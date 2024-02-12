أخبار الجزائر ليوم الإثنين 12 فيفري 2024

أحكام بين 20 سنة سجنا والإعدام في قضية إرهابية، ثانويون بالبويرة بلا دراسة طيلة شهرين

يقضون ساعات الدوام وسط الساحة عرضة للبرد

بينهم تلاميذ “النهائي”.. ثانويون بالبويرة بلا دراسة طيلة شهرين

أحسن حراش

رفع أولياء تلاميذ ثانوية “خدوسي محمد أمزيان” ببلدية العجيبة بشرق البويرة، نداء مستعجلا للسلطات العليا عبر اتصالهم بـ”الشروق”، قصد التدخل لإنقاذ أبنائهم من شبح السنة البيضاء، لاسيما المتمدرسين بالقسم النهائي والمقبلين على امتحان شهادة البكالوريا، وذلك بعد عجز المديرية الولائية وحتى الوزارة الوصية عبر لجنتين موفدتين، عن إيجاد حل للخلاف الحاصل بين الطاقم الإداري والتربوي والذي عطّل عملية التدريس إلى غاية اليوم. وعرفت الدراسة بالثانوية توقفا لفترات متقطعة قبل أن تتوقف بشكل نهائي ومستمر منذ أكثر من أسبوعين بفترة إجمالية قاربت الشهرين.

وتواصل عدد من أولياء تلاميذ ثانوية “خدوسي” بالعجيبة بـ”الشروق اليومي” قصد رفع انشغالهم من جديد، أين أكد ممثل عن المجموعة، بأنهم انتظروا فصل اللجنة الوزارية الموفدة إلى المؤسسة الأسبوع الفارط لثاني مرة، في المشكل الحاصل والمعطّل لعملية التدريس إلى غاية اليوم، إلا أنه لم تصدر أي نتائج أو قرارات منها تسمح بعودة تمدرس أبنائهم، وهو ما زاد من قلقهم وخشيتهم من ضياع المستقبل الدراسي لأبنائهم، خاصة وأننا في منتصف الفصل الثاني من الموسم وهناك من الأبناء من هم مقبلون على امتحان شهادة البكالوريا، وقد تساءل أحدهم: “من ينقذ أبنائنا المهدّدين بموسم وسنة بيضاء؟ هل يعقل أن يستمر الوضع هكذا دون فصل فيه لا من المديرية الولائية ولا من الوزارة؟”

وكشف هؤلاء الأولياء في حديثهم، بأن هذا الوضع المتأزم وقلقهم على مستقبل أبنائهم، دفعهم صباح الأحد إلى غلق أبواب الثانوية ومنع التحاق أبنائهم بها، مشيرين إلى أن التلاميذ لا يزاولون الدراسة ويتم إبقاؤهم بساحة الثانوية في ظل الظروف المناخية السائدة، وهو ما لم يتقبلوه من طرفهم رغم إقرارهم بجهل مدى خطورة خطوتهم، قبل أن يتراجعوا عنها، نهار أمس، والسماح للطواقم الإدارية والتعليمية بالدخول.

وطالب الأولياء عبر “الشروق” رفع ندائهم مباشرة إلى السلطات قصد التدخل وإيجاد حل يبعد شبح السنة البيضاء بالمؤسسة التعليمية، بما ينقذ مستقبل أبنائهم ويعيدهم إلى مقاعد الدراسة في أقرب الآجال، خاصة تلاميذ الأطوار النهائية المقبلون على امتحان شهادة البكالوريا، مشيرين إلى أنهم لم يكونوا ولن يكونوا طرفا في الخلاف الحاصل داخل المؤسسة والذي عطّل عملية التدريس فيها، مطالبين بضرورة الاحتكام إلى العقل وتجاوز كل الخلافات خدمة للصالح العام ومستقبل أبنائهم المتمدرسين.

وينتظر هؤلاء الأولياء بفارغ الصبر إيجاد حل للمشكل خاصة من طرف اللجنة الوزارية التي زارت المؤسسة لمرتين، وفي القريب العاجل، فيما سيتم استقبالهم من طرف والي الولاية مساء الثلاثاء، حسب ما علمناه من طرفهم، على أمل أن يساهم ذلك في حلحلة المشكل وعودة أبنائهم إلى الدراسة بصورة طبيعية.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع التربية بالولاية وبعد مواسم سابقة سادها الهدوء، عاد الاحتقان إليه من جديد هذا الموسم عبر عديد المؤسسات التربوية التي تعيش مشاكل وصل البعض منها إلى حد التوقف عن التمدرس لفترات طويلة، على غرار ثانوية “محمد قطاف” بعاصمة الولاية هي الأخرى، مما يستدعي من القائمين على هذا القطاع الحسّاس بالولاية، معالجة تلك المشاكل في حينها قبل أن تتفاقم وتتطور لتصبح خارج مجال السيطرة.

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الملف تضمن وقائع تبييض أموال وصناعة أسلحة

أحكام بين 20 سنة سجنا والإعدام في قضية إرهابية ببومرداس

سعيدة. م

فصلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، مؤخرا، في قضية توبع فيها 20 إرهابيا، بينهم أمراء سرايا بكتيبة “الأنصار” التي كانت تنشط قبل اندثارها، بشرق الولاية خاصة، في نواحي بغلية ودلس. حيث أدينوا بعقوبات تراوحت بين 20 سنة سجنا والإعدام، عن تهم القتل العمد والمشاركة، مع حيازة أسلحة نارية والتهديد من أجل الحصول على فدية.

قضية الحال، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى تاريخ 7 أفريل 2015، حين جرى توقيف المسمى “غ. هـ” المنحدر من مدينة سيدي داود، على متن سيارته للاشتباه في أمره، كونه يستخدم العديد من المركبات في تنقلاته، خشية انكشاف تعامله مع العناصر الإرهابية الناشطة بالمنطقة، خاصة بعد انحلال الكتيبة منذ سنوات ومحاولة العناصر المتبقية لجمع الشمل من جديد والتعاون مع تنظيمات إرهابية من خارج الوطن.

وتبين أن المشتبه به محل بحث بسبب تورطه في قضية تكوين جمعية أشرار والسرقة، ومن خلال التحريات، توصل المحققون إلى أنه عنصر دعم وإسناد للإرهابي الخطير، والمبحوث عنه الملقب بـ”حمزة”، الناشط بمنطقة بغلية والقرى المجاورة لها، كما تبين أن “غ.هـ” مشارك في عملية اغتيال عنصر دفاع ذاتي بالقرية الفلاحية.

واستغلالا لاعترافات “غ.هـ”، تم الكشف عن خلية دعم وإسناد أخرى أفرادها من نفس المنطقة، ولها علاقة بـ”حمزة” وجماعته، حيث تحصلوا على منافع كبيرة منها مبالغ معتبرة، وسيارة اقتناها المتهم المذكور بأموال سلّمها له “حمزة”، حيث كان يقوم بتبييض الأموال التي يسلبها “حمزة” من المواطنين. كما منح “حمزة” مبالغ كبيرة لشخص يدعى “ب. ب” لغرض شراء مركبة أخرى من نوع “نيسان”. إضافة إلى هذا، تحصل عنصر آخر على مبلغ اشترى به دراجة نارية، وعدد من رؤوس الماشية، ويشار إلى أن المجموعة قامت بحفر مخبأ بالمنطقة، لاستخدامه في النشاطات الإرهابية.

ومع استمرار التحريات، توصلت مصالح الأمن إلى المتهم “ك. س” وهو عنصر خطير بذات الشبكة والمعروف بسوابقه في مجال صناعة أسلحة الصيد وذخائرها، حيث تم العثور على كمية من البارود بورشته، أين كان يقوم بإعداد مزيج لتعبئة خراطيش الذخيرة الحية، وهو النشاط الذي اعترف به واعترف أنه من يتكفل بإعداد الذخائر وصناعة الأسلحة النارية لصالح المجموعة، كما أنه متحكم في صناعة مختلف الأسلحة البيضاء كالسيوف، وقد قامت ذات المصالح بمداهمة المخبأ وحجزت أسلحة إلى جانب بزات نظامية خاصة بعناصر الجيش ومناظير ميدانية.

وخلال المحاكمة، حاول المتهمون، لاسيما عناصر الدعم، إنكار الأفعال المنسوبة إليهم رغم مواجهتهم بحقيقة المنافع التي تحصلوا عليها، والمقدّرة بالملايير وحاولوا، بالمقابل، الإلقاء بالمسؤولية على المتهمين الذين هم في حالة فرار أو المقضي عليهم.

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بلغت سرعتها 80 كلم في الساعة

خسائر في المحاصيل وانقطاعات للكهرباء جراء الرياح بمستغانم

ع. رحامنية

سجلت مصالح مؤسسة سونلغاز حسب بيانها الذي تحوز يومية الشروق نسخة منه، اضطرابات واسعة فيما خص التزود بالطاقة الكهربائية بالعديد من البلديات والمناطق الريفية في شتى جهات إقليم الولاية، على غرار كل من عشعاشة، خضرة، سيدي لخضر، أولاد بوغالم، بالجهة الشرقية، إلى جانب حجاج عين سيدي شريف، أولاد مع الله، الحسيان، منصورة، بالجهة الغربية، وذلك جراء التقلبات الجوية التي عرفتها الولاية خلال اليومين الأخيرين، التي ميزتها هبوب الرياح الهوجاء التي ناهزت سرعتها الـ80 كلم في الساعة، مما أفضى إلى سقوط الأعمدة والكوابل الكهربائية ذات التوتر المتوسط، مع إحداث أعطاب واسعة حرمت آلاف العائلات من التزود بالإنارة وشتى الاستخدامات الأخرى، حيث غمر الظلام عشرات الأحياء، القرى والدواوير.

الأمر ذلك استدعى تجنيد مختلف فرق المؤسسة العمومية التي وفرت وسائلها المختلفة وطاقاتها البشرية التي عملت على إصلاح الأعطاب، وإعادة التموين بالطاقة الكهربائية، وإلى غاية أمس الاثنين، كانت العملية متواصلة في ظل استمرار التقلبات الجوية، كما أن ذات الفرق تظل في حالة تأهب لمجابهة أي طارئ. وفي سياق متصل، فقد تسببت تغيرات أحوال الطقس في إلحاق خسائر معتبرة بالفلاحين المنتجين لشتى أنواع الخضروات المبكرة عن طريق استخدام البيوت البلاستيكية، التي خربت الرياح أعدادا منها وأتلفت المحاصيل، خصوصا بالجهات الشرقية، أين كانت سرعة الرياح قوية، فضلا عن تسجيل تساقط الأشجار المثمرة وغير المثمرة، فيما أحدثت التساقطات المطرية ورغم محدوديتها انتعاشا وسط الفلاحين الذين استبشروا بها خيرا، بالتزامن مع انطلاق حملات زراعة البقول الجافة وبلوغ مرحلة غرس محاصيل البطاطا الموسمية مراحلها الحاسمة.

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سقوط مميت لشاب من الطابق الخامس بعين الدفلى

م. المهداوي

لقي شخص يدعى “م. ز” حتفه مساء الأحد، في حدود السادسة و35 دقيقة عقب سقوطه من شرفة منزله الواقع في الطابق الخامس الكائن بحي “عدل1000 مسكن” بمنطقة “الشلال” شرق بلدية عين الدفلى. المتوفى يبلغ من العمر35 سنة، وهو موظف لدى مديرية الخدمات الجامعية نقلت جثته من قبل أعوان الحماية المدنية على الفور إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “مكور حمو” بذات المدينة فيما تم فتح تحقيق في ملابسات الحادثة التي تأثر لها سكان المنطقة.

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جمعيات تثمن قرار رئيس الجمهورية بالتكفل بالمرضى

600 إصابة جديدة بالسرطان بالبويرة ومديرية الصحة تبادر إلى التحسيس

أحسن حراش

نظمت مديرية الصحة لولاية البويرة ، الأحد، فعاليات الصالون الولائي في طبعته الثانية حول التحسيس والتوعية عن مختلف السرطانات المنتشرة بالولاية، حيث كشفت الأخيرة عن تسجيل 600 حالة إصابة جديدة عبر مختلف المؤسسات الصحية للولاية، فيما ثمنت جمعيات مهتمة بمرضى السرطان قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالتكفل بغير المؤمن عليهم عن طريق بطاقة الشفاء .

وقالت رئيسة مصلحة الوقاية بمديرية الصحة بالنيابة الدكتورة حميشي في تصريح للشروق اليومي بأن هذا الصالون المنظم من طرف المديرية والذي سيدوم 5 أيام ويكون عبر 5 مؤسسات صحية جوارية ببلديات مختلفة من الولاية، يهدف إلى التعريف بأنواع السرطانات المنتشرة بالولاية، وهي البروستات، القولون، الثدي، الرئة، وكذا لتوعية الناس وتحسيسهم حول تلك السرطانات وطرق الوقاية منها، مضيفة في ذات السياق بأن مصالحها قد سجلت 600 حالة إصابة جديدة عبر مختلف المؤسسات الصحية، حيث يتصدر سرطان البروستات بالنسبة للرجال وسرطان الثدي وسط النساء، وهو ما دفعنا إلى تنظيم الصالون حسب ذات المتحدثة بمشاركة الجمعيات الفاعلة والأطباء المختصين للقيام ببعض الفحوصات الأولية والتوجيه بالنسبة للمقبلين على الصالون.

كما ثمّن عضو الفدرالية الوطنية لجمعيات مرضى السرطان ورئيس جمعية لكل داء دواء بالأخضرية رابح نافع، قرار رئيس الجمهورية بالتكفل المباشر بمرضى السرطان غير المؤمن عليهم عبر منحهم بطاقة الشفاء، معتبرا هذا القرار الذي قال بأننا كنا قد رفعناه لمستشار رئيس الجمهورية رفقة مطالب أخرى خلال انعقاد المؤتمر العربي لمكافحة مرض السرطان شهر نوفمبر 2023، حيث تم تكليف لجنة من طرف الرئيس وتم قبول وإقرار إجراء بطاقة الشفاء من طرف رئيس الجمهورية، بالإجراء المفيد جدا والإيجابي لمرضى السرطان غير المؤمن عليهم، خاصة بعد الزوجات ضحايا أزواجهم العاملين على حد تعبيره، كما اعتبر الإجراء بالخطوة الهامة نحو التكفل الجيد بهذه الفئة من المرضى، في انتظار التكفل بمطالب وانشغالات أخرى لما لنا من ثقة في رئيس الجمهورية كما قال، وأهمها مشكل غلاء تكاليف الأشعة والتحاليل التي هي ضرورية وكثيرة في رحلة العلاج، غير أنها جد مكلفة وناقصة على مستوى المؤسسات الصحية العمومية .

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الحوادث وقعت على مدار سنوات بمعسكر

بحضور والد إحدى الضحايا.. إزالة قنوات ابتلعت 12 طفلا

قادة مزيلة

شرعت مصالح ولاية معسكر الاثنين، في إزالة القنوات الإسمنتية المخصصة للري الفلاحي ببلدية بوهني، حيث سخر الديوان الوطني للسقي وصرف المياه جميع الإمكانات المادية والبشرية لإنهاء العملية في أقرب الآجال.

هذه القنوات التي يعود زمن تثبيتها لسنة 1942 حسب الشروحات المقدمة بعين المكان، وضعت خصيصا للري الفلاحي، حيث تمر عبرها المياه نحو الأراضي الفلاحية، غير أن قدمها وتآكلها وعدم صلاحيتها جعلها خارج الخدمة منذ عدة سنوات، خاصة بعدما أدخلت الدولة مشروعا جديدا لقنوات تحت أرضية هو قيد التجارب الآن قبل إدخاله حيز الخدمة قريبا، كما أن هذه القنوات تقع وسط النسيج العمراني وتقسم المدينة إلى نصفين.

موضوع إزالة القنوات الإسمنتية كان محل طلب من قبل مواطني بلدية بوهني لدى زيارة الوالي لمنطقتهم قبل أيام، حيث إنه بعد تواصل هذا الأخير مع السلطات المركزية، تقرر إزالتها نهائيا وإبعاد خطرها عن السكان، وقد أبرز المواطنون في حديثهم للشروق اليومي، خطر وجود هذه القنوات التي تسببت في وفاة ما لا يقل عن 12 طفلا، فضلا عن عدد من الجرحى والمصابين عند قيامهم بالسباحة داخلها، أو محاولة عبورها للجهة الأخرى من الحي.

يحكي السيد مبارك بمرارة فيقول إنه فقد ابنته داخل هذه القنوات الإسمنتية ذات يوم من سنة 2003، مثنيا على قرار الوالي والسلطات المحلية وديوان السقي لاتخاذهم قرار إزالتها من المشهد ببوهني، كما أشار السيد بلاحة وهو مواطن من المنطقة، بأنه يتذكر شخصيا أنه توفي داخل هذه القنوات نحو خمسة أطفال، فيما أكد الطيب وهو من سكان بوهني كذلك، أن هذه القنوات ابتلعت ما لا يقل عن 12 طفلا على مدار السنوات الفارطة.

وقد أثنى سكان بلدية بوهني على قرار السلطات إزالة هذه القنوات، لما كانت تشكله من خطر على أبنائهم، وما كانت تلحقه بهم من متاعب عند العبور من الجهة العلوية للحي نحو الجهة السفلية، إذ كانوا يقطعون مسافات طويلة عبر طول القناة أو المرور تحت القناة لمن قدر على ذلك.

وقال المدير الجهوي لديوان السقي وصرف المياه محمد نجاعي للشروق، إن هذه القنوات قديمة جدا وخارج الخدمة، ويبلغ طولها نحو 670 متر، وقد تم تسخير جميع الإمكانات لإنهاء عملية إزالتها في غضون ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، مشيرا في الوقت ذاته، إلى وضع المشروع الجديد لقنوات السقي تحت أرضية قيد التجارب، تحسبا لإدخاله حيز الخدمة قريبا.

من جهته، والي معسكر فريد محمدي أكد أن الأمر كان محل انشغال ساكنة البلدية، الذين طالبوه يوم زيارته للمنطقة بإزالة هذه القنوات، وقد تم الشروع في ذلك بعد التنسيق مع الجهات المركزية لقطاع الري، خاصة أن هذه القنوات لم تعد في الخدمة، وقد تم استبدالها بمشروع جديد للري الفلاحي، هو عبارة عن قنوات تحت أرضية انتهت أشغاله وهو قيد التجارب، وسيدخل حيز الخدمة بعد ذلك. وفي سياق آخر، تمت نهار أمس، معاينة حالة خزان مائي ببلدية بوهني مهدد بالانهيار، حيث اقترحت السلطات إزالته اعتبارا من أنه يقع داخل النسيج العمراني، وعلى مقربة من سكنات المواطنين، وبما أنه غير مستغل وآيل للسقوط، فإن المخاوف انصبت حول فرضية انهياره في حال وقوع هزة أرضية، وقد أمر الوالي المصالح التقنية للري ولجنة الأمن لدائرة سيق، بإعداد محاضر تبين عدم صلاحيته للاستغلال، ووجوده في وضعية هشة، وتشكيله خطرا محدقا على حياة المواطنين، حتى يتمكن رئيس البلدية من اتخاذ قرار بهدمه وإزالته من الموقع.