أخبار الجزائر ليوم الإثنين 13 جوان 2022

امرأة وابنتها وراء سرقة 140 مليون، وفاة طفل غرقا في بركة مائية،

استضافتها في بيتها وتركت شركاءها ينفذون باقي الخطة

امرأة وابنتها وراء سرقة 140 مليون من سطايفية في وهران

خ. غ

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران بإدانة موظف في سونلغاز وصديقه بـ10 سنوات سجنا نافذا، عن تورطهما رفقة آخرين، منهم امرأتان، في جناية السرقة بالتهديد التي طالت مبلغا ماليا ملك لسيدة وزوجها من ولاية سطيف، مع تعويضهما بنفس قيمة المال المسروق المقدر بـ140 مليون، فيما حكمت بمعاقبة المتهمين الغائبين بعد قرارها فصل المحاكمة بالسجن لمدة 20 سنة.

تعود الوقائع إلى تاريخ 21-02-2021 بحي فوضوي يقع بالسانيا، أين تعرضت سيدة قدمت رفقة زوجها من العلمة بسطيف إلى وهران لعملية سرقة تحت التهديد استهدفت مبلغا ماليا قدره 140 مليون سنتيم، وهذا في جريمة خططت لها بإحكام فتاة بمشاركة والدتها وصديقها، لتنفذ بعدها من طرف أشخاص آخرين، حيث يستشف من الملف وما دار خلال جلسة المحاكمة أن الضحيتين كانا قد باعا مركبتهما، ورغبا في اقتناء أخرى، لكن بسبب ركود سوق السيارات خلال فترة انتشار وباء كورونا أنذاك، تعذر عليهما الشراء، قبل أن يجدا الحل بالصدفة، عندما تحدثت الزوجة في الموضوع مع المتهمة “ب. سعاد”، وهي صاحبة محل لبيع العباءات تنحدر من وهران، وكانت تباشر تجارتها بالعلمة، حيث دلّتها هذه الأخيرة على سوق مفتوحة تنشط في بيع السيارات المستعملة في وهران، كما رحبت باستضافتها في بيتها رفقة زوجها بولاية وهران بدل النزول في فندق وتكبد أعبائه، وهو ما تم فعلا، الوضع الذي استغلته ابنة المسماة “ب. س”، وهي أيضا محل متابعة في قضية الحال تدعى “ب. أسماء”، والتي راحت تتصل بصديقها الذي كان يفكر في الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا يدعى “م. ب. سفيان”، حيث أخبرته بحال ضيفي والدتها، وبأنهما يحوزان مبلغ 140 مليون سنتيم، ليقوم هذا الأخير بالاتصال بالمتهم الرئيسي المدعو “ب. م. أمين”، ويعرض عليه خطة سرقة الزوجين بعد تمهيده الطريق لتنفيذ العملية وتسهيل طريقة الهروب.

وفي تمام الموعد والمكان المحددين، وباتفاق مسبق بين جميع أطراف العصابة المقدر عددهم بستة، تم تدبير الخطة بداية باستدراج المتهمة “ب. س” ضيفيها نحو السير برفقتهما في شارع معزول في حدود الساعة السابعة مساء وهي تعلم أن السيدة تحمل في حقيبتها الثمن الكلي للسيارة، وبعد خطوات طلبت من الزوج السماح لها بالحديث مع زوجته انفراديا في موضوع نسائي، وبمجرد ابتعاده، باغت شخص هذه الأخيرة مشهرا في وجهها سلاحا أبيض، ثم خطف حقيبتها منها وهم بالفرار صوب سيارة بيضاء اللون.

ومن خلال التحقيق الذي فتحته مصالح الأمن في الشكوى الواردة من الضحيتين، تم التعرف على صاحب السيارة التي سهلت هروب المتهم الرئيسي، وهو المدعو “ق. حبيب”، بعد ما رصدتها كاميرا مراقبة لمحل قريب جدا من مكان الواقعة، حيث وجدت مركونة ومغطاة بقماش أسود لغرض التمويه، ليتم توقيفه إلى جانب المدعو “ب. م. أ”، في حين تمكن البقية من الفرار، من بينهم المدعو “م. ب. سفيان”، الذي تبث أنه تمكن من بلوغ الضفة الأخرى في رحلة سرية.

وأثناء المحاكمة، اعترف “ب. م. أمين” بالتهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن الخطة عرضها عليه المتهم الفار “م. ب. سفيان”، الذي سلمه المبلغ المسروق كاملا، ليمنحه نصيبه من العملية بقيمة 10 ملايين سنتيم، في حين أنكر المتهم الثاني “ق. ح” علاقته بالملف، مصرحا أنه يعمل سائقا بدون رخصة، وأنه قد قام بتاريخ الواقعة بنقل هذا الأخير كأي زبون في مقابل 2000 دج، كما سبق له خلال التحقيق التصريح بعدم معرفته الشخصية لأي واحد من المتهمين، لكن كشف المكالمات أثبت وجود اتصالات له مع ثلاثة متهمين، لتلتمس النيابة العامة في حقهما توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.

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أب يوجه صفعة قاتلة لطفلته ويسلم نفسه لمصالح الدرك بباتنة

طاهر حليسي

اهتزت، مساء الأحد، بلدية عيون العصافير، دائرة تازولت ولاية باتنة، على حادث مأساوي، خلف هلاك طفلة بعد ما وجه لها والدها، وهو في العقد الخامس، صفعة قوية في الوجه، أفضت إلى وفاتها.

وكان الأب صفع ابنته البالغة من العمر 14 سنة، في لحظة غضب بعد وقوع شجار منزلي، حسب ما تداولته أنباء، قيل أنها مستقاة من الأقارب والجيران، فيما لم تشر المصادر الرسمية للأسباب التي كانت وراء الضرب المفضي لمصرع الفتاة، في انتظار نتائج التحريات الرسمية، بعد أن سلم الوالد نفسه لدى مصالح الضبطية القضائية لفرقة الدرك الوطني لبلدية عيون العصافير، حيث أكد وهو في حالة ندم شديد أنه لم يكن يقصد ارتكاب الجرم، في قضية يبدو أنها ستتراوح بين تهمة القتل غير العمد، أو الضرب المفضي إلى الوفاة دون القصد في إحداثها، فيما يتوقع أن تطلب النيابة تقريرا طبيا من الطبيب الشرعي لمعرفة السبب المباشر والعلاقة الكامنة بين الضرب والوفاة بعد تلقي تلك الصفعة القوية.

يذكر أن عملية ضرب الأطفال ظاهرة آخذة في الاستفحال داخل الوسط الأسري، ما يتطلب حسب رجال القانون تفعيل قوانين رادعة لحمايتهم من متلازمة ذهنية وسلوكية تعتبر ذلك حقا مشروعا للأولياء، تفاديا لحوادث مأساوية تجر لخراب الأسرة وتفضي لحالة من الاضطراب النفسي والمجتمعي.

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الجريمة وقعت إثر شجار

إيداع المشتبه فيهم في قتل شاب بسوق القليعة

ب. بوجمعة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة القليعة في ولاية تيبازة، الإثنين، بإيداع 03 أشخاص الحبس المؤقت يشتبه في تورطهم في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التي راح ضحيتها الشاب خروبي سيد احمد الثلاثاء الماضي بالسوق المغطى لمدينة القليعة.

وتعود حيثيات القضية إلى يوم الثلاثاء الماضي أين بلغ إلى علم مصالح الشرطة العملياتية بأمن دائرة القليعة عن وقوع شجار بالسوق البلدي المغطى بوسط مدينة القليعة، وبعد التنقل الفوري إلى عين المكان تبين أن أحد الأشخاص ويتعلق الأمر بسيد أحمد خروبي البالغ من العمر 26 سنة وأب لبنت رضيعة، قد تعرض إلى طعنة بواسطة سلاح أبيض نقل على إثرها إلى مستشفى القليعة أين فارق الحياة بعد 30 دقيقة من الحادثة متأثرا بطعنة قوية أسفل البطن.

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وفاة أكبر معمرة بتمنراست عن عمر 112 سنة

ش. بن ايعيش

توفيت نهار الإثنين بمنزلها بحي انكوف في مدينة تمنراست أكبر معمرة بالولاية السيدة هادة بن عبد الله عن عمر يفوق 112 سنة، فالفقيدة من مواليد 1910، كانت تمارس رعاية الماشية وعملت في الفلاحة، إلى غاية الشهور الأخيرة كانت تتمتع بصحة جيدة بالرغم من فقدانها للبصر، وكانت الفقيدة تساهم في الإصلاح بين المتخاصمين ومساعدة المحتاجين، كما امتهنت الطب الشعبي لعدة سنوات، وقد حققت أمنيتها بأداء مناسك الحج وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

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العثور على جثة معلقة في جسر بالجلفة

نورين. ع

عثر مساء الأحد، على جثة شاب معلقة في جسر بالمخرج الجنوبي لمدينة الجلفة، واستنادا لمصادر الشروق فإن الجثة تم اكتشافها من طرف مارة، حيث اكتشفوا الجثة معلقة بواسطة حبل، وأشارت مصادرنا ان الجثة تعود لشاب في العشرينيات من العمر وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا في هذه القضية.

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حجز سلاح ناري مسروق بحوزة شاب في تيشي

توفيق بن يحيى

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز سلاح صيد نوع روبيست ببلدية تيشي ولاية بجاية.

وقائع القضية تعود إلى قيام عناصر الدرك الوطني لتنفيذ مداهمة لأوكار الجريمة وأماكن توافد المصطافين، حيث قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيشي بخدمة خارجية عبر الطريق الوطني رقم 09 الرابط بن ولايتي بجاية وسطيف، أين تم توقيف شاحنة صغيرة نوع “هربين”، كان يقودها شخص يبلغ من العمر 38 سنة، ينحدر من ولاية بجاية الذي كان بحوزته سلاح ناري من الصنف الخامس، وبعد التحقيق معه تبيّن أنها مسروقة وليست ملكه أين تم تحويل المعني إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيشي لمواصلة التحقيق معه، وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة.

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تم إقصاؤهما من الامتحان مع مباشرة الإجراءات القضائية في حقهما

ضبط حالتي غش بالهاتف النقال لمترشحين حرين بالبويرة

أحسن حراش

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة بمديرية التربية لولاية البويرة بضبط الحراس المسخرين لحراسة امتحان شهادة البكالوريا بالبويرة لحالتي غش متعلقتين بمترشحين من فئة الأحرار بواسطة الهاتف النقال، حيث تم إقصاؤهما مباشرة من الامتحان مع مباشرة الإجراءات القضائية في حقهما.

وبحسب ذات المصادر، فإن الأمر يتعلق بمترشح ومترشحة من فئة الأحرار في شعبة الآداب وفلسفة تم الاشتباه في تحركاتهما خلال امتحان الفترة الصباحية من اليوم الثاني لامتحان البكالوريا، وذلك بمركز متوسطة مالك بن نبي ببلدية عين الحجر غرب الولاية، وبمجرد تقرب الحراس منهما وتفتيشهما تبين محاولة قيامهما بالغش بواسطة الهاتف النقال، ليتم إقصائهما مباشرة من الامتحان مع مباشرة الإجراءات القضائية في حقهما بالتنسيق مع المصالح المعنية.

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تسجيل أول حالة غش في شهادة البكالوريا بسكيكدة

إسلام. ب

سجلت، أول حالة غش، في اليوم الأول، من امتحان البكالوريا لدورة جوان 2022 بولاية سكيكدة، من طرف ممتحنة تخصص شعبة آداب وفلسفة، وهذا باستعمال تقنية البلوتوث، وذلك بمركز محمد الصالح غميرد ببلدية القل، غربي ولاية سكيكدة.

وأكدت مصادر “الشروق” أن الطالبة النظامية كانت تخفي تقنية البلوتوث تحت خمارها، لكن الحراس تفطنوا لها، خاصة بعد أن ظهر عليها علامات الارتباك والتوتر والتمتمة، ليتم إعلام الأمانة العامة، أين تم إخضاعها للتفتيش الدقيق من طرف أستاذة، ليتم تأكيد حالة الغش، وتوقيفها وإقصاؤها من الامتحان بشكل رسمي.

يذكر أن أي مترشح يضبط في حالة غش تطبق عليه القوانين السارية المفعول التي ينص عليها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والمتمثلة في الإقصاء لمدة 5 سنوات.

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العثور على جثة الغريق المفقود بعد 3 أيام من البحث بسكيكدة

إسلام. ب

عثر عناصر فرق الغطس التابعون للحماية المدنية لدائرتي القل وتمالوس، غرب ولاية سكيكدة والفرق الراجلة لأعوان الحماية المدنية بسكيكدة، في حدود الساعة السادسة من مساء الأحد، على جثة الشاب الغريق البالغ من العمر 17 سنة والمفقود منذ مساء الجمعة الماضي، على مستوى شاطئ بن زويت، التابع لبلدية كركرة، وهو شاطئ صخري وغير محروس، حيث ابتلعته الأمواج وتقاذفت جثته إلى مكان مجهول، ليتم أمس الأول العثور عليها بنفس الشاطئ، وقد تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد القادر نطور بالقل، في انتظار تحويلها إلى مسقط رأسه ببلدية عين كرشة في ولاية أم البواقي، للإشارة يعتبر الضحية هو الغريق الرابع قبل بداية موسم الاصطياف بسكيكدة.

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انتشال جثّة غريق مصاب بالتوحد من شاطئ شابي بعنابة

ع. بن منـية

نجح عناصر فرقة الغطس للحماية المدنية بعنابة، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، في انتشال جثّة شاب عشريني، ينحدر من ولاية سوق أهراس، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة غرقا في مياه شاطئ ريزي عمر المعروف يتسمية “شابي” بمدينة عنابة، ليتم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بعنابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل تحويلها إلى مسقط رأسه بولاية سوق أهراس. وحسب مصادرنا، فإن الضحية البالغ من العمر 21 سنة، مصاب بمرض التوحد، وقدم إلى ولاية عنابة، برفقة عائلته للاستجمام والسباحة، قبل أن تبتلعه أمواج البحر ويفارق الحياة.

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وفاة طفل غرقا في بركة مائية في سكيكدة

إسلام. ب

لقي، مساء الأحد، طفل يبلغ من العمر 16 سنة، مصرعه غرقا في مياه بركة مائية يبلغ قطرها أربعة أمتار، تقع بمنطقة قريعة ببلدية امجاز الدشيش، جنوب ولاية سكيكدة، حيث تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحروش، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا لكشف ملابسات هذه الحادثة .