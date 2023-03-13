أخبار الجزائر ليوم الإثنين 13 مارس 2023

إبنة تعتدي على والدتها بالضرب، توقيف موظف أسس فرعا موازيا للضرائب

إبنة تعتدي على والدتها بالضرب وتُلقي بها في الشارع!

مريم. ز

استمعت، الإثنين، محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة ، لتصريحات أم وقعت ضحية فلذة كبدها بعدما أقدمت على طردها من المنزل دون رحمة أو شفقة، سبقتها ممارسات لفظية وجسدية عنيفة في حقها، لتحول المسكن إلى وكر للدعارة وممارسة الرديلة.

و كشفت محاكمة غيابية للمتهمة التي رفضت الامتثال لأوامر المحكمة بموجب إجراءات الإستدعاء المباشر عن تهمة التهديد والإعتداء على الأصول، أن الأخيرة تفننت في إهانة من حملتها تسعاً، بضربها وسبها وكذا إجبارها على القيام بأعمال التنظيف والأعمال المنزلية الشاقة دون مراعاة لكبر سنها أو، لتلقي بها لاحقاً خارج المسكن والدفع بها إلى الإقامة لدى جيرانها وأقربائها.

وقدمت الأم الضحية بملف الحال وثيقة تثبت مليكتها للمسكن الذي تستأجره منذ فترة طويلة، ودفعها أقساط الإيجار من مالها الخاص لتجد نفسها تتسول بالشارع لو لا عطف المحسنين، فيما صرحت شقيقة المتهمة التي مثلت بصفتها شاهدة بالملف، أن والدتها تعرضت للضرب والتعنيف والإهانة على يد أختها الكبرى، كما أنها لم تسمح لها بالاقامة بالمسكن وإجبارها على مغادرته بالقوة.

بالمقابل، لمح محامي الضحية إلى أن المتهمة قامت بطرد والدتها لممارسة نشاط مشبوه وحوّلت المكان إلى وكر للدعارة وممارسة الفعل المخل بالحياء أمام صمت جيرانها وسكان الحي بعدما فرضت سلطتها عليهم بطريقة غريبة، وطالب الدفاع إلزام المتهمة التي غابت عن جلسة المحاكمة بدفع تعويض مالي قيمته مليون دينار عن جملة الأضرار التي ألحقتها بوالدتها، فيما إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة سنة حبسا نافذة و500 ألف دج غرامة مالية.

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يستولي على مبالغ تحصيل الزبائن مقابل وصولات مزورة

توقيف موظف أسس فرعا موازيا للضرائب بخنشلة

طارق. م

أودع مساء الأحد، قاضي التحقيق، لدى محكمة أولاد رشاش بخنشلة، موظفا بفرع الضرائب ببلدية المحمل، رهن الحبس المؤقت، على ذمة التحقيق، بعد الاتشتباه في تورطه بقضايا تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، المتبوع بالنصب والاحتيال.وقد تم اكتشاف وقائع هذه القضية التي عالجتها فرقة الأبحاث للدرك الوطني بخنشلة، إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين، بخصوص تعرضه لعملية نصب.

وقد كشف مصدر أمني ، الاثنين، للشروق، أن فرقة الأبحاث للدرك الوطني بخنشلة، وبعد تلقيها تعليمة نيابية بشأن شكوى لأحد المواطنين، مفادها تعرضه لعملية نصب على مستوى فرع الضرائب ببلدية المحمل، حيث أنه أقدم كعادته على تسديد مستحقات الضرائب على نشاطه التجاري، والمقدرة بمبلغ 30 مليون سنتيم، وتحصل نظير ذلك على وصل تسديد بقيمة المبلغ، من موظف بفرع الضرائب بالمحمل، ليكتشف لاحقا بأن الوصل الذي تحصل عليه من الموظف منسوخ ومزور، مضيفا بأنه قد كشف الأمر بعد تلقيه لمراسلة من مديرية الضرائب تطالبه بضرورة تسديد ما عليه من مستحقات ومعها غرامة التأخير عن الدفع، ليكتشف تعرضه للنصب من طرف الموظف المعني.

وأضافت مصادرنا أنه وخلال مجريات التحقيق في القضية، إكتشف المحققون أن الموظف المعني كان يتعمد النصب على الزبائن، من خلال تزوير الوثائق الادارية، أين تم توقيفه على ذمة التحقيق، وبعد مداهمة منزله، بناء على اذن تفتيش، تم العثور على العديد من الوثائق الادارية المزورة، فارغة وممضية على بياض وملفات متعددة ملك للضحايا وأخرى مسروقة، لاسيما منها بطاقات الهوية، وجوزات السفر، إضافة إلى وثائق للحيازة، ممضية من قبل رئيس بلدية بابار، والختم الرسمي للدولة، ليتم حجزها كلها، واستدعاء أصحابها للتأسس كطرف مدني، كما أفضت التحقيقات إلى وجود عديد الضحايا في القضية ينحدرون من عدّة ولايات خاصة منها ولايتي تبسة والمدية وغيرها. الموظف المتهم وبعد إتمام إجراءات التحقيق الإبتدائي معه، تم تكوين ملف قضائي ضده، تم بموجبه تقديمه برفقة الضحايا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش والذي أحاله على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت إلى حين استكمال إجراءات النحقيق القضائي.

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اكتشاف ورشة سرية لصناعة زيت التتبيل بباتنة

طاهر حليسي

فككت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ـ واحد بباتنة، ورشة سرية لصناعة زيت التتبيل المعبأ في قارورات باسم علامة تجارية.

وداهمت فرقة الشرطة المكلفة بالتحري محلا يستغله كهل يبلغ من العمر 51 سنة، داخل مرآب بحي زموري بباتنة لإنتاج علامته المسوقة دون الحصول على التراخيص اللازمة للتصنيع والتسويق. ومكنت العملية من العثور على 65 لترا من الزيت مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مجموعة من البراميل والصهاريج وقارورات الزيت من مختلف الأحجام، كما تم حجز ملصقات تحمل شعار إحدى المؤسسات الانتاجية لنفس المادة، ما رجح فرضية اقتناء كميات كبيرة منها من الأسواق لإعادة خلطها بزيت الزيتون للحصول على الخليط المتبل.

وأوضح بيان مصالح الشرطة، الإثنين، أن عناصر الأمن عثروا أيضا على كميات من الحبوب المهلوسة لدى الموقوف قدرت بـ120 كبسولة من صنف بريقابلين 300 ملغ ومبلغ 4 ملايين سنتيم من عوائد الترويج.

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السطو على مركز بريد بتيزي وزو

فروجة. م

تعرض، مساء الأحد، مركز بريد تيميزار بدائرة “واقنون” في تيزي وزو، لعملية سطو، تم على إثرها سرقة مبلغ 360 مليون سنتيم. حيثيات القضية تعود إلى حدود الساعة الخامسة من مساء الأحد، عندما كانت القابضة بصدد الخروج من المركز باتجاه منزلها الوظيفي الواقع بالقرب من ذات المركز بعد الانتهاء من عملية الجرد، لتتفاجأ بشخص مقنع يقتحم عليها المكان عندما همت بغلق الباب الخلفي، ويقوم بإمساكها من الخلف، حيث وضع على عنقها سلاحا أبيض، أجبرها على العودة مجددا إلى داخل المركز، أين طالبها بتسليمه الأموال المتبقية في حوزتها، لتقوم بمنحه مبلغ 360 مليون سنتيم، ويفر بعدها إلى وجهة مجهولة عبر الأحراش في الغابة بعد استيلائه على هذا المبلغ، ولم يتم القبض عليه إلى غاية كتابة هذه الأسطر، خاصة أن المركز غير مزود بكاميرات للمراقبة من شأنها أن تساعد في التعرف عليه. الحادثة استدعت تنقل عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواقنون، والتي فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات هذه القضية.

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الضحية أخضع لجراحة دقيقة

الاعتداء على تلميذ بتيزي وزو والأساتذة يحتجون

فروجة. م

نظم، الاثنين، أساتذة وعمال متوسطة “حي بكار” بتيزي وزو يوما احتجاجيا، للتنديد بمسألة انعدام الأمن، الذي أصبح هاجسا يؤرق الطاقم العامل بالمتوسطة وحتى التلاميذ الذين أصبحوا عرضة للاعتداءات الجسدية من طرف أشخاص مجهولين إلى جانب التعرض للإصابات الخطيرة التي قد تودي بحياتهم.

الحركة الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة رفقة العمال وأولياء التلاميذ، جاءت بعد تعرض أحد التلاميذ مؤخرا إلى إصابة على مستوى الرأس بعد تلقيه لضربة بالحجارة ألقيت من طرف شخص مجهول من خارج أسوار المتوسطة وهذا أثناء تواجده في حصة الرياضة، ما استدعى نقله على جناح السرعة إلى المستشفى أين أجريت له عملية جراحية دقيقة، من أجل إنقاذ حياته خاصة أن الإصابة بليغة وخطيرة.

الحادثة التي تعرض لها التلميذ الذي يمكث حاليا في منزله، أثارت استياء العاملين بالمتوسطة وأولياء التلاميذ، ما دفع بهم إلى الاحتجاج على هذه الوضعية المزرية والظروف الخطيرة التي يمارسون فيها عملهم داخل المؤسسة التربوية التي تشهد انعدام الأمن، حيث نددوا بهذه التصرفات والتجاوزات التي أصبحت تشكل خطرا محدقا على حياتهم.

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تفحم مراهق داخل حمام بيتهم بالشلف

م. قورين

تفحم، الأحد، مراهق يبلغ من العمر 14 سنة داخل حمام بيتهم بضواحي واد سلي بالشلف، الحادثة حسب مصادر الشروق وقعت لدى محاولة الطفل الاستحمام وغسل أطرافه بعد عودته من المدرسة في غرفة الحمام، ولم ينتبه لتسرب غاز البوتان الذي يغذي المدفأة، إلى أن فاجأته ألسنة النيران وحاصرته ولم يتمكن من الفرار لتحوّله إلى جثة متفحمة. وفور تدخل مصالح الحماية المدنية والمحسنين، تمكنوا من السيطرة على النيران وإيقاف زحفها على باقي الغرف والأفرشة.

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وفاة شاب كان ينتظر أداء صلاة العشاء بقسنطينة

ع. بن منية

لفظ بعد صلاة المغرب لنهار الأحد، الشاب مرجانة فارس، البالغ من العمر 28 سنة، أنفاسه الأخيرة في مسجد العربي التبسي بحي بوذراع صالح المعروف محليا باسم “لاسيتي” بمدينة قسنطينة.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن الشاب فارس أدى صلاة المغرب جماعة داخل المسجد، وكان يقرأ القرآن داخل المسجد مستعدا لأداء صلاة العشاء، قبل أن يسقط مغشيا عليه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة على بساط المسجد، وسط دهشة رواد المسجد.

وأضافت مصادرنا بأن الضحية كان يتميز بأخلاق عالية ورغم مرضه كونه أجرى عملية جراحية على مستوى القلب، إلا أنه ظل حريصا على أداء الصلاة في أوقاتها جماعة في المسجد، وقراءة القرآن.

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ثاني اعتداء في ظرف ثلاثة أشهر

مجهولون ينتهكون حرمة مقبرة ويسرقون أبوابها بقسنطينة

عبد العالي لرقط

تعرضت، ليلة الأحد إلى الاثنين، مقبرة البرابشة المتواجدة بمنطقة قطار العيش التابعة إقليميا لبلدية الخروب بقسنطينة، لعملية تخريب وسرقة طالت الأبواب الحديدية لمدخل المقبرة.

ملية السرقة التي اكتشفها صباح الإثنين، القائمون على إعادة تهيئة المقبرة المتواجدة بالطريق الوطني رقم 79، نفذها لصوص استغلوا ظرف الليل والظلام الدامس، وعدم وجود حارس للمقبرة وبُعدها عن التجمعات السكنية بمسافة لا تقل عن الكيلومتر، لتنفيذ جريمتهم الشنعاء.

وحسب السيد حوري الضيف رئيس جمعية آفاق لحي قطار العيش، وأحد القائمين على عملية إعادة تهيئة المقبرة تطوعيا، استنكر هذا العمل باسم جمعيته ونيابة عن كل سكان المنطقة، ووصف ما أقدم عليه اللصوص بالعمل الجبان والخسيس، الذي طال وللمرة الثانية مكانا يحمل قدسية واحتراما مكانيا من نوع خاص، مطالبا الجهات الوصية بضرورة تحمل مسؤوليتها تجاه هذا المكان وضرورة توفير الإنارة وحراس للمقبرة، خصوصا أنها أصبحت مقصدا لعديد المناطق لدفن الموتى في ظل التشبع الذي تعاني منه مقابر الولاية، على غرار صالح دراجي والقرية الحمراء وقرية الحمص والقرية البيضاء وحي مفترق الطرق عين الباي والمقاطعة الإدارية علي منجلي، التي لا توجد بها أصلا مقبرة لدفن الموتى وعدد سكانها تجاوز نصف المليون نسمة.

وتعتبر هذه الجريمة الثانية من نوعها في ظرف أقل من ثلاثة أشهر، بعدما كانت مقبرة البرابشة قد تعرضت شهر ديسمبر من السنة الماضية، لعملية انتهاك حرمتها بالسرقة التي طالت الباب الحديدي الرئيسي لها وخزانا مائيا وكمية معتبرة من حديد البناء مخصص لبناء جدارها الخارجي، وامتدت يد الإجرام حينها لأن جرفت قبرا لنزع الحديد الموضوع على محيط أحد القبور إلا أن الكتلة الخراسانية أعاقت الفعل الجبان، وفتحت حينها المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا بناء على شكوى تقدمت بها بلدية الخروب.