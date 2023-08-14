أخبار الجزائر ليوم الإثنين 14 أوت 2023

"سونلغاز" ترفع العقوبات التأديبية على عمالها، وفاة شاب وبتر رجل لاعب كرة في حادث بباتنة

“سونلغاز” ترفع العقوبات التأديبية على عمالها

ع. س

أبلغت إدارة مجمع “سونلغاز” جميع فروعها برفع العقوبات التأديبية على عمالها، طالبة منها تحضير القائمة الاسمية للعمال المسلّطة عليهم العقوبات قبيل 20 أوت الجاري.

وذكرت مراسلة، بعثت بها إدارة المجمع إلى فروعها، في 7 أوت الجاري، بالقرار الاستثنائي الذي تم اتخاذه تزامنا والذكرى الـ54 لتأسيس الشركة، حيث أن الإجراء يندرج في سياق “مبادئ الإنصاف والتشجيع والشفافية”، وأوضح القرار أن رفع العقوبات سيمس الموظفين العاملين.

وحمل القرار توضيحات بشأن فلسفة العقوبات التأديبية المطبّقة في المجمع، حيث يتم وفق عقوبات تدريجية، الأمر الذي من شأنه أن “يدفع العامل، الذي سُلّطت عليه العقوبة، إلى تصحيح سلوكه”.

وبعدما طلبت إدارة الشركة بموافاتها بالقوائم الاسمية للعمال المعنيين برفع العقوبات، قالت إنه سيتم إخطار المعنيين برفع العقوبة بشكل نهائي من ملفهم المهني، الأمر الذي لن يعيقهم، مستقبلا، في مسارهم داخل الشركة.

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وفاة شاب وبتر رجل لاعب كرة في حادث بباتنة

س. ع

لقي، مساء السبت، شاب 31 سنة، حتفه وبترت رجل ابن عمه الذي كان يرافقه على متن سيارة بيكانتو في حادث مرعب وقع ليلا على طريق بوزوران والمحول الاجتنابي الشمالي لمدينة باتنة.

وانقلبت السيارة عدة مرات بعد انحرافها عن الطريق المظلم الذي تنعدم به الإنارة العمومية منذ عدة أشهر، ولقوة الارتطام تحوّلت السيارة إلى كرة حديدية، ما أفضى إلى وفاة الشاب “ب.م” في عين المكان، فيما نقل المصاب الثاني “ش.ب”، على عجل إلى مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي بباتنة، علما أن الجريح الذي وصفت حالته بالخطيرة اثر تعرضه لضربة قوية خلفت له نزيفا في الرأس وبترا في جزء من الرجل هو لاعب في فريق أمال شباب أوراس باتنة.

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وفاة شاب وطفل من قالمة في انقلاب سيارة بقسنطينة

س.ع

لفظ مساء الأحد، شاب يبلغ من العمر 30 سنة، وطفل لم يتجاوز من العمر الثماني سنوات، أنفاسهما الأخيرة، فيما أصيب آخر يبلغ من العمر 20 سنة، إثر حادث مرور مميت وقع بمخرج قرية بونوارة بولاية قسنطينة، على مستوى الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولايتي قالمة وقسنطينة.

الحادث المميت وقع عصرا إثر انحراف السيارة التي كان على متنها الضحايا، الذين ينحدرون من بلدية لخزارة بولاية قالمة، لتنقلب على جانب الطريق عند المنعرج الخطير الكائن بمخرج قرية بونوارة ما تسبب في وفاة الشاب والطفل في عين المكان متأثرين بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرضا لها، فيما أصيب مرافقهما بجروح.

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16 جريحا في اصطدام حافلة بشاحنة في قسنطينة

س. ع

خلّف حادث مرور خطير وقع في حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء الأحد، داخل نفق الطريق السيار شرق ـ غرب بإقليم بلدية زيغود يوسف بقسنطينة، إصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة. الحادث، نتج عن اصطدام عنيف بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة بمقطورة، ما تسبب في إصابة 16 شخصا تتراوح اعمارهم بين 3 سنوات و48 سنة، وتدخلت وحدات الدرك الوطني لتسهيل حركة المرور التي ظلّت مغلقة لوقت طويل، بسبب هذا الحادث، خاصة وأن نفق زيغود يوسف يعرف عبور آلاف المركبات يوميا بسبب تنقل المصطافين من الولايات الداخلية باتجاه ولايتي عنابة وسكيكدة الساحليتين.

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الجمارك تحجز 42 ألف وحدة من شعيرية “إيندومي” بسطيف

سمير منصوري

نجح أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك، الإثنين، في إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من عجائن الشعيرية سريعة التحضير تحمل العلامة التجارية العالمية “أندومي”.

العملية التي نفذّتها الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ضمن الاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، مكّنت من حجز 42 وحدة من شعيرية ذات منشأ أجنبي، بوزن 50 غرام للوحدة، بإجمالي يقدّر بـ49.2 طن، وذلك على متن مركبة لم يكن صاحبها يحمل أي وثيقة تبيّن مصدر تلك الكمية من البضاعة أجنبية الصنع، ليتم، على الفور، حجزها مع وسيلة النقل المستعملة، وتحويل صاحبها إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية ضده.

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مسبوق يروج أدوية الصرع ومسكنات السرطان وسط المدمنين!

مريم. ز

التمس النائب العام لدى محكمة الجنح بمجلس قضاء الجزائر، الإثنين، تشديد العقوبة ضد مروج للحبوب المهلوسة من نوع “بريغابالين” بالعاصمة، ويتعلق الأمر بالمدعو “م. ياسين” الذي توبع بتهم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية بغرض البيع، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.

المتهم تم توقيفه حسب المحاكمة بعد ضبطه متلبسا بحيازة كمية من الأدوية المصنفة في خانة المهلوسات عبارة عن مسكنات آلام مرض السرطان وأدوية الصرع والأعصاب كان يقوم باقتنائها عن طريق وصفات طبية تحمل معلوماته الشخصية.

من جهته، أنكر المتهم خلال مثوله أمام المحكمة ما نسب له، وصرح أن الأدوية تخصه ويحوزها بغرض استهلاكها في إطار برنامج علاجي لمعاناته منذ فترة من مرض الصرع، كما تحجج بخصوص الأسلحة المضبوطة أنه يستعملها للدفاع عن نفسه، وجاء على لسان محاميه أن موكله يعاني من عدة أمراض، والأدوية المحجوزة ضمن العلاج الذي يخضع له، وطالب بإطلاق سراحه، نافيا وجود نية إجرامية لترويج المهلوسات أو أي مادة مخدرة أخرى.