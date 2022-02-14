أخبار الجزائر ليوم الإثنين 14 فيفري 2022

أم تربي "ابنها" على السرقة، لا تمويل لسكن عمال قطاع البريد والمواصلات

أم تربي “ابنها” على السرقة في محل نظارات

ط. ح

حادثة غريبة سجلتها كاميرات مراقبة بمحلات بحي شيخي بباتنة، وخلفت صدمة لدى مالك المحل الذي اكتشف تعرضه لسرقة نظارات طبية، قيمتها 5000 دج، من طرف طفل صغير وبريء لا يتعدى عمره 6 سنوات.

اللافت أن ما أثار غضب التاجر ليس النظارة، بل استغلال الطفل من طرف والدته التي علمته ممارسة السرقة بتأطير وتخطيط وتوجيه وتنفيذ منها وهي امرأة أربعينية متحجبة، قدمت له نصائح قيمة في كيفية دسّ النظارات في جيبه، فيما تعمدت الوقوف في زاوية تمنع عاملة الخدمة من النظر، متظاهرة بالحديث بواسطة هاتفها النقال وعدم عثورها على السلعة المطلوبة، قبل أن تنصرف مع ابنها “اللص” في هدوء تام.

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لا تمويل لسكن عمال قطاع البريد والمواصلات

حسان. ح

سقطت إعانة تمويل السكن والبناء الريفي من الخدمات المقدمة لعمال قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في إطار التعاضدية العامة، بعد أن تم صرفها قبل سنوات للمنتسبين للتعاضدية.

وتشير وثيقة للتعاضدية حول قائمة الخدمات والإعانات المالية المقدمة للمشتركين فيها، إلى غياب إعانة السكن الموجهة للمنتسبين رغم إقرارها قبل سنوات، سواء لتمويل مختلف الصيغ السكنية التي استفاد منها المشتركون أو تمويل عمليات البناء الريفي.

وتؤكد الوثيقة أن العمليات المعنية بالمساعدات تتمثل أيضا في الزواج والختان، إضافة لمساعدات في حال توفي المنتسب أو زوجته أو أحد أبنائه، كما تتضمن القائمة خدمات صحية على غرار تعويضات عن الكشوف والتحاليل الطبية وعمليات التأهيل الوظيفي والحركي والعمليات الجراحية وغيرها.

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توقيف “بارون” بحوزته كيلوغرام من الكوكايين بسطيف

سمير منصوري

تمكن، عناصر فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بسطيف، الأحد، من الإطاحة بـ”بارون” خطير في مجال الاتجار بالسموم، حيث ضبط بحوزته أكثر من 1 كلغ من الكوكايين.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن عناصر الدرك الوطني، تحصلوا على معلومات تفيد بأن المشتبه فيه، في طريقه إلى مدينة سطيف، على متن سيارة سوداء من نوع “قولف ـ الجيل الثامن”، بحوزته كمية هامة من الكوكايين، وبعد نصب كمين محكم، تم توقيفه، وبعد تفتيش الصندوق الخلفي للسيارة التي كان على متنها أكثر من 1 كلغ من الكوكايين، واكثر من 1 مليار سنتيم.

وبعد تقديم المتهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، صدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.

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أطول مشروع ماء في بلدية وادي الماء؟

طالبت مجموعة من سكان بلدية وادي الماء ولاية باتنة، بفتح تحقيق وزاري في مشروع مد قناة مياه من نبع إلى نقطة أخرى، خلّف حيرة الجميع، حيث وبدل أن يقوم المقاول المكلف من طرف وكالة الموارد المائية بمروانة، بربط النبع بالنقطة النهائية مباشرة على مسافة 577 متر فقط، تم المشروع بالربط عبر مسلك أطول وصولا لذات النقطة، لكن على مسافة 1200 متر وبأشغال مضاعفة وأعمال حفر مضاعفة وحتما بغلاف مالي مضاعف، ما دفع ملاك الأرض بقرية أيث منعة وهم من فريق بوبشيش، إلى توجيه مراسلات متعلقة بكون انجاز المشروع بمسلك جديد طويل ومكلف عوض المسلك القديم القصير والأرخص من شأنه الإضرار بأراضيهم الفلاحية، ناهيك عن كلفته الكبيرة، متسائلين عن سر رفض طلبهم القاضي بتقديم تسهيلات للمشروع عبر أراضيهم للوصول على مسافة قريبة وبغلاف مالي أقل بالضعف من المشروع المعتمد.

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في ظل التذبذب المسجل في تساقط الأمطار

إنجاز محطات تحلية مياه البحر ببرج الكيفان والمرسى

حورية. ب

تشهد العاصمة منذ قرابة الشهرين تذبذبا في كمية الأمطار المسجلة، الأمر الذي جعل المواطنين يتخوّفون من حدوث أزمة أخرى هذه الصائفة وشحّ هذه المادة الحيوية بسبب الانقطاع المتكرر لمياه الشرب وجفاف حنفيات بعض المناطق.

وتفاديا لتكرار أزمة الماء خلال الصائفة تواصل السلطات الولائية تنفيذ مشاريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حيث ستستفيد الجهة الشرقية للعاصمة من محطتي تحلية لمياه البحر ببلديتي برج الكيفان والمرسى.

وستنجز محطة تحلية بمنطقة “الباخرة المحطمة” ببلدية برج الكيفان، تقدر طاقة إنتاجها بـ 10000 متر مكعب يوميا، المشروع الذي من شأنه أن ينهي الانقطاع المتكرر لمياه الشرب.

وفي نفس السياق سيتم إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر على مستوى بلدية المرسى، والتي تقدر طاقة إنتاجها 60000 متر مكعب يوميا، وتتربع على قطعة أرضية مساحتها تبلغ 05 هكتار.

وخلال زيارة تفقدية لوالي ولاية الجزائر أحمد معبد للمشروعين، شدد على ضرورة تنفيذ التوجيهات التي قدمها لمسؤولي الإنجاز، من أجل التعجيل في إنهاء الأشغال واستلام المنشأة والانطلاق في استغلالها في أقرب الآجال.

كما أسدى الوالي تعليمات للمؤسستين المكلفتين بأشغال الربط بالقنوات، من خلال احترام الشروط التي تحددها مصالح مديرية الأشغال العمومية للولاية من أجل تمرير هذه القنوات عبر محاور الطرق، بالإضافة إلى ضرورة متابعة الإطارات المكلفة بالمشروعين وتيرة تقدم الأشغال بصفة دورية واحترام الآجال والمواصفات التعاقدية، مع إخطاره في الوقت المناسب بأي عراقيل من شأنها التأثير على موعد استلام المشروعين الهامين في الآجال المحددة.

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الضحية هوى إلى عمق 23 مترا

وفاة متطوع خلال حفر بئر لفائدة مسجد بتيسمسيلت

ع. تباق

لقي،المدعو عبد القادر بطاش، 44 سنة، وهو أب لثلاثة أطفال، الأحد، حتفه متأثرا بإصابات بليغة على مستوى الظهر والرأس، بعد سقوطه في بئر عمقها 23 مترا بمحيط مسجد قيد الإنجاز بحي 92 مسكنا ببلدية ثنية الحد في ولاية تيسمسيلت.

“الشروق اليومي”، تنقلت إلى منزل عائلة الضحية أين جمعت بعض الشهادات لأشقائه وأقاربه حول هذه الواقعة الأليمة.

حيث أفادنا جيلالي شقيق المرحوم، عبد القادر بطاش، بتفاصيل الحادثة المؤلمة، بقوله إن شقيقه، كان ضمن مجموعة من المتطوعين من أبناء بلدته للمشاركة في إعادة حفر بئر يصل عمقها إلى 23 مترا بمحيط مسجد قيد الإنجاز بحي 92 مسكنا بمدينة ثنية الحد، التي تبعد بحوالي 48 كلم شرق عاصمة الولاية، وكان يتولى مع رفاقه مهمة إخراج الأتربة التي يتم تجريفها من داخل البئر بواسطة دلو مشدود بحبل، يضيف جيلالي، وفي غفلة من الجميع انقطع الحبل وسقط الدلو في قاع البئر، بينما كان الفقيد يواصل عملية الحفر بقاع البئر، ما جعل الأتربة والحصى تنهار على جسده مسببة له جروحا غائرة على مستوى الظهر والرأس، الأمر الذي استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية، التي تمكنت في وقت قصير من إخراجه من البئر ونقله على جناح السرعة إلى مستشفى ثنية الحد حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفي سياق متصل، قال عبد الرحمان بطاش، شقيقه البكر، إن أخاه، الضحية، خلف وراءه، 3 بنات، تتراوح اعمارهن بين سنتين وست سنوات، ونحتسبه عند الله شهيدا، كان يعاني ظروفا سكنية صعبة وقاسية، أجبرته على السكن مع عائلته الكبيرة التي تضم 25 فردا في شقة من ثلاثة غرف، قبل ان يخطفه الموت، وأيضا قبل أن يتحقق حلمه بالسكن اللائق الذي كان ينتظره على أحر من الجمر منذ سنة 2017، تاريخ حصوله على قطعة أرض مخصصة للبناء بمدينة ثنية الحد، لكن هذه الاستفادة يضيف شقيقه بقيت مجرد حبر على ورق لأسباب لم نتمكن من معرفها، ورغم ذلك يضيف محدثنا، أن طيبته وحبه للعمل الخيري، صنعا منه رجلا قويا في وجه الشدائد والمحن، صبورا وراضيا بقضاء ربه عز وجل، ما جعله وبتوفيق من الله ينال شرف الموت وهو يتطوع لخدمة بيت الله، تماما كما هو الحال بالنسبة لوالده الذي توفاه الله وهو ساجد في صلاته داخل المسجد.

من جهتهم، جيران الضحية، اغتنموا فرصة تواجدنا هناك، لتوجيه نداء استغاثة للسلطات المحلية من أجل التكفل بهذه العائلة المفجوعة برحيل الأب وفقدان السند والحصن المتين الذي يحمي أولاده وأهل بيتهوتفاديا لتكرار مثل هكذا حوادث، طالب أهالي المدينة بإلزامية وضع إجراءات وقائية استباقية لمنع حدوثها، مع تنظيم حملات توعوية مكثفة لتوعية المواطنين خصوصا أصحاب آبار المياه في المنطقة بمخاطرها.

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الحادثة وقعت خلال مطاردة ليلية

سنة حبسا لقاتل لص استولى على بقرته بالبويرة

أحسن حراش

أدانت، نهار الإثنين، محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة شابا يدعى “ج. ي” بعقوبة سنة سجنا نافذا بعد متابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، الذي راح ضحيته شاب خلال حادثة محاولة سرقة بقرة بإحدى قرى بلدية الأسنام شرق الولاية. وتعود تفاصيل أول قضية عالجتها محكمة الجنايات بالبويرة في دورتها الجديدة، إلى زوال الجمعة 15 جانفي 2021، أين عثر مواطنون على جثة رجل عليها جروح على مستوى البطن، وسط بستان بمحاذاة الطريق الوطني رقم 5 بالقرب من قرية ثامر بمخرج عاصمة الولاية، لتتدخل حينها مصالح الحماية المدنية من أجل تحويل الجثة إلى المستشفى بحضور مصالح الدرك الوطني التي باشرت تحقيقاتها لتحديد هوية الجثة وملابسات الحادثة.

وكلل تحقيق فرقة البحث التابعة للدرك الوطني بنجاح في ظرف قياسي، حيث تم فك لغز الجثة التي تعود إلى المدعو “ت. س”، المنحدر من دائرة عين بسام 46 سنة، وحصر تفاصيل الحادثة، بداية من معاينة وتفحص الهاتف النقال الذي وجد مع الجثة، وهو ما بين ورود اتصالات ليلية متكررة من رقم وصل المحققون إلى صاحبه فورا وهو شخص يقطن بالبويرة، أين تم توقيفه وسماعه، ليقود إلى باقي شركائه وهما شخصان ينحدران من دائرة أهل القصر تم إيقاف أحدهما بمنزله فيما أوقف الثاني بولاية بجاية بعد فراره إليها.

ورسم التحقيق الأولي مع المشتبه فيهم الرواية المفترضة للحادثة، حيث تعود حسب ذات المصدر إلى ليلة الخميس إلى الجمعة، أين اتفق الشركاء بمن فيهم المتوفى على سرقة أبقار تملكها عائلة تقطن بقرية آث جعدي غير بعيد عن مكان اكتشاف الجثة، حيث تقدموا إلى مكان تواجد الأبقار مستعملين قطعة لحم لتسميم أحد كلاب الحراسة، فيما تكفل آخر بانتظارهم في مكان متفق عليه بواسطة مركبة بعد الاتصال به.

وخلال تنفيذ عملية سرقة بقرة، تفطن أحد أفراد العائلة المالكة لها وهو المتهم “ج. ي” بعد سماعه الخوار، ما دفعه للخروج حاملا بندقية صيد يملكها والده، متعقبا اللصوص الذين تقدموا لمسافة فاقت الكيلومتر، حيث أقدم على إطلاق عيارات نارية باتجاههم، لتصيب المدعو “ت. س” على مستوى الرجل والبطن، ويفر رفقة المدعو “ب. هـ” نحو وجهة مجهولة، فيما سقط المصاب بعد مسافة قصيرة وبقي هناك ينزف إلى غاية وفاته والعثور على جثته في ما بعد.

واعترف المدعو “ب. ه” خلال جلسة المحاكمة بنيتهم سرقة البقرة رفقة الضحية المتوفى الذي ظل حسبه يكلمه عن الموت طيلة الفترة التي سبقت تنفيذهما للخطة المتفق عليها، حيث تكفل ابن عمته المدعو “ب. ح” الذي يشتغل ميكانيكيا بنقلهما إلى المكان، فيما استنجد صديقه بالمدعو “ب. م” لإرجاعه قبل أن تصيبه الطلقة النارية، أما المتهم “ج. ي” فقد أنكر نية القتل رغم إطلاقه العيارات النارية التي وصفها بالتحذيرية على إثر تعرضه لعملية سرقة البقرة، حيث التمست النيابة في حقه عقوبة الإعدام قبل أن يعاد تكييف تهمته بعد المداولة في القضية إلى القتل الخطأ وتتم إدانته بعقوبة سنة حبسا نافذا وتغريمه 10 ملايين سنتيم.

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العثور على جثة ثمانيني بمزرعة في ميلة

نسيم. ع

عثرت مصالح الحماية المدنية ببلدية وادي العثمانية جنوب ميلة، مساء الأحد، على جثة شيخ يدعى “ج.ق”، يبلغ من العمر82 سنة متوفيا داخل مزرعة.

وبحسب مصادر “الشروق”، فقد تم اكتشاف جثة الضحية من طرف أحد أقاربه بعد غيابه عن الأنظار منذ عدة أيام وهو ما جعل أفراد العائلة يعلنون حملة واسعة للبحث عنه خاصة أنه مصاب بأمراض مزمنة، قبل أن يتفاجؤوا بوجود جثة الضحية التي كانت في حالة تحلل، وتضاربت الروايات حول وفاته بين من اعتبرها راجعة لسكتة قلبية مفاجئة وبين من ربطها بعمل إجرامي، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني، في حين تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأخوة بوخشم ببلدية وادي العثمانية.

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رعية إفريقي يحتال على مواطنة بتيزي وزو

رانية. م

أوقفت مصالح أمن دائرة عزازقة بولاية تيزي وزو شخصين من المنطقة تورطا في عملية احتيال متبوعة بسلب ضحيتهما مبلغا معتبرا من المال بالعملة الصعبة، في حين لا يزال المتهم الثالث وهو رعية إفريقي في حالة فرار.

تفاصيل القضية حسب ما جاء في بيان صادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو، تتمثل في شكوى مودعة لدى مصالح أمن دائرة عزازقة من قبل مواطنة، أفادت بأنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من طرف مجموعة تتضمن ثلاثة أشخاص ضمنهم رعية إفريقي، سلبوها مبلغا ماليا بالعملة الصعبة.

التحقيق المفتوح في القضية، مكن من تحديد هوية الفاعلين ويتعلق الأمر بشخصين منحدرين من المنطقة تتراوح أعمارهم ما بين 35 و36 سنة، في حين لا تزال الأبحاث جارية عن الرعية الإفريقي المتواجد في حالة فرار، كما مكنت العملية من استعادة أجهزة ومواد مستعملة في عملية نسخ الأوراق النقدية. ومن جهته، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة بوضعهما رهن الحبس الاحتياطي.

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محكمة بجاية برّأته من جناية حرق مسكن

شاب متهم بشتم أقاربه في بث مباشر على الإنترنت

ن. اوهاب

قضت محكمة الجنايات الابتدائية، ببجاية مساء الأحد، بالبراءة في حق شاب متابع بجناية وضع النار عمدا في ملك الغير، المتمثل في بيت ابن عم والدته، والواقع في بلدية أقبو. وقائع القضية حسب ما جرى خلال جلسة المحاكمة، تعود إلى شهر ديسمبر من سنة 2019، أين نشب خلاف بين المتهم المقيم ببلدية أقبو والضحية القاطن بفرنسا، دار حول بث مباشر قام به الشاب، حسب تصريحات الضحية، أين قام بسب عائلة والدته، وخاله على وجه التحديد، بسبب مشكل بينهم متعلق بالميراث، الأمر الذي دفع الضحية إلى التدخل والتواصل إلكترونيا بالشاب من أجل دعوته حسب تصريحه، إلى التعقل وعدم نشر مشاكل العائلة علنا، غير أن المناقشة بين الطرفين تطورت إلى شتائم، دفعت الضحية إلى حظر الشاب على الفايسبوك.

وعقب الملاسنة عمد الشاب إلى الاتصال بخالته المتواجدة بفرنسا، والتي كانت الزوجة السابقة للضحية، من أجل طلب رقمه، لمواصلة الحديث وتسوية الأمر معه. غير أن هذه الأخيرة لم تمكنه من الأمر بل دخلت في نقاش معه في محاولة لتهدئته وتسوية الأمر، مشيرة خلال تصريحاتها في الجلسة أن ابن أختها أخبرها خلال المكالمة، بأنه سيقوم بفعل خطير ضد الضحية، كالحرق، ليستيقظ سكان اقبو في اليوم الموالي على حريق بمسكن الضحية، مضيفة أنها سعت جاهدة لتسوية الأمر بين الطرفين، ودفع ابن أختها إلى القبول بالحل الودي وتعويض الخسائر التي سببها الحريق، غير أنه رفض ذلك، ما دفع الضحية بعد 3 أشهر إلى تقديم شكوى ضده.

المتهم خلال جلسة المحاكمة، أكد أنه لم يقم إطلاقا ببث مباشر لسب خاله، مضيفا أن عائلته وأمه، تعاني مشاكل كبيرة مع شقيقها وأختها، بسبب مشاكل مرتبطة بالميراث. كما أكد عدم إقدامه على إضرام النار ببيت الضحية. قبل أن تنطق محكمة الجنايات بالبراءة في حق الشاب، في الوقت الذي طالبت فيه النيابة بتسليط عقوبة 20 سنة.

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بينها شوكولاطة انتهت صلاحياتها منذ 2017

اكتشاف مستودع للمواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية بتلمسان

سميح. ب

تمكنت نهاية الأسبوع المنقضي، عناصر الدرك الوطني من حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية مخبأة بمستودع خاص بمنطقة عين الحجر ببلدية الحناية، العملية أعقبت قيام أفراد فرقة حماية البيئة التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تلمسان، بدورية على مستوى المنطقة الصناعية بالحناية، أين قامت بتوقيف شاحنة من نوع هيونداي محملة بعلب الشيكولاطة والبسكويت، من أجل التحقق من سلامة وثائقها، حيث أفاد سائقها بأنه حمل البضاعة من مخزن بالمنطقة الصناعية، وكان متوجها نحو ولاية عين تموشنت، وبعد معاينة أفراد الدورية تبين أن صاحب الشاحنة بحوزته فاتورة إجمالية تخص سلعا أخرى غير تلك التي يحملها، ليرافقوه إلى المستودع من أجل معاينة الأمر، وعند الوصول إلى المستودع اعترف صاحبه أنه لا يحوز سجلا تجاريا ثانويا لنشاطه بالمنطقة الصناعية لبلدية الحناية.

وخلال عملية التفتيش اكتشف أفراد الدورية تواجد كميات كبيرة من السلع منتهية الصلاحية، مثل كميات من الشوكولاطة تنتهي صلاحية استهلاكها سنة 2017، وكميات من القهوة التي تنتهي صلاحيتها بنهاية شهر جانفي 2020، وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية مثل الحلويات والبسكويت والعلكة تنتهي صلاحياتها سنوات 2019 و2020 وغيرها، إضافة إلى 48 قارورة مزيل العرق تنتهي صلاحياتها شهر ماي 2021. وعلى الفور قامت عناصر الدرك الوطني بفتح تحقيق في القضية مع إتلاف السلع منتهية الصلاحية وإتلافها على مستوى مركز الردم التقني بتلمسان.

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سكان 400 مسكن جاهز يطالبون بالترحيل

حريق يلتهم “شاليه” في الكاليتوس بالعاصمة

نشب، صبيحة الأحد، حريق في شاليه لعائلة “عبد القادر. ف”، متكون من 5 غرف، بحي 400 مسكن جاهز بالكاليتوس. وذلك، بسبب شرارة كهربائية، وفيما لم تسجل خسائر بشرية تعرضت أربع عائلات لإتلاف جميع أغراضها المنزلية، ومنها من لم تجد مكانا تأوي إليه بعد احتراق منزلها، حيث اضطرت إلى المكوث عند الجيران.

يعيش سكان حي 400 مسكن جاهز ببلدية الكاليتوس، منذ شهر مارس 1982، السنة التي تم ترحيلهم فيها من منازلهم ببلدية المدنية في إطار المنفعة العامة لإنجاز مشروع مقام الشهيد برياض الفتح ووعدتهم السلطات المحلية حينها بأن مكوثهم في الشاليهات لا يزيد عن 5 سنوات، على أن يتم ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية، غير أن معاناة السكان دامت 40 سنة في شاليهات يغطيها الأميونت الذي أثر على صحة القاطنين بها، حيث إن أغلبيتهم مصابون بالربو.

وفي اتصال لـ”الشروق” بالسيد عبد القادر الذي أصبحت عائلته منكوبة قال بأن حريقا اندلع أول أمس، في الساعة العاشرة صباحا، في الشاليه، بسبب شرارة كهربائية، مضيفا أن الحماية المدنية تدخلت لإخماد النار، كما توجه رئيس بلدية الكاليتوس رفقة نائب برلماني إلى جانب مفتش أمن الدائرة إلى عين المكان ووعدوا العائلة بالسعي مع السلطات الولائية لإيجاد حل عاجل لوضعيتها المأساوية، حيث ظلت العائلات الأربع رفقة والدتهم المسنة مشردين في الشارع، ولولا تضامن الجيران معهم واستقبالهم في منازلهم لعانوا من قساوة برودة الطقس هذه الأيام. وأضاف عبد القادر رغم أن والدته ابنة شهيد إلا أنه لم يستفد رفقة إخوته الستة من أي صيغة سكنية أو قطعة أرض أو إعانة مالية من الدولة، حيث أودعوا ملفات للحصول على سكن اجتماعي غير أن الإخوة السبعة لم يرحل أي واحد منهم، وهم يناشدون السلطات الولائية ترحيلهم مؤقتا إلى مستوصف مهجور موجود بمحاذاة متوسطة “توجة تازروت” القريبة من حيهم، إلى حين منحهم سكنا اجتماعيا أو إعانة مالية لبناء سكن على القطعة الأرضية التي كان يتواجد عليها الشاليه المحترق.

يذكر أن سكان الحي سبق لهم وأن أودعوا ملفات بالمقاطعة الإدارية للحراش من أجل الترحيل أو التسوية حتى يتمكنون من بناء سكنات لائقة.

وكشف المتحدث عن احتراق بين 15 إلى 20 شاليها خلال 15 سنة بسبب شرارات كهربائية ولحسن الحظ لم تخلف خسائر بشرية، مبديا تخوفه من تسجيل ضحايا بسبب كثرة نشوب الحرائق في الحي.