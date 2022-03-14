أخبار الجزائر ليوم الإثنين 14 مارس 2022

إصابة شرطي بطلقة من مسدسه، نفاد أكياس السميد في المحلات

إصابة شرطي بطلقة من مسدسه في ميلة

نسيم. ع

أصيب، شرطي يعمل بمقر أمن دائرة القرارم قوقة 10 كلم شمال ميلة، الأحد، بطلق ناري على مستوى البطن، ونقل في حالة حرجة إلى المصالح الطبية لتلقي العلاج اللازم.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن الحادثة وقعت الأحد، بمقر أمن الدائرة أين سمع صوت لطلق ناري من مسدس بسبب قيام الضحية بحركة خاطئة تسببت في خروج طلقة من مسدسه، لتصيبه على مستوى البطن، لذلك اضطر الفريق الطبي لمصلحة الاستعجالات بالعيادة متعددة الخدمات لبلدية القرارم قوقة إلى تحويله إلى مستشفى قسنطينة الجامعي، حيث تفيد ذات المصادر بأن حالته أصبحت مستقرة وتجاوز مرحلة الخطر. من جهتها، باشرت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث.

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طوابير طويلة والمحسوبية لاقتناء كيس سميد

نفاد أكياس السميد في المحلات التجارية يحدث أزمة بتيزي وزو

فروجة معاكني

تشهد مختلف مناطق ولاية تيزي وزو منذ الأسابيع الماضية، أزمة حادة في نقص السميد ونفاد أكياسها من مختلف محلات البيع بالتجزئة والمحلات التجارية، الأمر الذي أرهق سكان الولاية وأدخلهم في دوامة من المعاناة بحثا عن كيس سميد، ناهيك عن الطوابير الطويلة وسياسة المحسوبية أملا في الحصول على كيس سميد، كما اضطر آخرون للتنقل إلى الولايات المجاورة من أجل اقتناء أكثر من كيس سميد لتجاوز هذه الأزمة التي أصبحت تطغى على يوميات المواطنين في تيزي وزو، وأصبحت حديث الساعة في مختلف الأماكن وحتى وسائل النقل، خاصة وأن الوضعية قد تفاقمت لدرجة خلق مناوشات بين المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة من اجل اقتناء كيس سميد.

أزمة نفاد أكياس السميد من المحلات في تيزي وزو، استدعت عقد اجتماع بين المجلس التنفيذي لوالي تيزي وزو والمصالح المختصة لدراسة هذه الوضعية وإيجاد الحلول العاجلة لها، خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب، ناهيك عن النقص المسجل في عدة مواد غذائية والمتمثلة أساسا في مادتي الحليب وزيت المائدة إلى جانب مادة السميد.

والي الولاية شدّد على المصالح المعنية ومسؤولي مديرية التجارة بضرورة توفير هذه المواد وإيجاد الحلول لهذا النقص المسجل وفي اقرب الآجال.

مديرية التجارة للولاية أمدت أن مادة الدقيق متوفرة في أسواق الجملة، كما أفادت أن تيزي وزو تتوفر على وحدة وحيدة لإنتاج السميد بذراع بن خدة، لكن كمية إنتاجها لا تكفي لتغطية حاجيات سكان الولاية، كما أن هذه الوحدة لا تزوّد المحلات التجارية مباشرة وإنما تبيعها لمحلات البيع بالتجزئة، والتي تقوم بدورها بتوزيعها على مختلف المحلات التجارية، ونظرا للكمية القليلة التي تصلها فأنها لا تكفي احتياجات المواطنون، وعليه فأن مديرية التجارة لتيزي وزو ستقوم باقتناء كميات من السميد من منطقة بغلية لتغطية هذا العجز، حيث ستستلم 20 طنا، وسيوجه إلى منطقة عزازقة، كما ستقوم بإنشاء منطقة بيع في تيزي وزو وإنشاء مخزن في أزفون.

وعليه فقد أكدت مديرية التجارة أن هذا المشكل سيزول بداية من الأسبوع الجاري.

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اجتاحت الهضاب العليا ووصلت إلى وهران

الزوابع الرملية تحجب الرؤية وتشل الطرقات

محمدي عبد الحفيظ / ف. ابن حمزة

شهدت بلديات ولاية النعامة وعلى مدار يوم، الإثنين، زوابع رملية هوجاء حجبت الرؤية بالمدن والقرى، وشلت حركة المركبات عبر الطرق الوطنية العابرة للولاية (22-6-47) وتجاوزت سرعة الرياح حدود 30 كلم في الساعة، وكانت مرفوقة بتطاير للرمال.

جدير بالإشارة أن منطقة النعامة معروفة وعلى مدار كامل فصول السنة بالأجواء المغشاة المصحوبة بالزوابع الرملية، والتي تتبعها في العادة رعود خفيفة.

كما شهدت أمس ولاية سعيدة، هبوب رياح قوية قدرت سرعتها بأكثر من 70 كلم في الساعة مسحوبة بزوابع رملية شديدة الاصفرار قادمة من الجنوب الغربي، غطت سماء الولاية، الظاهرة الطبيعية هذه التي اجتاحت الولاية منذ مساء الأحد تواصلت إلى غاية نهار أمس الاثنين، حيث حولت النهار إلى شبه ليل، ما أرغم العشرات من أصحاب المحلات التجارية على غلق أبواب محلاتهم، وأجبرت تجار الأرصفة على حمل أمتعتهم، وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الرياح الهوجاء أدت إلى إتلاف جزئي لعديد البيوت البلاستيكية بالمحطات الفلاحية المنتشرة عبر مناطق ولاية سعيدة.

وبوهران، ومع ساعات الصباح الأولى بدأت الرياح تهب بقوة، لتتحول إلى شبه زوبعة حمراء حجبت الرؤية، وتسببت في إصابة العديد من سكانها بضيق التنفس، خاصة منهم المصابون بأمراض الربو والحساسية، والذين أجبروا على البقاء في منازلهم، كما أن المستشفيات والمراكز الصحية استقبلت العشرات من المواطنين الذين أصيبوا بضيق التنفس، واستمرت هذه الظاهرة التي حولت سماء وهران إلى اللون الأحمر، إلى غاية المساء.

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52 مطحنة بالقطر الوطني في انتظار رفع التجميد

عبد القادر لعرايش

احتج عدد من ملاك المطاحن في اتصالهم بـ”الشروق”، على حالة الانسداد التي تواجههم للانطلاق في نشاطهم، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل لأجل رفع التجميد عن مشاريعهم التي ومع أنها جاهزة مائة بالمائة، ومنذ 2015، إلاّ أنها لم تر النور، ما جعلها عرضة للتلف والضياع، الأمر الذي دفع بأصحاب هذه المشاريع الضخمة البالغ عددها 52 بكل ولايات الوطن، أن يطلقوا صيحة استغاثة إلى رئيس الجهورية.

أصحاب المطاحن نظموا وقفة احتجاجية أمام إحدى المطاحن بضاحية منطقة “طفراوي” بوهران، والتي قالوا إنها ليست الأولى، إذ سبقتها وقفات احتجاجية أخرى، شكل فيها مطلب رفع التجميد عن 52 مطحنة على المستوى الوطني، منها 14 بالناحية الغربية، محورا أساسيا، لاسيما وأنّ هؤلاء لم يتوجهوا إلى الاستثمار على حساب خزينة الدولة، بل حملوا على عاتقهم جميع التكاليف، بما فيها التجهيزات الضخمة وفق النماذج المعمول بها في مطاحن الدول الراقية، تكاليف تصل، حسب المحتجين إلى 25 مليار سنتيم.

في سياق ذي صلة، فإنّ وزارة الفلاحة، علاوة عن الهيئات الأخرى المعنية، على علم بهذا المشكل، حسب ما كشف عنه السيد “عبو بولنوار” الناطق الرسمي باسم أصحاب المطاحن على المستوى الوطني، الذي أوضح للشروق، بأنّ هؤلاء توجهوا بعشرات الارساليات والشكاوى لوزير الفلاحة، إلاّ أنّ ذلك لم يشفع لهم بالاستفادة من مشاريعهم، مضيفا: “مشكلتنا الرئيسية هي التماطل والبيروقراطية الممنهجة من طرف الحكومات السابقة، أمّا الآن فأملنا معلق في رئيس الجمهورية، لفتح هذه المطاحن التي ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتسهم في الحد من البطالة”، قبل أن يضيف: “نستبشر خيرا في القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية والقاضي برفع التجميد عن جميع المشاريع الاستثمارية الصغرى التي عاشت وعايشت البيروقراطية سابقا”.

من جانبه اعتبر السيد طيبي محمد فلاح منتج قمح وصاحب مطحنة بولاية غليزان، بأنّ ما على وزارة الفلاحة إلا الإيفاء بوعدها المتمثل في توفير “الكوطة” الخاصة بالمادة الأولية للقمح، “لكي ننطلق فعليا في استغلال مشاريعنا”، يقول: “أنا شخصيا أنتج سنويا 5 آلاف قنطار من القمح، وأعتقد بأن انجازي لمشروع مطحنة يتماشى مع نشاطي كفلاح، ومع ذلك لا أزال كبقية زملائي من أصحاب هذه المشاريع أنتظر الإفراج عنها”.

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اتهمتهم باستغلال الأطفال وتحريضهم على الفساد الأخلاقي

بلدية ششار بخنشلة تمنع دخول تجار الخردوات وبقايا البلاستيك

طارق. م

أصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ششار بولاية خنشلة، الأحد، قرارا يقضي بمنع دخول تجار الخردوات وبقايا الحديد والبلاستيك والألمنيوم المتجولين إلى تراب البلدية، بعد تنامي ظاهرة سرقة الأنابيب النحاسية وكوابل الكهرباء وغيرها. وتوعد رئيس البلدية باتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد كل من يخالف نص هذا القرار، وتسليط أقصى العقوبات على كل من يتم ضبطه بإقليم ببلدية ششار، سواء داخل الأحياء السكنية الحضرية، أم حتى على مستوى القرى والمداشر.

وبرر رئيس البلدية إصداره هذا القرار الذي وصفه بأنه إجراء مستعجل للحفاظ على السلوك الأخلاقي، للمجتمع ببلدية ششار، بعدما سجل المجلس الشعبي البلدي، استغلالا واضحا لفئة الأطفال، وتحريضهم على الفساد، من خلال توفير المواد والخردوات التي يتم شراؤها بمبالغ رمزية، من طرف تجار الخردوات وبقايا البلاستيك والحديد، وبطرق متنوعة منها حتى التي يتم سرقتها أو السطو عليها من بعض المشاريع السكنية، وتسليمها لهؤلاء.

وكان رئيس بلدية ششار، السيد ناصر بلقون، قد وجه إعلانا لسكان البلدية أول أمس الأحد، يبلغهم فيه بمنع دخول أي مشتري، أو تاجر خردوات وبقايا البلاستيك والحديد، من ممارسة نشاطهم عبر إقليم بلدية ششار، مهما كان السبب، مع منعهم من التجول بالأحياء والشوارع، والقرى والمداشر والتجمعات السكنية، نظرا للأضرار المادية والأخلاقية، التي لحقت بالعائلات، جراء تعامل أبنائهم مع الباعة المتجولين من تجار الخردوات وبقايا الحديد والبلاستيك، حيث أثرت هذه الظاهرة ـ حسبه ـ بالسلب على تربية الأبناء، وسلوكياتهم أين أصبح الأطفال، يلجؤون إلى الاستيلاء وأخذ ممتلكات عائلاتهم وبيوتهم، من أغراض صالحة حتى للاستعمال وجديدة، ودون علم الأولياء، ويقومون ببيعها لهؤلاء المتجولين، وبدرجة أخطر، لجوء العديد من الأطفال حتى للسرقة والسطو، على ممتلكات الغير، للحصول على تلك الأغراض من أجل إعادة بيعها مقابل الحصول على المال. وقد خلف هذا القرار ردود فعل متباينة في أوساط المواطنين، بين مؤيد ومعارض.

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اتهمه صاحب فندق دار الضياف بالنصب والاحتيال

التماس عامين حبسا لمسير سابق بفندق شيراتون

حورية. ب

نظرت محكمة الشراقة في ملف النصب والاحتيال التي تورط فيها مساعد مسير سابق بفندق شيراتون بالعاصمة، على أساس الشكوى التي رفعها ضده مالك فندق دار الضياف بالشراقة، اتهمه من خلالها بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمه بحصوله على شهادات ومؤهلات علمية في الفندقة.

عارض مساعد مسير سابق بفندق شيراتون حكما غيابيا قضى بحبسه عامين نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دج بتهمة النصب والاحتيال، بتاريخ 20 ديسمبر 2021، حيث أنكر المتهم أمام القاضي الجزائي الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه من راح ضحية صاحب فندق دار الضياف الذي طلب منه الاستقالة من عمله بفندق شيراتون والتكفل بتسيير فندقه بالشراقة، مانحا له كل الصلاحيات في تهيئة وترميم الفندق، وأمام كل هذه المغريات، قبل بعرضه واستقال من منصبه بفندق شيراتون، وبعد ثلاثة أشهر من عملية تسيير فندق دار الضياف تفاجأ بطرده من العمل دون إعطائه تفسيرا منطقيا على قراره الذي وصفه المتهم بـ “المجحف” في حقه.

وفي غياب الطرف المدني عن جلسة المحاكمة، التمس وكيل الجمهورية توقيع نفس العقوبة المعارض فيها، ومن جهته ركز دفاع المتهم على أن أركان جنحة النصب والاحتيال غير قائمة في حق موكلها، بل راح هذا الأخير ضحية مالك فندق دار الضياف الذي كان سببا في استقالته من عمله بشيراتون، ليصطدم بواقع مر مع شبح البطالة بعد ثلاثة أشهر من تسييره فندق الشراقة.

وفي ما يتعلق بالشهادات والمؤهلات العلمية التي يملكها موكلها، أوضحت أنه قام بإبلاغ الطرف المدني عن طريق محضر قضائي بالشهادات العلمية التي يحوزها وذلك بتاريخ 8 فيفري 2018، وأكدت المحامية خلال مرافعتها أن الشكوى كيدية وعلى هذا الأساس تمسكت بإفادة موكلها بالبراءة التامة لعدم ثبوت أركان الجنحة المادي والمعنوي في ملف القضية.

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إصابة 5 أشخاص في حريق منزل بميلة

نسيم.ع

اندلعت، مساء الأحد، ألسنة اللهب بمنزل فردي من طابقين يقع بحي رقيعي بشير ببلدية تاجنانت جنوب ميلة، ممّا أدى إلى إصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و30 سنة من عائلة واحدة بحروق من الدرجة الأولى على مستوى أنحاء مختلفة من الجسم، وضيق في التنفس، قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان ونقلوا إثرها من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية تاجنانت لتلقي العلاج اللازم.

كما تسببت النيران في نشوب حريق أتى على الطابق الأرضي بشكل كامل، إضافة إلى أفرشة وأغطية، سريرين، تلفاز، خزانتين خشبيتين، ثلاجة، خزانة المطبخ، أبواب الغرف والنوافذ ومروحة كهربائية، ولحسن الحظ لم تسجل خسائر في الأرواح، وحسب مصدر للشروق اليومي، فإن أسباب الحريق لازالت غامضة، والحريق تم إخماده من طرف أعوان الحماية المدنية قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، وباشرت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

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توقيف تاجر مجوهرات احتال على مواطنين في المسيلة

أحمد.ق

أوقف، عناصر الأمن الحضري الأول بالمسيلة، شخصا يبلغ من العمر 39 سنة، تورط في قضيتين تتعلقان بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال، وفق ما علمته الشروق من مصالح أمن الولاية.

وذكرت ذات الجهات بأن حيثيات هذه العملية تأتي بناءً على ترسيم شكوى تقدم بها ضحيتان إلى المصلحة مفادها تعرضهما لفعل خيانة الأمانة والنصب والاحتيال، من طرف المشتبه فيه، والذي يعمل كتاجر للمجوهرات، بعد ما أودعا عنده كميات من المعدن الأصفر مقابل مبالغ مالية على سبيل الرهن، غيّر أنه لم يُمكنهما من المجوهرات بعد استرجاعه للمبلغ وانقضاء المدة المتفق عليها، ليتم بعد استغلال المعلومات الأولية المتوفرة، توقيف المشتبه فيه الذي تبيّن بعد مباشرة التحقيق معه، أنه مطلوب لدى الجهات القضائية لتورطه في عدة قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة راح ضحيتها أشخاص آخرون، ليتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا لدى المحكمة الابتدائية بالمسيلة، ليصدر في حقه أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.

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المشكلة تحرمهم من العلاج بالشمال

مرضى جانت محرومون من تذاكر الطائرة المدعمة

ب. طواهرية

لا تزال إشكالية عدم استفادة مرضى جانت الذين يفترض أن ينقلوا لمستشفيات الشمال بواسطة تذاكر ممولة من المؤسسة العمومية الاستشفائية بجانت تثير التساؤلات، بعد توقف المستشفى عن تسديد هذه التذاكر خلال عمليات تحويلهم من جانت نحو مستشفيات الشمال، ويكشف مسؤولو المؤسسة العمومية الاستشفائية بجانت، عن أن مصالح المراقبة المالية ترفض تمويل هذه التذاكر بناء على بنود قانونية تمنع ذلك، حيث لا يزال الحساب الخاص باقتناء التذاكر للمؤسسة المذكورة مغلقا منذ أواخر 2018 إلى اليوم بسبب تراكمات مرتبطة بتسيير هذا الإجراء، حيث يضطر حتى الأعوان شبه الطبيين المرافقين للمرضى لاقتناء التذاكر على نفقتهم الخاصة قبل أن يتم تعويضها لاحقا بعد نهاية مهمة المرافقة، فيما يضطر المرضى، والحالة هذه، إلى اقتناء التذاكر على نفقتهم الخاصة.

ويبقى السؤال الذي يطرحه المرضى ومنتخبو الولاية من المجلس الشعبي الولائي خلال مناقشة القضية مع مسؤولي مستشفى جانت، لماذا لا يزال الإجراء الخاص باقتناء التذاكر على مستوى مستشفيات ايليزي وتمنراست للحالات المماثلة من المرضى المحولين للشمال للعلاج، ساري المفعول إذا كانت نفس النصوص القانونية تنظم هذه العملية؟ وهو السؤال الذي قد يجد جوابا لدى مديرية الصحة والمصالح المالية المعنية خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المقررة ابتداء من هذا الثلاثاء. معلوم أن قطاع النشاط الاجتماعي يساهم في تسديد تذاكر المرضى في حالات محددة تخص بعض الأمراض المزمنة وأمراض السرطان، وهو ما ليس متاحا لباقي المصابين بأمراض أخرى والذين تتطلب حالاتهم التنقل للعلاج بمستشفيات ولايات أخرى اغلبها في الشمال.

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حجز 400 قنطار من القمح والنخالة بغليزان

ق. م

تمكنت عناصر الدرك الوطني بغليزان من حجز 409 قنطار من مادتي القمح والنخالة لغياب الفوترة، حسب ما أفادت به مساء الأحد خلية الاتصال للمجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني. وذكر ذات المصدر لوأج أن هذه العملية تمت مؤخرا في إطار محاربة الجريمة لاسيما ضمن جهود مكافحة التجارة غير الشرعية لأعلاف الأنعام وتحويل المنتجات المدعمة إلى مجالات بشكل ينافي القوانين.

وتمت هذه العملية على إثر مداهمة لأحد المستودعات أين تم العثور بأحدها على 289 قتطار من القمح و120 قنطار من النخالة.

وسيتم تسليم السلعة المحجوزة إلى مديرية أملاك الدولة بالولاية و إنجاز ملف قضائي عن مخالفات “ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري” و”تحويل مادة مدعمة عن مقصدها الامتيازي” و”انعدام الفوترة” استنادا لذات المصدر.