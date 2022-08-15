أخبار الجزائر ليوم الإثنين 15 أوت 2022

شاب يقتل شقيقه بطعنة خنجر، امرأة تقود شبكة لترويج المؤثرات العقلية

توقيف 3 أشخاص واسترجاع 5 مركبات نفعية بالعاصمة

ق. م

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف 3 أشخاص مسبوقين قضائيا واسترجاع 5 مركبات نفعية محل سرقة، حسب ما أفاد به الاثنين بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أن مقاطعة الشرطة القضائية الثانية لباب الزوار عالجت قضية تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة “استغلت فيها عناصر الشرطة كل الإمكانيات التقنية المتاحة”، حيث أسفرت العملية عن “تفكيك وتوقيف عناصر شبكة إجرامية تتكوّن من 3 أشخاص مسبوقين قضائيا واسترجاع 5 مركبات نفعية محل سرقة، في حين تم حجز مركبتين تستعملان في السرقة، 6 مفاتيح مصنعة ومهيأة لسرقة المركبات و3 هواتف نقالة”.

وبعد استيفاء “جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا”، وفقا لذات البيان.

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امرأة تقود شبكة لترويج المؤثرات العقلية بتيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية، متكونة من 03 أشخاص تقودها امرأة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية في الوسط الشباني.

العملية جاءت إثر استغلال معلومات وردت لعناصر المصلحة حول نشاط العصابة، حيث تم إعداد خطة أمنية محكمة، تم من خلالها توقيف ثلاثة أشخاص وحجز قرابة ألفي قرص مهلوس، 12 مليون سنتيم من عائدات الترويج، سلاح أبيض من الحجم الكبير، بخاخة مسيلة للدموع وسيارة نفعية.

وتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم في قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة من أجل البيع، الترويج التخزين في إطار جماعة إجرامية منظمة مع حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس.

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شاب يقتل شقيقه بطعنة خنجر في سطيف

س. مخربش

شهدت صباح الإثنين، بلدية عين الكبيرة بولاية سطيف جريمة قتل بشعة راح ضحيتها كهل لقي حتفه على يد شقيقه إثر شجار حاد.

الجريمة وقعت بمنطقة مرجة الصيد التابعة لبلدية عين الكبيرة الواقعة شمال ولاية سطيف، أين نشب شجار بين شاب وشقيقه بسبب خلافات عائلية، حيث تطور التلاسن إلى تشابك عنيف قام على إثره الشقيق الأصغر بجلب خنجر ووجه به طعنة إلى الأخ الأكبر، وتركه يتخبط وسط بركة من الدماء دون أن يتمكن أحد من إنقاذه، ليلفظ أنفساه الأخيرة قبل تحويله إلى المستشفى.

وحسب المعلومات التي بحوزتنا فإن المتهم سلم نفسه لمصالح الدرك، أين اعترف بالجريمة المنسوبة إليه ومن المنتظر أن يتم إخضاعه للإجراءات القانونية. يذكر أن الاثنان يعملان في قطاع النقل العمومي بمركبات الوزن الثقيل، واعتادا على التعامل مع زبائن مصنع عين الكبيرة للاسمنت.

وقد خلفت الحادثة حيرة كبيرة وسط سكان مرجة الصيد الذين لم يتوقعوا هذه النهائية المؤلمة للخلاف الذي دار في الآونة الأخيرة بين الشقيقين، خاصة أن العائلة كانت تعيش حياة عادية بمنطقة هادئة لم تعرف في السابق أين نوع من هذه الجرائم.

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توقيف متهم بافتعال حريق غابي بأم البواقي

ع. بن منـية

كشفت مصادر متطابقة للشروق، بأن التحريات والتحقيقات الميدانية، التي باشرتها وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، إثر الحريق الذي شبّ الأسبوع الماضي بغابة الكرم بإقليم دائرة عين فكرون، أفضت إلى توقيف شاب يبلغ من العمر 34 سنة، يشتبه في تورطه في إشعال النار في الغابة، حيث لازال يخضع للتحقيق الابتدائي من طرف أفراد فرقة الدرك الوطني، في انتظار إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة عين فكرون.

وكان حريق مهول قد انتشر في غابة جبل الكرم الأسبوع الماضي، ما خلّف خسائر معتبرة في الغطاء الغابي والنباتي، قبل تدخل فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية، وبدعم من أعوان محافظة الغابات، التي تمكنت من السيطرة على النيران المشتعلة، فيما باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ظروف اندلاع هذا الحريق أفضى إلى توقيف المشتبه فيه بإشعال النار في الغابة.

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ضبط مخدرات في مسكن المتهمين

زوجان مشعوذان يدنسان المصحف الشريف بباتنة

عـصام بـن منـية

وضعت مصالح أمن ولاية باننة، الأحد، حد لنشاط زوجين، يقومان باستغلال مسكنهما العائلي، لممارسة طقوس السحر والشعوذة، وتخزين المؤثرات العقلية. المشتبه فيهما تمت الإطاحة بهما، بعد استغلال فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مروانة وبالتنسيق مع عناصر الأمن الحضري الخارجي بواد الماء، للمعلومات التي وردت إليهم، بشأن قيام الزوجة المشتبه فيها البالغة من العمر 55 سنة، باستغلال مسكنها العائلي الكائن بواد الماء، في ممارسة طقوس السحر والشعوذة، حيث كانت تستقبل زبائنها من النساء والرجال من مختلف الأعمار ومن مناطق مختلفة، بغرض إخضاعهم لطقوس الشعوذة، وإيهامهم بقدرتها على تخليصهم من آثار السحر، والمسّ والعين وغيرها، مقابل حصولها على مبالغ مالية متفاوتة منهم بحسب كل حالة.

وبعد استصدار إذن من النيابة لتفتيش مسكن المشتبه فيها، تمت مداهمته من طرف عناصر الشرطة، الذين ضبطوا بداخله مجموعة من الكتب الخاصة بالسحر والشعوذة، بالإضافة إلى مجموعة من المصاحف مدنسة، وكذا أوراق مدونة بطلاسم، وقارورات زجاجية بها زيوت وعقاقير مختلفة، كانت تستخدمها المشعوذة في طقوسها. عناصر الشرطة وخلال عملية التفتيش الدقيق للمسكن، ضبطوا كمية من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء تتمثل في سيف من الحجم الكبير، وسكين ذو قبضة حديدية، وكذا سلاح ناري تقليدي الصنع دون رخصة يعود لزوج المشتبه فيها، بالإضافة إلى 20 خرطوشة مملوءة لبندقية صيد عيار 16 ملم، و52 ظرف فارغ. على الفور تم توقيف المشتبه فيها وزوجها وتحويلهما برفقة المحجوزات إلى مقر الأمن للتحقيق معهما أين تم تكوين ملف قضائي ضدهما تم بموجبه تقديمهما أمان الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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بينهم 7 أطفال

إصابة 11 مصطافا بتسمم غذائي في سكيكدة

إسلام .ب

استقبلت مساء الأحد، مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عبد القادر نطور بمدينة القل في ولاية سكيكدة، 11 شخصا من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و42 سنة، كانوا يعانون من أعراض الإصابة بتسمم غذائي، المتمثلة في آلام بالبطن المصحوب بالتقيؤ والشعور بالغثيان والإسهال، حيث تم التكفل بحالاتهم وإخضاعهم للعلاج اللازم، قبل السماح لهم بمغادرة المستشفى في نفس الليلة بعد تحسن حالاتهم الصحية.

المصابون هم 7 أطفال ورجلين وامرأتين، من عائلة واحدة ينحدرون من ولاية برج بوعريريج، وهم من المصطافين الذين قصدوا المنطقة للسياحة، حيث قاموا بتأجير شقة متواجدة بحي أولاد سليمان ببلدية كركرة، غرب ولاية سكيكدة، أين تناولوا وجبات غذائية خفيفة، قبل أن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي. وبالموازاة مع ذلك ذكرت مصادرنا بأن الجهات الأمنية بكركرة وفور إخطارها بحادثة تسمم هذه العائلة، باشرت تحقيقا معمقا في القضية، في انتظار نتائج التحاليل المخبرية لكشف المادة الغذائية التي تناولتها العائلة والتي تسببت في إصابة أفرادها بالتسمم.

وكانت مصالح أمن ولاية سكيكدة وبالتنسيق مع فرق الرقابة لمديرية التجارة بالولاية، قد كثفّت منذ بداية موسم الاصطياف الحالي، من خرجاتها الميدانية لمراقبة المحلات التجارية، لحماية صحة المصطافين من أخطار التسممات الغذائية، حيث تمكنت من حجز قناطير من اللحوم البيضاء والحمراء ومختلف المواد الغذائية الفاسدة، منها مواد منتهية الصلاحية وأخرى متلفة بسبب عدم احترام أصحابها لشروط الحفظ، والتي تم حجزها مع تحرير محاضر ضد أصحاب المحلات المخالفين وإحالتهم على العدالة.

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عائلته تطلب مساعدتها في العثور عليه

اختفاء مراهق في ظروف غامضة بقسنطينة

عصام بن منية

لازالت عائلة قبايلي المقيمة في المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، تتلوى على صفيح ساخن، بسبب الاختفاء الغامض لابنها القاصر هيثم البالغ من العمر 17 سنة، والذي خرج من منزل والديه بعلي منجلي في 29 جوان الماضي، دون أن يظهر له أي أثر، أو أي خبر بشأن غيابه الغامض عن المسكن. وقد سعت العائلة منذ ذلك التاريخ للعثور عليه وشنّت رحلة بحث واسعة عنه بمساعدة الجيران وأهل الخير، ونشرت صوّره وإعلانات اختفائه، في الأماكن العمومية، علّها تجد من يدلها على مكان تواجده.

وحسب عمّ الطفل هيثم، السيد عبد الغاني قبايلي، فإن ابن شقيقه غادر المسكن في ظروف لازالت غامضة، مؤكدا أنه قد تم إبلاغ مصالح الأمن والدرك الوطني بشأن اختفائه، وأن كل مساعي العثور عليه باءت بالفشل، في وقت ازدادت حالة العائلة سوءا خوفا على مصير ابنها القاصر، حيث تتواجد والدته في حالة صحية ونفسية صعبة للغاية، فيما انهار والده، بعد ما أتعبته رحلة البحث المتواصلة على فلذة كبده. وحسب عمه فإن العائلة قد طرقت كل الأبواب ولم يبق لها سوى مناشدة الجهات الأمنية لكثيف عمليات البحث، وكذا المحسنين وأهل الخير لمساعدتها في البحث عن ابنها القاصر، الذي طالت فترة غيابه عن البيت، دون العثور له على أثر، حيث تنتظر والدته المتعبة، مع فجر كل يوم، خبر العثور عليه وتترقب بفارغ الصبر عودته سالما معافى. للاتصال بعمه عبد الغاني قبايلي 0666.17.27.43