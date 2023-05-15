أخبار الجزائر ليوم الإثنين 15 ماي 2023

يسرق مليارا وربعا من فيلا جاره، تفكيك عصابة الكوكايين

الحي عرف سرقات أخرى اتهم بارتكابها رفقة آخرين

سليل عائلة غنية يسرق مليارا وربعا من فيلا جاره بوهران

خ. غ

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران الإثنين، تسليط عقوبة 15 سنة سجنا ومليون دينار جزائري غرامة مالية في حق خمسة أشخاص، وجهت لهم تهمتي ارتكاب جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، راح ضحايا لهما عدد من جيرانهم بحي السلام – سانت إيبار سابقا-، الذي يعد من أرقى أحياء وهران، منهم ضحية سلب منه مبلغ مليار و250 مليون سنتيم جهارا نهارا من غرفة نومه.

وحسب ما جاء في مستهل المحاكمة، فإن قضية الحال متورط فيها أكثر من خمسة أشخاص، ليتقرر فصل الملف عن الشق المتعلق بالمتهمين الغائبين، ومحاكمة الموقوفين، وهم المتهم الرئيسي المدعو (ن. عبد القادر)، (ب. هشام)، (ب. بن ثابت)، (غ. أحمد)، (ب. يونس عبد الرزاق)، حيث ورد في الملف أنه في غضون شهر فيفري من السنة الفارطة 2022، كان قد عرف حي – سانت إيبار – بمدينة وهران سلسلة من عمليات سرقة استهدفت عددا من الفيلات عن طريق التسلق، ما زرع الكثير من الرعب في صفوف سكانه، ليتجاوز عدد الشكاوى التي أودعها الضحايا العشر، من ضمنها واحدة تتعلق بالضحية (ب. إ)، وهو صاحب شركة خاصة بالتصدير والاستيراد، جاء فيها تعرض فيلته الواقعة بنفس الحي إلى عملية سطو وسرقة، طالت صندوقا معدنيا كان يحوي مبلغا مخزنا من المال بقيمة مليار و250 مليون سنتيم من داخل غرفة نومه بالطابق الثالث، وكذلك سلب من مشتكية تسمى (ب. خ) مبلغ 500 مليون سنتيم من خزانتها وهي في داخل فيلتها رفقة ابنتها، ساردة حجم الذعر الذي تملك الإثنتين في تلك الأثناء، عندما تفطنت لوجود غريب في بيتها، شاهدت ملامحه بحذر وهو يرتكب جريمته في حدود السابعة مساء، لكنها اضطرت في تلك اللحظة لتسكن حركتها وتهدئ من روعها خشية أن يسكن هو أنفاسها وابنتها للأبد، إضافة إلى تعرض مسكن مجاور لسرقة 162 مليون سنتيم من ضحية ثالث إلى غير ذلك من السرقات.

ومن خلال التحريات التي قامت بها مصالح الشرطة، والاستعانة بكاميرات مراقبة لبعض الضحايا وجيرانهم، تم في إحداها رصد المتهم الرئيس المدعو (ن. ع)، والذي تعرف عليه إثنان من الضحايا من خلال طول قامته وبعض ملامحه، خاصة أنه بات معروفا عنه وسط سكان الحي انحرافه ودخوله عالم الإجرام بعد ما اشتد عوده بعمر العشرينات، وتدرج في سجله العدلي سوابق قضائية في نفس المجال، ليعثر لديه بعد توقيفه وتفتيش مركبته من نوع “سيات إبيزا” على مبلغ 250 مليون سنتيم، حيث اعترف المتهم بأنه حصل عليها من سرقته مسكن جاره (ب. إ)، وبخصوص باقي المبلغ المسروق، صرح أنه أنفق بعضه على حياة البذخ التي كان متعودا على العيش فيها قبل أن يطرد جده عائلته من فيلته بحي السلام، فيما منح ما قيمته 400 مليون سنتيم لشخص بعين الترك.

كما مكن استجواب المدعو (ن. ع) من طرف الضبطية القضائية من اعترافه على شركائه سالفي الذكر، موضحا أنهم قاموا بذلك ليحجزوا نصيبهم من الغنيمة أماكن لهم على قوارب الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، ليتم توقيفهم والتحقيق معهم الواحد تلو الآخر، قبل أن يتراجع المتهم الرئيس عن أقواله أمام قاضي التحقيق، ويصرح أنه ارتكب سرقة واحدة فقط جنى منها مبلغ مليار و250 مليون سنتيم رفقة شخص يدعى (ع. كنيش)، نافيا علاقته بباقي السرقات التي اتهم بتنفيذها على مستوى حي السلام، وأيضا علاقة أي من الموقوفين بجريمته “الدسمة” تلك، لا بالتخطيط ولا التنفيذ أو الحراسة، مبررا تجنيه عليهم في بداية التحقيق بداعي أنهم كانوا يقومون بابتزازه، وهي نفس الرواية التي جاء بها ذات المتهم أمام هيئة المحكمة.

وكذلك أنكر المتهمون (ب. هـ)، (ب. ب)، (غ. أ)، (ب. ي. ع) علاقتهم بجرائم المتهم الرئيس، مجمعين على أن هذا الأخير سعى إلى توريطهم للانتقام منهم إما بسبب دين رفض الوفاء به، أو شجار سابق إلى غير ذلك، متمسكين في المقابل بطلب البراءة، خاصة في غياب أي دليل إدانة مثبت ضدهم، منهم المدعو (ب. هـ)، الذي قال أن ذنبه الوحيد في قضية الحال أنه كان جارا للمتهم الرئيس والضحايا، في حين أنه ارتحل رفقة عائلته من الحي قبل سنة من تاريخ الواقعة للإقامة الدائمة في مدينة آرزيو.

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تفكيك عصابة الكوكايين بتيبازة

فيصل. ن

وضعت فرقة الأمن الحضري الخارجي بالشعيبة بأمن ولاية تيبازة، حدا لشبكة إجرامية تمتهن بيع وترويج المخدرات الصلبة “الكوكايين”، وحجزت قرابة نصف كيلوغرام من هذه السموم ومبلغا ماليا من عائدات البيع.

العملية النوعية التي نفذتها المصالح الأمنية، نهاية الأسبوع، جاءت إثر تحقيقات معمقة باستغلال عنصر الاستعلام والتحري الميداني، وبعد وضع خطة أمنية محكمة وتنفيذ أذونات من النيابة بتفتيش منازل المشتبه فيهم، أسفرت العملية عن توقيف شخصين ضبط بحوزتهما كمية تقدر بـ 400غ من المخدرات الصلبة (كوكايين) وميزان إلكتروني ومبلغ مالي يقدر 19000 دج وهاتف نقال.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جماعة أشرار، التخزين، النقل والمتاجرة الدولية بالمخدرات الصلبة عبر الحدود الوطنية، في إطار جماعة إجرامية منظمة.

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شارك في حرق مقر بلدية ببومرداس

12 سنة سجنا لإرهابي كان يبتز المواطنين

سعيدة. م

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس مؤخرا، إرهابيا له سجل إجرامي ثقيل، ومن ذلك ابتزازه السكان، وفرض أتاوات عليهم. وصدر في حق “ت. ع” المكنى “أبا العباس”، وكان أمين المال بمجموعة إرهابية، حكم بـ 12 سجنا بعد أن طالبت النيابة بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا عن تهمة الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب والحرق العمدي مع جنحتي التزوير واستعمال المزور مع حيازة أسلحة محظورة.

المتهم في قضية الحال في عقده الخامس التحق بالجماعات الإرهابية المسلحة وهو لم يتجاوز سن 17 وكان ذلك في سنة 1993 وقد استمر في نشاطه في عدة سرايا إرهابية بين منطقة برج منايل مسقط رأسه وعين الحمراء وحتى منطقة سيدي داود وسيدي علي بوناب، لينتقل بعدها إلى ولاية تيزي وزو أين تقلد رتبة أمين مال لسنوات طويلة لغاية توقيف سنة 2003. وفي أثناء عمليات التحقيق مع المتهم الذي كان يلقب طوال فترة مزاولته نشاطه الإرهابي بـ “أبي العباس”، تبين أن هذا الأخير شارك مع الكتيبة التي كان ينتمي إليها سنة 1994 في عملية حرق مقر بلدية لقاطة وفي نفس السنة شارك في حرق حظيرة شاحنات تابعة لبلدية جنات.

ولم يكتف بهذا الحد، بحيث قام برفقة زملائه بتخريب وحرق مستودعات لتربية الدواجن وورشة خاصة بإنتاج العسل. كما أسفرت التحريات عن مشاركة متهم الحال في عمليات تهديد وابتزاز المواطنين بواسطة أسلحة ظاهرة بهدف دفع أتاوات وفديات، وقد خلفوا بذلك عدة ضحايا كشفوا أنهم كانوا يتعرضون لسلب مبالغ مالية لا تقل عن 20 مليون سنتيم من كل ضحية. من جهته، المتهم وخلال مثوله للمحاكمة أمس حاول التملص من الأفعال المنسوبة إليه واعترف فقط بانخراطه ضمن التنظيم الإرهابي المسلح، مضيفا أنه كان يتقلد منصب أمين للمال. أما النيابة، فاعتبرت الوقائع ثابتة في حقه بالرجوع إلى شهادات الضحايا واعترافات بعض العناصر الإرهابية في قضايا سابقة، وعليه طالبت بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.

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بعد ارتفاع قياسي في درجات الحرارة

الثلوج تتساقط على مرتفعات باتنة

طاهر حليسي

عاد الشتاء من جديد منتصف شهر ماي بباتنة، وتراجعت درجة الحرارة حتى أن الكثيرين عادوا لاستخدام المدافئ، بعد ما هجرت جراء الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة التي بلغت الثلاثين وكانت سببا في اندلاع حرائق مبكرة شهر أفريل الفارط.

وتساقطت طيلة اليومين الماضيين كميات معتبرة من الأمطار في مختلف مناطق الولاية، خاصة عبر الرواقين التقليديين شرق جنوبي نواحي آريس وشمال شرقي نواحي عين جاسر والشمرة التي عرفت تساقط حبات البرد، غير أن الذروة بلغت مساء الأحد إثر سقوط منتظم للأمطار بعد ليلة راعدة، اتسمت بالاستمرار على مدار اليوم ما أنعش الفلاحين ومربي المواشي بعد شهور طويلة من احتباس الأمطار وسيطرة الجفاف على المناطق الغابية والجبلية الأكثر خضرة.

وهطلت ثلوج قرب اينوغيسن وإيشمول وعلى طول التخوم الجبلية المشتركة بين ولايتي باتنة وخنشلة خاصة بالمحمية الطبيعية شيليا، التي يقع جزء منها بإينوغيسن وتقع قمته بإقليم بلدية شيليا دائرة بوحمامة ولاية خنشلة في لوحة نادرة انتشرت صورها عبر وسائل الأعلام والاتصال كحدث فارق ليوم 14 ماي 2023.

ويأمل الناس والفلاحون استمرار تساقط الأمطار في الأيام المقبلة لإنقاذ الموسم الفلاحي من جفاف لم تشهده المنطقة منذ 80 سنة، ميزه إحمرار أشجار البلوط واصفرار أشجار الصنوبر وكذا ضمور مزراع القمح التي ماتت في بذورها. أما العامة فيتمنون أن تغذي الأمطار المصادر الجوفية للمياه بعد التيبس الذي أصاب سد كدية لمدور بسبب انخفاض منسوبه إلى درجات دنيا.

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فتاة تقود عصابة للسطو بسطيف

س. منصوري

أمر، قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف الأحد، بإيداع 3 أشخاص من بينهم فتاة رهن الحبس المؤقت، للاشتباه بتورطهم في قضية سرقة استهدفت كمية هامة من المصوغات والمجوهرات الذهبية، من داخل أحد المنازل بمدينة سطيف.

وحسب مصادر الشروق، ان أفراد العصابة التي تقودها الفتاة، تمت الإطاحة بهم من طرف أفراد الأمن الحضري الثاني عشر بأمن ولاية سطيف، وهذا بعد تلقيهم لشكوى أودعها مواطن مقيم بحي الهضاب، بعد تعرض منزله لعملية السرقة التي استهدفت كمية هامة من الذهب، ليتم إطلاق أبحاث وتحريات سمحت بتحديد هوية الفاعلين بما فيهم مشتبه فيه استغل علاقته بالضحية للإقدام على فعلته الإجرامية بمشاركة شخص آخر وفتاة، حيث تم توقيفهم جميعا مع استرجاع جميع المسروقات وهذا في وقت جد وجيز.