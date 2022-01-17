أخبار الجزائر ليوم الإثنين 16 جانفي 2022

الغاز يقتل شابا بأم البواقي، العثور على جثة مغطاة

الغاز يقتل شابا بأم البواقي

ج. لمودع

عاشت مدينة عين فكرون، بولاية أم البواقي، أمسية الأحد، حزنا كبيرا، بعد أن غيّب الموت الشاب الثلاثيني، “ح. خ. د”، القاطن بحي الفتح، بوسط البلدية.

فبعد أدائه صلاة الظهر، ركن إلى الاستراحة في بيته، في غياب زوجته، التي كانت في ضيافة أهلها، وهو لا يدري بالخلل الموجود في المدفأة، التي كانت تنفث غاز أكسيد الكربون، علما بأنه أبلغ أباه بأنه سيأخذ المدفأة لتصليحها، قبل يوم من الحادثة المؤلمة، بحسب المقربين من الضحية. وبحسب المعلومات المستقاة منهم، فإن زوجته اتصلت به لعدة مرات، فلم يرد.. فاتصلت بأبيه، الذي انتقل إلى بيته. وبعد دق الباب وإعادة الاتصال به، تم كسر الباب بحضور الأمن والحماية المدنية ليعثروا عليه جثة هامدة، أين تم نقله بواسطة الحماية المدنية لمستشفى المدينة، لمعرفة حقيقة وفاة شاب أقام حفل زفافه منذ شهرين فقط.

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العثور على جثة مغطاة بالأغصان في تبسة

ب. دريد

باشر عناصر الفرقة الإقليمية الدرك الوطني، ببلدية الحمامات، بولاية تبسة، الإثنين، تحقيقا في ملابسات حادثة العثور على جثة كهل، يبلغ من العمر حوالي 45 سنة جثة هامدة، بمنطقة جبلية.

وبحسب مصدر “الشروق” الذي نقل الخبر، فإن الجثة التي لا يزال يُجهل هوية صاحبها، ومكان إقامته، عثر عليها على حافة مسلك جبلي، بالمنطقة المعروفة باسم كسيون، باتجاه طريق بئر مقدم والشريعة، واللافت في الحادثة، وهو ما يرشح أن الوفاة لم تكن طبيعية، إذ أن الجثة، وجدت مغطاة بكيس بلاستيكي كبير محكم بحجارة وبقايا أشجار، وعلى إثر بلاغ من سكان المنطقة، تم تنقل عناصر الحماية المدنية إلى عين المكان، رفقة عناصر من رجال الدرك الوطني، أين تم نقل الضحية من طرف عناصر الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عالية صالح بتبسة، تزامنا مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

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15 مشروعا استثماريا مرتقبا بالولاية

ولاية باتنة تصدر منتجات بقيمة 96 مليون دولار

طاهر حليسي

صادرات ولاية تبلغ 96 مليون دولار لولاية باتنة، أن صادرات ولاية باتنة نحو دول أفريقية وعربية بلغت العام الماضي 96 مليون دولار، تتوزع بين منتجات غذائية بينها تمور وبصل وعصائر فواكه وزيوت صناعية، وجلود، وأكواب وورقية وغسالات بلاستيكية وألواح غرف التبريد، وقد سجل ارتفاع في القيمة المالية مقارنة بالأعوام الماضية، بعد دخول مصنع “جنرال إلكتريك” في الإنتاج وتصدير توربينات عملاقة بمنطقة عين ياقوت، هو ثمرة تعاون بين سونالغاز والعملاق الأمريكي جنرال إلكتريك.

وضمت قائمة الدول المستوردة لهذه المنتجات كلا من تونس وليبيا وموريتانيا ومالي وكندا وإيطاليا وإسبانيا، غير أن الرقم لايزال بعيدا عن المستويات المقبولة خاصة وأن الولاية تضم أقطابا وطنية معروفة في إنتاج اللحوم البيضاء والبيض والتفاح والمشمش، لم يتمكن منتجوها من تحويلها لصناعات غذائية متطورة وغازية للأسواق الإفريقية والأوروبية، جراء انغلاق السوق وعدم الاستفادة من مختلف الشراكات الممكنة.

وفي سياق متصل، سلمت، الإثنين، ولاية باتنة، رخص استغلال 15 مشروعا استثماريا، وهي الدفعة الأولى من جملة مشاريع استثمارية مبرمجة للتسليم في قابل الأسابيع والشهور. وتبلغ القيمة المالية، للشطر الأول 12 مليار دينار جزائري، وستمكن من توفير 2324 منصب شغل جديد.

وكشفت ولاية باتنة أمس على أن عدد المناطق الجديدة قيد الإنشاء ستبلغ 7، وستنشأ في بلديات عين التوتة والمعذر والجزار وزانة البيضاء وسقانة وتكوت وأولاد سلام، فيما سيتم إطلاق 3 مناطق نشاطات مصغرة جديدة بكل من رأس العيون وتالخمت وتيمقاد، علما أن الولاية تتوفر على أربع مناطق صناعية بكل من باتنة وبريكة وأريس وعين ياقوت، فيما تتواجد بها أيضا 9 مناطق نشاطات بمروانة وباتنة ونقاوس وعين جاسر وأريس وعين ياقوت والمعذر وبريكة وجرمة، بيد أنها تعاني من تنفيذ كافة المشاريع لأسباب متعلقة بشهادة المطابقة والبطء الملحوظ في الدخول في عمليات الإنتاج.

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محكمة وهران أصدرت أمرا بالقبض على مدبر الرحلة

شقيقان يسرقان مجوهرات خالتهما لركوب قارب الحرقة

ب. يعقوب

أصدرت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، أمرا بالقبض على “م.ب” وهو بارون خطير في العقد الثالث، له باع طويل في رحلات الإبحار السري انطلاقاً من شواطئ وهران صوب جزر مايوركا الإسبانية، ورد اسمه في جلسة استئناف محاكمة خمسة أشخاص، بينهم شقيقان متهمان بسرقة مجوهرات بقيمة مليار سنتيم من خالتهما بهدف منح المبلغ المسروق إلى بارون “الحرقة” لركوب قارب نزهة سريع مزود بمحرك قوة دفعه 250 حصانا بشاطئ عين فرانين في كريشتل بوهران.

وتأكد أن البارون من مواليد 1988، هو موضوع أمر سابق بالقبض في قضية مماثلة بعد فحص ملفه القضائي.

وحسب الوقائع الجزائية التي تعود إلى شهر أكتوبر 2021، فإن المتهمين الخمسة الذين توبعوا بتكوين جماعة أشرار والسرقة وخيانة الأمانة، كانوا على أهبة الإبحار السري نحو بلاد الأندلس بأموال مسروقة وفرها شقيقان في مدينة وهران، حيث ورد أن المتهمين الاثنين سرقا مجوهرات من بيت الخالة وقاما ببيعها في مدينة مستغانم، بثمن يقل عن 1 مليار سنتيم، بينما تفوق قيمة المجوهرات المسروقة المليار سنتيم.

وأفصحت الأبحاث الأمنية التي قادتها قوات الشرطة، أنه تم توقيف الفاعلين بعد شكوى واردة من الضحية، حيث بينت نتائج البحث، أن ابني شقيقتها قاما بخيانة الأمانة والاستيلاء على مجوهرات نفيسة تزيد عن المبلغ المذكور وبيع هذه الأشياء الثمينة في مستغانم، ليتم تسليم المبلغ إلى مدبر الهجرة غير الشرعية من شواطئ الكريشتل.

المتهمون الخمسة جاءت تصريحاتهم أمام الضبطية القضائية متطابقة بخصوص مخطط الرحلة السرية، لكن سرعان ما تباينت في جلسة الاستئناف، فيما تم تحديد هوية بارون الحرقة المبحوث عنه منذ مدة في وهران من قبل الجهات الأمنية والقضائية لتورطه في عدة قضايا مماثلة.

وكان المدعي العام بالغرفة الجزائية، التمس تشديد العقوبة بحق الجميع، بعد ما أدانتهم محكمة ڨديل بعقوبة عامين حبسا نافذا، حيث تم إرجاء النطق بالأحكام في ملف الحال، إلى جلسة 24 جانفي الجاري.

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درك تيبازة يطيح بمحتجزي قاصر

ب. بوجمعة

تمكنت فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بتيبازة من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 04 أشخاص، قامت بإبعاد واحتجاز فتاة والاعتداء عليها جنسيا بالعنف بعد تخديرها بمؤثرات عقلية.

وتعود حيثيات القضية إلى تقدم والد الضحية (الفتاة القاصر) التي تبلغ من العمر 17 سنة، إلى فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بعين تقورايت للتبليغ عن اختفائها من المنزل العائلي ببلدية فوكة، أين تم نشر الأبحاث والقيام بدوريات بحث عن المعنية، وفور إيجادها والتكفل النفسي بها وبعد التأكد من تعرضها للفعل المخل بالحياء بالعنف، تم وضع خطة محكمة وتفعيل عنصر الاستعلام، واستغلال الرقم الهاتفي للضحية، ليتم التعرف على هوية الفاعلين وتوقيفهم في ظرف قياسي، ويتعلق الأمر بثلاثة (03) شبان، اثنين (02) منهم قاما بالفعل المخل بالحياء على الفتاة بالعنف والثالث قام بتوفير محله لهما لممارسة الفسق، بالإضافة إلى امرأة قامت بإيواء الضحية وتسليمها مؤثرات عقلية.

وعلى اثرها تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، في انتظار تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة عن تهم احتجاز قاصر من دون أمر من السلطات المختصة، ممارسة الفعل المخل بالحياء على قاصر بالعنف، إبعاد قاصر، تسليم مؤثرات عقلية لقاصر وتوفير محل لممارسة الفسق.