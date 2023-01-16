أخبار الجزائر ليوم الإثنين 16 جانفي 2023

مراهقتان تسرقان مجوهرات عائلتيهما، محتالة تستولي على مليارين

القاصرتان تواصلتا مع منظمي الرحلة عبر فايسبوك

مراهقتان تسرقان مجوهرات عائلتيهما من أجل “الحرقة”

م. المهداوي

تمكنت مصالح أمن ولاية عين الدفلى مؤخرا، من إحباط مشروع تسهيل هجرة أطفال قصر عبر البحر بطريقة غير شرعية والإطاحة بـ3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و34 سنة ينحدرون من ولاية قسنطينة، كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى دول أوروبية.

العملية نفذتها مصالح أمن ولاية عين الدفلى ممثلة بفرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بالتنسيق مع مصالح أمن دائرة الروينة، وتمت بعد فتح تحقيق تحت إشراف نيابة الجمهورية بمحكمة عين الدفلى، بعد تلقي مصالح أمن دائرة الروينة يوم 9 جانفي الجاري بلاغا عن اختفاء قاصر، وقاصرتين متمدرستين بالطور المتوسط، أعمارهم بين 13 و14 سنة، مع التبليغ عن اختفاء مبلغ مالي معتبر وكمية من المجوهرات تخص أولياءهم

وبعد تفعيل مخطط الإنذار الخاص باختفاء الأطفال وتنسيق الجهود العملياتية بين مختلف المصالح الأمنية، إضافة إلى الاستعانة بتحريات تقنية، تمكن محققو الفرقة بعد تحديد مسار ووجهة القصر من مدينة الروينة الواقعة على بعد 15 كلم غرب عاصمة ولاية عين الدفلى إلى ولاية عنابة، بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية عنابة من توقيفهم أمسية نفس اليوم، برفقة أحد أعضاء الشبكة الذي كان على اتصال معهم.

وتبين بعد التحقيق أن القصر تعرفوا على الموقوف وتواصلوا معه عن طريق إحدى منصات التواصل الاجتماعي، لغرض تمكينهم من الهجرة غير الشرعية نحو إحدى الدول الأوروبية، نظير مبلغ مالي وذلك بمساعدة أعضاء آخرين من الشبكة، جرى توقيف اثنين منهم ينحدران من ولاية قسنطينة بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية قسنطينة، مع تحديد هوية آخر ينحدر من ولاية عنابة يتواجد في حالة فرار.

العملية أسفرت كذلك عن استرجاع مبلغ مالي يقدر بأكثرمن 200 مليون سنتيم وكمية من المجوهرات الثمينة، كانت بحوزة القصر تعود ملكيتها لأوليائهم لغرض دفعها لأفراد الشبكة لتسهيل عملية مغادرتهم التراب الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية، مع حجز هواتف نقالة ذكية تستعمل في نشاطهم الإجرامي.

المشتبه بهم أنجز ضدهم ملف إجراءات قضائية، عن قضية تهريب المهاجرين من التراب الوطني من طرف شبكة إجرامية منظمة من بينهم قصر وتعريضهم للخطر، إبعاد قصر أقل من 18 سنة، قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة عين الدفلى للنظر في قضيتهم،

ووجهت مصالح أمن ولاية عين الدفلى نداء إلى كافة المواطنين وبالخصوص الأولياء من أجل مرافقة ومراقبة أبنائهم أثناء استعمال الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، لتفادي استغلالهم وتعريضهم للخطر.

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محتالة تستولي على مليارين من طالبي السكن بالبليدة

حسناء. ب

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، الاثنين، سيدة في الأربعينات من العمر رهن الحبس لمتابعتها بجنحة النصب والاحتيال بعد ما سلبت مواطنين مبالغ قدرت في مجملها بـ2 مليار سنتيم وأوهمتهم بالتوسط لدى المسؤولين ومنحهم سكنات اجتماعية ومحلات تجارية.

القضية تعود إلى شكاوى عدة تلقتها مصالح الأمن الحضري الأول بالبليدة مفادها تعرض الضحايا للنصب من قبل سيدة أربعينية وعدتهم بالحصول على سكنات اجتماعية ومحلات تجارية عن طريق التوسط لدى معارفها المزعومين من المسؤولين والقائمين على لجان السكن مقابل مبالغ مالية تسلمتها منهم.

وافتتحت مصالح الأمن إثرها تحقيقا في القضية اسفر على تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، ومواصلة للتحقيقات تبين أن هذه الأخيرة متورطة في قضية نصب أخرى راح ضحيتها مواطنون وعدتهم المشتبه فيها بتأمين رحلات نحو البقاع المقدسة مقابل أقساط مالية، ليكتشفوا أنهم راحوا ضحية عملية نصب، واستغلالا للمعلومات باشرت فرقة الشرطة القضائية على مستوى الأمن الحضري الأول عملية البحث والتحري مكنت من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، مع استرجاع 84 ملف إداري خاص بالضحايا، وتبين ان المبالغ المالية التي حصلتها المتهمة بالنصب بلغت 02 مليار سنتيم.

المتهمة تم احالتها على العدالة وأودعت رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالبليدة في انتظار المحاكمة.

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انتحار شاب شنقا بسطيف

س. منصوري

اهتزت، صباح الإثنين، قرية الرواشد ببلدية أولاد عدوان في ولاية سطيف، على وقع انتشار خبر انتحار الشاب (م.ج)، البالغ من العمر 26 سنة، والذي تم العثور عليه من طرف أفراد عائلته جثّة هامدة، معلقا من الرقبة بحبل في فناء المنزل العائلي، ليتم إخطار مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية، التي تنقل عناصرها لإجلاء جثته وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى بغرض إخضاعها للتشريح، تزامنا مع فتح تحقيق لمعرفة أسباب اختيار هذا الشاب الموت الإرادي ووضع حد لحياته بهذه الطريقة.

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اللصوص استولوا على 20 دراجة نارية وثلاث سيارات

السطو على مركبات محجوزة بمحشر بلدي في أم البواقي

ج. ل

تعرض المحشر البلدي بعين البيضاء في ولاية أم البواقي، فجر الاثنين إلى عملية سرقة، استهدفت حسب مصادرنا عددا معتبرا من المركبات المحجوزة في المحشر البلدي، تتمثل في 20 دراجة نارية، وثلاث سيارات سياحية بالإضافة إلى شاحنة. وأضافت مصادرنا أن مجهولين تمكنوا في حدود الساعة الثانية فجرا من التسلل إلى داخل المحشر البلدي، وتمكنوا من سرقة تلك المركبات، وحسب ما تم تداوله في أوساط سكان البلدية فإن اللصوص يعرفون جيدا مكان تواجد المحشر وما يحتويه من مركبات، ويعرفون أيضا مخارجه ومداخله.

وفور اكتشاف عملية السرقة تم إخطار مصالح الدرك الوطني التي تنقلت إلى المحشر البلدي لإجراء المعاينات اللازمة وباشرت تحرياتها وتحقيقاتها في هذه القضية، التي أصبحت حديث العام والخاص بمدينة عين البيضاء، في وقت ذكرت فيه بعض المصادر أن افراد فرقة الدرك الوطني بعين البيضاء، وفي إطار تحقيقاتهم الجارية، تمكنوا من توقيف أزيد من عشرة أشخاص، تحوم حولهم الشكوك بالتورط في ارتكاب جريمة السرقة التي تعتبر الأولى من نوعها بهذا الحجم. وقد حاولنا أخذ رأي بعض مسؤولي البلدية حول هذه الحادثة التي تثير لغطا كبيرا في أوساط السكان إلاّ أننا لم نتمكن من ذلك بسبب التكتم الحاصل حول الموضوع وسرية التحقيق.

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ضبط 13 قنطارا من اللحوم البيضاء في صندوق خلفي لسيارة ببجاية

توفيق. ب

حجز أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، كميات معتبرة من اللحوم البيضاء (دجاج مذبوح غير منزوع الأحشاء)، ببلدية واد غير.

وتعود وقائع القضية، إثر قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد غير بدورية بالإقليم وأثناء تواجدهم بقرية ايباشيرن بلدية واد غير، قاموا بتوقيف سيارة نوع “طويوطا هيليكس” يقودها شاب يبلغ من العمر 33 سنة، وبعد مراقبتهم لوثائق السيارة وتفتيشها، تم العثور بالصندوق الخلفي على 13 قنطارا من الدجاج المذبوح غير منزوع الأحشاء، وبعد التنسيق مع مصالح مديرية التجارة والطبيب البيطري التابع لمكتب النظافة والبيئة لبلدية واد غير تم معاينة هذه اللحوم، حيث أكدوا أنها غير صالحة للاستهلاك، ليتم اقتياد السائق والمركبة إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق.

وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف البضاعة السالفة الذكر.

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حجز 2 قنطار من الدجاج الفاسد بالمدية

ب. عبد الرحيم

حجزت شرطة العمران وحماية البيئة بالمدية، أكثر من 2 قنطار من الدجاج الفاسد، وذلك بعد توقيف شخص بالسوق اليومي لمدينة المدية، كان ينقل الكمية على متن عربة يدوية قصد توزيعها على القصابات المتواجدة على مستوى السوق اليومي، وبعد تقرب عناصر الشرطة لمراقبة الشهادات الطبية والفواتير الخاصة بها، تبين أنّ هذا الأخير لا يحوز الوثائق الإدارية اللازمة، وتبين أنه تم جلبها من ولاية مجاورة دون احترام شروط النظافة والنقل، مما أدى إلى فسادها، وبالتنسيق مع مصالح التجارة لولاية المدية، تمّ عرض السلعة على الطبيب البيطري، الذي أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، مما استدعى استرجاع كمية منها قد تم بيعها لأحد القصابات، وحجزها مع إتلافها عن طريق الردم، ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المخالفين.

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يتخذ من مسكن فوضوي مقرا لنشاطه

مشعوذ يدنس المصحف الشريف بوهران

خيرة غانو

أوقفت عناصر فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، مؤخرا، مشعوذا في سن الخمسين، كان محل بحث قضائي رفقة شريك له، وهذا بعد ضبطهما متلبسين بممارسة طقوس السحر والدجل عن طريق النصب والاحتيال.

وحسب خلية الاتصال والعلاقات العامة لدى مديرية أمن ولاية وهران، فإن هذه العملية تمت على إثر معلومات ميدانية توصلت بها عناصر الفصيلة سالفة الذكر، جاء فيها قيام كهل رفقة شخص آخر بالنصب والاحتيال على الغير عن طريق ممارسة الشعوذة من داخل أحد السكنات الهشة الواقعة في وهران، ليتم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس رفقة زبونتين، كما كللت المداهمة أيضا بحجز أشياء غريبة، منها رؤوس حيوانات كان يتم استعمالها في السحر، كتب خاصة بالسحر والشعوذة، وأخرى بها تعويذات، رسومات، إضافة إلى ضبط مجموعة من المعدات كان يستعملها الموقوفان في ممارسة نشاطهما وكذلك تم العثور على أموال من عائلات السحر والشعوذة، تقدر قيمتها بحوالي 10 ملايين سنتيم.

ويضيف ذات المصدر أن المشتبه فيه الرئيسي تبين أنه مبحوث عنه من طرف العدالة بموجب أمرين قضائيين صادرين في حقه، ليتم بعد استكمال التحقيق مع الموقوفين تحرير إجراء قضائي ضدهما عن تورطهما في جملة من القضايا، ويتعلق الأمر بجنحة المساس بالمعلوم من الدين، جنحة تدنيس المصحف الشريف، جنحة النصب والاحتيال وأيضا إعطاء للغير مواد مضرة بصحة الإنسان، ليتم بموجب كل ذلك إحالتهما أمام العدالة، أين صدر في حقهما أمر بالإيداع.

للتذكير، فإن مصالح الأمن بوهران سبق لها في الآونة الأخيرة معالجة قضايا مشابهة، منها عملية استهدفت قبل أيام مسكن أحد الدجالين بمدينة آرزيو، كما كشفت عملية تنظيف لمقبرة عين البيضاء، نهاية الأسبوع الأخير فقط عن أعمال سحر وشعوذة تقشعر لها الأبدان، حيث وجدت مدسوسة بين القبور ورفات الموتى، أحدها يعود لطفل صغير استغلت عظامه في تدوين طلاسم سحرية عليها، ومنها ما استخرجت من بين ملابس أشخاص استهدفوا بهذه الممارسات الشيطانية.