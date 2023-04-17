أخبار الجزائر ليوم الإثنين 17 أفريل 2023

مرتكبو جرائم قتل واغتصاب يحاولون "الحرقة"، عمود كهرباء يقتل مراهقا

كانوا ضمن مجموعة اعترضها خفر السواحل

مرتكبو جرائم قتل واغتصاب يحاولون “الحرقة” من ساحل الشلف

م. قورين

أحبطت، مساء الأحد، وحدات خفر السواحل بميناء تنس بالشلف، محاولة هجرة سرية لأشخاص محل بحث لتورطهم في قضايا قتل عمدي واغتصاب، كانوا ضمن فوج من المرشحين لـ”الحرقة”، يضم 18 شخصا، جرى اعتراضهم في عرض البحر قبالة ساحل منطقة سيدي عبد الرحمان، كما يوجد ضمن الموقوفين أربعة مدبرين رئيسيين لرحلات الهجرة غير الشرعية.

وجرت عملية التوقيف حسب مصادر الشروق، إثر عمليات مراقبة شديدة للشريط الساحلي، والانتشار الواسع لوحدات حراس السواحل عقب حالة الهدوء التي عمت سواحل الشريط الساحلي تزامنا مع عودة درجة الحرارة بالمنطقة، وتكثيف بعض قوارب الصيد حركتها بالبحر للتمويه ثم الاختفاء بين ضباب البحر والإبحار باتجاه الضفة المقابلة، وكان خفر السواحل اكتشفوا قارب الحراقة المطاطي المزود بمحرك من نوع ياماها 40 حصانا، على بعد عدة أميال عن نقطة انطلاقهم بالقرب من شواطئ سيدي عبد الرحمان والمرسى، أين تم حجزه وحجز مبلغ مالي من العملة الوطنية والأجنبية يقدر بـ355 أورو وصدريات إنقاذ، كما بينت التحقيقات أن بعض الموقوفين مبحوث عنهم في قضية جناية الاغتصاب والقتل العمدي وحاولوا الإفلات من قبضة العدالة بالهروب إلى خارج تراب الوطن عبر قوارب الموت، وبعد إتمام التحقيق تم تحويلهم على الجهات القضائية بتنس.

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موظفون بلديون تورطوا في تزوير وثائق المركبات

شبكة وطنية لسرقة السيارات أمام العدالة ببومرداس

سعيدة. م

من المنتظر أن تفصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، في ملف قضية خاصة بسرقة وتهريب السيارات عن طريق الاعتداء بواسطة أسلحة، مع زرع الرعب في أوساط الضحايا خلال الدورة الجنائية القادمة، هذا بعد ضم 4 متهمين جدد للملف الأصلي الذي كان يضم 3 متهمين تم توقيفهم قبل أشهر وظلوا رهن الحبس المؤقت، حيث عرفت القضية تفاصيل جديدة بعد التوصل للعناصر الأخرى التي عملت لصالح الشبكة وكان لها دور مهم في ارتكاب أعمال السرقة والتصرف في المسروقات عن طريق تهريبها وتزوير الوثائق الخاصة بالسيارة محل السرقة.

قضية الحال تحركت بناء على شكوى قيدها أحد الضحايا وهو المدعو “م م” أمام مصالح الأمن مفادها تعرضه لاعتداء من طرف 3 أشخاص، في وقت قام بركن سيارته بالطريق الرابط بين بودواو وقورصو، حيث قام بركن سيارته لقضاء حاجته حين باغته المتهمون، وقاموا بتجريده من سيارته من نوع “أتوس” تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، ولاذوا بالفرار عقب فعلتهم. وأضاف الضحية أنه يتذكر شكل أحد المعتدين، وتعرف عليه بعد عرض بعض الصور عليه، ويتعلق الأمر بشخص من ذوي السوابق العدلية.

وذكر الضحية أنه لاحظ ترصد المتهمين له ومحاولة عرقلته في الطريق لعدة مرات إلا أنه لم يحاول التخلص منهم كونه ظن الأمر مجرد طيش شباب.

وفي نفس يوم الواقعة تقدمت شابة في عقدها الثاني بشكوى أمام ذات المصالح مفادها أنها تعرضت لعملية سرقة سياراتها من نوع كليو، حيث أنها كانت عائدة من عملها، حين نبهها سائق سيارة إلى أن عجلة سيارتها مثقوبة، وطلب منها التوقف عارضا عليها المساعدة لكن بمجرد توقفها هاجمها شخص كان برفقة المتهم وجردها من هاتفها النقال والسيارة ثم لاذ ومرافقه بالفرار.

وبعد أيام من البحث والتحري تمكنت مصالح أمن ولاية تيزي وزو من التوصل لسيارة أحد الضحيتين، وكانت بحوزة شاب تبين أنه على علاقة بباقي المتهمين، حيث إنهم سلموه السيارة محل البحث للتصرف فيها كما جرت العادة إلا أنه تم توقيفه من طرف عناصر الأمن خلال دورية بوسط المدينة ومن خلاله تم التوصل لشريكيه، ومع استكمال التحقيق تم التوصل لـ4 عناصر أخرى مهمة كانت لهم أدوار أخرى كتزوير وثائق السيارات المسروقة بالتواطؤ مع موظفين بالبلدية حتى يتسنى تهريبها لولايات داخلية كسطيف والتصرف فيها.

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عمود كهرباء يقتل مراهقا بسكيكدة

إسلام .ب

لقي، مساء الأحد، المراهق عثامن أسامة، البالغ من العمر 14 سنة، حتفه إثر تعرضه لصعقة كهربائية قاتلة أودت بحياته في عين المكان.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن الطفل الضحية تعرض للصعقة الكهربائية القاتلة جرّاء ملامسته لأسلاك الكهرباء الظاهرة بأحد الأعمدة الكهربائية المتواجدة على جانب الطريق بشارع زاوش عبد الله، ببلدية بني والبان، جنوب ولاية سكيكدة، حيث لفظ الطفل الضحية أنفاسه الاخيرة في عين المكان، أين عثر عليه مواطنون جثة هامدة ملقى على الأرض، ليتم نقله من قبل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة سيدي مزغيش إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحروش، أين تم تأكيد وفاته من طرف طبيب المصلحة، وسط صدمة أهله وجيرانه. من جهتها المصالح الأمنية تدخلت في الحادثة الأليمة وباشرت تحقيقاتها المعمقة لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية.

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توقيف شخصين حاولا إدخال ممنوعات إلى السجن بباتنة

ط. حليسي

أوقفت مصالح الشرطة لأمن دائرة تازولت، ولاية باتنة ثلاثة أشخاص بينهم امرأة، لتهم متعلقة بالمساس بالنظام المتعلق بالمؤسسة العقابية ومحاولة إدخال ممنوعات إلى نزيل بسجن تازولت، وانتحال الصفة. وأوقفت مصالح الشرطة شابا 20 سنة عقب محاولته إدخال ممنوعات عبارة عن مخدرات ومهلوسات لنزيل في الحبس خلال تمرير القفة التي احتوت وجبة إفطار رمضان، فيما أوقفت شابة عمرها 26 سنة بعد إدخالها هاتفا نقالا قامت خلالها بتصوير نزيل في الحبس قبل أن تسلمه له. من جهة أخرى ألقت مصالح الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 41 سنة، بعد محاولته الدخول لمؤسسة تازولت منتحلا اسم الغير، وقد شرع في التحقيق معه لمعرفة ملابسات ذلك ونواياه التي كان يتوخاها من وراء الفعل. وكانت مصالح الشرطة أعدت ملفات جزائية للموقوفين الثلاثة قبل تقديمهم للنيابة المحلية لدى محكمة باتنة.

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الحادث أسفر عن وفاة ابنتها وإصابة زوجها

وفاة سيدة في طريقها لحضور جنازة والدها بتبسة

ب. دريد

شهدت الأحد، مدينة بئر العاتر بولاية تبسة، مأساة حقيقية، إثر وفاة 3 أشخاص من عائلة طراد، في أقل من 24 ساعة، وتم تشييعهم في جنازة واحدة، ويتعلق الأمر بوفاة رجل وابنته وحفيدته.

وحسب ما ذكرت مصادرنا من محيط العائلة، فإن الجد طراد بلخير البالغ من العمر 65 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة إثر سكتة قلبية تعرض لها ليلة السبت إلى الأحد، ما خلّف حالة من الحزن والأسى في أوساط أفراد عائلته وجيرانه بمدينة بئر العاتر، خاصة ابنته “ط، ح” البالغة من العمر 24 سنة، المتزوجة والمقيمة بولاية غليزان، والتي تلقت خبر وفاة والدها بحسرة كبيرة، لتقرر رفقة زوجها التنقل في نفس الليلة إلى بئر العاتر لحضور جنازة والدها.

وبعد نحو عشر ساعات من السير، تعرضت الأسرة الصغيرة إلى حادث مرور خطير على مستوى الطريق الولائي رقم 1، الرابط بين بلديتي الشريعة وثليجان بولاية تبسة، ما تسبب في هلاكها وابنتها الصغيرة في عين المكان متأثرتين بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرضتا لها، في حين لا يزال زوجها البالغ من العمر 30 سنة يتلقى العلاج بمستشفى محمد الشبوكي بالشريعة في حالة خطيرة. وقد شاء القدر بأن يدفن الأب وابنته وحفيدته في يوم واحد، وشيعت الجنازة في موكب جنائزي مهيب، حضره المئات من المواطنين الذين أجمعوا أن الابتلاء شمل عائلتين ببئر العاتر نتيجة حادثتين متفرقتين أدت إلى وفاة 5 أشخاص خلال يومين فقط.

خاصة وأن هذه الحادثة وقعت في الوقت الذي لا تزال فيه عائلة مالكية، ببئر العاتر بولاية تبسة، تتلقى التعازي والمواساة من طرف المواطنين والمسؤولين الذين تكفلوا بالوضعية الاجتماعية والصحية للعائلة، اثر حادثة احتراق منزلها قبل يومين، ووفاة طفليها اللذان لا تتجاوز أعمارهما السنتين والتسع سنوات قبل أن يلحق بهم شقيقهم محمد البالغ من العمر سبع سنوات، ويلفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى صباح أمس الاثنين، متأثرا بالحروق الخطيرة التي تعرض لها وقت الحادثة، فيما لايزال الأب محفوظ البالغ من العمر45 سنة والأم “س، م” البالغة من العمر 36 سنة، يرقدان في المستشفى تحت العناية الطبية المركزّة.

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شاحنة تقتل سائقها ببجاية

ت. ع

أودى حادث سير مأساوي، وقع مساء الأحد، بإحدى ورشات البناء الكائنة بمنطقة تيزي بأعالي مدينة بجاية، بحياة سائق شاحنة خرسانة، وحسب معلومات “الشروق” فان الضحية كان بصدد نقل الخرسانة قصد وضعها بأساسات إحدى البنايات لكن سرعان ما فقدت الشاحنة توازنها، قبل انقلابها وسقوطها في منحدر ما أدى إلى وفاة السائق.