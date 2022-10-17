أخبار الجزائر ليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022

انتحار طفل شنقا في ميلة، تفكيك عصابتين تتاجران بالمخدرات بتيبازة

حملة تشجير وتوعية بالصحة الاستشفائية

إيمان. ك

وقف الطاقم الطبي والإداري لمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة الاثنين، دقيقة صمت ترحّما على ضحايا مجازر 17 أكتوبر 1961، بحضور عدد كبير من الأطباء والإداريين وجمع غفير من شبه الطبي وعمال السلك الصحي هناك.

وتأتي هذه الوقفة بموجب المرسوم الرئاسي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتاريخ 16 أكتوبر 2021 لتخليد الذكرى الأليمة.

وتزامنت هذه الوقفة أيضا، مع إحياء اليوم الوطني للصحة الاستشفائية، إذ تم تنظيم حملة تحسيسية بالمستشفى لرفع نسبة الاهتمام بهذا الجانب من طرف جميع الفاعلين بمستشفى مصطفى باشا.

ويؤكد رياض روشيش، منسق النشاطات شبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا، أن استحداث اليوم الوطني للصحة الاستشفائية في حد ذاته حدث يستحق التقدير والاحترام، خاصة في ظل أهمية هذا الجانب للنهوض بقطاع الصحة في الجزائر، مشدّدا على أن مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة عاود خلال الفترة الأخيرة التركيز والاهتمام بقوة بالشق الصحي الاستشفائي، بعد ما كانت الجهود منصبة خلال السنتين الماضيتين على مكافحة وباء كورونا.

ويضيف المتحدث: “نولي اليوم أهمية كبرى لبرنامج الصحة الاستشفائية، ونسعى لتحسيس الأقسام المختلفة والعمال والموظفين والعاملين في قطاع الصحة هنا في مستشفى مصطفى باشا، كما نعمل على تطوير الصحة الاستشفائية بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما تتضمنه الأيام التوعوية”.

وفي سياق ذي صلة، تم تنظيم على مستوى المستشفى أيضا حملة تنظيف وأخرى للتشجير شارك فيها أطباء وممثلو السلك الصحي وإداريون، بالتنسيق مع جمعيات “حوّة” و”سبل الخيرات” ومديرية الغابات للعاصمة.

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انتحار طفل شنقا في ميلة

نسيم. ع

استيقظ، صبيحة الإثنين، سكان مشتة أنسا التابعة لبلدية تسالة لمطاعي شمال عاصمة الولاية ميلة، على وقع حادثة انتحار طفل يبلغ من العمر 15 سنة ينحدر من بلدية تسالة لمطاعي.

وحسب مصادر محلية، فإن الضحية يدعى”ب.عبد الرحمان”، عثر عليه وهو يتدلى من غصن شجرة بالغابة القريبة من منزله العائلي، بعد ما أقدم على الانتحار شنقا بواسطة شريط بلاستيكي.

وأشارت نفس المصادر إلى أن الضحية قام بربط حبل بغصن شجرة بالقرب من منزله العائلي، ولفه حول عنقه، ثم ترك جسمه يتدلى إلى أن فارق الحياة لأسباب تبقى مجهولة، تاركا تساؤلات عدة حول أسباب إقدامه على الانتحار.

وقال والد الطفل الضحية للشروق اليومي، إن عبد الرحمان توقف عن الدراسة بالطور المتوسط ويعمل رفقة أحد أقاربه في محل لبيع مختلف المواد ويعيش حياة مستقرة، إلا أن الحادثة كانت فاجعة للعائلة، وقد تم اكتشافها من طرف جده فجر أمس، بعد خروجه لأداء صلاة الفجر.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة متعددة الخدمات لبلدية وادي النجاء، فيما باشرت المصالح الأمنية المختصة تحقيقاتها المعمقة لكشف أسباب الحادثة، في انتظار تنفيذ تعليمات وكيل الجمهورية بالمحكمة الإقليمية لإجراء التشريح ومن ثم تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. وفور انتشار نبأ وفاة الطفل عبد الرحمان، خيم حزن كبير وسط سكان البلدة، خصوصا أصدقاء الضحية الذين لم يصدقوا ما حدث.

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تفكيك عصابتين تتاجران بالمخدرات بتيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت فرقة البحث والتحري بأمن ولاية تيبازة، من وضع حد لشبكتين إجراميتين تمتهنان الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية واسترجاع كمية من المهلوسات ومركبتين ومبالغ مالية من عائدات البيع.

العملية جاءت بعد استغلال المعلومات المستقاة من الميدان مفادها عقد صفقة لبيع المخدرات والمؤثرات العقلية، على الفور تم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف خمسة مشتبه فيهم أحدهم تبين أنه محل أمرين بالقبض في قضايا مماثلة، وبعد استصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية المختص اقليميا لمساكن المشتبه فيهم اسفرت العمليتان على ضبط وحجز 348غ من المخدرات (قنب هندي)، 600 كبسولة من المؤثرات العقلية، مركبتين تستعملان في تسهيل عملية النقل والترويج، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ20 مليون سنتيم من عائدات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى 7 هواتف نقالة وأسلحة بيضاء محظورة.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة اقليميا عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة ببيعها وعرضها للبيع والاتجار بها وتخزينها، السمسرة فيها ونقلها باستعمال مركبة تسييرها وتنظيمها عن طريق جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية.

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حجز مبلغ 6000 أورو مخبأ بجسد مسافرة بمطار سطيف

س. مخربش

تمكنت الأحد، مصالح الجمارك بمطار 8 ماي 45 بسطيف، من حجز مبلغ 6000 أورو كان بحوزة امرأة مسافرة نحو فرنسا. العملية نفذها أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمطار الدولي 08 ماي 1945 بسطيف، التابعة لمصالح مفتشية أقسام الجمارك بسطيف، والذين لاحظوا بعض الارتباك على وجه امرأة مسافرة باتجاه فرنسا، فقاموا بإخضاعها للتفتيش بإشراف امرأة مختصة من أعوان الجمارك، ليتم العثور على مبلغ 6000 أورو من فئة 50 أورو كان مخبأ بأحكام بجسد المرأة التي كانت تنوي إخراج هذا المبلغ بطريقة غير قانونية، صنفت من طرف الأعوان كمحاولة لتهريب العملة الصعبة، والتي تتنافى مع حركة رؤوس الأموال داخل وخارج الوطن. وقد تم على الفور حجز المبلغ المذكور، وتوقيف المشتبه فيها وإحالتها على التحقيق.

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وفاة شخص وإصابة أربعة في حادث سير بالجلفة

نورين. ع

توفي مساء الأحد، شاب في الثلاثنيات من العمر فيما أصيب أربعة ركاب بجروح متفاوتة الخطورة في حادث سير وقع بحي بربيح في وسط مدينة الجلفة، الحادث وقع اثر اصطدام بين سيارتين سياحيتين مما تسبب في اصابة خمسة ركاب بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لتحويل الضحايا إلى مستشفي محاد عبد القادر وتوفي أحد المصابين، ويعتبر المكان الذي وقع فيه هذا الحادث مكانا خطيرا نظرا لالتقاء طريقين في مفترق صعب وهو ما يتسبب في الكثير من حوادث المرور.

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استرجاع 671 مركبة محل سرقة وتوقيف 559 شخص

ع. ع

تمكنت المصالح المختصة للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 30 سبتمبر 2022، من استرجاع 671 مركبة مسروقة مع توقيف 559 شخص مشتبه فيهم، حسب ما أورده الاثنين بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه تم تقديم المتهمين للمثول أمام الجهات القضائية المختصة، وهذا بعد استكمال الإجراءات القانونية.

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والي سكيكدة السابق مهدد بـ7 سنوات نافذة

مريم. ز

التمس ممثل الحق العام لدى القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، أمس، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ضد والي سكيكدة السابق محمد بودربالي بعد اتهامه بارتكاب أفعال وتجاوزات خلال فترة توليه منصب وال على رأس مصالح ولاية سكيكدة.

المتهم مثل صباح الاثنين أمام قاضي القطب الجزائي، لمواجهة تهم تتعلق خصوصا بمنح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، أين أنكر كل ما نسب له جملة وتفصيلا حول تورطه في وقائع فساد.

يذكر أن محمد بودربالي تولي منصب والي كل من ولايتي سطيف وسكيكدة، قبل أن يجر إلى القضاء، وقد تم توقيفه بتاريخ 16 فيفري 2020 وإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، في إطار تحقيقات باشرها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا لارتكابه جنحا تتعلق بمنح عمدا امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.

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التماس خمس سنوات حبسا لمتهمي قضية مصنع إسمنت سكيكدة

إسلام. ب

التمس وكيل الجمهورية لدى قسم الجنح بمحكمة عزابة في ولاية سكيكدة مساء الأحد، عقوبة الحبس النافذ، لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، في حق المدير العام لمصنع حجار السود ببلدية بكوش لخضر، و13 إطارا، من بينهم رؤساء مصالح وموظفين وعناصر لجان، منها لجنة الصفقات وتقييم العروض، ومقاولون، على خلفية متابعتهم في قضية إنجاز مستودع داخل المصنع، بعدة تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والامتناع العمدي عن تأدية المهام لنحو خرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر ومنح مزايا غير مبررة في مجال الصفقات العمومية طبقا للمادة 26 فقرة 1 و 2 والمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

القضية كما سبق للشروق اليومي التطرق إليها في حينها، تعود إلى شهر أكتوبر من سنة 2020، وذلك على إثر شكوى تقدم بها مقاول للعدالة، بعد أن شك في طريقة إبرام الصفقة، إلى الجهات الوصية، وقد استمع قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة بداية شهر ماي الماضي إلى 28 شخصا ما بين متهمين وشهود، بناء على التهم المتابعين بها والتي تتعلق بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، حيث أفضت التحقيقات إلى الإفراج المؤقت عن جميع المتهمين، غير أن وكيل الجمهورية طعن في القرار وقرر الاستئناف لدى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة إذ تم الاستماع لهم ثانية، من طرف قاضي التحقيق نهاية الشهر المذكور، وذلك على إثر اكتشاف صفقة عمومية لإنجاز مستودع على مستوى المصنع، وهو المشروع الذي قارب الغلاف المالي المخصص له نحو 18 مليار سنتيم، أين تم استدعاء أكثر من 28 شخصا من بينهم عدد من كوادر المصنع، من طرف فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية سكيكدة، وذلك على إثر الشكوى المذكورة.

وخلال جلسة المحاكمة الماراطونية التي وتواصلت إلى ساعة متأخرة من المساء، أنكر جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم بما فيهم المدير العام وأعضاء لجنتي الصفقات وفتح الأظرفة، مؤكدين بأن الصفقة أسندت إلى المقاول بطريقة قانونية، حيث تحصل الفائز بالصفقة على 40 نقطة حسبهم، علما أن بعض وثائقه كانت ناقصة والبعض الآخر منها، منتهية الصلاحية، في حين أن الضحية في قضية الحال تحصل على 37 نقطة فقط، لكن هذا الأخير صرح عكس ذلك خلال جلسة المحاكمة، بالقول إن جل وثائقه كانت صحيحة، لكنه تفاجأ بفوز المقاول الآخر، وعليه، تقدم بطعن بتاريخ السادس من شهر ديسمبر لسنة 2019، إلى مكتب لجنة الطعون بمصنع حجار السود، لكن حسب تصريحاته لم تقم اللجنة بدراسة الطعن، حيث أخبره المدير العام للمصنع عن طريق البريد الإلكتروني أن طعنه غير مؤسس.

من جهتهم، محامو دفاع المتهمين أكدوا في مرافعاتهم، بعدم وجود قرائن ودلائل تثبت التهم الموجهة لموكليهم، وأن المقاول الفائز بالصفقة يحوز أحسن عرض، مرجعين خلفيات القضية إلى صراعات داخلية، من جهته، دفاع الضحية، أكد في مرافعته أن ملف موكله يحوز جميع الوثائق، وأن أركان التهم ثابتة في حق الجميع مطالبا بتعويض قدره 19 مليون دج، من جهته أكد، ممثل الحق العام بوجود قرائن تثبت ارتكاب جميع المتهمين شبهة فساد في إبرام الصفقة المذكورة وعدم احترام لجنة الصفقات للقوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، هذا وأجل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.

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توقيف 14 مدبرا لرحلات الهجرة السرية بوهران

خيرة. غ

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من إجهاض مخططات هجرة غير شرعية عبر البحر لـ79 شخصا، من بينهم 14 مدبر رحلات سرية، وهذا في عمليات متفرقة تم تسجيلها في ظرف 48 ساعة الأخيرة. وبحسب خلية الاتصال لدى مجموعة الدرك لوهران، فإن الأمر يتعلق بموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و43 سنة، ينحدرون من مختلف ولايات الوطن.

كما مكنت العملية من حجز عتاد الإبحار، متمثل في 05 قوارب بقوات مختلفة ما بين 60 إلى 150 حصان بخاري، 3 سيارات سياحية، شاحنة، دراجة نارية، إلى جانب ضبط مبلغ بالعملة الأجنبية يقدر بـ2000 أورو، وآخر بالعملة الوطنية بقيمة 20 مليون سنتيم، وأيضا بوصلة توجيه 30 صفيحة بنزين بسعة 30 لترا، إضافة إلى هواتف نقالة، فيما سيتم تقديم الأطراف المعنية إلى الجهات القضائية المختصة فور استكمال التحقيقات.

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توقيف 11 “حراقا” في شاطئ بالشلف

م. قورين

تمكن الأحد، أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الرحمان بالشلف، من توقيف 11 مرشحا للهجرة غير الشرعية وهم بصدد ركوب قارب الموت، وحجز قاربهم وبعض المعدات التي كانت ستستعمل في رحلتهم عبر البحر، عملية التوقيف تمت على إثر ورود معلومات إلى ذات المصالح مفادها وجود مجموعة من الأشخاص بصدد جمع الأموال ما بين 20 و30 مليون سنتيم للحراق الواحد، والتحضير لرحلة عبر شواطئ سيدي عبد الرحمان، فتم نصب كمين محكم لهم مكن من تطويقهم والإيقاع بهم متلبسين وحجز زورق كبير وصدريات نجاة وكمية من الوقود ومبالغ مالية بالعملتين المحلية والصعبة، ومركبات نفعية وسياحية كانت تستعمل لنقل الضحايا والعتاد إلى نقطة الانطلاق، وبعد إتمام التحقيق تم تحويلهم على أروقة العدالة بمحكمة تنس.

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استرجاع 385 هكتار من مستثمرين وهميين بوهران

ب. يعقوب

كشف والي وهران، سعيد سعيود، أن الإجراءات الجديدة التي باشرتها الدولة في استعادة العقار غير المستغل، أسفرت عن استرجاع 385 هكتار من الأوعية العقارية التي كانت تحت تصرف مستثمرين غير جادين، وذلك على مستوى مختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.

وقال سعيود على هامش اليوم الثاني من الندوة المنظمة بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد، في وهران لشرح قانون الاستثمار الجديد، إنه تم إلغاء 377 قرار استفادة من عقارات في مختلف مدن وهران في إطار ترقية وتطوير الاستثمار في عاصمة الغرب الجزائري، لأن هؤلاء المستفيدين لم يترجموا مشاريعهم إلى واقع حقيقي، الأمر الذي أدى إلى إلغاء قرارات الحصول على العقارات واسترجاع كل العقارات غير المستغلة، لافتا إلى أن هذه الحصيلة تدخل في سياق عملية تطهير العقار الموجه للاستثمار على المستوى المحلي، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن “العملية لا تزال مستمرة وقد تطال ما لا يقل عن 200 هكتار من العقار المنهوب الذي لن يستغل وبقي تحت تصرف أشخاص همهم الوحيد تحويل أملاك الدولة إلى أغراض خاصة”.

وبحسب تصريحات الوالي سعيود، فإن هؤلاء الأشخاص المتلاعبين بالعقار العمومي، سيتم حرمانهم لاحقا من أي نشاط استثماري، وسيتم تصنيفهم ضمن القائمة السوداء، كونهم فوتوا فرصة على الدولة بترقية الأنشطة الاستثمارية في البلاد.

في هذا السياق، أكد ذات المسؤول أن كافة العقارات المسترجعة، سيتم منحها لأشخاص لهم القدرة على تفعيل الاستثمار وخلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، في ظل الطلبات الواسعة على العقار من قبل مستثمرين جزائريين وأجانب يريدون خلق مشاريع هادفة في عاصمة الغرب الجزائري، لاسيما في قطاعات الصناعة، الصيد البحري، الفندقة والفلاحة، مضيفا أن أغلب الأراضي التي استعادتها مصالحه في وهران في المدة الأخيرة، ذات مردود فلاحي وصناعي جيد، تم منحها في السابق بطرق ملتوية ومشبوهة دون إحالة المشاريع إلى واقع.

وبخصوص تحسين العرض العقاري، ذكر الوالي بأنه تم استحداث منطقة صناعية في بلدية طفراوي في وهران تتربع على مساحة 596 هكتار، وإنشاء منطقة صناعية أخرى في بلدية بطيوة تضم 592 هكتار، ويجري حاليا إنجاز رخص التجزئة الخاصة بهاتين المنطقتين تمهيدا لتوزيع قطع أرضية بمساحات تتفاوت بين 200 و600 م2 على مستثمرين جادين وأصحاب المؤسسات الناشئة، وذلك قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2023.

واعتبر سعيود هذه المناطق الصناعية الجديدة في وهران من أكبر المناطق التي تم استحداثها من قبل وزارة الصناعة في كل من الأربعطاش بولاية بومرداس، والقصر ببجاية، وولاد بن دامو بتلمسان.

معلوم أن اليوم الدراسي الذي خصصته وزارة الصناعة لشرح قانون الاستثمار الجديد، عرف مداخلات واسعة من قبل متعاملين اقتصاديين ورؤساء شركات ووكلاء عبور ومسؤولين في قطاع الجمارك وإطارات عن وزارة الصناعة، حيث أجمعوا على دور القانون في ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، وتثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية، كما أكد ممثل كونفدرالية المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في غرب البلاد، أن القانون يخدم المستثمر الحقيقي ويزيل الكثير من العقبات التي حالت دون نجاح عشرات المشاريع الاستثمارية في البلاد، بسبب القيود البيروقراطية التي سادت في وقت سابق في الإدارات العمومية.

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العثور على جثة امرأة مدفونة بإسطبل في البليدة

فيصل. ن

اهتزت مدينة وادي العلايق شمال البليدة أول أمس على وقع خبر العثور على جثة مدفونة داخل إسطبل لتربية الأغنام تعود لسيدة تبلغ 40 سنة، اتضح أنها شقيقة صاحب الإسطبل ومالك المنزل أين تقطن الضحية.

وتلقت مصالح الأمن بلاغا مفاده انبعاث روائح كريهة من اسطبل لتربية الأغنام يقع بحي 130 مسكن وسط مدينة وادي العلايق، تم اثرها الانتقال إلى المكان من قبل رجال الشرطة مرفوقين بمصالح الحماية المدنية واتضح ان الروائح تنبعث من جثة مدفونة تحت التراب، وتم استخراج الجثة الأحد في حوالي الساعة السابعة مساء واتضح انها تعود لامرأة تبلغ 40 سنة وهي شقيقة مالك الإسطبل وتقطن بمنزل شقيقها صاحب المنزل. وحسب مصادر الشروق فإن الضحية اختفت قبل ستة أيام عن الأنظار وبوشرت التحقيقات من قبل مصالح أمن دائرة وادي العلايق لكشف ملابسات الحادث.

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محاولات انتحار أمام مقر دائرة تيارت

لوز محمد أمين

تجمهر مساء الأحد، في حدود الساعة الثامنة ليلا، عدد كبير من المقصيين من صيغة السكن الاجتماعي بمدينة تيارت، بعد صدور القوائم الإسمية المؤقتة للمستفيدين، والتي تم إشهارها بتاريخ 16 أكتوبر 2022 في حدود الساعة الثالثة صباحا، حيث عبر المحتجون عن رفضهم القاطع للقوائم الإسمية، التي حملت أسماء شباب وآخرين من خارج الولاية حسب تعبيرهم، في الوقت الذي أقدم فيه شابان على تسلق عمود كهربائي أمام مقر الدائرة، حاملين قارورات البنزين في إشارة منهما للإنتحار، في الوقت الذي تدخل فيه عناصر الحماية المدنية وقوات مكافحة الشغب لإقناع الشابين بالعدول عن فعلتهما، فيما أكد مصدر من دائرة تيارت أن باب الطعون مفتوح عبر موقعين، بحيث خصصت دائرة تيارت قاعة احسن إزيات على مستوى حي طريق البيضاء بمدينة تيارت وقاعة المركز الجواري داكو جيلالي بحي الزعرورة، ودعت ذات المصالح المقصيين أن يتقدموا بطعون مؤسسة كتابيا مدعومة بالمعلومات والوثائق التي يرونها ضرورية، حيث تم تحديد مدة الطعون بثمانية أيام.

وفي سياق متصل، حاول رب أسرة أن يضع حدا لحياته على مستوى المرآب الذي يقطن فيه بحي 405 بمدينة تيارت، ولولا تدخل الجيران لدى سماعهم صراخ أطفاله وزوجته لوقعت الكارثة، حيث أن المعني يستأجر مرآبا للسيارات ويقيم فيه رفقة عائلته، حتى وصلت ديونه إلى ما يفوق 30 مليون سنتيم، فضلا عن إصابته رفقة أطفاله وزوجته بأمراض متعددة أهمها الربو، كما شهد مقر دائرة تيارت أيضا محاولة انتحار سيدة رفقة أطفالها الأربعة، أين تدخل المواطنون ومنعوها من الإقدام على فعلتها، وهي ثالث حالة في ظرف ساعة واحدة، وأمام مقر دائرة تيارت. واستمرت أمس الأجواء المشحونة أمام مقر الدائرة، خاصة وأن المقصيين يعتبرون هذه الحصة هي الأخيرة من مجموع السكنات التي أنجزت على مدار السنوات الماضية، في الوقت الذي أطلقت فيه دائرة تيارت مناقصة وطنية لإنجاز 500 وحدة سكنية جديدة، وهو ما عمدت إليه السلطات مؤخرا بالبحث عن الوعاء العقاري من أجل تجسيده.

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عشرات حالات الإغماء بإقامة جامعية للبنات في النعامة

محمدي. ع

تعرضت حوالي 42 طالبة، من بين الطالبات المقيمات بالإقامة الجامعية للبنات “علي بودغن” المدعو “العقيد لطفي” بالنعامة، في ساعة متأخرة من أمسية الأحد، للإغماء نتيجة استنشاق روائح مجهولة المصدر بمقر إقامتهن، وقد تم نقلهن على متن سيارات الإسعاف تباعا إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى “قادري محمد” بالنعامة عاصمة الولاية، أين تم إسعافهن فورا وإخضاعهن لفحوصات طبية.

وإثر هذا الحادث، تنقلت “الشروق” إلى مستشفى “قادري محمد” بعاصمة الولاية، حيث حاولنا التحدث مع الطالبات المصابات، غير أن المعنيات رفضن التحدث في المستشفى وحتى بعد رجوعهن إلى مقاعد الدراسة صباح أمس، وتنقل والي الولاية “الدراجي

بوزيان” بمعية السلطات المحلية والأمنية إلى عين المكان في ساعة متأخرة من أمسية يوم الأحد للاطمئنان على الوضعية الصحية للطالبات، وبعد زوال الأعراض وتماثلهن للشفاء غادرن المستشفى صباح أمس، في ظروف حسنة وتكفل لائق.

واتصلنا بممثلي عدد من التنظيمات الطلابية للإدلاء بإفادة بخصوص هذا الحادث، غير أنهم اعتذروا عن التصريح في الوقت الحالي. وخلال اتصال للشروق بمدير المركز الجامعي البروفيسور “صافي حبيب”، أفاد بأن الطالبات اللواتي أصبن بحالات ضيق في التنفس، تم تقديم الإسعافات اللازمة لهن وغادرن كلهن المستشفى، وجميعهن بحالة جيدة ولا تدعو للقلق، وقال المتحدث، إنه تم إخلاء الإقامة الجامعية البارحة لساعة من الزمن لتفتيشها ومراقبتها حفاظا على سلامة المقيمات، جراء انتشار روائح مجهولة المصدر، تسببت بضيق التنفس لـ42 طالبة بالمركز الجامعي أحمد صالحي، كما كشف نفس المتحدث، أن إدارة الإقامة الجامعية والمصالح الأمنية لازالتا تبحثان عن الأسباب التي أدت إلى إصابة الطالبات بضيق التنفس، مفيدا بأن الإقامة الجامعية تفتقد لشبكة غاز المدينة، وبالتالي احتمال حدوث تسرب هذا الغاز مستبعد إطلاقا من جملة الفرضيات الممكنة.

وسبق وأن عرفت الإقامة الجامعية سالفة الذكر، أحداثا اهتزت لها مدينة النعامة، حيث كانت مسرحا لها ربيع الموسم الجامعي الماضي، بعد أن شهدت، تسلل غرباء، عبر أسوار الإقامة في غفلة وسهو من أعوان الحراسة.

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حبس ثلاثة متهمين بقتل شاب في حفل زفاف بقالمة

نادية طلحي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة، مساء الأحد، بإيداع 3 أشخاص رهن الحبس المؤقت بعد متابعتهم بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، التي راح ضحيتها الشاب (ب.ك) البالغ من العمر 26 سنة بعد شجار عنيف وقع بين الأطراف ببلدية بومهرة أحمد. وقائع القضية تعود إلى منتصف شهر سبتمبر المنصرم، بعد تلقي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، بلاغا عبر الخط الأخضر 1055 مفادها استقبال مصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى الحكيم عقبي، لشخص مصاب بعدة طعنات على مستوى الرقبة، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابات الخطيرة التي تعرض لها.

وفور تلقيهم البلاغ تنقل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية بومهرة أحمد في دورية إلى مسرح الجريمة، أين تبين أن وقوع شجار بالأسلحة البيضاء في حفل زفاف أقامه المسمى ( ص. ص)، مما تسبب في إصابة الضحية (ب.ك) البالغ من العمر 26 سنة بطعنات قاتلة، فيما لاذ الجاني بالفرار إلى وجهة مجهولة. وبعد عملية التحري والتحقيق تمكن أفراد الدرك الوطني بتحديد مكان تواجد المشتبه فيه، أين تبين أنه بصدد الهروب إلى خارج الوطن بطريقة غير شرعية بإحدى الولايات الساحلية، وبعد التنسيق مع وحدات الدرك الوطني لولاية عين تيموشنت تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي (ب. ح) وتحويله إلى فرقة الدرك الوطني ببومهرة أحمد للتحقيق معه أين كشف عن هوية شركائه في جريمة القتل، ليتم توقيفهم وتقديمهم جميعا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، الذي أحالهم على قاضي التحقي، أين أمر بإيداعهم رهن المؤسسة العقابية إلى حين استكمال إجراءات التحقيق القضائي ومثولهم أمام هيئة المحكمة.

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تخصيص 7 ملايين دج لتهيئة الموقع السياحي “تالا رانا” بالبويرة

ق. م

استفاد الموقع السياحي تالا رانا، الواقع على سفح جبال لالا خديجة (شرق البويرة) على علو يزيد عن 1400 متر من غلاف مالي بقيمة 7 ملايين دج لتهيئته، وفق ما علم من مسؤول الحظيرة الوطنية لجرجرة.

وأوضح مسؤول الحظيرة، أحمد دحموش، أن موقع تالا رانا الذي كان عرضة لتدهور كبير خلال العشرية السوداء (سنوات التسعينيات)، يستفيد حاليا من عملية تهيئة لا تزال متواصلة من أجل إنشاء فضاءات للعب والراحة.

ويتعلق الأمر، وفق نفس المسؤول، بتهيئة فضاء للراحة مجهز بطاولات ومقاعد لاستقبال العائلات والزوار الذين يقصدون هذا الموقع الجبلي والغابي الممتد على مساحة ثلاثة هكتارات للراحة والترفيه.

جدير بالذكر أن موقع تالا رانا معروف بمناظره الطبيعية الهادئة والخلابة التي تستقطب كل نهاية أسبوع عشرات العائلات والزوار من منطقة البويرة ومن الولايات المجاورة، على غرار بجاية وبرج بوعريريج وتيزي وزو.

وبقي هذا الموقع يحتفظ برونقه المعهود بالرغم من الحرائق العديدة التي طالته خلال السنوات الأخيرة، “مما يستدعي ضرورة حمايته وتثمينه”، وفق تأكيد عدد من الزوار بعين المكان.

كما تضمنت عملية تهيئة الموقع التي بادرت إليها مصالح الحظيرة الوطنية لجرجرة تنظيف هذا الفضاء وتهيئة طريق تؤدي إلى غاية ينبوع تالا رانا.

وبعد تأكيده “ضرورة تثمين الموقع”، أكد السيد دحموش أيضا “أهمية فتح مسالك على مستواه وتنصيب إشارات مختلفة, من شانها أن يكون لها تأثير كبير على تنمية هذه المنطقة”، على حد قوله.

كما دعا نفس المسؤول إلى ضرورة “إسهام السكان المجاورين لتالا رانا في الديناميكية الرامية إلى تطوير السياحة الجبلية من خلال إنشاء سكنات للزوار الراغبين في الإقامة بها”.

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توقع إنتاج أكثر من 154 ألف قنطار من الزيتون بالمسيلة

س. ع

تتوقع مديرية المصالح الفلاحية لولاية المسيلة تحقيق إنتاج يزيد عن 154 ألف قنطار من الزيتون برسم الموسم الفلاحي الحالي 2021-2022، بحسب ما علم لدى ذات المديرية.

وأوضح ذات المصدر أن الكمية المتوقع إنتاجها تمثل زيادة بـ 10 آلاف قنطار مقارنة بالموسم الفلاحي المنصرم والذي تم خلاله إنتاج 144 ألف قنطار، مضيفا بأن 95 بالمائة من كمية الزيتون التي سيتم إنتاجها ستحول تجاه 7 معاصر تعدها ولاية المسيلة.

وأشارت ذات المصالح إلى أن الارتفاع المتوقع في الإنتاج يعود إلى عدة عوامل منها تثمين البساتين المخصصة لغراسة الزيتون وإدخال تقنيات جديدة للسقي ودخول عدة بساتين جديدة مرحلة الإنتاج، فضلا عن نجاح عمليات مكافحة الطفيليات التي تصيب شجرة الزيتون.

وسيكون لهذه الزيادة المتوقعة في إنتاج الزيتون أثر إيجابي على إنتاج زيت الزيتون الذي بلغ خلال الموسم الماضي 1,5 مليون لتر، حسب ذات المصدر، الذي أشار إلى أن إنتاج زيتون المائدة سيعرف بدوره ارتفاعا.

وأفادت ذات المصالح بأن كمية زيتون المائدة يتم حفظها على مستوى وحدات وطنية تقع بولايات أخرى لاسيما غليزان.

وأضاف ذات المصدر أن غراسة الزيتون بولاية المسيلة عرفت تطورا كبيرا يترجمه ارتفاع الإنتاج من بضع مئات من القناطير سنة 2000 إلى 154 ألف قنطار بحسب التوقعات الحالية، مشيرا إلى أن هذه الشعبة توفر أزيد من 1000 منصب شغل، لاسيما خلال فترة جني المحصول.

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احتلال المركبات للأرصفة ومواقف الحافلات يتواصل ببجاية

لا يزال الركن العشوائي للمركبات على الأرصفة وعلى مستوى مواقف الحافلات يشكل خطرا حقيقيا على الراجلين، خاصة الأطفال بعد الدخول المدرسي، بولاية بجاية، وهي ميزة جل بلدياتها، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات المعنية من أجل إنهاء هذا الكابوس الذي لا يعيق سير فقط الأشخاص إنما يعرض حياتهم للخطر وذلك بعد الاستيلاء جهرا نهارا على الفضاءات المخصصة لهم خلال تنقلاتهم من قبل بعض أصحاب المركبات الذين لا يبلون بحجم الخطر والضرر الذي تخلفها تصرفاتهم اللامسؤولة والتي تستدعي الردع طبقا للقانون أم أن الجميع ينتظر وقوع الكارثة أو ربما إطلاق حملة وطنية لتحرير الأرصفة من أجل التحرك؟ كما أضحى من الضروري من جهة أخرى تحرير بعض الأرصفة التي تم تسييجها منذ أمد بعيد بداعي الأشغال التي عمرت طويلا، الأمر الذي دفع المواطن للسير على الطريق من دون “كارت ڤريز”.

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خبرة ألمانية ويابانية في العزف والأداء للطلبة الجزائريين

محمود بن شعبان

احتضن المعهد الوطني العالي للموسيقي بالجزائر العاصمة، أول أمس، أولى الورشات التكوينية “ماستر كلاس”، لصالح طلبة المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، جمعت حوالي خمسين طالبا وطالبة في اختصاصي الكمان والغناء الأوبرالي. وذلك ضمن البرنامج المسطر للدورة الـ12 للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية، الذي تتواصل فعالياته إلى غاية الـ20 من أكتوبر الجاري.

أشرفت اليابانية “كاتو تايكا” على تنشيط الورشة الأولى التي تمحورت حول الغناء الأوبيرالي، حضرها عدة طلبة من مختلف المعاهد الجهوية للموسيقي، حيث قدمت كاتو تايكا خلالها جملة من الإرشادات والتوجهات للطلبة الحاضرين حول طريقة التحكم في مخارج الأصوات والحضور على خشبة مسرح والأداء، كما عرفت الورشة تفاعل الطلبة مع تعليمات ونصائح المختصة اليابانية، واعتبروا الورشة فرصة للاحتكاك بتجارب المحترفين الأجانب والاستفادة في صقل وتغطية النقائص التي يعانون منها، إذ عبر سفيان، وهو طالب بالمعهد العالي للموسيقي الذي قام بأداء مقطوعة لفيفالدي، قائلا: “إن الورشة ورغم قصر مدتها لكنه أحس بالفرق في صوته تحت تعليمات ونصائح منشطة الورشة، واعتبر المتحدث أن الإقبال على الورشة يعكس الاهتمام المتزايد للشباب الجزائري بالموسيقى الكلاسيكية، خاصة مع الاهتمام والرعاية التي صارت توفر لهذا النوع من الموسيقى من قبل القائمين على الشأن الثقافي والفني في الجزائر”.

من جهتها، كشفت منشطة الورشة، اليابانية “كاتو تايكا” أنها اكتشفت خلال الورشة طلبة متعددي الإمكانيات الصوتية، فكل طالب في الورشة هو حالة قائمة بذاتها، فقد اختلفوا وتنوعوا مثل تنوع الآلات الموسيقية، لهذا تركت الخيار لهم لارتجال ما يختارونه على أن تقوم هي بتوجيههم وإبداء الملاحظات، كما أضافت تايكا أنها عملت على توجهيه الملاحظات للطلبة الحاضرين بحسب الموقف وما يمليه فبعض الطلب كانوا يعانون من القلق، الأمر الذي أعاقهم على التحكم بشكل جيد في أصواتهم، لذا عملت على مساعدتهم في طريقة الأداء والوقوف والبعض الآخر بحاجة للتحكم والعمل على تدريب مخارج أصواتهم، وهذا شيء طبيعي لأنهم شباب وهم في بداية المشوار، فيما دعت “تايكا” القائمين على التكوين الموسيقي في الجزائر إلى برمجة المزيد من الورشات التكوينية، لأنها تساعد الطلبة على الاحتكاك بالمحترفين في مجالهم وصقل مواهبهم وفتح آفاق لهم في تنمية قدراتهم.

كما شهد المعهد العالي للموسيقى تقديم ورشة أخرى، تمحورت حول آلة الكمان بحضور قائد الأركسترا الألماني “فيرنر ايهاردت” وعازفة الكمان الأولى في الأركسترا الألمانية بتينا ايكن، وقد عرفت الورشة استقطاب أعداد كبيرة من الطلبة الذين أبدوا اهتمامهم بمعرفة أسرار آلة الكمان وطرق العزف، حيث قال رضوان جوبة، وهو طالب بالمعهد الجهوي للموسيقي بالأغواط، إن اختصاصه بيانو لكن حضوره لورشة الكمان مكنه من الانجذاب لهذه الآلة ومعرفة أسرارها مستقبلا، نفس الاهتمام أبدته أشواق طالبة سنة رابعة بالمعهد الجهوي لباتنة التي قالت إن حضورها للورشة التكوينية مكنها من الوقوف عند أخطائها ومعرفة طرق التحكم في الآلة وإتقان العزف وتحقيق التناغم بين التعبير الجسدي والآلة.

من جهتها، عبرت العازفة الألمانية “بتينا ايكن” عن إعجابها بالشباب الحاضر في الورشة والمستوى الذي أظهره الطلبة خلالها، خاصة وأن بعضهم دخل في هذا الاختصاص منذ سنة فقط وأظهر مهارة في العزف، وهذا شيء يدعو للإعجاب وأن التحكم في آلة الكمان ليس سهلا، كما يعتقد البعض، لكن حبّ هؤلاء الشباب للموسيقي جعلهم يظهرون رغبة كبيرة في التعلم والاستيعاب، لتقدم في الأخير عدة توجيهات أبرزها السعي للتحكم الجيد في الصوت وطريقة مسك الآلة والعزف.