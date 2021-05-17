أخبار الجزائر ليوم الإثنين 17 ماي 2021

استرجاع 10304 قطعة أثرية، الرقمنة بشبكة إنترنت ضعيفة

في حصيلة قدمها الأمن الوطني خلال شهر التراث

استرجاع 10304 قطعة أثرية ومعالجة 34 قضية تتعلق بالتراث

ق. ث

استرجعت مصالح الأمن الوطني 10304 قطعة أثرية من مختلف الأنواع والأشكال كما عالجت 34 قضية تتعلق بالمساس بالتراث الثقافي كانت هذه حصيلة القضايا المعالجة والتي تم عرضها خلال اليوم الأول من الأبواب المفتوحة المنظمة من طرف مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر حصن 23.

وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني إن مشاركة الجهاز في الأبواب المفتوحة حول التراث والتي تم تنظيمها تحت شعار “الأمن الثقافي.. رهان لتنمية ثقافية مستدامة” تأتي تعزيزا للشراكة مع قطاع الثقافة”. وأضاف البيان الذي تلقت الشروق نسخة منه أن “مشاركة الأمن الوطني في هذه الأبواب المفتوحة التي تدوم إلى غاية 18 ماي الجاري، جاء من خلال تخصيص جناح خاص بفرقة مكافحة المساس بالتراث الثقافي، وجناح ثاني خاص بالمتحف المركزي للشرطة”، وقد عرض “بالصور والإحصائيات القضايا المعالجة من طرف مصالحها ممثلة في الفرق المختصة في مكافحة المساس بالتراث الثقافي”.

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زبدي: اللهفة على “الفاست فود” بعد العيد خطر يهدد الصحة

حذرت الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، من السلوكات غير العقلانية لبعض الجزائريين، المتزامنة مع نهاية شهر الصوم، المتمثلة في الإقبال على مطاعم الشواء والإفراط في أكل الحلويات، واللهفة على محلات “الفاست فود”، وقال رئيس الجمعية مصطفى زبدي، إن هذه الأخيرة تشكل خطرا على صحة المستهلك.

وأوضح زبدي أن تغيير بعض السلوكات لابد من أن يكون تدريجيا، وإنه بعد صوم شهر كامل، يجب أن يكون تناول الأكل بكميات قليلة حتى تتعود المعدة على ذلك، وبعدها يتم الرجوع إلى طريقة الأكل المعتادة.

ويرى رئيس الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، بأن الوضعية النفسية والاجتماعية، لبعض الجزائريين صعبة جدا، وهذا جراء ما خلفته مرحلة الحجر الصحي وآثار كورونا، وهو ما جعلهم يتهافتون بعد رمضان على كل شيء، دون مراعاة التباعد الاجتماعي والتقيد بإجراءات الوقاية من العدوى.

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الرقمنة بشبكة إنترنت ضعيفة؟!

بعد محاضرة لأكثر من ساعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي حول الذكاء الاصطناعي والرقمنة خلال افتتاح الأسبوع العلمي الوطني بكلية الطب جامعة الجزائر 1، تفاجأ الحضور بمشكل ضعف شبكة الانترنت لدرجة أن النقاش المبرمج عبر تقنية التحاضر عن بعد مع البروفيسور الأجنبي “سيدريك فيلاني” تم بصوت متقطع، حيث طلب منشط التظاهرة العلمية من البروفيسور حجب الفيديو والحديث بالصوت فقط ليصل صوته، ما جعل الحاضرين يتساءلون عن الرقمنة في غياب أبسط وسائلها ومع ضعف تدفق الانترنت.

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اللصوص ينشطون في عطلة العيد بالبويرة

عرفت مساكن عدة مواطنين بمدينة سور الغزلان سلسلة من السرقات خلال أيام العيد، خاصة بحي التوم وبن قرطبية الواقعين على الطريق الاجتنابي للمدينة.

وحسب تصريحات بعض ضحايا هذه السرقات، فإن المجرمين ترصدوا ضحاياهم اثناء ساعات النهار، عندما توجهوا إلى أهاليهم لتقديم تهاني العيد، ليتفاجأوا فور عودتهم إلى مساكنهم بحالات السرقات التي لم تكن الأولى، حيث تؤكد تصريحاتهم تكرر مثل هذا السيناريو ليتطور هذه المرة من ساعات الليل إلى ساعات النهار.

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نساء الحدود يضعن مواليدهن في البيوت

لثاني مرة في ظرف أسبوع، بعد ولادة الطفل آدم بمنزله العائلي ببلدية الشط التابعة لولاية الطارف الحدودية، تدخلت مساء الأحد الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية بن مهيدي بنفس الولاية من أجل إسعاف وتوليد امرأة بمنزلها من طرف طبيبة الحماية المدنية ومن ثم قام الأعوان بإجلائها هي والمولودة الجديدة المسماة على بركة الله “أنفال” في صحة جيدة من مقر سكناها إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية بن مهيدي، حيث تمت العملية في ظروف جيدة، حسب أهل الأم وعناصر الحماية المدنية، مع الإشارة إلى أن بُعد بعض العيادات عن التجمعات السكنية هو الذي جعل بعض العائلات تعود إلى الزمن الغابر بالاستعانة بالقابلات التقليديات أو بإسعاف الحماية المدنية التي تتواجد بسرعة وبحسم.

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انتشال جثة طفل من مسطح مائي ببومرداس

ق.م

انتشلت فرقة الغطس التابعة لجهاز الحماية المدنية ببومرداس جثة طفل (11 سنة) غرق في مسطح مائي على مستوى بلدية بن شود شرق الولاية، حسب ما أفادت به يوم الاثنين مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بخلية الإعلام بهذا الجهاز بالولاية، الملازم الأول حسين بوشاشية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن فرقة الغطس للوحدة البحرية التابعة لنفس الجهاز، تمكنت من انتشال جثة طفل توفي غرقا في مسطح مائي، بمنطقة “القرية الشرقية بضواحي بلدية بن شود.

ونقلت جثة الطفل المنحدر من نفس البلدية، إلى العيادة المتعددة الخدمات البلدية في انتظار تحديد أسباب هذا الحادث الأليم. للإشارة فإن مصالح الحماية سجلت منذ شهر يناير الماضي وإلى اليوم، غرق ستة أطفال في مجمعات ومسطحات مائية عبر الولاية لأسباب مختلفة، حسب المصدر ذاته.

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توقيف ثلاثة مشتبه فيهم

لصوص يشلون حركة القطارات بالطارف

سعاد.ك

تمكنت مصالح أمن دائرة الذرعان بأمن ولاية الطارف، الإثنين، من توقيف عصابة مختصة في سرقة قضبان خط السكة الحديدية باستعمال مركبتين نفعيتين، يتم بهما نقل المسروقات بعد تفكيكها. وتضم العصابة ثلاثة أشخاص قاطنين في مدينة الذرعان بولاية الطارف على الحدود مع عنابة. وحسب أمن الولاية، فقد جاءت هذه العملية إثر معلومات وردت إلى مصالح الشرطة القضائية، مفادها قيام أشخاص بسرقة وتحميل قضبان خط السكة الحديدية، على متن سيارتين نفعيتين.

فجرى إعداد خطة أمنية والترصد لهم ليتم توقيف السيارتين محملتين بأعمدة السكة الحديدية، وتوقيف المشتبه فيهم وتحويلهم إلى مقر أمن الدائرة، لاستكمال الإجراءات القانونية، بعد الانتهاء من التحقيق معهم واستيفاء جميع الإجراءات القانونية ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا في الساعات القادمة.

وقالت مصادر للشروق بأن هذا العمل التخريبي، قد تسبب في تعطيل حركة قطار لنقل البضائع المتوجه من عنابة إلى مدينة القالة بولاية الطارف قي الفترة الأخيرة.

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عدم مطابقة الشهادة يحرمهم من المشاركة في المسابقات

خريجو مدارس شبه الطبي الخاصة يطالبون بالتوظيف

م.قورين

قرّر خريجو معاهد التكوين شبه الطبي التابعون للمدارس الخاصة، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية الصحة لولاية الشلف، وذلك لإسماع مسؤوليها صوتهم ومطالبتهم بنقل انشغالاتهم للجهات المركزية، وحسب تصريحات المحتجين للشروق، فإن مطالبهم وطنية، تخص مجموع المتخرجين عبر الولايات، وهم يطالبون بتدخل المركزية لفتح مناصب مالية كافية لتغطية العجز على مستوى جميع المؤسسات الاستشفائية، على غرار مراكز التكوين العمومية التي يضمن أصحابها الوظيفة، رغم أن المدارس الخاصة المعتمدة، تمنح نفس الشهادات وتشرف عليهم طواقم بيداغوجية من القطاع العام، في امتحانات نهاية التكوين مما يجعلهم في نفس مرتبة التأهيل العلمي، إلا أنهما يختلفان في حظوظ الالتحاق بمناصب العمل ومصاريف التكوين الكبيرة.

في نفس السياق، يشتكي بعض المتخرجين من المدارس شبه الطبية من تجميد حظوظهم في المسابقات بسبب رفض المؤسسات العمومية ملفات طلب التوظيف وحرمانهم من المشاركة في مسابقات التوظيف والمنافسة على المناصب المفتوحة بالمؤسسات الاستشفائية، وذلك بحجة عدم مطابقة شهادة تخرجهم مع مراسيم التوظيف، رغم حيازتهم شهادات إدارية تثبت تخرجهم قبل الموسم الجاري حسب المحتجين، واستاء الطلبة الغاضبون من مواصلة غض السلطات الوصية بصرها تجاه تلاعب بعض المؤسسات بمصيرهم المهني، وعدم السماح لهم بالمشاركة في مسابقات التوظيف، على غرار المتخرجين من معهد شبه الطبي العمومي، وتمسك المتخرجون بمواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تدخل الوزارة للتكفل بأرضية مطالبهم، وإيجاد آليات لتوظيفهم في مختلف المؤسسات الاستشفائية.

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تبديد مئات الملايين في صفقة تجهيز

الحبس غير النافذ لإطارات بصندوق “كناص” في المسيلة

أحمد.ق

سلطت محكمة الجنح الابتدائية بالمسيلة 8 أشهر حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم ضد 3 إطارات بصندوق كناص بالمسيلة وكذا ممون، فيما نال المدير السابق البراءة من التهم المنسوبة إليه منها تبديد أموال عمومية وتضخيم الفواتير.

وهي القضية التي تم إعادة التحقيق فيها على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة المسيلة، قبل أشهر، والذي كان محل تحقيقات أمنية قبل نحو 7 سنوات حول صفقات تموينية أبرمتها المؤسسة المذكورة، لاقتناء كراس وساعات حائطية عادية والتي عرفت تضخيما في فواتير الشراء.

كما تم الاستماع إلى الموظفين والإطارات المشتبه فيهم في القضية التي تكفلت بالتحقيق فيها في وقت سابق الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة بناءً على تعليمة نيابية، تم خلالها التدقيق في صفقات تموين المؤسسة بساعات حائطية من نوعية عادية وكراسي في إطار استشارة قامت بها إدارة الصندوق في تلك الفترة حيث كشفت التحقيقات عن وجود تضاربات كبيرة بين أسعار المقتنيات والمقتنيات في حد ذاتها، خاصة من حيث النوعية والجودة وبالنسبة للصفقة الأولى المتعلقة باقتناء الساعات الحائطية والتي يقدر عددها بنحو 50 ساعة لا يتجاوز سعرها 600 دينار جزائري بسعر السوق، بينما تم فوترتها بمبلغ 12 ألف دينار جزائري بمبلغ إجمالي يناهز 60 مليون سنتيم تم تسديدها من خزينة الصندوق.

فيما تتعلق الصفقة الثانية باقتناء كراس فاخرة والتي قدر عددها بـ140 كرسي بمبلغ إجمالي يقدر بـ300 مليون سنتيم، بالرغم من أن نوعية الكراسي حسبما كشفت عنه التحقيقات التي قامت بها الجهات الأمنية المذكورة أعلاه لا تتجاوز نصف المبلغ، وقد حددت التحقيقات توجيه الاتهام لأربعة إطارات بصندوق كناص من ضمنها المدير السابق، إضافة إلى المورد صاحب مؤسسة تجارة بالجملة خاصة بالأجهزة المكتبية ووراقة ولوازم مكاتب بالمسيلة. للإشارة، فقد تم الأسبوع الماضي التماس تسليط 4 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين المذكورين.

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محامون ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مجلس قضاء المسيلة

أحمد قرطي

نظم العشرات من المحامين وقفة تضامنية أمام مجلس قضاء المسيلة، الإثنين، نصرة للقضية الفلسطينية، وتنديدا بالمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه الوقفة، حسب البيان الذي قرأه المحامي نور الدين خضار نيابة عن زملائه من أصحاب الجبة السوداء، في ظل الممارسات الدنيئة من اعتقالات وتعذيب وقصف عشوائي همجي عدواني، يتعرض لها الفلسطينيون من نساء وأطفال وشيوخ ومواطنين عُزل، في غزة وحي الشيخ جراح والضفة الغربية وفي كل الأراضي المحتلة.

وحسب المتحدث نيابة على أسرة هيئة الدفاع، فإن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تصعيد يمس بالأقصى الشريف أولى القبلتين، من انتهاكات لحقوق الإنسان وطرد للعائلات من أراضيها ومنازلها وقتل وتعذيب وإرهاب وزج في السجون، يُعد خرقا للمواثيق الدولية.

كما ندد ذات المتحدث نيابة عن أسرة الدفاع بمجلس قضاء المسيلة ناحية سطيف، بالأفعال الشنيعة في حق أبناء الشعب الفلسطيني، داعيا جميع المنظمات الحقوقية الدولية والعربية وكذا المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان للتدخل العاجل والفوري لوقف العدوان على أبناء فلسطين.

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الرئيس الجديد للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بالمسيلة يؤكد:

“اللجنة ستبذل كل الجهود للسهر على خدمة عمال القطاع”

أحمد قرطي

وعد الرئيس الجديد للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية بالمسيلة، ببذل قصارى الجهد من أجل التكفل الأمثل بانشغالات المنتسبين للقطاع، بالتنسيق مع كل الشركاء، في إطار الأطر القانونية والإدارية والحرص على أداء هذه المهمة على أكمل وجه.

كما أثنى الأستاذ توفيق بحوري، أمس، عقب انتخابه رئيساً للجنة المذكورة، في حديث مع “الشروق اليومي”، على هذه “التزكية التي حظي بها من قبل المئات من الأساتذة، مؤكدا أنه سيعمل رفقة الأعضاء للعمل على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم “خدمة لأسرة القطاع” و”بأن كل الأبواب ستظل مفتوحة أمام الجميع من أساتذة وإداريين ومشرفين تربويين ونقابيين وكل الشركاء الاجتماعيين للتكفل بكل الوضعيات الاجتماعية والصحية وغيرها”، داعيا إلى المزيد من الدعم والمساندة من قبل الجميع، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة مع “الوصاية وسلطات الولاية في أقرب وقت”.

وجرت عملية انتخاب لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، على 3 مراحل شارك فيها حوالي 25 ألف أستاذ وموظف، انتخبوا في الأطوار الثلاثة مندوبا واحداً عن كل مؤسسة تربوية وفي مرحلة ثانية 3 ممثلين عن كل طور إلى غاية أمس، حيث تم انتخاب الرئيس ونائبيه الأول والثاني، ويتعلق الأمر بكل من دالي سليمة وعروسي حمزة على التوالي .

وبخصوص القيمة المالية الإجمالية التي توجد تحت تصرف اللجنة، حسب ما علمته “الشروق”، فإنها تتجاوز 30 مليار سنتيم، توزع على الموظفين والعمال على شكل سلف مالية للسكن أو التعاقدات الطبية مع المخابر والعيادات الطبية وعمليات التضامن مع المرضى وكذا الرحلات السياحية والمنح وغير ذلك.

وحسب محدثنا، فإن اللجنة تسعى بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة إلى انطلاق وتفعيل التعاقدات مع المخابر والعيادات الطبية لتسهيل العملية على منتسبي القطاع لإجراء التحاليل أو العمليات الجراحية والتكفل بهم، وذلك بسبب توقفها منذ نهاية ديسمبر من العام الماضي.

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طالبو الوزارة بفتح تحقيق للفصل في التمثيل النقابي

أئمة وموظفو مديرية الشؤون الدينية بالبويرة يحتجون

رحاب. ع

تجمهر، صباح الإثنين، أئمة وموظفو مديرية الشؤون الدينية والأوقاف أمام مقر القطاع بالبويرة، في وقفة احتجاجية، نظمتها تنسيقية الأئمة وموظفي الشؤون الدينية للفرع النقابي التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، ورفعوا جملة من المطالب المهنية والاجتماعية من شأنها تحسين ظروفهم العملية، وعلى رأسها مطلب إيفاد مفتش مركزي من الوزارة لفتح تحقيق والفصل في قضية التمثيل النقابي، مع تسوية قضية المسؤول المباشر نظرا للتأخيرات التي طرأت في الأجور والتسيب في اتخاذ القرارات، كما طالبوا بتمكين موظفي السلك الإداري من الاستفادة من السكنات الوقفية الوظيفية باعتبارهم عمالا في القطاع، ناهيك عن إعادة فتح كل من الترقية الاختيارية والترقية على أساس الشهادة، وإعادة النظر في القانون الأساسي للقطاع مما ينتج عنه راتب يحفظ كرامة الموظف، وتفعيل قانون تجميد الجمعيات الدينية التي انتهى اعتمادها في القانون المشكل لها، حيث إن اعتمادها يمنح من طرف البلديات، ما ينتج عنه تجاوز للإمام ودون علم الإدارة، وهو ما ينجم عنه مشاكل عديدة في المساجد يمكن تجنبها.

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العثور على حيوان بحري نادر يشكل خطرا على الإنسان بشاطئ دلس ببومرداس

وليد. ع

عثر عدد من الصيادين بشط “سيخة” ببلدية دلس شرق بومرداس على حيوان بحري نادر يشبه “قنديل البحر” يشكل خطرا على صحة الإنسان، وخاصة مرتادي البحر من صيادين ومصطافين، حسب ما كشف عنه أمس مدير الصيد البحري وتربية المائيات بالولاية.

وأوضح حباش حمزة، مدير القطاع في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن العثور على الحيوان البحري حدث “صدفة” من طرف عدد من الصيادين بشط “سيخة” منذ 4 أيام، حيث قاموا إثر ذلك بتسليمه إلى مصالح المديرية التي قامت بدورها، بعد التدقيق من فصيلته بنقله إلى المركز الوطني للبحث وتطوير الصيد وتربية المائيات ببوإسماعيل (ولاية تيبازة) من أجل إخضاعه للدراسات والتحاليل لتحديد مدى خطورته.

ويعد هذا الحيوان البحري الخطير، استنادا للمتحدث، من عائلة “ميدوس” ويسمي “فيزاليا-فيزاليس” وهو “خطير عند الاحتكاك بالإنسان أو لمسه”، حيث يتسبب ذلك، عند قيام المعني بحك مكان الاحتكاك، ” في حروق بجسم الإنسان وقد يتسبب أحيانا في أزمة قلبية قد تؤدي إلى وفاة المعني”.

وحذر من خطورة هذا الحيوان البحري التي تكمن في “تنقل السوائل التي يفرزها بعد عملية الحك في المكان الذي لمسه الحيوان إلى داخل جسم الإنسان عن طريق مجرى الدم”.

وأضاف أن هذا الحيوان، الذي يجمع شكله الخارجي بين كل من اللون البنفسجي والأزرق، “دخيل على مياه البحر الأبيض المتوسط ” وقدم إليها من” المحيط عن طريق التيارات البحرية، لأنه خفيف الوزن ويطفو فوق سطح البحر”.

ووجه نفس المصدر، نداء إلى الصيادين وعامة المواطنين، خاصة وموسم الاصطياف على الأبواب، من أجل الحذر وتجنب لمس هذه الحيوان في حالة مشاهدته وإبلاغ السلطات المعنية فورا عن ذلك.

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الجمهور يختار سحايري ومرسلي كأفضل ثنائي جزائري في رمضان

تأهل ” يما 2″ و”ليام” للمرحلة النهائية من جائزة النقاد الدراما

زهية. م

تأهل مسلسل “يما 2″ و”ليام” للمراحل النهائية من جائزة النقاد والصحافة العربية للدراما. وهذا بعد ترشيح سبعة أعمال جزائرية للمسابقة التي تعرف مشاركة عدد من الإنتاجات العربية التي عرضت خلال الشهر الفضيل، حيث يجري التقييم على مرحلتين، مرحلة خاصة بالجمهور والثانية خاصة بالنقاد والصحفيين العرب المشتغلين في الحقل الفني. وقد ضمت المسابقة الصحفيين محمد علال وفيصل شيباني من الجزائر.

وكان مسلسل “ليام” قد حاز المرتبة الأولى في المرحلة الأولى من المسابقة، التي خضعت لتصويت الجمهور، وكان أيضا يوسف سحايري وكنزة مرسلي المرشحين لجائزة أفضل ممثل عربي من بين ١٠٥ يخوضون السباق ضمن جائزة النقاد قد اختيرا من قبل الجمهور كأفضل ثنائي جزائري في دراما رمضان.

ويرى فيصل شيباني، عضو لجنة التحكيم، بأن وجود سبعة أعمال جزائرية منافسة في المسابقة شيء إيجابي، لأنها فاقت لأول مرة الأعمال المرشحة من تونس والمغرب. وهذا في حد ذاته شيء إيجابي. ويضيف شيباني أن انفتاح السمعي البصري والوسائط الاجتماعية ساعد على تسويق الأعمال الجزائرية بشكل أفضل.

من جهة أخرى، قال شيباني إن وجود ممثلة مثل كنزة مرسلي لها شعبية ومتابعون في العالم العربي، مكن مسلسل “ليام” من فرض نفسه في ساحة الإعلام والحديث اليومي عنه. من هنا، يقول المتحدث، فالنظرة التي نحملها عن خريجي برامج تلفزيون الواقع ونجوم المواقع الاجتماعية ليست دائما سلبية بدليل أن كنزة مرسلي تمكنت من تقديم أداء مقبول في العمل والترويج له عربيا.

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تحت شعار “لخيالك”

“مهرجان الشارقة القرائي للطفل” من 19 إلى 29 ماي الجاري

محمود بن شعبان

يحتضن مركز “اكسبو” الشارقة من 19 الى 29 ماي الجاري فعاليات الدورة 12 لمهرجان الشارقة القرائي للطفل من تنظيم هيئة الشارقة للكتاب حيث ستقدم التظاهرة سلسلة من المسابقات المعرفية والثقافية، التي ترمي إلى النهوض بالفكر والوعي لدى الأطفال.

ويأتي المهرجان هذه السنة تحت شعار “لخيالك” في خطوة لتشجيع الموهوبين في مجال أدب الطفل، حيث سطرت بالمناسبة برنامجا يضم عدة مسابقات تقدم من خلالها جوائز المهرجان على غرار “جائزة الشارقة لكتاب الطفل” التي تهدف إلى تنمية قدرات الطفل الأدبية والثقافية، بالإضافة إلى إثراء المكتبة العربية بالمضامين والأعمال الأدبية الموجهة للطفل، حيث رصدت اللجنة جوائز مالية قيمة للفائزين في المسابقة، كما خصصت إدارة المهرجان ثلاثة مستويات للمشاركة تتمثل في “كتاب الطفل” المخصص للأطفال ما بين 04 و12 سنة باللغة العربية، فيما خصصت “كتاب اليافعين” بنفس اللغة للأطفال ما بين 13 و17 سنة، إلى جانب كتاب الطفل باللغة الإنجليزية للأطفال ما بين 07 و13 سنة.

كما رصدت إدارة المهرجان جائزة قدرها 20 ألف درهم، خصصتها لـ”جائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات البصرية”، وذلك لتمكين ذوي الاحتياجات البصرية من دمجهم في المجتمع كغيرهم من الأطفال، حيث تهدف المسابقة إلى التوعية بأهمية تقديم أعمال ترتقي بفكر ومعارف هذه الفئة المهمة في المجتمع، كما سيحظى عشاق اللغة العربية والمبدعون في مجال الشعر بفرصة المشاركة في مسابقة “فارس الشعر” التي ينظمها المهرجان بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك بهدف تشجيع الجيل الجديد على قراءة الشعر العربي وحفظه وتوجيههم نحو القراءة السليمة والإلقاء الجيّد، بالإضافة إلى تحفيزهم على اكتشاف جماليات اللّغة ودعم الاهتمام بها باعتبارها الهوية الأبرز للثقافة العربية. وقد رصدت إدارة المهرجان جوائز قيمة للفائزين، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على ثلاثة آلاف درهم وبُردة الشِعر، فيما سيتمكن الفائز بالمركز الثاني من نيل جائزة بقيمة 2000 درهم، و1000 درهم لحائز المركز الثالث.

هذا، وسيفتح مهرجان الشارقة القرائي للطفل المجال أمام الموهوبين في فن الرسم للمشاركة في مسابقة “رسام المستقبل”، التي يشرف عليها مجموعة من الفنانين المتخصصين، حيث تهدف المسابقة إلى فتح المجال أمام المشاركين للتعبير عن مواهبهم واكتشافها عبر إشراكهم في أجواء تنافسية تمنحهم فرصة ابتكار لوحاتهم الخاصة، باستخدام وسائط مثل ألوان الأكريليك وأقلام الرصاص ولوحات الرسم القماشية وغيرها، ضمن معايير حددتها اللّجنة المشرفة على المسابقة، حيث يتوجب على المشاركين تقديم لوحة تفسّر الموضوع المطروح، ولا تخلو من الإبداع والتفرّد، وتمتلك جودة في التشكيل الفني والتصميم، إلى جانب ثراء الألوان وتناغمها.