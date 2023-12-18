أخبار الجزائر ليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

ضبط مخزن للحوم مهربّة ومجهولة المصدر، صعقة كهربائية تقتل عاملا

ضبط مخزن للحوم مهربّة ومجهولة المصدر في سكيكدة

إسلام. ب

ضبط ، أعوان قمع الغش بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سكيكدة، رفقة مصالح الأمن الحضري الثالث والشرطة العامة بأمن الولاية، وبالتنسيق مع مكتب حفظ الصحة البلدي، وأثناء خرجة ميدانية، قادت المصالح المشتركة إلى بلديتي فلفلة وسكيكدة، الأحد، مخزنا للحوم غير شرعي، يحتوي على أحشاء مجمّدة، تتمثل في الكبد، والرئة، والأمعاء، مجهولة المصدر، ومنها المهربة بطريقة غير شرعية وغير صالحة للاستهلاك البشري، كما تم العثور على لحوم حمراء ومفرومة وكبد مجمّد غير صالحة للاستهلاك، قدّرت كميتها 474.89 كلغ، وبعد معاينتها من طرف المفتش البيطري، تبين بأنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم حجزها وإتلافها، واستدعاء المخالفين إلى مقر مديرية التجارة بسكيكدة لمباشرة التحقيقات معهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، هذا وتدخل هذه العملية في إطار الأنشطة التي باشرتها مصالح مديرية التجارة لولاية سكيكدة فيما يتعلق بمراقبة النشاطات التجارية بإقليم اختصاصها، خاصة فيما يتعلق بمراقبة المواد واسعة الاستهلاك لحماية المستهلك من التسممات الغذائية على مدار السنة.

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إدانة شقيق الجاني بسبع سنوات سجنا

المؤبد لقاتل جاره بوهران

خ. غ

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الاثنين، عقوبة السجن المؤبد في حق قاتل جاره بسلاح أبيض بعد شجار حامي الوطيس، جلب فيه سربا من الكلاب بغرض الترويع، كما أدانت شقيقه بسبع سنوات سجنا عن تورطه في جناية المشاركة في القتل العمد، مع تعويض كل منهما الأطراف المدنية بمبلغ 3 ملايين سنتيم، فيما برأت المتهمين الاثنين غير الموقوفين من الأفعال المنسوبة إليهما.

تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 23-07-2022 داخل حي سكني يقع بقديل في ولاية وهران، أين نشب شجار بين المتهم الرئيسي المدعو (ت. م. ش) وجاره الضحية (س. م)، بسبب تلفظ هذا الأخير بعبارات وصفت بأنها كانت مسيئة لشرف خصمه، الأمر الذي اغتاظ له شقيق المعني، ويتعلق الأمر بالمتهم الثاني المدعو (ت. ف)، ثم تطورت المشاحنات بين الطرفين، لتنتهي في آخر المطاف بمقتل الضحية على يد المدعو (ت. م. ش) بطعنة سكين من نوع “بوشية”، سكنت قلبه، وأسقطته على الأرض والدماء تلطخ جسده.

كما جاء في ذات الملف أيضا، أن جريمة القتل كانت مسبوقة في نفس اليوم بأخرى، تمثلت في الضرب والجرح العمدي الذي نفذه المتهم الرئيسي في حق الضحية، الذي تعرض للطعن بنفس السلاح على مستوى كتفه، ما صنع يومها الحدث البارز في ذلك الحي، خاصة بعدما تدخل أشخاص آخرون من أقارب كلا الجانبين، منهم إخوة الضحية الذين استشاطوا حنقا وغضبا لتعرض شقيقهم للضرب ممن هو أصغر سنا منه، حيث أشير إلى مواجهة هؤلاء الوضع بتسلحهم بسكاكين واصطحابهم رفقة الضحية بسرب من الكلاب في انتظار الطرف الثاني، وهو ما أحدث جلبة تجاوز صداها مكان الواقعة.

وحاول عدد من الجيران الذين عاينوا واقعة الضرب الأولى أو سمعوا عنها القيام، في المقابل، بمبادرة لفك النزاع بين الطرفين وإقامة اتفاق صلح بينهما بشكل ودي، كان من ضمنهم المتهمان غير الموقوفين (م. م) و(م. ص)، لكن رغم ذلك، تدهورت الأمور أكثر، عندما تصادف المدعو (ت. م. ش) ومن ورائه شقيقه (ت. ف) والضحية (س. م) وجها لوجه على الطريق، أين تلقى هذا الأخير طعنة قاتلة من طرف المتهم الأول، ليتم بعد التحقيق في القضية، توجيه تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد لهذا الأخير وشقيقه، ومتابعة المتهمين الاثنين غير الموقوفين بجناية المشاركة فيها.

أمام هيئة المحكمة، أنكر المتهم الرئيسي (ت. م. ش) نيته في قتل الضحية، معترفا بطعنه هذا الأخير بسكين من نوع “بوشية” على مستوى كتفه، فيما اعتبر تصويبه الطعنة الثانية والقاتلة عشوائيا بقصد الدفاع عن النفس، عندما قام برشق الضحية بالسكين كرد فعل منه على منظر الكلاب التي أتى بها هذا الأخير لترويعه، مضيفا أنه لسوء حظه وحظ خصمه، كانت نتيجة تلك الرشقة إيجابية، وانغرزت مباشرة في صدر هذا الأخير، مبديا، في المقابل، ندمه وأسفه على كل ما بدر منه في ذلك اليوم المشؤوم.

في حين أنكر المتهم الثاني (ت. ف) قيامه بأي فعل تسبّب في مقتل الضحية، مصرحا أن هذا الأخير بمثابة أخ له، وأن علاقته بالواقعة كانت مجرد السعي لفك الشجار بين هذا الأخير وشقيقه (ت. م. ش)، وكذلك نفى المتهمان غير الموقوفين مشاركتهما في جريمة القتل التي راح ضحيتها جارهما (س. م).

من جهة أخرى، اعتبر ممثل الحق العام الأفعال المنسوبة لجميع المتهمين ثابتة، وأن تصريح المدعو (ت. م. ش) بكون الطعنة القاتلة جاءت نتيجة طعنة بالسكين، مبرر غير منطقي ولا مقنع، إلى جانب التركيز على أقوال شقيق الضحية (س. م)، التي أدلى بها كشاهد، وقدّم فيها تفاصيل الواقعة بدقة، ليلتمس إدانتهم، وتسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي، و20 سنة سجنا بالنسبة للبقية، قبل النطق بالحكم المذكور.

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صعقة كهربائية تقتل عاملا في عنابة

نادية طلحي

لفظ في ساعة متأخرة من مساء الأحد، عامل في المنطقة الصناعية مبعوجة ببلدية سيدي عمار في ولاية عنابة، أنفاسه الأخيرة، بعد تعرضه لصعقة كهربائية من أحد الأسلاك ذات التوتر العالي، ما تسبّب في وفاته بعين المكان.

الحادثة الأليمة التي وقعت في حدود الساعة الرابعة وبضع دقائق، خلّفت حالة من الحزن والأسى في أوساط العاملين بالمنطقة الصناعية والذين سارعوا إلى إخطار مصالح الحماية المدنية التي تدخل عناصرها لإجلاء جثّة الضحية البالغ من العمر 50 سنة وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث، تزامنا مع تدخل مصالح الأمن المختصّ والتي باشرت تحقيقا لمعرفة أسباب وقوع الحادثة الأليمة.

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وفاة تلميذة بصعقة كهربائية بمراد في تيبازة

ب. بوجمعة

اهتز، مساء الأحد، حي الدومية ببلدية مراد في ولاية تيبازة، على وقع فاجعة وفاة تلميذة تدرس بالطور الثانوي إثر تعرضها لصعقة كهربائية.

التلميذة بوغراسة مروة تبلغ من العمر 16 سنة تقطن بحي الدومية وتدرس بثانوية “أحمد بويحيى” ببلدية مراد، لفظت أنفاسها فور تعرضها لصعقة كهربائية مخلّفة وراءها حزنا كبيرا لدى سكان الحي والتلاميذ الذين يدرسون معها بالثانوية، وتم نقلها إلى مستشفى حجوط .

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ضبط قرابة مليار سنتيم مزورة بحوزة أحد المدانين

15 سنة سجنا لشقيقين نقلا أسلحة ومواد حساسة إلى الإرهابيين

سعيدة. م

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس مؤخرا، حكما يدين شقيقين بعقوبة 15 سنة سجنا لتورطهما في قضية تعلقت بالانخراط في تنظيم إرهابي ينشط بالداخل. وجرى توقيف أحد المتهمين متلبسا بنقل أسلحة وكمية من المواد الخاصة بصناعة المتفجرات بضواحي دلس إلى الجماعات الإرهابية، علما أنه من سكان سيدي داود، وتوصلت إليه مصالح الأمن بعد تحريات مكثفة، استمرت لأسابيع.

وتبين أنه كان ينشط لصالح إرهابي خطير مقضى عليه وهو المدعو العكروف الباي الملقب بـ”الفرماش”، الذي تولى إمارة كتيبة جند الأنصار، حيث أنه كان على اتصال دائم مع عناصر وتزويدهم بالمعلومات والعمل على تسهيل تحركاتهم وقد ثبت ذلك من خلال تسجيلات ورسائل نصية في هاتفه النقال وكذا حيازته على مناشير فيديوهات محرضة للأعمال الإرهابية. أما شقيق المتهم المذكور، فقد تم ضبطه في إحدى العمليات التي قامت بها المصالح المشتركة للأمن والجيش الوطني الشعبي، شهر ماي من سنة 2020.

واعترف المتهم “م. محمد”، وهو من مواليد 1988، أنه اتصل بالجماعات الإرهابية الناشطة بين إقليمي بومرداس وتيزي وزو، مع بداية سنة 2018، بوساطة من طرف الإرهابي المكنى بـ”أبي المسلم”، ابن قريته بضواحي بغلية، حيث إن هذا الأخير كان قد التحق بالجماعات المسلحة قبل 15 سنة، وطلب من المتهم في قضية الحال العمل لصالحهم، ثم استلم بعد أسابيع قليلة سلاحا ناريا لاستخدامه في ابتزاز أبناء قريته ومطالبتهم بالأموال خاصة في موسم جني العنب والتفاح. كما صرح المتهم أن أول اتصال له بـ”أبي المسلم” في بداية سنة 2018، حيث طلب منه مساعدته في الالتحاق بالجماعات الإرهابية داخل الوطن، وتمكينه من سلاح ناري، كما طلب منه مساعدته للالتحاق بتنظيمات إرهابية خارج الوطن خاصة سوريا.

وطلب “أبو المسلم” من المتهم العمل لصالحهم والمشاركة إلى جانبهم في أعمال إرهابية، فكلّف بعمليات ترصد لعناصر الأمن والحواجز الأمنية، وتتبع تحركات إرهابي سلم نفسه قبل فترة.

كما تولى المتهم نقل الإرهابيين بواسطة سيارته، من ولاية بومرداس إلى تيزي وزو، واقتناء كميات كبيرة من المؤن والملابس، وأسطوانات الغاز وشرائح الهواتف النقالة. وجرى تسليم المواد المذكورة، في عدة مناطق مثل تادميت، وادي الأربعاء، بغلية بن شود، وحوش الشريف. كما تنقلت مجموعة إرهابية على صلة مع المتهم إلى منزل لأبناء عمومته، وقاموا بتهديدهم على خلفية نزاع عقاري يوجد بين الطرفين. وحين أوقف المتهم، كان بصدد نقل أسلحة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات إلى الإرهابيين، وضبط بحوزته ساعتها مبلغ 890 مليون سنتيم مزورة.

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“طابونة” تتسبب في وفاة شخص بتسمم غازي في باتنة

طاهر.ح

توفي، ليلة الأحد، شاب في العقد الثالث متسمما بغاز أول أوكسيد الكربون، فيما أصيب رفيقه باختناق، خلال تسرب للغاز المحترق بمنزل ببلدية عيون لعصافر، دائرة تازولت شرق باتنة.

وأكدت المعاينات الأولية لمصالح الحماية المدنية بأن التسمم ناجم عن أداة طهي “طابونة”، استخدمت في تدفئة المنزل، عقب موجة الثلج والصقيع التي ضربت ولاية باتنة على مدار اليومين الماضيين.

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سلب ضحاياه سيارات فخمة ومبالغ مالية طائلة

مشعوذ ينصب على العشرات بانتحال صفة ضابط سام ومستورد للبقر!

مريم.ز

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء في العاصمة، مؤخرا بإيداع كهل في العقد الخامس من العمر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، بعد تورطه في عمليات نصب راح ضحيتها عشرات الأشخاص بعد سلبهم مبالغ مالية معتبرة عن طريق الاحتيال والنصب واستعمال طقوس الشعوذة، كما أن المتهم انتحل صفة إطار سام خلال تعامله مع بعض الضحايا.

وحسب المعلومات التي تحوزوها “الشروق” فقد جرى توقيف المتهم مطلع شهر ديسمبر الحالي من قبل مصالح الأمن بعنابة، إفراغا لأمر بالقبض صدر في حقه، وذلك إثر شكاوى عديدة وردت ضده لدى مصالح الأمن بالمقاطعة الشرقية للعاصمة، تفيد بتعرض مجموعة من الأشخاص لعمليات نصب واحتيال بطرق مختلفة، سلبهم مبالغ مالية تراوحت بين 100 و400 مليون سنتيم، إلى جانب استحواذه على سيارات فارهة مقابل تقديمه وعود مزيفة لمساعدتهم.

واستنادا لتصريحات أحد الضحايا خلال سماع أقواله لدى مصالح الضبطية القضائية، فقد تمكن المتهم من سلبه مبلغا ماليا معتبرا والاستيلاء على جميع ممتلكاته بتواطؤ زوجته، بعد ما أوهماه أنه سيتعرض لعقوبة شديدة بملف قضائي وسيتم حجز جميع ممتلكاته، وتمكنا من إقناعه بسجيل جميع أملاكه وعقاراته باسم زوجته قبل أن يختفيا عن الأنظار.

بالمقابل، تبين من خلال التحقيقات الأمنية أن المتهم كان يقوم باستغلال الضحايا بانتحال صفة ضابط سام في المخابرات، إضافة إلى عرض مشاريع وهمية على البعض منهم بعد ادعائه انه مستورد في مجال بيع الأبقار والمواشي، وكذا إبرام صفقة شراء بيع سيارات بدون دفع ثمنها.

وتشير المعلومات بالملف إلى أن مصالح الأمن تلقت 10 شكاوى رسمية ضد المتهم من بين عشرات الضحايا تأسس أصحابها أطرافا مدنية بقضية الحال، كما حجزت الشرطة خلال توقيفه هواتف نقالة وخواتم “روحانية” كان يستعملها المتهم في عمليات النصب من خلال ممارسة طقوس الشعوذة وتنويم ضحاياه، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة محاكمة المتهم بعد إحالة الملف إلى الجدولة.

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حجز مخدرات و”مولوتوف” في ميلة

نسيم. ع

تمكّن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد، الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 53 سنة في قضية حيازة المخدرات (كيف معالج) لغرض المتاجرة وحيازة سلاح أبيض محظور من نوع “مولوتوف”.

وحسب مصادر للدرك الوطني بميلة، فإن العملية تمت بناء على معلومات وردت إلى أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد، مفادها قيام المسمى “ل. ف”، ببيع المخدرات بحي المسجد العتيق وسط بلدية التلاغمة بجنوب ميلة.

بعد التحري وتنشيط عنصر الاستعلامات، تمكّن أفراد فرقة الأبحاث من تحديد مكان إقامة المشتبه فيه بدقة وبعد الحصول على إذن بتفتيش مسكن من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، على إثرها، تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، بالتنسيق مع قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالتلاغمة، مدعمين بمستخدمين من فرقة الأمن والتحري والثنائي السينو تقني إختصاص مخدرات، أين أسفر التفتيش عن حجز 06 قطع متوسطة الحجم بوزن 25.91 غرام من الكيف المعالج أي مخدرات صلبة جاهزة للترويج، بالإضافة إلى مبلغ مالي مقدّر 12000 دج من عائدات الترويج، قاطع ورق ونصلين، مقص، تسع قارورات من المولوتوف جاهزة للاستعمال معبأة بمادة الأسيد والبنزين، ليتم توقيفه مباشرة واقتياده إلى مقر الفرقة للتحقيق واستكمال الإجراءات.

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في ثالث قضية يتم فيها توقيف محتالين يخلطون زيت المائدة بالزيت الحرة

حجز 2700 لتر من زيت الزيتون المغشوش في ورشة سرية بباتنة

فكّكت مصالح الدرك الوطني لولاية باتنة ورشة سرية لإنتاج زيت الزيتون المغشوش، في ثالث قضية تعالج على هذا المستوى عبر أقاليم الولاية في الفترة الأخيرة، فيما يبدو أنه نشاط تدليسي هدفه الربح السريع لكثرة الطلب على هذه المادة، خاصة في فصل الشتاء ومواسم البرد. وعقب جمع معلومات أفادت قيام شخصين بتسويق زيت زيتون مشكوك فيه، استجمعت فرقة الدرك لبلدية أولاد سلام البيانات الأولية عن المشتبه بهما ما مكن من مراقبتهما وتحديد مكان ممارستهما للعمل غير القانوني، قبل أن تتم مداهمة لواحق منزل ومرآب بمشتة بلدية أولاد سلام دائرة رأس العيون غرب ولاية باتنة، حيث أسفرت عملية المداهمة عن توقيف شخصين، أحدهما شاب يبلغ من العمر 19 سنة، والثاني كهل 46 سنة، كانا يديران عملية الإنتاج بخلط زيت الزيتون بكميات كبيرة من زيت المائدة ومواد أخرى، ويسوقانها لدى المتاجر والأسواق.

وحجزت فرقة الدرك 2700 لتر من الزيت المغشوش، وبراميل بلاستيكية، وأنابيت تعمير، وأحواض تجميع، ومضخة تقطير وتعمير، والمئات من التنك البلاستيكية المستعملة في الخلط، وأخرى مماثلة لتعبئة المادة المغشوشة باسم العلامة المنحولة، حيث تم وضع اليد على مئات القوارير سعة 5 لتر. وبالاستعانة بخبراء في مراقبة نوعية السلع السائلة، تم تأكيد وقوع الغش، مثل ما أشرت عليه القرائن المادية المضبوطة، فتم اقتياد الشخصين للتحقيق الجزائي عن تهم متعلقة بالمضاربة وممارسة نشاط غير قانوني من شأنه المساس بصحة المواطنين والصحة العمومية، قبل تقديمهم للنيابة المحلية بالموازاة مع مصادرة العتاد والوسائل المستخدمة في التدليس. وسبق لمصالح الدرك بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية باتنة، في مرات سابقة حجز أكثر من 20.000 لتر من زيت الزيتون المغشوش بإضافة كميات من زيت المائدة ومواد أخرى غير معروفة، عقب مداهمة ثلاث ورشات سرية بقرية تيمدوين ببلدية أولاد سلام دائرة راس لعيون بغرب ولاية باتنة، كما حجزت مقاطعة نقاوس لمديرية التجارة مئات من صفائح زيت المائدة المستعملة في الخلط و1500 صفيحة فارغة استعملت في عمليات سابقة، وما يناهز 10.000 لتر من الزيت المغشوش الجاهز للتسويق.