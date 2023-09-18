أخبار الجزائر ليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

تفكيك شبكة وحجز 12 ألف قرص مهلوّس بقسنطينة، وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر في حادث سير بغرداية

الحماية المدنية تدعو الأولياء لتعزيز الثقافة لمرورية لأبنائهم

ق. م

دعت الحماية المدنية أولياء التلاميذ بضرورة توجيه النصائح والإرشادات الوقائية وشرحها إلى أبنائهم، والمتمثلة في “استعمال ممر المشاة، وفي حال انعدامه اختيار مكان تكون فيه الرؤية جيدة في الاتجاهين ويكون مرئيا من طرف السائقين مع وجوب الحذر حتى في ممرات المشاة”.

كما يجب النظر إلى اليسار واليمين ثم اليسار للتأكد من عدم وجود مركبات قادمة، التحقق في حالة وجود الإشارات الضوئية من أن الضوء الأخضر الخاص بالراجلين مشتعل.

ووضعت المديرية العامة للحماية المدنية جهازا أمنيا خاصا لمرافقة الدخول المدرسي 2024/2023 المزمع وذلك بهدف تأمين الطرق التي تعرف كثافة واكتظاظا في حركة السير وتلبية طلبات النجدة، حسب ما أفاد به بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر ذاته أنه “تحسبا للدخول المدرسي 2023-2024، تضع المديرية العامة للحماية المدنية جهازا أمنيا مرافقا خاصا بهذه المناسبة من أجل دخول مدرسي بدون حوادث مرور”، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المخطط هو “تأمين منهجي للطرق التي تعرف كثافة واكتظاظا في حركة السير، خاصة في المناطق الحضرية والنقاط السوداء أين تكون نسبة وقوع حوادث المرور مرتفعة مما يتطلب تدعيم التعداد البشري للتدخل على مستوى وحدات الحماية المدنية لأجل تغطية مختلف طلبات النجدة التي تتلقاها”.

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توقيف شخص وحجز 1380 قرص مهلوس بعين الدفلى

ق. م

تمكنت مصالح أمن ولاية عين الدفلى من توقيف شخص، وحجر أزيد من 1380 قرص مهلوس، بحسب ما جاء في بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح بيان لمكتب الاتصال والعلاقات العامة، أنه في إطار محاربة ظاهرة ترويج المواد المخدرة في أوساط الشباب، تمكنت شرطة خميس مليانة، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، بالتنسيق مع الأمن الحضري الرابع، من الإطاحة بشخص، ينشط في هذا المجال الإجرامي، يبلغ من العمر 35 سنة، وحجز أزيد من 1380 قرص مهلوس.

وأضاف المصدر أن عملية الإطاحة بالمشتبه فيه تمت بعد تفعيل خطة أمنية محكمة، حيث كللت الجهود بتوقيفه يوم 13 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن عملية تفتيش مسكنه بموجب أمر قضائي أسفرت عن ضبط وحجز كمية المؤثرات العقلية المذكورة التي كانت مخفية بإحكام داخل إحدى زوايا المسكن.

عقب ذلك، تم إنجاز ملف جزائي ضد المتهم قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة خميس مليانة اليوم الأحد للنظر في القضية، استنادا للبيان.

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بعد نجاحها في الدراما.. سارة برتيمة تعلن دخولها مجال السينما

زهية. م

تستعد الكاتبة والسيناريست، سارة برتيمة، لدخول تجربة سينمائية جديدة، من خلال الفيلم الطويل. وهذا بعد مشوار وتجربة ناجحة في الكتابة الدرامية، كانت سارة قد انتقلت إليها من بوابة الفيلم القصير، خلال مذكرة التخرج.

وقالت برتيمة، على هامش تنشيطها “لماستر كلاص” بمهرجان أدب وسينما المرأة في دورته السادسة بسعيدة، إن تجربتها الجديدة قيد الإنجاز، ولا يمكن حاليا الحديث عن تفاصيل العمل. واكتفت بالقول إن مشروعها يعالج تداعيات الألغام التي تركها الاستعمار الفرنسي بالجزائر. العمل الجديد الذي انتهت منه برتيمة ستتعاون فيه مع مخرج تونسي، بحيث قالت إنها ستعالج موضوع الألغام من زاوية جديدة، من خلال قصة تدور في الثمانينيات.

وكشفت برتيمة أنها ستغيب خلال شهر رمضان المقبل، ولن تقدم أي مشروع تلفزيوني، وقالت إنها ستستغل الوقت لإتمام مشروع فيلم قصيرة بعنوان “المرايا”، يتحدث عن التحطيم الذي يصيب النساء المتعلمات، جراء الصراعات الأسرية التي تنتهي عادة بالطلاق، حيث يركز مشروع الفيلم حول رغبة الأزواج في حصر زوجاتهم والحد من انطلاقهن، رغم أنها امرأة متعلمة، وربما تكون صاحبة منصب، لكن فشل التجربة الأسرية عادة يكون له تأثير عليها التي قد تتحكم وتتولى بنفسها عملية الإخراج.

من جهة أخرى، أوضحت برتيمة، خلال “الماستر كلاص” الذي جمع عددا من الشباب المهتمين بالسينما، أن الجيل الجديد من الشباب اليوم لديهم اهتمام بالسينما وعلاقتها بالمنصات الرقمية الحديثة، حيث أضحى التكوين مطلبا أساسيا في مجال يعرف يوميا تطورات، وقالت برتيمة إنها ركزت خلال “الماستر كلاص” على أهمية النظر إلى السيناريو كتخصص قائم بذاته، يعتمد على الحركة ويختلف كليا عن الكتابة الأدبية، حيث أوضحت المتحدثة أنه ليس كل من هب ودب يدعي أنه كاتب سيناريو، بينما هذا الأخير يقوم حسبها على ثلاث ركائز أساسية، الأولى تتعلق بالتكوين الأكاديمي ثم البحث والممارسة من خلال الورش التي تسمح لك بالكتابة في أي موضع ولأي مجتمع. واستعرضت كاتبة الدامة خلال الورشة تجربتها من خلال عرض مقاطع من بعض أعمالها الدرامية والكوميدية.

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“بروجيكتور” تفتح باب التسجيل في الورشات المهنية إلى غاية 20 سبتمبر

زهية. م

وجهت جمعية “بروجيكتور” السينمائية نداء لهواة السينما، للتسجيل في الورشات المهنية التي تنظم على هامش الطبعة 18 من لقاءات بجاية للسينما، المقررة من 23 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وأفاد بيان لجمعية “بروجيكتور” المنظمة للحدث أن الورشات المهنية تحتضنها دار الثقافة الطاووس عمروش من 24 إلى 28 سبتمبر، وتشمل عددا من التخصصات، منها ورشة كتابة السيناريو التي يشرف عليها الطاهر بوكلة وورشة تحضير الكاستينق، التي يؤطرها فؤاد تريفي مدير وكالة “وجوه” وورشة ثالثة في الإخراج يؤطرها المخرج محمد يرقي تتمحور حول موضوع الدورة “السينما والمدينة.”

وستعرف الدورة 18 من لقاءات بجاية للسينما التي تعود بغد غياب ثلاث سنوات مشاركة 33 فيلما من 14 دولة عبر العالم، من بينها 5 أفلام طويلة و18 فيلما قصيرا و11 فليما وثائقيا. قد تم اختيار هذه الأعمال من بين 387 فيلم وصلت لجنة الانتقاء. وقد خصصت الدورة 18 من لقاءات بجاية للسينما موضوعها لعلاقة السينما بالمدينة، حيث ينتظر أن تعرف هذه الدورة حضور مخرجين وكتاب سيناريو ومنتجين لتفكيك هذه العلاقة الجدلية بين الفن السابع والمدينة.

وقال بيان جمعية “بروجيكتور” إن التسجيلات في الورشات المقترحة مفتوحة إلى غاية 20 سبتمبر الجاري، ويتعين على الراغبين في المشاركة في إحدى الورشات المعلن عنها إرسال الاسم واللقب وسن المشارك إلى واحدة من العناوين البريدية التي تم وضعها لهذا الغرض:

Ecriturercb2023@gmail.com

Lettresrcb2023gmail.com

Castingrcb20234gmail.com

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سميرة براهمية تكرم مريم ماكيبا في ختام مهرجان سعيدة لسينما المرأة

زهية.م

أسدل الستار، سهرة الأحد، على الدورة السادسة من المهرجان الوطني لأدب وسينما المرأة، بتتويج كل من المخرج عمار السي فوضيل بجائزة الخلخال الذهبي، لأفضل فيلم قصير عن عمله “بيت الحومة”، فيما عادت جائزة الخلخال الذهبي لأفضل ممثلة ليسرى بن ويس، عن دورها في فيلم “ذات يوم”، للمخرج أحمد رقاد.

هذا، وقد عرفت سهرة الاختتام تكريم عدد من الوجوه النسائية، على غرار الممثلة أسماء بن شيخ التي انتزعت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي مؤخرا والممثلة مفيدة عداس التي قدمت عرضا بعنوان “أحلام تبخرت”، توقفت من خلاله عند المشاكل والأوضاع الاجتماعية التي تواجه المرأة في المجتمع الجزائري، وخاصة إذا كانت غير متعلمة، كما تداول على منصة التكريم بعض من ساهم في نجاح الدورة السادسة للمهرجان.

نجمة حفل الاختتام كانت الفنانة سميرة براهيمية التي قدمت مختارات من أغانيها التي تجاوب معها جمهور سعيدة بشكل كبير.

غنت سميرة براهيمية بالعربية والفرنسية والإنجليزية والأمازيعية، واستعرضت نجمة ذو فويس السابقة قدراتها الصوتية في تطويع الألحان والموسيقى الجزائرية والإفريقية عموما.

استهلت براهيمة حفلها بأغنية تكرم الأم، بحيث كانت الأغنية مرفقة بعرض أظهر مشاركة ستين امرأة، من مختلف مناطق العالم، أظهرت من خلالها أن الأمومة لا لغة لها.

في حفلها، اختارت أيضا سميرة براهيمة تكريم الفنانة مريم ماكيبا عبر أغنية باللغة الإنجليزية مأخوذة من ألبومها الأخير “حوى”، كما قدمت في الحفل ذاته أغنية للفنان الراحل ايدير “السندو”، تكريما لواحد من عمالقة التراث الغنائي الجزائري في العالم.

هذا، وقد ثمن محافظ المهرجان، بلقاسم مولاي، مخرجات الدورة السادسة للتظاهرة، وقال إنها حققت مبتغاها بتطبيق البرنامج الذي تم تسطيره، مؤكدا على حرص محافظة المهرجان على الاجتهاد في تقديم الأفضل من طبعة إلى أخرى. وأوضح المتحدث ذاته أن المحافظة سترفع اقتراحا للوزارة بفتح المهرجان على الخارج، وهذا بغية استقطاب التجارب النسائية المختلفة في مجال السينما، بما يسمح للشباب والشابات من السينمائيين عندنا بالاستفادة من هذه التجارب والخبرات.

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تيميمون وبرج باجي مختار تصنعان الفرجة في جرجرة

رانية. م

تستمر فعاليات الأسبوع الثقافي لولايتي برج باجي مختار وتيميمون، في مختلف محطاتها عبر إقليم ولاية تيزي وزو، التي تحتضن جانبا من جوانب الثقافة الصحراوية المجسدة في لوحات فنية يؤديها عدد من الفنانين والمشاركين في فعاليات التظاهرة، حيث صنع سفراء الثقافة والتراث الصحرواي، الفرجة في قرى ومدن جرجرة، واكتشفت الجماهير أحد الطبوع العريقة للأغنية الصحراوية، عن قرب.

احتضنت، ليلة أول أمس، قرية ايت وعبان ببلدية أقبيل في أعالي عين الحمام، حفلا فنيا ساهرا، من أداء الفرق القادمة من ولايتين، تيميمون وبرج باجي مختار، إلى جانب عرض مسرحي خاص بالأطفال، أدته الجمعية الثقافية “ازار” بولاية تيزي وزو، ورقص الكبار والصغار طربا على أنغام الأغنية الصحراوية التي تجاوبوا معها كثيرا، في حين أبدى زوار تيزي وزو، إعجابهم بالقرى والمناطق الجبلية والساحلية التي يزورها البعض منهم لأول مرة.

وقبل قرية آيت وعبان المتواجدة في قلب جبال جرجرة، كانت الفرق الصحراوية قد حطت رحالها بكل من إيغيل لمال في بني زمنزر، ايت محمود، ثيروردة في افرحونان، ايت لحسن ببني يني وغيرها من القرى التي تضم محطات تاريخية وتراثية بالمنطقة، كما احتضن مسرح الهواء الطلق بدار الثقافة “مولود معمري” بتيزي وزو حفلا فنيا نشطته الفنانتان “فضيلة جلاب” و”مسعوة حجاج”من تمميون، في سهرة تزاوجت فيها الثقافتان الصحراوية والأمازيغية، وصنعت لوحات فنية أبهرت الجمهور، حيث عرفت الفرق المشاركة من الولايتين على غرار “اهليل”، “تنزروفت”، “زمار” وفرقة “البارود” أن تجسد التراث الصحراوي في أروع صوره، وأن تكون همزة وصل بين الجنوب الكبير والشمال الذي يكتشف العراقة والزخم الثقافي الذي تزخر به الجزائر عبر مناطقها.

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تفكيك شبكة وحجز 12 ألف قرص مهلوّس بقسنطينة

عصام بن منية

وضع أفراد فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمة للدرك الوطني بقسنطينة، حدا لنشاط عصابة إجرامية تتكون من عشرة اشخاص، من بينهم ثلاثة نساء، ظلّوا يستغلون شركة ذات مسؤولية محدودة لاقتناء كميات معتبرة من الأدوية المؤثرة عقليا، من مختلف مخابر وشركات إنتاج الأدوية وإعادة بيعها بطريقة غير قانونية.

عملية تفكيك هذه الشبكة الإجرامية مكنت من توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و51 سنة، من بينهم ثلاثة نساء، فينما لازال أربعة آخرون في حالة فرار، مع حجز كميى معتبرة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي معتبر يقارب المليار سنتيم.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن عملية الإطاحة بأفراد هذه الشبكة، تمت على إثر استغلال افراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة، للمعلومات التي وردت إليهم، بشأن قيام مسيّر شركة ذات مسؤولية محدودة، بمعاملات تجارية مشبوهة في طريقة اقتناء وبيع الأدوية المصنفّة كمؤثرات عقليا، حيث كان يقوم باقتناء كميات معتبرة من تلك الأدوية من مختلف الشركات ومخابر إنتاج المواد الصيدلانية وشركات التوزيع، وإعادة توزيعها وبيعها بطريقة غير قانونية، من خلال إفراغ الأقراص المهلوسة من العلب المخصصة لها مع قص رقم الحصيلة ووضعها في أكياس بلاستيكية سوداء اللون لغرض البيع بعد تزوير الفواتير.

وبمواصلة التحري والتحقيق في تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة والتنقل إلى مقر الشركة المشبوهة بغرض تفتيشها وكذا تفتيش لواحقها تفتيشا أمنيا دقيقا، أين عثر افراد الدرك الوطني، بداخلها على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر بـ 12ألف قرص مهلوّس من نوع نيرقاس وبريغابالين.

كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ 900 مليون سنتيم، مع توقيف 6 أشخاص من افراد الشبكة وتحويلهم برفقة المحجوزات إلى مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة، للتحقيق معهم والذي افضى غلى تحديد هوية أربعة أشخاص آخرين لازالوا في حالة فرار، أين تم انجاز ملف قضائي ضدهم عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، القيام بطريقة غير مشروعة بشحن ونقل وبيع المؤثرات العقلية من طرف جماعة إجرامية منظمة. مخالفة الأحكام المتعلقة بتوزيع أدوية صيدلانية ذات خصائص مؤثرة عقليا بعدم إخضاعها للمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية. حيازة وبيع مواد صيدلانية بدون ترخيص الممارسة الغير شرعية لمهنة الصحة، تم بموجبه تقديمهم امام الجهات القضائية المختصّة.

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حبس مروج الكوكايين والكيف بحي الحطابية في قسنطينة

ع. بن منية

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمصلحة الأمن الحضري التاسع بأمن ولاية قسنطينة من وضع حد لنشاط مسبوق قضائيا ينشط في مجال ترويج المخدرات، بحي الحطابية بعاصمة الولاية.

المشتبه فيه تم توقيفه إثر إستغلال عناصر الشرطة لمعلومات وردت إليهم تشير إلى تحركات مشبوهة لشخص مشتبه في تورطه في قضايا ترويج المخدرات على مستوى حي الحطابية، ليتم على إثر ذلك إطلاق تحريات معمقة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الذي إتضح بأنه معتاد الإجرام، وبعد تحديد مكان تواجده، تمت مباغتته وتوقيفه في حالة تلبس بحيازة كمية من القنب الهندي تتمثل في صفيحة ونصف من المخدرات بوزن 134 غرام من مادة الكيف المعالج، إلى جانب 2.8 غ من مسحوق يرجح أنه من المؤثرات الصلبة من نوع كوكايين، بالإضافة إلى قاطع للورق من نوع كيتور، كان يستعمله المشتبه فيه في تقطيع وتجزئة الكيف المعالج إلى قطع بغرض ترويجها، كما اسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي معتبر يقدر بـ30 مليون سنتيم من عائدات ترويج المخدرات.

المشتبه فيه وبعد أن تم تحويله إلى مقر الأمن للتحقيق معه، تم انجاز ملف قضائي ضده عن تهمة الاتجار غير شرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية مع العود، أحيل بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة. وكانت مختلف مصالح امن ولاية قسنطينة قد فرضت حصارا حقيقيا على تجار ومروجي مختلف أصناف المخدرات، وتمكنت من تفكيك العديد من الشبكات التي تمت الإطاحة بأفرادها وتقديمهم إلى العدالة.

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حملة لمجابهة التجارة الفوضوية بالبسباس في الطارف

عصام بن منية

مع اختتام موسم الاصطياف، الذي تميز بالحرارة الشديدة والحرائق أيضا، وبغرض القضاء على مظاهر التجارة الفوضوية، وما يترتب عنها من ازعاج للمواطنين، شنّت مصالح أمن دائرة البسباس في ولاية الطارف، نهار اول أمس، عملية واسعة لإزالة الطاولات وادكاكين الخشبية والقصديرية، التي أنشأها بعض الباعة على جوانب الطرقات والأرصفة بمدينة البسباس، حيث مسّت العملية في مرحلتها الأولى 12 كشكا، كان أصحابها يمارسون مختلف النشاطات التجارية دون حيازتهم على سجلات تجارية أو رخص تسمح لهم باستغلال تلك الأماكن في ممارسة تجارتهم غير المشروعة، والتي غالبا ما تعيق حركة المرور، وتتسبب في إثارة الفوضى.

وفي السياق فقد أسفرت العملية عن تسجيل 12 قضية متعلقة بالتجارة غير الشرعية واحتلال الأرصفة، حيث تم على إثرها توقيف 12 شخصا وتحويلهم إلى مقر الأمن لإنجاز ملفات ضدهم وإحالتها على العدالة.

وقد انتشرت في الأشهر الأخيرة وتزامنا مع فصل الصيف ظاهرة التجارة الفوضوية عبر مختلف بلديات ولاية الطارف، التي يقصدها الألآف من الزائرين من مختلف ولايات الوطن، للاستمتاع بمناظرها الطبيعية الخلابة وزرقة البحر بشواطئها، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتطهير تلك البلديات من ظاهرة التجارة الفوضوية بهدف إعادة الإعتبار لتلك البلديات، خاصة وأن التجار النظاميين كثيرا ما اشتكوا من تأثير وجود التجارة الموازية والتي أثرت كثيرا على مردودهم ومداخيلهم، كون ان اصحاب تلك المحلات الفوضوية يعرضون سلعهم بأسعار منخفضة، تنافس الأسعار التي يبيع بها التجار النظاميين من اصحاب المحلات التجارية الذين يحوزون على سجلات تجارية.

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أكثر من مائة عارض في صالون الصيدلة وشبه الصيدلة بوهران

س. ع

يشارك أكثر من مائة عارض في الطبعة السابعة للصالون المهني للصيدلة وشبه الصيدلة “فارمكس 2023” الذي سينظم من 19 إلى 21 أكتوبر بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” بوهران.

ويعد الصالون الذي يقام تحت شعار “التجارة، الجباية وتسيير الصيدلية”، أحد أكثر الأحداث المتوقعة في مجال الصحة والصيدلة وسيستقبل مشاركين من مناطق مختلفة من البلاد لاستكشاف أحدث المنتجات والابتكارات والفرص في الصناعة الصيدلانية.

ويشكل هذا الحدث منصة مهمة للصيادلة ومهنيي الصحة وموزعي الأدوية والمنتجات شبه الصيدلانية بالإضافة إلى كل مهتم بالتطورات في هذا القطاع النشيط. وسيقدم أكثر من 100 عارض أحدث منتجاتهم وخدماتهم، من أدوية وأجهزة طبية مرورا بمنتجات التجميل. ويتعلق الأمر بالعاملين في المجال الصيدلاني، بما في ذلك المخابر والموزعين والصيدليات والمختصن في الأدوية المصنوعة من الأعشاب إضافة الى المختصين في الأجهزة الطبية والخدمات.

وبالإضافة إلى هؤلاء المتعاملين، سيجمع “فارمكس” أيضا فاعلين آخرين في مجالي الصحة والصيدلة مثل الأساتذة والباحثين الجامعيين والمقيمين في الصيدلة والطب بالإضافة إلى المؤسسات العمومية مثل مديرية الصحة والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

وقد وضع برنامج ثري بالمحاضرات وورشات العمل، حيث سينشط خبراء مداخلات حول الاتجاهات الحالية في قطاع الصناعة الصيدلانية والقوانين الجديدة والتقدم التكنولوجي في المجال.

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وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر في حادث سير بغرداية

ق. م

لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب آخر بجروح في حادث مرور وقع الاثنين بجنوب غرداية، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية بالولاية. وأوضح ذات المصدر، أن الحادث، الذي وقع على الطريق الوطني رقم 1 في شطره الرابط ما بين بلديتي غرداية والمنصورة، (60 كلم جنوب ولاية غرداية)، إثر اصطدام سيارة سياحية بسيارة أخرى تسير في الاتجاه المعاكس، أسفر عن وفاة 5 أشخاص في عين المكان وإصابة آخر بجروح بليغة. وقد تم نقل جثث الضحايا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و25 سنة، من بينهم امرأة ورضيع ذي سنتين، نحو مصلحتي حفظ الجثث والاستعجالات الطبية بالعيادة متعدّدة الخدمات ببلدية عين اللصيق، باعتبارها المؤسسة الصحية الأقرب لمكان وقوع الحادث، مثلما تمت الإشارة إليه. من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا من أجل تحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

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مغترب يقود عصابة استولت على خزنة أموال من وكالة لكراء السيارات!

مريم. ز

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء بالعاصمة الأإثنين، أربعة أشخاص من بينهم مغترب بإيطاليا وجهت لهم تهمة السرقة بتوفر ظرف الليل والكسر، لتورطهم في جريمة سرقة طالت خزنة أموال من داخل وكالة خاصة لكراء السيارات.

حيثيات الملف حسب جلسة المحاكمة الإثنين، جاءت بعد شكوى أودعها الضحية لدى مصالح الأمن بباب الزوار الأسبوع الفارط ويتعلق الأمر بصاحب وكالة لكراء المركبات، بعد اكتشاف تعرض محله للسرقة في حدود الساعة الخامسة صباحا واستيلاء الجناة على خزنة حديدية تحتوي على مبلغ مالي معتبر إلى جانب وثائق وعقود كراء ونسخ مفاتيح سيارات بدون وجود آثار لكسر الأقفال، وسلم الضحية مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة خارج المحل، وثّقت عملية السرقة، كما أظهرت ملامح ومواصفات المشتبه فيهم بدقة.

التحريات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة أطاحت بشخصين، أحدهما ينحدر من ولاية باتنة ويقيم بالعاصمة بصفة مؤقتة، كما أنه عامل سابق لدى الضحية بأجر يومي، إلى جانب متهم آخر وهو مغترب بإيطاليا عثر على الخزنة الحديدية داخل محله لغسل وتشحيم السيارات، فيما لم تتمكن عناصر الضبطية القضائية من توقيف باقي المتهمين الذين يتواجدون في حالة فرار بعد تنفيذ عملية السرقة.

بالمقابل، طالب الطرف المدني بعد تقديم ملف تأسسه بالجلسة، إلزام المتهمين بدفع تعويض قيمته 800 ألف دج عن جملة الأضرار التي لحقت بالضحية، قبل أن يلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج إلى جانب إصدار أمر بالقبض في حق المتهمين المتواجدين في حالة فرار.

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نفوق غامض للأسماك بسدود البويرة

أحسن حراش

حلت مساء الأحد اللجنة الولائية المكلفة بالوقاية من مخاطر نفوق الأسماك بالسدود والمسطحات المائية في زيارة معاينة بسد كدية أسردون الواقع ببلدية معالة شمال البويرة، أين تمت معاينة ظاهرة نفوق الأسماك المفاجئة بالسد في الآونة الأخيرة، في انتظار صدور تحاليل العينات المأخوذة لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا النفوق.

وكانت لجنة محلية قد حلت لمعاينة الظاهرة، قبل أن تأتي بعدها اللجنة الولائية المكلفة بالوقاية من مخاطر نفوق الأسماك تحت إشراف الأمين العام للولاية، حيث قامت الأخيرة بمعاينة السد ومدى تضرر ونفوق الأسماك به، ليقوم المختصون بأخذ عينات من التربة والمياه والأسماك قصد إخضاعها للتحاليل ومعرفة أسباب هذا النفوق غير المعتاد بالسد، خاصة بعد تضارب التفسيرات التي ترجعها إلى نوعية المياه التي دخلت السد مؤخرا بعد التساقطات المطرية بولاية المدية أو إلى انخفاض منسوب المياه بالسد.

وكانت مصالح بلدية معالة وكإجراء احترازي، قد أصدرت تعليمات للساكنة تقضي بمنع الصيد أو السباحة أو السقي بمياه السد قصد تجنب أي مكروه من احتمال تلوثها، إلى غاية صدور نتائج التحاليل التي تبين صحة ذلك من عدمه، وهو ما باشرته بالتنسيق مع المصالح المعنية الأخرى لضمان سلامة وصحة المترددين على السد من السكان والصيادين وغيرهم.

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10 ملايير سنتيم لترميم أربع إقامات جامعية بالمدية

ب. عبد الرحيم

خصّص الديوان الوطني للخدمات الجامعية غلافا ماليا قوامه 10 ملايير سنتيم تمّ توجيهه لترميم أربع إقامات جامعية، وذلك لضمان دخول مريح للطلبة الجامعيين المقيمين منهم ويستثنى من عملية الترميم الإقامتين الجامعيّتين الجديدتين بوزرة، حيث مسّت عمليات الترميم دورات المياه وإنجاز ملعب معشوشب اصطناعيا من الجيل السادس، وكذا مساكات الأجنحة.

وتستعدّ الإقامات لاستقبال 1500 طالب جديد تحصلوا هذا العام على شهادة البكالوريا، كما عرفت الإقامات، أمس الأول، زيارة والي المدية ورئيس المجلس الشعبي الولائي ومسؤولي القطاع للوقوف عن كثب على مدى تقدم عمليات الترميم، وكذا جاهزية هذه الإقامات لاستقبال الطلبة في أحسن الظروف، علما أن والي المدية كان قد شدّد على المقاولة الموكلة لها عملية الترميم بإقامة وهيبة قبايلي، وطالبه بتكثيف ساعات العمل لغلق الورشة قبل الدخول الجامعي، معبرا عن رضاه عن جاهزية بقية الإقامات.