أخبار الجزائر ليوم الإثنين 18 مارس 2024

أطفال يرشقون "ترامواي" وهران بالحجارة، محاكمة مرتقبة ببومرداس لشقيق مؤسس "جند الخلافة"

الاعتداء أسفر عن أضرار مادية

أطفال يرشقون “ترامواي” وهران بالحجارة ويرعبون الركاب

سيد احمد فلاحي

تعرَضت إحدى قاطرات ترامواي وهران مساء الأحد، لاعتداءات مباغتة عن طريق الرشق بالحجارة، أبطالها أطفال وقصر، لم يجدوا سوى هذه الوسيلة المشينة للترويح عن الأنفس والتسلي بآلام الغير، خاصة أن الحادثة تسبَبت في تكسير زجاج بعض العربات التي كانت محملة بالركاب، ولحسن الحظ أن الحادث لم يخلف إصابات جسدية باستثناء الخسائر المادية التي تكلف خزينة الشركة ميزانية معتبرة.

وحسب ما أكدته خلية الإعلام التابعة لشركة سيترام، فإن الحادثة تضاف إلى سلسلة من الاعتداءات التي تعاني منها الشركة منذ بداية السنة لتصل إلى 17 اعتداء خطيرا، خلف إصابة سائق عربة ترامواي، زيادة على الخسائر المادية، أما فيما يخص حادثة أول أمس فقد سجلت على مستوى حي إيسطو بعد التاسعة ليلا، حينما تعرضت قاطرات الترامواي لحملة من الرشق بالحجارة وأكياس المياه في محاولة لإزعاج السائق وترهيب الركاب، ما جعل الترام يتوقف اضطراريا، ليجد الركاب أنفسهم محاصرين بأكثر من 30 طفلا وقاصرا، يحملون الحجارة وينتظرون فرصة خروج الركاب لرشقهم بأكياس المياه، غير أن الاتصال بمصالح الأمن جعل المعتدين يفرون نحو وجهة أخرى، وهي الواقعة التي أثارت حالة سخط كبير وسط المسافرين، الذين تفاجأوا بسلسلة من الرشق الذي انتهى بكسر زجاج بعض النوافذ، وخلف الاعتداء حالة فزع وصدمة لاسيما وسط النساء، وقد نجت بعض الراكبات بأعجوبة من تطاير الزجاج، الذي كان قريبا من مكان جلوسهن.

لتضيف نفس المصادر، أن الاعتداءات صارت تقع في عدة نقاط صنفت بالسوداء منها ساحة أول نوفمبر ومحطة مولاي عبد القادر وحي الصباح، ما خلف أكثر من 11 حالة تخريب للعربات وهو ما يعني إنفاق ميزانيات إضافية على تصليح الأعطاب الناجمة عن هذه الاعتداءات التخريبية .

كما طالب بعض المواطنين، الجهات الوصية بالتدخل الصارم وتعيين نقاط مراقبة لرصد التحركات الطائشة وتحديد هوية المعتدين لمعاقبتهم بالاستعانة بكاميرات المراقبة المنصبة على طول الشوارع الرئيسية .

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يمثل رفقة مجموعة تضم 49 إرهابيا

محاكمة مرتقبة ببومرداس لشقيق مؤسس “جند الخلافة”

سعيدة. م

تعالج محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس خلال الدورة التي تفتتح قريبا، إحدى أخطر القضايا الإرهابية التي تعود خلفياتها للعشرية السوداء. ويضم ملف القضية 49 عنصرا ارهابيا على رأسهم أمراء سرايا تابعة لكتيبتي “الأرقم” و”الأنصار”، وكذا شقيق الإرهابي المقضي عليه في عام 2014 عبد المالك قوري، المكنى بـ”أبي سليمان”، مؤسس جماعة “جند الخلافة” المندثرة، التي ارتبطت بـ”داعش”. واتهم المتابعون بارتكاب عمليات إرهابية، على مدار سنوات مست عناصر الأمن والجيش، ومدنيين ورعايا أجانب.

وتحركت قضية الحال بناء على معلومات تحصلت عليها فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس، حول الإرهابي المبحوث عنه الملقب بـ”حمزة الشاوي”، وبعد التحريات تم توقيفه في مدينة قالمة وهو يقوم برعي الغنم. واعترف أنه ينشط ضمن سرية بني عمران التابعة لكتيبة الأرقم تحت إمارة المدعو “عكاشة”.

وقد اعترف هذا الأخير بمشاركته 49 متهما، على غرار الارهابي قوري ابراهيم شقيق الارهابي المقضى عليه “عبد المالك”، ودرامشيني بن عبيدي مصطفى أمير سرية زموري، زهير تاجر أمير سرية دلس، والمدعو خليفي، وجميعهم متابعون بتهم: إنشاء جماعة إرهابية، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، مع استعمال مواد متفجرة والاختطاف والتحطيم العمدي لملك الغير،

المتهمون حسب ما حمله الملف، ارتكبوا مجموعة من الأعمال الإرهابية الخطيرة منها الاعتداء على مفرزة الحرس البلدي بسوق الحد، وكذا مفرزة الحرس البلدي بتاساوت بلدية الثنية في سنة 2008، كما قاموا باختطاف مواطنين من أثرياء المنطقة، وقاموا بإطلاق سراحهم مقابل فدى بالملايير. كما تنسب للمتهمين، واقعة اغتيال فرنسي وسائقه كانا يعملان في شركة “لازال” ببني عمران، وعدد من الضحايا العسكريين والمدنيين، بواسطة قنبلتين زرعتا على جانب الطريق الوطني رقم 05.

كما يوجد في سجل المجموعة، عملية الاعتداء بواسطة سيارة مفخخة على مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالثنية والاعتداء على مركز الدرك الوطني بشاطئ زموري البحري في 10 أوت 2008، وكذلك اغتيال مواطنين أبرياء رفضوا الرضوخ لمطالبهم وتزويدهم بالمؤونة، كما قامت الجماعة المسلحة بالاعتداء على الفرقتين الإقليميتين للدرك الوطني، بكل من سوق الحد وسي مصطفى إلى غير ذلك من الأعمال الإرهابية الجبانة.

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بينهم صاحب وكالة سياحية

توقيف عصابة محترفة في تزوير الوثائق الإدارية بسطيف

سفيان. ع

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف، نهاية الأسبوع الماضي، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و37 سنة، يحترفون تزوير المحررات الرسمية والوثائق الإدارية، مع استرجاع مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدر بـ1 مليار و38 مليونا، حسب ما أفاد به أمس بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأشار البيان إلى أن التحقيق في هذه القضية بدأ بعد رصد المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية، مناشير رقمية عبر صفحات ومجموعات مغلقة بمواقع التواصل الاجتماعي، تعرض خدمة تزوير المحررات والوثائق الإدارية والشهادات العلمية، لإدراجها ضمن ملفات طلب تأشيرات السفر.

وعلى إثر ذلك، باشرت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية لأمن الولاية تحرياتها تحت إشراف النيابة المختصة، حيث أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهم، من بينهم صاحب وكالة سياحية، استغل نشاطه التجاري كواجهة قانونية لهذه المعاملات غير المشروعة.

كما أسفرت العملية أيضا عن ضبط عدد معتبر من الأختام الرسمية المقلدة، وثائق ومحررات عمومية ومصرفية مزورة، معدات تستعمل في صناعة الأختام والطوابع، أجهزة إعلام آلي، ليتم بعدها تقديم أطراف القضية أمام النيابة المختصة إقليميا.

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ضبط 171 كلغ من لحم الدجاج الفاسد بسوق أهراس

ن. طلحي

تمكن أعوان فرق الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية سوق اهراس، خلال خرجة ميدانية لمراقبة مختلف الأنشطة التجارية، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء الفاسدة تتمثل في 171 كلغ من لحم الدجاج منتهي الصلاحية، كانت معروضة للبيع في أحد محلات القصابة، حيث تبين من خلال الملصقة الموضوعة على بلاستيك التوظيب أن تاريخ الذبح كان في 12 مارس الجاري، وأنه يجب أن يُستهلك قبل أربعة أيام أي بتاريخ 16 مارس كأقصى حد، ما يعني تجاوز مدة صلاحيته بيوم واحد، وهو المتزامن مع خرجة فرق الرقابة في 17 مارس.

وتم إتلاف كمية الدجاج المحجوزة على مستوى محرقة البلدية بالتنسيق مع المصالح المختصّة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحبها وإنجاز ملف ضده وإحالته على العدالة.