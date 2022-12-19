أخبار الجزائر ليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022

حجز أكثر من 3 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة، أب يدهس ابنه الرضيع

حجز أكثر من 3 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة بالجلفة

أحمد خلفاوي

حجزت فرقة الشرطة العامة بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية الجلفة، الأحد، كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري على متن شاحنة يقودها شخص في العقد الرابع من عمره.

وتمت العملية إثر دورية مراقبة من قبل عناصر فرقة الشرطة العامة بالأمن الحضري الثالث بمدينة الجلفة، أين لفت انتباههم مركبة مشبوهة، تبين بعد تفتيشها أنها محملة بكمية من اللحوم البيضاء وزنها 280 كلغ، بالإضافة إلى كمية أخرى من أحشاء الدجاج وزنها 60 كلغ، ليتم تسليمها إلى حديقة الحيوانات، مع إنجاز ملفات قضائية ضد السائق ومالك السلعة، بعد معاينة الكمية المحجوزة من قبل الطبيب البيطري، الذي أكد عدم صلاحيتهما للاستهلاك البشري.

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أب يدهس ابنه الرضيع بباتنة

ط. ح

استقبلت، مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مروانة جثة طفل لا يتعدى عمره السنتين، إثر تعرضه لحادث مميت، خلف جوا مأساويا بالمدينة ولدى والد الطفل الذي جلس ممسكا برأسه بين يديه داخل المستشفى. وكان والد الطفل تسبب في مقتل فلذة كبده، بعدما دهسه بسيارته خطأ ودون أن يراه، لحظة محاولته ركن السيارة ليلة الأحد.

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الضحية ينتمي إلى عائلة فقيرة

خمس سنوات سجنا لمختطفي شاب من أجل الفدية بأم البواقي

ج. ل

قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء أم البواقي، الإثنين، بإدانة شخصين ويتعلق الأمر بكل من (م،س. د) و( ف،ف)، في وقت بقي فيه متهم ثالث في حالة فرار، بارتكاب جناية الاختطاف بالعنف والتهديد، والحكم على كل واحد منهما بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية نافذة قدرها 150 مليون سنتيم.

وحسب مجريات جلسة المحاكمة، فإن حادثة الاختطاف تمت بأحد أحياء عين البيضاء في شهر رمضان لسنة 2021، حين تم استدراج الشاب الضحية بواسطة مكالمة هاتفية من طرف خاطفيه، وتم تحديد مكان اللقاء بالقرب من أحد المقاهي المتواجدة بمدينة عين البيضاء، وما إن التقوا به حتى اختطفوه بالقوة على متن شاحنة من نوع هربين وتوجهوا به إلى غابة عين فرحات التي تبعد عن مدينة عين البيضاء بنحو عشرة كلم، حيث اعتدوا عليه بالضرب مطالبين إياه بتسديد ما عليه من ديون.

وفي غياب الضحية عن البيت ازداد قلق والديه بشأنه قبل أن يخبرهم أحد الشهود بأن ابنهم قد تعرض لعملية اختطاف، من طرف ثلاثة أشخاص، وتزامنا مع ذلك اتصل الخاطفون بوالد الضحية وطالبوه بفدية قدرها 200 مليون سنتيم مقابل تحرير ابنه، وهو المبلغ الذي لا يستطيع والده الموظف البسيط بالجامعة توفيره، كما اتصل نفس الشاهد الذي بقي في اتصال مع المتهمين بفرقة الدرك الوطني، وأخبرهم بأن الخاطفين قد نقلوا الشاب الضحية إلى بلدية بريش قبل إعادته إلى مدينة عين البيضاء أين وجدوا عناصر الدرك الوطني في انتظارهم، حيث تم توقيف متهمين اثنين فيما بقي المتهم الثالث في حالة فرار.

خلال جلسة المحاكمة تراجع الضحية عمّا جاء في ملف الضبطية القضائية وتنازل عن حقوقه المدنية. فيما ركّز ممثل الحق العام في مرافعته على التفصيل في القصد من هذا الاختطاف، مؤكدا أن كل الأدلة والقرائن تؤكد جناية الاختطاف مقابل طلب فدية، متسائلا في السياق عن سبب تراجع الضحية عن تصريحاته السابقة، وكذا سبب تنازله عن حقوقه، ملتمسا معاقبة كل واحد منهما بـ15 سنة سجنا ، فيما ركز دفاع المتهمين على تنازل الضحية ووصف الشكوى بالسيناريو ملتمسا تمكين موكليه من ظروف التخفيف، وبعد المداولة نطقت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهما والحكم على كل واحد منهما بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية نافذة.

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شاحنة بمقطورة تتحول إلى مخزن للسموم

تفكيك عصابتي مخدرات وحجز كلغ من الكوكايين بقسنطينة وسطيف

س. منصوري / ع. بن منـية

فككت مصالح الأمن بولايتي سطيف وقسنطينة، شبكتين إجراميتين متخصصتين في نقل وترويج المخدرات الصلبة من نوع كوكايين، والإطاحة بسبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و44 سنة، مع حجز واحد كلغ من الكوكايين وقرابة 8000 قرص مهلوس، حيث تمكنت فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، من توقيف أربعة اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و44 سنة، مع حجز 457.52 غرام من الكوكايين، وذلك إثر استغلالهم للمعلومات التي وردت إليهم بشأن عزم أشخاص على نقل كمية معتبرة من الكوكايين على متن شاحنتين، قادمين من إحدى الولايات الشرقية، ليتم تكثيف الأبحاث والتحريات التي مكنت من توقيف الشاحنة المشبوهة، وبإخضاعها للتفتيش تم ضبط كمية الكوكايين المقدرة بـ457.52 غرام والتي كانت مخبأة بإحكام داخل لوحة القيادة، كما تم توقيف شاحنة أخرى كانت تستعمل لمراقبة وفتح الطريق، العملية أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص تم تحويلهم إلى مقر الفرقة للتحقيق معهم، والذي أسفر عن حجز كمية أخرى من المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تم العثور عليها داخل مسكن أحد الموقوفين، المتواجد في ولاية مجاورة. كما تم حجز وثائق إدارية مقيدة باسم الغير.

وبولاية سطيف تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية، بالتنسيق مع افراد الجيش الوطني الشعبي، من القبض على 3 أشخاص يحترفون ترويج الكوكايين، والمؤثرات العقلية، مع حجز كمية هامة من الكوكايين والمؤثرات العقلية، وذلك إثر استغلال معلومات تفيد بوجود تحركات مشبوهة، لأفراد شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات الصلبة، ما مكّن من الإطاحة بأفرادها وحجز 580 غرام من الكوكايين، و7280 قرص من مختلف أنواع المؤثرات العقلية، ومبلغ مالي يقدر بـ160 مليون سنتيم، من عائدات ترويج المخدرات، كما تم حجز مركبة ودراجة نارية تستعملان في تنقل أفراد العصابة، أفراد الشبكتين الإجراميتين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بكل من ولايتي قسنطينة وسطيف عن تهم تتعلق

بتهريب أدوية صيدلانية ذات خصائص مؤثرة عقليا باستعمال وسائل نقل حيازة المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة قصد البيع أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.

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مخترعه ينتظر اعتماد وزارة الفلاحة

سماد بيولوجي يحافظ على صحة الإنسان والحيوان

حورية. ب

اخترع بومدين مخلوف سمادا بيولوجيا فريدا من نوعه في العالم، حيث يقوي الجهاز المناعي للنبات من خلال تحسين قدرته على مقاومة الجفاف والتشبع بالمياه، ومن فعاليته أنه يجعل التربة متماسكة وقوية ويهيج النبات والأشجار ويقيها من الأمراض ويصبح المنتوج بذلك بيولوجيا مائة بالمائة، ويحافظ على صحة الإنسان والحيوان .

اكتشف الأستاذ بومدين مخلوف سمادا بيولوجيا سائلا يحتوي على الدبال البيولوجي بجزيئات صلبة من 3 إلى 10 ميكرومتر ونباتات بيولوجية من الدبال البيولوجي الذي تحتوي تركيبته من نيتروجين، الفوسفور، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، الحديد، المنغنيز، النحاس، أملاح الأحماض الدبالية والباقي ماء، كما يحتوي على السيلولوز والفركتوز بنسبة عالية.

وأوضح بومدين في اتصاله بـ”الشروق”، أن الاختراع يتعلق بالمجال التقني لطرق إنتاج الأسمدة، ولاسيما طريقة إنتاج الأسمدة النباتية العضوية، مشيرا إلى أن عملية تصنيع الأسمدة تتضمن أربع خطوات أولاً، خلط المواد الخام المكونة من النباتات ونفايات الأخشاب ومخلفات النفايات والمواد الإضافية والأنواع البكتيرية بالماء بالتساوي، ثانيًا يتم خلط السماد وتخمير الخليط مع ماء بدرجة حرارة عادية، وثالثا التخمير لمدة 40 إلى 55 يومًا التي يتم خلالها ملء الخليط بالهواء مرتين إلى أربع مرات أثناء عملية التخمير وأخيرًا عندما يصل المحتوى المائي للخليط من 20 إلى 25 بالمائة حيث يصبح سمادًا.

وأضاف المتحدث، أن من مميزات السماد البيولوجي العضوي امتصاصه واستخدامه بشكل مباشر عن طريق جذور المحاصيل الخصبة، تنشيط التربة وتحليل العناصر الغذائية فيها، وبالتالي تحسن التركيب الغذائي لها، كما تعزز قدرة الإمداد بمغذيات التربة، وذلك لاحتوائه على العناصر الضرورية لنمو النبات من المعادن والفيتامينات.

وفي سياق متصل، توجه المخترع العصامي مخلوفي بومدين بطلب اعتماد السماد البيولوجي إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية بتاريخ 22 نوفمبر المنصرم، منتظرا قبوله في أقرب الآجال للنهوض بالقطاع الفلاحي.

وشرح المخترع نوعية السماد في الرسالة التي تحوز “الشروق” على نسخة منها، آملا في إنتاج السماد في الجزائر الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على المحاصيل الفلاحية، من خلال زيادة الإنتاج ونوعيته الجيدة، التي تسمح بالتصدير وجلب العملة الصعبة للخزينة العمومية.

ويذكر أن شركتين عالميتين بألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية اهتمتا باختراع بومدين مخلوف، وأبدت الشركة الأمريكية استعدادها لاختبار فعالية السماد على بعض الخضروات والحبوب، وفي حالة كانت النتائج تختلف عن تلك الخاصة بالسلع الأخرى المتاحة تجاريًا، كما وعدته بإمكانية تسويق السماد، غير أن بومدين مخلوف يريد استفادة بلده من اختراعه.

وفي اتصالنا بأحد المتعاملين مع المخترع بومدين الذي استعمل السماد على بعض الخضراوات بمزرعته وكانت النتائج – حسبه- مبهرة، أكد أن السماد البيولوجي سيكون نقلة نوعية في الإنتاج الفلاحي بالجزائر.

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اكتشاف ثلاثة مواقع أثرية رومانية جديدة بالشلف

ق. م

تم مؤخرا اكتشاف ثلاثة مواقع أثرية جديدة بولاية الشلف تعود للحقبة الرومانية، حسب ما علم الاثنين لدى مديرية الثقافة والفنون.

وأوضح مدير القطاع، جمال حسناوي أن مصالحه التي تسعى لتثمين والحفاظ على التراث المادي وتحيين خارطة المواقع الأثرية المتواجدة بالولاية، اكتشفت ثلاثة مواقع جديدة تعود لفترة التواجد الروماني بالمنطقة.

وأضاف المتحدث أن الأمر يتعلق بكل من مواقع الحاسي، المحجرة الرومانية، والركبة الحمراء المتواجدة ببلديات الأبيض مجاجة، بوقادير، ووادي الفضة على التوالي، التي تم اكتشافها بناء على تبليغات من المواطنين وبالتنسيق مع السلطات المحلية.

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اكتشاف ورشة سرية لإنتاج مواد التنظيف بأم البواقي

بلقاسم. د

تمكن أعوان الرقابة وقمع الغش بمفتشية التجارة بمدينة عين امليلة في ولاية أم البواقي، وبالتنسيق مع عناصر كتيبة الدرك الوطني بعين امليلة، الأحد، من كشف ورشة سرية، تقوم بتصنيع وإنتاج مختلف مواد التنظيف بطريقة غير قانونية.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن اكتشاف هذه الورشة التي تنشط بطريقة غير قانونية، تمت إثر تلقي مصالح الدرك الوطني، لمعلومات، مفادها تحويل أحد الأشخاص، لمرآب مسكنه، الواقع بأحد أحياء مدينة عين امليلة، إلى ورشة سرية، لإنتاج مواد التنظيف بطريقة غير قانونية، وأن صاحبها يقوم بعدها بتسويق تلك المواد التي لا تستوفي الشروط المطلوبة والنوعية المحددة، في المحلات التجارية محليا.

وبعد استصدار إذن النيابة، تمت مداهمة المرآب المتواجد أسفل مسكن المعني، ما أسفر عن حجز كمية معتبرة من المواد الأولية التي تستخدم في صناعة مواد التنظيف، وأخرى خاصة بإنتاج مادة تنظيف الأرضيات، منها ما هو بالإضافة إلى كمية من مادة لتنظيف الأواني المنزلية، ومادة غسيل الملابس ومنظف الأسطح، كما تم حجز كمية معتبرة من القارورات البلاستكية فارغة خاصة بمواد التنظيف، قدرت بـ540 قارورة و9 براميل بلاستكية تستعمل في تحضير مواد التنظيف، بالإضافة إلى المعدات الخاصة بتصنيع وإنتاج هذه المواد، التي بلغت قيمتها المالية حوالي 3 مليون سنتيم، أين تمت مصادرتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيه صاحب الورشة.