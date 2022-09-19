أخبار الجزائر ليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022

طلبة جامعيون يروجون عملة مزورة، اكتشاف مواقد سرية لإنتاج الفحم

التحريات جارية للتوصل إلى أصحابها

اكتشاف مواقد سرية لإنتاج الفحم بقالمة

ق. م

ضبطت مصالح محافظة الغابات بولاية قالمة وأتلفت 7 مواقد لإنتاج الفحم بطريقة غير شرعية بإقليم بلدية الفجوج، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحيلولة دون وقوع حرائق الغابات، حسب ما علم الاثنين من محافظة الغابات.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال بذات المحافظة لـوأج بأن مواقد التفحيم المتلفة تم العثور عليها بالمكان المسمى “بوفار” بجوار المجمع السكني “البطومة” بذات الجماعة المحلية التي تقع شمال غرب عاصمة الولاية وذلك خلال دورية يومية لأعوان إقليم الغابات بقالمة.

وأضاف المصدر بأن نشاط هذه المواقد مخالف لما ينص عليه القانون رقم 84/12 المتضمن القانون العام للغابات القاضي بمنع التفحيم خلال فترة مكافحة حرائق الغابات وكذا بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المؤرخ في 29 مايو 2022 الذي بموجبه تم تجميد إنتاج الفحم. وذكرت محافظة الغابات بأن عملية إتلاف المواقد المضبوطة تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة في مقاطعتي الغابات لكل من قالمة وحمام دباغ والفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية الفجوج، مشيرة إلى أن عملية التحقيق والتحري جارية من طرف الضبطية القضائية للغابات ومصالح الدرك الوطني لكشف أصحاب المواقد لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة.

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ضحاياهم من أصحاب المحلات

طلبة جامعيون يروجون عملة مزورة بتيزي وزو

رانية. م

أدانت محكمة الجنح بتيزي وزو، 4 أشخاص بينهم طالبان جامعيان بالحبس النافذ لمدة سنتين مع غرامة مالية نافذة، عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض تزوير أوراق نقدية وطرحها للتداول، قبل ان يتم تكييفها من طرف قاضي الدرجة الأولى إلى تهمة النصب والاحتيال، في حين لا يزال المتهم الرئيسي في حالة فرار.

تفاصيل القضية حسب ما جاء في جلسة المحاكمة في محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، تتمثل في توقيف شباب منحدرين من مدينة برج منايل التابعة لبومرداس على متن سيارة نفعية في أحد الحواجز الأمنية الثابتة بولاية تيزي وزو، وبعد عملية تفتيش وملامسة جسدية تم العثور على مبلغ مالي معتبر مخبأ بإحكام في الملابس الداخلية لأحدهم، واكد انه اخفاها على اصدقائه، وانها من عائدات بيعه هاتفا نقالا وعصفورين، إلا أنه اثار شكوك رجال أمن حين ارتبك فتم التحقق فيها ليتضح أنها 35 ورقة نقدية من فئة 1000 دج مزورة.

وبعد التحقيق معهم أفاد المتهم الذي تواجدت الأموال بحوزته ان المالك الحقيقي للأوراق النقدية المزورة والذي لا يزال في حالة فرار، مارس ضغوطات عليهم من أجل توزيعها وبيعها، وقد تمكنوا قبل القبض عليهم من طرح 18 ورقة عبر المحلات التجارية ومحطات توزيع وبيع الوقود، بشراء أغراض صغيرة كقارورات المياه المعدنية، المشروبات الغازية وغيرها، انطلاقا من برج امنايل وصولا إلى أسيف الحمام بأدكار في ولاية بجاية عبر ياكوران، حيث عثر في السيارة على مبلغ مالي اغلبه قطع معدنية قدر بحوالي 6 آلاف دج، اتضح انها من عائدات استعمال الأوراق المزروة، والتي اتفقوا مع صاحبها على اقتسامها، قبل ان يتراجع ويفيد المتهمون انهم قصدوا المنطقة للاستحمام في المحطة الحموية المتواجدة فيها، وانكروا معرفتهم بكون الأوراق النقدية مزورة، وان مالكها الحقيقي سلمها لأحدهم قصد شراء دراجة نارية. ومن جهته طالب ممثل الحق العام لدى ذات المحكمة بتشديد العقوبة في حق المتهمين.

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محتال ينصب على 12 مواطنا ويستولي على مليار سنتيم بباتنة

ط. حليسي

أوقف عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية باتنة مؤخرا، رجلا يبلغ من العمر 37 سنة، على خلفية الاشتباه في تورطه في عمليات نصب واحتيال موصوفة مع سبق الإصرار والترصد، تمكن عبرها في الإيقاع بما يفوق 12 ضحية من مختلف الأعمار والمهن، منتحلا صفة شخصية ذات نفوذ كبير ويحوز ألقابا في هيئات منظمة قانونا.

وكان المحتال يوهم ضحاياه بالقدرة على تدبير مناصب شغل لهم، وخدمات تسهيل معاملات إدارية عن طريق الوساطة، وعلاقاته المتشعبة في هيئات عليا بالدولة، وتمكين عائلات المرضى من إرسالهم للعلاج بمستشفيات خارج البلاد، ومساعدة المحتاجين في الحصول على سكنات اجتماعية، ما مكنه من جمع مبلغ يفوق مليار سنتيم.

وحجزت مصالح الأمن غداة تفتيش منزل المشتبه فيه مجموعة نسخ من بطاقات التعريف ورخص السياقة، التي كان يستعملها في التمويه على هويته الفعلية، ليتم تقديمه إلى النيابة المحلية لدى محكمة باتنة للتحقيق القضائي.

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هددتها بنشرها على الفايسبوك

سيدة تبتز عشرينية بصورها في بسكرة

م . عبد الرحمن

أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة بسكرة، أمس، حكما يقضي بإدانة امرأة ثلاثينية، بتهمة الابتزاز والتهديد بالتشهير مقابل مبلغ مالي، والحكم عليها بعام حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها عشرة ملايين سنتيم، وذلك بعد تورطها في قضية التواصل مع فتاة عشرينية عن طريق الفايسبوك، وتهديدها بغرض حصولها على مبلغ مالي منها. وكانت المرأة المتهمة قد تم توقيفها من طرف فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة، بعد تلقيهم لشكوى الفتاة الضحية البالغة من العمر 21 سنة، والتي صرحت فيها بأنها تتعرض للابتزاز والتهديد بالتشهير المتبوع بالسب من طرف امرأة تجهل هويتها، وأنها تواصلت معها عبر حسابها على الفايسبوك، دون أن تكون لها معرفة سابقة بها.

وأضافت الضحية في تصريحاتها بأن هذه المرأة طلبت منها دفع مبلغ مالي لها، مقابل عدم نشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، ليتم على إثر ذلك فتح تحقيق في القضية، بالاستعانة بفرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتي تمكنت من تحديد صاحبة الحساب الإلكتروني على الفايسبوك، والتي قامت بتهديد الضحية، ليتم استدراجها بعد التنسيق مع الضحية، التي أوهمتها بتسليمها المبلغ المالي الذي طلبته، وبعد تحديد موعد للقائهما، تم توقيفها من طرف عناصر الشرطة الذين كانوا في انتظارها، وتم ضبطها متلبسة بحيازة المبلغ المالي الذي طلبته من الضحية، ليتم تحويلها إلى مقر الأمن للتحقيق معها وتكوين ملف قضائي ضدها، تم بموجبه تقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بسكرة، والذي أحالها على المحاكمة بقسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، أين تمت إدانتها بالتهمة المنسوبة إليها والحكم عليها بعام حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرت بـ10 ملايين سنتيم.

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وفاة طفلة جراء لدغة عقرب بالمنيعة

عبد المالك

توفيت، صباح الإثنين، طفلة تبلغ من العمر نحو 5 سنوات، وهذا بعد يوم كامل قضته بمصلحة الإنعاش بمستشفى المنيعة، عقب تعرضها للدغة عقرب بينما هي نائمة بمنزلها الواقع ببلدية المنيعة ليتم نقلها على جناح السرعة إلى مستشفى المنيعة من طرف والديها، حيث تم تحويلها إلى مصلحة الإنعاش بسبب مضاعفات السم الذي شل جميع أعضائها. وتشهد ولاية المنيعة خلال فترات فصل الصيف حالات تسمم عقربي بصفة شبه يومية، وهذا بسبب الحرارة الكبيرة التي تضرب المنطقة وتشكل بيئة مناسبة لخروج العقارب وانتشارها خاصة في الفترات الليلية مما يتطلب إعادة مشروع جمع العقارب من أجل الاستفادة منها في صنع الأمصال الطبية ودرء خطرها عن السكان.

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مغترب يحتال على صديقه في صفقة وهمية بإسبانيا!

مريم. ز

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة يوم الإثنين، مغتربا في أواخر العقد الخامس من العمر والمتواجد في حالة فرار، بتهمتي النصب والاحتيال وذلك بعد الاشتباه في تورطه بعملية نصب والاستيلاء على مبلغ مالي من صديقه مقابل إبرام صفقة وهمية لبيع شقق بإسبانيا.

ملف الحال انطلقت التحريات فيه من شكوى أودعها الضحية أمام مصالح الأمن ببرج الكيفان، مرفقة بإدعاء مدني لدى قاضي التحقيق ضد المتهم المدعو “ي.س”، يتهمه فيها بالاستيلاء على مبلغ مالي قيمته 3 ملايير و700 مليون سنتيم، عبارة عن دفعة أولى لثمن شقتين بإسبانيا، كان قد اتفق مع المتهم لشرائهما من أجل تثبيت إقامته هناك، ثم السفر رفقة عائلته، غير أن الأخير تماطل بعد حصوله على المبلغ في الرد على اتصالاته وفراره إلى أوروبا متحججا بالأزمة الوبائية الأخيرة ومنعه من السفر إلى الجزائر لتسوية باقي الإجراءات الخاصة بصفقة البيع، مضيفا أن المتهم اغترب بإسبانيا منذ سنة 2007، وبعد سنتين من ذلك عرض على صديقه المساعدة في السفر والحصول بطاقة إقامة من خلال اقتناء سكن هناك، وكشف الضحية أنه جمع مبلغا ماليا قارب 4 مليار سنتيم بعد حصوله على نصيبه من ميراث لدفع اقساط شقة للإقامة بها وأخرى من أجل استثمارها وتأجيرها، أين قام بإرسال المبالغ المالية عبر البنك، وبعد تأزم الوضع الصحي، تعذر عليه السفر تراجع عن فكرته وطلب من المتهم إعادة أمواله، غير أن الأخير رفض ذلك وتماطل في الرد على اتصالاته.

بالمقابل، طالب الضحية الذي مثل مرفقا بمحامي دفاعه أمام المحكمة أمس، بتعويض مالي قيمته 5 مليار سنتيم عن جملة الأضرار التي لحقت به، مستعرضا الوثائق الخاصة بعمليات الدفع لدى البنك.

من جهة أخرى وفي غياب المتهم عن جلسة محاكمته، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض في حقه.

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افتتاح الموسم الثقافي بعنابة بـ16 إصدارا

تعززت رفوف المكتبات بعنابة بـ16 عنوانا تمثل إصدارات كتاب وأدباء وشعراء من أبناء الولاية لسنة 2022 تم عرضها بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي الجديد.

وتمثل هذه المجموعة من الإصدارات التي عرضت بحضور كل من رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، ورئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم، وعدد من المثقفين والطلبة، مجموعات شعرية وقصص وروايات ودراسات أكاديمية إلى جانب قصص للأطفال. وفى مداخلة قدمها بالمناسبة، ثمّن رئيس المجلس الأعلى للغة العربية هذه المبادرة التي ستساهم -حسبه- في إرساء تقاليد ثقافية تمكن من دعم المبادرات الفكرية وإثراء الفعل الثقافي.

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حجز 2900 قرص مهلوس بأم البواقي

فيصل. ن

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية أم البواقي من حجز 2900 قرص من المؤثرات العقلية ببلدية عين البيضاء، مع توقيف شخص مشتبه فيه، حسب ما علم الاثنين من ذات السلك الأمني.

وأوضح ذات المصدر أن تجسيد العملية تم بناء على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين وترويج المؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة عين البيضاء، ليتم على الفور وبالتنسيق مع النيابة المحلية المختصة إقليميا وضع خطة عمل ميدانية، مكنت من توقيف المشتبه فيه.

وبعد تفتيش مسكنه بحي “الهناء” بمدينة عين البيضاء تم العثور على هذه الكمية من المؤثرات العقلية المهيأة للترويج بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج، حسب ذات المصدر. وقد تم إنجاز ملف جزائي للمشتبه فيه البالغ من العمر 22 سنة عن قضية “جنحة ممارسة نشاط صيدلاني دون رخصة وجنحة استيراد بضاعة أجنبية حساسة للغش عن طريق التهريب لغرض تجاري دون سند إثبات”، قدم بموجبه أمام نيابة محكمة عين البيضاء، يضيف ذات المصدر الأمني.

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اختفاء مراهقة ببجاية

ت. ع

أطلقت الاثنين، عائلة جبالي حملة واسعة من أجل البحث عن ابنتها البالغة من العمر 13 سنة والتي اختفت عن الأنظار في ظروف تبقى جد غامضة بمنطقة أقبو بحوض الصومام في بجاية.

وحسب معلومات “الشروق” فإن الطفلة “إيمان” قد خرجت من مسكنها العائلي مساء الأحد، في حدود الساعة الرابعة متجهة نحو ملعب ڨندوزة الكائن بإقليم بلدية أقبو لممارسة الرياضة ومن منذ تلك اللحظة لم يظهر عنها أي أثر بعدما اختفت إيمان عن الأنظار في ظروف تبقى مقلقة.

وتناشد عائلة الطفلة المفقودة تقديم يد المساعدة وكل من لديه معلومات عن إيمان ما عليه إلا الاتصال بأرقام العائلة 0777222847 أو 0791556235 أو الاتصال بأقرب مركز للشرطة أو الدرك.