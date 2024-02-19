أخبار الجزائر ليوم الإثنين 19 فيفري 2024

يقتل ابن خاله بتحريض من زوجته، غرق طفلين في سد

برر جريمته بتفسيرات غيبية والمحكمة أدانته بالمؤبد

يقتل ابن خاله بتحريض من زوجته في أم البواقي

ج .لمودع

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي الأحد، بإدانة المتهم “ج،ع” بارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والحكم عليه بالسجن المؤبد، فيما تمت إدانة الزوجة الثانية للضحية المتهمة “ط، س” بتهمة التحريض على القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والحكم عليها بـ15 سجنا، بعد تورطهما في جريمة قتل الضحية “ب، ح” الذي هو ابن خال المتهم.

الجريمة الشنعاء التي اهتزت على وقعها مشاعر سكان مشتة همازة الواقعة على مسافة نحو 25 كلم عن مقر دائرة مسكيانة بولاية أم البواقي، وقعت، حسب مجريات جلسة المحاكمة، في حدود الساعة الواحدة من صبيحة يوم الخامس من شهر ماي من سنة 2023، عندما كان المتهم متواجدا في بيت ابن خاله الضحية، وعندما غطّ هذا الأخير في النوم، خرج المتهم من البيت وجلب بندقيته مقطوعة الماسورة “محشوشة” وعاد ليطلق ثلاث عيارات نارية على ابن خاله الضحية، ليصيبه على مستوى الوجه والصدر ما تسبب في وفاته في عين المكان.

خلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهم بأنه أقدم على قتل ابن خاله، وصرح بأنه في ليلة الوقائع كان في بيت ابن خاله، وفي غياب زوجته الثانية التي كانت متواجدة في بيت عائلتها بولاية تبسة، وبعد قضاء السهرة معا، خلد الضحية إلى النوم، ليخرج هو من البيت متوجها إلى سيارته أين حمل البندقية، وأطلق النار على الضحية، مرجعا سبب ذلك إلى مشاكل عائلية بينهما، بدون أن يحددها بالتفصيل، قبل أن يضيف بأنه كان تحت تأثير السحر الذي دفعه لارتكاب جريمته جرّاء الوساوس التي تنتابه تجاه ابن خاله الضحية.

الزوجة الثانية للضحية والمتهمة في هذه القضية، أنكرت في تصريحاتها علاقتها بجريمة قتل زوجها، وذكرت بأنها في ليلة الوقائع لم تكن في البيت، بل أنها كانت في بيت والديها بولاية تبسة، وأضافت بأنه من غير المعقول أن تقوم بتحريض المتهم على قتل زوجها.

دفاع الطرف المدني اعتبر بأن الجريمة نكراء وبشعة في حق من ائتمنه الضحية على روحه وعائلته، واعتبره أخا له، غير أن المتهم أنكر الخير الذي قدمه له الضحية، وأزهق روحه بكل برودة دم وعليه وجبت معاقبته وفق ما تنص عليه المواد القانونية في هذه الحالات.

من جهته، ممثل النيابة العامة في مرافعته، ذكر بأن اعترافات المتهم بارتكاب الجريمة، وبكل برودة لدليل قاطع على القصد الجنائي بإزهاق روح الضحية، مضيفا بأن الاعتراف سيد الأدلة، وتعدد الطلقات النارية يثبت نية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد حسب ما تثبته شهادة المعاينة الصادرة عن الطبيب الشرعي، مضيفا بأن كشوفات المكالمات الهاتفية بين المتهم وبين المتهمة تؤكد ذلك، والتمس من هيئة المحكمة ان تعاقبه بالإعدام، بينما التمس معاقبة المتهمة بعشرين سنة سجنا.

من جهته دفاع المتهم حاول إقناع هيئة المحكمة بأن موكله يتميز بسلوك اجتامعي سوي، وأنه يعاني من اضطرابات نتيجة اصابته بالسحر، ما يكون، حسب زعمه قد أثر في سلوكه وتصرفاته، ملتمسا إسعافه بأقصى ظروف التخفيف. فيما ركزّ دفاع المتهمة على تصريحاتها طيلة مراحل التحقيق وإنكارها لعلاقتها بالجريمة والتحريض على قتل زوجها وأب أطفالها الثلاثة، ملتمسا لها حكم البراءة.

وبعد المداولة القانونية نطقت هيئة المحكمة بإدانة المتهم بارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والحكم عليه بالسجن المؤبد، فيما تمت إدانة زوجة الضحية بتهمة التحريض على القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والحكم عليها بـ15 سنة سجنا.

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إحباط مخطط للهجرة السرية بتموشنت وتوقيف 15 شخصا

فيصل. ن

تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين تموشنت من إحباط مخطط للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف 15 شخصا، حسب ما علم الاثنين لدى المجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.

وتمت العملية التي نفذها عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الأمير عبد القادر في إطار التنسيق مع فرقة حرس السواحل المختصة إقليميا، حيث تم إحباط محاولة للإبحار السري وتوقيف 15 شخصا، وفق ما أبرزته خلية الاتصال.

وأسفرت العملية عن حجز قارب صلب مزود بمحرك و15 هاتفا محمولا ومبلغا من العملة الصعبة قدره 4815 يورو إضافة إلى 97 ألف دج، استنادا لنفس المصدر.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين أمام نيابة الجمهورية بمحكمة بني صاف بتهمة جناية تهريب المهاجرين عن طريق جماعة إجرامية منظمة مع تعريض حياة قصر للخطر والقيام بتدابير الخروج من التراب الوطني، مثل ما أشير إليه.

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مقتل مرشدة دهسا عقب انصرافها من المسجد بباتنة

ط. ح

لقيت، مساء الأحد، مرشدة دينية حتفها، بعدما دهستها حافلة أمام ثانوية “محمد الزين سلسبيل”، بباتنة. وكانت الفقيدة الأستاذة المرشدة “ص.م”، 46 سنة، عائدة إلى مسكنها الواقع بحي لمباركية، بعدما أكملت جلسة دينية بمسجد “الإمام أبي هريرة”، فتعرضت لحادثة دهس من حافلة للنقل المدرسي، ما استدعى نقلها على جناح السرعة لمصلحة الاستعجالات للمستشفى الجامعي “ابن فليس التوهامي”، أين لفظت أنفاسها الأخيرة بعد حوالي ساعة من استقبالها بالمصلحة.

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اصطحبهما ذويهما إلى مأتم بالمنطقة

غرق طفلين في سد بالنعامة

محمدي. ع

شهدت، مساء الأحد، بلدية تيوت السياحية التي تبعد بنحو 90 كلم جنوب ولاية النعامة، حادثا مأساويا إثر وفاة طفلين غرقا في سد مائي قصده الضحيتان بغرض اللعب ومشاهدة الأسماك، وهما أبناء عم، ويتعلق الأمر بـ”عرعار عبد القادر ابن الهاشمي” عمره 11 سنة و”عرعار محمد الأمين ابن عبد الفتاح” وعمره 10 سنوات.

وعن تفاصيل الحادثة المأساوية، وفقا لما استقته “الشروق اليومي”، من موقع الحادثة، فإن ذوي الضحيتين المقيمين بمدينة النعامة، جاؤوا صباح أول أمس إلى بلدية تيوت لأجل تقديم واجب العزاء، إثر وفاة امرأة قريبة للعائلة (زوجة عم والدي الضحيتين متأثرة بمرضها المزمن)، وما هي إلا لحظات بعد دفن قريبتهم بالمقبرة ظهر أول أمس، حتى ذهب الأطفال الصغار في غفلة عن أنظار العائلة، ناحية الواحة والسد المائي الذي تعرف به منطقة تيوت، وهو السد الذي عادة ما يسبح فيه الصغار وقت الحر، للعب والترفيه والاستمتاع بمشاهدة الأسماك التي تسبح في مياهه، وفجأة وخلال متابعة الضحيتين لحركة الأسماك، تعثر الطفل الصغير “محمد الأمين” فوق الصخور وسقط في موضع من السد، يصل عمقه إلى نحو مترين، وأراد ابن العم الذي يكبره بسنة المدعو “عبد القادر” أن ينقذه، فسقط هو الآخر واختفى الطفلان عن الأنظار بعدما ابتلعتهما بسرعة مياه السد العميقة، لعدم إجادتهما السباحة، وكان رفقتهما طفلان آخران يصغرانهما سنا، فاتجها مسرعين نحو بيت العزاء ليخبرا عن ما حدث لعبد القادر ومحمد الأمين، وحينها تحرك الأهل وأخبروا مصالح الدرك الوطني وهاتفوا مصالح الحماية المدنية بالعين الصفراء على بعد 25 كلم تقريبا، وبعد وصولهم، شرع أعوان الحماية المدنية في انتشال جثتي الطفلين من المياه الباردة وأمام أنظار الأهل المصدومين، ليتم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “محمد بوضياف” بالعين الصفراء وسط أجواء حزينة.

ولبست بلدية تيوت السياحية رداء الحزن والأسى، بعد فاجعة وفاة الطفلين “عرعار” غرقا بالسد المائي عصر يوم الأحد الماضي، حيث شهدت المدينة حركة غير عادية للمعزين الذين تنقلوا إلى منزل عائلتي الضحيتين، وحضر والي الولاية الذي كان يشرف على احتفالات أقيمت بالعين الصفراء بمناسبة يوم الشهيد عصر أول أمس ليقدّم التعازي إلى عائلة “عرعار”.

جنازة الضحيتين شُيّعت بعد صلاة ظهر الاثنين، في جو مهيب ميزه الحضور الكثيف لمئات المواطنين، والمعزين القادمين من مختلف البلديات، للتضامن مع عائلة “عرعار”، كما عمّت أجواء من الحزن أثناء وصول جثتي الضحيتين إلى تيوت بمرافقة من مصالح الحماية المدنية، ومصالح الدرك، حيث سادت أجواء حزينة ميزها البكاء الشديد.

الجدير بالإشارة، إلى أنه عقب حادثة الغرق الأليمة هذه، طالب جمعويون وممثلون عن سكان بلدية تيوت، خلال لقائهم بوالي النعامة أثناء التعزية، حسب الإفادة التي تقدم بها إلينا الناشط الجمعوي ورطال لغريسي، بالإسراع في فتح فرع للحماية المدنية نتيجة معاناتهم من بعد بلديتهم عن أقرب فرع للحماية المدنية المتواجد بالعين الصفراء، وهو ما يترتب عنه طول وصول النجدة في الحالات المختلفة، ولاسيما أن تيوت معروفة بأنه يعبرها طريقان وطنيان (رقم 06 و47) اللذان تكثر بهما حوادث المرور، كما أن تيوت تشتهر بكثرة اللسعات العقربية المميتة وحالات الغرق المتكررة بالسد المائي، وهو ما يجعل وجود فرع للحماية المدنية أكثر من ضرورة لضمان سرعة التدخل وإنقاذ الأرواح.

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حجز 200 قنطار من أغذية الدجاج والأنعام موجهة للمضاربة بالعاصمة

ن. ب

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية زرالدة، من توقيف جماعة إجرامية منظمة عن قضية المضاربة غير المشروعة، إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية لسلعة مدعمة ناقصة في السوق يؤدي لإحداث تذبذب واضطراب تموين في السوق.

قضية الحال حسب ما جاء في بيان أمن ولاية الجزائر، جاءت إثر دورية لعناصر فرقة الأمن العمومي بأمن المقاطعة الإدارية زرالدة، حث لفت انتباههم شاحنة مركونة من النوع الكبير، وبعد مراقبة ذات الشاحنة تبين أنها محملة بسلع خاصة بتغذية الدجاج وأعلاف الأنعام، حيث تم تفريغ منها حوالي 5 قناطير من الشاحنة إلى مركبة أخرى.

وتحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة، وبالتنسيق مع مصالح التجارة، قامت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية زرالدة بمباشرة التحريات التي أفضت إلى الإطاحة بجماعة إجرامية مكونة من 5 أشخاص يقومون بالمضاربة في سلع خاصة بتغذية الدجاج وأعلاف الأنعام، حيث تم ضبط وحجز 499 كيس تحتوي على 50 كلغ في كل كيس، بمجموع 24950 كلغ من تغذية الدجاج وأعلاف الأنعام.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائية، حسب بيان ذات الجهة الأمنية.

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محكمة الجنايات أدانت القاتل بعشرين سنة سجنا نافذا

دافع عن شقيقه.. فدهس ضحيته بسيارته عمدا في أم البواقي

ج. لمودع

أمام حضور قوي، من أولياء وذوي المتهمين والضحية، الذين غص بهم مجلس قضاء أم البواقي، وفي مرافعات وسينات وجيمات المتهمين والشهود، تواصلت إلى عصر أول أمس، مجريات محاكمة قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار، المتابع بها “ع.ن” في حق ضحيته “ز.أ”.

هيئة المحكمة استمعت إلى كل المتهمين والشهود، في قضية وقعت في الساعة الواحدة من صباح التاسع من ماي من العام قبل الماضي، حين كانت عناصر الشرطة في دورية بحي طريق خنشلة، بالقرب من المقهى المعروف بمقهى عمار، بمدينة عين البيضاء التابعة لولاية أم البواقي، حيث تفاجؤوا بشاب ملقى وسط حفرة مياه، وهو المسمى “ز.أ” البالغ من العمر 37 سنة، فتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى “زرداني صالح” بعين البيضاء، إلا أنه فارق الحياة نتيجة للإصابة الخطيرة التي تعرض لها على إثر دهسه بعنف من مركبة نفعية، من نوع “بارتنر”، التي كان يقودها المتهم “ع.ن”، بحسب ما تم ذكره في جلسة المحاكمة التي تابعتها “الشروق اليومي”.

وكان المتهم برفقة صديقه “هـ.ز”، يحتسيان المشروبات الكحولية من نوع “فودكا” بعد منتصف الليل، إذ بمكالمة هاتفية تصله، تلقاها المتهم حسب الشاهد مرافقه “هـ.ز”، من أحد إخوته، أخبره بوقوع شجار بينه وبين أشخاص من عائلة الضحية، فجاء مسرعا، بسيارته، إلى مكان الشجار الناشب بين العائلتين، وبحسب تصريح المتهم الرئيسي، أمام هيئة المحكمة، فإن الضحية هو من استفزه، عندما تقدم منه حاملا خنجرا، فحاول -كما قال المتهم- تجنبه، لكنه أصابه، ولم تكن له نية دهسه، وإنما أصابه دون قصد الإضرار به، مصرحا أمام هيئة المحكمة بأنه لم يتعمد فعل ذلك، ولم تكن له نية ارتكاب الجريمة، إنما حدث ذلك دون قصد، في حين كان رد المتهمين الثلاثة المتابعين بجنحة عدم التبليغ، بإنكار التهمة الموجهة لهم، والتشبث بكونهم كانوا بعيدين عن مكان الجريمة ولم يعلموا بتضرر الضحية.

ممثل الحق العام رافع مطولا وبيّن رأي النيابة في مجريات الواقعة مستدلا بعدة قرائن وتوفر كل أركان تعمد إزهاق روح الضحية “ز.أ”، ملتمسا حكم الإعدام للمتهم الرئيسي “ع.ن”، وخمس سنوات سجنا نافذة للمتهمين الثلاثة، لعدم التبليغ عن جناية قتل، أما دفاع الضحية، فاعتمد على تصريحات الشهود واعتراف المتهم، وبكونه استعمل مركبته لدهسه انتقاما من الضحية الشاب، صاحب الـ37 سنة، وأكد أن الاعتراف سيد الأدلة وهو الاعتراف الذي أدلى به المتهم في كل مراحل التحقيق، بالإضافة إلى ما صرح به الشهود، وهو دليل آخر على عقد العزم على ارتكاب الجريمة.

الشهود الذين حضروا المحاكمة، من خلال تصريحاتهم، لم يتركوا مجالا للشك في كون الجريمة تمت عن قصد، وهو ما أكده بحسبهم المتهم أيضا عندما كان في سيارته.

أما دفاع المتهم الرئيسي، فحلّل مطولا أحداث القضية، وسرد جزءا من حياة المتهم، مختتما مرافعته بكون موكله لم يتعمد إزهاق روح الضحية، لكن إرادة الله شاءت أن يموت بهذه الطريقة المؤلمة والمؤسفة، في حين دفاع باقي المتهمين ركّزوا على عدم مشاركة موكليهم في الشجار، انطلاقا من تصريحاتهم منذ الوهلة الأولى من التحقيقات.

وبعد المداولة القانونية نطقت هيئة المحكمة بإدانة المتهم “ع.ن”، بـ20 سنة سجنا نافذا، وبخمس سنوات للمتهمين الثلاثة المشاركة في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بعدم التبليغ عن جناية لكل من “ع.ص” و”هـ.ر” و”ش.ع”.