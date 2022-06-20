أخبار الجزائر ليوم الإثنين 20 جوان 2022

5 سنوات سجنا لموثق، سنة حبسا لتلميذ قام بالغش في البكالوريا

النيابة العامة التمست معاقبته بالسجن المؤبد

5 سنوات سجنا لموثق متهم بتزوير عقد ملكية في أم البواقي

ج. ل

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء أم البواقي، مساء الأحد، بإدانة موثق بارتكاب جناية التزوير في محررات عمومية للمتهم الأول، والحكم عليه بخمس سنوات سجنا، فيما تمت إدانة متهم آخر بارتكاب جناية التزوير في محررات رسمية وبتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة صحيحة والحكم عليه بثلاث سنوات سجن نافذ.

وبحسب مجريات جلسة المحاكمة، فإن وقائع القضية تعود إلى سنة 2012 عندما قام الموثّق المتهم بإبرام عقد إيجار لقطعة أرضية تتربع على مساحة هكتارين لصالح المتهم الثاني، ثم تجديده سنة 2013، وتقدم بموجبه المتهم الثاني إلى البنك ليستفيد من قرض للبناء، وفي سنة 2015 تقدم أحد الورثة بملف إلى البنك للاستفادة من قرض للبناء، لكنه تفاجأ برد من البنك يعلمه أن نفس هذه القطعة الأرضية التي تتربع على مساحة تزيد عن هكتارين، هي مستغلة من أحد الورثة بعقد إيجار ممضي من طرف عدة ورثة، أين قام صاحب الملكية الحقيقي لهذه القطعة التي تعود إلى جده برفع دعوى قضائية، ضد الموثق الذي قام بتحرير عقد الإيجار. وبينّت التحقيقات أن بصمات الممضيين على عقد الإيجار مزورة.

هيئة الدفاع المتهمين أرجعت في مرافعتها بأن الوقائع تمثل خطأ إداري فقط، وقد تم تداركه وتصحيحه من طرف الموثق وهذا ما تسمح به المادة 84 من القانون المدني، واعتبروا بأن الموثق لا فائدة كي يقوم بالتزوير في الوثيقة، ولا يوجد أي دليل مادي ولا معنوي قد يكون عنصرا من عناصر الجريمة، في حين ركز محامي الدفاع عن المتهم الثاني على أن موكله شخص أمي لا يقرا ولا يكتب، وأنه لا يعرف الأمور الإدارية أو يقوم بالتزوير، ممثل الحق العام اعتبر أن أركان جرم التزوير قائمة في حق المتهمين والتمس معاقبة الموثّق بالسجن المؤبد و10 سنوات للمتهم الثاني، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالأحكام المذكورة سابقا.

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سنة حبسا لتلميذ قام بالغش في البكالوريا ببجاية

ن. أوهاب

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة القصر التابعة لأمن ولاية بجاية _حسب بيان لها-من توقيف، مترشح تورط في قضية الغش في الباكالوريا لسنة 2022. القضية، تمت أثناء إجراء امتحانات شهادة الباكالوريا، على مستوى مركز الثانوية المختلطة بالقصر، أين تمكن الحراس المكلفون بتأمين وحراسة الممتحنين من ضبط مترشح في حالة تلبس، وهو بصدد الغش باستعمال وسيلة تقنية “البلوثوث”، وبعد إخطار مصالح الشرطة حسب البيان، تم مباشرة توقيف المترشح وإنجاز ملف جزائي ضده، لأجل قضية المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات بالغش، في امتحان الباكالوريا باستعمال وسيلة تقنية، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقه عام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 50000 دج.

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الحبس النافد لـ4 مترشحين للبكالوريا ببرج بوعريريج

وردة بوجملين

أدانت محكمة برج بوعريريج أربعة مترشحين للبكالوريا بسنة حبسا نافذا لتورطهم في جنحة الغش. وحسب ما دار في الجلسة فإن المتهمين الأربعة وهم اثنان من الذكور واثنان من الإناث تم ضبطهم متلبسين وهم يقومون بالغش خلال امتحانات إحدى المواد لنيل شهادة الباكالوريا، حيث تم توقيفهم من طرف مصالح الأمن نهاية الأسبوع الماضي وإحالتهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج الذي عرضهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.

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اتهام عشريني بقتل جاره ورمي الجثة في بئر ببسكرة

م . ع

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة طولقة بولاية بسكرة، مساء الأحد، بإيداع شاب يبلغ من العمر 22 سنة رهن الحبس المؤقت، على خلفية متابعته في قضية قتل تاجر والاستيلاء على مركبته، وذلك الأسبوع الماضي.

وبحسب مصادرنا، فإن المشتبه به وجهت له تهمتا القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة بعد مثوله أمام وكيل الجمهورية، بعد توقيفه والاستماع لأقواله حول الجريمة محل المتابعة، التي تطرقت إليها “الشروق”، في عدد سابق، وهي تعود إلى الأربعاء الفارط بمنطقة “المخراف” ببلدية ليشانة، بعد العثور على رجل خمسيني مقتولا وجثته مكبّلة ومرمية في بئر داخل بستانه نخيل، وبعد تدخل عناصر الدرك الوطني، ومباشرة التحقيق في القضية، تبيّن أن الضحية تعرض لطعنات قاتلة في أنحاء مختلفة من جسمه، وأثناء التحري من قبل عناصر الضبطية القضائية تم العثور على سيارة الضحية ببلدية لغروس غير بعيد عن مدينة طولقة، وبمواصلة التحقيق المعمق، تم فك خيوط الجريمة وتوقيف شاب تبين أنه جار الضحية، والهدف من إقدامه على ارتكاب لهذه الجريمة النكراء هو سرقة سيارة الضحية. لكن عناصر الدرك تمكنت من القبض على الفاعل المفترض واقتياده للتحقيق الذي يبقى متواصلا لكشف المزيد عن الملابسات.

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تسبّبت في غلق مسار الوادي وردم الأشجار وتشويه المنظر الطعام

الأحياء الخضراء بأولاد فايت تتحوّل إلى مفرغة للردم

راضية مرباح

وجه قاطنو الأحياء الخضراء التي تحوي أكثر من 4 آلاف ساكن ضمن موقع يضم كل من سكنات “عدل”، “السوسيال” و”ال بي بي”، نداء مستعجلا لوالي العاصمة احمد معبد، من أجل التدخل وإنقاذ الطبيعة بمساحاتها الخضراء ومجرى الوادى الذي ينذر بكارثة طبيعية وحتى ايكولوجية في حال استمرار سياسة “غض البصر” لمسؤولي المنطقة والذين لم يحركوا ساكنا لنداءات الاستغاثة، التي أطلقها السكان بشأن الولوج المستمر لشاحنات تفريغ الردوم، محوّلة المنطقة إلى خراب وكأنها خرجت من نكسة الحروب.

وأشارت تصريحات السكان، إلى أن البيئة بالأحياء الخضراء مهدّدة بالانفلات والانقراض، نتيجة استمرار سياسة سد الأذنين والعينين معا والمنتهجة من طرف مسؤولي البلدية بأولاد فايت، حيث عجزت جميع الشكاوى المقدمة في هذا الإطار لوضع حد لهذا التسيب، وهو ما يعزز –حسبهم- فرضية التواطؤ العلني على اعتبار أن الكل على علم بما يجري بهذا الموقع السكني الجديد الذي تحوّل إلى مفرغة عمومية لرمي المواد الصلبة والردوم من مخلفات البناء على مرأى الجميع، حيث تجول وتحوم الشاحنات داخل الموقع جهارا نهارا دون حسيب ولا رقيب في ظل الصمت المطبق من طرف كافة الجهات، وأكدت شهادات السكان في هذا الإطار، أنهم يجهلون مصدر تلك الردوم التي يفترض أن يكون موقعها بمفرغة المعالمة، مذكرين أن ولوج الشاحنات المتتالية والمحملة بتلك الردوم حوّلت الموقع إلى أكوام متفرقة من هنا وهناك، في حين غطت معها الأشجار وردمت عن آخرها وسدت حتى مسار الوادي والبالوعات المعنية بالصرف الصحي والتي تصب بالموقع ما ينذر بكارثة طبيعية وإيكولوجية حقيقة في حالة سقوط أمطار كثيفة.

واغتنم السكان الفرصة للحديث عن المشهد الطبيعي للمنطقة والذي تحوّل إلى خراب حقيقي وكأن الأمر له علاقة بمخلفات حرب أو منطقة بعيدة عن العاصمة مهملة بسبب التسيب واللامبالاة مع إصرار أصحاب الشاحنات على الرمي العشوائي الذي خلف عديد الأمراض التي لها علاقة بالحساسية بين السكان بسبب الدخان المتطاير من كل حدب وصوب.

وامتعض السكان من تماطل الجهات المعنية في الرد على شكاويهم، لوقف ما أسموه بالانتهاكات الصارخة في حق الطبيعة وتشويه الجانب الجمالي للأحياء السكنية، موجهين ندائهم علاوة عن الوالي معبد، محافظة الغابات لولاية الجزائر من أجل التدخل الفوري بعد زحف أكوام بقايا البناء نحو المساحات الخضراء والغابة المجاورة التي تعتبر متنفسهم الوحيد.

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فرضت إشارات مضيئة ليلا وتحديد نوع النشاط قبل نهاية جوان

بلدية بن عكنون تلزم التجار كتابة اللافتات باللغة العربية

راضية مرباح

ألزمت بلدية بن عكنون كافة التجار الناشطين عبر إقليمها، ضرورة كتابة لافتات المحلات باللغة العربية، حيث فرضت أن تكون إشارات مضيئة حتى تبقى واضحة خلال فترات الليل مع إظهار نوع النشاط والتسمية التجارية، كما يجبر القرار الذي يحمل الرقم 108 المؤرخ في 14 جوان الجاري، ضرورة تهيئة وطلاء المحل التجاري من الخارج، باختيار ألوان تتناسق مع المظهر الخارجي للمحل وذلك حفاظا على جمالية المحيط والشوارع وإعطاء المنطقة أكثر تناسقا بعيدا عن الفوضى التي ظلت تطبع النشاط.

قرار بلدية بن عكنون الأخير الذي دخل ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تعكف البلدية على صرامة تطبيقها من خلال إرفاقها بإجراءات ردعية، حفاظا على النظام العام وجمالية المحيط والعمران، يأتي نظرا لعدم التناسق الذي تظهره واجهات المحلات التجارية حيث يعتبر ثالث قرار يصدر عن الجهة ذاتها في ظرف وجيز، ضمانا لإعادة الوجه المشرف والجمالي لبلدية تسعى أن تكون السباقة على المستوى الوطني في تنظيم مختلف النشاطات بما فيها التجارية حتى تتماشى مع التعديلات التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة فضلا عن منشآتها الحيوية التي تتطلب أن يرافقها الكثير من التنظيم والتنسيق من خلال إصدار أول قرار يلزم كافة أصحاب المحلات التجارية ضرورة تنظيف محلاتهم في الفترة الليلية، ابتداء من التاسعة ليلا، ويمنع منعا باتا تنظيفها خلال فترات النهار، وذلك من اجل تجنب إزعاج المارة بسبب رمي الفضلات والماء الملوث والصابون على الأرصفة التابعة للمحلات على أن يعرض المخالفون للإجراء المذكور إلى الغلق الفوري للمحل ضمن قرار أعقب بآخر، يهم منع الشباب وضع طاولات وكراسي لعب “الدومينو” الذي انتشر بشكل كبير في المنطقة عبر مختلف الأرصفة وأمام محلات بيع الشاي ليلا في الشوارع الرئيسية بكل من الطريق الوطني رقم 36، شارع مصطفى خالف وحي أحسن محيوز وكذا حي المجاهدين، ويأتي هذا الإجراء الجديد بسبب الصعوبة التي يجدها المارة والعائلات أثناء استغلالهم للرصيف وما يتلقونه من سلوكيات غير لائقة ولا أخلاقية الصادرة عن بعض الشباب الوافدين من داخل وخارج البلدية. ودعت البلدية في الإطار، ضرورة إعطاء الطريق حقه والتحلي بالسلوك الحضري والتوجه إلى فضاءات التسلية وأماكن الراحة كالمقاهي والحدائق.

يذكر أن آخر قرار المتعلق بإعادة تهيئة وطلاء المحلات ووضع الإشارات الضوئية باللغة الوطنية، حدد فترة آخر الآجال للقيام بالأشغال المطلوبة بـ17 يوما أي إلى غاية 30 من الشهر الجاري، حيث يعرض المخالفون للغلق لمدة 8 أيام مع مضاعفة المدة في حالة عدم الالتزام بالإجراء الجديد الذي يطمح الكثير أن تسير بلدياتهم ضمن مثل هذه المقترحات التنظيمية التي غابت منذ سنوات.

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3 سنوات حبسا لناشر أسئلة البكالوريا على التيليغرام

أستاذة متهمة بمساعدة ابنتها على الغش في البكالوريا بخنشلة

مامن. ط

أوقفت، مساء الأحد، مصالح الأمن الخارجي بالمحمل، بأمن دائرة أولاد رشاش، شرق خنشلة، أستاذة في العقد الخامس من العمر، رفقة ابنتها المترشحة لامتحانات شهادة البكالوريا، بتهمة الغش في الامتحان، عن طريق وسائل الاتصال، عن بعد، والمساعدة عليه، حيث تم تقديمهما في ساعة متأخرة من نهار أمس الأول، أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش، وذلك بعد أن تم رصد عملية الغش من قبل المصلحة المركزية، لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أين أفضت تحريات الأمن إلى تحديد هوية الأستاذة. وذكرت مصادر “الشروق اليومي”، أن الأستاذة متورطة في مساعدة ابنتها على الغش، باستعمال جهاز لا سلكي، يتمثل في البلوتوث، حيث قامت بإملاء الإجابة النموذجية على ابنتها المترشحة ضمن امتحانات شهادة البكالوريا، ليتم توقيفها وتحويلها إلى مقر الأمن للتحقيق معها وإنجاز ملف قضائي ضدها وتقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش.

وفي سياق ذي صلة، أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة خنشلة، مساء الأحد، حكما يقضي بإدانة شاب بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات، وذلك بنشر مواضيع الامتحانات النهائية، للتعليم الثانوي، باستعمال منظومة المعالجة الآلية للمعطيات والحكم عليه بثلاث سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 مليون سنتيم، مع الإيداع من الجلسة.

وكان المتهم المقيم بمدينة خنشلة، قد تم توقيفه، بعد أن تم رصد نشاطه من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم بالجزائر العاصمة، عندما قام بنشر أسئلة ومواضيع امتحانات شهادة البكالوريا للدورة الجارية، باستعمال تطبيق التيليغرام، وبعد تحديد هويته ومكان تواجده، قامت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية، بأمن ولاية خنشلة، بفتح تحقيق ابتدائي، انتهى بتوقيفه، وتحرير ملف جزائي ضده تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، مساء الأحد، والذي أمر بإحالته على محكمة الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، بعد متابعته بتهمة جنحة المساس بنزاهة الامتحانات، وذلك بنشر مواضيع الامتحانات النهائية، للتعليم الثانوي، باستعمال منظومة المعالجة الآلية للمعطيات، أين صدر في حقه الحكم المذكور آنفا.

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حبس سبعيني أهان موظفين بلديين بقالمة

ن. طلحي

أمر قاضي قسم الجنح لدى محكمة بوشقوف بقالمة، الأحد، بإيداع شيخ يبلغ من العمر 71 سنة، رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمته، بعد متابعته في قضية إهانة وسب موظفين أثناء تأدية مهامهم.

وكان الشيخ المتهم قد تم توقيفه من طرف أفراد فرقة الدرك الوطني ببلدية حمام النبائل بأقصى الجهة الشرقية لإقليم ولاية قالمة، بعد تلقيهم يحر الأسبوع الماضي، لشكوى من طرف عدد من موظفي بلدية حمام النبائل، مفادها تعرضهم للإهانة والسب من طرف الشيخ المشتبه فيه، والذي وحسب تصريحات الشاكين، تلفظ بكلمات بذيئة وتعمد إهانتهم أمام مرأى ومسمع المواطنين الذين كانوا متواجدين بمصلحة الحالة المدنية. وفور تلقي شكوى موظفي البلدية باشر أفراد الدرك الوطني تحقيقا في القضية أفضى إلى توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة أين تم إنجاز ملف قضائي ضده عن تهمة إهانة وسب موظفين أثناء تأدية مهامهم، تم بموجبه الأحد، تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف، الذي أحاله على المحكمة في إطار إجراءات المثول الفوري، أين تم إيداعه رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمته.