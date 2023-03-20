أخبار الجزائر ليوم الإثنين 20 مارس 2023

توجيهات لتسريع إنجاز خط السكة بشار- غار جبيلات، وفاة شخصين إختناقا بغاز المدفأة

تنتظر منه فتح آفاق واعدة بالمنطقة

توجيهات لتسريع إنجاز خط السكة بشار- غار جبيلات

ب. يعقوب

صدرت توجيهات من السلطات، بتسريع وتيرة أشغال خط السكة الحديدة بشار ـ غار جبيلات، وانعقد في ساعة متأخرة من مساء الأحد، اجتماع تنسيقي جمع والي بشار محمد السعيد بن قامو وكافة المديرين التنفيذيين المعنيين بملف منجم غار جبيلات، ومدير المشروع وممثل الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “آنسريف” وكذا ممثلي مكاتب الدراسات المكلفة بمشروع دراسة وإنجاز خط السكة الحديدية بشار، تندوف، غار جبيلات، إضافة إلى أعضاء اللجنة الأمنية.

وتدارس الحضور مشروع دراسة وإنجاز خط السكة الحديدية الذي يربط بشار بتندوف إلى غاية العملاق المنجمي غار جبيلات، لاسيما ما تعلق بالقاعدة الصناعية التي ستنشأ على مستوى ولاية بشار، والتي ستتكفل بعملية معالجة وتحويل الحديد الخام المستخرج من غار جبيلات إلى مواد نصف مصنعة، وكذا طريقة نقلها من خلال إنجاز مشروع مد خط السكة الحديدية الرابط بين منجم غار جبيلات بولاية تندوف وولاية بشار، كما تم مناقشة مختلف المراحل الاستثمارية التي سيمر بها هذا المشروع الإستراتيجي ومستلزماته من بنى تحتية وتوفير المياه.

وبحسب ما أفاد به بيان ولاية بشار، فإن الاجتماع كان حاسما وعرف عدة توصيات أسداها الوالي للدفع بهذا المشروع “النهضوي”، مشدداً على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باحترام آجال انطلاق المشروع وتقليص مدة إنجازه، وضرورة تبني دراسات مؤهلة جدا لإنجاز خط سكة حديدية بمعايير دولية.

على هذا النحو، ألزم والي بشار، كافة المسؤولين المعنيين بهذا الملف، بتقديم كل التسهيلات إلى الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، بغرض الإسراع في المشروع الذي يندرج ضمن المشاريع الكبرى والإستراتيجية للدولة. ووصف بن قامو، هذا المشروع السككي، بالضخم، والمنتظر منه فتح آفاق واعدة مستقبلا خاصة في خلق مناصب شغل وتعزيز الحركة الاقتصادية بالمنطقة.

ومعلوم أن الجزائر تراهن كثيرا على هذا الخط السككي ضمن مسعى تطوير قطاعها المنجمي من أجل تسريع المسار الرامي إلى تنويع الاقتصاد الوطني، خاصة منجم غار جبيلات الذي تم في شهر جويلية الماضي، إطلاق أشغال استغلاله، بطاقة إنتاجية أولية تتراوح في المرحلة الأولى من الاستغلال (2022-2025) ما بين 2 إلى 3 مليون طن من خام الحديد، ثم سترتفع لـ40 إلى 50 مليون طن سنويا ابتداء من 2026 حسب تقديرات المؤسسة الوطنية للحديد والصلب “فيرال”.

موازاة مع ذلك، تطمح الحكومة إلى تطوير شبكة خطوط السكك الحديدية وتمديدها لفك العزلة عن المناطق الداخلية والصحراوية في مسعى لنقل الثروات المعدنية إلى الشمال وبعث مشاريع استثمارية في الجنوب الشاسع.

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وفاة شخصين إختناقا بغاز المدفأة في البيّض

ف.ن

لقي شخصان مصرعهما جراء إختناقهما بغاز أحادي أكسيد الكربون ببلدية المحرة (البيض)، حسبما أستفيد الإثنين لدى مصالح الحماية المدنية للولاية.

وأوضحت خلية الاعلام والاتصال أن أعوان الحماية المدنية لبلدية المحرة تدخلوا صبيحة الإثنين في حدود الساعة 7سا و30د من أجل حادث إختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة راح ضحيته شابان يبلغان من العمر 25 و 23 سنة.

وقد تم تحويل جثتي الضحيتين نحو مصلحة حفظ الجثث للعيادة المتعددة الخدمات بذات الجماعة المحلية. كما فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث.

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افتعلت شجارات بالسيوف والصواعق الكهربائية

الإطاحة بعصابة بثت الرعب وسط السكان في المسيلة

أحمد.ق

أطاح مؤخرا، عناصر الشرطة بالأمن الحضري التاسع في المسيلة، بالتنسيق مع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن المسيلة، بجماعة أشرار تتكون من 10 أشخاص تنشط ضمن عصابات الأحياء مع حجز أسلحة بيضاء متنوعة عبارة عن صاعق كهربائي، عصا “بيسبول” وسيوف وسكاكين من مختلف الأحجام، بالإضافة إلى 7 كبسولات مهلوسة.

وحسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الإتصال و العلاقات العامة بأمن الولاية، فإن وقائع القضية بدأت على إثر ورود بلاغات على الرقم الأخضر، مفادها وقوع شجارات بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من معتادي الإجرام بقطاع الإختصاص، مما خلق جوا من الهلع واللاأمن وسط السكان، ليتم إعداد خطة عمل بالتنسيق مع المصالح العملياتية مكنت فريق التحقيق من توقيف المشتبه فيهم، مع حجز المحجوزات المذكورة كذلك.

وبمواصلة التحقيقات، وبعد إستيفاء كافة إجراءات التحقيق في القضية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، ليصدر أمر إيداع في حق 7 منهم بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة من أجل إنشاء، إنخراط، تنظيم المشاركة، ترأس عصابة أحياء وعدم التبليغ عن جريمة عصابة الأحياء، إخفاء أحد أعضاء عصابة الأحياء خلق جو من إنعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية مع حمل واستعمال أسلحة بيضاء ظاهرة ومخبأة تعريض حياة الغير وحرياتهم وأمنهم للخطر مع حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية.