أخبار الجزائر ليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023

النيابة تستأنف قرارا بالإفراج عن مسؤول سابق بميناء مستغانم، انتشال جثة مسن

يتابع في قضية الامتيازات غير المبررة لشركة أجنبية

النيابة تستأنف قرارا بالإفراج عن مسؤول سابق بميناء مستغانم

ن. فيصل

يرتقب أن تفصل غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء مستغانم، في الأيام القليلة القادمة، في استئناف النيابة العامة ضد قرار الإفراج، الذي استفاد منه أحد إطارات مؤسسة ميناء مستغانم، في بداية التحقيق القضائي في ملف حصول شركة مختلطة تضم رأس مال أجنبي، مختصة في النقل البحري للمسافرين، من امتيازات غير مبررة، على حساب مصلحة ميناء مستغانم.

وبحسب مصادر مُطلعة، فإنه من المُقرر أن تبت هيئة غرفة الاتهام في ملتمس النيابة بإلغاء الإفراج عن إطار سابق في المركب المينائي لمستغانم، الذي يتابع في القضية رفقة مسؤولين حاليين وسابقين، في إطار ما أصبح يُعرف بحلقة جديدة من مسلسل التصدي للفساد، الذي استشرى في السابق بقطاع موانئ الوطن.

وكان الإطار الموقوف عن مهامه بقرار مركزي، خضع إلى تحقيقات مركزة على مستوى هيئات التحقيق في محكمة مستغانم في شهر أكتوبر الماضي، وتقرر الإفراج عنه على ذمة التحقيق القضائي المُستمر، لكونه يشكل إحدى أبرز حلقات التحقيق في قضية فساد خطيرة.

وتورد المعطيات المتوافرة بحوزتنا، بأن النيابة قدمت ملتمسها فور صدور قرار الإفراج من أجل رفع هذا الإجراء القضائي، بتقديم دفوعات تبرر طلبها، لإعادة التحقيق مع الإطار المستفيد من ذلك، لخطورة الوقائع الجزائية التي يتابع فيها ما لا يقل عن 6 أشخاص في ملف يخص استفادة شركة مختلطة من إعفاءات مالية معتبرة، في سنوات سابقة 2016/2017/2018 بموجب اتفاق شراكة تم التوقيع عليه في منتصف عام 2016.

ومعلوم أن الجهات القضائية في مستغانم، كانت فتحت أبحاثا وتحقيقات قضائية في مؤسسة ميناء مستغانم، من ضمنها التحقيق في هذا الملف الجديد، حيث تم استدعاء مسؤولين سابقين وحاليين بتاريخ 19 سبتمبر الماضي، لكن تأجل سماعهم لإجراءات تنظيمية خاصة عرفتها محكمة مستغانم في الشهرين الماضيين.

وتم استدعاء مدير عام سابق في ميناء مستغانم ومسؤولين في أقسام ومصالح مكاتب وعدة شهود، كانوا يشتغلون في “الفوترة، المالية، المحاسبة، التحصيلات وحتى الصيانة” في سنوات سابقة، إضافة إلى المبلّغ عن ملف الحال، الذي كان يرأس قسما هاما في مؤسسة ميناء مستغانم وتم الاستماع إليه بشكل مسهب منذ 10 شهور، تقريبا، من قبل محققي الضبطية القضائية في محضر ضمّ ما لا يقل عن 26 وثيقة، اهتمت بالطبيعة القانونية لإبرام العقود والأنشطة التي مورست في هذا الشأن من قبل الشركة الأجنبية، إضافة إلى التأكّد مما إذا كانت هذه الأخيرة، استفادت من امتيازات مشبوهة أو أن التقارير الإخبارية التي وصلت إلى النيابة مبتورة الأدلة والقرائن.

وتلفت المصادر ذاتها، إلى أن القضاء يدرس اتخاذ إجراءات رسمية بحق الشركة الأجنبية بمراسلة البلد الموطنة فيه، بحسب الاتفاقيات الدولية التي تربط الجزائر ببعض الدول الأوروبية في مجال التعاون القضائي والأمني، كون أن معظم الشركات الأجنبية التي تستثمر خارج أوطانها، لا تملك صفة التقاضي في الدول التي تنشط على مستواها.

وتتجلى خطورة الأفعال المطروحة للتحقيق القضائي، في سوء التسيير وحصول خواص على امتيازات غير قانونية، حرمت منها شركة وطنية عمومية مختصة في النقل البحري للمسافرين، وذلك طبقا للمواد 26، 29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06.

وسبق للجهات الأمنية في مستغانم أن استمعت إلى “ش خ” رئيس سابق لمصلحة التحصيلات في ماي 2019 بصفته المبلّغ الأول عن شبهات فساد، تسبّبت في تكبيد ميناء مستغانم خسائر معتبرة، نتيجة حصول شركة مختصة في نقل الركاب إلى ميناء خارج الوطن، على تخفيضات في مصاريف الفوترة بنسبة 30% على سفنها، كما استفادت هذه الأخيرة من عملية الجر والقطر عن طريق قاطرة الميناء، بينما تصل نسبة التخفيض إلى 50 %، في حال عدم استعمال الشركة لمعدات الميناء خاصة القاطرة، أي أن مؤسسة الميناء تفقد نسبة بين 30 إلى 50% من العائدات المالية المفترض تحصيلها.

الجدير بالذكر أن مجمع تسيير الموانئ الجزائرية، قام في الفترة الأخيرة بثورة تغيير في مناصب مسؤولية مست عدة موانئ على غرار وهران، مستغانم، عنابة، كما قرر توقيف إطارات محكوم عليهم بالحبس النافذ لتورطهم في قضايا فساد.

…

انتشال جثة مسن سقط داخل بئر في تيبازة

ب. بوجمعة

انتشلت، الإثنين، مصالح الحماية المدنية جثة مسن سقط داخل بئر بعمق أربعة أمتار بدوار حميدة ببلدية مراد في ولاية تيبازة.

الضحية شيخ سقط داخل بئر عميق غير محاط بسياج أو جدار تأمين، ووجدت مصالح الحماية المدنية صعوبة كبيرة في إخراجه من العمق، قبل أن يتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حجوط .

…

وفاة أستاذة وإصابة ثلاثة في حادث ثان

تفحم زوجين تونسيين إثر حادث مرور بتبسة

ب. دريد

شهد الطريق المؤدي إلى المركز الحدودي بتيتة ببلدية بئر العاتر في ولاية تبسة، مساء الأحد، حادث مرور مميتا، خلّف وفاة رجل تونسي يبلغ من العمر 50 سنة وزوجته البالغة من العمر 47 سنة، في عين المكان، متأثرين بالإصابات والحروق الخطيرة التي تعرضا لها إلى درجة التفحم.

الحادث وقع بحسب مصادر “الشروق”، على بعد نحو 6 كيلومترات عن المركز الحدودي، أين وقع اصطدام عنيف بين سيارة الضحيتين وسيارة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس، قبل أن تندلع النيران في سيارة الضحيتين، اللذين لفظا أنفاسهما الأخيرة في عين المكان، ليتم تحويل جثتيهما إلى مستشفى التيجاني هدام ببئر العاتر، الذي استقبل أيضا حالة سائق السيارة الثانية والذي أصيب بجروح متفاوتة الخطورة، تزامنا مع تدخل أفراد الدرك الوطني الذين باشروا تحقيقا في الحادث.

وحسب مصادرنا فإن الضحية التونسي يدعى “لمجد سعدواي ” وزوجته المسماة “منجية علوي”، وينحدران من منطقة فريانة التونسية، وكانا في زيارة إلى الجزائر.

وفي نفس السياق، شهد الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين بلديتي المريج وعين الزرقاء بولاية تبسة، في ساعة مبكرة من نهار الإثنين، وقوع حادث مرور خلّف وفاة أستاذة اللغة العربية بمتوسطة الجمعة ببلدية عين الزرقاء الضحية سليم فلة البالغة من العمر 32 سنة وإصابة ثلاثة من زميلاتها اللائي تتراوح أعمارهن بين 24 و37 سنة بجروح متفاوتة، عندما كن في طريقهن للعمل، على متن سيارة سياحية من نوع “رونو سامبول”، انحرفت عن مسارها لتنقلب على حافة الطريق بمنطقة قسطل ببلدية عين الزرقاء.

…

نفوق طيور نادرة والقادم أخطر

بحيرات مصنفة تغزوها مياه الصرف ومخلفات المصانع بوهران

سيد احمد فلاحي

حذَر عضو جمعية البيئة والمواطنة بوهران، بن زينب قادة من الخطر الإيكولوجي الذي صارت تعاني منه الكثير من المناطق الرطبة بالولاية، بسبب غياب الوعي والخبرة واستبعاد الخبراء عن أشغال التهيئة والتزيين، سواء ببحيرة القنطيرة الكائنة بحي الهواء الجميل، أو حتى بحيرات ضاية مرسلي وأم غيلاس وغيرها، أين تحوَلت تلك المناطق إلى بؤر لتفريغ النفايات الصناعية والأدوية وحتى المواد الحارقة ومياه الصرف الصحي، وهو ما تسبب في نفوق عدد معتبر من الطيور النادرة.

المتحدث صرح للشروق، إنه رفقة أعضاء الجمعية زاروا بحيرة ضاية مرسلي ظهيرة الجمعة الماضية، وهي المرة الثالثة التي يزورون فيها المنطقة من أجل التحقق من المخالفات والنتائج التي عاينوها في خرجاتهم السابقة، بما فيها العثور على هياكل الطيور التي تطفو على سطح البركة، وبقليل من الملاحظة، تأكد الوفد المحقق، أن الأمر يتعلق بالسموم التي ترمى في البحيرة، على رأسها نفايات المصانع التي تنتج الأدوية، زيادة على المواد الحارقة، حيث عثر على دلاء للغراء، مرمية في كل زوايا البحيرة، إلى جانب مياه الصرف الصحي القادمة من المجمعات السكنية بعدل والمقبرة، وهو ما خلق جوا من الروائح النتنة التي لا تطاق.

كما علَق على تسمية الطيور المهاجرة، التي لم تعد كذلك بل صارت مستقرة بالبحيرة، بعد ما وجدت كل الظروف المواتية، ما جعلها مقيمة بالجزائر طيلة الفصول الأربعة، مشيرا إلى التماطل في تجسيد مشاريع التهيئة والاستصلاح، التي سبق وأن وعدت الجهات المختصة بتجسيدها في مناسبات عديدة، لكن لحد الساعة لم تجسد بعد على أرض الواقع، ملمحا إلى بعض أشغال التهيئة والتزيين التي تقوم بها مصالح الولاية، والتي صارت لا تحافظ على الطابع الإيكولوجي، كما هو حال الإضاءة العمومية التي تسلط على البحيرة ، ما يربك كثيرا الأسماك التي تفضل الغوص في الظلام ليلا، وهو ما أحدث اختلالا بيولوجيا قد يعود بالسلب على حياة الحيوانات التي تتكاثر هناك، فضلا عن انتشار الكلاب الضالة في محيطات بحيرات أم غيلاس والضاية مرسلي، ما يؤدي إلى تهديد مباشر للطيور النادرة، وهي كلها نقاط تم رفعها إلى مصالح الولاية من أجل التدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

…

المدان رفض الكشف عن ممونيه بالسموم

10 سنوات سجنا لمهرب 15 ألف قرص “بريغابلين” بوهران

خ. غ

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الإثنين، رجلا متهما بحيازة وتهريب قرابة 15 ألف قرص مهلوس، بالسجن لمدة 10 سنوات، فيما برّأته من تهمة استيرادها على أساس أنها مقلدة.

تعود وقائع قضية الحال إلى تاريخ 13-01-2023 بوادي تليلات، أين تمكنت عناصر الدرك الوطني من توقيف سيارة المدعو (ب. ن)، بعدما لفت انتباهها محاولة هذا الأخير الفرار حال مشاهدته نقطة مراقبة خاصة بذات المصالح على طريق قرية الخدايمية، وبعد تفتيشها لتلك المركبة، عثر في داخلها على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع “بريغابلين”، اشتبه في أنها مقلدة الصنع، تقدر بـ14900 قرص، ليتم اقتياد المعني للتحقيق معه في الموضوع، غير أن هذا الأخير لم يقدم أي إفادات من شأنها الكشف عن مصدرها ولا عن شركائه في عمليات المتاجرة فيها وتهريبها إلى أرض الوطن، خاصة أنه اتضح من خلال فحصها أنها استقدمت من الهند.

وأمام هيئة المحكمة، اعترف المدعو (ب. ن) بنشاطه في بيع المهلوسات، وهو الذي ضبط أصلا متلبسا بحيازتها، لكنه تمسك بإنكار معرفته للأطراف المسؤولة عن جلبها من الخارج، وأيضا تلك التي تباشر توزيعها على المروجين، حيث صرح أنه اقتناها عشوائيا من شخص على مستوى مدينة وهران قال إنه يجهل هويته.

كما ركز دفاع المتهم على انعدام أي وثيقة أو شهادة في ملف هذه القضية تثبت أن الأقراص التي وجدت بحوزة موكله مقلدة الصنع، في غياب خبرة علمية على المنتجات المحجوزة تشير إلى ذلك، وكذلك انعدام أي دليل عن أنه قام باستيرادها، خاصة أن توقيفه تم في منطقة غير حدودية.

في المقابل، اعتبرت ممثلة الحق العام التهم المنسوبة للمدعو (ب. ن) ثابتة في حقه، لتلتمس معاقبته بـ20 سنة سجنا نافذا.

…

مصالح الأمن حجزت مبلغا ماليا مقلّدا بحوزة المتهم

ورقة نقدية مزوّرة تجر إطارا بشركة عمومية إلى السجن!

مريم. ز

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الاثنين، عقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذ و100 ألف دج غرامة مالية في حق شخص يدعى “ح. م”، وهو إطار سام بشركة عمومية، عن جنحة طرح أوراق نقدية مزوّرة للتداول، بعد متابعته من قبل محكمة الحال بجناية الإسهام عن قصد في توزيع أوراق نقدية مزوّرة ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.

تفاصيل الملف، حسب ما ناقشته المحكمة، انطلقت من تحقيقات أمنية باشرها عناصر الشرطة القضائية للمقاطعة الشرقية بالعاصمة، عقب تلقيهم بلاغا بخصوص تدوال أوراق نقدية مزوّرة من قبل أشخاص أثناء تواجدهم بقصر المعارض بالصنوبر البحري، وتبين، استغلالا لفحوى البلاغ الذي تقدّم به سائق سيارة ينشط عبر تطبيق إلكتروني معروف، أن الأخير تسلم أجرة من زبونة كانت رفقة صديقتها عبارة عن ورقة نقدية من فئة 2000 دج وقد قام، حسب أقواله، بإيصالهما إلى داخل قصر المعارض، غير أن الورقة النقدية أثارت شكوكه واشتبه في أن تكون مقلدة وهو ما أثبتته الخبرة العلمية لاحقاً، كما أسفرت عملية تفتيش الفتاة، فور تلقي البلاغ، عن العثور على مبلغ آخر مزوّر داخل حقيبة يدها.

المصالح الأمنية توصلت، بعد سماع أقوال الطالبة، إلى مصدر المبلغ المزوّر، وتبين أنها تحصلت عليه من شخص يدعى “ح. م” ولا تعلم أنه مزوّر، كما توصلت التحريات الأمنية، إستنادا لتصريحات الفتاة والتي تم سماع أقوالها بصفتها شاهدة بملف الحال، للمتهم الذي تم توقيفه داخل منزله وحجز مبلغ مالي قيمته 34 ألف دج عبارة عن 17 ورقة نقدية من فئة 2000 دج منها 7 قطع تحمل نفس الرقم التسلسلي كما تبين أنها مقلدة.

من جهته، أنكر المتهم، خلال محاكمته أمام محكمة الجنايات، قيامه بعملية التزوير التي طالت المبلغ المالي المحجوز وأكد أن المبلغ تحصل عليه أثناء توجهه إلى سوق العصافير بالحراش من أجل بيع طيور للزينة، ولم يكن يعلم بأن المبلغ مزوّر، كما اعترف أن الأوراق النقدية التي عثر عليها بحوزة الطالبة تخصه فعلا، وهي عبارة عن دين سلّمه لها قبل أيام من توقيفه، مشيرا على لسان محاميه إلى أن موكله إطار سام بشركة عمومية، وأن وضعه المادي جيّد ومن غير المعقول أن يورط نفسه بجريمة تزوير أوراق نقدية، والزج به داخل المؤسسة العقابية.

بالمقابل، تأسّست الخزينة العمومية طرفا مدنيا بالملف وطالبت بتعويض مالي عن جملة الأضرار التي لحقت بها خلال الدعوى المدنية، كما اعتبر الممثل القانوني للخزينة أن القضية تتضمن وقائع خطيرة ومن الأسباب التي تلحق الأضرار بالاقتصاد الوطني، قبل أن يلتمس النائب العام توقيع عقوبة 20 سجنا نافذا ضد المتهم.

…

وفاة الملحق الديبلوماسي بقنصلية تونس في تبسة

ب. دريد

لفظ صباح الاثنين، الملحق الديبلوماسي التونسي، العامل بقنصلية تونس في ولاية تبسة، أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، تم نقله على إثرها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “عالية صالح” بمدينة تبسة، لإكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، بغرض نقله إلى مسقط رأسه بتونس، وقد خيم الحزن على موظفي وإطارات مقر القنصلية الواقع بالشارع الرئيسي العقيد محمود الشريف بمدينة تبسة.

وفور تلقيه خبر وفاة الملحق الديبلوماسي التونسي، تنقل صباح أمس، والي ولاية تبسة، السعيد خليل، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيد حمزة توات، إلى مقر القنصلية التونسية لأداء واجب العزاء، نيابة عن الهيئة التنفيذية والشعب الجزائري للأشقاء التونسيين، وقد كان في استقبالهما قنصل تونس بتبسة، السيد لعروسي القنطاسي وإطارات القنصلية، شاكرا واجب السلطات العمومية الجزائرية على موقفها الأخوي ومواساتهم في فقدان أحد أبناء تونس.

…

توقيف عصابة عن جناية الاختطاف مقابل فدية بالعاصمة

ق. م

تمكنت الفرقة الجنائية بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار (أمن ولاية الجزائر) من توقيف شبكة إجرامية مكونة من 10 أشخاص، عن جناية الاختطاف لغرض الحصول على فدية، حسب ما أفاد به الاثنين بيان لمصالح الأمن الولائي.

وأوضح المصدر أن حيثيات القضية تعود إلى تلقي ذات الفرقة لنداء من قاعة العمليات مفاده تعرض أحد الأشخاص للاعتداء متبوع باختطاف من قبل مجموعة إجرامية مجهولة الهوية والعدد، كانوا على متن مركبتين على مستوى حظيرة لركن السيارات بالرويبة بالعاصمة.

وتوجت التحريات المعمقة التي باشرتها عناصر الفرقة، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا باستعمال الوسائل التقنية بتحديد مكان احتجاز الضحية بخارج إقليم العاصمة وتحريره، كما تمكنت من الكشف عن هوية المشتبه فيهم والذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و44 سنة وتوقيفهم وتقديمهم أمام الجهة القضائية المختصة.