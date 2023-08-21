أخبار الجزائر ليوم الإثنين 21 أوت 2023

وفاة ثلاثة أشخاص غرقا، تفكيك عصابة تهريب الأحشاء المجمّدة وتسويقها

وفاة ثلاثة أشخاص غرقا خلال 24 ساعة بمستغانم

ف. ن

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم غرقا على مستوى الشواطئ بمستغانم خلال 24 ساعة، حسب ما أفادت به، الاثنين، المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح بيان لخلية الإعلام والاتصال، أن جهاز حراسة الشواطئ التابع للحماية المدنية تدخل، في حدود الساعة الرابعة زوال الأحد، لانتشال جثتي شخصين هلكا غرقا على مستوى شاطئ “أوريعة 2” ببلدية مزغران بغرب الولاية.

وتم تحويل جثتي الضحيتين، وهما من جنس ذكر يبلغان من العمر 15 سنة، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي لمستغانم، يضيف المصدر نفسه.

كما تدخل أعوان الحراسة، في حدود الساعة السادسة مساء من نفس اليوم، لانتشال جثة غريق آخر بمنطقة ممنوعة السباحة محاذية لشاطئ “صابلات” بذات البلدية.

وقامت الوحدة المتدخلة بتحويل جثة الغريق المتوفي، وهو من جنس ذكر يبلغ من العمر 29 سنة، إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية، كما تمت الإشارة إليه.

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10 حالات لسرقة المواشي والمنازل في فترة وجيزة

عصابات سرقة الكوابل تغرق تجمعات سكانية في الظلام بباتنة

طاهر حليسي

لا تزال معظم أحياء مدينة باتنة غارقة في الظلام حتى في تلك الأحياء المصنفة ضمن النطاق الحضري الأول بوسط المدينة، مثل حي 5 جويلية وحي النصر، ما يعكس تردي الإنارة العمومية في صورة لم تشهدها المدينة والولاية منذ سنوات طويلة، في وقت لا تزال فيه المحاور الطرقية الاجتنابية تعاني من عقدة الظلام الدامس، خاصة على مستوى الطريقين، الاجتنابي الشمالي الذي شهد حادثا مميتا قبل أيام، والطريق الاجتنابي الجنوبي الذي يشهد حركة كثيفة خاصة تلك المتعلقة بالشاحنات ذات الوزن الثقيل، رغم أن السلطات تعهدت بصرف 5 ملايير على عمليات الترميم والصيانة لما خلّفته حوادث سرقة الكوابل، مع اقتراح تغييرها إلى كوابل “التورصادي” لتفادي السطو الذي تمارسه عصابات النحاس عليها منذ فترة ليست بالقصيرة.

ولا تعاني المدينة فقط من هذه الظاهرة، حيث اشتكى سكان بلدية رأس العيون في رسائل موجّهة لمصالح الدرك والدائرة والبلدية من تفشي ظواهر سرقة الكوابل والتي مسّت، في الفترة الأخيرة، مناطق عين تانويت وأولاد بوحمزة وأولاد الصغير، ما سهّل عمليات السطو على منازل المواطنين ومحاولة سرقة المواشي تبعا لإغراق تلك المناطق في الظلام، وهو ما خلّف حالة من الذعر لدى الموالين الذين اضطروا لتنظيم نوبات حراسة على مدار الليالي. وتعرضت هذه الشبكة لعدة عمليات سرقة اضطرت مؤسسة “سونلغاز” لإعادتها، غير أنه سرعان ما تعاود تلك العصابات نشاطها بتكرار سرقتها، ما يستدعي، حسب مواطنين، ضرورة تكثيف عمليات التحري قصد قطع دابر هذه الشبكات الإجرامية وإنهاء الداء من الجذور.

وبحسب مواطنين، فقد أحصت هذه التجمعات السكانية ما يفوق الـ10 حالات سرقة، استهدفت مواشي المربين، في وقت أكد فيه آخرون بأن تخريب عواميد الإنارة بدأ منذ رمضان الفارط.

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حجز أكثر من نصف قنطار داخل مسكن

تفكيك عصابة تهريب الأحشاء المجمّدة وتسويقها بعنابة

عصام بن منيـة

كشفت عملية مداهمة ميدانية قامت بها فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، عن وجود مستودع لتخزين وتسويق اللحوم الحمراء المجمدّة والتي يتم تهريبها بطريقة غير قانونية من الخارج من طرف شخصين.

العملية تم اكتشافها بعد حصول فرقة البحث والتدخل على معلومات مؤكدة، مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط في التهريب والاتجار في اللحوم والأحشاء المهربّة من الخارج، خاصة ما تعلق منها بالكبد والكلى، وأنها تتخذ من أحد المساكن المتواجدة في أحد الأحياء الشعبية بمدينة عنابة، مكانا لنشاطها بإعادة توضيبها وتسويقها.

وباستغلال تلك المعلومات والتأكّد منها، بالتنسيق مع مختلف الشركاء في الميدان، تم استصدار إذن من النيابة لمداهمة المسكن العائلي المشبوه وتفتيشه، أين عثر عناصر الشرطة بداخله على كمية معتبرة من مادة اللحوم الحمراء تتمثل في كبد وكلى مجمّدة، معبأة داخل علب كرتونية مخزنة في ثلاث ثلاجات، حيث أسفرت العملية عن توقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر 23 و40 سنة، مع أكثر من نصف قنطار من الكبد والكلى المجمّدة، منها 40.65 كلغ من الكبد المجمّد، 13.55 كلغ من الكلى المجمّدة، بالإضافة إلى ميزان إلكتروني من الحجم الكبير يستعمل في وزن تلك اللحوم، وحافظ للبرودة، وكذا سكين من الحجم الكبير، بالإضافة إلى سجل يحتوي على حسابات خاصة بمعاملات مالية بشأن النشاط التجاري المشبوه. المشتبه فيهما تم تحويلهما، برفقة المحجوزات، إلى مقر الفرقة للتحقيق معهما، أين أنجز ضدهما ملف قضائي عن تهمة تهريب بضاعة أجنبية محظورة، الغش في مواد غذائية ذات مصدر حيواني مخصّصة للاستهلاك البشري، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.

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امرأة تقود عصابة حاولت تهريب 44 ألف قرص مهلوس بخنشلة

طارق. م

أوقف عناصر مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة، بعد تورطهم في محاولة تهريب شحنة من المؤثرات العقلية تقدّر بـ44 ألف قرص مهلوّس من نوع “بريغابالين 300 ملغ” وهواتف نقالة بالإضافة إلى مبالغ مالي.

المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 34 و55 سنة، تمت الإطاحة بهم بعد استغلال المعلومات التي وردت إلى المصلحة بشأن وجود تحركات مشبوهة لشخصين من ذوي السوابق القضائية، بالجهة الجنوبية للولاية، وبعد مراقبة تحركات المشتبه فيهم، تم تحديد هوية امرأة ضالعة في القضية برفقة المشتبه فيهما المسبوقين قضائيا وهم بصدد نقلها وترويجها بمناطق الشرق، انطلاقا من حدود ولاية الوادي.

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مقتل شخصين وإصابة أربعة في حادث مرور بتيارت

ق. م

لقي شخصان حتفهما وأصيب أربعة آخرون في حادث مرور بولاية تيارت، حسب ما علم، الاثنين، لدى مديرية الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن الحادث، الذي وقع مساء الأحد، نجم عن اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 90 بالقرب من قرية عين قاسمة، التابعة لبلدية ملاكو، حيث خلّف قتيلين في عين المكان فيما أصيب أربعة آخرون بجروح.

وقد تدخل عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيارت وقدّموا الإسعافات الأولية للجرحى، الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و30 سنة قبل نقلهم الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى “يوسف دمرجي” بعاصمة الولاية.

وقام أعوان ذات المصالح بنقل جثتي الضحيتين اللذين يبلغان من العمر 32 و58 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية.

وحسب مصدر طبي بذات المستشفى، فإن الحالة الصحية للجرحى مستقرة حيث لازالوا يتلقون العلاج.

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وفاة طفلة غرقا بمسبح فندق في عين تموشنت

ز. قلعي

صُدم المصطافون، الأحد، بفاجعة غرق طفلة لا يتجاوز عمرها الـ5 سنوات بمسبح أحد الفنادق السياحية ببني صاف بولاية عين تموشنت.

الطفلة، التي تنحدر من ولاية البويرة، كانت رفقة عائلتها في رحلة استجمامية بذات الفندق للاستمتاع بالسباحة داخل المسبح، قبل أن تتحول متعة العائلة إلى فاجعة مؤلمة، جعلتها تفقد فلذة كبدها التي غرقت بذات المسبح ولفظت أنفاسها الأخيرة غرقا، تاركة ألما كبيرا للعائلة وكل من عايشوا الفاجعة .

تجدر الإشارة إلى أن مركبا سياحيا آخر شهد حادثة مماثلة منذ يومين، حيث غرقت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بمسبحه، إلا أن الطفلة تم إنقاذها قبل فوات الأوان.

وبات تكرر هذه الحوادث يستدعي الحيطة والحذر والجدية في مراقبة المسابح التي تلجأ إليها العائلات، لتفادي غرق أطفالهم في البحر، لكن المفارقة أن حوادث الغرق باتت تحدث في مثل هذه المرافق السياحية التي من المفروض أن توفّر الأمان لمرتاديها وأطفالهم على وجه التحديد.

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توقيف عصابة للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض في الجلفة

نورين. ع

تمكّن، مؤخرا، عناصر الأمن بالجلفة، من تفكيك عصابة متخصّصة في السرقة باستعمال السلاح الأبيض. العملية جاءت إثر بلاغ تقدّم به أحد الضحايا عن طريق الرقم الأخضر مفاده تعرضه لعملية سرقة عن طريق التهديد بالسلاح الأبيض، وفور ذلك، قام رجال الشرطة المناوبين، بالتنسيق مع الأمن الحضري بحي الوئام، بتوقيف أحد الأفراد في العشرينات من العمر، وبعد عملية مواصلة البحث، تم توقيف اثنين آخرين وبعد تفتيش المركبة، عثر على سلاح أبيض إلى جانب المسروقات وهي لواحق السيارة، وقام رجال الشرطة بإنجاز ملف قضائي مع جناية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة المقترنة بظروف الليل، مع تقديم المتهمين الثلاثة لمحكمة الجلفة.

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وفاة شاب بصعقة كهربائية في تيبازة

ب. بوجمعة

لقي شاب عشريني حتفه إثر تعرضه لصعقة كهربائية بحي الكتيبة العمارية بأعالي مدينة بواسماعيل في ولاية تيبازة، ويتعلق الأمر بالشاب “رمزي. ب”، البالغ من العمر 20 سنة، الذي جرى نقله من طرف الحماية المدنية إلى العيادة متعدّدة الخدمات أين لفظ أنفاسه الأخيرة.