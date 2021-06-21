أخبار الجزائر ليوم الإثنين 21 جوان 2021

جثة فتاة تثير الدهشة، صعقة كهربائية تقتل كهلين، إقصاء مترشح 10 سنوات

جثة فتاة تثير الدهشة

تعيش عنابة على وقع الإشاعات في ظل عدم ظهور أي حقيقة عن هوية الفتاة التي وجدت جثتها على قارعة الطريق، فقد أكدت مصادر من ولاية عنابة مساء الأحد، وتحديدا ببلدية البوني أكبر التجمعات السكانية وأكثرها كثافة بالولاية، على وجود جثة فتاة في العشرينيات من العمر مرمية على قارعة الطريق، حيث تتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب ودوافع الجريمة ومن وراءها أم مجرد وفاة طبيعية. للإشارة، فإن ولاية عنابة تشتهر بجرائم القتل والسرقة وكثرة عصابات المهلوسات والمخدرات رغم تنصيب مئات بل آلاف الكاميرات عبر مختلف البلديات والأماكن الحساسة والأكثر سخونة، وصارت تشتهر بالإشاعات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ثمانية مكفوفين في بكالوريا الطارف

سجلت مصالح ولاية الطارف وتحديدا مديرية التربية، وجود ثمانية مكفوفين أو بالأحرى المعوقين بصريا من الذين باشروا اجتياز شهادة البكالوريا المصيرية لهذه السنة بكل إرادة وعزيمة في النجاح لأن حسبهم الإعاقة في الفكر والتصرفات.

ويتعلق الأمر بأربع حالات سجلت وسط المترشحين النظاميين، وأربع حالات أخرى وسط المترشحين الأحرار موزعة كما يلي: حالتان من الممتحنين الأحرار والحالتان الأخريان وسط المترشحين المنتمين للديوان الوطني للتعليم عن بعد ويتمنى الجميع ممن رأوهم النجاح والفوز لهم كونهم يملكون إرادة فولاذية في النجاح وتخطي الصعاب والإعاقة.

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جامعة هارفارد الأمريكية تكرّم طالبة من معسكر

كرّمت جامعة هارفارد للحقوق بالولايات المتحدة الأمريكية شهر ماي الماضي الطالبة الجزائرية إكرام عيس بـ”جائزة المواطنة والريادة الاجتماعية”.

ونشرت سفارة أمريكا، تهنئة للطالبة عبر حسابها على فيسبوك جاء فيها: “مبروك لابنة ولاية معسكر إكرام عيس التي فازت بجائزة خاصة عند تخرجها من كلية هارفارد للحقوق. ما هي الجامعة الأمريكية التي تحلم بالدراسة فيها؟”.

وتكرِّم هارفارد سنويا خرِّيجا واحدا يجسِّد المواطنة والقيادة الاجتماعية، وكان التكريم هذا العام من نصيب ابنة سيق بولاية معسكر التي تفوَّقت على أزيد من 600 متخرِّج. وتحلم إكرام بأن تصبح قاضيا في المحكمة الدستورية الجزائرية.

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حجز أكثر من 5 كلغ من الكيف المعالج بعين تاقورايت بتيبازة

ق. م

حجزت شرطة عين تاقورايت أكثر من 5 كلغ من الكيف المعالج، وتم توقيف شخصين متورطين في قضية حيازة المخدرات بغرض الترويج، حسبما كشف عنه أمس مسؤول خلية الصحافة بأمن ولاية تيبازة.

وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات بخصوص مشتبهين اثنين في قضية سرقة منازل، حيث اكتشف ضباط الشرطة القضائية بأمن عين تاقورايت عند تفتيش منزل أحد المتورطين كمية من المخدرات تفوق 5 كلغ مخبأة بإحكام داخل مكان مخصص لإيواء حيوانات، وفقا لما ذكره الملازم الأول، بورعدة سماعيل، خلال ندوة صحفية .

كما حجز ضباط الشرطة القضائية خلال عملية التفتيش التي تمت بإذن من نيابة محكمة تيبازة، أسلحة بيضاء تتمثل في 3 سيوف من الحجم الكبير وكمية من الأقراص المهلوسة ومبلغ مالي يقدر بـ36 ألف دينار.

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مصالح البلدية ترمي النفايات عشوائيا بمخرج المدينة

وضع بيئي مقلق بشنيقل بالمدية وحمام المرابطين يتعرّض للتلوّث

ب. عبد الرّحيم

بات الوضع البيئي لبلدية شنيقل الواقعة أقصى جنوب شرقي ولاية المدية والحدودية مع ولاية المسيلة مقلقا للغاية، ولا يبعث على الارتياح، حيث لا تتورّع مصالح البلدية في رمي النفايات المنزلية عشوائيا بواسطة شاحناتها بالمخرج الشّرقي للبلدية المؤدّي لمدينة سيدي عيسى بالمسيلة، وبالضّبط أمام المنبع المائي الطّبيعي المسمى “حمام المرابطين”.

وكان هذا المنبع المائي الطبيعي بالأمس القريب، قبلة للمرضى الباحثين عن الشفاء من مختلف الأمراض الجلدية والذي أثبت نجاعته في ذلك، حيث بات مقصد الكثيرين القادمين من المدن المجاورة، غير أنّ حمام المرابطين بات اليوم مكبا للنفايات ومفرغة للأوساخ والقاذورات، التي تشوه المنظر العام للمحيط، كما بات الوضع البيئي مقلقا للساكنة المجاورين للمكان، لاسيما صيفا وخاصة عندما يتم حرق النفايات وما يترتب عن ذلك من انبعاث للروائح الكريهة التي تسد الأنفاس، وإزعاج المواطنين بالدخان المتصاعد.

وفي وقت تصرّ فيه مصالح بلدية شنيقل على الإضرار بالبيئة والمحيط، فإنّ هذه الأخيرة لم تكلف نفسها عناء التعاقد مع إدارة مفرغة الردم التقني المتواجدة ببلدية شلالة العذاورة، رغم قربها الكبير منها، في وقت تتعاقد إدارة هذه المفرغة في ذات الصدد مع بلديات تبعد عنها بعشرات الكيلومترات مثل بلديات سي المحجوب، بوسكن، سيدي زهّار، تافروات وغيرهم.

وقد طالب سكان المنطقة ومرتادو الطريق الوطني رقم 60 أ، بضرورة تدخل والي المدية ورئيس دائرة شلالة العذاورة لوقف مثل هذه الممارسات والسلوكيات التي تضرّ بالبيئة والمواطن.

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من بينهم 82 متمدرسا

تسجيل غياب أزيد 1300 مترشح بكالوريا خلال أول يوم بالبويرة

رحاب. ع

غاب 1286 مترشحا لشهادة البكالوريا عن الامتحانات في أول أيام انطلاقها بالبويرة، حسب تصريحات مديرية التربية بالولاية، من بينهم 82 مترشحا متمدرسا، بالإضافة إلى 1204 مترشحا حرا، والذي يعود لعديد الأسباب أولها بعد مراكز الإجراء بالنسبة للأحرار، وهذا من أصل 12 ألفا و600 مترشح لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا، منهم 4426 مترشح حر، و8239 مترشحا متمدرسا، بالإضافة إلى 79 مرشح من مؤسسات إعادة التربية والتأهيل و10 من ذوي الاحتياجات الخاصة منهم 4 معوقين حركيا و6 يعانون من إعاقة بصرية.

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مياه الشرب تتسرب من القناة منذ شهرين والانقطاع يتكرر

مشاكل بالجملة بحي 5000 مسكن “عدل” بحي عمروسة ببوعينان

حورية. ب

تناشد عائلات تقطن بحي 5000 مسكن “عدل” بالمدينة الجديدة بوعينان، المدير العام لوكالة عدل، التحرك للنظر في انشغالهم في أقرب الآجال، حيث كثرت المشاكل التي يعانون منها منذ أن تسلموا شققهم قبل سنتين على غرار الانقطاع المتكرر لمياه الشرب ونقص وسائل النقل، ناهيك عن خدمات الأجزاء المشتركة التي يدفعون أعباءها مع ثمن الإيجار كل شهر من دون فائدة تعود عليهم.

استاء سكان تجزئة 7 بحي 5000 مسكن “عدل” من تسرب مياه الشرب منذ قرابة الشهرين حيث حاولت وكالة “عدل” تصليح العطب غير أنها لم تستطع، وحسب أحد الساكنين فإنه عقب الشكاوى التي تقدموا بها على مستوى مكتب “عدل” بالحي أخبرهم مسير المكتب أنه عليهم التضامن من أجل المساهمة في تكاليف تصليح العطب، فرفض السكان كون العمارة من تسع طوابق وتضم 36 شقة يقطن بها ما لا يفوق 10 عائلات، ناهيك عن تكفلهم منذ تسلم شققهم بتنظيف سلالم وباحات العمارات بالإضافة إلى شراء المصابيح بدل التي لا تشتعل معترفا أحد الساكنين أنه رفض دفع أعباء الأجزاء المشتركة المقدرة بـ 3000 دج كل شهر لأنه رأى أن وكالة “عدل” لا تستجيب لطلباتهم بالتحرك في حالة تعرض العمارات لمشاكل بخصوص الخدمات التي وصفها المتحدث بالناقصة.

وأوضح أن حدوث تسرب مياه الشرب بعد تحطم قناة تقع بين العمارتين 60 و61 وفي الوقت الذي تشهد بلديات العاصمة أزمة خانقة في إطلاق الماء في الحنفيات، فإن تسرب الماء مستمر إلى يومنا في ظل تجاهل المسؤولين حجم الكارثة البيئية والصحية التي تهدد سكان الحي خاصة تجزئة 7 حيث بمرور الوقت أصبحت المياه تصلهم في الحنفيات معكرة، الأمر الذي جعلهم يشترون المياه المعدنية للشرب واستعمال مياه الحنفيات للغسيل فقط، ناهيك عن عملية إطلاق الماء في الحنفيات التي يقوم بها مسير مكتب “عدل” بالحي وذلك من الساعة السابعة صباحا ويتم غلق الخزان الثالثة زوالا ليعاد فتحه الساعة التاسعة ليلا ويتم قطعه مرة أخرى في الصباح الباكر.

وتفاجأت عائلة أخرى عندما استقرت في شقتها أنه في عمارة من 9 طوابق والتي تحتوي على 37 شقة يسكن فيها بين 4 و5 عائلات، حيث غالبية الشقق مهجورة لبعد الحي عن مقرات منازلهم، بالإضافة إلى نقص كبير في النقل خاصة خط العاصمة، حيث يضطر سكان الحي للاستعانة بسيارة أجرة غير شرعية “كلونديستان” إلى بوفاريك لاستعمال قطار خط الجزائر العاصمة.

للإشارة فإن المدينة الجديدة بوعينان تضم 15 ألف مسكن بحي عمروسة، ويفتقر لأدنى ضروريات الحياة وهي النقائص التي أرهقت العائلات المستفيدة من سكنات “عدل” من مكتتبي 2001 و2002 و2013، حيث جعلت فرحتهم لا تكتمل بحصولهم على سكن يحفظ لهم كرامة العيش بعد عقود من الزمن يعانون من الضيق والإيجار وحتى التشرد بين الأقارب.

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وضعيته باتت سببا في حوادث قاتلة

أشغال صيانة لـ40 كلم من الطريق السيّار بالبويرة

أحسن حراش

باشرت مصالح الجزائرية للطرق السيارة بولاية البويرة أشغال صيانة ستمس مقاطع مختلفة من الطريق السيّار شرق – غرب بطول يقارب 40 كلم، وذلك لما أصابها من اهتراء وباتت مصدر إزعاج لمستعمليه من جهة وسببا في وقوع حوادث مرور.

وحسب تصريح المكلف بالإعلام بذات الشركة نصر الدين بغداد، فإن مصالحه باشرت في تجسيد مخطط الفترة الصيفية الذي يعرف ازدياد حركة المرور عبر الطريق السيّار بالتزامن مع تحرك العائلات نحو الولايات الساحلية، حيث تم تسخير دوريات على طول الطريق السيّار، إضافة إلى مباشرة أشغال صيانة ستمس مقاطع مختلفة من الطريق السيار بطول يقارب 40 كلم، فضلا عن إعادة تأهيل نظام الإشارات الأفقي والعمودي بالطريق.

وعن المقاطع التي ستمسها أشغال الصيانة، كشف المكلف بالإعلام بذات الشركة، أنها تشمل الطريق الاجتنابي لمدينة البويرة بطول 10 كلم، إضافة إلى مقطع واد الدهوس نحو بشلول بطول 13 كلم وكذا بشلول – العجيبة بنفس المسافة، حيث تتكفل شركتان وطنيتان مختصتان في الأشغال العمومية بالأشغال ومعالجة كل الأعطاب والاهتراءات على الطريق السيّار، ناهيك عن إعادة تأهيل نظام الإشارات الأفقي والعمودي الذي تم الانطلاق فيه وهو في مستوى يقترب من الانتهاء منه في القريب العاجل، بما يساهم في الحد من حوادث المرور وتسهيل حركة السير وراحة مستعملي الطريق السيّار.

يشار إلى أن مقطع الجباحية على الطريق السيّار بالبويرة، بات مسرحا لعديد الحوادث الخطيرة، بشكل شبه يومي، ما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بمعالجة تلك النقطة السوداء.

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يتابعان تلاميذهما من المستشفى

التسمم يمنع التوأم عيسى وخالد من حراسة البكالوريا

نادية طـلحي

لازال الشقيقان التوأم بوشيهب عيسى وخالد، يرقدان بمستشفى الأمراض المعدية بالمؤسسة الاستشفائية ابن زهر بقالمة، منذ مساء السبت الماضي، بعد إصابتهما بتسمم غذائي في حفل زفاف، أقيم بمدينة هيليوبوليس بقالمة، وهو ما تسبب في منعهما من أداء المهام الموكلة إليهما، خلال فترة إجراء امتحانات شهادة البكالوريا، كونهما أستاذان في الطور الثانوي.

“الشروق ” تنقلت صبيحة أمس، الاثنين، إلى مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى ابن زهر بمدينة قالمة، وتحدثت مع الأستاذين الشقيقين عيسى وخالد، حول حالتهما الصحية وشعورهما وهما يرقدان في المستشفى خلال فترة إجراء امتحانات شهادة البكالوريا لتلاميذهما اللذين أشرفا على تعليمهما وتوجيههما طيلة أيام السنة الدراسية.

وقد تأسف الأستاذ بثانوية بلخير عيسى بوشيهب للظروف الصحية التي أجبرته وشقيقه التوأم على التواجد في المستشفى منذ بداية امتحانات شهادة البكالوريا جرّاء إصابتهما بتسمم غذائي في حفل زفاف، مؤكدا أنه ورغم حالته الصحية ظلّ مرتبطا معنويا بأجواء إجراء الامتحانات ويتابع الأخبار لحظة بلحظة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، للإطمئنان على تلاميذه، مضيفا أنه تلقى المتابعة والرعاية الطبية اللازمة داخل مصلحة الأمراض المعدية والتي سمحت بتحسن حالته الصحية.

ودعا الأستاذ عيسى بوشيهب الأولياء إلى ضرورة إبعاد أبنائهم المترشحين لشهادة البكالوريا عن كل أشكال الضغط النفسي، مؤكدا أن هذه الامتحانات ورغم أهميتها كونها منعرجا حاسما في المسار الدراسي للتلميذ، إلاّ أنها تبقى مجرد امتحان يجب توفر كل الظروف النفسية والمعنوية لتجاوزه بسلام والانتقال إلى مرحلة الدراسة الجامعية، متمنيا كل النجاح والتوفيق للممتحنين، خاصة تلاميذه الذين أشرف على تدريسهم طيلة أيام السنة.

من جهته، شقيقه التوأم خالد بوشيهب أستاذ التربية البدنية في الثانوية، أكد على تحسن حالته الصحية بعد تخلصه من أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي، ودعا تلاميذه الذين قال أنه تربطه بهم علاقة جد وطيدة بحكم تخصصه في مجال التربية البدنية إلى ضرورة التركيز خلال تلقي الأسئلة قبل الشروع في الإجابة، مؤكدا على أن الأولياء عليهم أداء دورهم الكامل في تخفيف الضغط عن الممتحنين وتوفير كل ظروف الراحة النفسية لأبنائهم، حتى يتمكنوا من الدخول إلى أقسام الامتحان مطمئنين وتشجيعهم لتخطي أيام الامتحانات الصعبة على التلاميذ والأولياء على حد سواء، وخلص الأستاذ خالد بوشيهب بتمنياته بالتوفيق والنجاح لكل المترشحين لنيل شهادة البكالوريا التي قد تفتح لهم آفاقا دراسية ومهنية في المستقبل.

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الحرارة تهزم المكيفات

ن. غزال

واجه آلاف المرشحين لشهادة البكالوريا على مستوى ولاية المغير، حرارة فاقت 45 درجة مئوية في اليومين الأول والثاني على التوالي، بالإضافة إلى الزوابع الرملية المحمّلة بالأتربة، هذه التقلبات الجوية جعلت الكثير منهم يتنقل بصعوبة لمراكز الإجراء خاصة أولئك القادمين من القرى والبلديات المجاورة. وحتى المرشحون الذين يقطنون قرب مراكز الإجراء فضّلوا البقاء داخلها، نظرا لحرارة الجو والرياح الساخنة.

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إقصاء مترشح 10 سنوات بتيزي وزو

رانية. م

ضبط في اليوم الأول من امتحان الباكالوريا بولاية تيزي وزو، مترشح حر للامتحان متلبسا بالغش عبر تقنية البلوتوث في أحد مراكز الامتحان بمدينة تيزي وزو، حيث تم حجز وسيلة الغش، والمتمثلة في هاتف ذكي إلى جانب اتخاذ الإجراءات المعمول بها في حالات مماثلة، وهي حرمان الطالب المعني من الترشح لامتحان شهادة الباكالوريا، لمدة 10 سنوات مع متابعته قضائيا.

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دجاج فاسد لمؤطري بوسعادة

أحمد. ق

حجز أعوان مفتشية الرقابة وقمع الغش في بوسعادة جنوب المسيلة، الأحد، أكثر من قنطار من اللحوم البيضاء فاسدة، كانت موجهة للاستهلاك البشري في مركز بن رعاد لإجراء امتحانات شهادة البكالوريا، حسب ما علمته “الشروق” من جهات محلية.

وذكرت مصادرنا، بأن العملية تمت في إطار المتابعة الدورية والحرص على سلامة وصحة المواطنين، حيث تدخلت ذات الجهات بناءً على معلومات مؤكدة، ليتم عرض الكمية التي تتجاوز 131 كلغ من الدجاج على الجهات المختصة، التي أكدت عدم صلاحيتها للاستهلاك، ليتم حجزها وإتلافها وفق الإجراءات المعمول بها، مع تحرير محضر بالواقعة وإحالته على الجهات المعنية.

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تقاذف المسؤوليات عطل إثبات ملكية سكناتهم منذ 20 سنة

قاطنو “التساهمي” بديار الغرب في عين طاية يستنجدون بوالي العاصمة

منير ركاب

جدد سكان حي 60 مسكنا تساهميا بديار الغرب، بعين طاية في العاصمة، مطلبهم بتدخل وزير السكن، لإنهاء ملف إثبات ملكية سكناتهم العالق منذ 2003 تاريخ انطلاق المشروع الذي كلفهم أزيد من 200 مليون سنتيم، بسبب تقاذف المسؤوليات بين مصالح المجلس الشعبي البلدي، وديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء.

المشكل الذي ظل عالقا منذ قرابة 20 سنة، لم تشفع له سلسلة الشكاوى والتقارير المودعة بمصالح والي العاصمة، يقول السكان المحتجون لـ”الشروق”، مؤكدين أن دراسة ملف سكناتهم من طرف لجنة ولائية لم تفصل في قرار منح الأوراق الثبوتية بعد، وذلك بسبب عدم منح مصالح رئيس بلدية عين طاية لرخصة البناء الخاصة بمشروع 33 مسكنا تساهميا الذي انطلقت أشغاله سنة 2014، مستغربين ربط تجزئتهم السكنية الموزعة سنة 2008 بتجزئة 33 محلا، وهو الخلاف الذي عطل إمكانية امتلاكهم للعقود التي تثبت أحقيتهم بالسكنات، حيث شكل حاجزا كبيرا لبعض المستفيدين الراغبين في بيع شققهم نظرا لإسقاط عقد الملكية من وثائق البيع التي تمنعهم من حرية تملك السكن.

وعبر قاطنو 60 مسكنا تساهميا عن استيائهم الشديد لتجاهل السلطات المحلية لملفهم الذي وصفوه بـ”القانوني” بحكم أحقيتهم في امتلاك السكنات بعيدا عن ضم تجزئة أخرى لمشروعهم رغم وجود خلل في ملف الدمج الذي شكل نقطة خلاف بين مصالح البلدية وديوان التسيير العقاري، على الرغم من تصريحات رئيس البلدية السابق، في سبتمبر 2020، بأن صلاحية تسليم عقود الملكية مخوّلة لديوان لترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، الذي قام -حسبهم-بعملية البناء والبيع، مقابل رد مصالح الديون، بأن تسليم العقود مرتبط بمنح رئيس البلدية لرخصة البناء الخاصة بمشروع 33 مسكنا تساهميا، ليتم إعداد الملف كاملا قبل منح العقود، الذي يضم ثلاث تجزئات وهي 60 مسكنا الذي تم تسليمه سنة 2008، و40 مسكنا الذي تم توزيعه في 2009، ومشروع 33 مسكنا الذي سلم لأصحابه في 2014، معتبرين أن المشروع اللغز كما سموه “مربط الفرس” لحل مشكل عقود الملكية التي يطالبون بحيازتها منذ قرابة 20 سنة، رغم إرسالية وزارة السكن للمجلس البلدي، وديوان الترقية والتسيير العقاري، مفادها استعجال الشروع في إحصاء المواطنين الذين لا يملكون عقودا للملكية، إلا أن البرقية أصبحت في خبر كان، يضيف السكان.

وينتظر السكان من والي العاصمة إسداء تعليمات لمصالح الدائرة الإدارية لباب الزوار لإيجاد حل مناسب لملفهم العالق منذ قرابة ربع قرن على أمل أن يعاد فتحه من جديد، بعد أن بدأت عيوب سكناتهم تظهر للعيان.

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انتشال جثة مدفونة تحت الرمل بشاطئ في سكيكدة

إسلام. ب

انتشل، أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة عزابة، شرق ولاية سكيكدة، مدعمة بغطاسي الحماية المدنية، أمس الأول، جثة شخص، يبلغ من العمر 46 سنة، في حالة بداية التعفن، عثر عليها مدفونة تحت الرمل، بالشاطئ رقم3 بقرباز التابع لبلدية جندل، وهو شاطئ غير محروس وغير مسموح السباحة فيه، وأضافت مصادرنا بأن الجثة تم استخراجها من طرف أعوان الحماية المدنية على بعد 20 مترا من مياه البحر، ليتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد دندان بعزابة، بغرض تشريحها، من جهتها المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات هذه الحادثة الأليمة، فيما لا يزال البحث جار عن جثة صياد هاو يبلغ من العمر 45 سنة والذي فقد السبت الماضي بعد انقلاب قارب صيد به صيادان هاويان يبلغان من العمر 37 و45 سنة، ينحدران من بلدية المرسى، وذلك بشاطئ راس الحديد، حيث تم انقاذ الأول وتحويله من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد دندان بعزابة، ولا يزال البحث جار عن جثة الثاني لليوم الرابع على التوالي.

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تستمر إلى غاية 2 جويلية المقبل برعاية وكالة الإشعاع

جولة وطنية بعشر ولايات لمسرحية “ألحقني لجبل واق واق”

زهية. م

تستمر الجولة الوطنية التي تنظمها الوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي لمسرحية “ألحقني لجبل واق واق” إلى غاية 2 جويلية المقبل. وتشمل هذه الجولة حسب بيان للوكالة ولايات هي: برج بوعريريج، تيزي وزو، تلمسان، سيدي بلعباس، الشلف.

يروي هذا العرض مسيرة امرأة عاشقة للحرية اضطرت لمواجهة قساوة الحياة في مجتمع ذكوري، ويعالج العمل عبر هذه القصة عددا من المواضيع المتفرعة عن القصة الرئيسة مثل وضعية المرأة ومكانة الفنان والنفاق الاجتماعي وغيرها.

العرض الذي ترعاه وكالة الإشعاع سيعرض بعدد من دور الثقافة للولايات التي يعبرها وهو من توقيع كل من عديلة بن ديمراد وطارق بوعرعارة والعازف أبو بكر معطا الله.

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في ندوة صحفية بالمسرح الوطني

بعثة الاتحاد الأوروبي تكشف عن برنامجها للمهرجان الـ21

محمود بن شعبان

كشفت بعثة الاتحاد الاوروبي بالجزائر بالتعاون مع المصالح الثقافية للدول الأعضاء خلال الندوة الصحفية التي انعقدت صباح امس بالمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي عن الخطوط العريضة للمهرجان الثقافي الأوروبي في دورته الواحدة والعشرين والذي ستنطلق فعالياته من 24 جوان الجاري لتتواصل إلى غاية 02 من شهر جويلية القادم.

وقد اعلن المنظمون خلال الندوة عن البرنامج المفصل للتظاهرة والذي سيعرف حضور نخبة مميزة من الفنانين الجزائريين من كافة ربوع الوطن والذين سيؤدون مختلف الطبوع التي تمزج بين التراث الجزائري والأوروبي وذلك للإطلاع اكثر على التراث الموسيقي الأوروبي من خلال عروض متنوعة تمزج بين الراي والروك والبوب والقناوي مرورا بالموسيقى الكلاسيكية والاندلسية والقبائلية والشاوية.

ويضم برنامج المهرجان عدة اسماء لامعة في سماء الأغنية الجزائري والتي ستنشط حفلات هذه الدورة الاستثنائية التي تاتي تحت شعار “الجزائر تغني أوروبا” في مبادرة لترقية الحوار والتعددية والتنوع الثقافي بين الجزائر وأوروبا على غرار فرقة “راينا راي” التي ستنشط حفل الافتتاح، لتتوالى سهرات التظاهرة التي ستعرف حضور كل من فرقة “اهليل بابا”، و الفنانة لامية آيت عمارة التي ستؤدي الطابع الاندلسي والأوركسترا السيمفونية الجزائرية التي ستحيي حفلا موسيقيا كلاسيكيا سهرة السبت 26 جوان الجاري، بالإضافة إلى الفنانة زكية قارة تركي وايوال الذي سيصدح بالعيطة الشاوية والمايسترو سليم دادة الذي سيمثل المركز الثقافي الإيطالي في المهرجان من خلال حفل فني يوم الاثنين 28 جوان الجاري.

كما سيعرف المهرجان مشاركة “هند اند الجيريو” عن البرتغال والأوركسترا السيمفونية التابعة للأكاديمية الدولية للموسيقى والرقص تحت قيادة المايسترو أمين قويدر في سهرة مشتركة بين بولندا وجمهورية التشيك، فيما ستعرف سهرة الاربعاء 30 جوان حفلا فنيا موسيقيا من تنشيط فرقة “كاراج باند” التي ستمثل السويد والدانمارك بمزيج من البوب، الروك، القبائلي، وفرقة ديماستاند في طابع الريغي والغناوي ممثلة لفرنسا وهولندا، ليختتم برنامج المهرجان من خلال أوركسترا المواهب الشابة التي تمثل بعثة الاتحاد الأوروبي بجولة موسيقية عالمية يوم الجمعة 02 جويلية.

وأعلن المنظمون ان المهرجان سيعود إلى الجمهور بعد سنة من الغياب الذي فرضته الأزمة الصحية لجائحة كورونا، مشيرين إلى الدور الهام للتظاهرة في دعم المجال الفني الذي تأثر نتيجة تداعيات ازمة كورونا عبر العالم، وذلك من خلال إشراك مختلف الفنانين من كافة ربوع الوطن للإطلاع اكثر على التراث الموسيقي الأوروبي تحت شعار “الجزائر تغني أوروبا”.

كما أكد المنظمون خلال الندوة الصحفية على اعتمادهم لبروتوكول صحي صارم لضمان سلامة الجمهور والمشاركين، حيث سيكون بيع التذاكر مفتوحا بصفة يومية من العاشرة صباحا إلى الرابعة مساء، كما سيمنع دخول الأطفال الأقل من 12 سنة، فيما سيتم استغلال خمسين في المائة من المقاعد خلال الحفلات الموسيقية مع إلزامية ارتداء الكمامات واستخدام المعقم الكحولي الذي سيوضع في متناول الجمهور عند مدخل المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي.

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صعقة كهربائية تقتل كهلين في محطة القطار بباب الزوار

وهيبة. س

لقي، صبيحة الإثنين في حدود العاشرة و48 دقيقة، بمحطة القطار بباب الزوار، كهلان مصرعهما جراء صعقة كهربائية، أودت بحياتهما في عين المكان، وقد تدخلت الحماية المدنية لإسعافهما ولكن بعد فوات الأوان.

الضحيتان، كانا في إطار عمل، في ورشة تتواجد في نفس المكان المتعلق بمحطة القطار بباب الزوار شرق العاصمة، حيث صعدا القطار، وهما يحملان معا قطعة معدنية طويلة، اصطدمت بالخيط الكهربائي الذي يزود القطار بالشحنة ليسير على السكة الحديدية، وانتقلت هذه الشحنة إليهما فأدت إلى وفاتهما.

ويتعلق الأمر بالمدعو علي قنون، 59 سنة، يعمل لدى شركة تابعة لمؤسسة النقل بالسكة الحديدية “سنتياف” فرع “سيتي راي”، والثاني المدعو حسين امقران، 42 سنة، يعمل لدى مؤسسة خاصة للأشغال مقرها برغاية.