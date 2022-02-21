أخبار الجزائر ليوم الإثنين 21 فيفري 2022

الطماطم بـ30 دينارا، سقوط قاتل لعامل، حجز 15 قنطارا من اللّحوم البيضاء

الطماطم بـ30 دينارا بعين صالح

انهيار كبير تعرفه أسعار الطماطم بسوق الخضر لعين صالح، هذه الأيام مع وفرة الإنتاج المحلي لهذه المادة، بفضل توسيع المساحات المزروعة من هذه المادة، حيث وصل سعر الكلغ الواحد إلى حوالي 30دج، أحد باعة السوق، قدم عرضا مغريا للزبائن، من خلال عرض صندوق طماطم ذات نوعية جيدة من وزن 25 كلغ بسعر 500دج، وحسب أحد الفلاحين، فإن سبب انهيار الأسعار يرجع لسببين، أولهما، تخوف الفلاح من فساد الطماطم بسبب انعدام أماكن التخزين، إضافة إلى عزوف المستثمرين في انجاز مصنع للتعليب بالولاية بالرغم من الآفاق الوعدة للتصدير نحو أفريقيا، كل هذا العوامل تكون نتائجها عكسية مستقبلا على السوق المحلية بسبب عزوف الفلاح عن زراعة الطماطم بسبب انهيار الأسعار.

…

حجز 15 قنطارا من اللّحوم البيضاء الفاسدة ببجاية

ت. بن يحيى

حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية مؤخرا، 15 قنطارا من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري ببلدية واد غير.

وجاءت العملية، إثر قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي غير، بدورية عبر الإقليم، حيث تم توقيف شاحنة ثلاجة من نوع “كيا”، يقودها شاب يبلغ من العمر 31 سنة، ينحدر من ولاية بجاية، وبعد تفتيشها تم العثور على 15 قنطارا من الدجاج المذبوح غير منزوع الأحشاء وغير صالح للاستهلاك، وبعد التنسيق مع أعوان قمع الغش لمديرية التجارة وطبيب بيطري تابع للمصالح الفلاحية لولاية بجاية، تبين بأن الدجاج فاسد وغير قابل للاستهلاك؛ وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة.

…

استرجاع 8 قناطير من الأسلاك النحاسية بالطارف

تزايد نشاط عصابات سرقة كوابل الكهرباء والهاتف بولايات الشرق

عصام بن منية

عرفت ظاهرة السطو على توصيلات مختلف الشبكات الكهربائية وأنابيب المياه، من طرف بعض العصابات المختصّة في استخلاص مادة النحاس، وإعادة بيعها لتجار الخردوات بغرض إعادة رسكلتها، تزايدا عبر مختلف ولايات الشرق الجزائري، ما كبد العديد من المؤسسات العمومية وفي مقدمتها شركة سونلغاز واتصالات الجزائر وحتى الجزائرية للمياه خسائر مادية فادحة. وفي آخر عملية سجلتها المصالح الأمنية، فقد تمكن أفراد فرقة الدرك الوطني ببلدية بريحان في ولاية الطارف، مطلع الأسبوع الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة الأسلاك النحاسية للألياف البصرية والكوابل الكهربائية، تتكون من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و40 سنة، ينحدرون من مدينة الطارف وضواحيها. المشتبه فيهم تمت الإطاحة بهم بعد تلقي فرقة الدرك الوطني لبلدية بريحان لمعلومات مؤكدة بشأن وجود شخصين يقومان بسرقة الأسلاك النحاسية من الآبار الارتوازية الكائنة بالمنطقة والتي يتزود منها سكان المنطقة بماء الشرب.

على إثر ذلك تحرك أفراد فرقة الدرك الوطني وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم الميدانية، انطلاقا من معاينة الأضرار التي ألحقها هؤلاء بالمنطقة، وباستغلال تلك المعلومات تم استصدار إذن النيابة لتمديد دائرة الاختصاص وتفتيش أحد المستودعات التي يستغلها أفراد العصابة في تخزين المسروقات، ما أسفر عن اكتشاف وجود كمية معتبرة من الأسلاك النحاسية قدر وزنها بـ 80 قنطارا تمت سرقتها من ثلاث مؤسسات عمومية ويتعلق الأمر بشركة سونلغاز واتصالات الجزائر وكذا الجزائرية للمياه، كما تم خلال نفس العملية حجز آلة لاستخلاص أسلاك النحاس من البلاستيك وشاحنة من الحجم الكبير تستعمل في نقل المسروقات، مع توقيف أفراد الشبكة الإجرامية المتكونة من خمسة أشخاص وتحويلهم إلى مقر فرقة الدرك الوطني ببريحان للتحقيق معهم، وتكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية السرقة بتوافر ظرفي الليل والتعدد واستحضار مركبة وتخريب ممتلكات عمومية وإخفاء أشياء مسروقة، فيما تأسست مؤسسات سونلغاز والجزائرية للمياه واتصالات الجزائر كطرف مدني في ملف هذه القضية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، في ملف هذه القضية الذي تم تقديم الموقوفين فيه أمام الجهات القضائية المختصّة.

وكانت جرائم السطو على الشقق الشاغرة لسرقة محتوياتها من التوصيلات النحاسية وصنابير المياه وكذا تخريب شبكات الكهرباء والأنترنيت وخطوط الهاتف الثابت، قد عرفت في الفترة الأخيرة تزايدا ملحوظا عبر العديد من ولايات الشرق الجزائري، التي قامت فيها العصابات بسرقة كميات معتبرة من مادة النحاس الموجه للبيع لتجار الخردوات الذين يقومون بتذويبه وإعادة رسكلته، حيث سجلت المصالح الأمنية من شرطة ودرك عبر ولايات قالمة، قسنطينة، سكيكدة، ميلة، عنابة، الطارف، خنشلة وأم البواقي، معالجة العديد من الملفات المماثلة، التي تم على إثرها تفكيك العديد من العصابات وتقديم أفرادها إلى العدالة.

…

العثور على جثة متفحمّة بسكيكدة

زبيدة. ب

تدخلت، من ليلة الأحد إلى الإثنين، إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعزابة في ولاية سكيكدة، بمنطقة قرباز لنقل جثة المدعو “ب. م” البالغ من العمر 59 سنة، بعد العثور على جثته متفحمة في ظروف مازالت غامضة، ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد دندان لعرضها على الطبيب الشرعي بغرض تحديد أسباب الوفاة، تزامنا مع التحقيقات التي باشرتها الجهات الأمنية المختصّة بشأن هذه القضية. وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن الضحية متزوج وأب لـ 4 أطفال، ينحدر من بلدية فلفلة، يملك بستانا بالمكان المسمى قرية قرباز، ووجدت جثته متفحمة على بعد نحو 300 متر عن بستانه، الذي كان يتردد عليه بصفة مستمرة.

…

يخفي المخدرات في أكياس البذور ويروجها قرب المسجد

و.بوجملبن

عالجت مصالح الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية برج بوعريريج، قضية فريدة من نوعها، بعد تلقيها لشكوى من أحد المواطنين بشأن قيام مجموعة من المنحرفين والمسبوقين قضائيا، بترويج المهلوسات في ساحة أحد المساجد بمدينة برج بوعريريج، دون مراعاة قدسية المكان ومشاعر المصلين خلال أدائهم للصلاة، على إثر ذلك تنقل عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس إلى المسجد، أين تم رصد شاب يحمل في يده كيسا خاصا ببذور نبات “عشاق الشمس”، والذي قام برميه بمجرد مشاهدته لرجال الشرطة، ولاذ بالفرار، وبعد استرجاع الكيس، عثر عناصر الشرطة بداخله على كمية من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين، ودواء ريفوتريل بالإضافة لقطعتين من الكيف المعالج، ليتم توقيف المشتبه فيه وإخضاعه للملامسة الجسدية أين عثروا بحوزته على مبلغ 2000 د.ج من عائدات الترويج. ليتم تحويله إلى مقر المصلحة للتحقيق معه وتكوين ملف قضائي ضده عن تهمة حيازة المخدرات وأدوية مصنفة كمؤثرات عقلية قصد الاتجار غير الشرعي، قدم بموجبه وكيل الجمهورية الذي أحاله على قاضي جلسة المثول الفوري الذي أصدر ضده حكما يقضي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية.

…

بعد يوم من وفاتها

شخص يلفظ أنفاسه على قبر زوجته بتلمسان

سميح. ب

عاش سكان حي عبد المؤمن بن علي بتلمسان، مع بداية الأسبوع الجاري، قصة مأساوية، تتعلق بعائلة حرناوط، بدأت بوفاة الزوجة ليلا، وسط تأثر كبير، وبعد دفنها ووقوف زوجها البالغ 64 عاما لتوديع شريكة حياته وأم بناته، خرّ هو الآخر أمام قبرها مسلما روحه لبارئها في مشهد مؤثر.

وقد خلف الحادث صدمة حقيقية لدى بنات الفقيدين الأربع، حيث تركهن من دون معيل، وهو ما جعل عددا كبيرا من المواطنين يتضامنون ماديا مع اليتيمات ويقفون معهن في مصابهن الجلل.

…

سقوط قاتل لعامل بتيزي وزو

ر. م

نقلت، صبيحة الإثنين، مصالح الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية تيزي وزو، جثة شاب في الـ 39 من العمر، وذلك اثر سقوطه من الطابق الثالث لإحدى الورشات التي يشتغل فيها.جثة الضحية تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “محمد النذير” الجامعي، حيث وقع الحادث في منطقة واد عيسي بالمخرج الشرقي لمدينة تيزي وزو في إحدى العمارات المتواجدة طور الإنجاز، وقد لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة بعين المكان.

…

توقيف عصابة انتهكت حرمة مسجد

تمكّنت عناصر شرطة الأمن الحضري الثاني حيدرة من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، مسبوقين قضائيا، أحدهم كان محل أمر بالقبض من طرف كل من مصالح الأمن الحضري الثامن القصر الأحمر الكاليتوس بأمن المقاطعة الإدارية براقي، وكذا المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، لتورّطه في قضية سرقة مبلغ مالي تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، وقضايا المشاجرة بالأسلحة البيضاء، وقضايا حمل أسلحة بيضاء محظورة، قضية انتهاك حرمة مسجد وكذا قضية الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض محظور راح ضحيّتها شرطي تابع للمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية.

…

تعيش داخل خيم منذ عدة أشهر

العائلات المطرودة تحتج أمام مقر دائرة الرويبة

راضية مرباح

أقدمت عشرات العائلات رفقة مواطنين متضامنين مع قضية المطرودين إلى الشارع بالرويبة، أمس، على تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر دائرة الرويبة، للمطالبة بمعرفة مصير قضيتهم المطروحة منذ أشهر، والتي لم تجد أذانا صاغية ولم تحرك المسؤولين على الرغم من أن شهر رمضان على الأبواب، ما يستدعي إيجاد صيغة لمساعدة الأطفال الصغار وتجنيبهم التشرد في الشارع وحمايتهم من البرد الذي نخر أجسادهم داخل الخيم.

الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها بعض المواطنين المتضامنين مع العائلات المطرودة، والجمعيات الفاعلة ببلدية الرويبة، جاءت بعد نفاد صبر هؤلاء المتضررين الذين دفعتهم الأوضاع إلى تنصيب خيم في العراء، منهم 18 عائلة كانت تقطن في الحي الفوضوي بالمنطقة الصناعية للرويبة والتي تواجه التشرد بالشارع منذ أكثر من 6 أشهر، أجبرت على تنصيب خيم بالموقع الذي طردت منه وهدمت سكناتها بعد ما ضاقت بها كل السبل لإيجاد حلول لحالتها وإنقاذ عائلاتها من الضياع، فلا بلدية تدخلت لإيجاد حلول ظرفية للأزمة ولا دائرة إدارية أعطت لهم وعودا تخفف عنهم وطأة الألم الذي فرض عليهم داخل تلك الخيم التي نصبوها من الأغطية والبلاستيك أين تغيب فيها مختلف المتطلبات بعد ما أصبح البرد يفتك بأجسامهم وهي الظروف نفسها التي تعيشها عائلة اوغليس المتكونة من 3 عائلات بمجموع 11 فردا، حيث تواجه هي الأخرى، أوضاعا قاسية بعد ما طبق في حقها قرار الطرد من السكن الوظيفي الذي عاشت فيه سنوات من عمرها بثانوية عبد المؤمن بالرويبة رغم توفرها على كافة الدلائل التي تؤكد أحقيتها للسكن.

يذكر أن وقفة العائلات تخللها استقبال ممثليهم من طرف مسؤولي الدائرة من اجل التطرق لحالتهم وإيجاد الحلول لمأساتهم التي وجدت تضامنا كبيرا من طرف أبناء الرويبة، آملين أن تجد آهات هؤلاء ردا من طرف المسؤولين وعلى رأسهم والي العاصمة لإنصافهم قبل حلول الشهر الفضيل.

…

استهلك أموالا طائلة لتحويله من ملجأ للصيد إلى ميناء سياحي

والي تيبازة يأمر بتهيئة الميناء ومحو صورته الكارثية

ب. بوجمعة

وجه والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين ومدير شركة تسيير موانئ الصيد البحري، للإسراع في تهيئة مداخل الميناء والساحة ومختلف جوانبه بعد وقوفه في زيارة فجائية على الوضعية الكارثية التي آل إليها الميناء الذي استنزف أموالا طائلة لتحويله من ملجأ للصيد إلى ميناء سياحي.

كما أمر الوالي السلطات المحلية بإعداد دارسة تقنية بصورة عاجلة لتهيئة الشوارع المؤدية للميناء والأرصفة بما يتناسق مع طبيعة الميناء الذي يعد أحد الفضاءات المفضلة لزوار المدينة والسكان وخصوصا خلال موسم الاصطياف.

ووقف الوالي خلال زيارة ميدانية مفاجئة على الوضعية السيئة للأرصفة والمساحات المحيطة بالميناء، حيث وجه تعليمات صارمة لرئيسي البلدية والدائرة بضرورة الاستغلال الأمثل للإمكانات السياحية التي تتوفر عليها مدينة تيبازة وعلى الخصوص الميناء الذي يعد الملجأ المفضل للعائلات والزوار.

كما أمر الوالي مدير شركة تسيير موانئ الصيد البحري بتيبازة، بتهيئة ساحة الميناء التي لا تعكس التسمية الحقيقية للميناء الذي استهلك أموالا طائلة لتحويله إلى ميناء للصيد والنزهة، فالساحة التي تعج بالزوار خلال موسم الاصطياف والعطل الأسبوعية في وضعية كارثية وتفتقد لأماكن الجلوس، فضلا عن الخطر الذي يشكله على الأطفال انعدام سياج الحماية من السقوط في البحر.

…

التبرعات غطت تكاليف البناء والأثاث

محسنون يشيّدون منزلا لإخوة أيتام ببجاية

ن. أوهاب

تعكف جمعية “بصمة أمل” ببجاية على استكمال الرتوشات الأخيرة، للمنزل الذي تم تشييده تحت إشرافها وبهبات وإعانات المحسنين، على مستوى قرية “عفرون الشيخ” ببلدية كنديرة ببجاية، لفائدة إخوة أشقاء أيتام، كابدوا لسنوات طويلة ظروف جد مزرية، قبل أن تزيد الحرائق الأخيرة في تدهور حالها. العائلة المستفيدة من هذا المشروع، والمكونة من 3 إخوة أيتام، هم شابتان وأخوهما كانت تقطن بشبه بيت تنعدم فيه أدنى شروط الكرامة الإنسانية والعيش الكريم، حيث أنه مشبع بالرطوبة وسقفه جدرانه مليئة بالتشققات الكبيرة. كما كان المسكن يفتقر إلى المرافق الضرورية كالحمام والمرحاض، ما يضطر قاطنيه إلى التوجه خارج البيت لقضاء حاجاتهم، حتى خلال فصل الشتاء البارد جدا بالمنطقة.

وما زاد الوضع تأزما هو الحرائق الأخيرة، التي طالت القرية على غرار عديد قرى منطقة القبائل، أين خلفت خسائر مادية جد معتبرة، وألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد المحلي، حيث تأثر جراء ذلك غالبية السكان، بمن فيهم الأيتام الثلاثة.

هذا الوضع دفع جمعية “بصمة أمل”، لإطلاق نداء للمحسنين والخيرين داخل الوطن وخارجه، من أجل إطلاق مشروع إنجاز وتهيئة منزل لهذه العائلة المعوزة، وهي الصرخة التي وجدت الآذان المصغية والأيادي الممدودة، حتى من خارج الوطن، حيث تم استكمال جل أشغال البناء والتهيئة، ويتم حاليا تجهيز هذا المنزل الدافئ والملاذ الأمن لهؤلاء الإخوة بالأثاث والأجهزة الكهرو ـ منزلية الضرورية، وهي عملية وصل صداها حتى إلى أمريكا الشمالية، إذ ساهمت في جهود التضامن، جمعية للجالية الجزائرية بكندا، قدمت مبلغا ماليا جد معتبر للعملية. وتجدر الإشارة أنه تم تسجيل مبادرات عديدة من هذا النوع، على مستوى الولاية، جسدت فيها أرقى وأجمل صور التكافل الاجتماعي، والوقوف إلى جانب عائلات محتاجة ومعوزة، ونالت استحسانا كبيرا من قبل السكان.

…

متابعات قضائية للمخالفين

والي تيزي وزو يحظر جمع التبرعات للمرضى

رانية. م

أمر والي تيزي وزو جيلالي دومي رؤساء الدوائر والبلديات، بإيعاز من مديرية التنظيم والشؤون العامة، بمنع جمع التبرعات لفائدة المرضى عبر الجمعيات ولجان القرى مع تعرض المخالفين لمتابعات قضائية، مع تكليف السلطات الأمنية والمحلية بتطبيق التعليمة ومحاربة الظاهرة.

القرار جاء بعد استفحال الظاهرة بشكل كبير في إقليم الولاية وخصوصا في المدن الكبرى والفضاءات العامة، حيث ورد في التعليمة الصادرة عن والي تيزي وزو، أنه وباقتراح من مديرية التنظيم والشؤون العامة، تقرر محاربة ظاهرة جمع التبرعات عبر الطرقات والأماكن العامة بإقليم ولاية تيزي وزو لفائدة المرضى والمحتاجين للتكفل للعلاج في الخارج، كما يمنع منعا باتا منح أي ترخيص من قبل السلطات المحلية أو جهة أخرى للأشخاص والجمعيات ذات الطوابع المختلفة بتنظيم العملية، مع الإشارة إلى تعرض مخالفي القرار للمتابعات القضائية، إلى جانب السحب النهائي للاعتماد الجمعيات المخالفة أو اللجان التي تدعو أو ترخص لعملية جمع التبرعات.

وجاء في التعليمة التي أصدرها الوالي، أن كلا من أمين عام الولاية، مدير التنظيم والشؤون العامة، قائد المجموعة التقليمية للدرك الوطني، رئيس الأمن الولائي، مدير الشؤون الدينية والأوقاف، مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، رؤساء الدوائر والبلديات، كل وتخصصه بتنفيذ القرار الذي سينشر في سجل العقود الإدارية للولاية، حيث راسل رؤساء الدوائر وطالبهم بمراسلة رؤساء البلديات التابعة لهم.

وعللت مصادر مقربة من الإدارة، القرار بكونه جاء بعد استفحال الظاهرة واستغلال بعض الأطراف وضعية المرضى والمتاجرة بحالاتهم لتحقيق أغراض مشبوهة، ما تطلب، بحسب المصدر، تدخل السلطات لمنعها منعا باتا ومكافحتها بالاستعانة بمصالح الأمن.

فيما يرى معارضون للقرار، أنه سيحرم المرضى، الذين يستعصي علاجهم بالجزائر، من فرص الاستشفاء بالخارج، لما يتطلبه هذا الأمر من أموال باهضة، تصل في بعض الحالات إلى الملايير، محذرين من تبعات هذا القرار، وداعين إلى التمييز بين “المبزنسين”، وبين الجمعيات الفاعلة في العمل الخيري، والمشهود لها بالنزاهة، وتملك في سجلها عديد العمليات الخيرية الناجعة.