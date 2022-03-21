أخبار الجزائر ليوم الإثنين 21 مارس 2022

وفاة ثلاثة من عائلة وحدة في حادث مرور، تأجيل النظر في قضية فتح أوكار الرذيلة

وفاة ثلاثة من عائلة وحدة في حادث مرور بباتنة

ط.ح

لقي، مساء الأحد، ثلاثة أشخاص، حتفهم في حادث مرور مروع وقع إثر اصطدام عنيف بين سيارة وشاحنة، على الطريق غير المرقم الرابط بين الطريق الوطني 77 والطريق الوطني 3، بضواحي بوعروس بلدية وادي الشعبة دائرة باتنة.

وقال، بيان لخلية الإعلام لمديرية الحماية المدنية، أن الضحايا هم شاب ع.ب 39 سنة وامرأتان، ج. ب 75 سنة، ور.ش 30 سنة، نقلوا على عجل لمصلحة حفظ الجثث للمستشفى الجامعي بباتنة. وحسب المعلومات الرسمية فإن المرأتين هما زوجة ووالدة سائق السيارة.

يذكر أن الحادث الذي أدى إلى تحطم مقدمة السيارة تحطما كليا وقع عشية الأحد، وفي ظروف مناخية شديدة التقلب شهدت تساقطا للأمطار، في وقت قالت مصالح الدرك أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته الحقيقية.

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إصابة شاب بجروح بليغة في شقة مشبوهة

تأجيل النظر في قضية فتح أوكار الرذيلة بسطيف

سمير مخربش

أمر قاضي المثول الفوري بمحكمة عين ولمان جنوب ولاية سطيف، الإثنين، 21 آذار، 2022

بتأجيل السماع والنظر في قضية إنشاء أوكار للدعارة والفسق وفساد الأخلاق، التي أثارت ردود أفعال واسعة بالمنطقة.

قرار التأجيل جاء بطلب من جميع الأطراف، التي ألحت على ضرورة تأجيل القضية الأسبوع المقبل، حتى يتسنى للمعنيين الاطلاع على هذا الملف الخادش للحياء، والذي تم فتحه بعد العملية التي قام بها رجال الأمن الحضري الأول بحي 711 مسكن بعين ولمان. وقد نجحت الفرقة المختصة بكل احترافية في تفكيك شبكة دعارة تنشط عبر ولايات الوطن، والتي اتخذت من شقتين بحي 711 مسكن فضاء لممارسة الرذيلة، أين اعتاد أشخاص غرباء من الجنسين التوافد على المكان.

وقد تلقت مصالح الأمن عدة شكاوى من سكان الحي، تتعلق بتحركات مشبوهة لأشخاص غرباء عن المدينة اعتادوا التردد على شقتين بطريقة أثارت حفيظة السكان، وعكرت صفوهم، إلى درجة أن بعض القاطنين بالحي فضلوا الرحيل هربا من هذه المشاهد التي تمس بالآداب العامة. وبناء على هذه الشكاوى، تحركت عناصر الأمن الحضري الأول بعين ولمان ميدانيا، ووظفت كافة المعلومات لمباشرة تحريات دقيقة مع رصد تحركات الأشخاص الغرباء، لتتوج العملية بمداهمة الشقتين، أين ضُبطت المجموعة متلبسة بممارسة الفعل المخل بالحياء.

وقد بلغ عدد الموقوفين 11 شخصا منهم 6 فتيات تتراوح أعمارهن بين 21 و35 سنة، و5 ذكور تتراوح أعمارهم بين 45 و58 سنة. وفور إحالة الموقوفين على الجهات القضائية، تم إيداع الفتيات الست الحبس المؤقت، وهو نفس القرار الذي صدر في حق 3 ذكور، في حين وضع اثنان آخران تحت الرقابة القضائية. وتبين عند تفقد هوية الموقوفات أن هناك فتيات ينحدرن من أقصى الشرق، ومن غرب البلاد.

يذكر أنه في نفس الحي، تم الأسبوع الماضي العثور على شاب مصاب بجروح بليغة إثر تعرضه لطعنات خنجر، بعد خلاف نشب بين مجموعة مكونة من 3 شبان وفتاتين التقوا في شقة لممارسة الرذيلة، والذين ألقي عليهم القبض وأودعوا الحبس المؤقت. وقد خلفت المداهمة التي شنتها عناصر الأمن أمس، ارتياحا كبيرا وسط سكان الحي الذين استنكروا تلك الممارسات التي تخدش الحياء.

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سقوط قاتل لرجل بسعيدة

ف. ابن حمزة

لقي شخص مساء الأحد، حتفه اثر سقوطه من الطابق الثاني لعمارة بحي البدر بمدينة سعيدة، وحسب المصدر، فإن جثة الضحية الذي يبلغ من العمر 57 سنة تم معاينتها من طرف طبيب الحماية المدنية بعين المكان ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى احمد مدغري بسعيدة، فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.

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كاميروني ضمن شبكة لتزوير العملة بسعيدة

ف.ابن حمزة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية سعيدة مؤخرا، من الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير العملة الأجنبية عبر عدة ولايات بالجهة الغربية للوطن.

وحسب المصدر، أن مصالح الدرك الوطني بسعيدة، وعلى اثر استغلال معلومات حول الشبكة، تمكنت من ضبط مبلغ مالي أجنبي مزور قدره 4400 أورو، ومبلغ مالي غير مزور قدره 27 مليون سنتيم، وحجز 4 كلغ من مساحيق ملونة تستخدم في عملية التزوير، كما مكنت العملية التي قامت بها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسعيدة، من حجز مركبتين وتوقيف 9 أشخاص من ضمنهم رعية أجنبي من جنسية كاميرونية، سيتم تقديمهم للجهات القضائية فور انتهاء التحقيق.

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إصابة أربعة أشخاص في حريق بمنزل في الشلف

م.قورين

خلف نهار الإثنين، حريق مسكن بالطابق الأول بمجمع ليجيكو بحي بن سونة ببلدية الشلف، إصابة أربعة أشخاص، أحدهم أصيب بحروق على مستوى الوجه واليد، لدى محاولته إخماد الحريق في بدايته، الحادثة حسب مصالح الحماية المدنية، وقعت بسبب تسرب غاز قارورة البوتان المغذية للمدفأة، ما أدى إلى اشتعال النيران، وامتداد ألسنتها لتطال بعض الأفرشة والأغطية ما زاد من توسعها، وفور تدخل فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وتوقيف زحفه إلى باقي السكنات المجاورة، مع إجلاء المصابين وتحويلهم على جناح السرعة إلى مستشفى الشرفة.

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وضعية الضحية استدعت إجلائها إلى العاصمة

حبس ستيني أصاب فتاة بطلق ناري في المسيلة

أحمد. ق

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، الأحد، بإيداع ستيني رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، الذي وجهت له تهمة جناية محاولة القتل العمد، فيما تم الإفراج عن شخص آخر في قضية إصابة فتاة بطلق ناري قبل أيام قليلة في إحدى ضواحي بلدية عاصمة الولاية، مثل ما أشارت إليه الشروق في عدد سابق.

وبالعودة إلى تفاصيل قضية الحال، فإنها تعود على خلفية إصابة الضحية في العشرينات من العمر بطلق ناري، تم إثره تحويلها إلى مستشفى المسيلة.

واستنادً إلى مصادرنا، فإن الضحية البالغة من العمر حوالي 27 سنة التي تعرضت لطلق ناري من بندقية صيد على مستوى الذراع، بالمنطقة المسماة “غزال” الواقعة على بعد كيلومترات جنوب غربي بلدية عاصمة الولاية، في ظروف لا تزال مجهولة بالقرب من المسكن الخاص بالمشتبه فيه البالغ من العمر 61 سنة، وذلك إثر ملاسنات وقعت بينهما يجهل أسبابها ودوافعها الحقيقية، في الوقت الذي أشارت إليه جهات مطلعة أن أسباب الحادثة مطالبة الفتاة المشتبه فيه مبلغا من المال لأسباب غير معروفة، وأمام إصرارها، قام المعني بإخراج السلاح وتوجيه طلقة صوب المعنية مما تسبب في إصابتها على مستوى الذراع، أدى إلى وقوع نزيف.

وتم نقل المعنية من قبل أفراد الوحدة الرئيسة للحماية المدنية، بعد ما قام أحد الأشخاص بنقلها على متن مركبته بالقرب من مقر الوحدة الرئيسة للحماية المدنية، وبعد إخطار الجهات الأمنية المختصة إقليميا، ومنه تم تحويلها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الزهراوي، حيث خضعت للعلاج اللازم، ومن ثم نقلها إلى إحدى المستشفيات الواقعة في الجزائر نظرا لخطورة الإصابة التي تلقتها، حيث خضعت لعملية جراحية مستعجلة، كما تم إلقاء القبض على المشتبه فيه من قبل أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، ومباشرة التحقيقات اللازمة، التي انتهت بتشكيل ملف قضائي وتقديم المشتبه فيه رفقة الشخص الآخر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة.

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المشروع يعد مطلبا ملحا لسكان المنطقة

هذه هي شروط فتح مركز جامعي بعين وسارة

أحمد خلفاوي

ربط وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، إمكانية فتح مركز جامعي بمدينة عين وسارة الواقعة شمال ولاية الجلفة في معرض رده على سؤال كتابي لنائب برلماني، بهذا الخصوص، إنه عند توفر المعايير المحددة في دفتر الشروط، “تقدم جامعة زيان عاشور بالجلفة طلب فتح مؤسسة جامعية جديدة بالولاية على الندوة الجهوية لجامعات الوسط والتي تبدي رأيها بخصوصه، ثم يحول هذا الطلب، بعد موافقة هذه الأخيرة، إلى اللجنة الوطنية المخولة لدراسته والبت فيه”.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال رده على سؤال النائب احمد ربحي، بأن استحداث مؤسسات جديدة للتعليم العالي يقتضي استيفاء جملة من الشروط البيداغوجية والعلمية والهيكلية، إضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالعلاقة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي والقطاعات المستعملة، وأضاف بأن فتح نقاط تكوين للتعليم العالي في مختلف مناطق الوطن يتم وفق مخطط قطاعي منظم يحكم تطور الخارطة الجامعية على المدى المتوسط والبعيد، لغرض تلبية حاجيات الوطن من حيث المورد البشري عالي التكوين، وتكييف البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، بتطوير المهارات وتشجيع الابتكار، للمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية الوطنية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، ويحدد ذلك دفتر الشروط المتعلق بفتح مؤسسات جامعية جديدة، حيث يتطلب انشاء مؤسسة جامعية تحقيق جملة من الشروط، ومن ذلك انجاز دراسة سوسيومهنية واقتصادية للمنطقة، لضمان تأقلم هذه المؤسسة الجامعية الجديدة مع محيطها الاقتصادي والمهني، من أجل توسيع إمكانية توظيف خريجيها.

كما نبّه الوزير، ضمن السياق ذاته، إلى أهمية توفر الهياكل التعليمية والتدريبية الملائمة للتخصصات المراد فتحها، وذلك بتخصيص هياكل مجهزة حسب المعايير المعمول بها، بغية تحقيق تكوين عال ذي جودة ويناسب تطورات العصر، ويتطلب ذلك تخصيص اعتمادات وامكانات مالية معتبرة، وكذا توفير التأطير البيداغوجي المناسب والكافي من أساتذة دائمين ذوي خبرة ومن مصنف عال، ووجود عدد معتبر من المترشحين لشهادة البكالوريا لتغطية غالبية نقاط التكوين المفتوحة من حيث عدد الطلبة المسموح به لفتح التكوين، فضلا عن فتح تكوين وتخصصات غير متوفرة في المؤسسات الجامعية المجاورة، حيث تكون التخصصات المرغوب فتحها في تلك المؤسسة الجديدة مكملة، وليست مماثلة للتخصصات الموجودة بالمؤسسات الجامعية المجاورة الأخرى، مع وجود اعتمادات وإمكانات مالية معتبرة لاستغلال الوسائل المادية المسخرة، بما فيها المقاعد البيداغوجية أحسن استغلال.

يشار إلى أن مشروع المركز الجامعي مطلب ملح لسكان المنطقة، بحكم الكثافة السكانية شمال الولاية، وتزايد أعداد الحاصلين على البكالوريا من أبنائها.

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العثور على جثني رجلين بميلة

نسيم.ع

عثر، صبيحة الاثنين في حدود الساعة التاسعة، بحي 177 مسكن وسط مدينة فرجيوة 35 كلم غرب عاصمة الولاية ميلة، على جثة شاب يدعى “ب. ز”، يبلغ من العمر 26 سنة، متوفى داخل الطابق الأرضي لمنزله العائلي، وعلى جثته آثار لجرح على مستوى معصم اليد اليسرى.

وحسب مصادر “الشروق”، فقد تم اكتشاف جثة الضحية من طرف أحد أفراد عائلته، حيث تم نقله من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد مداحي بفرجيوة، وتضاربت الروايات حول وفاته، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية، في حين تم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

من جهة أخرى، تدخل عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية لبلدية فرجيوة، لإجلاء جثة شخص يدعى “ص. ل”، يبلغ من العمر40 سنة، وجد متوفى داخل سيارة سياحية من نوع بيجو 406 بمنطقة عين قوسط بوسط مدينة فرجيوة أيضا. الضحية وجد حاملا لهاتف نقال بيده وممسكا لمقود السيارة باليد الأخرى، وقد توفي لأسباب مازالت غامضة، حيث نقل من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى فرجيوة تزامنا مع فتح تحقيق أمني في الحادث.

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تقودها فتاة

عصابة تعتدي على الباحثين على السيارات في موقع “واد كنيس”

مريم. ز

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الإثنين، توقيع عقوبات تراوحت بين 7 و15 سنة سجنا نافذا في حق أفراد عصابة تتكون من ستة أشخاص، تقودهم فتاة عشرينية، الأخيرة كانت تقوم باستدراج الضحايا من مختلف الولايات نحو مناطق معزولة بالعاصمة، والاعتداء عليهم بالسيوف والخناجر لسرقة أموالهم.

وقائع خطيرة عالجتها المحكمة الإثنين، تخص نشاطا إجراميا لعصابة راح ضحيتها العديد من الأشخاص تعرضوا لاعتداءات مسلحة، بعد استدراجهم عبر إعلانات وهمية لبيع سيارات مستعملة بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع التجارية، ثم تحديد مواعيد لمقابلتهم بمناطق معزولة لتجريدهم من ممتلكاتهم، وانطلقت التحريات في الملف من عدة بلاغات تلقتها مصالح الشرطة من طرف أشخاص ينحدرون من ولايتي وهران وسطيف، كشفوا في محضر شكاويهم عن تعرضهم للضرب والاعتداء من قبل مجهولين، استدرجوهم بمنطقة “لانفورما” بالرويبة، وواد السمار، بعد تحديد موعد مع أحدهم لشراء سيارة من نوع “بيكانتو” عرضت للبيع من قبل المتهمين بموقع “واد كنيس” التجاري.

التحقيقات أظهرت أن الجناة اعتدوا بنفس الطريقة على عشرات الأشخاص، ليتم توقيفهم بعد تحديد هوياتهم وتعلق الأمر بالمدعو “ذ. عبد الكريم” و”ب. احمد” إلى جانب آخر يدعى “ب. احمد مهدي”، وشقيقته “ب. نوال”، كما كشفت التحريات أن الرأس المدبر لعمليات الاعتداء هو “ذ. عبد الكريم” الذين وجهت لهم تهم تتعلق بجناية تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية، جناية السرقة باستعمال سلاح ظاهر، جناية السرقة مع توافر ظرف التعدد، باستحضار مركبة، جناية الضرب والجرح العمدي بسلاح.

المتهمون اعترفوا أثناء محاكمتهم أمام محكمة الجنايات بتفاصيل الجرائم التي ارتكبوها خلال الفترة الماضية، فيما صرحت المدعوة “ب. نوال” أنها لم تشارك في عمليات السرقة، وأشارت أن العثور على حقيبتها اليدوية بمركبة أفراد العصابة كان وراء توريطها بالملف، ولم تعلم بوقائعه إلا بعد استدعائها لمركز الأمن.

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البلاستيك المرسكل من محفزات السرطان

ورشة تصنع ألعاب الأطفال بمواد مضرة بالصحة بسطيف

سمير مخربش

تمكنت الإثنين، عناصر أمن ولاية سطيف، من تفكيك ورشة مختصة في تصنيع ألعاب الأطفال بالبلاستيك المرسكل المضرّ بالصحة. العملية نفذها رجال الأمن الحضري الثامن بسطيف، بعد الحصول على معلومات تتعلق بوجود ورشة سرية تقوم بصناعة ألعاب الأطفال دون رخصة.

الأمر الذي استدعى التنقل الى مكان النشاط رفقة أعوان مديرية التجارة ليتبين أن صاحب الورشة ينشط بطريقة غير شرعية، ولا يملك أي وثيقة تسمح له بممارسة هذا النشاط، ويستغل البلاستيك المرسكل وهو حاو لمواد كيميائية سامة قد تسبب الإصابة بمرض السرطان والمضر عموما بالصحة لصناعة الألعاب، وبالتالي فهو يعرض الأطفال للخطر.

ليتم على الفور حجز كمية معتبرة من هذه الألعاب قدرت بــ 100 علبة كرطونية معبأة ومهيأة للتسويق مع اقتراب شهر رمضان ونشاط تجارة لعب الأطفال قبل عيد الفطر المبارك التي لا تحمل أي وسم تجاري، مع مصادرة ماكينة طحن البلاستيك، وخلاط كهربائي وآلة صنع الألعاب. وقدرت قيمة الألعاب المحجوزة بحوالي 31 مليون سنتيم.

وقد قامت الفرقة بإتلاف الألعاب، وإنجاز ملف جزائي ضد صاحب الورشة الذي أحيل على الجهات القضائية، وحاول التحجج بكونه لا يعلم مخاطر البلاستيك على الصحة. يذكر أن مدينة العلمة، وولاية سطيف على العموم كانت عاصمة لألعاب الأطفال المستوردة من لخارج وعلى وجه الخصوص من الصين، ولكن توقيف الاستيراد هو ما خلق العديد من الورشات السرية التي تقوم بعجن وصنع ألعاب من البلاستك المرسكل من دون أخذ احتياطات الصحة اللازمة، ناهيك عن العمل من دون سجل تجاري.