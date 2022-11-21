أخبار الجزائر ليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022

عراقيل ترهن نشاط التنقيب عن الذهب، وفاة عجوز دهستها حافلة

اختناق تلميذتين بالغاز المتسرب من مدفأة القسم بتلمسان

سميح.ب

تدخلت، الأحد الماضي، عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسبدو جنوب ولاية تلمسان، من أجل إنقاذ تلميذين في العاشرة من عمرهما، بعدما تعرضتا لحادث اختناق بغاز أكسيد الكاربون المنبعث من مدفأة القسم بابتدائية الشهيد مراح بن عمر ببلدية القور دائرة سبدو جنوب ولاية تلمسان.

وكانت المعلمة قد لاحظت حالة التلميذتين مع انتشار رائحة الغاز لتسارع رفقة الطاقم التربوي في تبليغ عناصر الحماية المدنية مع فتح النوافذ وإخلاء القسم من التلاميذ وفور تنقل عناصر الحماية المدنية إلى المؤسسة، قدموا الإسعافات الأولية للتلميذتين اللتين عانيتا بعد استنشاق كميات من القاتل الصامت قبل تحويلهما نحو مستشفى سبدو من أجل الاطمئنان أكثر على صحتهما.

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نقص في اليد العاملة وصعوبة في التمويل

عراقيل ترهن نشاط التنقيب عن الذهب بجانت

ب. طواهرية

دعا ممارسو التنقيب عن الذهب، إلى رفع ما وصفوه بالعراقيل التي ترهن هذا النشاط، الذي قننته السلطات منذ فترة.

واحتضن مقر ولاية جانت الأحد، لقاء لعدد من الشباب الممارسين لنشاط التنقيب الحرفي عن الذهب مع والي الولاية، خصص لرفع انشغالات ومشاكل هذه الفئة، وحضر اللقاء فضلا عن سلطات الولاية، رئيس الفرع الإقليمي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بجانت، وممثلو المؤسسات المصغرة والناشطة في مجال التنقيب الحرفي.

وسمح اللقاء بتقييم مختلف الصعوبات والعراقيل التي تواجه الحرفيين في مجال التنقيب الحرفي عن الذهب خاصة ما تعلق منها ببعض الإشكالات التقنية في الميدان، منها تعديل عمق الحفر بالنسبة للمواقع التي تتواجد بها مادة الذهب، وإشكالات تمويل المؤسسات المصغرة والمتوسطة الناشطة في مجال التنقيب الحرفي عن الذهب، والصعوبات الناجمة عن ندرة اليد العاملة الجزائرية في مجال التنقيب عن الذهب فيما تمنع القوانين إلى حد الآن تشغيل اليد العاملة الأجنبية.

كما تعرض المتدخلون إلى تعقيدات الإجراءات المتعلقة بمعالجة طلبات تغيير إحداثيات المواقع المستغلة في مجال التنقيب عن الذهب، فضلا عن مناقشة سبل مكافحة التعدين العشوائي وغير الشرعي لمادة الذهب، وكذا نقطة تتعلق بالتموين بالمواد الطاقوية المستعملة في النشاط. من جهته، قال والي الولاية إن كل الانشغالات التي تم طرحها سيتم أخذها بعين الاعتبار ومعالجة جميع العراقيل التي تواجه الحرفيين في مجال التنقيب عن الذهب ورفعها في أقرب الآجال، حفاظا على المكاسب الاستثمارية المحققة في هذا القطاع. معلوم أن جانت تضم أكثر من 100 مؤسسة حرفية متخصصة في التعدين عن الذهب بموجب ترخيص من الوزارة الوصية، غير أن أغلب المنتسبين لهذه الفئة طرحوا ولا يزالون عديد المشاكل التي تعيق نشاطهم ميدانيا، والتي يرجى أن يجد هذا اللقاء حلا لها.

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هلاك شاب اختناقا بالغاز في خنشلة

طارق. م

انتشلت، عصر الأحد، مصالح الحماية المدنية، بدائرة ششار بجنوب ولاية خنشلة، جثة شاب يبلغ من العمر 35 سنة، بعدما لقي مصرعه اختناقا بالغاز، داخل مسكنه بششار، وذلك بعد تسرب غازات لثاني أكسيد الكاربون من مدفأة مسكنه العائلي، حيث تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى الشاذلي بن جديد، فيما باشرت مصالح الأمن تحقيقا في ظروف الحادثة الأليمة والتي اهتزت على وقعها مشاعر كل سكان المنطقة.

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وفاة عجوز دهستها حافلة بقسنطينة

عصام. ب

لفظت، الأحد، امرأة تبلغ من العمر 69 سنة، أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرضت لها، بعد أن دهستها حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط النقل الحضري بمدينة قسنطينة. الحادث المميت وقع في حدود الساعة الخامسة إلاّ عشر دقائق مساء، عندما كانت الضحية “ز، خ” بصدد عبور الطريق على مستوى منطقة حي الإخوة عباس المعروف بوادي الحد بمدينة قسنطينة، قبل أن تصدمها حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط النقل الحضري بين بوالصوف عبد الحفيظ وجبل الوحش، ما تسبب في وفاتها في عين المكان متأثرة بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرضت لها، ليتم تحويل جثتها من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس، في وقت تدخل عناصر الشرطة وفتحوا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المميت.