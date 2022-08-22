أخبار الجزائر ليوم الإثنين 22 أوت 2022

انتشال جثث لثلاثة غرقى بشواطئ سكيكدة، الإطاحة بمروج الكوكايين

لصّ مختص في سرقة هواتف المرضى بالمستشفى الجامعي

عصام بن منـية

لم يتردد لص في انتهاك حرمة المرضى المقيمين في المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، لممارسة نشاطه الإجرامي وسرقة أجهزة هواتفهم النقالة، قبل أن يتم ضبطه من طرف أحد العاملين بالمستشفى، متلبسا بسرقة جهاز هاتف محمول لأحد المرضى، ليقوم بإخطار عناصر مصلحة الأمن الحضري الثالث، المتواجدة بالقرب من المستشفى الجامعي، أين تنقل عناصرها إلى المستشفى، وقاموا بتوقيف المشتبه فيه، واقتياده إلى مقر المصلحة للتحقيق معه وتكوين ملف جزائي ضده عن قضية السرقة في حالة تلبس، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، والذي أحاله على المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري، أين تم إيداعه الحبس.

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كلب مسعور يهاجم طفلة بشاطئ بني صاف في عين تموشنت

زهيرة قلعي

تعرضت نهار الإثنين طفلة إلى عضة كلب مسعور بشاطئ رشقون1 التابع لبني صاف بولاية عين تموشنت، الطفلة التي تنحدر من ولاية البيض، كانت رفقة عائلتها في رحلة استجمام إلى ذات الشاطئ قبل أن تتحول رحلتها الترفيهية إلى مأساة، هذا وقد شهد نفس الشاطئ قبل هذه الحادثة بيوم فقط، هجوم كلب متشرد آخر على طفلة أخرى ووالدها خلال الفترة المسائية، مما استدعى نقلهما إلى المصالح الصحية وسط استياء كبير بين المصطافين ومرتادي ذات الشاطئ، الذي يعد من أهم شواطئ ولاية عين تموشنت وكل هذا يحدث في عز موسم الاصطياف.

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الإطاحة بمروج الكوكايين في المسيلة

أحمد. ق

أطاح عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الحادي عشر بأمن المسيلة، بشخص من أجل الحيازة والمتاجرة بالمخدرات الصلبة، وكذا حيازة مواد صيدلانية ذات مؤثر عقلي بغرض الاستهلاك، حسب ما علمته “الشروق” من مصدر أمني، تم على إثرها حجز كمية من الكوكايين يقدر وزنها الإجمالي بـ20.5 غرام و3 كبسولات مهلوسة من نوع “بريقابلين” 300 ميليغرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي يناهز 30 ألف دينار جزائري، يعتبر من عائدات المتاجرة بهذه السموم وسط المواطنين.

وتعود تفاصيل قضية الحال، على إثر معلومات وردت للمصلحة المذكورة أعلاه، مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات، بأحد أحياء قطاع الاختصاص، حيث مكنت فريق التحقيق من الإطاحة به وحجز الكمية المذكورة، ليتم في الأخير تقديم المشتبه فيه، أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا ليصدر في حقه أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.

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توقيف عشريني بحوزته ذخيرة لسلاح فردي ناري بجيجل

ع. ب

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة الشقفة ولاية جيجل من توقيف شاب عشريني تورط في حيازة ذخيرة سلاح ناري فردي.

العملية جاءت على إثر ورود معلومات شهر جويلية الماضي مفادها حيازة أحد الأشخاص بمدينة الطاهير لذخيرة سلاح ناري فردي بدون رخصة، وعليه وبعد التحقيق تم التعرف على هوية المشتبه فيه وهو شاب يبلغ من العمر 27 سنة ينحدر من بلدية الشقفة وبعد تفتيش مسكنه العائلي بناء على الإذن بالتفتيش الصادر عن النيابة المختصة تم العثور على 15 خرطوشة ومخزن سلاح ناري فردي كانت مخبأة بسقف قاعة استقبال الضيوف بداخل مسكنه، ليتم حجزها وتحويل المعني للمصلحة وبعد استكمال التحقيق والإجراءات القانونية في حق المشتبه فيه تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لأجل قضية حيازة مخزن سلاح ناري من الصنف الرابع وذخيرة بدون رخصة، أين تم وضعه تحت الرقابة القضائية.

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انتشال جثث لثلاثة غرقى بشواطئ سكيكدة

إسلام. ب

انتشل، عناصر الحماية المدنية لولاية سكيكدة، في ساعة متقدمة من صباح الإثنين، ثلاث جثت لأشخاص لقوا مصرعهم غرقا في يوم واحد بمختلف شواطئ سكيكدة، جلهم فقدوا الجمعة الماضي، الأول بشاطئ قرباز 1، التابع لبلدية جندل سعدي محمد، شرق ولاية سكيكدة لطفل يبلغ من العمر 16 سنة، وينحدر من دائرة عين امليلة، بولاية أم البواقي، والجثة الثانية بالمركز رقم 2، بشاطئ العربي بن مهيدي، ببلدية سكيكدة، لشاب يبلغ من العمر 20 سنة، وينحدر من بلدية الحدائق بسكيكدة، والغريق الثالث بشاطئ واد ريغة، ببلدية فلفلة، وهو شاطئ غير محروس وغير مسموح للسباحة لشخص يبلغ من العمر 29 سنة، وينحدر أيضا من ولاية سكيكدة، حيث تم نقل جثثهم إلى مصلحة الجثث بمستشفى سكيكدة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقات معمقة لكشف ملابسات هذه الحوادث الأليمة.

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اعتلوا مبنى دائرة السانيا وسكبوا البنزين على أجسادهم

محاولات انتحار جماعية وسط مقصيين من السكن بوهران

سيد أحمد فلاحي

لم تنته معاناة المئات من العائلات المنكوبة، بالحي الفوضوي الكيمو بالسانيا بوهران، رغم طول الانتظار ووصول شاحنات الترحيل إلى القطب العمراني بوادي تليلات، خاصة بعد أن تبين أن عددا كبيرا من الحالات شطبت من القائمة النهائية للإسكان، وهو ما حكم عليهم بقضاء لياليهم في العراء، مرابطين أمام مقر دائرة السانيا، مطالبين بتدخل أعلى مسؤول في الولاية من أجل إنصافهم وإعطاء كل ذي حق حقه، والأدهى والأمر من كل ذلك، هو وقوع محاولات انتحار جماعية أبطالها شباب وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها في حكم المشردين دون مأوى رفقة عائلاتهم .

وحسب ما أفاد به مقصون من السكن بالحي الفوضوي الكيمو المقابل لجامعة السانيا، فإنهم لا زالوا تحت تأثير الصدمة التي وقعت على رؤوسهم الخميس الماضي، حين طلبت منهم لجان الترحيل التنقل إلى حاسي بونيف من أجل الحصول على وثيقة السكن، غير أن هذه الخطوة – بحسبهم – كان الغرض منها فقط إخلاء السكنات الفوضوية والسماح للجرافات بهدم كل ما وجدته أمامها، والنتيجة هي تسجيل عدة حالات طرد وتشرد وسط عائلات استوطنت المكان بأطفالها الذين أصبحوا اليوم آباء يعيلون أطفالهم، ويحملون كل الوثائق والأدلة التي تثبت أحقيتهم في السكن، غير أن رأي اللجنة كان مخالفا للتوقعات، فبحسب بعض المحتجين أنه لا يعقل أن ينجح طفيلي أو غريب عن الحي، في تسجيل أبنائه في المراكز الصحية أو المؤسسات التربوية في ظرف أسبوع أو حتى شهر، ولذلك فهم يطالبون الوالي بإعادة فتح تحقيق للنظر في القضية والوقوف على التجاوزات التي تحدث في الكواليس، والتي كانت الفاصل في حرمان المئات من السكن، وفي الوقت نفسه منح الفرصة لآخرين لم يقضوا ليلة واحدة في المجمع الفوضوي حسب تصريحاتهم للشروق .

والجدير بالذكر أنه تم تسجيل نهار أمس محاولات انتحار استعراضية، وسط شباب ثائر، حاولوا إيصال رسالة التظلم من خلال اعتلاء أسطح مقر الدائرة، ومحاولة الانتحار حرقا باستعمال البنزين .

من جهة مقابلة، علمنا من مصادر مطلعة من دائرة السانيا، أنه يتم استقبال طعون العائلات المقصية من أجل النظر في صحة تصريحاتها، وإنصاف من تثبت صحة ادعائه، في حين يكون مصير الطفيليين الإقصاء، لأن ظاهرة التطفل صارت تصرفا معروفا كلما تعلق الأمر بعملية ترحيل سكان الأحياء الفوضوية .

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شاب يحاول قتل آخر باستعمال سلاح أبيض بالمسيلة

أحمد. ق

أوقف، عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثامن بالمسيلة، شخصا قام بالاعتداء على آخر بالضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض تمثل في سكين وكذا السب والتهديد اللفظي، وفق ما أورده بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة .

وتعود وقائع القضية، على إثر ترسيم شكوى تقدم بها الضحية للمصلحة، مفادها تعرضه للأفعال المذكورة سالفا من قبل المشتكى منه، ليتم فتح تحقيق في القضية والإطاحة بالمشتبه فيه، بعد استغلال المعلومات المتحصل عليها.

ليتم بعد استكمال التحقيقات اللازمة، تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا لدى محكمة المسيلة، ليصدر في حقه أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.

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تحولت إلى قبلة للزوار وأحيت السياحة بالباهية

محل “ديسكو مغرب” و”كارانتيكا عيبوط” تخطفان الريادة بوهران

سيد احمد فلاحي

لم يكن يخطر على بال أحد من سكان نهج الأمير عبد القادر بوسط مدينة وهران، أن يتحول حيَهم بين ليلة وضحاها، إلى أشهر موقع بالولاية، وقبلة مفضلة لمئات السياح وزوار المدينة، لا لسبب سوى أن محل بيع الأشرطة، المعروف فنيا بديسكو مغرب، عادت له الحياة من جديد بعد زيارة تاريخية لضابط الإيقاع ديجي سناك، ودمج ضمن كليب الأغنية صور للمحل الذي غرق في الغبار وخيوط العنكبوت ليفتح أبوابه من جديد بعد أكثر من 20 سنة من الغياب. أعاد سناك المحل إلى الواجهة وصار زوار وهران يمرون حتما عبر هذا الشارع ويتوقفون إجبارا عند هذا المحل. فوهران حققت هذه الصائفة المرتبة الأولى وطنيا بـ13 مليون مصطاف أغلبهم توقف عند هذا المحل.

وقد تركت هذه الظاهرة، حالة من الحيرة والاستغراب وسط قاطنة الولاية، خاصة جيران الصَرح الفني، الذين ظلوا لسنوات يمرَون أمام المحل المهترئ الذي تآكلت جدرانه مع مرور السنوات، من دون أن يلتفتوا حتى لواجهته، التي يعتليها مجسم أسطوانة عملاق، واليوم تفاجؤوا بتوافد المئات إن لم نقل الآلاف من الزوار، الكل يركن سيارته ويتوجه قدما نحو الدكانة من اجل التقاط السيلفي أو تصوير الأطفال والأصدقاء وهو ما ظل يعرقل حركة السير واستدعى في كل مرة تعيين أعوان شرطة من أجل تسهيل حركة السير ومنع التوقف العشوائي للسياح.

وبحسب ما تم رصده من خلال زياراتنا المتكررة للموقع، فإن الأمر يتعلق بمغتربين قدموا من مختلف بقاع العالم، فرنسا ألمانيا، كندا النرويج السويد وغيرها، هناك من اصطحب حتى زوجاتهم الغربيات وأصدقاء لم يعرفوا الجزائر إلا عبر أغنية ديسكو مغرب التي ذاع صيتها وصنعت الترند العالمي لعدة أسابيع، زيادة على الزيارات المتواصلة لسكان الولايات المختلفة، من بومرداس، العاصمة، جيجل، سوق أهراس، عين وسارة، أدرار، بشار وحتى تمنراست الكل حضر ولم يفوت الفرصة من أجل زيارة المحل الأسطوري الذي تخرج منه نجوم الراي في صورة حسني وخالد والكوكبة.

وغير بعيد عن حي العربي بن مهيدي، وتحديدا بساحة أوش، المعروفة بمحلات بيع الورود، يتواجد محل قديم لبيع الأكلة الأكثر شعبية في الغرب الجزائري، والمعروفة بالكارانتيكا، هناك بالذات يتواجد محل متواضع يدعى عيبوط، لصناعة وبيع الكاران، كان يعرفه سكان وهران وبعض المترددين على الولاية فقط، لكن بعد زيارة الديجي الساحر سناك، وتناوله وجبة ساخنة هناك، أصبح كل من تطأ قدمه بالباهية، إلا ويزور المحل من أجل تناول الكارانتيكا، وبشهادة صاحب المحل، فإن عدد الزبائن تضاعف بشكل لافت، وزاد الضغط على العمال والمحل الذي لم يعد يستوعب عدد الزبائن، خاصة في الفترة الصيفية، نظرا للإقبال الكبير للفضوليين الذين وصلوا إلى ذلك المحل ليس من اجل تناول الكاران فقط، بل من اجل أخد صورا هناك ونشرها عبر ستوريات بعنوان هنا تناول سناك الكارانتيكا وهي معطيات خدمت كثيرا الحركة السياحية بوهران، بعدما كان هوس السياح على قلعة سانت كروز والكاتدرائية والشواطئ الساحرة، اليوم تغيرت المفاهيم وسطع نجم الديسكو مغرب وكارانتيكا عيبوط.