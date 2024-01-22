أخبار الجزائر ليوم الإثنين 22 جانفي 2024

قتلوه خنقا وحرقوا سيارته، حجز 15 قنطارا من الكبد الفاسد

في جريمة مروعة

قتلوه خنقا وحرقوا سيارته في أم البواقي

ج. لمودع

جريمة قتل بشعة وقعت، الإثنين، أبطالها خمسة أشخاص، مشتبه فيهم، وضعوا حدا لحياة خمسيني، وقد ألقي عليهم القبض من طرف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، بعد تلقي المجموعة لمكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1055، حول اكتشاف جثة بالمكان المسمى دوار الكويهي بلدية عين مليلة بولاية أم البواقي، بالقرب من الطريق الوطني رقم 100 الرابط بين مدينتي عين كرشة وعين امليلة، وعلى الفور، تم التنقل إلى عين المكان، وبالاستعانة بخلية الشرطة التقنية والعلمية، قام فريق التحقيق بجمع الأدلة من مسرح الجريمة، لتنطلق عملية الاستعلام والتحري باستخدام مختلف التقنيات الحديثة، أين تم التوصل في الوهلة الأولى إلى تحديد هوية الضحية وهو كهل، في العقد الخامس من العمر، ينحدر من إحدى الولايات الشرقية للوطن، وفي أقل من 24 ساعة تم التوصل إلى المشتبه فيهم، باقتراف جريمة القتل، وتوقيفهم وهم خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و50 سنة، فيما يوجد ثلاثة أشخاص آخرين في حالة فرار.

المشتبه فيهم قاموا بالتخطيط للجريمة وتنفيذها بعد استدراج الضحية من مسقط رأسه إلى مكان ارتكاب الجريمة، والقيام بخنقه حتى الموت، والاستيلاء على سيارته، وحرقها بعد تنفيذهم للجريمة لطمس الأدلة وإبعاد الشبهة عنهم، حيث تم استرجاع سيارة الضحية المحروقة بالمكان المسمى الصليب بلدية عين مليلة.

التحقيق لايزال متواصلا من أجل توقيف باقي المشتبه فيهم، فيما سيقدّم الموقوفون أمام الجهة القضائية المختصة قريبا.

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12 جريحا إثر انقلاب شاحنة لنقل العمال بسطيف

سمير مخربش

أصيب الأحد 12 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انقلاب شاحنة لنقل العمال ببلدية العلمة ولاية سطيف.

الحادث وقع بالمنطقة الصناعية لبلدية العلمة، أين كانت شاحنة لنقل العمال تسير بصفة عادية. وفجأة انقلبت الشاحنة في مشهد مفزع وسقطت في وادي يقطع المنطقة ليرتطم العمال ببعضهم ويجدوا أنفسهم في مجرى الوادي الذي لم تكن مياه كثيرة.

وبعد تدخل رجال الحماية المدنية لوحدة العلمة، تم إحصاء 12 مصابا من العمال، حولتهم الفرقة إلى مستشفى صروب الخثير بالعلمة.

وقد علمنا من العاملين بالمستشفى أن كل المصابين تلقوا العلاج الضروري وغادروا المستشفى.

وأما الشاحنة فقد تمت الاستعانة برافعة عملاقة لإخراجها من الوادي بعد جهود كبيرة وعمل دام أكثر من ساعتين.

وقد خلف الحادث حالة من الهلع داخل المنطقة الصناعية، كما أثار عدة تساؤلات حول ظروف نقل العمال، حيث لازالت بعض الشركات تنقل عمالها في شاحنات غير مهيأة، ووسط ظروف غير إنسانية محفوفة بخطر الحوادث وكذا البرودة الشديدة.

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كان بصدد درء الخطر عن المواطنين

مصرع متطوع من الهلال الأحمر الجزائري بسكيكدة

إسلام. ب

توفي متطوع في مكتب الهلال الأحمر الجزائري الأحد، بمكتب بلدية جندل سعدي محمد، شرق ولاية سكيكدة، خلال تأديته عملا للصالح العام.

ويدعى الضحية عبد الغاني بركات، يبلغ من العمر 45 سنة، وقضى في حادث سقوط شجرة كاليتوس ضخمة على جسده، وهذا مساء الأحد، في حدود الساعة السادسة، بطريق المدرسة الابتدائية لذات البلدية، أثناء أداء الناشط الجمعوي، واجبه الانساني المتمثل في قص فروع الشجرة المائلة التي كانت تمثل خطرا على المارة.

وذكرت مصادر محلية، بأن الضحية سبق له مراسلة السلطات بالمنطقة، مطالبا الترخيص له بإزالة الشجرة، والتي تشكل خطرا على حياة الأشخاص، خاصة التلاميذ، وحصل على الموافقات لإزالتها، لكن شاء القدر أن تكون هذه الشجرة السبب في وفاته، أثناء قيامه بنفسه بعملية قصها.

وقد سقط فرع كبير، بشكل مفاجئ، فوق رأس الضحية أثناء أدائه واجبه الانساني، فتعرض لإصابات مميتة، أين لفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان، ليتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد دندان بعزابة، لإخضاعها للتشريح الطبي، موازاة مع التحقيق، الذي باشرته المصالح الأمنية حول هذا الحادث المروع. وشيعت جنازة الضحية الإثنين، إلى مقبرة البلدية، في جو مهيب، بحضور جمع غفير من منتسبي الهلال الأحمر الجزائري من داخل وخارج ولاية سكيكدة، فضلا عن سكان المنطقة.

وتكريما للضحية، علق الهلال الأحمر الجزائري بولاية سكيكدة، جميع الأنشطة إلى غاية مطلع الأسبوع القادم، وقصر نشاطه، على إطعام الأشخاص من دون مأوى ثابت، وهو العمل الذي كان يقوم به الضحية من دون توقف.

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حجز 15 قنطارا من الكبد الفاسد موجّه للبيع في سطيف

س. م

حجز أفراد فصيلة تأمين الطريق السيّار شرق – غرب، بالسفيهة عبر مجموعة الدرك الوطني بسطيف، الأحد، ما يفوق عن 15 قنطار من كبد الخروف، مجهولة المصدر، مموهة بواسطة مادة البيض وذلك على مستوى الحاجز الأمني الثابت بابور، حيث كانت هذه السلعة غير الصالحة للاستهلاك على متن شاحنة بمبرد من نوع “هيونداي” والتي كان يقودها المسمى “ص.ع”، البالغ من العمر 48 سنة، وبعد التحقيق معه، تبين بأن مادة الكبد تم إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية، وعند عرض البضاعة على الطبيب البيطري، أكد على ضرورة إتلافها كونها غير صالحة للاستهلاك البشري.

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حاولوا سرقة خزنة تحتوي على أموال ومجوهرات زوجته

البصمات تكشف أفراد عصابة اقتحموا منزل رجل أعمال لسرقته!

مريم. ز

تنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، منتصف شهر فيفري المقبل، في ملف قضائي تورط به أفراد عصابة إجرامية تضم أربعة أشخاص، اقتحموا منزل رجل أعمال بالعاصمة، لمحاولة سرقته ليلا قبل أن ينكشف أمرهم ويتم توقيفهم بعد ساعات من ذلك.

حيثيات الملف انطلقت من شكوى قيّدها قريب الضحية أمام مصالح الأمن بباب الزوار، مفادها تعرض المسكن الذي كان يحرسه للاقتحام ليلا من قبل ثلاثة أشخاص، وقيامهم بكسر زجاج نافذة غرفة نومه بعد تسلق الجدار الخارجي للمسكن، ولدى ولوجهم إلى الداخل، لفت انتباهه تحركات غريبة وأصوات أقدام، فقام بإشعال أضواء المنزل وتناول كرسيا بيده للدفاع عن نفسه، ليتفاجأ بالمتهمين داخل غرفته وهم بصدد سرقة خزنة فولاذية تحتوي على مبالغ مالية ووثائق رسمية وكذا مجوهرات زوجته، أين لاذا المتهمون بالفرار بعد مشاهدته عبر النافذة، فيما كان شريكهم بانتظارهم على متن شاحنة صغيرة خارجا.

مصالح الأمن تمكّنت، استنادا لتصريحات الضحية وتقرير الخبرة العلمية بعد رفع البصمات، من تحديد هوية المشتبه فيهم وتعلق الأمر بكل من “ف.ل”، “ك.ب”، “ج.د”، الذين عقدوا العزم على سرقة منزل الضحية جار أحد المتهمين يدعى “ك.ب”، الأخير وبعد عملية ترصد وتأكده من مغادرة المعني رفقة عائلته إلى ولاية البويرة، اتفق مع شريكه “ف.ل” على وضع مخطط لسرقة المسكن، والاستعانة بصديقيهما لمساعدتهما في العملية مقابل تقاسم ثمن المسروقات مناصفة فيما بينهم.