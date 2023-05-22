أخبار الجزائر ليوم الإثنين 22 ماي 2023

توقيف شاب حاول قتل آخر بسلاح ناري، متابعة صفحة إخبارية لنشرها نبأ كاذبا

توقيف شاب حاول قتل آخر بسلاح ناري في باتنة

ط. ح

أوقف عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة، شابا عقب الترصد له بولاية الطارف، بعد أسابيع من فراره إلى الجمهورية التونسية، برغبة الإفلات من توقيفه إثر محاولته ارتكاب جريمة في حق شاب بحي بوزوران، بواسطة سلاح ناري مطلع الشهر الجاري.

وكان الشاب المسبوق، البالغ من العمر 22 سنة، حاول الاعتداء مع توفر نية سبق الإصرار والترصد، على غريمه البالغ من العمر 26 سنة، ببندقية تقليدية، وهو عبارة عن مسدس “قرانوزي”، وقد تم استرجاعه بخرطوشين عيار 16 ميم، بعدما لجأ لإخفائه عند خالته البالغة من العمر 35 سنة، والتي تم توقيفها أيضا عن تهم عدم التبليغ، ليلجأ إلى تقديمهما معا لدى النيابة المحلية لدى محكمة باتنة، بعد الانتهاء من تدوين المحضر الجزائي.

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توقيف شابين ابتزا فتاة بعد قرصنة حسابها بباتنة

متابعة صفحة إخبارية لنشرها نبأ كاذبا عن جريمة

طاهر حليسي

كلفت النيابة المحلية مؤخرا، مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة، بالتحري في نشر أخبار كاذبة، عبر مواقع صفحات إخبارية تنشط بولاية باتنة، بعدما أوردت تلك الصفحات خبرا يتعلق باقتحام مجموعة من المجرمين منزل مواطن بحي الرياض وقتله بسلاح ناري، وهو الخبر الذي اتضح أنه عار عن الصحة.

واستدعت مصالح الشرطة عددا من مسيري تلك الصفحة وحققت معهم عن تهم تتعلق بإثارة البلبلة والتهويل في وقت حساس، كانت شهدت فيه الولاية جريمة قتل رجل الأعمال “ب. ع” من قبل مجموعة من الأشخاص.

وفي سياق متصل أوقف، عناصر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، لأمن ولاية باتنة، شابين يبلغان من العمر 19 و20 سنة، عن تهم تتعلق بالقرصنة والابتزاز بغرض التشهير، عقب استلائهما على حساب فتاة بتطبيق السناب شات. وكانت المواطنة رفعت شكوى ضد الشابين اللذين طلبا منها مبلغ 15 مليون سنتيم، مقابل التخلي عن نشر صورها ومحتوياتها الشخصية والخاصة، لتفتح المصالح المعنية تحقيقا تمكنت خلاله وفي ظرف وجيز من توقيف الجانيين بعد تثبيت التهم ضدهما بطرق تقنية وقانونية، ليسار بعد ذلك إلى إعداد محضر جزائي ضدهما قبيل تقديمهما للنيابة المحلية لدى محكمة باتنة.

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سقوط مميت لبنّاء من الطابق الرابع بخنشلة

طارق. م

توفي، صباح الاثنين، بنّاء يبلغ من العمر64 سنة، بعد سقوطه المفاجئ من الطابق الرابع لعمارة في طور الإنجاز داخل ورشة بناء متواجدة بحي جبل العلك بمخرج مدينة قايس بولاية خنشلة، ووقع الحادث خلال قيام الضحية ببعض الأشغال، قبل أن يفقد توازنه، ويسقط ما تسبب في إصابته بجروح وإصابات بليغة نتيجة الارتطام العنيف لجسمه بالأرض، أمام دهشة وصدمة زملائه داخل الورشة، والذين سارعوا للاتصال بمصالح الحماية المدنية الذين تدخلوا محاولين إسعافه وإنقاذ حياته ونقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى حيحي عبد المجيد بقايس، غير أن الموت كان أسرع ليفارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى، وهو ما أكده الطاقم الطبي بالمستشفى. وذكرت مصادرنا أن الضحية قد ترك خلفه عائلة متكونة من خمسة أفراد.

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الإطاحة بشبكة إجرامية حاولت إغراق العاصمة بالمخدرات

نوارة.ب

أوقفت عناصر أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري الثالث لدويرة، 5 أشخاص مسبوقين قضائيا ومشتبه تورطهم في حيازة ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض المتاجرة مع جنحة تبييض الأموال.

أطوار قضية الحال، جاءت بعد وصول معلومات حول وجود شخص مشتبه فيه يقوم بترويج المخدرات، أين تم توقيف الشخص في حالة تلبس من قبل عناصر الأمن الحضري الثالث بالدويرة، وهو بصدد ترويج هذه السموم على مستوى أحد أحياء المدينة.

ومواصلة لمجريات القضية قامت الضبطية القضائية بتنفيذ إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه الذي كان إيجابي حسب بيان صادر عن أمن ولاية الجزائر، حيث ضبط بداخل سيارته التي مركونة أمام مسكنه العائلي “بصندوقها الخلفي” حقيبة سوداء بها كمية معتبرة من المخدرات تقدر بـ 10 كلغ و258 غرام من القنب الهندي على شكل صفائح كبيرة مغلفة وميزانين إلكترونيين.

واستكمالا للتحريات التي قامت بها المصلحة ذاتها، تم توقيف 4 أشخاص آخرين مشتبه فيهم، كانوا يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وإخفائها بأحد البنايات المهجورة، أين تم حجز 915 قرص من المؤثرات العقلية، وكذا مبلغ مالي يقدر بـ 464000 دج من عائدات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وثلاثة 3 أسلحة بيضاء و5 هواتف نقالة.

وبعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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حجز 2300 قطعة نقدية رومانية بتبسة

ب. دريد

أدانت نهار الإثنين، محكمة الجنح بالشريعة بولاية تبسة، شخصين في العقد الرابع من العمر بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بمليون دينار جزائري لكل واحد منهما، مع الأمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت، بعد تورطهما في حيازة كمية معتبرة من القطع النقدية الأثرية التي يعود تاريخها للقرن الرابع ميلادي، من دون حصولهما على رخصة قانونية. المتهمان تم توقيفهما نهاية الأسبوع الماضي، من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الشريعة، بعد تلقيهم لمعلومات تفيد بحيازة شخصين مشتبه فيهما، لمجموعة معتبرة من القطع النقدية ذات القيمة التاريخية.

وبعد التحري والتحقيق والتأكد من تلك المعلومات، وبالتنسيق مع النيابة المحلية لدى محكمة الشريعة، قام عناصر الشرطة بمداهمة مكان تواجد المتهم الأول، والذي عثر بحوزته على كيس بلاستيكي يحتوي على 2300 قطعة نقدية أثرية، ليتم توقيفه وتحويله إلى مقر أمن الدائرة للتحقيق معه حول مصدر تلك القطع النقدية، فيما تم التنسيق مع مصالح مديرية الثقافة والفنون وإخضاع القطع النقدية المحجوزة إلى الخبرة، من طرف مختصين، أثبتوا بأنها مصنفّة ضمن القطع الأثرية وذات قيمة تاريخية، حيث يعود تاريخها إلى القرن الرابع ميلادي وتحديدا العصر الروماني.

على إثر تقرير الخبرة، تم مواصلة التحقيق مع الموقوف، ما أفضى إلى تحديد هوية المتهم والذي تم توقيفه، وتحويله إلى مقر الأمن لإتمام إجراءات التحقيق. الموقوفان تم إنجاز ملف قضائي ضدهما، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية، والذي أمر بإحالتهما على المحاكمة وفق اجراءات المثول الفوري، أين صدر ضدهما حكم يقضي بسنة حبسا نافذا، مع الإيداع، وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري لكل منهما.

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والي خنشلة أنهى مهامه وأمر بإحالته على التحقيق الإداري

ملف العقار بصحراء النمامشة يطيح بمسؤول املاك الدولة بششار

طارق. م

أصدر مساء الأحد، والي ولاية خنشلة يوسف محيوت، قرارا يقضي بإنهاء مهام رئيس فرع مديرية أملاك الدولة بدائرة ششار الواقعة جنوب ولاية خنشلة، مع الأمر بإحالته على التحقيق الإداري، بشأن العديد من ملفات العقار بدائرة ششار، خاصة ما تعلق منها بالعقار العمومي وطريقة تسييره.

وفي السياق كشفت مصادرنا من مبنى الولاية، أن محيوت أصدر قرار إنهاء رئيس فرع مديرية أملاك الدولة بدائرة ششار، إثر تلقيه لعدّة تقارير من جهات مسؤولة، بشأن وجود خلل في تسيير ملف العقار بالدائرة، التي تضم بلديات ششار، جلال، خيران، الولجة، بابار، بالإضافة إلى بلديتي المحمّل وأولاد رشاش، مع وجود سوء تسيير في ملف العقارات التابعة لأملاك الدولة، خاصة منها ملف صحراء النمامشة، وهو الملف الذي كان محلّ تحقيقات معمقّة، من طرف الإدارة المركزية.

كما أمر والي الولاية حسب مصادرنا بفتح تحقيق إداري تشرف عليه المفتشية العامة للولاية، سيتم على ضوئه جمع جميع المعطيات التي من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها وتصفية الملفات العالقة والتي أثرّت بشكل كبير في دفع عجلة التنمية وملفات الاستثمار بالمنطقة التي استفاد منها الشباب في إطار الامتياز الفلاحي.

ولم تستبعد مصادرنا بأن تتطور التحقيقات الإدارية إلى تحقيقات أمنية من شأنها إماطة اللثام عن كل التجاوزات التي كانت محلّ حفيظة الشباب المستفيدين من الاستثمار الفلاحي بالمنطقة وبلغت مسامع السلطات المركزية بما فيها رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.

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اكتشاف محاصيل مسقية بمياه الصرف في البويرة

أحسن حراش

تدخلت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة القادرية بالبويرة من أجل توقيف مزارعين كانا يقومان بسقي حقل البرتقال بالمياه القذرة من الوادي المجاور، حيث تم تحويل ملفهما إلى الجهات القضائية المختصة.

وتأتي العملية في إطار المجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني حسب بيان خلية الإعلام بالمديرية الولائية للأمن بالبويرة، خاصة في مجال حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العمومية، حيث قامت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة القادرية بالتنسيق مع مكتب النظافة لبلدية الأخضرية من ضبط صاحب حقل برتقال كان متلبسا بسقي محصوله بالمياه القذرة المتدفقة من شبكة الصرف الصحي بالوادي المجاور، والتي كانت تنبعث منها روائح كريهة بسبب تلوثها، ليتم توقيف المعني رفقة شريكه وتحويل ملفهما بعد استكمال التحقيق معهما إلى الجهات القضائية المختصة، هذه الأخيرة التي كانت قد سلطت عقوبة الحبس النافذ لمدة تراوحت بين سنة وسنتين في حق 4 مزارعين ضمن اختصاص محكمة سور الغزلان، حيث كان هؤلاء يقومون بسقي محاصيلهم المختلفة بمياه الصرف الصحي.