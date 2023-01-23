أخبار الجزائر ليوم الإثنين 23 جانفي 2023

وفاة عاملين اختناقا داخل محل، حافلة تقتل تلميذة

وفاة عاملين اختناقا داخل محل شاغر بتبسة

ب. دريد

اهتزت مدينة بئر العاتر، بولاية تبسة، مساء الأحد، على وقع خبر وفاة شابين يبلغان من العمر 22 و32 سنة، اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكاربون، داخل محل تجاري غير مستغل، ويتعلق الأمر بكل من الصديقين شرقي رياض، وعبد الرزاق عياد.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن الضحيتين يعملان في إحدى ورشات البناء المتواجدة بحي الجمارك بمدينة بئر العاتر، وكانا يستغلان محلا تجاريا شاغرا للإقامة فيه.

وأضافت مصادرنا أنه ومع موجة البرد الشديد التي تجتاح المنطقة هذه الأيام قاما باستعمال موقد ـ طابونة ـ تشتغل بغاز البوتان للتدفئة داخل المحل، ما تسبب في وفاتهما اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الموقد، وهو ما أكدته المعاينة الأولية لجثتيهما. وفور اكتشاف الحادثة التي خلفّت حالة من الحزن والأسى في أوساط سكان المنطقة، تم ابلاغ مصالح أمن الدائرة التي تنقل عناصرها إلى المحل لإجراء المعاينات اللازمة، وباشروا تحقيقا في الحادثة الأليمة، فيما قام عناصر الحماية المدنية بإجلاء الجثتين وتحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بئر العاتر بغرض عرضهما على الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

جدير بالذكر ان عناصر الحماية المدنية قامت ومنذ بداية هذا الشهر بعدة تدخلات، حيث تمكن عناصرها من انقاذ 7 أشخاص تراوحت أعمارهم بين 3 سنوات و75 سنة

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مروجان يرتّبان صفقة مهلوسات داخل مقبرة بباتنة

ط. حليسي

حجز أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بنقاوس في ولاية باتنة مؤخرا، كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، عقب توقيف شابين أحدهما ” ش.أ” 25 سنة مسبوق ينحدر من الجزائر العاصمة والثاني” ك.ي” 28 سنة، يقيم بولاية أم البواقي.

وتمت عملية الحجز داخل سيارة كانت متوقفة قرب مقبرة المدينة، حيث تواعد الموقوفان لعقد صفقة بيع وشراء كمية المهلوسات، وقد حاولا الفرار لحظة قدوم الدورية غير أن محاولتهما الفرار باءت بالفشل. وبعد تفتيش المركبة عثر على 5670 قرص نوع بريقابالين 300 ملغ هندية المنشأ مخبأة بإحكام ومموهة داخل أجزاء السيارة.وفيما سلمت المركبة المحجوزة لمصالح الجمارك الوطني، تم الأحد تقديم المشتبه بهما لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس.

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غاز “الطابونة” يقتل كهلا بميلة

نسيم. ع

لقي شخص في العقد الرابع من العمر حتفه اختناقا بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من موقد “طابونة” تشتغل بالغاز داخل منزله الكائن بمركز بلدية عين التين 7كلم شرق عاصمة الولاية ميلة، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، حيث باشرت مصالح الدرك الوطني ببلدية عين التين تحقيقاتها من أجل الكشف عن ملابسات حادثة الوفاة التي راح ضحيتها المسمى”ب.ع” البالغ من العمر 47 سنة، يعيش بمفرده بالمسكن، وقد عثر على الضحية جثة هامدة بعين المكان، بعد استنشاقه لكميات معتبرة من الغازات السامة المنبعثة من الطابونة التي استعملها من اجل التدفئة بسبب موجة البرد الشديدة التي تعرفها المنطقة.

الضحية تم نقله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الأخوة مغلاوي بميلة، ليتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى، في انتظار عرضه على الطبيب الشرعي من أجل تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

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حافلة تقتل تلميذة كانت في طريقها إلى المدرسة بميلة

نسيم. ع

توفيت تلميذة تدرس بالسنة الثالثة من الطور المتوسط ببلدية سيدي مروان تدعى “ب.م” البالغة من العمر 13 سنة متأثرة بالإصابة البليغة التي تعرضت لها بعد حادث مرور الذي وقع صبيحة الأحد، في حدود الساعة السابعة و45 دقيقة، على مستوى مشتة المزرية ببلدية سيدي مروان 6 كلم غرب عاصمة الولاية ميلة، تمثل في دهس حافلة لنقل المسافرين من نوع جي 9 تعمل على خط سيدي مروان ـ فرضوة للضحية التي تعرضت لجروح بليغة كانت السبب في وفاتها بمكان الحادث.

وحسب مصدر للشروق فإن الضحية كانت متوجهة الى مقاعد الدراسة لتتعرض للدهس من حافلة لنقل المسافرين حيث توفيت على الفور رغم نقلها على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لبلدية القرارم قوقة إلا أن القدر كان السباق جراء الإصابات الخطيرة التي تكبدتها الضحية على مستوى الرأس والصدر، وفورانتشار خبر وفاة الضحية وسط بلدية سيدي مروان وخاصة مشتة المزرية خيم حزن كبير وسط سكان البلدة الصغيرة، خصوصا لدى أترابها الدين افتقدوا صديقتهم وزميلتهم في الدراسة، من جهتها باشرت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادث.

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تفحم شاب وخاله في احتراق شاحنة بقسنطينة

ع. بن منية

خلّف حادث مرور خطير وقع في ساعة مبكرّة من صباح الإثنين، بولاية قسنطينة وفاة شخصين متفحمين، داخل شاحنة من نوع ” هاربين” انحرفت عن مسارها لتنقلب على حافة الطريق، وتندلع فيها النيران.

الحادث الأليم وقع في حدود الساعة السابعة والربع من صباح أمس، عندما انحرفت شاحنة صغيرة الحجم من نوع هاربين عن مسارها على مستوى الجسر الرابط بين المدينة الجديدة علي منجلي والخروب ومفترق الطرق الأربعة، لتنقلب وتندلع فيها النيران، ما تسبب في تفحم راكبيها البالغين من العمر 37 و53 سنة، وهما من عائلة واحدة، ويتعلق الامر بالشاب ” ب، ياسين ” وخاله ” ب، المكي”، حسب ما ذكرت مصادرنا والتي رجحّت بأن سبب اندلاع النيران في الشاحنة كان بفعل تسرب كمية من الوقود سريع الالتهاب ـ سيرغازـ وأن قوة اصطدام المركبة بالطريق عند انقلابها، أحدث شرارة تسببت في اندلاع النيران في الشاحنة، ووفاة راكبيها في عين المكان، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج تحريات وتحقيقات الجهات الأمنية المختصّة لمعرفة ظروف ملابسات وقوع هذا الحادث المميت. وفور ابلاغهم بالحادث تدخل عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعلي منجلي لإجلاء جثتي الضحيتين ونقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بالخروب.

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اختناق ثلاثة أشخاص بالغاز في الجلفة

نورين. ع

تعرض الأحد زوجان لاختناق حاد جراء استنشاقهما لأحادي أوكسيد الكربون من نار الحطب، واستنادا لمصادرالشروق فإن الزوج يبلغ من العمر76سنة وزوجته 45 سنة، وتعرضا للاختناق داخل مسكنهما بحي الزريعة بمدينة الجلفة، وتدخلت الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للضحيتين وتحويلهما للمستشفى المختلط المجاور للحي، وفي نفس السياق تعرضت امرأة لإختناق بسبب انبعاث أحادي أوكسيد الكربون منبعث من مدفأة ببلدية سيدي العجال وتم انقاذها من موت محقق.

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أم لثلاثة أطفال تختفي في ظروف غامضة بتيزي وزو

ر. م

لا تزال عمليات البحث عن المدعوة “ن م” البالغة من العمر 24 سنة، مستمرة من طرف افراد العائلة والمتطوعين الذين خرجوا لدعمهم في البحث عنها، بعدما اختفت من منزل الزوجية الكائن بحي مول ديوان في ذراع بن خدة بولاية تيزي وزو، في ظروف غامضة بتاريخ 18 جانفي الجاري، حيث أفادت مصادر مقربة من محيط المفقودة انها خرجت بعد مشاكل عائلية وكانت تعاني في الاونة الاخيرة من ضغوطات نفسية. المختفية أم لثلاث أطفال، أصغرهم رضيعة في شهرها الثامن، وقام الشباب بالتفتيش في الغابات والآبار المتواجدة في المنطقة وتلك المجاورة لها، وتناشد العائلة كل من رآها أو يملك اي معلومات عنها الاتصال بالأرقام التالية:

550509449,0542107515;05594953300

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حجز أسلحة بيضاء لدى مشاركين في شجار بتيزي وزو

رانية. م

أوقفت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية تيزي وزو، 6 اشخاص تورطوا في مشاجرة ليلية باستعمال أسلحة بيضاء، حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بوضعهم رهن الحبس المؤقت عن جنحة حمل أسلحة بيضاء بدون سبب شرعي، جنحة الضرب والجرح العمدي أثناءالمشاجرة، الإخلال بالنظام العام وإقلاق راحة السكان.

تفاصيل القضية حسب ما ورد في بيان صادرعن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى امن ولاية تيزي وزو، تتمثل في مداهمة ليلية قامت بها ذات المصالح، حيث تم توقيف الفاعلين وتفتيش مركباتهم، وهي العملية التي مكنت من استرجاع اسلحة بيضاء من الصنف السادس تمثلت في 7 سكاكين من احجام وأنواع مختلفة، وعصي خشبية كانت تستعمل في الشجار، وتتراوح أعمار الموقوفين بين 24 و33 سنة.