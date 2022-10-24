أخبار الجزائر ليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022

إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ17 حراقا بتيبازة، امرأتان تلفان 10 آلاف قرص مهلوس في جسديهما

الشرطة تسترجع مصوغات وذهبا مسروقا بالجلفة

تمكنت الفرقة الجنائية بالشرطة القضائية بـأمن ولاية الجلفة من استرجاع مصوغات وذهب بكميات معتبرة كانت قد سرقت من أحد منازل مدينة الجلفة، وفي ظرف وجيز تمكنت ذات الفرقة من إلقاء القبض على شابين في الثلاثينات من العمر مسبوقين قضائيا واسترجاع المسروقات، وقد جاءت هذه العملية بعد تقديم شكوى من أحد الضحايا مفادها تعرض منزله لعملية سطو تسبب في سرقة مجموعة من أنواع المصوغات الحديثة والقديمة تفوق قيمتها المليار ومائتي مليون سنتيم وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم فتحت تحقيق في القضية واسترجاع المسروقات مع القبض على الجناة وتم تقديمهم لوكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة عن تهمة تكوين جمعية أشرار والكسر من داخل مسكن مع توفر ظروف الليل والتسلق مع عدم التبليغ عن جناية.

—

عائلة بلحاج بن زيان تناشد والي الشلف تمكينها من إعانة ريفية

إ.جزار

تناشد عائلة بلحاج بن زيان حمزة، القاطنة ببقعة أولاد عبد الله بلدية بوقادير، الجهات الوصية، وعلى رأسها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، الوالي الجديد عطاء الله مولاتي، وكذلك القائمين على قطاع السكن والعمران، قصد التدخل لإنصافها، وتمكينها من الحصول على إعانة مالية خاصة بالسكن الريفي، لاسيما أن ملفها – يقول رب العائلة بلحاج بن زيان حمزة – عمّر طويلا في أدراج بلدية بوقادير، ولم تدرج العائلة في قائمة المستفيدين من الإعانة في أكثر من مناسبة، لتمر بذلك قرابة 8 سنوات على تاريخ إيداع الطلب، دون أن يتحقق طلب العائلة المشروع على حد تعبير حمزة.

وحسب تصريحات بلحاج بن زيان حمزة، لوسائل الإعلام المحلية، فإنه يسكن رفقة زوجته في المسكن العائلي الذي يضم 11 فردا، وهم الوالد، الأم، وشقيقتيه، وشقيقه المتزوج وأولاده، وشقيقه الأعزب، وهو ما جعله يعيش ظروفا شاقة، بسبب الاكتظاظ، مضيفا في السياق أنه أودع ملف طلب الاستفادة من الإعانة الريفية لدى المصلحة المعنية تحت رقم 533 سنة 2014، مع ذلك فإن اللجنة المعنية بدراسة ملفات السكن لم تأخذ طلبه بعين الاعتبار، ولم تعاين حالته لحد كتابة هذه الأسطر، رغم أن طلبه يستوفي جميع شروط الاستفادة من هذه النوع من السكنات، فضلا عن حالته الاجتماعية التي وصفها بـ”المزرية”، كونه وزوجته عاطلين عن العمل، وهو ما عمّق من معاناتهما.

وعليه يأمل بلحاج بن زيان حمزة، من الوالي الجديد عطاء الله مولاتي، إنصافه، وإعادة النظر في سبب حرمانه من الاستفادة من السكن، وأخذ حالته الاجتماعية الصعبة بعين الاعتبار، وتمكينه من إدراج اسمه ضمن قائمة المستفيدين في الحصة المقبلة، خاصة وأن هناك حالات عديدة تضمنتها قوائم المستفيدين من هذا النوع من الإعانات خلال الحصص السكنية الموزعة سابقا، استفادت -حسبه- من السكن رغم أن ظروفها أفضل بكثير من ظروف عائلته.

—

مرزاق علواش يدخل منافسات مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم “العايلة”

محمود بن شعبان

يشارك الفيلم الجزائري، “العايلة”، لمخرجه مرزاق علواش، في فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المزمع تنظيمه خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل. وذلك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، التي ستستضيف العديد من الأعمال السينمائية العربية الأخرى.

ويدخل مرزاق علواش منافسات المهرجان، من خلال مسابقة آفاق السينما العربية، من خلال فيلم “العايلة” الذي يعود بأحداثه إلى عام 2019، حين لا يجد الوزير السابق الفاسد “مروان” حلا آخر غير بيع أملاكه والهرب خارج البلاد مع زوجته خديجة وابنته سارة، قبل أن يقع في يد العدالة، خاصة في ظل تزايد شدة تأثير الحراك الشعبي على الأوساط السياسية بهدف التغيير، لتظهر بسبب ذلك خلافات بين أفراد هذه الأسرة، قد تؤدي بها إلى الانهيار بعد تعرضها لهلع الرحيل المستعجل للنفاذ من الخطر المحدق بها.

يشارك في أداء أدوار فيلم العايلة كل من الممثل عبد الرحمن ايكاريوان، إلى جانب الأستاذة بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، حميدة ايت الحاج، والممثلة نرجس عسلي، ونصر الدين جودي.. كما سيشهد الفيلم عرضه العالمي الأول، خلال مهرجان القاهرة السينمائي، الذي عرف مشاركة المخرج مرزاق علواش سابقا، ضمن المسابقة الدولية من خلال فيلم “مدام كوراج”.

تجدر الإشارة، إلى أن فيلم “حورية” للمخرجة الجزائرية مونية مدور، سيشارك في مهرجان القاهرة السينمائي ممثلا للإنتاج المشترك بين فرنسا وبلجيكا، في حين دخل ضمن اختيارات اللجنة الجزائرية بحكم الجنسية الجزائرية للمخرجة مونية مدور مثلما كشفت عنه مصادر “الشروق”.

للتذكير، أعلنت محافظة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قبل أيام، عن قائمة الأعمال المشاركة في دورتها 44 المزمع انعقادها من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، التي ضمت 97 فيلما من 52 دولة ممثلة لمختلف الفئات، منها 79 عملا ضمن فئة الأفلام الطويلة، إلى جانب 18 فيلما قصيرا و10 أفلام كلاسيكية، بالإضافة إلى 30 عرضا عالميا ودوليا أول، و57 عرضا أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما سينافس فيلم “العايلة” ضمن مسابقة آفاق السينما العربية إلى جانب فيلم “جلال الدين”، للمخرج المغربي حسن بن جلون، إلى جانب فيلم رحلة يوسف “المنسيون” للمخرج السوري جود سعيد، بالإضافة إلى عرض أفلام عربية أخرى بالمناسبة، على غرار “السباحتان” من إخراج سالي الحسيني، حيث سيعرض أمام جمهور المهرجان، قبل طرحه على شبكة نتفليكس، وفيلم “علم” للمخرج فراس خوري وإنتاج مشترك بين فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية وقطر، كما سيتم تقديم العرض العالمي الأول لفيلم “جزيرة الغفران” للمخرج التونسي رضا الباهي، من إنتاج تونس، لبنان، الولايات المتحدة الأمريكية.

—

الاحتفاء بفرقة جبهة التحرير عروض فنية وسهرات موسيقية

زهية. م

سطر المسرح الوطني محي الدين بشطارزي برنامجا خاصا للاحتفال بستينية استرجاع السيادة الوطنية. ويضم البرنامج، الذي كشف عنه المسرح الوطني، تشكيلة متنوعة من العروض، التي تجمع بين مسرح الشارع والقاعة والأوبرا، إلى جانب العروض الفوتوغرافية والندوات والحفلات الموسيقية وعروض الرقص الكوريغرافي.

وفي إطار البرنامج المسطر، يحيي المسرح الوطني الجزائري، من 24 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية، حيث تكون المناسبة فرصة لإطلاق سلسلة من النشاطات، منها معرض للصور الفوتوغرافية، يحتضنه بهو المسرح الوطني يستغرق أسبوعا كاملا. ويستعيد المعرض تاريخ الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني. المعرض الذي ينظم تحت عنوان “مشوار نضالي ومسار بطولي”- يستعرض كبرى المحطات التاريخية للعمل المسرحي في خدمة الحركة التحررية الوطنية.

وفي إطار البرنامج المسرحي لإحياء مناسبة ستينية الاستقلال، ستكون قاعة مصطفى كاتب على موعد مع العديد من العروض المسرحية، على غرار مسرحية “أندروينا”، للمسرح الجهوي لأم البواقي، ومسرحية “شجرة الموز” للمسرح الجهوي لسكيكدة، و”غالغاميش”، للتعاونية الثقافية “ليجوند” و”العازب” (الأعزب) للمسرح الجهوي لوهران، إلى جانب عرض “أبطال الكرامة” للمسرح الجهوي لقسنطينة و”الأوبرا الثورية “روبير” للتعاونية الثقافية “أفكار وفنون” لمدينة العلمة (سطيف).

وفي إطار ذات البرنامج، سيشهد هذا الفضاء تنظيم حفلات للموسيقى الأندلسية مع فرقة الفخارجية “جسور”، للجمعية الثقافية “أهل الفن”، وحفلا آخر للمغنية منال غربي، وعرضا كوريغرافيا “إيماءات” للجمعية الثقافية “بروفيل”.

من جهة أخرى، ستكون الساحة العمومية محمد توري المحاذية للمسرح الوطني ساحة لعدة عروض مسرح الشارع، حيث سيتسنى للجمهور العاصمي حضور عروض “أوتيلو” للمسرح الجهوي لوهران و”القافلة” لتعاونية “مسرح الديك” لسيدي بلعباس و”الريح في الشبك” للتعاونية الثقافية والفنية الطاسيلي لقسنطينة، بالإضافة إلى العروض الخاصة بالأناشيد الوطنية التي ستؤديها الفرقة الموسيقية للمديرية العامة للحماية المدنية.

—

إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ17 حراقا بتيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة من إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر انطلاقا من سواحل تيبازة وتوقيف أربعة أشخاص منظمين للعملية و13 شخصا وحجز قارب ومحرك وسترات النجدة .

العملية جاءت استغلالا للمعلومات الواردة لمصالح الأمن مفادها عزم مجموعة من الأشخاص تنظيم رحلة هجرة سرية عبر البحر انطلاقا من سواحل ولاية تيبازة نحو السواحل الأوروبية، وبعد تكثيف التحريات، تم توقيف 17 شخصا مشتبها فيهم من بينهم أربعة أشخاص منظمي عملية الهجرة غير الشرعية، وأسفرت العملية عن حجز قارب خشبي 5.80م، محرك بقوة 40 حصانا و5 سترات نجدة.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق، تم انجاز ملف قضائي ضد الموقوفين عن قضية تهريب المهاجرين من خلال تدابير الخروج غير المشروع من التراب الوطني من اجل الحصول على منفعة مالية وتعريض حياة وسلامة المهاجرين للخطر في إطار جماعة إجرامية منظمة وسيتم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا .

—

قتيل و6 جرحى في حادث مرور جنوب المسيلة

أحمد. ق

لقي الأحد، شاب في الثلاثينات من العمر مصرعه، وأصيب 6 في حادث مرور جنوب المسيلة، حسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الإعلام لدى الحماية المدنية، وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين إحداهما سيارة أجرة تعمل على الخط الرابط بين بن سرور وعاصمة الولاية، وذلك على مستوى المنطقة المسماة “الرمانة”، على الطريق الوطني رقم 46 في مخرج بوسعادة باتجاه ولاية بسكرة، أسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر حوالي 33 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى رزيق البشير وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم من قبل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببوسعادة وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات، في الوقت الذي فتحت فيه المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا للوصول إلى ملابسات الحادث.

—

امرأتان تلفان 10 آلاف قرص مهلوس في جسديهما

م . ع

تمكنت عناصر وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد جلال من حجز كمية معتبرة من المهلوسات، تقدر إجمالا بـ10200 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ، كانت ملفوفة للإخفاء والتمويه في جسدي امرأتين، تم توقيفهما في حاجز للدرك، ضمن مجموعة أشرار من خمسة أشخاص تم توقيفهم جميعا للاشتباه في تورطهم في هذه العملية، التي تمت على مستوى حاجز للدرك الوطني على الطريق الوطني رقم 46 (أ). حيثيات هذه القضية تعود إلى معلومات واردة على المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد جلال، تؤكد قيام أشخاص بنقل كمية كبيرة من المهلوسات، وبنصب حاجز تم توقيف سيارة من نوع هيونداي أكسنت محل الشبهة وعلى متنها ثلاثة أشخاص من بينهم امرأتان، وبعملية تفتيش تم اكتشاف كمية المهلوسات وهي مخبأة وملفوفة في جسدي المرأتين، ليتم حجز هذه السموم، وبمواصلة التحقيق وتوسيعه بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد جلال، تم توقيف شخصين آخرين للاشتباه في تورطهم في ذات العملية، في انتظار إحالة الموقوفين الخمسة على العدالة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية المعمول بها.

—

صالون التربية وتكنولوجيات المعرفة ينطلق الثلاثاء

منير ركاب

ثمن نشطاء في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بأن تكون سنة 2023 سنة للرقمنة، حيث سارعت الشركات الناشطة في القطاع إلى تنظيم صالونات ومعارض خاصة بعديد المؤسسات الرسمية احتضنها قصر المعارض بالصنوبر البحري، برعاية عديد القطاعات الوزارية، الأمر الذي شد انتباه المهتمين في التكنولوجيات، الذين ينتظرون دوريا مثل هذه المبادرات، المستضيفة لعديد الشخصيات والمختصين في المجال.

وستكون الطبعة الأولى لصالون التربية وتكنولوجيات المعرفة “ايدوكتيك”، الذي سينظم في الفترة من 25 إلى 29 اكتوبر الجاري، من أجل تسليط الضوء على مختلف الفاعلين الرقميين والتكنولوجيات الجديدة المخصصة للتربية والتعلم والتعليم، الذي يعتبر فرصة لتنشيط المشهد المعرفي بأكمله، وسيجمع المؤسسات التعليمية، الجامعات، المراكز المهنية، المدارس، المنظمات التي تحكم قطاع التعليم والتدريب، بالإضافة إلى مختلف موردي الحلول والمعدات والأدوات التي تسهل الوصول إلى المعرفة.

سيكون الحدث فرصة للتعلم ومناقشة الموضوعات حول مواضيع مختلفة، مما يسمح للمشاركين في التدريس والتعليم والتعلم بفهم أفضل وبالتالي اختيار أدواتهم وطرقهم في القيام بالأعمال اللازمة للرقمنة والوصول إلى المعرفة، كما سيكون الحدث فرصة سانحة للعارضين والمتحدثين والزوار بالتفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات مع ضيوف دكاترة وأساتذة في ميدان الرقمنة والتعليم سيقودون المؤتمرات وورش العمل وحلقات النقاش لتبادل الأفكار كما ستكون عدة مداخلات مختلفة لإثراء النقاشات من اجل الرد على القضايا المتعلقة بالتحوّل الرقمي في الجزائر، بما فيها المدرسة الرقمية مع رقمنة التدريب من أجل التميز والأداء.

—

انتفاء وجه الدعوى لوالي سكيكدة السابق محمد بودربالي!

مريم. ز

قضت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد، بانتفاء وجه الدعوى لصالح والي ولاية سكيكدة السابق محمد بودربالي، وإفادة ابنته بحكم البراءة، بعد اتهامه بارتكاب أفعال وتجاوزات خلال فترة توليه منصب وال على رأس مصالح ولاية سكيكدة. وتجدر الإشارة إلى أن بودربالي مثل الأسبوع الفارط أمام قاضي القطب الجزائي، لمواجهة تهم تتعلق خصوصا بمنح امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، أين أنكر كل ما نسب له جملة وتفصيلا حول تورطه في وقائع فساد.

كما أن محمد بودربالي تولى منصب والي كل من ولايات سطيف وسكيكدة وتيزي وزو، قبل أن يجر إلى القضاء، وقد تم توقيفه بتاريخ 16 فيفري 2020 وإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، في إطار تحقيقات باشرها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا لارتكابه جنحا تتعلق بمنح عمدا امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.

—

القطب الجزائي بقسنطينة يوسع التحقيق في قضية ميناء سكيكدة

ب. يعقوب

يواصل قاضي القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية، التحقيق القضائي المفتوح في ملف الفساد الأخير الذي هز مؤسسة ميناء سكيكدة، أو ما بات يعرف بأموال الخدمات الاجتماعية، وتوزيع الهدايا على مسؤولين وأشخاص خارج ذات المؤسسة المينائية.

وحسب مصادر الشروق، فإنه في إطار التحقيق الموسع في ملف الحال، الذي تسبب في حبس الرئيس المدير العام السابق للميناء “ط.ع” ورئيس لجنة المشاركة السابق “ل.ي”، أصدر القاضي المكلف بالتحقيق بذات القطب الجزائي المتخصص، إنابة قضائية إلى قاض بمجلس قضاء مستغانم، لسماع أقوال “عاشور.ج” الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع تسيير موانئ الجزائر “سيربور” الموقوف في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت ومن معه في ميناء مستغانم، على خلفية ورود اسمه في التحقيقات المستمرة في القضية الأخيرة لميناء سكيكدة، حيث تم على إثر التفويض الصادر عن القاضي المكلف بالتحقيق، سماع إفادات المسؤول السابق لمجمع سيربور، خاصة فيما يتعلق بقرار تمديد مسؤولية الرئيس المدير العام السابق لميناء سكيكدة برغم أن المحكمة الابتدائية بذات المدينة أدانته بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، لتورطه في جنح تبديد أموال عمومية والإساءة في استخدام السلطة ومنح امتيازات غير مبررة لنجل مسؤول سياسي هارب.

كما تمّ الاستماع إلى عاشور.ج لتحديد المسؤوليات وراء هذا الفساد الكبير الذي زلزل مؤسسة ميناء سكيكدة، خاصة ما تعلق بالتوظيف وشبهات توزيع الهدايا التي وزعت على مسؤولين وإطارات لإخفاء ملفات ثقيلة في الميناء.

وطبقا لما أورده المصدر، فإن عاشور.ج يكون قد أنكر علمه بحكم الحبس النافذ في حق “ط.ع” أو تكون قد جمعته صداقة مع مسؤول ميناء سكيكدة، هنا قاطعته الجهة التي حققت معه عن طريق الإنابة القضائية “لكن حكم الحبس النافذ تناقلته وسائل الإعلام وتحدثت عنه كافة وسائط التواصل الاجتماعي..؟”.

وحسب المصدر نفسه، فإن إجراء التفويض القضائي جاء في إطار تسريع وتيرة التحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية وكل ما كشف عنه التحقيق، بكون أن عاشور.ج مايزال يقبع في سجن مستغانم منذ شهر ماي الماضي، رفقة خمسة إطارات عن مؤسسة ميناء مستغانم، على خلفية ثبوت تورطهم في ملف خروج 311 حاوية محملة بمركبات هيونداي لصاحبها رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت.

ثمانية ملايير أنفقت على الفنادق والهدايا

التحقيق القضائي المستمر على مستوى القطب الجزائي المتخصص في قسنطينة، يحتمل أن يشهد تطورات جديدة في قادم الأيام باستدعاء أشخاص جدد خارج مؤسسة ميناء سكيكدة، لإثراء التحقيق المفتوح والكشف عن باقي المتورطين المحتملين، خاصة أن التحقيق المبدئي أبان عن استفادة عدد من المسؤولين من هدايا وزعت عليهم في السابق من صندوق الخدمات الإجتماعية، وهو ما يمهد لمتابعات قضائية جديدة من شأنها تفجير حقائق صادمة، مشيرة إلى أن هناك أبحاثا أخرى تجرى من قبل السلطات القضائية حول استفادة أشخاص من مختلف ولايات الوطن، من حجوزات في فنادق فخمة وهدايا متنوعة تمثلت في أثاث فخم، معدات رياضية، سحوبات نقدية وغيرها من المزايا، ما تسبب في ثغرة مالية حددت قيمتها أوليا بنحو 8 ملايير سنتيم، موزعة على حوالي 94 شيكا، تم التصرف فيها بطريقة انفرادية من دون المرور قانونا على لجنة الخدمات الاجتماعية.

جدير بالذكر، أن كلا من الرئيس المدير العام ورئيس لجنة المساهمة السابقين بالمؤسسة المينائية، قد تم معاقبتهما رفقة إطارات في المؤسسة، بثلاث سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية، لمتابعة الجميع بجنح منح امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وعرفية، تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، التزوير واستعمال المزور في محرر تجاري وعرفي، تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنحة، إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو تم فيه خرق القوانين والتنظيمات المعمول بها، بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية لوزير النقل الأسبق (بوجمعة طلعي) في تشريعيات 2017 عن دائرة عنابة، تخص 15 صفقة مع الخواص، وهو الملف الذي يرتقب أن تفصل فيه محكمة الاستئناف لمجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 21 نوفمبر القادم.

—

محكمة بوقادير تغرّم ابنة “مدام مايا” بـ500 مليون سنتيم

ب. يعقوب

أدانت المحكمة الابتدائية ببوقادير التابعة لمجلس قضاء الشلف، أول أمس، المدعوة “إ بلعياشي” وهي ابنة “مدام مايا” البنت المزعومة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بغرامة مالية قوامها 5 ملايين دينار جزائري والقضاء بعقوبة عامين حبسا نافذا في حق رئيسين أسبقين للمجلس الشعبي البلدي لمدينة الشلف، وفرض عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة رؤساء مصالح تنظيم بمديرية التقنين والشؤون العامة، والقضاء بنفس الحكم الابتدائي ضد مديرين ولائيين سابقين لقطاعي الغابات ومدير أملاك الدولة ومسير شركة “أورلاند لاند”، إضافة إلى تسليط حكم سبع سنوات سجنا غيابيا وإصدار أمر بالقبض في حق “ر ب” وهو مدير ولائي سابق لمديرية التقنين والشؤون العامة لرفضه المثول أمام هيئات التحقيق وغيابه عن جلسة محاكمة هذا العدد الهائل من المتورطين في قضية منح امتيازات غير مبررة لبنت المرأة المعروفة إعلاميا بـ”مايا”، التي دوّخت في نظام الحكم السابق وزراء وولاة وإطارات في الدولة.

وكان ممثل النيابة في جلسة الرابع من شهر أكتوبر الجاري، التمس توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية قوامها 5 ملايين دينار جزائري بحق 11 شخصا يتابعون في ملف الفساد الذي يعود إلى منتصف سنة 2017، حينما حركت النيابة العامة في الشلف، تحقيقا قضائيا في تفاصيل قضية تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة لخواص على حساب المال العام.

ونطقت محكمة بوقادير بغرامة 500 مليون سنتيم في حق “إ .بلعياشي” المتهمة الرئيسة في ملف الحال، دون القضاء بعقوبة الحبس النافذ، بسبب صدور أحكام سالبة للحرية بحقها في وقت سابق في قضايا فساد مماثلة على مستوى مجالس قضائية أخرى، بينما تم إسقاط كما ذكرته الشروق في وقت سابق، اسم الغازي محمد الوزير الأسبق للعمل بصفته واليا سابقا لولاية الشلف، من لائحة المتهمين لمبرر صحي لا يسمح له بالحضور أو الدفاع عن نفسه، بينما ورد اسم هذا الأخير في كامل التحقيقات المبدئية، على أنه المتهم الرئيس الذي وفّر كل التسهيلات لحصول بنت “مايا” على حقوق التصرف والاستثمار في حديقة التسلية والترفيه في الشرفة بعاصمة ذات الولاية.

وتوبع في الملف إلى جانب الغازي محمد و”إ. بلعياشي” بنت مدام مايا المعروفة بلقب البنت الخفية للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، كل من رئيسين سابقين لمصلحة التنظيم في الشلف، مدير أملاك الدولة الأسبق، محافظ الغابات الأسبق، الرئيس الأسبق لمصلحة تقييم الممتلكات، بالإضافة إلى رئيسين أسبقين للمجلس الشعبي لبلدية الشلف، ومدير الشركة الخاصة “آورليون لاند”، بعدة جنح مختلفة تخص إهمال وضياع أموال عمومية، المشاركة في تبديد أموال عمومية، إلى جانب جنحة إساءة استغلال الوظيفة.

وكانت هيئات التحقيق حققت مدة أربعة أعوام مع هؤلاء الأشخاص باستثناء الغازي محمد الذي كان متابعا في قضايا فساد منفصلة من العيار الثقيل، حيث تم إحالة إطارات في الولاية وعدد من المديرين التنفيذيين السابقين ومتعاملين، على المحاكمة، اعتمادا على تقارير إخبارية ومحاضر الضبطية القضائية لأمن ولاية الشلف، حول ممارسات مشينة تخص هدر المال العام في حديقة التسلية والترفيه في الشرفة في عهد الغازي محمد الوالي الأسبق لولاية الشلف خلال الفترة 2001/2008، الذي كان عبّد الطريق ومن معه في الإدارة المحلية، لأجل استفادة البنت الصغرى للمدعوة “مايا”، من استثمار في قطاع الخدمات الترفيهية بالحصول في سنة 2004 على قرار استغلال فضاء غابي مساحته 14 هكتارا في منطقة الشرفة بعاصمة ذات الولاية لمدة 20 سنة، بعقد إيجار تدفع مُسيرة الحظيرة مبلغا “بخسا” قدره 4000 دج مقابل الهكتار الواحد سنويا، أي 56 ألف دينار جزائري سنويا لاستغلال ذات المساحة الإجمالية.

وبحسب الوقائع الجزائية، فإن التحقيقات انطلقت في سنة 2017 في عهد الرئيس الأسبق لبلدية الشلف “ت م”، في أعقاب ورود تقارير خاضت في فضائح كبيرة خصت جريمة التستر على طابع الأرض، بزعم أنها قليلة الإنتاج، لكن في الواقع أنها كانت توفر عائدات كبيرة على مسيرتها، فضلا عن تواطؤ مديرية أملاك الدولة في تقييم سعر الإيجار بفرض تكلفة رمزية دون فرض القانون الذي يلائم الأنشطة التجارية التي تدر المداخيل، كما خاضت التقارير الإخبارية في صياغة دفتر شروط على مقاس المسيرة، ضم هذا الدفتر، حقوق استغلال الحديقة فقط دون سواها، لكن “المحظوظة” كانت تستغل عائدات كراء كافة منشآت الحديقة من مطاعم ومسبح وقاعة حفلات ومركز الفروسية، وهو ما يتعارض جملة وتفصيلا مع دفتر الشروط.

—

حريقان يلتهمان مساحات غابية بميلة

نسيم. ع

نشب، مساء الأحد، حريق مهول بغابة تقع بمشتة السداري التابعة لبلدية تسالة لمطاعي شمال عاصمة الولاية ميلة، أتت فيه ألسنة النيران على 7 هكتارات من الأشجار الغابية للبلوط والزان والأحراش، الأمر الذي خلف حالة من الخوف والفوضى وسط السكان الذين سارعوا إلى الخروج من منازلهم، وعلى إثرها تدخلت وحدات الحماية المدنية لكل من بلدية تسدان حدادة، وادي النجاء، الرواشد ومصالح الغابات لإخماد ألسنة النيران قبل انتشارها وإتلاف مساحات أخرى، إلا أن ذات المصالح قامت بالسيطرة على الوضع، في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا، وتم انقاد باقي الغابة وعشرات المنازل.

وبالمكان المسمى مشتة عنوش علي بالقرارم قوقة بميلة، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة القرارم قوقة مدعومة بالوحدة الثانوية لبلدية سيدي مروان مساء الأحد، في حدود الساعة الرابعة لأجل إخماد حريق أشجار مثمرة وأعشاب يابسة، حيث سجل احتراق وإتلاف بعض أشجار الزيتون مساحة صغيرة من الأعشاب اليابسة، فيما تم إنقاذ مجمع سكني، بساتين ومساحة غابية مجاورة، فيما تبقى أسباب تلك الحرائق مجهولة، من جهتها باشرت المصالح المختصة تحقيقاتها في الحادث.

—

وفاة ضحية ثانية لانفجار الغاز ببابور في سطيف

سمير منصوري

توفيت، صباح الاثنين، بمستشفى الحروق بالدويرة بالعاصمة، سيدة تبلغ من العمر 27 سنة، وهذا بعد إصابتها بحروق من الدرجة الثانية، إثر، انفجار الغاز المتبوع بانهيار كلي للمنزل العائلي المتواجد بقرية الضعفة ببلدية البابور شمال ولاية سطيف منتصف الأسبوع الماضي، ما تسبب يومها في وفاة ابن الضحية وهو رضيع لم يتجاوز من العمر 17 شهرا، في عين المكان متأثرا بالجروح الخطيرة التي تعرض لها، فيما تم نقل والدته التي أصيبت بحروق خطيرة إلى مستشفى عين الكبيرة بولاية سطيف أين أمر الأطباء بضرورة تحويلها إلى مستشفى الحروق بالدويرة بالعاصمة، في ظرف قياسي، أين تم إخضاعها للعلاج قبل أن تفارق صباح أمس الحياة، متأثرة بالحروق الخطيرة التي تعرضت لها، فيما لازالت ابنتها البالغة من العمر5 سنوات تحت العلاح، بمستشفى عين الكبيرة وحالتها مستقرة.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، قد سارع فور إبلاغه بوقوع هذه الحادثة الأليمة والتي هزّت مشاعر كل سكان المنطقة، بإعطاء تعليماته بفتح تحقيق ابتدائي معمّق للوقوف على أسباب وقوع هذا الانفجار العنيف مع فتح تحقيق ابتدائي ثاني حول مدى سلامة الأجهزة الإلكترومنزلية المستعملة بالمنزل الذي تعرض للانفجار.

—

العثور على جثة شيخ مقطوعة الرأس بسيدي بلعباس

زواوية. ق

عثرت الأحد، قوات الأمن المشتركة خلال عملية تمشيط واسعة لغابات مرين جنوب ولاية سيدي بلعباس، على جثة الشيخ المختفى منذ الفاتح سبتمبر الماضي، أي بعد قرابة شهرين من البحث، حيث تم نقل الجثة التي كانت بدون رأس وفي حالة متقدمة من التعفن إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي عبد القادر حساني من اجل إجراء تحاليل الحمض النووي لتأكيد هوية الضحية.

وقد وجدت القوات الأمنية بمشاركة شباب المنطقة جثة الشيخ البالغ من العمر 80 سنة، الذي اختفى عن الأنظار سبتمبر الماضي، بأحد المنحدرات الضيفة بجبل خديدة البعيد بنحو 2 كلم عن مقر بلدية مرين. وحسب مصدر موثوق، فإن الجثة كانت مقطوعة الرأس، وكانت متحللة بشكل كامل تقريبا من دون معرفة لحد الساعة سبب الوفاة، حيث تم تحديد هوية الضحية بناء على تأكيد من زوجته التي تم استدعاؤها إلى موقع الحادث قصد المساعدة في التعرف على جثة “عمي العربي”، حيث تعرفت عليها بعد مشاهدة طقم أسنانه. وحسب ذات المصدر، فإن الجثة تم العثور عليها بعد ما جرفتها سيول الأمطار التي اجتاحت المنطقة، في انتظار تحديد أسباب الوفاة، خاصة وأن الشيخ لم يكن يعاني من أية اضطرابات نفسية أو عقلية، باستثناء أمراض عضوية تخص مشاكل في القلب.

ولا تزال قوات الدرك الوطني تحقق في أسباب الوفاة في انتظار تقرير الطبيب الشرعي، وكذا نتائج تحليل الحمض النووي، من أجل تأكيد هوية الضحية ومنح أهله التصريح بالدفن. وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ المدعو “عمي العربي” سبق له وأن تاه في إحدى غابات مرين في الأسبوع الأول من شهر أوت، أين عثر عليه شباب المنطقة بعد أسبوع من البحث قبل أن يختفي مجددا.

—

إدانة 4 من عائلة واحدة في قضية قتل مجوهراتي بقالمة

نادية طلحي

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء قالمة، أمس، حكما يقضي بإدانة أربعة أفراد من عائلة واحدة بأحكام متفاوتة تراوحت بين سنة سجنا نافذا وحكم الإعدام، بعد تورطهم في جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها مجوهراتي ببلدية بوشقوف في شهر رمضان لسنة 2016. وحسب ما دار خلال مجريات المحاكمة التي تابعتها الشروق، فإن وقائع هذه القضية التي هزت وقتها الرأي العام المحلي لتزامنها مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وتحديدا بتاريخ 29 جوان 2016، حيث تم العثور على تاجر المجوهرات الضحية ” شغيب سليمان” مقتولا داخل محله المتواجد ببلدية بوشقوف، أين تنقل على إثرها أعوان الشرطة القضائية بأمن الدائرة إلى مسرح الجريمة مرفوقين بعناصر الشرطة العلمية، الذين رفعوا خلال معاينتهم لمسرح الجريمة 63 بصمة من داخل محل الضحية لإجراء الخبرة الجينية، مع فتح تحقيق جنائي في القضية لكشف هوية الجناة.

وبعد 3 سنوات كاملة من البحث والتحري، تم التوصل إلى المشبه فيهما الرئيسيين ويتعلق الأمر بالمسمى (ر.ع) وشقيقه الأصغر البالغ من العمر يوم الوقائع 16 سنة، حيث أكدت الخبرة العلمية وجود بصماتهما داخل ورشة محل الضحية، إضافة إلى وجود فيديو مصور لكاميرا مراقبة، يؤكد تواجدهما يوم الوقائع أمام محل الضحية. وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم توقيفهما والتحقيق معهما، أين سرد وقتها الطفل القاصر تفاصيل الجريمة لرجال الضبطية القضائية، حيث صرح أنه يوم الوقائع توجه رفقة شقيقه من منزلهما العائلي الكائن ببلدية الدهوارة، إلى بلدية بوشقوف لشراء لوازم العيد، كما كان وقتها شقيقه الأكبر يحمل كيسا بلاستيكيا داخله آلة حادة.

وفي حدود الساعة العاشرة صباحا توجه المشتبه فيه الرئيس رفقة شقيقه الأصغر إلى محل الضحية لمعاينته وسأل وقتها الضحية عن أسعار الخواتم بغرض اقتناء أحدها لخطيبته، ثم غادرا المحل ليعودا مساء مستغلا وقت الظهيرة ونقص الحركة مع ارتفاع درجة الحرارة والصيام، حيث طلب المشتبه فيه من الضحية إحضار الخاتم الذي اتفقا عليه صباحا، وفور أن أنزل الضحية رأسه إلى أسفل واجهة المجل، حتى قام المشتبه فيه بضربه بالآلة الحادة التي احضرها معه، ما تسبب في سقوطه أرضا، ثم طلب من شقيقه الأصغر الخروج وانتظاره أمام المحل ومراقبة الحركة، كما قام بإنزال، باب المحل جزئيا، ثم أكمل جريمته، وأخذ كل المجوهرات التي كانت داخل المحل، وغادر مسرح الجريمة رفقة شقيقه وعادا إلى منزلهما، وإعطاء الغنيمة لوالدتهما التي كانت مسؤولة عن تسيير المنزل بسبب تواجد زوجها وقتها في السجن.

وبعد مدة بدأت تظهر علامات الثراء على العائلة التي كانت تعيش في فقر كبير، من خلال بناء منزل من طابقين وتأثيثه وشراء المشتبه فيه سيارة ودراجتين ناريتين، لشقيقه الأصغر وتوزيع الحلي والمجوهرات على الأم وبنتيها، وإكمال إقامة مراسيم زفاف المتهم. وأثناء المحاكمة التي استمرت نحو 10 ساعات كاملة، أنكر المتهم الرئيس (ر. ف) الذي تمت متابعته بجنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بظرف التعدد والعنف، التهم المنسوبة إليه مبررا مصدر الأموال التي كانت بحوزته أنها من عرق جبينه جمع جزءا منها أثناء تواجده في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وعند خروجه كان يعمل بناء، كما أنه استفاد من مبلغ 300 مليون سنتيم من جدته التي أعطته إياه قبل وفاتها.

فيما صرحت والدته التي توبعت بجنحتي عدم الإبلاغ عن جناية وإخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية، أن الأموال التي بنت بها المنزل تركها لها زوجها قبل دخوله السجن، والمصوغات التي عثر عليها رجال الضبطية القضائية بالمنزل، هي ملك لبنتيها اللتين انكرتا تهمة إخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية المنسوبة لهما. كما تراجع شقيقهم الأصغر الذي حضر للجلسة كشاهد في القضية، بعد أن تمت محاكمته في وقت سابق من طرف جنايات الأحداث، عن تصريحاته السابقة التي أدلى بها أمام الضبطية القضائية وقاضي التحقيق، المتعلق بتفاصيل جريمة القتل التي ارتكبها شقيقه الأكبر، مبررا تراجعه عن أقواله التي أدلى بها سابقا، بأنه وقتها كان صغيرا وأنه تعرض للضرب والضغوطات من طرف المحققين، لكن رئيسة الجلسة واجهته بمحاضر تصريحاته التي تمسك بها أمام قاضي التحقيق خلال مواجهته مع شقيقه، فيما أجمع باقي الشهود على تغير الوضعية الاجتماعية للعائلة بعد الجريمة وظهور علامات الثراء المفاجئ عليها.

وأثناء المرافعة ألتمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة الإعدام على المتهم الرئيس و5 سنوات سجنا نافذا لوالدته وبنتيها. وبعد المداولة، أصدرت قاضي الجلسة حكما يقضي بالإعدام في حق المتهم الرئيسيو3 سنوات حبسا نافذا لوالدته، وسنة حبسا نافذا للشقيقتين، فيما استفاد والدهم من حكم البراءة من التهمة المنسوبة إليه.

—

وفاة شخص وإصابة آخر إثر اصطدام دراجتين ناريتين بالمنيعة

عبد المالك. م

أدى، الإثنين، حادث اصطدام دراجتين ناريتين من الحجم الكبير إلى وفاة شاب يبلغ من العمر 21 سنة وإصابة آخر بجروح خطيرة تم نقله على جناح السرعة من أجل تلقي العلاج من طرف مصالح الحماية المدنية بالمنيعة فيما تم تحويل جثة الشاب المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى، ووقع الحادث حسب تصريح شهود عيان لجريدة الشروق عندما أراد الشاب المتوفى تجاوز حافلة للنقل الحضري بحي الريف ببلدية المنيعة ليتفاجأ بخروج الدراجة النارية الأخرى بالاتجاه المعاكس ما أدى إلى اصطدامهما وجها لوجه هذا وقد تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن بولاية المنيعة في الحادث.

—

أحكام بالحبس بين 10 و12 سنة في حق 8 مضاربين بالمواد الغذائية في بومرداس

أيوب. ص

أصدرت الجهات القضائية بولاية بومرداس، نهار أمس، أحكامها العقابية في حق 8 مضاربين بالسلع من مواد غذائية مختلفة، متمثلة في الحبس النافذ لمدة تتراوح بين 10 و12 سنة، إضافة إلى الغرامة المالية، وهو ما يؤكد عزم العدالة مواصلتها في الضرب بيد من الحديد وفق القانون ضد المتلاعبين بقوت الجزائريين.

وأصدرت نيابة محكمة برج منايل شرق بومرداس بيانا تؤكد فيه أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع متمثلة في زيت المائدة، فقد تمت متابعة 3 أشخاص عن طريق إجراءات المثول الفوري، وبعد المحاكمة صدر الحكم في حقهم يقضي بعقاب كل واحد من المتهمين بالحبس النافذ لمدة 10 سنوات نافذة و500 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة، مع الأمر بإيداعهم الحبس خلال الجلسة ومصادرة جميع المحجوزات.

كما أصدرت نيابة محكمة بومرداس بدورها بيانا توضح فيه متابعة 5 أشخاص أحدهم متواجد في حالة فرار عن طريق المثول الفوري، حيث سلطت المحكمة في حقهم أحكاما بالحبس النافذ تتراوح بين 10 و12 سنة مع الأمر بإيداعهم الحبس خلال الجلسة، فيما أصدرت حكما بالقبض في حق المتهم الهارب وكذا مصادرة جميع المحجوزات، مضيفة في هذا الشأن بأن قانون محاربة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 28 فيفري 2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة ضد المتورطين في جرائم تصب في التلاعب بقوت الجزائريين والمضاربة بالمواد الغذائية والسلع واسعة الاستهلاك.

—

وزير التكوين المهني:

الوزارة بصدد دراسة إمكانية تحويل المركز الجديد المنجز بحاسي بحبح إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني

أحمد خلفاوي

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي بأن ولاية الجلفة تعنى بطلب رفع التجميد عن عملية أشغال التهيئة وإعادة التأهيل لخمسة مراكز للتكوين المهني والتمهين، لاسيما القديمة منها، ضمن مجموع العمليات المبلغة إلى المصالح المختصة، ومساعي رفع التجميد على المشاريع المتوقفة متكفل بها من طرف الدائرة الوزارية، مع إعطاء الأولوية لعمليات إعادة التأهيل والتهيئة والترميم للمؤسسات التكوينية، تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية القاضية بضرورة دراسة رفع التجميد حالة بحالة.

وفي رده على سؤالين كتابيين للنائب البرلماني ربحي أحمد حول إتمام مشروع المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بولاية الجلفة، ووضع حيز الخدمة والاستغلال مركز التكوين المهني والتمهين ببلدية حاسي، بأن المشروع الخاص بإنجاز المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني 300 مقعد بيداغوجي و120 سرير ببلدية عين وسارة ولاية الجلفة، المسجل تحت رقم 5.631.3.262.117.14.03 KN بعنوان “دراسة ومتابعة إنجاز وتجهيز بالأثاث المدرسي، المصالح المشتركة وحظيرة السيارات للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني 300 م ب / 120 سرير بعين وسارة” مسير من طرف مديرية التجهيزات العمومية لولاية الجلفة، بناء على قرار الوالي تحت رقم 1395 المؤرخ في 2013/03/03 يقضي بتحويل المشاريع الاستثمارية إلى مديرية التجهيزات العمومية، غير أن هذا المشروع تم تجميده في سنة 2015 قبل الانطلاق في الأشغال بموجب تعليمات السلطات العمومية بخصوص تجميد بعض العمليات الاستثمارية غير المنطلقة (التعليمة رقم 208 /م د/وأ المؤرخة في 2015/02/07) للوزير الأول، وأضاف بأنه تم رفع التجميد في 2017/09/19، وشرع في انطلاق الأشغال لعدة حصص من المشروع في جوان 2018، إلا أنه بموجب التعليمة رقم 6257 المؤرخة في 2020/11/18، أعيد تجميد الحصص التي لم يتم إطلاقها من المشروع.

أما فيما يخص مشروع مركز التكوين المهني والتمهين لبلدية حاسي بحبح، فقد أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين بأن العملية مسجلة تحت رقم 5.631.3.262.117.12.01 KN بعنوان “هدم لتعويض مركز التكوين المهني والتمهين بنمط الجاهز بحاسي بحبح”، فالمشروع على غرار مشروع إنجاز المعهد، حول تسييره إلى مديرية التجهيزات العمومية لولاية الجلفة، بناء على قرار الوالي تحت رقم 1395 المؤرخ في 2013/03/03 القاضي بتحويل المشاريع إلى مديرية التجهيزات العمومية لولاية الجلفة، أين تم إنجاز هذه المؤسسة التكوينية على أرضية جديدة تعويضا للمركز القديم بناء على أمر الوالي السابق، مع تسجيل استكمال الأشغال في جميع الحصص ما عدا الحصة رقم تسعة المتعلقة بتموين ووضع جهاز مخفض ضغط الغاز، بسبب قرار التجميد الذي جاء بناء على التعليمة رقم 6257 المؤرخة في 2020/11/18، المتضمنة تجميد العمليات غير المنطلقة الأشغال، لذا لم يتم الاستلام الرسمي والكلي للمشروع من طرف مديرية التجهيزات العمومية للولاية، وأضاف بأن الوزارة بصدد دراسة إمكانية تحويل المركز الجديد المنجز إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني لاستيفائه المواصفات اللازمة، وأهمية دائرة حاسي بحبح من ناحية التوسع العمراني والكثافة السكانية وتوفرها على عدة مؤسسات تربوية، لاسيما الثانويات والاستجابة لاحتياجات طالبي التكوين في المستوى التأهيلي الخامس .

—

680 مليار ديون سونلغاز على عاتق زبائنها ببجاية

ن. أوهاب

كشفت شركة توزيع الكهرباء والغاز لبجاية، أن مستحقاتها لدى زبائنها بلغت في حدود شهر سبتمبر المنصرم، الـ680 مليار سنتيم، يحتل فيها الزبائن العاديين الصدارة بنحو 320 مليار سنتيم، داعية زبائنها بمختلف شرائحهم إلى الإسراع في تسديد مستحقاتهم، بغية تجسيد استثمارات الشركة في الميدان، تحسينا للخدمة العمومية.

وحسب ذات البيان، فإن الديون المترتبة عن الإدارات من بينها البلديات بلغت 216 مليار سنتيم، أما فئة الخواص من الصناعيين وممثلي القطاع الاقتصادي 115 مليار سنتيم، أما باقي الديون فهي تخص أشغال الربط وأشغال نقل الشبكات الكهربائية والغازية التي لم تسو وضعيتها هي الأخرى.

وأوضحت الشركة أنها تسعى جاهدة لتطوير الخدمة التي تقدمها لزبائنها، والعمل على تحسينها وضمان استمراريتها، وذلك عن طريق الاستثمارات الهائلة التي تنجزها سنويا، غير أن مشكلة الديون العالقة تبقى عائقا كبيرا، كونها تؤثر تؤثر سلبا على الصحة المالية للشركة وعلى سيرورة نشاطها، وأمام ذلك تدعو مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبجاية زبائنها الكرام، إلى ضرورة دفع مستحقاتهم في استهلاك الكهرباء والغاز في آجالها المحددة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 10-95 المؤرخ بتاريخ 17 مارس 2010، وذلك سواء عن طريق وكالاتها التجارية الموضوعة تحت خدمتهم، أو عن طريق مكاتب البريد القريبة من مقر سكناهم، كما يمكنهم كذلك دفع مستحقاتهم عن طريق النت عبر موقع الشركة، بالاستعانة ببطاقة ما بين البنوك، وذلك بدون أي مصاريف إضافية، وذلك تفاديا لتراكم الفواتير، وبالتالي تراكم الديون، كما يسمح للشركة بمتابعة نشاطها المسطر من أجل ترقية نوعية الخدمة وضمان استمراريتها.

—

إنتاج 2.8 مليون قنطار من الخضراوات بالمسيلة

س. ع

حققت ولاية المسيلة، خلال الموسم الفلاحي 2021-2022 إنتاجا، يقدر بـ 2,8 مليون قنطار، من الخضراوات، مقابل 2,6 مليون قنطار، خلال الموسم المنصرم 2020-2021، بحسب ما علم من المديرية المحلية للمصالح الفلاحية.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيادة في الإنتاج، المقدرة بـ 200 ألف قنطار، تعود إلى “توسع مساحات الزراعة تحت البيوت البلاستيكية، بالمناطق الجنوبية بالولاية، على غرار زرزور وسيدي أمحمد ومحمد بوضياف، على وجه الخصوص”.. وهي المناطق المعروفة بإنتاج الخضراوات تحت البيوت البلاستيكية منذ 10 سنوات.

كما ساهم الدعم وخاصة من أجل اقتناء تجهيزات أنظمة السقي بالتقطير والمحوري وكذا تكثيف عمليات الإرشاد الفلاحي في تطوير زراعة الخضراوات المبكرة، بحسب ما أوضحته ذات المصالح.

وتحصي حاليا ولاية المسيلة التي تعتبر واحدة من الولايات التي تحتل المراتب الأولى في إنتاج الخضراوات المبكرة، أزيد من 2000 بيت بلاستيكي، بحسب ذات المصدر، الذي أضاف بأنه في ظرف عشر سنوات تحولت ولاية المسيلة من كونها ذات طابع رعوي إلى قطب فلاحي بامتياز وكذا من المرتبة 34 إلى 17 على المستوى الوطني في مجال إنتاج الخضراوات المقدر ماليا بـ 1,7 مليار دج في السنة.

وتوفر شعبة الفواكه والخضر، بولاية المسيلة، سنويا، أزيد من 2000 منصب عمل، منها 500 منصب عمل مباشر.

—

تفكيك جماعة أشرار تمتهن ترويج المخدرات بالقرية السياحية ساكت ببجاية

ق. م

أطاحت عناصر الشرطة التابعة لفرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، بجماعة أشرار تتكون من 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 31 و41 سنة، تمتهن بيع وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.

وجاءت العملية بعد استغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها وجود جماعة إجرامية تحترف بيع وترويج المخدرات على مستوى القرية السياحية “ساكت “بالساحل الغربي لمدينة بجاية، ليتم إعداد خطة عملياتية محكمة والتنقل إلى المكان المشتبه فيه، وبعد اختيار الوقت المناسب تم مداهمة المكان وتوقيف 3 أشخاص، اثنين منهما مسبوقين قضائيا، وقد ضبط بحوزتهم على كمية من المخدرات (كيف معالج) يقدر وزنها بحوالي 80 غراما، بالإضافة إلى 16 قرصا من الدواء المهلوس بريغابالين، أسلحة بيضاء، مبالغ مالية من عائدات الترويج.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهم أمر إيداع.