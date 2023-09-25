أخبار الجزائر ليوم الإثنين 25سبتمبر 2023

فتح الأظرفة المالية لإنتاج 2000 ميغاواط من الطاقات المتجددة

فاتح. ع

تمت عملية فتح الأظرفة الخاصة بالعروض المالية، في إطار المناقصة الوطنية والدولية التي أطلقها مجمع سونلغاز لإنجاز مشروع 2000 ميغاواط من الطاقات المتجددة.

وجرت العملية بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، الإثنين، بحضور ممثلين عن المؤسسات المشاركة، حيث بلغ عدد العروض 73 عرضا، من إجمالي 77 عرضا تم قبوله خلال عملية فتح الأظرفة الخاصة بالعروض التقنية، وذلك بعد إلغاء أربعة عروض لم تستوف الشروط القانونية.

ويتضمن مشروع 2000 ميغاواط من الطاقات المتجددة إنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية موزعة عبر 12 ولاية، تتراوح طاقة كل محطة بين 80 و220 ميغاواط، بالإضافة إلى التوصيلات بشبكة نقل الكهرباء، حسب الشروح التي قدمتها مديرة نشاطات الإنتاج والهندسة بمجمع سونلغاز، وداد حمرور، على هامش هذه العملية التي جرت تحت إشراف محضر قضائي في جلسة مفتوحة بحضور الجمهور.

وكانت شركة “سونلغاز-هندسة” أطلقت شهر فيفري الماضي مناقصة وطنية ودولية، وذلك لفائدة “سونلغاز-الطاقات المتجددة”، حيث استقطبت اهتمام 140 مترشح منهم 34 مترشحا جزائريا و106 مترشح أجنبي من 20 جنسية مختلفة.

وتبعا لذلك، نظمت سونلغاز في 24 جويلية الماضي عملية فتح للأظرفة تخص العروض التقنية، بحضور وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب والرئيس المدير العام للمجمع العمومي، مراد عجال، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”.

وكانت الجلسة قد عرفت مشاركة 28 شركة قدمت 90 عرضا، فيما خلصت العملية بعد فتح العروض إلى قبول 77 عرضا، منها 18 تم تقديمها من طرف شركات جزائرية و9 من طرف مجمعات بشراكة جزائرية-أجنبية و50 من طرف شركات أجنبية، قبل أن يتم إلغاء أربعة عروض منها بسبب عدم استيفاء جميع الشروط القانونية اللازمة.

ويشترط مجمع سونلغاز ضمن دفتر الشروط معدل ادماج وطني لا يقل عن 35 بالمائة يفرض على الشركات التي ستكلف بإنجاز المشروع، وذلك من خلال اقتناء المعدات، مثل هياكل الألواح الشمسية والكوابل والمحولات، من الشركات الجزائرية، كما ستوكل أشغال الهندسة المدنية والتركيب الكهروميكانيكي من طرف مقدم العرض إلى شركات جزائرية.

واعتبر مجمع سونلغاز في وثيقة تم توزيعها على الصحفيين بمناسبة عملية فتح الأظرفة الخاصة بالعروض المالية أن مشروع انجاز 2000 ميغاواط يشكل “فرصة للشركات الوطنية، الخاصة والعمومية منها، لمواكبة عجلة تنمية قطاع الطاقات المتجددة، سواء في مجال الإنجاز، مجال تصنيع المعدات أو في مجال الخدمات”.

كما سيسمح المشروع أيضا “بتجسيد شراكات بين مؤسسات وطنية وأجنبية ستؤدي بالتأكيد إلى بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا في هذا المجال ذات قيمة مضافة عالية”، حسب سونلغاز.

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عضو بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا:

خطوات مهمة لمسار الذكاء الاصطناعي في الجزائر

ق. و

أكد عضو الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور فاروق يعلاوي، على أهمية المؤسسة في خدمة البحث العلمي بما يسهم في بناء الجزائر الجديدة، وتحقيق الأمن الغذائي والطاقوي والتكنولوجي، وكذا الخروج من التبعية إلى المحروقات .

وأوضح يعلاوي لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح”، الإثنين، أن التكنولوجيا واقتصاد المعرفة يفرضان رهانا اقتصاديا جديدا والجزائر اليوم تنخرط بفعالية قصوى في هذا المسار وفق مخططات استراتيجية واضحة الرؤية ومحددة المدى.

ولخلق مناخ اقتصادي يشجع على الاستثمار في اقتصاد المعرفة واستغلال التكنلوجيا والبحث العلمي، يقول ضيف الصباح، علينا تدريب أجيال المستقبل على الاستعداد لمواجهة تحديات الغد من خلال توق الابتكارات بجميع أنواعها، نقلها، حمايتها وتثمينها .

وبالنسبة لمسار الذكاء الاصطناعي في الجزائر، قال البروفسور يعلاوي إنه خطا خطوات مهمة، حيث طوّرت الجزائر استراتيجيتها الوطنية في الذكاء الاصطناعي، والتي نصت ضمن برنامج طموح على إنشاء مدرسة وطنية لتكوين مهندسين من المتفوقين في المرحلة الثانوية.

وأوضح ضيف الصباح، أن هذه المدرسة تتبع نظام المدارس النخبوية، بتخريج مهندسين لهم دراية نظرية عالية بأسس وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى كفاءة في تطبيقاته، والقدرة على إيجاد حلول متطورة في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية . وعن إمكانات الجامعة الجزائرية لتأطير هذا التخصص المعاصر والدقيق، شدد المتحدث على أن الجزائر تملك خزانا هائلا من الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء داخل الوطن أو خارجه عبر أكبر الجامعات والشركات ومراكز البحوث العالمية.

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إدراج التربية الإعلامية من الابتدائي إلى الجامعة

ق. و

أبرز الكاتب والباحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة الدكتور، أحمد كاتب، أن الجزائر أصبحت مطالبة بتطوير استراتيجية متكاملة في مجال الرقمي لتأطير صناعة المحتويات ولمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس.

وقال كاتب خلال نزوله ضيفا الاثنين على برنامج “فوروم الأولى” للقناة الإذاعية الأولى إن “من أجل الوصول إلى صناعة حقيقية لمحتوى يصون اللحمة الوطنية ووحدة الأمة والقيم الوطنية يجب أن يكون مضمون المحتوى هادفا”.

كما أضاف أنه “لكي لا نسقط في فخ التلاعبات والأجندات الأجنبية التي تستعمل هذه المحتويات في إطار حروب الجيل الرابع والخامس يجب أن يكون لدينا وعي وحس بالمواطنة”.

في سياق متصل أوضح كاتب أنه “من أجل الوصول إلى استراتيجية تضمن لنا المناعة السيبرانية يجب الاعتماد على الخبرات الجزائرية المشهود لها بكفاءتها الدولية”.

كما أشار أن “مشروع المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني المزمع إنشاؤها ستمكن الجزائر من ضمان استقلالية في صناعة البرمجيات وستكون بمثابة الحصن المنيع لمثل هذه الهجمات وللحفاظ على القيم الوطنية الجزائرية”.

في المقابل، طالب المتحدث بضرورة تأطير هذا المجال من خلال إدراج التربية الإعلامية في الوسط المدرسي، من الابتدائي إلى غاية الجامعة، وإعلاميا عبر شاشات التلفزيون وأثير الإذاعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي نعلم المواطن سلوكيات التعامل مع هذه المواقع ومحتوياتها”.

من جهتها، أكدت الباحثة والأستاذة في المدرسة العليا للصحافة ريم رويبي أنه “يجب على السلطات تحديد استرتيجيات من أجل التأقلم مع هذا الميدان الذي لا نتحكم أساسا في آلياته”.

كما طالبت المواطن بأن “يكون فاعلا إيجابيا في كل ما يبث على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة أننا نحارب عدوا خفيا على مستوى الشبكات الاجتماعية الرقمية أو على مستوى الفضاء الرقمي”.

وتابعت أنه “أصبحنا مطالبين بالتأقلم مع هذا التطور من خلال وضع استراتيجيات قائمة في إيجاد استقلالية تضمن السيادة الوطنية ومقومات الأمة من حيث استقلالية شبكات التواصل الاجتماعي”.

كما أشارت أن “مستخدمي الانترنت في العالم يقدر بـ5 ملايير تتحكم فيهم كبرى الشركات الأمريكية لذلك يجب تعلم كيفية التعامل مع الفضاء الرقمي الذي أصبح يرتكز عليه وجود الإنسان”.

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“قادة الشباب الجزائري”.. جمعيّة لتكوين إطارات الغد

فتحت السلطات العمومية الباب واسعا، لمشاركة الشباب في تنمية البلاد، عن طريق فعاليات المجتمع المدني، فظهرت العديد من المؤسسات الشبابية والجمعيات والمنظمات مؤخرا، والتي جمعت إطارات الغد للمُساهمة في بناء الوطن، ومنهم مؤسسة قادة الشباب الجزائري وهي تضم إطارات من مختلف المجالات، والمؤسسة رغم تأسيسها في 2022 فقط، كان لها عديد المساهمات والإنجازات المحلية والدّولية.

وتعتبر مؤسسة قادة الشباب الجزائري جمعية ذات طابع خاص، يرأسها عبد الرحمان بن يحي، ورغم حداثة نشأتها، تتواجد المؤسسة في 37 ولاية عبر مُنسّقين ولائيين، ولها أعضاء في أكثر من 45 ولاية.

وما يميز هذه المؤسسة، بحسب المستشار المكلف بالشباب، ياسين تاج الدين بوهريرة، هو جمعها لإطارات شبانية من مختلف المجالات عبر الوطن، أما أهدافها فهي تأطير الشباب وتبني أفكاره، لتخريج قادة مستقبليّين، وإعداد جيل مستقبلي يتحمل مسؤوليته تجاه وطنه.

وقال المتحدث في تصريح لـ ” الشروق”، بأن مؤسستهم تركز على أربع محاور لتأطير الشباب، وهي التكوين والدبلوماسية والمقاولاتية إلى جانب تمثيل الجزائر وطنيا ودوليا. بحيث كان للمؤسسة عديد المشاركات على المستوى الوطني، أين تم عرض تجارب لشباب ناجحين ومتميزين في مختلف المجالات، وتسهيل احتكاكهم مع طلبة مختلف الجامعات.

جوائز وألقاب دولية لمُنخرطيها

ونظمت مؤسسة قادة الشباب الجزائري، مؤخرا، ملتقى حول الاستثمار بولاية تقرت حول موضوع تعزيز القدرات والمعارف والمقاولاتية، كما تحصل أعضاؤها على عدة جوائز وألقاب خارج الوطن، ومنها الجائزة الأولى في الابتكار بجمهورية مصر العربية، وجائزة من المركز العربي للسياحة، حول أحسن عمل ترويجي للسياحة بالجزائر، والذي كان بالتنسيق مع وزارة السياحة، وتجسد هذا العمل الترويجي عن طريق جلب مؤثرين عرب للترويج للسياحة الجزائرية. كما شاركت المؤسسة في ملتقيات خارج الوطن.

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17 جريحا في اصطدام بين حافلة وسيارة بسكيكدة

إ . بوشليق

أصيب، مساء الإثنين، في حدود الساعة الواحدة واثنين وخمسين دقيقة، 17 شخصا، أعمارهم تتراوح ما بين 31 و47 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك في اصطدام عنيف وقع بين حافلة لنقل المسافرين من نوع هيغر، تشتغل عبر خط حي 700 مسكن ودائرة القل، بسيارة سياحية، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 85، الرابط بين مدينة القل وولاية قسنطينة، وبالضبط بمقبرة الشهداء، ببلدية القل، غرب ولاية سكيكدة، كما تم تحويل الجرحى من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى عبد القادر نطور، أين قدمت لهم الإسعافات اللازمة، وفتح تحقيق أمني لكشف ملابسات هذا الحادث المروع.

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سعر لحم الدجاج يقفز إلى 600 دج للكيلوغرام بوهران!

خيرة غانو

تفاجأ زبائن سوق اللحوم بوهران، بارتفاع سعر الدجاج المذبوح بشكل قياسي، أمس الإثنين، حيث وصل إلى 600 دج للكيلوغرام الواحد، فيما تشير أصداء متداولة من المتعاملين في شعبة الدواجن إلى توقع تسجيل منحنى تصاعدي لمؤشر أسعار اللحوم البيضاء في ظل الظروف الراهنة في قادم الأيام، وقد شهدت أغلب أسواق اللحوم البيضاء عبر الوطن أسعارا قريبة من الـ 600 دينار.

ووصف مواطنون، بمن فيهم أصحاب قصابات، الغلاء المستجد في سعر الدجاج هذه المرة، بغير المسبوق على أرض الجزائر، خاصة أن بلوغه حد الـ530 دج بحلول الدخول الاجتماعي الجديد، دفع بالبعض إلى الدعوة لمقاطعة اقتنائه، لكن يضيف هؤلاء أن هذا الخيار ليس حلا، وقد أثبت أنه بالفعل غير ناجع لوضع حد لما يعتبرونه جشعا تجاريا، بدليل أن أسعار اللحوم البيضاء أصبحت تستعر بشكل متواصل، ونادرا ما شهدت تراجعا بفارق بضعة دينارات، لتعود للتصاعد مجددا، وبزيادات أعلى مما انتقص منها، فيما يرى هؤلاء بلوغها عتبة الـ600 دج حاليا “جنونا تجاريا” وفق تعبيرهم.

في حين يعتقد البعض أن ارتفاع سعر لحوم الدجاج بأنواعها حاليا، ومعها سعر البيض، مرده إلى نوبة الجشع التي تنتاب التجار عشية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كغيره من المناسبات الدينية والأعياد، حيث يسجل عبر مختلف قصابات وهران إشهار أسعار تتراوح ما بين 1200 و1300 دج للكيلوغرام من شرائح صدر الدجاج، وكذلك قفزت أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات غير مسبوقة، منها لحم الضأن الذي وصل إلى 2800 دج وفق مؤشر السعر المحدد في نهاية الأسبوع الفارط، وأيضا لحم العجل بات سعره لا يقل عن 2500 دج للكيلوغرام الواحد، ما يعني -حسبهم – أن تصاعد النيران المتأججة في أسعار اللحوم، لم يستثن أي نوع منها، لكنه عندما أتى على لحم الدجاج، الذي يعد أبسط مصدر للبروتين ضمن أغذية النمو الصحي والبناء التي يحتاج إليها أطفالهم بشكل خاص، فإن ذلك يشير إلى تحول منتجات الدواجن إلى قوت الأثرياء وميسوري الحال، والذي يستعصي على من هم دونهم أن تطاله أياديهم وتتذوقه ألسنتهم بعدما أضحى سعرها حارقا للجيب قبل أن تمسها نار الفرن.

من جهة أخرى، يوضح أحد البياطرة على مستوى إحدى الولايات الفلاحية الغربية الممونة لوهران باللحوم البيضاء في تصريحه للشروق، أمس، أن الزيادة الجديدة الطارئة على سعر الدجاج حاليا، مردها هي أيضا إلى تزايد ثقل الأعباء المالية الملقاة على عاتق المربين المنتسبين لهذه الشعبة، خاصة في ظل ضعف إنتاج الصيصان، بسبب تخلي الكثيرين عن تنمية هذا المورد الهام الذي يساهم في ضمان وفرة الإنتاج ويقلص من تكاليفه، وبالتالي ينعش سوق اللحوم البيضاء بالنسبة للمستهلك، مشيرا في السياق إلى أنه بسبب ذلك، تم اللجوء إلى استيراد الصيصان بالعملة الصعبة من الخارج، ليصل اقتناء الصوص الواحد لصالح المربي بسعر يتراوح من 150 إلى 190 دج اللواحد، بالإضافة إلى غلاء أغذية الدواجن مؤخرا، لتصل الأسعار في حدود 8200 إلى 8500 دج للقنطار الواحد، وكذلك الحال بالنسبة لعلف المواشي.

كما يؤكد مصدر من حلقة التوزيع في هذا الشأن، على أن السعر المتداول حاليا للدجاج الحي الذي يتم استلامه مباشرة من المداجن، يتراوح ما بين 390 إلى 400 دج للوحدة، معتبرا في المقابل وصوله إلى المستهلك بالسعر الجديد الذي ينتقده زبائن القصابات – منطقيا حتى وإن هو على الصعيد الاجتماعي ومستوى عيش المواطن البسيط غير معقول، مبررا الوضع بالظروف المعاندة التي لا يفقه فيها غير مهنيي القطاع، والتي دفعت بالكثير من أهل الشعبة للإفلاس، والتخلي عن حرفتهم المتوارثة بالنسبة للبعض في تربية الدواجن.

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قتيلان في حادثي مرور بإيليزي

ب. طواهرية

توفي، الأحد، رئيس نقطة البيع لمؤسسة “جيكا” لبيع الإسمنت بمدينة عين أمناس، إثر حادث مرور بمدينة الدبداب الحدودية في ولاية إيليزي، وهذا إثر انقلاب سيارته من نوع “406”. وفي حادث آخر في نفس اليوم بالطريق الوطني رقم 3، وعلى بُعد 70 كيلومتر من مدينة إيليزي، أودى حادث مرور بحياة شخص وإصابة أربعة آخرين، إثر انحراف وانقلاب سيارة رباعية الدفع تابعة لإحدى الشركات العاملة بالمدينة، حيث تم نقل المصابين وجثمان الضحية نحو مستشفى مدينة إيليزي عاصمة الولاية.

وتعرف ولاية إيليزي، منذ أسابيع، ارتفاعا محسوسا لحوادث المرور، خصوصا على مستوى الطريق الوطني رقم ثلاثة، والتي ارتبط أغلبها بالعامل البشري مثل السرعة الزائدة والتعب، وفق ما كشفت عنه التحقيقات التي تجريها مصالح الدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية إيليزي.

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تحقيقات مع مسؤولين في شركة “سكيكدة حاويات” للخدمات

ب. يعقوب

تتجه السلطات القضائية في سكيكدة، إلى معالجة ملف فساد جديد، يخص قطاع الموانئ، الذي تعرض في الفترة الأخيرة إلى “اختلالات عميقة”، أدت إلى تطهير كلي للأطراف المباشرة وغيرها في الفساد المالي والإداري، وإعادة النظر في التركيبات المسيرة لموانئ البلاد.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الشروق، فإن الملف الجديد المعروض على نيابة الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، يتعلق بواحد من “ملفات الفساد المالي” الذي اشتغلت عليه الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية سكيكدة لمدة مطولة، بموجب تعليمة نيابية، صادرة عن وكيل الجمهورية، الذي أوعز للضبطية القضائية بفتح تحقيق في قضية معاملة تجارية على مستوى الشركة الفرعية “سكيكدة حاويات للخدمات”، التي تعتبر فرعا بنسبة 100% للمؤسسة المينائية الأم “ميناء سكيكدة”.

واشتغل المحققون مطولا على شبهات فساد بناء على شكوى رسمية قيدها بتاريخ 25 أبريل 2023، أحد كوادر الشركة الفرعية بخصوص معاملات مشبوهة بين الشركة وأحد المتعاملين الخواص لنقل البضائع.

واعتمدت الجهات الأمنية المحققة، على مراسلات رسمية مشفوعة بتقرير مفصل حول “اختلالات وفساد”، لكون الإطار أو المبلغ عن شبهات فساد، رفض التستر على حيثيات القضية ولجأ إلى القضاء، وفقا لما تضمنته نصوص المواد 20 37 38 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.

وفي التفاصيل، فإن التحقيقات الأمنية في ملف الحال، ارتكزت على تقارير وخبرة مختصة، لتحديد الأضرار الناجمة عن هذه المعاملات غير القانونية، التي أرهقت ميزانية الشركة وسببت لها خسائر مالية في العائدات بقيمة تفوق 1 مليار سنتيم أو بصفة أدق (11.402.822دج) حسب الشكوى المودعة أمام الجهات الرسمية، بينما تعاني الشركة “سكيكدة حاويات للخدمات”، من ضائقة مالية في الأربع سنوات الأخيرة، الأمر الذي دفعها إلى تقليص عدد العمال المتعاقدين.

وفي إطار معالجة ملف الساعة، تم الاستماع التمهيدي إلى كل الفاعلين الرئيسيين في القضية، على غرار المدير العام بالنيابة للشركة، وكذلك رئيس مصلحة النقل، بالإضافة إلى مدير المالية للمؤسسة المينائية لسكيكدة في إطار مهامه كرئيس مجلس الإدارة للشركة الفرعية.

ويتوقع المصدر بعينه، أن يتم عرض محضر الضبطية القضائية على نيابة الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، لبدء جلسات البحث القضائي وتحديد المسؤوليات والمتابعة الجزائية في حق الأطراف ذات الصلة بالقضية، إذ يؤشر التحقيق القضائي على الكشف عن “حقائق صادمة” حسب ما أفاد به المصدر نفسه.

وكان الوضع أكثر سخونة في الشركة الفرعية لمؤسسة ميناء سكيكدة، قبل أسبوع، في أعقاب خروج عمال الشركة عن صمتهم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بالمنطقة الصناعية حمروش حمودي، مطالبين الهيئات الوصية بإيجاد حلول سريعة للشركة من أجل الخروج من الوضعية الصعبة التي تعيشها الشركة للعام الخامس على التوالي.

وفي ظل بروز هذه الحلقة الجديدة في مسلسل الفساد، الذي طفا بقوة في قطاع الموانئ بشكل عام، عاد مطلب إعادة هيكلة مجالس إدارة الموانئ وطاقمها المسير، إلى واجهة الأحداث، أمام ارتفاع أصوات كوادر المركبات المينائية، بمواصلة الهيكلة والتطهير، من أجل إنقاذ هذه المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي تعتبر رافعة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني ومواكبة التنمية الداخلية والخارجية للبلاد.

تسريع وتيرة محاربة الفساد

معلوم أن النيابة العامة المختصة في ربوع الوطن، فتحت في الفترة الأخيرة، تحقيقاتها في شكاوى مبلغين عن الفساد في موانئ عدة، ما سمح بتسريع وتيرة محاربة الفساد، على غرار استفادة شركات أجنبية مختصة في النقل البحري من إعفاءات ومزايا ضريبية في ميناء مستغانم، وبروز ما سمي بفضيحة الثغرة المالية الكبيرة في ميناء سكيكدة، إضافة إلى شبهات فساد تخص أموال الخدمات الاجتماعية في ثلاثة موانئ تقريبا، وذلك في سياق الإستراتيجية التواصلية الجديدة التي سلكتها النيابة العامة لتسريع وتيرة التفاعل مع المراسلات والشكاوى التي تصل تباعا من مبلغين عن الفساد إلى نيابة الجمهورية في قضايا وملفات الفساد التي تقف عليها، خاصة ما تعلق بالتوظيف غير القانوني، إبرام صفقات عمومية مخالفة لأصول التشريع، استغلال الوظيفة أو استخدام مستندات مزيفة.

ويرتقب أن تشهد الأسابيع المقبلة، ارتفاعا في وتيرة القضايا المتوقع عرضها على النيابة، بعد انتهاء الضبطيات القضائية، أبحاثها وتحرياتها المبدئية في ملفات فساد، تخص مؤسسات مينائية في غرب وشرق البلاد.

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أزيد من 10 آلاف طالب جديد بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا

ق. م

أكد مدير جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، جمال الدين أكراتش، بالجزائر العاصمة، أن الجامعة استقبلت أزيد من 10 آلاف طالب وطالبة جدد، بمناسبة الدخول الجامعي لهذه السنة.

وأوضح السيد أكراتش، في كلمة له بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، بمناسبة الدخول الجامعي 2023-2024، أن الجامعة استقبلت أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة جدد، مضيفا أن العدد الإجمالي للطلبة بالجامعة يفوق 50 ألف طالب وطالبة موزعين على 37 تخصصا (ليسانس) و107 تخصص ماستر.

وأبرز ذات المسؤول، أنه تم على مستوى الجامعة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات وتوفير الشروط الضرورية لإنجاح هذا الدخول، لاسيما من خلال تهيئة الفضاءات البيداغوجية والعلمية والإدارية، وذلك – مثلما قال- “بهدف توفير بيئة مناسبة للتعليم والبحث تمكن الطلاب من تحقيق النجاح وتسهيل عمل الأساتذة”.

وقال السيد أكراتش: “هذه السنة نشهد دخولا جامعيا بصفر ورق، وذلك من خلال رقمنة جميع مراحل عمليات التسجيلات البيداغوجية”.

كما ذكر ذات المتحدث بالملعب الجديد الذي تم تدشينه مؤخرا بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، مضيفا أن ذلك يندرج في إطار ترقية الرياضة الجامعية.

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انزلاق ترابي يهدد المدينة الجديدة بأزفون في تيزي وزو

رانية. م

لا يزال الانزلاق الترابي الذي تعرفه المدينة الجديدة “تيفرست” بأزفون، في ولاية تيزي وزو، يهدد الآلاف من المواطنين، نظرا لاتساع رقعته وتأخر إطلاق الدراسات الخاصة بالوضع الراهن، حيث امتد من موقع 60 مسكنا تساهميا، إلى 125 سكن ترقوي، مع وصوله إلى مشارف مستشفى أزفون، الذي تمت حمايته حاليا بجدران دعم، في حين بقيت المواقع الأخرى ومنذ سنوات على حالها.

اشتكى سكان المدينة الجديدة في أزفون، شمال ولاية تيزي وزو، من الوضعية الخطيرة التي تتواجد عليها المنطقة، منذ سنوات، حيث استفادت البلدية من منطقة توسع عمراني رافقها إنجاز المرافق العمومية من مؤسسات تربوية وأخرى صحية، منذ 2001، حيث كانت تراخيص البناء لا تتطلب إرفاق الطلب حينها بمخططات استغلال الأرضية، وأنجزت التجمعات السكنية التي تتعدى 1600 وحدة بمختلف الصيغ، الاجتماعية منها والتساهمية والترقوية، وبعد فترة من نهاية أشغال الإنجاز، بدأت الانزلاقات الأرضية تلوح في الأفق، والبداية كانت بحي 60 مسكنا، قبل أن تمتد إلى الـ125 مسكن، متسعة ناحية المستشفى الجديد بأزفون. الأخير، الذي استفاد من عملية تهيئة مستعجلة، تضمنت إنجاز جدران دعم، إلا أن الوضع بقي عالقا في المناطق الأخرى، وهوة انزلاقات تتسع من سنة إلى أخرى.

وأضاف هؤلاء أن المدينة الجديدة التي تعرف توسعا عمرانيا كبيرا وإقبالا هائلا من السكان، ستكون في خطر حقيقي مع كل موسم أمطار قوي، نظرا لانعدام أي أشغال أو تدابير وقائية، يمكنها حماية الأرضيات وما عليها، في انتظار الدراسات التي تقرر مصيرها وتحدد وضعيتها بالتدقيق.

ومن جهته، رئيس بلدية أزفون، السيد “شعلال إسماعيل”، أوضح في اتصال بـ”الشروق اليومي”، أن الدراسة الجيوتقنية الخاصة بـ60 مسكنا، انتهت منذ فترة قصيرة، في انتظار التقرير الصادر عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المشكل. أما عن الموقع الثاني، فقد وعدت مديرية السكن والتجهيزات العمرانية بالتكفل بالأمر، وذلك منذ أشهر، ولا شيء تحقق في أرض الواقع لحد الساعة.

وعن أسباب الانزلاق، أضاف المتحدث أن الدراسة الجيوتقنية ستوضح ذلك، حيث يستبعد وجود مياه جوفية في المنطقة، إلا أن التربة متحركة وأغلب المواقع التي أنجزت عليها السكنات محل الخطر، تعتبر أكواما من التراب المستخرج من عمليات الحفر والتسوية، وقد سلمت تراخيص البناء بين سنوات 2001 و2003، ولم يكن حينها مخطط استغلال الأرضية مطلوبا في عمليات التعمير، لنصطدم اليوم بالوضع المطروح، الذي يتطلب تضافر الجهود للخروج بأقل الأضرار الممكنة.

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حمزة بونوة يشارك في معرض “إذا تحدّث الجيران” بالقاهرة

زهية. م

يشارك التشكيلي حمزة بونوة في فعاليات الدورة الأولى من معرض “إذا تحدّث الجيران”، الذي ينظم بالعاصمة المصرية القاهرة، ما بين 19 أكتوبر و9 نوفمبر القادمين، حيث يحضر بونوة إلى جانب نخبة من التشكيليين العرب يمثلون مختلف الأقطار العربية من تونس، والسعودية، والكويت، وفلسطين، فضلا عن سوريا، وقطر، والسودان، والإمارات، وكذا البحرين، ومصر والعراق.

ويستعرض بونوة خلال المعرض المقبل اشتغاله على الحرف العربي وهو المنهاج الذي تعود على العمل عليه خلال مسيرته الفنية.

وكان بونوة، قد أعلن خلال الأسابيع الماضية عن إطلاق مشروع جديد ينتقل فيه من اللوحة إلى تصميم المجوهرات حيث يستعد لإطلاق تصاميم جديدة لتشكيلة من المجوهرات يستعيد فيها التراث العربي بكل ثرائه وتنوعه.

وقال بونوة في تصريح سابق لـ”الشروق” إن المجموعة التي يستعيد لإطلاقها عن قريب يستلهم فيها الثقافة العربية الغنية والثرية والمتنوعة مؤكدا أن مجموعته ذات بعد عربي عالمي تحمل رسالة تبرز غنى الثقافة العربية بالعناصر المناسبة والتي يمكن استخدامها من أجل إنتاج أعمال فنية إبداعية.

وأضاف بونوة، أن مجموعته الجديدة، التي هو بصددها، تتكون من عشرين تصميما، يستخدم فيها الذهب بنوعيه، الأصفر والأبيض، إضافة إلى استخدام السيراميك في بعضها. وهي كلها مواد ذات قيمة كبيرة، ماديا وجماليا وفنيا.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتجه فيها حمزة بونوة إلى تصميم المجوهرات بعد أن كرس مرحلته السابقة في تنظيم معارض اللوحات ركز فيها على الخط العربي الذي صار بصمة خاصة بالفنان بونوة الذي أسس “الديوانية”، التي تعتبر أول رواق فني خاص بالجزائر والذي جاء تتويجا لمسار فني ثري بدأه بونوة من المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر وانتهي به متجولا في عدة بلدان من لبنان الى الكويت ثم فرنيا وبلجيكا.

وشارك حمزة بونوة في عديد المعارض العالمية، وبيعت إحدى لوحاته بـ23 ألف دولار، وأخرى بـ10 آلاف و600 دولار، عرض أعماله بأمريكا وفرنسا وبريطانيا ودبي، والدوحة، وله عدة تجارب فنية دولية حيث عمل كعضو لجنة الفرز بينالي الشارقة الدولي للخط ومحافظ ملتقى للفنانين العرب في الدوحة 2018، شارك في لبنان في مهرجان “بعلبك” للفنون وبينالي فينسيا، كما تم اختياره ليكون محافظا دوليا لـ “بينالي الشمال والفن الثقافي” (بينالي أورورا) بمدينة مالمو السويدية، في دورته الثانية لعام 2024.

عينته وزيرة الثقافة، صورية مولوجي، مؤخرا كمحافظ لمهرجان الدولي للفن التشكيلي المعاصر، كما عمل أيضا كعضو للجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي، وقام بعدها بتكريم الفائزين الثلاثة ويجري حاليا تنظيم معرض ضمن “مجموعة الصيف” للديوانية، تحتضن أعمال الفنانين الشباب أصحاب المرتب الثلاث الأولى ويستعد لإطلاق جائزة الديوانية للفنون التشكيلية.

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محافظة المعرض الدولي للكتاب تذكر مصممي الجرافيك بمواعيد مسابقة شعار الطبعة 26

زهية. م

ذكرت محافظة المعرض الدولي للكتاب الفنانين والمهتمين بالمشاركة في المسابقة التي أطلقتها لاختيار شعار الطبعة 26 للمعرض المقررة نهاية أكتوبر المقبل.

وقال بيان للمحافظة: “إن أصحاب المشاريع المقترحة مطالبين بالالتزام بالنظام الداخلي المنشور وتقديم المادة المطلوبة مرفقة في الإيمايل. كما دعت المحافظة المشاركين إلى إرسال إيمايل واحد ونهائي وتفادي الإيمايلات المكررة بداعي التصحيح والتعديل”.

وكانت محافظة الصالون الدولي للكتاب قد أعلنت عن إطلاق مسابقة وطنية موجهة للمصممين والفنانين لاختيار شعار الطبعة 26 للمعرض تحسبا للاستعدادات الجارية لإطلاق الطبعة شهر نوفمبر المقبل.

وبحسب قانون المسابقة المفتوحة للمصممين وفناني الجرافيك، فإن الشعار الجديد لـ” السيلا” يجب أن يكون مستوحى من التراث التصويري للجزائر، يتماشى مع اتجاهات فن الجرافيك المعاصر، وفقا لمبادئ الهوية البصرية ويعكس تطور صالون الجزائر ومكانته في خريطة الصالونات الدولية.

ووفقا للقانون الداخلي للمسابقة، يحق لكل المبدعين المشاركة فيها باقتراحين لا أكثر، وترسل المشاركات على عنوان الصالون الدولي للكتاب “سيلا”، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية طريق المنطقة الصناعية الرغاية الجزائر، وتودع الأعمال في ظرف يحمل مسابقة الشعار الجديد للسيلا، إضافة إلى العنوان البريدي.

وطبقا لقانون الجائزة، فإن المشاريع المقترحة يجب أن تكون مرفقة بالسيرة الفنية لصاحب العمل ونسخة عن شهادة مدرسة الفنون الجميلة فنون الجرافيك ونص من خمسة أسطر، يشرح فيه صاحب العمل منهجية اختياره للشعار، إضافة إلى تصريح شرفي بأصالة العمل الإبداعي مع الالتزام باحترام حقوق الملكية الفكرية، ويرفق المترشح عمله بصورة من بطاقة الهوية والبيانات الشخصية لصاحبها، ويتعين على الفائز تقديم ملف رقمي لتصميمه قبل منحه الجائزة.

وتسلم الشعارات في دعامة ورقية وقرص مضغوط أو مفاتح تخرين المعلومات يوضع في ظرف مغلق وتقدم الأعمال المرشح على العنوان المذكور آنفا، قبل تاريخ 30 سبتمبر المقبل، كآخر أجل لإيداع الترشيحات.

ورصدت جائرة مالية قدها 40 مليون سنيتم، إضافة إلى جوائز تكريمية لصالح الفائزين بالمرتبتين الثانية والثالثة. كما تم تكوين لجنة تحكيم تم خمسة أعضاء، ثلاثة منهم مختصون في الفنون الجميلة ومجال لاتصال البصري، إضافة إلى ممثلين عن “السيلا”، ينتخبون، من بينهم رئيس لجنة التحكيم، وذلك قبل بداية انتقاء الأعمال.

وسيتم انتقاء قائمة من 10 اقتراحات تختار من بينهم الفائز والمتوج بالمسابقة. وشدد بيان “السيلا” على أن الفائز بالمسابقة بمجرد حصوله على المكافأة المالية، لا يحق له المطالبة بحقوق استغلال الشعار من قبل “السيلا” لاحقا عدا احتفاظه بحقوقه المعنوية، بحيث لا يمكن تعديله إلا بموافقته.

وسيتم الإعلان عن نتائجها على هامش الطبعة 26 من المعرض، وستقام احتفالية خاصة بالحدث، على هامش فعاليات الصالون، على أن يدخل الشعار الفائز حيز الاستغلال بداية من الطبعة 27 من المعرض.

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ملاحق الطب تفتح الأبواب في العديد من جامعات الولايات الشرقية

س. ع

يتميز الموسم الجامعي الحالي، بفتح العديد من الملاحق التابعة لكليات الطب في مدن جامعية كبيرة، وهذا كبداية، لخلق مزيد من المستشفيات الجامعية، وتمكين أبناء كل مدينة جامعية من دراسة الطب، من دون التنقل إلى الكليات الكلاسيكية الشهيرة، ففي ولايات شرق البلاد ظهرت مع الموسم الجديد ثلاثة ملاحق تابعة لكليات الطب، في انتظار ظهور ملاحق أخرى.

وينتظر أن تستقبل جامعة العربي بن مهيدي بولاية أم البواقي ما لا يقل عن 257 طالبة وطالب جديد، جميعهم من قاطني بلديات ولاية أم البواقي قاموا بالتسجيل بملحقة الطب التي هي في الأصل تابعة لكلية الطب بقسنطينة، حيث سيتم تأطيرهم من طرف هيئة تدريس من قسنطينة بمساعدة دكاترة تم تكوينهم من أم البواقي، إذ يعتبرون الدفعة التاريخية الأولى في اختصاص الطب.

وكان عميد جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي خلال الربيع الماضي، قد قدّم البشرى لأبناء الولاية بدخول الطب عالم جامعة أم البواقي، وهو ما أثلج صدور طلبة المدينة وأهلها من الذين تعوّدوا على التنقل إلى ولايات طبية مختلفة، وعلى رأسها قسنطينة على مسافة تزيد عن المئة كيلومتر من أجل النيل من غيث الطب، وغالبية الأطباء المتمرسين حاليا بما فيهم الاختصاصيين في مختلف مدن ولاية أم البواقي تخرجوا من كلية الطب بقسنطينة.

أما في مدينة سكيكدة التي تعوّد طلبتها الحائزي على البكالوريا، دراسة الطب ما بين جامعتي قسنطينة وعنابة، فقد افتتحوا موسمهم الدراسي باستقبال الكلية لأكثر من 470 طالب وطالبة في الطب، والجميل في سكيكدة هو المنشأة التي ستدرّس الطب، حيث تبدو في منتهى الروعة بهندستها، وكأنها كلية في أوربا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الكلية تابعة لكلية الطب في المستشفى الجامعي بن رشد بعنابة، ويشرف أساتذة تكونوا في جامعة سكيكدة واختصاصيين من المستشفى الجامعي بعنابة على تكوين الدفعة الأولى التاريخية، التي سيكون فيها طلبة من سكيكدة العميقة من تمالوس وعزابة وبن عزوز والحروش وغيرها من مناطق سكيكدة. والجميل في سكيكدة هو أن ملحقة الطب تضم خمسة عشرة حجرة دراسة واسعة وجميلة، ومدرجين تقدم فيهما الدروس الجماعية، وأربعة مخابر، على أن يبدأ إلباس مستشفى سكيكدة الجديد الثوب الجامعي مع مرور السنوات.

أما في جامعة بسكرة محمد خيضر، فقد احتفل أهل المدينة بدخول جامعي وصفوه بالتاريخي وملحقة الطب تابعة لجامعة باتنة والمستشفى الجامعي بن فليس بعاصمة الأوراس.

يذكر أنه إلى غاية سنة 1984 لم تكن في مدن شرق البلاد سوى جامعتين تدرّسان الطب في قسنطينة وعنابة، قبل أن تلتحق بهما جامعة باتنة وبعدها سطيف، ليتوقف الأمر عند الأربعة لمدة طويلة قاربت الأربعين سنة، قبل التحاق بسكرة وأم البواقي وسكيكدة هذا الموسم لأجل مهنة مازالت حلم الأولياء والخيار الأول للطلبة الحائزين على شهادة البكالوريا.

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الإطاحة بشبكتين مختصتين في تنظيم “الحرقة” بتيبازة

س. ع

أطاحت مصالح أمن ولاية تيبازة، بحر الأسبوع الماضي، بشبكتين إجراميتين مختصتين في تنظيم رحلات غير شرعية عبر البحر، مع توقيف 14 شخصا وحجز عتاد تقني حساس ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية.

تعود حيثيات القضية الأولى إلى قيام فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الداموس بتوقيف شخص متلبس في عملية سرقة قارب، قبل أن يتم توقيف 10 أشخاص آخرين متورطين في القضية. كما ضبطت مصالح الشرطة، إثر هذه القضية، عتاد تقني حساس يتمثل في منظار نهاري وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية وبوصلة بحرية وسترات للنجاة، إلى جانب حجز أسلحة بيضاء وقطع غيار لمحرك بحري ومضخة بنزين يدوية، ومبلغ مالي يقدّر بـ91 ألف دينار وكذا 300 أورو.

كما أحبطت الشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة محاولة هجرة غير شرعية، مع توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم. وتم خلال هذه العملية، استرجاع قارب صيد بطول 5.20 متر، بالإضافة إلى 12 برميلا معبأ بمادة البنزين و05 سترات نجدة ومحرك ميكانيكي.