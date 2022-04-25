أخبار الجزائر ليوم الإثنين 25 أفريل 2022

حجز كمية من زيت المائدة، غرق طفل في بركة مائية

حجز كمية من زيت المائدة الموجه إلى المضاربة بسطيف

سمير مخربش

تمكنت عناصر الضبطية القضائية التابعة لأمن دائرة عين ولمان جنوب ولاية سطيف، الإثنين، من حجز كمية معتبرة من مادة زيت المائدة الموجهة للمضاربة غير المشروعة في هذا الشهر الفضيل.

العملية نفذت بعد عمل ميداني قامت به عناصر أمن دائرة عين ولمان، التي كثفت من دورياتها الرقابية منذ بداية شهر رمضان، لتتمكن في ساعة متأخرة من الليل من ترصد شاحنة قادمة من ولاية بجاية، على متنها كمية هامة من زيت المائدة. وبعد وضع خطة محكمة، تم توقيفها وإخضاعها للتفتيش الذي أسفر عن حجز 2200 قارورة زيت المائدة من عبوة 5 لترات. وبينت التحريات الأولية أن الكمية المحجوزة موجهة للتخزين بغرض المضاربة في الأسعار، واتضح أن صاحب البضاعة لا يحوز الفاتورة التي تحدد مصدر ووجهة هذه المادة الحيوية المثيرة للجدل هذه لأيام.

وقد تم فتح تحقيق في القضية، وينتظر أن توجه استدعاءات لعدة أشخاص متورطة في هذه العملية، التي تعد الثانية من نوعها في ظرف يومين، حيث سبق لرجال الدرك الوطني لبلدية صالح باي جنوب ولاية سطيف، أن قاموا بعملية مماثلة ليلة السبت الماضي تمكنوا خلالها من حجز 3360 قنينة من سعة 5 لترات. وكان ذلك بعد توقيف شاحنة ذات مقطورة من نوع رونو بالطريق الوطني رقم 28، وبينت التحريات أن الفاتورة التي كانت بحوزة السائق لا تتطابق مع نوعية البضاعة التي تم حجزها، مع إحالة المعني على التحقيق في انتظار تقديمه أمام النيابة بتهمة المضاربة غير المشروعة.

يذكر أن مادة الزيت مازالت تعرف اضطرابا في التوزيع بولاية سطيف، وفي كل مرة يتم الإعلان عن وصولها إلى نقاط بيع محدودة، إلا وتعرف هذه الأخيرة توافدا جماهيريا وطوابير طويلة بغية الحصول على هذه المادة التي هيجت الناس.

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إحباط إغراق أسواق ميلة بالدجاج الفاسد

نسيم.ع

حجز عناصر المجموعة الأقليمية للدرك الوطني بميلة، ليلة الأحد، في حدود الساعة العاشرة، كمية من اللحوم البيضاء ( دجاج ) مقدرة بـ 7 قناطير مشكوك في سلامتها وغير صالحة للاستهلاك البشري، وذلك أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد خلوف بخدمة شرطة المرور، على مستوى الطريق الوطني رقم 100 إثر مراقبة روتينية لشاحنة نقل صغيرة، كانت قادمة من بلدية تاجنانت، أين تم مراقبة الوثائق الإدارية للشاحنة وتفتيشها تفتيشا دقيقا من طرف ذات المصالح عثر بالصندوق الخلفي للشاحنة على كمية من اللحوم البيضاء فاسدة وغير صالحة للاستهلاك قدرتها ذات المصالح الأمنية بـ7 قناطير من اللحوم البيضاء دون احترام شروط النظافة والتبريد ووسم المنتج، وكل هذا بدون فاتورة شراء ولا سجل تجاري، على إثرها تم اقتياد صاحب الشاحنة إلى مقر الفرقة الإقليمية للتحقيق معه.وبعد تحويل المركبة إلى مقر فرقة الدرك الوطني لبلدية أولاد خلوف، تبين أن الكمية المحجوزة بدون وسم ومذبوحة بطريقة مجهولة، كما أن صاحب الشاحنة لا يحوز على الاعتماد الصحي لنقل المنتجات الحيوانية، كما تم عرض كمية الدجاج المحجوز على الطبيب البيطري بمكتب حفظ الصحة البلدي، وبعد معاينته تبين أنه غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستهلاك البشري، مع وجوب إتلافه. حيث تم تسليمها إلى مصالح التجارة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المخالف، وتحويل ملف صاحبها إلى العدالة للفصل في قضيته.

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الضحية قصد المكان من أجل السباحة

غرق طفل في بركة مائية ببجاية

ع. تڤمونت

اهتزت، مساء الأحد، منطقة أجيون التابعة لبلدية ذراع القايد شرق بجاية، على وقع فاجعة غرق طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، في بركة مائية بالمكان المسمى “تامدة نعبد اللـه أوسكري” في ظروف تبقى غامضة. وبحسب معلومات “الشروق”، فإن الطفل الضحية “موسى بومعزة”، قصد الوادي القريب من قريته المذكورة بغرض السباحة بعد الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة، وذلك قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة داخل بركة مائية، وقد تم نقل جثة الضحية إلى المستشفى بغرض التشريح، فيما فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في هذه الحادثة المأساوية التي ألمت بسكان دائرة خراطة، وقد تم تشييع جثمان الطفل موسى إلى مثواه الأخير بمقبرة “تالة إفكرن” بمنطقة أجيون وسط أجواء من الحزن العميق.

وقد وضعت بلدية ذراع القايد كل خدماتها تحت تصرف عائلة الضحية بغرض مساعدتها على تجاوز هذه المحنة والظروف الصعبة، وبالنظر إلى الارتفاع المقلق لعدد ضحايا البرك المائية على المستوى الوطني، فقد أضحى من الضروري تدخل السلطات من أجل وضع حد لهذا الشبح الذي يهدد حياة الأطفال ليس بالحملات التحسيسية فقط وإنما بتسطير مشاريع لفائدة أطفال وشباب المناطق المعزولة على غرار تشييد المسابح. وفي انتظار ذلك، يستوجب تهيئة البرك المائية التي يقصدها الأطفال مع توفير الحراسة بالتنسيق مع مصالح البلديات والجمعيات وحتى الحماية المدنية.

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مبادرة فريدة من نوعها في الشهر الفضيل

الأسرة الجامعية بخنشلة تختم كتاب الله في يوم واحد

طارق. م

أطلق عدد من طلبة جامعة عباس لغرور، بولاية خنشلة، مبادرة دينية، تمثلت في ختم العائلة الجامعية، من أساتذة، إداريين، موظفين، عمال، طلبة، وكذا زوار الجامعة، لكتاب الله، القرآن الكريم، في يوم واحد، بعد أن قام الطلبة من أصحاب المبادرة، بتوزيع أظرفة، تحمل بداخلها آيات بيّنات من القرآن الكريم، مع حديث نبوي، وكذا نصيحة دينية، على كل الأسرة الجامعية، بمختلف شرائحها، مع مطالبتهم بعدم فتحتها إلى غاية الساعة الثانية زوالا، ما مكن أصحاب الأظرفة، من قراءة كل سور القرآن الكريم، وختمه في وقت واحد، وهي المبادرة التي لقيت استحسانا كبيرا، عند الأساتذة والإداريين، قبل الطلبة سيما وأنها جاءت خلال الشهر الكريم رمضان.

وقالت صاحبة المبادرة، الطالبة خلاف وصال، في حديث للشروق اليومي، إن عددا من طلبة جامعة عباس لغرور بخنشلة، وبعد استشارة مجموعة من الأئمة والمشايخ، سارعوا إلى إعداد نسخ من القرآن الكريم، قبل تحضير كمية معتبرة من الأظرفة البريدية، يتم خلالها وضع كل آية في ظرف، متبوعة بحديث نبوي، ونصيحة دينية، مع غلق الظرف، وتوزيعه على الإداريين، والأساتذة والعمال والطلبة، لتمس العملية حتى زوار الجامعة، مع اشتراط عدم فتح الظرف إلى غاية الساعة الثانية زوالا، وهو الوقت الذي سيفتح فيه الجميع أظرفتهم، ما يجعلهم يقرؤون الآيات الكريمة، ومن خلالها كل السور، وبهذا يُختم القرآن الكريم، في يوم واحد وساعة واحدة، وقد أثنى مدير الجامعة البروفيسور عبد الوحيد شالة، على المبادرة وأعرب عن إعجابه الشديد بمثل هذه المبادرات العفوية، لطلبة الجامعة، سيما مع الشهر الفضيل، مبديا نيته تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية والتشجيع المعنوي للمواهب الجامعية.

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جامعيون يتطوّعون لخدمة الصائمين في مطاعم الرحمة

رانية. م

تطوّع عدد من طلبة جامعة “مولود معمري” بتيزي وزو، للعمل في مطاعم الرحمة المفتتحة بالمدينة، لخدمة قاصديه من عابري السبيل والمحتاجين وحتى الرعايا الأفارقة، حيث يتواجد هؤلاء منذ الظهيرة وبالتناوب في المطاعم لإعداد الوجبات وتقديمها لروّاده، في حين يقوم آخرون بالتحضير لوجبات اليوم الموالي.

وعرفت مطاعم الرحمة المفتوحة بمدينة تيزي وزو من قبل الهلال الأحمر الجزائري، والجمعيات الدينية والخيرية وكذا المحسنين، إقبالا كبيرا من طرف طلبة الجامعة الذين أبوا إلا أن يشاركوا في خدمة الصائمين القاصدين لهذه المطاعم، حيث يتواجد هؤلاء حسب برنامجهم الدراسي وأوقات فراغهم بالتناوب، لضمان السير الحسن لموائد الرحمة التي تستقطب عمال الورشات، والمعوزين وعابري السبيل وكذا اللاجئين الذين وجدوا فيها ملاذهم المفضل في هذا الشهر الفضيل.

وأكّد الطلبة أنّهم يسهرون على مساعدة أصحاب هذه المطاعم ويلبّون حاجتهم لليد العاملة، حيث انقسموا إلى مجموعات صغيرة، تعمل حسب برنامجها وتوقيت دراستها، لتحضير الطعام والموائد، في حين يشارك أغلب المتطوعين في توزيع الوجبات ساخنة إلى منازلهم، إلى جانب غسل الأواني وكذا التحضير لوجبات اليوم الموالي، وهي الأجواء التي أكّدوا أنهم يصنعونها بكل حب ويسعون لتوفير أدنى الأجواء البهيجة لشهر رمضان للذين لم تسعفهم الظروف للصوم وسط عائلاتهم وبين ذويهم.

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مع اقتراح غلق 8 محلات تجارية

حجز 87 قنطارا من المواد المخالفة بالبويرة

أحسن حراش

كشفت مديرية التجارة لولاية البويرة عن تمكن فرقها المنتشرة عبر تراب الولاية خلال العشرية الثانية من شهر رمضان، من حجز 87 قنطارا من مختلف المواد غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة، مع اقتراح غلق 8 محلات تجارية لا تحوز السجل التجاري لممارسة نشاطها.

واستنادا إلى ذات المصدر، فإن هذه الحصيلة كانت فقط خلال العشرة أيام الثانية من الشهر الفضيل، حيث كثفت فرق قمع الغش والرقابة من نشاطها، وتم إجراء في هذا السياق 762 تدخل في مجال قمع الغش تم من خلالها تحرير 70 مخالفة، على غرار انعدام شروط النظافة والحفظ وحيازة مواد غير صالحة للاستهلاك وعدم مطابقة الوسم، أين تم ضبط ما مقداره 87 قنطارا من مختلف المواد غير الصالحة للاستهلاك كاللحوم ولواحقها أو غير المطابقة والحاملة للوسم، وذلك بقيمة مالية تفوق 83 مليون سنتيم، أما في مجال الممارسات التجارية فقد تم إجراء 1319 تدخل أسفر عن تحرير 229 مخالفة تراوحت بين عدم الفوترة وانعدام السجل التجاري وغيرها، مع اقتراح غلق 8 محلات تجارية لا تحوز على سجل تجاري لممارسة نشاطها.

وسخرت ذات المصالح من جهة أخرى وتحسبا ليومي العيد، 1085 تاجر ومتعامل اقتصادي لضمان توفير السلع المختلفة والمناوبة طيلة أيام المناسبة وفق ما يحتاجه المواطن عبر كامل تراب الولاية، على غرار مادة الخبز بتسخير 152 مخبزة و6 مطاحن والملبنة وكذا المواد الغذائية الأخرى، ويتكفل الأعوان المسخرون التابعون لفرق المديرية بمراقبة مدى احترام التجار لنظام المناوبة الموضوع من طرفها وضمان توفير السلع المختلفة طيلة أيام العيد ، حيث سيعاقب كل تاجر سيتخلف عن ذلك وهو ما يثبته عمل هؤلاء الأعوان.

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3 آلاف وحدة لم تنطلق و250 وحدة توقفت بها الأشغال

تعليمات بتسوية وضعية أراضي الترقوي المدعم ببجاية

ن. أوهاب

أمر والي بجاية خلال اجتماع تنسيقي للجنة التقنية الخاصة لدراسة وضعية البرامج السكنية الخاصة بصيغة الترقوي المدعم، بحضور كل الفاعلين على رفع كل العراقيل التي عطلت إنجاز هذه السكنات، خاصة ما تعلق بتسوية وضعية الأراضي المخصّصة لإنجاز هذه السكنات، باعتبارها واحدة من أبرز العقبات التي تقف حجر عثرة، في طريق السير الحسن لوتيرة إنجاز هذه الصيغة بالولاية، بعدما أعلن المقاولون في وقت سابق، عن تأخر إطلاق 3 آلاف وحدة سكنية من أصل 4 وحدة مسجلة لفائدة الولاية، خلال سنتي 2018 و2019.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال للولاية، فإن الوالي الذي توقف خلال اجتماعه عند كل البرامج الخاصة بهذه الصيغة، سواء المنطلقة أو غير المنطلقة والتي توقفت بها الأشغال، دعا الفاعلين في ملف السكن، إلى بذل أقصى جهد من أجل تسريع وتيرة المشاريع المنطلقة، لاستكمالها في أقرب الآجال، ناهيك عن متابعة كل ما يتعلق بهذه السكنات في شقها الإداري أو الميداني والوقوف على كل المشاكل التي من شأنها، عرقلة الورشات المفتوحة الخاصة، بكل المشاريع عبر الولاية والتدخل السريع من أجل إيجاد حلول لها.

وفي سياق متصل، عبر مقاولو الولاية مؤخرا في مجال البناء على مستوى ولاية بجاية، عن امتعاضهم الشديد، من التأخر المسجل في إطلاق مشاريع، السكن الترقوي المدعم، على مستوى ولاية بجاية، ما دفعهم إلى مراسلة كل من الوزير الأول، وزير السكن وكذا والي بجاية لإطلاعهم بالأوضاع، موضحين بالأرقام تأخر إطلاق 3 آلاف وحدة سكنية من أصل 4 آلاف وحدة مسجلة لصالح الولاية خلال سنتي 2018 و2019 لأسباب متعددة، موضحين وجود 400 وحدة سكنية فقط، جاري بها الأشغال.

كما تم تسجيل إطلاق الأشغال بـ250 وحدة أخرى، غير أنها توقفت بعد ذلك لمشاكل مرتبطة – حسبهم – بطبيعة الأرضية، أما المشاكل التي عرقلت إطلاق 3 آلاف وحدة المتبقية، فهي متعددة لها علاقة بالقطع الأرضية، المعارضة وكذا المشاكل التقنية والنزاعات الإدارية الأخرى، الأمر الذي دفعهم لمراسلة كل من الوزير الأول، وزير السكن، والي بجاية وكذا مدير السكن بالولاية لإطلاعهم بالأوضاع والمطالبة بالعمل على تجاوزها، من خلال إزاحة العراقيل، في سبيل دفع عجلة المشاريع المنطلقة وإطلاق تلك التي لا تزال تنتظر.