أخبار الجزائر ليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021

اختطاف شابة، إحباط عملية سطو على مكتب بريد

نحو زرع 3 ملايين شجرة زيتون

كشف وزير الفلاحة، خلال زيارته لولاية خنشلة عن تخصيص أزيد من 3 ملايين شجرة زيتون، ليتم غرسها عبر كامل تراب الوطن، لاسيما المناطق المتضررة من الحرائق، وذلك خلال إشرافه على إطلاق الحملة الوطنية، للتشجير بخنشلة، حيث سيتم غرس 4 آلاف شجيرة، بمناطق خنشلة الجبلية، مع وضع حجر الأساس لمشتلة عين مينون.

وبالمناسبة تم الإعلان عن انطلاق عملية تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق التي شهدتها الولاية خلال صائفة 2021 ودعا جميع المتضررين الى التقرب من المصالح المعنية.

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اختطاف شابة بطريقة هوليوودية ببرج بوعريريج

وردة بوجمين

قام ثلاثة شباب بولاية برج بوعريريج، باختطاف شابة من أمام منزل شقيقتها باستعمال أسلحة بيضاء وكذا تهديدها بالقتل لغرض الاعتداء الجنسي عليها.

تفاصيل الجريمة البشعة التي أقدم عليها الشبان الثلاثة والتي تم تكييفها على أساس أنها جناية خطف شخص عن طريق العنف مع التهديد بواسطة سلاح أبيض وباستعمال مركبة بغرض الاعتداء الجنسي، تعود إلى تلقي مصالح الأمن لاتصال يفيد بتعرض الضحية للخطف، حيث كانت خارجة من مسكن شقيقتها، بعد ان قام الفاعلون باعتراض طريقها ومعاكستها، والاعتداء عليها بالضرب والدفع بها إلى داخل السيارة التي كانوا يمتطونها، من خلال تهديدها بأسلحة بيضاء، حيث قامت مصالح الأمن بتوقيف الفاعلين وتقديمهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج، الذي أصدر أمرا بإيداع متهم واحد الحبس المؤقت، فيما استفاد آخر من الاستدعاء المباشر ويتواجد المتهم الثالث في القضية في حالة فرار.

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رجال الشرطة يتبرعون بالدم

انطلقت على مستوى المركز الطبي الاجتماعي للأمن الوطني “عمر حرايق” بالجزائر العاصمة،، الإثنين، المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتبرع بالدم، المنظمة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدم والاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم.

وسخّرت المديرية العامة للأمن الوطني كافة الإمكانات البشرية والوسائل المادية، بهدف دعم بنوك الدم على مستوى المستشفيات. وهذا لإنجاح هذه العملية، التي ستدوم ثلاثة أيام عبر الهياكل والمرافق الشرطية.

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مسؤول يجهل مشروعا متعطلا

فاجأ أحد المسؤولين الكبار بعاصمة الشرق الجزائري، الإعلاميين، عندما سألوه عن مصير درب السياح الذي تحدث عنه الكثير من الولاة ومن وزراء السياحة في الجزائر، وبقي حبرا على ورق، وقيل لهم حينها إنه سيرى النور بعد أربع سنوات أي أنه من المفروض أنه في الخدمة وبدأ يستقبل السياح القادمين من كل بلاد المعمورة، إذ فاجأهم هذا المسؤول بالقول إنه لم يسمع بالمشروع ولا يعلم عنه أي شيء، رغم أن المار عبر الجسور المعلقة وما أكثرها بذات المدينة، يلاحظ سحر وجمال هذا الدرب المهمل، وكان أحد الولاة في قسنطينة قد أقسم بأغلظ الإيمان بأن المشروع مبرمج وسيرى النور قريبا.. المهم من فهم شيئا في هاته “الخالوطة” يُفهّم البقية على حد قول جحا؟

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نقابة نظار الثانويات: قرارات الرئيس تبّون شجاعة

قادة مزيلة

سجلت النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات بكل ارتياح قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضي بفتح ملف القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية على وجه الاستعجال، إضافة لقراره بتحسين القدرة الشرائية وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية لمستخدمي الوظيفة العمومية.

وحمّلت النقابة، في مؤتمرها الوطني الأول، الحكومة مسؤولية عدم توضيح آليات تحسين القدرة الشرائية، وعدم التعاطي مع قرار رئيس الجمهورية بفتح ملف القانون الخاص، داعية إلى الإفراج الفوري عن القانون الأساسي وتطبيق المرسوم الرئاسي 266/14.

كما طالبت النقابة في البيان الختامي للمؤتمر، والذي تسلمت “الشروق” نسخة منه، بوجوب الإسراع في تسوية ملف السكنات الإلزامية لنظار الثانويات عبر ربوع الوطن، والترقية إلى رتبة مدير ثانوية عن طريق الامتحان المهني والتأهيل كما هو معمول به مع بقية الرتب، مثلما طالبت بفتح امتحانات وطنية للترقية إلى رتبة مدير ثانوية، على غرار رتبة مفتشي التربية الوطنية.

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مياه جارفة وسيول قدمت من درارية أزمت الوضع

لهذه الأسباب غرقت بلدية السحاولة بالعاصمة في الفيضانات

راضية مرباح

لا تزال بلدية السحاولة وسكانها تحت تأثير حادثة فيضانات “السبت الأسود” التي تبقى راسخة في الأذهان بسبب الكم الهائل من الأمطار التي استقبلتها المنطقة بعد ما كادت أن تغرق بالرغم من التدخلات والاستعدادات الحثيثة للبلدية تحضيرا لموسم التساقط الخريفي الذي أصبح أكثر من خطر يهدد المدن، من خلال الاستباقية في انجاز المشاريع التي تخص إنشاء بالوعات جديدة بالمناطق السوداء وتنقيتها، فضلا عن تلك التي تخص فصل مياه الصرف الصحي عن مياه الوادي وهو المشروع الذي جنب المنطقة كارثة حقيقية.

بلدية السحاولة التي تضررت بشكل كبير مقارنة بباقي المناطق الأخرى على مستوى العاصمة التي اعتبرت من أكثر ولايات الوطن استقبالا للأمطار جراء الاضطراب الجوي الأخير، أرجع بشأنها الأسباب في ذلك رئيس البلدية أرزقي حميدات في تصريح لـ”الشروق”، إلى أودية درارية والعاشور التي تصب مباشرة بالسحاولة وعددها 4، مشيرا أن الحادث سجل بتلك المتواجدة بالأحواش التي تضم وديانا، مضيفا أن كميات كبيرة من مياه الأمطار المتساقطة بدرارية والتي فاقت 120 ملم استقبلتها بلدية السحاولة في سيول جارفة على اعتبار أن المنطقتين متجاورتان حدوديا، ناهيك عن ارتفاع الأولى عن الثانية، الأمر الذي ضاعف من حجم الكارثة التي حلت بالمنطقة بوفاة شخصين جرفتهما مياه السيول من درارية موقع إقامتهما، فضلا عن الحجم الساعي للتساقط الذي كان كبيرا وفي وقت قصير لا يزيد عن 3 ساعات، وهو ما خلف فيضان الوديان في ظاهرة لم تشهدها البلدية من قبل بالرغم من كل الفيضانات السابقة التي سجلتها مختلف مناطق العاصمة.

وعن استعداد البلدية لموسم الخريف الذي يعرف تطرفا في تساقطاته، أجاب المتحدث أن مصالحه قامت بكل الاستعدادات عن طريق تنظيف البالوعات، في وقت كانت قد أنجزت خلال السنوات الأخيرة ما يقارب 294 بالوعة بمختلف النقاط ومنها السوداء التي ضاعفت تواجدها مرتين أو ثلاث وبشكل متقارب لاسيما بالمواقع التي عرفت في السابق تراكما للمياه وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة والأمنية في عملية تحديد تواجدها، مؤكدا انه ورغم تكاتف تواجد البالوعات إلا أنها لم تستطع استقبال الكم الهائل من المياه الجارفة رغم عمليات التنظيف الاستباقية، كما تم القيام بدورات لتنظيف الوادى خلال شهر أوت وبعد النشرية الجوية الخاصة الأخيرة التي سبقت حادثة السبت والتي كانت قد ذكرت سقوط 40 ملم من الأمطار وليس أكثر من 100 ملم، مذكرا أن حادثة الوفاة التي سجلت، سببها السيول الجارفة القادمة من درارية والتي حملت معها سيارة الضحيتين باتجاه الجسر الثالث للسحاولة بعد ما علقت به.

وأردف ارزقي حميدات بالقول، أن لولا مشروع فصل مياه الصرف الصحي عن مسار الوادى الذي كلف أكثر من 8 مليار لكانت الكارثة أبشع، كما أن مشاريع انجاز الطرقات بمناطق الظل في الأحواش كانت قد حدت من الخطر.

وعاد المتحدث لذكر التدخلات الحثيثة للمجلس البلدي طيلة فترة الاضطراب الجوي وإنقاذ العائلات العالقة التي تسربت إليها كميات هائلة من الأمطار وجدت سقف بيتها للاستنجاد به بالموقع القريب من الوادي بوسط المدينة فضلا عن تشكيل فرقيتين، الأولى لانتشال السيارة والثانية لتنظيف الأوساخ بوسط المدينة فضلا عن مساعدات الولاية ومديرية الموارد المائية والري وكذا مؤسسة “أسروت” التي سارعت لتنظيف البالوعات.

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مدان غيابيا بـ15 سنة سجنا نافذا

توقيف مجرم خطير فار متورط في جرائم عديدة بتيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة، من توقيف مجرم خطير متورط في العديد من القضايا الإجرامية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق إدارية وعمومية، انتحال اسم الغير، المتاجرة بالمخدرات، جنحة الفعل المخل بالحياء ضد قاصر، السرقة بالتعدد والكسر واستعمال مركبة، حمل سلاح محظور والسكر العلني.

عملية الاطاحة بالمجرم جاءت اثر توقيف أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بتيبازة لشخص على مستوى أحد الحواجز الأمنية، وأثناء عملية التفتيش الأمني لسيارته ضُبط بحوزته مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية، مع شكوك حول تزويره لهويته ورخصة سياقته، وتنفيذا لتعليمات قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، تم توقيف المعني وتحويله إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة من أجل التحري والتحقيق معه، وبعد التعمق في التحقيق وتفتيش منزل المشتبه فيه، تبين أن بطاقة التعريف ورخصة السياقة مزورتان، كما أنه فار من العدالة ومحكوم عليه غيابيا في العديد من القضايا الإجرامية، من بينها حكم بــ15 سنة سجنا نافذا في قضية تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات، وقد أسفر التحقيق عن حجز سيارة من نوع “هيونداي تيكسون” بجميع وثائقها الإدارية مسجلة بهوية مزورة، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ6437500.00 دج، 7 هواتف نقالة بتسع شرائح اتصال، بطاقة تعريف بيوميترية ورخصة سياقة مزورتان.

وعلى إثرها تم إخطار وكيل الجمهورية لتقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة.

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استلمت 800 مليون من كل ضحية

عصابة تبيع سيارة واحدة لعدة أشخاص بوهران

ب.يعقوب

التمس مساء الأحد، المدعي العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا بحق سبعيني يعمل مسيرا لوكالة لبيع المركبات وثلاثة من شركائه، لمتابعتهم بتهم تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية.

وتفيد الوقائع الجزائية في ملف الحال، أن المتهمين أسسوا نشاطا غير قانوني يقوم على النصب والاحتيال على ضحايا ببيع مركبات لأكثر من شخص، بغرض سلب أموالهم، وتكشف المعطيات القضائية أن الشبكة وقعت في شراك الأمن في شهر جويلية من العام الجاري، بعد الشكوى التي قيدها آخر الضحايا أمام مصالح أمن ولاية وهران، لتعرضه إلى جرم النصب، حيث سلب منه مبلغا قوامه 800 مليون سنتيم مقابل حصوله على عقد عرفي “صوري”.

وأبرزت التحقيقات التي قادتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن وهران، أن الشبكة اعتادت على الإيقاع بضحاياها والاستيلاء على أموالهم، اذ كانت تعرض بيع مركبات في شكل “مخططات بيع”، تحمل مختلف الماركات والأحجام على الضحايا لاقتنائها، وذلك بمنح مواعيد لتسديد مبالغ السيارات في مكتب خاص بالوكالة التي كان يقودها شخص في العقد السابع من العمر، مقابل إجبارهم على الانتظار مدة أسبوع لاستلام مركباتهم.

وأفصحت التحريات أن التشكيل الإجرامي، كان يعرض في الواقع مركبة واحدة من صنف مرسيدس على الزبائن ويقوم ببيعها لأكثر من شخصين، حيث تبين أن هناك أكثر من أربعة أشخاص دفعوا لصاحب الوكالة 800 مليون سنتيم مقابل اقتناء المركبة “اللغز”.

ممثل الحق العام واجه أفراد الشبكة بالحقائق المنسوبة إليهم لاسيما قبض أموال مقابل وعود وهمية لا أساس لها في الواقع، واصفا النشاط بغير المشروع، فيما اعتبرت هيئة محكمة الاستئناف، أن شكوى الضحية لم تكن الأولى، بل سبقتها شكاوى أخرى، توثق تهم التزوير والنصب والاحتيال، التي لاحقت الجميع.

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استلمت 800 مليون من كل ضحية

عصابة تبيع سيارة واحدة لعدة أشخاص بوهران

ب.يعقوب

التمس مساء الأحد، المدعي العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا بحق سبعيني يعمل مسيرا لوكالة لبيع المركبات وثلاثة من شركائه، لمتابعتهم بتهم تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية.

وتفيد الوقائع الجزائية في ملف الحال، أن المتهمين أسسوا نشاطا غير قانوني يقوم على النصب والاحتيال على ضحايا ببيع مركبات لأكثر من شخص، بغرض سلب أموالهم، وتكشف المعطيات القضائية أن الشبكة وقعت في شراك الأمن في شهر جويلية من العام الجاري، بعد الشكوى التي قيدها آخر الضحايا أمام مصالح أمن ولاية وهران، لتعرضه إلى جرم النصب، حيث سلب منه مبلغا قوامه 800 مليون سنتيم مقابل حصوله على عقد عرفي “صوري”.

وأبرزت التحقيقات التي قادتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن وهران، أن الشبكة اعتادت على الإيقاع بضحاياها والاستيلاء على أموالهم، اذ كانت تعرض بيع مركبات في شكل “مخططات بيع”، تحمل مختلف الماركات والأحجام على الضحايا لاقتنائها، وذلك بمنح مواعيد لتسديد مبالغ السيارات في مكتب خاص بالوكالة التي كان يقودها شخص في العقد السابع من العمر، مقابل إجبارهم على الانتظار مدة أسبوع لاستلام مركباتهم.

وأفصحت التحريات أن التشكيل الإجرامي، كان يعرض في الواقع مركبة واحدة من صنف مرسيدس على الزبائن ويقوم ببيعها لأكثر من شخصين، حيث تبين أن هناك أكثر من أربعة أشخاص دفعوا لصاحب الوكالة 800 مليون سنتيم مقابل اقتناء المركبة “اللغز”.

ممثل الحق العام واجه أفراد الشبكة بالحقائق المنسوبة إليهم لاسيما قبض أموال مقابل وعود وهمية لا أساس لها في الواقع، واصفا النشاط بغير المشروع، فيما اعتبرت هيئة محكمة الاستئناف، أن شكوى الضحية لم تكن الأولى، بل سبقتها شكاوى أخرى، توثق تهم التزوير والنصب والاحتيال، التي لاحقت الجميع.

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انحراف شاحنة بسبب الأمطار في قسنطينة

ب.ع

تسببت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على ولاية قسنطينة، في انحراف شاحنة محملة بالحصى، وهذا في حدود الساعة الثامنة من صباح الاثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 20 بمنطقة كحالشة كبار التابعة لبلدية عين اعبيد، وقد خلف الحادث، إصابة سائق الشاحنة البالغ من العمر 60 سنة على مستوى الظهر والرقبة والرجل اليسرى وبعد نقله إلى عيادة عين اعبيد لتلقي الإسعافات، تم تحويله سريعا إلى مستشفى بن باديس الجامعي بسبب خطورة إصابته.

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إحباط عملية سطو على مكتب بريد بالمدية

حاولت مجموعة أشرار، الإثنين، السطو على مكتب بريد بلدية تافروات جنوب شرق ولاية المدية، وهذا في حدود الثانية صباحا، حيث قاموا باقتلاع الشباك الحديدي للمكتب، قبل أن ينتبه القابض القاطن بالسكن الوظيفي التابع للمركز.

فتحرك بهدوء تام حتى لا يلفت انتباه اللصوص، واتصل برجال الدرك، الذي تحركوا بسرعة، وتمكنوا من توقيف أحد اللصوص بعين المكان، فيما لاذ شركاؤه بالفرار، ويجري التحقيق مع الموقوف للتوصل إلى هوياتهم.

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أصبح مصدرا لحوادث مرور وخطرا على مستعمليه

الشروع في صيانة المقاطع المهترئة بالطريق السيار في البويرة

أحسن حراش

باشرت مصالح الجزائرية للطرق السريعة بالبويرة أشغال إصلاح بعض المقاطع المهترئة من الطريق السيار شرق غرب، تمس إعادة التأهيل ووضع الإشارات الأفقية والعمودية بها عبر مسافة تمتد لما يقارب 60 كلم، حيث بات هذا المقطع مصدرا لعدة حوادث مرور وشكاوى لمستعمليه.

وتدخل الأشغال التي باشرتها مصالح الجزائرية للطرق السريعة بالتعاقد مع شركتين وطنيتين مختصتين، في إطار المعالجة الاستعجالية للمقاطع المهترئة بالطريق السيار حسب رئيس المشروع الولائي سليمان أمهير، حيث تنقسم الأشغال كما قال إلى عدة صفقات، أولها المشروع الذي يمس مقطع بويرة العجيبة على مسافة 26 كلم، وتتمثل في إصلاح المقاطع المتضررة مع وضع الإشارات الأفقية العمودية وكذا وضع المعالم على غرار الدهن في الأرضية.

أما المقطع الثاني الذي تمسه الأشغال حسب ذات المتحدث هو مقطع البويرة ـ عين الترك على مسافة 10 كلم، وذلك من خلال إصلاح المناطق المتضررة ووضع الإشارات الأفقية والعمودية، حيث يعتبر هذا المقطع من أكثر المقاطع تضررا عبر الطريق السيار لاسيما باتجاه العاصمة، لتليه أشغال وضع الإشارات الأفقية والعمودية فقط عبر مقطع عين الترك الأخضرية على مسافة 33 كلم، أما أشغال إصلاح المناطق المتضررة فلن تمس هذا المقطع حسب محدثنا بسبب تواجده تحت طائلة الضمان بعدما أعيد تهيئته ولم يتم تسليمه رسميا بعد.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع الأخضرية البويرة من الطريق السيار شرق غرب بات مصدر إزعاج وشكاوى بالنسبة لمستعمليه جراء العدد الكبير للحوادث المرورية المسجلة عبره يوميا، ودرجة اهتراء مناطق عدة منه لاسيما منطقة الجباحية ومنحدرها الخطير، إضافة إلى نقص الإشارات وضعف معالم الطريق التي ترشد السائق خاصة في الفترة الليلية وسوء الأحوال الجوية.

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حادث مرور خطير يخلف 4 وفيات بالمغير

نورالدين غزال

شهد الطريق الوطني رقم 3 في جزئه الرابط بين بلديتي أم الطيور وسطيل بولاية المغير، حادث مرور مُروع، خلّف 4 وفيات فارقوا الحياة مُتأثرين بجروح خطيرة، حيث نقلوا إلى مستشفى أم الطيور بعد تدخل فرقتي الحماية المدنية لبلديتي أم الطيور وسطيل.

وتتراوح أعمار الضحايا بين 30 و40، فيما لفظ طفل في عقده الأول أنفاسه الأخيرة بمستشفى المغير. أما بخصوص الحادث فقد وقع نتيجة اصطدام سيارتين نفعيتين، ينحدر ركابهما من ولايتي تقرت وبسكرة المجاورتين لولاية المغير، فيما باشرت فرقة الدرك الوطني في فتح تحقيق معمّق لمعرفة ملابسات الحادث. ويبقى الطريق الوطني رقم 3 الذي وصل إنجازه للشطر الثاني، هاجسا يهدد عابريه.