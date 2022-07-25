أخبار الجزائر ليوم الإثنين 25 جويلية 2022

وفاة عامل اثر سقوطه من رافعة بالشلف، قارب نزهة يقتل شابا بسكيكدة

متخرجون يطالبون بمراجعة سنّ الالتحاق بمدرسة القضاء

طاهر حليسي

رفع مئات الطلبة، من خريجي جامعة باتنة، وجامعات أخرى، طلبهم إلى السلطات العمومية، ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة المرسوم التنفيذي، رقم 22/243 المؤرخ في 30 جوان الجاري، المحدد سن 27 سنة، شرطا للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء، معتبرين النص متعارضا مع الحق الدستوري.

وحسب عريضة احتجاج موجهة لنواب بالبرلمان، فقد احتج الطلبة المتخرجون بشهادة ليسانس وماستر، على شرط السن الذي حرم فئة المتخرجين الجدد لموسم 2021/2022 من فرصة الالتحاق بالمدرسة، التي عدل مرسوم الالتحاق بها وشروطها وكيفيات سيرها ونظام الدراسة بها، معتبرين اشتراط السن غير دستوري ويتعارض من حيث الشكل والجوهر مع كفاية الشهادة الجامعية للمشاركة في كافة المسابقات، داعين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخل العاجل، وإعادة الأمل لطلبة قضوا 5 سنوات كاملة من الدراسة للالتحاق بهذه المدرسة قبل أن يخيب التعديل كافة الآمال والطموحات المهنية.

وكان الطلبة أكدوا أن 28 دفعة، بينها دفعتان للموسم الفارط 2019/2020 تم قبولهم من دون شرط السن، والذي فرض هذه السنة، ما يتطلب رفع هذا العائق غير القانوني في مهنة تتأسس على القانون والحقوق الفطرية المحمية بالنصوص، على حد تعبيرهم.

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30 يومًا لتقديم مخطط تطوير شركة النقل بالسكك الحديدية

فاتح.ل

طلب وزير النقل، منجي عبد الله، من المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والإطارات المسيرة لها، “تقديم عرض حول ظاهرة الانحرافات وظاهرة اكتساح الرمال للسكك الحديدية، وتحديد أبعادها ومدى خطورتها والإجراءات المتخذة أو المبرمجة للقضاء على هذه الظواهر، مع تحديد الاحتياجات اللازمة لذلك”.

وقالت وزارة النقل، إن وزير القطاع، ترأس، الاثنين، اجتماعا بحضور إطارات الإدارة المركزية والإطارات المسيرة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من أجل دراسة ظاهرة الانحرافات المتكررة للقطارات بسبب اهتراء بعض الخطوط واكتساح الرمال للسكك ببعض مناطق الوطن، بالإضافة إلى دراسة مخطط إنعاش هذه الشركة.

وأفاد المصدر أن المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، قدم عرضا حول مخطط إعادة هيكلة المؤسسة، فيما أسدى الوزير تعليمات بضرورة إشراك الشريك الاجتماعي في التصور المقترح مع إعادة النظر في النسخة المقدمة، لاسيما من حيث تقديم صورة واضحة للوضعية الحالية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وتقديم مخطط تطوير الشركة، حيث يضمن استقلاليتها المالية في إطار آجال محددة مع الحفاظ على مناصب الشغل وتأهيل الموارد البشرية وفق خطة عمل، مع تحديد مدة شهر على أقصى تقدير لإنجاز هذا العمل.

وتوقفت يوم الجمعة القطارات المتجهة من الجزائر العاصمة نحو مناطق شرق البلاد والجنوب الشرقي مرورا بالبويرة (بجاية، المسيلة، تقرت، تبسة مرورا بقسنطينة وعنابة)، بسبب انحراف قطار لنقل البضائع عن مسار السكة بمنطقة القادرية ولاية البويرة، كما أدى انحراف قطار وهران الجزائر العاصمة، على مستوى مدخل محطة العفرون، يوم السبت، إلى تأخر عدد من الرحلات القادمة من وهران على وجه الخصوص.

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25 جريحا في اصطدام بين حافلة وشاحنة بتلمسان

سميح.ب

أصيب 25 شخصا صبيحة الاثنين بجروح إثر حادث سير وقع بتلمسان، على الطريق الوطني رقم 07، بعد ما صدمت شاحنة لنقل الوقود كانت متوجهة نحو ولاية بشار، حافلة صغيرة لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين بلدية عين النحالة وتلمسان، الحادثة وقعت في حدود الساعة 06.50 صباحا، على مستوى قرية المضيق التابعة إداريا لبلدية شتوان، بمدخل مدينة تلمسان. وتتراوح أعمار المصابين بين 22 و70 سنة، من بينهم 04 إناث جرى إجلاءهم نحو المستشفى الجامعي.

كما تدخلت عناصر الدرك الوطني على جناح السرعة من أجل التحقيق في الحادث الذي كان سببه الرئيسي التجاوز الخطير في منعرج والسرعة المفرطة، وفور إخطاره بالواقعة في ساعات الصبيحة الأولى تنقل الأمين العام لولاية تلمسان جمال منية “والي الولاية بالنيابة” إلى مصلحة الاستعجالات على مستوى المستشفى الجامعي بتلمسان، أين اطمأن على صحة المصابين معطيا تعليماته بضرورة التكفل العاجل والجيد بجميع المصابين، ليتنقل بعدها رفقة أعضاء اللجنة الأمنية لمعاينة موقع الحادث للوقوف على حجم الخسائر.

تجدر الإشارة إلى أن الطريق الرابط بين تلمسان وأولاد ميمون بات يشهد تزايدا كبيرا في حوادث المرور، خاصة بعد القرار القاضي بتحويل الشاحنات المتوجهة جنوبا نحو الصحراء من الطريق الرابط بين تلمسان وسبدو عبر أولاد ميمون لتجنب الحوادث المميتة وعرقلة حركة المرور في الطريق القديمة، والتي لا زال حلم جعلها طريقا ازدواجية يراود سكان قاطنة البلديات الجنوبية كسبدو وبني سنوس والولايات المجاورة كالنعامة وبشار، حبيس أدراج الإدارة، حيث كان وزير الداخلية السابق دحمون خلال زيارته إلى تلمسان، قد أبدى موافقته على تخصيص الغلاف المالي لهذه الطريق، لكن التجسيد لم ينطلق لحد الآن وهو ما يضاعف من المآسي على مستوى مختلف الطرقات .

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موقع 2600 و1000 مسكن ببوعينان يتحول لمنطقة ظل بامتياز

فيصل.ن

أوقفت وكالة “عدل” توزيع السكنات في موقعي 2600 و1000 مسكن بالمدينة الجديدة بوعينان، رغم استكمال الأشغال على مستوى العمارات، نظرا للكميات الهائلة من الأتربة التي تحاصر الموقع منذ سنتين، من دون وجود أجل زمني لإتمام العملية، الأمر الذي أرهق المكتتبين.

وتتواصل المعاناة لدى مكتتبي العاصمة المحولين إلى الموقع المذكور، بسبب توقف عملية التسليم، وعدم وجود قنوات تواصل مع وكالة “عدل” باعتبارها الجهة المسؤولة الأولى عن تسليم السكنات، الأمر الذي أدخل المكتتبين في حيرة، وخاصة وأنهم من أوائل المسجلين على المستوى الوطني، لكن ذلك لم يشفع لهم الحصول على السكنات، رغم تأكيد وكالة “عدل” أن المعيار الوحيد لتسليم السكنات هو الرقم الكرونولوجي.

وتفيد المصادر، أن الأتربة التي تحاصر الموقع، خاصة المجمع 27 و29 و30 و31 تقدر بأزيد من مليون متر مكعب، ولم تتضح لحد الساعة الأسباب الكاملة لعجز الجهات المختصة سواء وكالة “عدل” أو المدينة الجديدة بوعينان أو ولاية البليدة، التدخل لإنهاء الإشكال الحاصل، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، وخاصة أنه في كل مرة تشرع مقاولة لنقل الأتربة تتدخل مصالح الأمن لتوقيفها.

ومع تعطل عملية التسليم لأزيد من سنتين، قامت وكالة “عدل” وفي سرية تامة بتحويل عدد محدود من المكتتبين إلى مواقع أخرى في بوعينان، الأمر الذي تسبب في فتنة وسط المكتتبين الذين لم يتم إخطارهم بصفة رسمية بالعملية للحصول على سكن بعد عقد من الانتظار.

ويعرف الموقع الذي لم ينتقل إليه غالبية المستفيدين من المفاتيح، أوضاعا كارثية، فأشغال إنجاز الطرقات متوقفة منذ أشهر، أما الطرقات داخل المجمعات فظهرت عليها عيوب الإنجاز، حيث انتشرت الحفر والمطبات في كل مكان، مع انعدام المحلات التجارية، حيث يتوجه السكان إلى وسط بوعينان أو عمروسة لاقتناء مستلزماتهم، ويؤكد السكان أن الموقع تحول إلى “منطقة ظل” بامتياز، وأن حلم السكن تحول إلى “كابوس” يطاردهم.

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قتيل و جرحى في حادثي سير بالبويرة

أحسن حراش

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة نهار أمس حادثي مرور ناتجين عن انحراف واصطدام تسلسلي بين 7 مركبات؛ مخلفين متوفى واحد و5 جرحى تم تحويلهم إلى المستشفى.

واستنادا إلى بيان خلية الاعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية فإن عناصر وحدة عين بسام غرب الولاية تدخلوا من أجل حادث انحراف سيارة سياحية على الطريق الوطني رقم 18 على مستوى منطقة حوش الكبانية ؛ مخلفا وفاة شخص 66 سنة واصابة شخصين بصدمة تم تحويلهم جميعا إلى مستشفى عين بسام؛ أما الحادث الثاني فتم تسجيله حسب ذات البيان على مستوى الطريق السيار شرق غرب بمنطقة عين شريكي بالجباحية في اتجاه الجزائر؛ ونتج عن اصطدام تسلسلي بين 3 سيارات وشاحنتين وحافلة؛ مخلفا اصابة 3 أشخاص بجروح تم تحويلهم على إثرها إلى مستشفى الأخضرية لتلقي الإسعافات الضرورية.

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علوق عائلة بعد انهيار سلالم عمارة بتبسة

ب. دريد

عاش، ليلة الأحد، سكان عمارات 20 أوت 56 ببلدية لعوينات بولاية تبسة، حالة من الذعر والخوف، بعد انهيار سلالم العمارة رقم 3 في الحي السكني وسقوطها عن آخرها، ما أجبر سكان العمارة المتضررة على الخروج جماعيا إلى الشارع وإخلاء سكناتهم، عدا عائلة واحدة تتكون من 4 أفراد ظلّت عالقة داخل شقتها في الطابق الرابع من العمارة لمدة تفوق الساعتين، بسبب سقوط سلالم العمارة عند الساعة التاسعة ليلا، وإلى غاية الساعة 11 ليلا، أين تدخلت عناصر من الحماية المدنية بتبسة، بتسخير شاحنتين ذات مفاصل ليتمكنوا من إخراج أفراد العائلة المكونة من طفلتين بالغتين من العمر بين سنتين و13 سنة، وامرأتان تبلغان من العمر 35 و59 سنة، وقد تم نقل أفراد العائلة إلى مستشفى المدينة في حالة إغماء تام، بسبب الخوف والهلع إثر سقوط سلالم العمارة، التي أحدثت دويا لا يختلف عن دوي الانفجارات. وقد كانت حادثة سقوط سلالم العمارة رقم 3 بحي 20 أوت 56، فرصة لسكان الحي بأكمله الذي تقطنه أكثر من 300 عائلة، لتوجيه أصابع الاتهام للمسؤولين المحليين بالتقاعس وعدم تدخلهم في الوقت المناسب لإنقاذ سكان العمارات المهددة بالانهيار، خاصة أن الفرق التقنية المختصّة كانت قد نصحت المواطنين في وقت سابق بضرورة مغادرة شققهم في أقرب الآجال، بسبب وضعية تلك العمارات المهددة بالانهيار، وأنها أصبحت غير صالحة للإيواء، لكن السكان بقوا مصرين على ضرورة الترميم العاجل أو منحهم سكنات جديدة، إلاّ أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري حسب سكان الحي الغاضبين، لم تكلف نفسها عناء أخذ هذه الوضعية بعين الاعتبار والاستجابة لمطالب سكان الحي الذين أضحوا يعيشون خطرا حقيقيا يهدد حياتهم، وظلّوا على حالهم حتى حادثة انهيار سلالم إحدى العمارات التي فرّ منها سكانها قبل أيام قليلة من الحادثة بعد إحساسهم بالخطر القادم، فيما بقيت عائلة واحدة إلى غاية سقوط السلالم ليلة الأحد. ولم يستبعد سكان الحي أن تتكرر حادثة تهاوي السلالم أو العمارات بأكملها خاصة أن المهندسين أكدوا في العديد من المرّات بأن تلك العمارات شيدت فوق أرضية غير لائقة من طرف مقاولة تونسية نهاية الثمانينات، دون أن تشهد أي عملية ترميم.

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سماسرة يستولون على الملايير في صفقات وهمية بوهران

ب/ يعقوب

التمس في ساعة متأخرة من مساء الأحد، المدعي العام لدى محكمة جنح حي جمال الدين في وهران، توقيع عقوبات بالحبس النافذ تتراوح بين 5 سنوات في حق سمسار عقارات و 18 شهرا ضد موثق وموظف سابق في ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، لمتابعة الجميع في قضية لها صلة بتكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور.

ملف الحال الذي فصلت فيه المحكمة الابتدائية لوهران، يخص تورط أربعة أشخاص في قضية النصب والاحتيال على طبيب ونجله في العقد الثالث من العمر، وقعا في شراك جمعية أشرار وظفت شتى الأساليب الاحتيالية للإيقاع بهما من خلال عرض صوري ببيع قطعة أرض لا وجود لها في الواقع، زعمت الشبكة أنها تقع بمحاذاة فندق الشيراتون بمساحة إجمالية قوامها 900 م2 نظير 1.9 مليار سنتيم، الأمر الذي حفز الطبيب بالتفاعل السريع مع العرض، بكون أن أسعار العقار في وهران جد باهظة لاسيما المقابلة للمنشآت الضخمة أو تلك التي تقع في مواقع استراتيجية.

الوقائع الجزائية التي عرضتها محكمة الجنح، تعود إلى شهر ديسمبر من عام 2021، حينما طرق الطبيب الضحية، أبواب نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران، لتقييد شكوى بحق أشخاص يتقدمهم أحد سماسرة العقار بمساعدة أشخاص آخرين أحدهم موثق وآخر موظف في ديوان الترقية، حسبما جاء في قرار الإحالة.

وأفصحت الوقائع، أن المتهمين قابلوا الضحية ونجله في أواخر عام 2016 وعرضوا عليهما مساحة عقارية تزيد عن 900م2 بمبلغ زهيد مجاور لفندق شيراتون سابقا “الباي” حاليا، وتم إبرام صفقة بيع بين الطرفين بعد جر الضحية وابنه إلى الموقع “الصوري”، الذي أغرى كثيرا الطبيب، وتم الاتفاق على صياغة وتحرير العقود على مستوى مكتب موثق في وهران من خلال الموافقة على توزيع مبلغ البيع الإجمالي المقدر بـ1 مليار و900 مليون سنتيم على 4 حصص مالية.

صفقة البيع عرفت نقطة انعطاف، باختفاء السمسار فور إتمام الصفقة، وذلك بعد تنقل نجل الطبيب مرفقا بعقود البيع إلى وحدة “أوبيجي” سيدي الهواري، لتدوين العملية على مستوى هذه الأخيرة، لكن هذه الأخيرة أنكرت علمها بهذا العقار أو وجود ملف يشير إلى مساحة مقدارها تسعمائة متر مربع قبالة فندق خليج وهران “أوران باي”، فورها قررت عائلة الطبيب اللجوء إلى القضاء، حيث تم عرض موثق وموظف أمام قاضي التحقيق، الذي أخضعهما لالتزام الرقابة القضائية، بينما ظل السمسار في حال فرار إلى حد كتابة هذه السطور.

جلسة المحاكمة، رافع الموثق مطولا لأجل براءته، بكونه حرر عقدا لمحل ذي طابع سكني بموجب حيازة مستندات ولم يشر في العقد أنها مساحة عقارية، كما أنه لم يتلق أتعابه لحد الساعة، كما رافع ممثل الحق العام مطولا في جلسة الحال، مؤكدا أن نية الاحتيال واضحة للإيقاع بالضحية، لأن بورصة العقار في وهران، غالية جدا، وأن مساحات عقارية كهذه قد تصل حدود 4 ملايير سنتيم أو ما يزيد عن ذلك، في مواقع “الواجهة”.

وبعد مرافعات الدفاع والتماسات النيابة العامة ومناقشة الملف، طالب الضحية بتعويضات مالية منها 1.9 مليار عن المبلغ المسروق منه وآخر قوامه 20 مليون دينار جزائري جبرا عن الضرر المادي الذي طاله طيلة أطوار الجريمة، فيما تبين أن السمسار الهارب سبق أن عرض عقارا في العثمانية على ضحية آخر كان شاهدا في القضية.

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اعتراض 16 حراقا بساحل سكيكدة

إسلام.ب

أحبطت، منتصف نهار الأحد،، وحدات البحرية الجزائرية بسكيكدة، هجرة سرية لفوج من الحراقة، يقدر عددهم بـ16 شخصا تتراوح أعمارهم بين 22 و36 سنة، ينحدرون من مختلف أحياء وبلديات ولاية سكيكدة، وذلك بعد اعتراض قاربهم الخشبي في عرض البحر بساحل سكيكدة. وأكدت مصادرنا بأن وحدات البحرية تلقت معلومات دقيقة مفادها وجود قارب مشبوه يعبر الساحل السكيكدي، ليتم مطاردته وتوقيف القارب المزود بمحرك قوي، أين كان محملا بفوج من الحراقة أقلعوا ليلا من أحد شواطئ ولاية سكيكدة، متوجهين نحو السواحل الإيطالية، ليتم إعادة الحراقة إلى الثكنة العسكرية لحرس السواحل بميناء سكيكدة، أين تم فتح تحقيق معهم في انتظار تقديمهم إلى العدالة عن تهمة الهجرة السرية.

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وفاة أحد ضحايا حريق المطعم بسطيف

سمير مخربش

توفي، مساء الأحد ضحايا الحريق الذي نشب بمطعم ببلدية عين ولمان جنوب ولاية سطيف، والذي فارق الحياة، متأثرا بالحروق الخطيرة التي أصيب بها أثناء اشتعال النيران داخل المطعم الذي كان يعمل به. الشاب يدعى (ر. م) يبلغ من العمر 27 سنة، دخل مستشفى محمد بوضياف بعين ولمان ثم حول إلى مستشفى الحروق بالدويرة في العاصمة بعد إصابته بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة. وكان ذلك بعد الحريق الذي نشب بالمطعم الذي يعمل به، حيث ظل يخضع للعناية الطبية المركزة، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة. يذكر أن الحريق نشب الأسبوع الماضي حينما كان العمال بصدد تنظيف المطعم الواقع وسط مدينة عين ولمان بجنوب ولاية سطيف، أين استعملوا مادة البنزين لتنظيف الأرضية، وفي لحظة سهو يكون أحدهم قد قام بإشعال سيجارة لتحدث الكارثة التي لم تكن في الحسبان، حيث اندلع حريق مهول بالمطعم التهم كل المعدات، وتسبب في إصابة ثلاثة عمال بجروح خطرة منهم الضحية (ر. م) الذي ظل يصارع الموت بمستشفى الدويرة، لينزل نبأ وفاته كالصاعقة على سكان عين ولمان.

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حريق غابي بالطارف

ق.م

تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالذرعان (الطارف) الأحد، مدعومة بالرتل المتنقل لإخماد حريق غابة بالمكان المسمى بيسات ببلدية شيحاني، حسبما أفاد به المكلف بالإعلام بالمديرية المحلية للحماية المدنية. وأوضح سيف الدين دويس، لوأج بأن عملية إخماد النيران لا تزال متواصلة، مشيرا إلى أنه تم تسخير لهذه العملية 7 شاحنات إطفاء خفيفة وثلاث شاحنات إطفاء متوسطة، بالإضافة إلى شاحنة إطفاء الحرائق وسيارة إسعاف وطبيب الحماية المدنية. ومن حيث الوسائل البشرية، أفاد المتحدث بأن 46 عنصرا من الحماية المدنية من مختلف الرتب تم تسخيرهم لأجل مكافحة الحريق وذلك بإشراف مدير الحماية المدنية للولاية. وأشار نفس المصدر إلى أن الرياح القوية ساهمت في انتشار ألسنة النيران.

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القضاء يعيد فتح ملف مؤسسة ميناء سكيكدة

ب/يعقوب

تفتح في الأول من شهر أوت الداخل، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سكيكدة، ملف مؤسسة ميناء سكيكدة، الذي يتابع فيه 34 شخصا بينهم الرئيس المدير العام للميناء الموقوف عن مزاولة مهامه ومن معه من إطارات ورؤساء أقسام ودوائر في ذات المؤسسة، إلى جانب نجل مسؤول سياسي في الجزائر متواجد في الخارج كانت محكمة جنح سكيكدة أدانته غيابيا بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، مع إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه لعدم مثوله أمام هيئات التحقيق، وسيخضع مجددا الرئيس المدير العام السابق “ط ع ج” المبعد عن مهامه بقرار صادر عن الرئيس المدير العام لمجمع تسيير موانئ الجزائر “سيربور” بتوصية من وزير النقل، إلى محاكمة ثانية بتهم تضمنتها مواد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، رفقة نائبه المدير العام المساعد المكلف بالشؤون القانونية “ح أ”، رئيس لجنة المساهمة للشؤون الاجتماعية “ل ي” إضافة إلى رئيس قسم الشؤون الاجتماعية، رئيس قسم الفوترة “م أ “، نائب رئيس لجنة المساهمة “ب أ”، كما سيمثل ثانية رئيس الفرع النقابي “م ر” ومدير الوسائل العامة “ن م” ومدير الموارد البشرية “ن ع”، في ملف فساد ثقيل، جاء تعزيزا لحملة مكافحة الفساد في البلاد، التي شنتها السلطات القضائية في البلاد ومست كافة المستويات.

وتم برمجة ملف الحال أمام محكمة الاستئناف بعد أكثر من شهرين من صدور أحكام بالحبس النافذ في حق جميع المتهمين التي تراوحت بين 3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا، ويواجه المحالون على محكمة الاستئناف، التي ستناقش الملف في الفاتح أوت، تهما تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محرر تجاري وعرفي، جنحة تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، جنحة إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنحة، إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو تم فيه خرق القوانين والتنظيمات المعمول بها بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة، وجنحة تبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير، فضلا عن جنحة التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي. في حين توبع المتعاملون الاقتصاديون بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وعرفية، وجنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة.

معلوم أن الفصول الجزائية لملف الحال، تعود إلى سنة 2018، بعد استلام فرقة البحث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني، لتقارير إخبارية معللة بمستندات رسمية عن فساد خطير يخص سوء تسيير على مستوى المؤسسة المينائية، ليأمر بعدها وكيل الجمهورية لمحكمة سكيكدة، بفتح تحقيقات موسعة في القضية، طالت الرئيس المدير العام وإطارات المؤسسة ومتعاملين اقتصاديين من مختلف ولايات الوطن، وأفضت إلى كشف تجاوزات وسوء تسيير وفساد، وقيام المتهم الرئيسي في القضية (وزير النقل الأسبق) “ب ط” بتمويل نشاطات شخصية وحزبية في إطار الانتخابات التشريعية لـ2017، بقيمة مالية تجاوزت 250 مليون سنتيم.

كما أبانت التحقيقات عن تورط مسؤولين في منح امتيازات غير مبررة لنجل مسؤول سياسي هارب، كان حصل على عقود امتياز لاستحداث شركات وهمية لتسهيل عمليات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، حيث تم الكشف عن استغلاله لقطعة أرض داخل الميناء في عام 2015 لممارسة نشاط تصدير واستيراد، لكن لا شيء تحقق من هذا القبيل، وأن كل ما مورس في السابق هو لتهريب العملة الأجنبية إلى مصارف في الخارج.

جدير بالذكر أن الرئيس المدير العام الجديد لمجمع “سير بور” كان أوصى في مذكرة بتوقيف كافة الإطارات المحكوم عليهم بالحبس النافذ في قضية ميناء سكيكدة ومست قرارات التوقيف، كل من المدير العام المساعد المكلف بالشؤون القانونية، مدير الموارد البشرية، وإطار آخر في ذات المؤسسة، في سياق إستراتيجية “سير بور” بتطهير كافة الإدارات من “شبهات فساد” وإعادة فرض هيبة الدولة في مؤسسات الدولة، كما رأى العديد من الإطارات في موانئ الجزائر “بجاية، سكيكدة، وهران، مستغانم”، أن الحملة الواسعة التي باشرتها الجهات المسؤولة في البلاد لفرملة الفساد وتوقيف المتلاعبين بالمال العام، تعكس انبثاق إرادة حقيقية لدى الدولة لمحاربة جرائم الفساد المالي والإداري والتعسف في استعمال السلطة في إبرام صفقات مشبوهة تخص الاستيراد أو تهريب الأموال إلى الخارج.

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إحباط هجرة غير شرعية لـ17 شخصا بالشلف

م قورين

أحبطت مساء أول أمس، وحدات خفر السواحل بميناء تنس بالشلف، هجرة غير شرعية لـ17 حراقا تتراوح أعمارهم ما بين 21 و40 سنة، كانوا على متن قارب بعرض البحر على بعد عدة أميال عن نقطة انطلاقهم بشاطئ الداتي بلدية سيدي عبد الرحمان، عملية التوقيف تمت على إثر عمليات مراقبة للشريط الساحلي، والانتشار الواسع لوحدات حراس السواحل، حيث يستغل منظمو رحلات الحراقة موسم الإصطياف أين تكثر حركة قوارب التنزه، للتمويه، والإبحار باتجاه الضفة المقابلة، وذلك قبل اكتشاف أمرهم ورصد الرادار لقاربهم لحظات بعد انطلاقهم، وقد تم حجز القارب وصدريات إنقاذ ومبالغ مالية، وبعد إتمام التحقيق تم تحويل الموقوفين على محكمة تنس.

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قارب نزهة يقتل شابا بسكيكدة

إسلام .ب

لفظ، في حدود الساعة الثالثة من مساء أمس الأول، شاب يبلغ من العمر 39 سنة، ينحدر من ولاية عنابة، أنفاسه الأخيرة في شاطئ الرميلة ببلدية المرسى، أقصى شرق ولاية سكيكدة، أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها في شاطئ البحر عندما صدمه قارب نزهة. وحسب مصدر موثوق فقد تسبب قارب نزهة ذو محرك كان يقوده أحد الشباب بشاطئ الرميلة رقم 3، وهو شاطئ مسموح للسباحة ومحروس، في إصابة الضحية بجروح خطيرة، بعد تعرضه لصدمة عنيفة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان، أين تم انتشال جثته من طرف أعوان الحماية المدنية للمركز المتقدم الرئيسي لبلدية المرسى، من جهتها، المصالح الأمنية فتحت تحقيقا معمقا للوصول إلى ملابسات الحادثة وأسبابها. للتذكير، فإن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها بشواطئ ولاية سكيكدة حيث تم تسجيل ضحايا خلال المواسم السابقة في مختلف شواطئ الولاية.

.. وانتشال جثة غريق مجهول الهوية

انتشل في حدود الساعة السادسة من مساء أول أمس، أعوان الحماية المدنية، جثة غريق مجهول الهوية، في العقد الخامس من عمره، وذلك بالمركز رقم 2 بشاطئ العربي بن مهيدي، ببلدية سكيكدة، وهو شاطئ غير محروس، وقد قام أحد المواطنين بإبلاغ الجهات المختصة التي انتقلت إلى الموقع.

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سقوط خطير لشاب داخل مشروع شبكة الصرف الصحي بالمسيلة

أحمد. ق

أصيب ليلة الأحد، شاب في مقتبل العمر، جراء سقوطه داخل حفرة خاصة بشبكة الصرف الصحي للمستشفى الجديد في سيدي عيسى بالمسيلة، حسب ما علمته الشروق من جهات محلية، تم على إثره إسعافه من قبل أعوان الحماية المدنية، وتحويله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، ومن ثم نقل إلى إحدى المستشفيات الواقعة في الجزائر العاصمة.

وحسب مصادرنا، فإن الحادثة وقعت على مستوى حي 123 مسكن وحي محمد بوضياف اثر السقوط الغامض للشاب “ب،هـ” في العشرينات من العمر، داخل مشروع مد شبكة الصرف الصحي للمستشفى الجديد الذي يسع 240 سريرا، مما سبب له إصابات بليغة في الرأس والحلق، وبالنظر إلى وضعيته الصحية، فقد تم نقله على جناح السرعة نحو مستشفى زميرلي بالجزائر، حيث يخضع للعلاج هناك.

وفي السياق ذاته، كانت أصوات المواطنين قد تعالت خلال الأيام القليلة الماضية، جراء عدم تسييج المشروع وذلك لتفادي إصابات أو حالات سقوط مماثلة، من قبل سكان الحي، في ظل انعدام ونقص الإنارة العمومية، وتزايد المخاوف، من خلال مراسلة كل الجهات المعنية، إلا أن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا، خصوصا وأن الطريق يعد المنفذ الوحيد لسكان المنطقة، أضف إلى ذلك فإنه يجاور حافتي الواد، وعمق البالوعات، ناهيك عن العيوب في الأشغال، وتراكم الأتربة والغبار وغيرها.

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1991 مليون دينار مستحقات الكهرباء والغاز على الزبائن والإدارات

أحمد. ع

قدرت مستحقات مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبلوزداد التابعة لناحية توزيع الجزائر لدى زبائنها ومتعامليها مبلغا إجماليا مقدرا بـ1991 مليون دينار إلى غاية نهاية شهر جوان 2022 مقسمة على الزبائن للاستهلاك المنزلي والمحلات التجارية بمبلغ 715.91 مليون دينار تخص استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي، وبالنسبة للمتعاملين والإدارات العمومية مبلغ 1274.97 مليون دينار بالنسبة لاستهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي أيضا.

وأوضحت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبلوزداد، في بيان لها، أن هذا الرقم لم تشهده المديرية خلال الأعوام الماضية، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كوفيد 19 التي عادت في الآونة الأخيرة بارتفاع طفيف، وبالرغم من هذه الظروف وبتعليمات من السلطات العليا للبلاد والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز وتطبيقا للبرنامج المسطر والمتعلق بتقديم تسهيلات للمواطنين والصناعيين وأصحاب الشركات لتسديد ديونهم وفق برنامج للدفع بالتقسيط، حرصت مديرية توزيع بلوزداد على التزامها بضمان استمرارية الخدمة وحسن التزويد بالطاقتين الكهربائية والغازية إلى جانب احترامها وتضامنها مع المواطنين من خلال الإجراء المتعلق بتعليق عمليات قطع التموين وتحصيل مستحقات الفواتير غير المسددة منذ انطلاق الجائحة أي منذ شهر مارس 2020، وذلك احتراما لأخلاقيات وقيم فرع التوزيع وناحية الجزائر التي تجمعها علاقة إنسانية بالدرجة الأولى وجوارية مع زبائنها وهذا رغم الصعوبات التي واجهتها المديرية، ولا تزال تواجهها وتتكبدها منذ انتشار الجائحة والتي طالت أعوان المديرية بإصابات ووفيات أثناء تأدية مهامهم النبيلة بالسهر على تلبية مطالب الزبائن بتقديم خدمة نوعية متحدين بذلك العدوى وما ينجر عنها من مضاعفات.

وأضافت المديرية في بيانها، أن هذا الوضع أدى إلى تراكم محسوس لديون المديرية وهو رقم طرح عدة عراقيل أثرت بشكل سلبي على مختلف استثمارات ومشاريع المديرية المتمثلة في تجديد وصيانة شبكاتها الكهربائية وقنواتها الغازية، ناهيك عن تجسيد مشاريع الربط للمجمعات والوحدات السكنية بمختلف الصيغ والتي تولي لها الشركة أهمية قصوى.

ودعت المديرية كافة زبائنها إلى تفهم الوضعية الحساسة التي تمر بها والتحلي بروح المواطنة والمسؤولية وذلك عن طريق التقرب إلى الوكالات التجارية التابعة لتقسيمها الإقليمي من اجل تسوية وضعيتهم بدفع المستحقات المتعلقة بالكهرباء والغاز حتى لا تتراكم، مما سيؤدي إلى صعوبة في تسديد المبالغ الكبيرة.

ووضعت المديرية تحت تصرف الزبائن عدة صيغ للدفع سواء من خلال خدمة الدفع الالكتروني أو الدفع عن بعد بواسطة البطاقات البنكية، أو الدفع عن طريق الخصم المباشر عبر الحساب البريدي الجاري، كما يمكن للعملاء التقرب من الوكالات التجارية بغرض الحصول على رزنامة أو جداول للدفع والذي يتم التفاوض عليه وتسويته بالتراضي وهذا اعتمادا على عدد الفواتير غير المسددة ومقدار المستحقات.

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8.9 مليار سنتيم خسائر عبر 7 وكالات تجارية خلال كورونا

حورية. ب

دعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز للدار البيضاء زبائنها من المواطنين والمؤسسات الاقتصادية والإدارية عبر وكالاتها التجارية السبع الدار البيضاء، عين طاية، برج البحري، باب الزوار، برج الكيفان، المحمدية، درقانة لتسديد فواتيرهم المتأخرة التي تراكمت منذ شهر فيفري 2020 وبالضبط خلال الوضعية الصحية التي مرت بها البلاد مع وباء كورونا.

وأوضحت المكلفة بالاتصال بمديرية التوزيع للدار البيضاء الطويل لامية في اتصال بالشروق، أن الإدارة تتفهم الوضعية التي مر بها المواطن وأصحاب المحلات التجارية والمؤسسات الاقتصادية خلال انتشار وباء كورونا، حيث منحت لهم فرصة تسديد الديون بالتقسيط، من باب المساعدة الإنسانية، غير أن أغلبيتهم لم يواظبوا على العملية بانتظام، الأمر الذي جعل مديرية توزيع الكهرباء والغاز للدار البيضاء تتكبد خسائر مالية بقيمة ثمانية ملايير و900 مليون سنتيم، التي أدت إلى تعطل إنجاز مشاريع تنموية يستفيد منها سكان بلديات المقاطعة الإدارية الدار البيضاء السبعة وهي الدار البيضاء، باب الزوار، عين طاية، المرسى، برج البحري، برج الكيفان، المحمدية.

وأضافت المتحدثة أن الزبائن يسددون الفواتير الجديدة ظنا منهم وجود قرار سياسي بمسح الديون المتراكمة في عهد “كوفيد 19” والصحيح هو منحهم مهلة للتسديد. على إثرها قامت المديرية مؤخرا بإخطار 122265 زبون لم يسددوا الفواتير إلى جانب المؤسسات الإدارية والاقتصادية وكذا المحلات التجارية، غير أنها لم تلمس المديرية استجابة جدية فهناك زبائن مواظبون على تسديد الديون المتأخرة وآخرين لم يستطيعوا تأمين المبالغ المطالبين بها.

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استرجاع أكثر من 300 طن من القمح من حادث انحراف القطار بالبويرة

أحسن حراش

سارعت مصالح تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبويرة إلى استرجاع كمية القمح التي كانت محملة على متن القطار الذي عرف حادث انحراف عن سكته مساء الجمعة؛ حيث قاربت الكمية 400 طن يتم تحويلها إلى مخازن البويرة؛ فيما لا تزال أسباب الحادث لم يحددها التحقيق المفتوح من طرف الجهات المختصة.

وشكلت بالبويرة خلية متابعة مباشرة بعد وقوع حادث انحراف القطار الذي كان يحمل كمية القمح الهامة التي قاربت 400 طن؛ حيث باشرت ذات المصالح عملية استرجاع القمح الذي لم يصب بأذى وبقي داخل القاطرات التي خرجت عن السكة جراء الحادث؛ وذلك بتسخير عمال ووسائل نقل لتحويله إلى مخازن التعاونية بالبويرة بالتزامن مع الشروع في حمل القاطرات المنحرفة عن سكتها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الكمية من القمح كانت محولة من ولاية سكيكدة نحو العاصمة على متن قطار لنقل البضائع؛ قبل أن ينحرف القطار على مستوى مخرج الأخضرية بالبويرة؛ حيث خلف الحادث خروج 14 قاطرة عن سكتها وخسائر مادية أخرى، فضلا عن اصابة شخص بجروح طفيفة؛ فيما تسبب الحادث كذلك في انقطاع حركة القطارات مع ولايات الشرق الجزائري والعاصمة إلى غاية كتابة هذه الأسطر؛ أين تسعى مصالح شركة السكة الحديدية بالتعاون مع المصالح المحلية الأخرى من أجل الإسراع في حمل القاطرات وإصلاح الضرر قصد عودة حركة القطارات في اقرب الآجال؛ فيما لم يحدد بعد التحقيق المفتوح من طرف الجهات المختصة أسباب الحادث رغم ترجيح البعض لفرضية تضرر السكة الحديدية بمنطقة وقوع الحادث منذ مدة نظرا لطبيعة الأرضية.

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لا مكان لدفن الموتى في جسر قسنطينة بالعاصمة

منير ركاب

يطالب سكان بلدية جسر قسنطينة والي العاصمة، أحمد معبد، تخصيص المساحة المملوكة وغير المستغلة المقدرة بنحو 7 هكتارات المجانبة لأرضية مقبرة حوش مقنوش التابعة لمؤسسة تسيير الجنائز والمقابر، بعد أن أصبحت المساحة المقدرة بـ4 هكتارات المخصصة للمقبرة غير كافية لدفن الموتى، وهو الانشغال الذي طرحه أئمة المنطقة وأعيانها على المسؤولين الذين لم يمنحوهم الجواب الكافي، ليجد سكان المنطقة مشكلة كبيرة في دفن موتاهم، على غرار البلديات المجاورة بعد أن أصبحت المقبرة تابعة لمصالح ولاية الجزائر.

وقال ممثلون عن سكان البلدية، إن قرار غلق المقبرة بعد أن أصبحت لا تستوعب جثامين الموتى، خلّف حالة من القلق وسط المواطنين الذين يبحثون عن حلّ مستعجل يمكنهم من تسهيل دفن موتاهم، بعيدا عن الحل المتعارف عليه والمتمثل في دفن الميت في قبر أحد أقاربه بعد مرور أزيد من 5 سنوات من دفن هذا الأخير، وهو ما لم يستحسنه كثيرون ممن لم يجدوا مكانا لدفن موتاهم، في وقت يتخوّف أصحاب الشكوى من استمرار المشكل الذي قد يؤدي إلى انفلات الوضع بالمنطقة من طرف أهالي الموتى.

وناشد المشتكون والي العاصمة تخصيص الأرضية المجانبة للمقبرة التي منحت منذ سنوات -حسبهم- للخواص والتي تقدر مساحتها بنحو 7 هكتارات، ما قد ينهي المشكل الذي يتخوف منه الجميع في وقت يؤكد فيه مسؤولون بمؤسسة تسيير الجنائز والمقابر سابقا، وجود إشكال حول دفن الموتى عبر عديد مقابر إقليم الولاية، بسبب عدم وجود مساحات كافية، وتسجيل عجز في الأوعية العقارية المخصص للدفن، ما يستدعي التنقل إلى بلديات أخرى بحثا عن أماكن شاغرة لحفر القبور، وهو ما يفرض على المسؤولين -حسب سكان جسر قسنطينة- التفكير في حلول عاجلة لتدارك الوضع واتخاذ إجراءات ومنها إنشاء مقابر جديدة خارج العاصمة.

ويؤكد المشتكون أن عديد المواطنين بالبلدية يقومون بحجز قبورهم وشراء مساحة خاصة مملوكة وتخصيصها كقبور لهم عند وفاتهم، وهو الإشكال ذاته المطروح بالبلديات المجاورة التي تدفن موتاها بمقبرة حوش مقنوش بجسر قسنطينة، بما أن القانون يسمح باكتساب أشخاص أحياء لقبور شاغرة، لكن شريطة أن يتم التنازل عنها من طرف المالكين الأصليين للقبر، بعد استيفاء جميع الشروط، منها ملء استمارات خاصة بالتنازل، ليمنح ترخيص فتح القبر للمالك الجديد بصفة نهائية.

من جانب آخر، حمّل المشتكون مسؤولية نقص العقارات الموجّهة لإنشاء مقبرة بالبلدية، إلى السلطات المعنية التي لم تعر – حسبهم- أي اهتمام للمقابر، بالإضافة إلى تجاوز قوانين العمران التي تفرض إدراج مقبرة في المخططات العمرانية بعديد البلديات في العاصمة.

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مؤسسات ناشئة جزائرية لأوّل مرة في جائزة القمّة العالمية

راضية مرباح

تنتظر العديد من المؤسسات الناشئة وأصحاب المشاريع والمبادرات الرقمية والرواد، المشاركة في الطبعة الأولى من جائزة القمّة العالمية “WSA” العالمي، المموّل من طرف الأمم المتحدة والذي يعمل على ترشيح هذه الفئة التي تعمل على دعم المحتوى الرقمي على المستوى العالمي، بهدف الدفع بالبيئة المقاولاتية وخلق فرصة للشباب الجزائري لعرض أفكارهم والاحتكاك مع الروّاد الأجانب والخبراء من مختلف الدول.

وأوضح المسؤول عن العلاقات العامة بمنتدى الشباب والشركات الناشئة حمزة حريز، لـ”الشروق”، أن طبعة الجزائر التي تعتبر الأولى من نوعها في برنامج WSA العالمي، ستجرى وقائعها بالعاصمة في الـ6 أوت المقبل، حيث انقضت آجال تسجيل الرواد وأصحاب المؤسسات الناشئة، يوم أمس الاثنين وينتظر أن يحضر القمة الجزائرية، مجموعة من الخبراء الدوليين وإداريين عن اللجنة العلمية الدولية لهيئة الأمم المتحدة، من أجل اختيار 8 مؤسسات ناشئة تمثل الجزائر عالميا، لأول مرة.

وأردف حريز بالقول أنّ الجائزة هي في الأصل معنوية، فعندما يكون الترشح على المستوى العالمي، تتدخل الأمم المتحدة في توجيه تلك المشاريع وتطبيقها، وهي فرصة سانحة –يقول- للمؤسسات الناشئة لتصدير خدماتها وأعمالها نحو دول العالم بمدة تمويل غير محدودة، قائمة على بنود الأمم المتحدة للتمنية المستدامة.

وأشار حريز إلى أنّه وبعد توجيه تلك المؤسسات وفق قوانين الجهة المنظمة، يرعى بعدها رجال الأعمال، تطبيق تلك المشاريع كل حسب دولته، فمشروع جزائري على سبيل المثال يصبح له توجه عالمي له نقاط تطبيق في دولة بريطانيا أو كندا أو الدانمارك وهكذا..

وقد استطاع البرنامج العالمي WSA استقطاب العديد من الروّاد عبر العالم لطرح أفكارهم الإبداعية والتعريف بشركاتهم وإدخالها في عالم الاقتصاد.

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والد يناشد تمكينه من الفيزا للبحث عن ابنته وزوجته

نادية.س

ارتبط مع سيّدة هولندية في 2005، وأنجب منها بنتا، لكنّه لم ير فلذة كبده منذ 17 سنة كاملة، بسبب مشكلة بسيطة مع الشرطة الهولندية، كلفته تحطيم أسرته بالكامل.

هي قصة المدعو محمد قوجة البالغ 51 سنة، جزائري استقر به الحال في دولة هولندا، واشتغل هنالك بمدينة روتردام. ومرة فاجأته دورية للشرطة الهولندية، ولأنه لم يكمل جميع وثائقه بهولندا، تم اقتياده للسجن، وعن هذا يقول “أثناء تواجدي بالسجن لتمضية عقوبة 6 أشهر نافذة، حدثت ملاسنات بيني وبين حراس السجن، انتهت بتعرضي لمعاملة سيئة من قبل حراس السجن أدخلتني في حالة نفسية جدّ متدهورة”.

وأثناء هذه الفترة منع المعني من رؤية زوجته وابنته صاحبة 16 شهرا، ليتم تحويله لاحقا إلى مستشفى بسويسرا. وبعدها تمّ ترحيله إلى الجزائر، ومذ ذلك الوقت بدأت معاناته الطويلة.

ويؤكد قوجة بأن جميع طلباته للحصول على الفيزا، لغرض رؤية ابنته قوبلت بالرفض، كما أنّ القضايا التي رفعها ضد الشرطة الهولندية التي تورطت في تعذيبه تم حفظها، والغريب أن ابنته وزوجته اختفيتا كلية.

ويناشد الوالد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، النظر في قضيته، ليتمكن من البحث عن ابنته التي لم يرها منذ 17 سنة كاملة.

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صاحب رائعة يا “المنفي” يطرب جمهوره في يوم تكريمه

محمود بن شعبان

نظمت جمعية الألفية الثالثة الأحد حفلا فنيا بالمسرح الوطني الجزائري كرمت من خلاله المجاهد والفنان أكلي يحياتن في مبادرة للاحتفال بعيد ميلاده التسعين الذي تزامن مع الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية وعرفانا لما قدمه طيلة مساره الفني الذي اثري به الساحة الثقافية بأغانيه الخالدة.

وانطلق الحفل بعزف مقطوعة موسيقية من اغنيته المعروفة “جاحاغ بزاف ذامزيان” (تغربت وانا صغير) من طرف الفرقة الموسيقية، كما قدمت خلال الحفل نبذة عن مسار الفنان القدير اكلي يحياتن الذي تم استقباله على انغام الفرقة الفلكلورية “اضبالن” بمرافقة رئيس جمعية الالفية الثالثة سيد علي بن سالم ومديرة الثقافة والفنون لتيزي وزو نبيلة قومزيان، الى جانب الامين العام للمحافظة السامية للامازيغية سي الهاشمي عصاد ومدير الوكالة الوطنية للاشعاع الثقافي عبد القادر بن دعماش، وسط حضور قوي للاسرة الفنية والاعلامية والجمهور الذي استقبله على وقع التصفيق والزغاريت تعبيرا على حبهم الكبير له.

وقد شارك في تنشيط الحفل، نخبة من الفنانين الجزائريين في مختلف الطبوع، حيث افتتح البرنامج الفنان القدير رضا دوماز بادائه لعدة اغاني على غرار “ويلي من المحبوب”، “من صابني قمري”، “يا اهل الحرية” و”ما ننساهم”، قبل ان تعتلي الفنانة القديرة نادية بن يوسف الركح وتمتع الجمهور بباقة مميزة من الاغاني على غرار “القلب بات سالي”، “مال حبيبي مالو”، و”دزاير ما شاء الله”، اما خريج مدرسة الحان وشباب ارزقي واعلي، فقد كرم القدير اكلي يحياتن على طريقته من خلال اعادة واحدة من اشهر اغانيه بعنوان “يا رب لحنين فرج في الحين” كما ابدع في اداء اغنية “الله امثيمي” و”انتاس ما دياس” (قولولو اذا يجي) للراحل علاوة زروقي و”ينده وورار” (بدأ الحفل) للراحل ايدير.

بدوره كرم القدير الحسناوي امشطوح اكلي يحياتن باعادة واحدة من اشهر اغانيه “جاحاغ بزاف ذامزيان” كما امتع الجمهور باغنيتيه الشهيرتين “ما ثبغيض انروح” (اذا حبيت نروحو) و”اثسكرين” (يا لحمامات)، قبل ان يعتلي رئيس جمعية الالفية الثالثة سيد علي بن سالم الركح لتكريم القدير اكلي يحياتن بباقة ورد وميدالية ودرع التكريم، فيما سلم ممثل الديوان الوطني للحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عبد الحميد شردود صكا ماليا بالمناسبة، ليوشح القدير يحياتن ببرنوس الاصالة من طرف الامين العام للمحافظة السامية للامازيغية ومدير الوكالة الوطنية للاشعاع الثقافي عبد القادر بن دعماش، ليفسحوا المجال له لامتاع الجمهور باغانيه الخالدة “اثامورثيو” (يا بلادي) التي رافقه فيها حفيده الصغير و”يا المنفي” التي ابدع فيها رغم تقدم سنه.

هذا واختتم الفنان القدير عبد القادر شاعو برنامج الحفل بباقة من اغاني الشعبي على غرار “القصبة وانا وليدها”، “شهلة لعياني”، “يا قلبي خلي الحال”، “ايا نعولو”،”ساعديني يا بنت العم”،”يا العذراء وين ماليك” التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، قبل ان يعلن رئيس الجمعية عن اختتام موسم نشاطاتها في انتظار سلسلة من التكريمات التي سيتم اعادة بعثها انطلاقا من شهر اكتوبر القادم والتي ستضم عدة اسماء جزائرية في مختلف المجالات الابداعية.

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مهرجان الفخار بمعاتقة.. الحرفيون يطالبون بمتحف وسوق للتحف

معاكني فروجة

احتضنت معاتقة ناحية تيزي وزو الطبعة العاشرة للمهرجان المحلي للفخار على مدار خمسة ايام ابتداءا من تاريخ 21 جويلية والى غاية 25 جويلية الجاري ،تحت شعار “رموز الفخار.. بمشارك ازيد من 180 عارض حضروا من 28 ولاية ، وكان المهرجان فرصة للقاء العارضين فيما يبنهم والذي عملوا على حماية وتثمين هذا الموروث الثقافي من الاندثار، حيث تحول المهرجان الى “كارفور” للثقافة التي زينته اجمل التحف والأواني الفخارية، التي جادت بها انامل الحرفيات لتتجسد ثقافة الجرائر وتراثها

واعتبر محافظ المهرجان “مزياني مصطفي” التظاهرة فرصة لعودة التظاهرات الثقافية بالمنطقة بعد ان غابت عنها منذ سنة 2018 بسبب كورونا، الأمر الذي اثر سليا على نشاط الحرفيين الذين يجدون ظالتهم في مثل هذه التظاهرات لتسويق منتوجاتهم.

كما اعتبر المختصون في الموروث الثقافي على غرار البروفيسور دحماني الذي نشط ندوة تحدث فيها مطولا على الحرف التقليدية ودور المرأة في الحفاظ على حرفة صناعة الفخار، مركزا على اهمية حمياة والحفاظ على هذا التراث خاصة في وجه حملات التشويه والسرقة التي تطاله مؤخرا.

كما دعا المشاركون الى ضرورة اطلاق متحف للفخار

وهذا من اجل الحفاظ على التحف الفخارية التي تعود لقرون، والتي يقوم ماليكها ببيعها للزبائن خاصة الاجانب دون دراية منهم بقيمتها الحقيقية، ووزنها الثقافي والتاريخي، هذا المشروع قد سبق وان قدمت بشانه وعود من طرف المسؤولين خلال الطبعات السابقة دون ان يتحقق، كما اشار الحرفيون الى ضرورة انشاء سوق للفخار لتمكينهم من تسويق منتوجاتهم كتشجيع لهم للعمل على استمرارية هذه الحرفة الايلة للزوال اذا ما استمرت العراقيل والصعوبات التي يواجهونها.

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بعدما تحولت أرضية له إلى مرتع للمنحرفين:

مطالب برفع التجميد عن توسعة المركب الجامعي ببلعباس

زواوية .ق

رفعت العائلات القاطنة بحي عظيم فتيحة المقابلة سكناتها للمؤسسة إعادة التأهيل بسيدي بلعباس، رسالة شكوى إلى الوالي تطالبه بالتدخل لإيجاد حل للأرضية التابعة لرئاسة الجامعة الممتدة على نحو 10هكتار، من اجل استغلالها، بعد أن تحولت إلى مرتع للمنحرفين والحيوانات المتشردة، منذ هجرها من قبل الجهة الوصية وتجميد المشاريع المسطرة لها.

وقد استنجدت العائلات المشتكية بالسلطات المحلية قصد رصد عملية تسمح باستغلال تلك الأرضية التي تم تشييد عليها باب المدخل فقط منذ سنوات، لتتركها الجهة الوصية عنها عرضة للتخريب، سيما بعدما تحولت لملجأ للمنحرفين الذين يستغلونها لتعاطي السموم بأنواعها.

وفي ذات السياق صرحت العائلات بأن حالة اللاأمن التي يعيشونها زادت من مخاوفهم على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، خاصة وأن الحي تدعم مؤخرا بافتتاح مشروع طرق المقطع 2 الذي أصبح يستقطب العديد من العائلات لساعات الليل المتأخرة، مما يستدعي توفير لها الحماية الأمنية والقضاء على تهديد من شأنه تعكير صفو العائلات التي تقصد الساحة للراحة وتناول المثلجات.

وتطرق أيضا المشتكون إلى تدهور المحيط البيئي بالمنطقة، بعدما تحولت تلك الأرضية إلى مرتع للحيوانات المتشردة من كلاب وقطط وحتى أفاعي التي تغزوها وتزحف نحو البيوت بحثا عن الماء بسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، الأمر الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الأطفال الذين يلعبون في الساحة، حيث دعا السكان في ذات الصدد مصالح البلدية للتحرك وتنظيف تلك المساحة المهجورة قبل تسجيل أي إصابات بين أوساط الصغار وحتى الشيوخ الذين يجلسون أمام أبواب البيوت لملء أوقات فراغهم، مبدين استغرابهم من ترك تلك الأرضية مهمشة رغم أنها كانت مخصصة لإنشاء حي جامعي جديد وتوسعة المركب. وبالموازاة مع هذه الوضعية الكارثية التي آلت تلك المساحة الشاسعة، علمت الشروق أن مصالح الولاية حاولت استرجاع الأرضية من أجل تشييد عليها صيغا سكنية جديدة تدعيما للحظيرة الحالية، خاصة وأن بلدية سيدي بلعباس تشتكي من النقص الحاد للأوعية العقارية، ما رهن تسجيل العديد من المشاريع داخل الإقليم العمراني، ودفع بذات المصالح إلى التوجه نحو البلديات المجاورة، على غرار تلموني وسيدي لحسن.

ومن جهته كشف الدكتور بوزياني المكلف بالمشاريع على مستوى رئاسة جامعة الجيلالي اليابس، بأن تلك الأرضية التي تتربع تقريبا على مساحة 10 هكتار كانت مخصصة لاحتضان العديد من المشاريع العلمية لتوسعة المركب الجامعي “كومبيس” قبل أن يتم تجميدها سنة 2016 بسبب سياسة التقشف، وأضاف المتحدث ذاته، بأن مصالحه تقدمت خلال هذه السنة بطلب إلى مديرية التجهيزات العمومية من أجل رفع التجميد عن المشاريع المسجلة، بما فيها إنجاز مدرج بسعة 1000 مقعد، مركز للاستجمام، مطعم مركزي، إقامة جامعية، زيادة على إعادة تفعيل أشغال إنجاز مركز للبحث المتوقفة منذ سنوات لأسباب يجهلونها. مردفا بالقول أن هذه عملية انجاز المركز تكفلت بها مديرية التجهيزات العمومية، قبل توقفها وإعادة المشروع إلى رئاسة الجامعة، وأكد ذات المتحدث، بأنه ينتظر جلسات التحكيم المزمع عقدها في 30 من الشهر الجاري من أجل طرح المشكل أمام الوالي، على أمل رفع التجميد عن جميع المشاريع المسجلة في تلك الأرضية.

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استفحال ظاهرة عمالة الأطفال بأسواق سيدي بلعباس

م.مراد

استفحلت، ظاهرة عمالة الأطفال بسيدي بلعباس تزامنا وعطلة الصيف، منهم من أرغمتهم الظروف الاجتماعية القاسية على التضحية بالعطلة والنزول للعمل، وآخرون يستغلون من طرف الأولياء خلال هذه الفترة للقيام بأعمال أكبر من سنهم، رغم تحذيرات المختصين من تأثير إقحام الطفل في مجال العمل على مسيرته التعليمية.

تعرف الكثير من الأسواق الشعبية بولاية سيدي بلعباس، انتشارا كبيرا للأطفال العاملين في مختلف المهن، لاسيما الشاقة منها، إذ يجبر العديد منهم على تحميل أجسامهم النحيفة مشقة حمل السلع ونقلها، كما هو الحال بأسواق الخضر والفواكه، فيما يقف البعض لساعات طويلة طيلة اليوم عارضين الأكياس البلاستيكية للبيع، بالموازاة يلجأ بعض الأولياء التجار الذين وقفت الشروق عندهم، على اصطحاب أبنائهم للعمل طيلة فترة الصيف خاصة في مجال التجارة، وهي ظاهرة يرى المختصون أن سبب استفحالها يعود للحالات الاجتماعية القاسية التي تواجهها الكثير من العائلات، ما يجبر الطفل المتمدرس على التضحية بعطلته والعمل في مختلف المجالات طيلة هذه الفترة، حتى يتسنى له توفير مصاريف الدخول المدرسي الجديد، في حين ينتشر الكثير من الأطفال بالكثير من الشوارع الرئيسية لبيع المناديل وقارورات الماء، بينما الأولياء الذين يلجؤون لاصطحاب أبنائهم من أجل مشاركتهم تجارتهم، يرون في ذلك سبيلا لتعليمهم أسس التجارة من أجل توريثهم هذه المهنة مستقبلا.

وقد تؤثر هذه الظاهرة على عقلية الطل وتدفعه للانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة، إذا ما تعود على جني الأموال من وراء هذا النشاط، وكثيرا ما يكون ذلك بإيعاز من عائلته، الأمر الذي ينعكس سلبا على حياته مستقبلا، فيما يسقط الآباء الذين يهدفون لتعليم أبنائهم مهنة التجارة، في فخ عدم تركيزهم على دراستهم، وقد يكلفهم ذلك الرسوب المبكر في مجال التعليم، يحدث هذا كله في ظل غياب تام لمتابعة ميدانية من طرف المختصين، وتطبيق القوانين الصارمة التي تمنع عمالة الأطفال.

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مستغانم: عملية صيد وقائي بسد وادي كراميس بعشعاشة

قامت مصالح الصيد البحري وتربية المائيات بولاية مستغانم بعملية صيد وقائي على مستوى سد وادي كراميس بدائرة عشعاشة، حسبما أستفيد أمس الاثنين من ذات المصالح.

وأوضح المصدر أن العملية، التي دامت ثلاثة أيام (بين 18 و20 جويلية الجاري)، تمت بمشاركة المديرية الولائية للموارد المائية ووحدة استغلال سد وادي كراميس التابعة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ومستثمر متخصص في الصيد القاري. ويهدف هذا الإجراء إلى معاينة هذه المنشأة المائية التي عانت العام الماضي من مشكل الجفاف بسبب تراجع كميات الأمطار المتساقطة ومعرفة مختلف أنواع الأسماك التي تعيش داخل هذه البيئة العذبة وتحديد أحجامها، يضيف المصدر ذاته. وفي هذا الصدد، بلغت نسبة امتلاء سد وادي كراميس 48 في المائة بعد وصول منسوبه إلى قرابة 20 مليون متر مكعب مستفيدا من شتاء استثنائي هذا العام كما تجاوزت كمية الأسماك (سمك الشبوط) التي تم صيدها وتوجيهها للاستهلاك مجانا 3 قناطير.

وكانت ذات المصالح قد قامت العام الماضي بعملية مماثلة مكنت من صيد كمية من أسماك المياه العذبة قدرت ب 6.6 طن وجه أغلبها للاستهلاك، يضيف المصدر. وتوجد على مستوى ولاية مستغانم أربعة منشآت للصيد القاري هي ثلاثة سدود (وادي كراميس وكرادة ووادي الشلف) وحاجز مائي واحد (وادي حسان) تم استغلالها منذ 2017 في هذا النشاط الاقتصادي وبلغ إنتاجها الإجمالي 38 طن من

الأسماك من نوعي الشبوط الفضي والبوري، كما أشير إليه.

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منذ افتتاح موسم الاصطياف بوهران:

تسجيل 4 وفيات غرقا في شواطئ غير محروسة

لقي أربعة أشخاص حتفهم غرقا وتم إنقاذ 932 آخرين من موت محقق في شواطئ غير محروسة بولاية وهران منذ افتتاح موسم الصيف في

جوان الماضي، حسبما علم من المصالح الولائية للحماية المدنية.

وسجلت الوفيات الأربعة على مستوى شواطئ صخرية وغير مسموحة للسباحة فيما تمت عمليات الإنقاذ بشواطئ مسموحة السباحة بها. وقد بلغ عدد تدخلات الحماية المدنية 2.023 تدخلا عبر 32 شاطئا مسموحا

للسباحة بالولاية حيث تم تقديم الإسعافات الأولية بعين المكان ل 1.036 شخصا منهم 932 تم إنقاذهم من وفاة محققة فيما تم نقل 51 شخصا آخرا إلى المراكز

الصحية، حسبما ذكره نفس المصدر.

ومن جهة أخرى، سجلت مصالح الحماية المدنية بوهران إقبال 925.000 مصطاف على الشواطئ المسموحة السباحة بها منذ الافتتاح

الرسمي لموسم الاصطياف منتصف جوان الماضي، حسبما تمت الإشارة اليه.

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تفكيك عصابة السطو على الأنابيب النحاسية ببني صاف

زهيرة قلعي

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة التابعة للشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بني صاف بولاية عين تموشنت من تفكيك شبكة لصوص مختصة في قطع وسرقة الأنابيب النحاسية من البنيات الجديدة، خاصة عمارات حي سيدي الصحبي بذات المدينة، ما خلف خسائر مادية كبيرة للضحايا، خاصة وأن عدد السرقات تعدى 7 عمليات، قبل أن يتم تحديد هوية أحد عناصر الشبكة ويتم توقيفهم وبحوزتهم أكثر من 71 أنبوب نحاس وكمية من الكوابل من ذات المادة، وآلات يدوية تستعمل في قطع هذه الأنابيب، الموقوفون تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف للنظر في شأنهم.

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وفاة عامل اثر سقوطه من رافعة بالشلف

م. قورين

لقي الأحد، أربعيني مصرعه إثر سقوطه من أعلى عمارة في طور الانجاز لمشروع عدل 1500 بالحسنية ببلدية الشلف، الضحية ينحدر من ولاية تلمسان مختص في الكهرباء ولدى محاولته تركيب الشبكة الكهربائية للعمارة انزلق من أعلى الرافعة، وفور تدخل مصالح الحماية المدنية قامت بتحويل جثته إلى مصلحة الطب الشرعي لمعرفة الأسباب الحقيقية وظروف وفاته.