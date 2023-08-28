أخبار الجزائر ليوم الإثنين 26 أوت 2023

أم لطفلين تقود عصابة سرقة سيارات "الطاكسي"، بارون مخدرات هرب 20 كلغ من الكيف

باستعمال أسلحة نارية وبيضاء

أم لطفلين تقود عصابة سرقة سيارات “الطاكسي” شرق العاصمة

سعيدة. م

أفادت مصادر لـ”الشروق” أن قاضي تحقيق محكمة الرويبة بالعاصمة، أصدر أمرا بإيداع ثلاثة متهمين، الحبس المؤقت ووضع سيدة مطلقة وأم لطفلين في عقدها الثاني، تحت الرقابة القضائية، مع تحويل ملفهم إلى محكمة الجنايات بالدار البيضاء، وذلك لتورطهم جميعا في قضية سرقة تحت طائلة التهديد بواسطة أسلحة نارية وبيضاء والاعتداء بواسطة الضرب والجرح العمدي مع التعذيب المرتكبة في حق سائق سيارة أجرة “تاكسي” من منطقة حمادي، وكذلك تعرض آخر لسرقة سيارته في المنطقة الصناعية للرويبة .

قضية الحال تعود وقائعها قبل أسابيع من الآن، حينما أوقفت شابة في عقدها الثاني سائق “طاكسي” وكانت تحمل في يدها كيسا من الأدوية وبرفقتها شخص آخر يظهر وكأنه معوق حركيا، حيث طلبت منه نقلها إلى قرية تابعة لبلدية حمادي، وفي الطريق نحو القرية سلك السائق طريقا يكاد يخلو من المارة وفي مكان تم تحديده مسبقا بالاتفاق مع شريك ثالث كلف بمراقبة المكان أشهر الشاب المعوق سلاحا ناريا في وجهه، وطلب منه النزول من السيارة، أين وجد الآخر في انتظاره، حيث قام بربط يديه ووضع شريط لاصق على فمه بمساعدة الشابة التي استدرجته للمكان، ثم لاذ الجميع بالفرار على متن سيارة من نوع “رونو سامبول”، والتي قدر ثمنها أثناء التحقيق بـ197 مليون سنتيم، إلى جانب مبلغ مالي نقدا كان مخبأ في صندوق السيارة .

ومن جهته، الضحية تنقل بصعوبة إلى مركز الأمن، أين قدم شكواه ضد مجهولين لينطلق تحقيق مكثف في الموضوع، خاصة بعد تقدم الضحية الثانية بشكوى، وهو كذلك سائق “طاكسي”، وصرح أنه تعرض للسرقة بنفس الطريقة بدون أن يتعرض للتعذيب، كونه استسلم مباشرة خوفا منهم، خاصة وأنه مصاب بداء السكري والضغط الدموي.

وقد أسفرت التحقيقات عن توقيف عناصر العصابة، بعد أن توصلت في بداية الأمر إلى السيدة المطلقة التي اعترفت على شركائها في العملية، وأكدت أنهم اتفقوا على اقتسام المبلغ بالتساوي بينهم لولا إحباط عملية تهريب السيارة وتوقيف المتهمين مع تحويلهم على التحقيق.

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بوساطة مع مهربين من الغرب الجزائري

بارون مخدرات هرب 20 كلغ من الكيف و50 صفيحة مهلوسات أمام العدالة

سعيدة. م

أفاد مصدر لـ”الشروق” أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس أحالت ملفا خاصا بمتهم في عقده الرابع، متزوج وأب لطفلين، على محكمة الجنايات للفصل فيه، وذلك عن تهمة التهريب والترويج مع المتاجرة في السموم من قنب هندي وأقراص مهلوسة في صفوف الشباب المدمنين .

قضية الحال حسب ذات المصدر، تحركت على إثر تلقي مصالح أمن دائرة الاختصاص معلومات من طرف أحد المواطنين، مفادها قيام متهم الحال وهو من أصحاب السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بأحد ورشات البناء ببلدية بودواو، حيث يقوم بتزويد المدمنين بالسموم، وفور ذلك انتقلت المصالح السالفة إلى عين المكان، أين تعود السمر إلى جانب مجموعة من المدمنين قصد ترصد تحركات المشتبه فيه حيث تم ضبطه، وبحوزته قطع مخدرات قدر وزنها إجمالا بـ300 غرام، بالإضافة إلى قارورة المسيلة للدموع، ناهيك عن كمية من الحبوب المهلوسة، ومن اجل استمرار التحقيق تنقلت ذات المصالح على منزل المتهم، حيث تم العثور على كمية أخرى من المخدرات مخبأة بإحكام في خزانة وقدرت قيمتها بحوالي 3 كيلوغرامات، إلى جانب 50 علبة من الحبوب المهلوسة.

وقد أسفرت التحريات عن قيام ذات المتهم على مدار شهر واحد بتهريب كمية قدرت بـ20 كلغ من السموم بالتواطؤ مع أكبر التجار بالغرب الجزائري.

من جهته، المتهم وأثناء سماعه لم ينكر الأفعال المنسوبة إليه واعترف بنشاطه في المجال منذ سنوات طويلة، حيث كان قد اجتاز عقوبة سجن مدتها 4 سنوات من أجل نفس التهمة، أما عن مصدر المخدرات، فقد صرح بأنه اشتراها من أحد البارونات المنحدر من الغرب الجزائري ويكنى بـ”سي علي”.

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سقوط مميت لشابة من أعلى جسر بقسنطينة

ع. بن منية

أضحت حوادث السقوط المفاجئ من المرتفعات والجسور المعلقة بمدينة قسنطينة، تتكرر بشكل مستمر على مدار أيام السنة، لترتفع حدتها خلال الأيام الأخيرة.

وقد شهد نصب “الأموات” المتواجد بالقرب من جسر “سيدي مسيد” المؤدي إلى المستشفى الجامعي “ابن باديس”، عصر الاحد، حادثة سقوط مميت لشابة تبلغ من العمر 27 سنة، من أعلى جسر “سيدي مسيد” على ارتفاع نحو 50 مترا، ما تسبّب في وفاتها في عين المكان.

وقد تدخل عناصر فرقة التسلق والإنقاذ في الأماكن الوعرة للحماية المدنية، لانتشال جثتها ونقلها من طرف عناصر المركز المتقدّم للحماية المدنية بوسط المدينة، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي “ابن باديس”، تزامنا مع تدخل عناصر الشرطة الذين باشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذه الحادثة الأليمة، والتي تعتبر واحدة من عشرات حوادث السقوط المميتة التي تشهدها أعالي جسور قسنطينة سنويا.

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غاز الكربون يقتل سيدة من باتنة ببجاية

ت. ع

تدخل الأحد، أعوان الحماية المدنية من أجل إسعاف أفراد عائلة، تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة، بمسكنهم العائلي الكائن بمدينة تيشي، بشرق بجاية، بعد تعرضهم للاختناق نتيجة استنشاقهم لكميات كبيرة من غاز أحادي الكربون المتسرب من سخان الماء، وقد تم إنقاذ 3 أشخاص من موت مؤكد، مع تسجيل، للأسف، ضحية واحدة، ويتعلق الأمر بسيدة تنحدر من ولاية باتنة.

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انتشال جثتي غريقين بالشاطئ الصخري لبوزجار بعين تموشنت

زهيرة قلعي

تدخلت، صبيحة الاثنين، عناصر الحماية المدنية لعين تموشنت، من أجل إنقاذ 3 شباب كانوا يسبحون بالمنطقة الصخرية لشاطئ بوزجار، مستمتعين بالقفز والسباحة وسط التيارات البحرية القوية التي تشهدها المنطقة، لتتحول رحلتهم الاستجمامية إلى فاجعة بعدما سحبتهم التيارات البحرية القوية، لتتمكّن عناصر الحماية من إنقاذ أحدهم الذي يبلغ من العمر 16 سنة، والذي ينحدر من العامرية بعين تموشنت، هذا الأخير قدّمت له الاسعافات الأولية من قبل ذات العناصر، وتم إنقاذه، في حين تم إجلاء الثاني البالغ من العمر 17 سنة، والذي تبين أنه متوف، هذا الأخير ينحدر من دوار الحجايرية بحمام بوحجر بذات الولاية.

من جهة أخرى، بقي رفيقهم الثالث مفقودا لمدة 4 ساعات، ليتم، في حدود الساعة الـ13.36 ظهرا، العثور عليه من قبل عناصر الحماية المدنية إثر عمليات البحث المتواصلة وتم انتشال جثته غير بعيد عن مكان غرقه بذات المنطقة، حيث يتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 20 سنة وينحدر من حمام بوحجر.

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انتشال جثة غريق بشاطئ بن زويت في سكيكدة

إ. بوشليق

انتشل، في حدود الساعة السابعة وخمسين دقيقة من مساء الأحد، أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة القل، غرب ولاية سكيكدة، جثة شاب غريق، يبلغ من العمر 26 سنة، ينحدر من دائرة أم الطوب، وذلك بشاطئ بن زويت، ببلدية كركرة، وهو شاطئ محروس ومسموح للسباحة، ليتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد القادر نطور بالقل، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا لكشف ملابسات هذه الحادثة الأليمة.

للإشارة، فقد أحصت مصالح الحماية المدنية 15 غريقا في البحر قبل وبعد إعلان فتح موسم الاصطياف، أغلبهم في الشواطئ الممنوعة، وخارج اوقات العمل، أو أن الراية حمراء كما حدث أمس الأول بالشاطئ المذكور تدل على أن السباحة ممنوعة، لكن الغريق غامر بنفسه.

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مشعوذتان تسلبان شابة مجوهرات وأموالا باستعمال السحر بقالمة

عصام بن منية

أمرت محكمة قالمة، الأحد، بإيداع امرأتين تبلغان من العمر 30 و61 سنة، رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهما، عن تهمة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال للاستيلاء على أموال الغير بطريقة غيرمشروعة باستعمال طقوس السحر والشعوذة، فيما تم وضع شاب رهن الرقابة القضائية لتورطه في نفس القضية.

المتهمون الثلاثة تم توقيفهم من طرف عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة، بعد تلقيهم لشكوى من امرأة صرحت فيها بأنها تعرضت للنصب والاحتيال باستعمال السحر والشعوذة من طرف المشتبه فيهم، والذين سلبوها كمية جد معتبرة من المصوغات والمجوهرات الذهبية بالإضافة إلى مبالغ مالية معتبرة، بعد أن ادعت احداهما قدرتها على علاجها من آثار المس والسحر، لتكتشف بعد ذلك بأنها تعرضت للنصب والاحتيال، بعد ما فقدت مصوغاتها وأموالها.

وقد تم بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة قالمة توقيف المشتبه فيهما برفقة الشاب وتحويلهم إلى مقر الفرقة للتحقيق معهم وتكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال للاستيلاء على أموال الغير بطريقة غير مشروعة باستعمال طقوس السحر والشعوذة، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، أين صدر في حق المشعوذتين أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع الشاب تحت الرقابة القضائية.

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في ظرف أسبوع فقط

غرق ثاني طفلة بمسبح فندق بعين تموشنت

زهيرة قلعي

باتت مسابح بعض الفنادق بولاية عين تموشنت تصنع المآسي لمرتاديها، حيث تم نهاية الأسبوع الماضي، تسجيل ثاني حالة غرق بمسبح فندق بعين تموشنت، ويتعلق الأمر بطفلة لا يتعدى عمرها الـ3 سنوات، والتي غرقت بمسبح أحد المركبات السياحية بشاطئ بوزجار، ورغم محاولة إنقاذها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، لتكون بذلك ثاني حالة غرق بمسبح فندق سياحي، بعد تسجيل حالة مماثلة الأسبوع الماضي بمسبح أحد الفنادق ببني صاف.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن حالة الغرق الجديدة، أثارت بلبلة كبرى، وجعلت العديد من المواطنين يتساءلون عن مدى احترام الإجراءات الأمنية والوقائية في مثل هذه المسابح التي تقع في مركبات سياحية، من المفروض أن توفر لمُرتاديها كل أسباب الراحة والأمان، لا أن تتحول إلى أماكن لصُنع المآسي، خاصة أن ضحاياها اليوم هم من الأطفال الأبرياء، الباحثين عن لحظات من الاستجمام والترفيه عن النفس.

وتضيف مصادرنا أن الجهات المعنية ستتحرك باتجاه مراقبة هذه المرافق والوقوف على مدى احترامها للإجراءات الأمنية والوقائية.

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انتشال جثة طفل سقط في بئر بعين مران بالشلف

م. قورين

تدخلت، الإثنين، مصالح الحماية المدنية لانتشال جثة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات من بئر تقليدي يفوق عمقه 20 مترا.

الحادثة حسب المحيط العائلي للضحية بمنطقة عين سردون ضواحي بلدية عين مران للشروق، وقعت خلال محاولة الطفل إلقاء نظرة داخل البئر، فلم يتمالك نفسه فانزلق وهوى إلى قاعه، بسبب انعدم الغطاء أو السياج الواقي للبئر، ورغم محاولة سكان الحي إنقاذه إلا انه فارق الحياة.

ولدى تدخل مصالح الأمن، أمرت بتحويل جثة الضحية إلى مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى لمعرفة الأسباب الحقيقية وظروف الوفاة.

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مزورو ملفات طلب التأشيرات في قبضة الأمن ببجاية

فيصل. ن

أوقفت عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية بجاية، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و34 سنة، يحترفون التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية.

تفاصيل القضية جاءت إثر ورود معلومات حول وجود شخص يقوم بترويج المخدرات أمام الإقامة الجامعية 1000 سرير بمدينة بجاية، بعد إعداد خطة محكمة والترصد ومراقبة المكان تم توقيف المشبه فيه رفقة شريكه، خلال عملية التوقيف تم ضبط 18 قرصا مهلوسا مهيأ للبيع، مقص يستخدم في تجزئة المؤثرات العقلية، كما تم العثور عند أحد المتهمين على ملف طلب تأشيرة مزور.

ومتابعة للتحقيق في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، تم التوصل إلى هوية المسؤول عن عملية التزوير في المحررات الرسمية والذي يبلغ من العمر 34 سنة والقاطن بمدينة بجاية، وباستصدار إذن من وكيل الجمهورية، تنقلت عناصر فرقة البحث والتدخل إلى مقر سكناه، وبعد عملية تفتيش مسكنه تم العثور على ملف طلب تأشيرة آخر مزور، وأجهزة الإعلام الآلي المستخدمة في تزوير الوثائق الإدارية والبنكية، وكمية من المخدرات (كيف معالج) مهيأة للبيع، 18 قرصا مهلوسا وأظرفة فارغة للمؤثرات العقلية بريغابالين وكذا مبلغ مالي يقدر بـ39000 دج و50 أورو.

وتم إنجاز ضدهم ملفات جزائية في قضيتين مستقلتين، القضية الأولى لأجل حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية قصد إعادة بيعها بطريقة غير مشروعة وقصد الاستهلاك الشخصي، والقضية الثانية لأجل التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، ليقدموا لاحقا أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضدهم أمر بالوضع رهن الحبس.