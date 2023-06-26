أخبار الجزائر ليوم الإثنين 26 جوان 2023

20 سنة سجنا لشاب ألقى بخطيبته من الشرفة، مقتل شاب خلال فضه شجارا

انتقم منها لإنهائها العلاقة بينهما

20 سنة سجنا لشاب ألقى بخطيبته من الشرفة ببومرداس

سعيدة. م

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس الأحد، حكما يدين شابا من مدينة بودواو بعقوبة 20 سنة سجنا وغرامة مالية، بعد أن التمست النيابة له عقوبة السجن المؤبد، عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، في حق خطيبته السابقة انتقاما منها لفسخ الخطوبة، وذلك بإلقائها من شرفة عمارة والادعاء أنها عملية انتحار.

وقائع قضية الحال تعود لتاريخ 30 ماي 2022، حين تلقت مصلحة أمن دائرة بودواو مكالمة هاتفية من عيادة بالمنطقة، مفادها استقبال فتاة قاصر تدعى “ح. س” لا يتعدى سنها 17، كانت مصابة بجروح خطيرة على مستوى الجهة الخلفية للرأس، وجرى تحويلها على جناح السرعة لمستشفى زميرلي بالعاصمة أين لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات.

ومن خلال التحريات التي قامت بها مصالح الأمن، تبين أن المتهم في القضية هو من نقلها على متن سيارته إلى العيادة، بعد أن قام بدفعها من أحد طوابق العمارة التي يسكن فيها، بدافع القتل والانتقام منها بسبب فسخها خطوبتها منه.

وهذا ما جاءت به شاهدة كانت متواجدة بموقع الجريمة، حيث أكدت أن الضحية أخبرتها قبل وفاتها بأن شخصا قام بدفعها. من جهتها والدة الضحية كشفت أن ابنتها خرجت يوم الحادث في حدود العاشرة صباحا لشراء بعض المستلزمات، لتفاجأ بعد فترة بقدوم شرطي يخبرها أن ابنتها تعرضت للقتل من طرف المتهم “ج. ا”، وقالت إن هذا الأخير كان خطيب ابنتها، وفسخت الخطوبة، بعد مشاكل كثيرة وقد هددها مرات عديدة.

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الضحية عسكري في الـ22 من العمر

مقتل شاب خلال فضه شجارا بتبسة

ب. دريد

اهتزت ليلة السبت إلى الأحد مدينة بئر العاتر، جنوب ولاية تبسة، على وقع جريمة قتل شنعاء، راح ضحيتها الشاب أيمن بونوارة البالغ من العمر 22 سنة، اثر تلقيه ضربة بآلة حادة على مستوى الرأس تسببت في وفاته.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن جريمة القتل البشعة تعود حيثيتها إلى سهرة ليلية داخل ورشة بناء حضرها أشخاص من أبناء المنطقة، الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين سنة، حيث وقع نقاش حاد وملاسنات بين القاتل وشقيق الضحية الذي لم يكن حاضرا في جلسة السمر، حيث تعالت الأصوات، بين المتشاجرين، وبعد احتدام الشجار ورفع الأصوات، حضر الضحية البالغ من العمر 22 سنة، وهو عسكري جاء ليتفقد أحوال أسرته قبل عيد الأضحى المبارك، وحاول التدخل لفك الشجار بين شقيقه وصديقه “ع ش”، غير أن هذا الأخير وفي لمح البصر ودون انتظار حمل بيده رفشا كان مرميا بجواره في الورشة، ووجه به ضربة أصاب من خلالها الضحية على مستوى الرأس، ليسقط على إثرها أرضا، ليغادر بعدها المتهم وشخصان كانا معه في المكان، وبقي الشقيق المتشاجر بجوار أخيه المعتدى عليه، وهو يئن ويتألم من شدة الضربة، إلى غاية منتصف الليل تقريبا، حيث اتصل بشقيقهما الآخر، طالبا منه الالتحاق به فورا في الورشة، حيث حضر إلى مكان الشجار أين وجد شقيقه المعتدى عليه في وضع صحي خطير، ليتم نقل الضحية إلى مستشفى التيجاني هدام، حيث حاول الفريق الطبي انقاذه، الا انه فارق الحياة بعد ساعتين من وصوله المستشفى متأثرا بالنزيف الحاد الذي تعرض له على مستوى الرأس.

وفور إبلاغها بالجريمة باشرت مصالح الأمن تحقيقا في القضية، وتمكنت من توقيف القاتل المفترض والأشخاص الذين كانوا معه في الجلسة، بما فيهم شقيق الضحية، ليحال كل المتهمين على النيابة بمحكمة بئر العاتر الإثنين، أين وجهت لهم تهم القتل العمدي، المشاركة، وعدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ عن جناية، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت، ووضع 3 آخرين تحت الرقابة القضائية.

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حجز تسعة كيلوغرامات من الكيف بالمسيلة

أحمد. ق

حجز عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، قرابة 9 كيلوغرام من الكيف المعالج، في قضيتين منفصلتين، وفق ما أفاد به الرائد بغدادي بن حواش رئيس خلية الإعلام والاتصال بالمجموعة.

وحسب ذات المصدر، فإن هذه العمليات تأتي في إطار الاستغلال الجيد للمعلومات و التواجد الميداني في إطار تأمين المواطنين و حماية ممتلكاتهم و تضييق الخناق على مروجي السموم والمخدرات و المؤثرات العقلية وسط الشباب، فقد تمكن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بالمسيلة، وكذا الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في اسليم، وفي عمليتين منفصلتين، من تفكيك شبكتين إجراميتين وحجز ما يقارب 9 كلغ من مادة الكيف المعالج، مع توقيف شخصين يشتبه فيهما، إضافة إلى سيارة سياحية ومبلغ مالي من عائدات المتاجرة بالسموم.

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وفاة حاج جزائري بصعيد عرفة

ط. حليسي

توفي، الاثنين، حاج جزائري، من ولاية باتنة، بالبقاع المقدسة، حسبما أعلنته وكالة سفر.

وأوضحت الوكالة التي تملك مقر مديريتها بباتنة، والمختصة في تنظيم رحلات الحج منذ عقود طويلة، في بيان لها، بأن المعني بن بوط لخميسي توفي الإثنين بصعيد عرفة، وهو في العقد التاسع من العمر، وسبق له وأن أدى مناسك الحج والعمرة في سنوات سابقة.

ورجح مدير الوكالة شريف منصر، للشروق، أن يكون سبب الوفاة راجعا لنوبة قلبية أو جراء الإنهاك البدني وشدة العياء.

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بتهمة ترويج أخبار كاذبة

رئيس بلدية مستغانم السابق يقاضي الدركي الفار “بن حليمة”

مريم. ز

من المقرر أن يفتح القطب الجزائي الوطني المتخصص في الجرائم السيبرانية ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على مستوى محكمة الدار البيضاء، الأسبوع المقبل، ملف العسكري الفار المدعو “محمد عزوز بن حليمة” الموقوف بالمؤسسة العقابية، إذ سيتابع المتهم في ملف الحال، عقب شكوى قيدها ضده رئيس المجلس الشعبي البلدي لمستغانم سابقا.

وستوجه محكمة القطب السيبراني للمتهم “بن حليمة”، جنحة نشر أخبار كاذبة والترويج العمدي لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام وسبب ضررا لرئيس بلدية مستغانم السابق، بعد قيامه بنشر معلومات كاذبة تخص الضحية عبر صفحته الشخصية.

يذكر أن المتهم السالف ذكره مثل سابقا أمام القطب المتخصص بالجرائم الإلكترونية، وصدرت بحقه أحكام بالحبس النافذ تراوحت بين 3 و5 سنوات لتورطه في ملفات تتعلق بجرائم القذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مثوله للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، في قضايا جنائية وإدانته بأحكام متفاوتة تراوحت بين 7 و10 سنوات سجنا نافذا، بعد تورطه في ملفات لها صلة بالإرهاب والانتماء لجماعة إرهابية تنشط خارج وداخل الوطن وتداول منشورات وفيديوهات أطلقها عبر موقع التواصل الاجتماعي، و”يوتيوب”، من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والأمن العمومي، وتواصله مع أعضاء بحركتي “رشاد” و”الماك” والتنسيق معهم، في إطار تنفيذ مخططات إجرامية لضرب استقرار الجزائر.