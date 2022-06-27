أخبار الجزائر ليوم الإثنين 27 جوان 2022

الأرجوحة تقتل ثاني طفل، تحرير مراهقة مختطفة

“موال” يتسبب في بتر أصابع جاره

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، توقيع عقوبات تراوحت بين 5 و7 سنوات سجنا نافذا في حق أربعة أشخاص توبعوا بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى بتر أحد الأعضاء، راح ضحيتها جارهم بعد اعتداء عنيف عليه من قبلهم بأداة حادة ما أدى إلى بتر أصبعين من يده اليمنى. القضية انطلقت من بلاغ تلقته مصالح الأمن، بخصوص تعرض شخص لاعتداء عنيف بأداة حادة، و إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى بن عكنون، حيث تم تحويل الضحية مباشرة إلى غرفة العمليات أين خضع لعملية جراحية، تم فيها محاولة إنقاذ أصابعه من البتر من دون جدوى، وإسعاف الضحية الذي دخل بعدها غرفة العناية المركزة.

…

تحرير مراهقة مختطفة ببجاية

ن.اوهاب

تمكنت مصالح أمن ولاتية بجاية مؤخرا، من تحرير فتاة قاصر كانت ضحية اختطاف من طرف شابين مسبوقين قضائيا وتحويلها إلى مكان مهجور، بالجهة الساحلية الغربية لولاية بجاية.

تفاصيل العملية جاء، بحسب بيان لأؤمن الولاية، بعد ورود بلاغ على مستوى الأمن الحضري الرابع، حول اختطاف قاصر بحي سيدي أحمد ببجاية، من طرف شابين قاما بالاعتداء جسديا على مرافقها، الذي تربطه بها صلة قرابة، مسببين له جروحا بليغة، بعدها قام المشتبه فيهما بجر الفتاة بالقوة، مستعملين العنف تجاهها وإدخالها المركبة والفرار نحو وجهة مجهولة، فور ذلك تم التدخل بإشراك قوات الشرطة العاملة بالميدان، وذلك بتكثيف الأبحاث والانتشار الجيد مع غلق جميع مداخل ومخارج المدينة، قصد توقيف الفاعلين والمركبة، وقد كللت هذه الأبحاث وفي مدة قصيرة، من توقيف المركبة محل البحث، بالمدخل الغربي لمدينة بجاية، وعلى متنها الضحية والمختطفين.

…

للمرة 13.. تيزي وزو الأولى في “البيام”

رانية. م

احتلت ولاية تيزي وزو للمرة الثالثة عشر على التوالي المرتبة الأولى على المستوى الوطني في نتائج شهادة التعليم المتوسط بنسبة 77.71 بالمائة كنسبة نجاح، بلغت الـ 83.03 بالمائة باحتساب نسبة الانتقال، وهي النسبة التي رشحت الولاية لتحتل الريادة لموسم إضافي.

وأشارت الأرقام التي كشفت عنها مديرية التربية بولاية تيزي وزو إلى أن التلميذة “مريم معلم” من متوسطة “خلفاتي سعيد” بذراع بن خدة، قد افتكت المرتبة الأولى على مستوى ولاية تيزي وزو بمعدل 19.48، أما عدد التلاميذ الذين تحصلوا على معدل يفوق الـ19 فقد بلغ 6 تلاميذ من مختلف متوسطات الولاية، وعدد المتوسطات التي حققت نسبة نجاح تفوق الـ90 بالمائة قدرت بـ30 متوسطة، 188 مؤسسة بلغت نسبة النجاح فيها 60 بالمائة، أما المؤسسات التي حققت نسبة المائة بالمائة فقد بلغ عددها 7 متوسطات، وهي النتائج التي مكنت ولاية تيزي وزو من الاحتفاظ بالريادة الوطنية في امتحانات شهادة التعليم المتوسط.

…

ثاني حادثة من نوعها بالولاية في ظرف أسبوع

الأرجوحة تقتل ثاني طفل في ظرف أسبوع بسطيف

سمير مخربش

لقي، الأحد، طفل حتفه ببلدية الدهامشة بولاية سطيف، بعد اختناقه بحبل أرجوحة كان يلعب بها في فناء المنزل، وهو ثاني طفل يلقى حتفه بنفس الطريقة في ظرف أسبوع بولاية سطيف، أين تحولت الأرجوحة إلى سلاح أبيض يقتل الأطفال.

الطفل الضحية يدعى (ي. ش) يبلغ من العمر 13 سنة، كان يلعب بمفرده بالأرجوحة في فناء المنزل الكائن بمشتة الزعرورة ببلدية الدهامشة شمال شرق ولاية سطيف، والظاهر أنه قام بعملية دوران إلى أن التف الحبل حول رقبته، ولم يتمكن من الإفلات منه إلى أن اختنق ولفظ أنفاسه الأخيرة، حيث عثر عليه أفراد عائلته بعد فوات الأوان ووجدوه مختنقا بحبل الأرجوحة، وباءت كل محاولات إنقاذه بالفشل. وتم نقل جثته من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى عين الكبيرة. وقد فتحت مصالح الدرك تحقيقا في هذا الحادث الذي يعد الثاني من نوعه في ظرف أسبوع بولاية سطيف، حيث لقي يوم الخميس الماضي طفل يبلغ من العمر 14 سنة حتفه بقرية لفريقات ببلدية عين ولمان جنوب ولاية سطيف، بعدما اختنق بحبل أرجوحة وفارق الحياة في نفس الظروف.

وقد خلفت الحادثتان حسرة كبيرة وسط أهل الضحيتين الذين لم يتوقعوا هذه النتيجة المفزعة التي تسببت فيها أرجوحة ظاهرها لعبة وباطنها سلاح أبيض يفتك بالأطفال، خاصة أنها فعلتها أكثر من مرة وسبق لها أن قتلت طفلا السنة الماضية ببلدية تيزي نبشار بشمال ولاية سطيف، وقبلها طفلا آخر ببلدية بازر سكرة الذي كان على بعد 4 أمتار عن أمه التي كانت في المطبخ وهو يلعب في فناء المنزل، وفجأة انقطع صوته وسكت إلى الأبد بسبب الأرجوحة التي كتمت أنفاسه. نفس الحادثة وقعت منذ 3 سنوات ببلدية قصر الأبطال جنوب ولاية سطيف، أين لقيت طفلة حتفها بعدما اختنقت بحبل الأرجوحة. لتتحول بذلك هذه الحوادث إلى ظاهرة تخطف الأطفال وتحرق أكباد الأمهات في صمت.

ومع هذه المأساة المتكررة تخلى بعض الأولياء عن الأرجوحة ويعتبرونها وسيلة خطيرة لا ينبغي أن تبقى في متناول الأطفال. وفي الخارج تم حظر الأرجوحة المصنوعة من الحبل، وعوضت بأرجوحة تعلق بقضبان حديدية أو أعمدة صلبة لا تلتف حول رقبة الطفل وتسمح له بالتأرجح بأمان، في حين عندنا لازالت تصنع هذه اللعبة في المنازل وتنتشر في الأحياء السكنية والحدائق، وفي الأرياف تعلق في أغصان الأشجار وتبدو للبعض أنها مجرد لعبة، لكن حينما يختلي بها الأطفال قد تحدث الكارثة ويليها الندم وبعده الحسرة مدى الحياة.

…

رقية تحصلت على معدل 16.22

تلميذة تفارق الحياة عشية إعلان تفوقها في “البيام” بسطيف

سمير مخربش

أعلن، الأحد،عن حصول التلميذة رقية بلوي من ولاية سطيف، على شهادة التعليم المتوسط بتقدير جيد جدا، لكنها لم تر نتيجتها، لأنها فارقت الحياة يومين قبل الإعلان عن النتائج.

التلميذة رقية تنحدر من بلدية أولاد تبان بجنوب ولاية سطيف، تبلغ من العمر 15 سنة، شاء القدر أن يأتي الإعلان عن نجاحها بعد يومين من وفاتها إثر إصابتها بمرض، حيث كانت من التلميذات النجيبات وتحصلت على شهادة التعليم المتوسط بتقدير جيد جدا وبمعدل 16.22 وهي من التلميذات الممتازات. وقد عرفت باجتهادها الدائم واختلاقها الحسنة وطيبتها التي كسبت بها قلوب صديقاتها. وكانت تنتظر بشغف نتيجة امتحانات شهادة التعليم المتوسط لتشق طريقها في الطور الثانوي في تخصص رياضيات، لكن ذلك لم ولن يتم لأن التلميذة فارقت الحياة مخلفة فاجعة وسط عائلتها التي ذُكر اسمها في إعلانين، أولهما جاء للإعلان عن وفاة المرحومة رقية وتحديد موعد جنازتها الذي كان يوم الخميس الماضي 23 جوان 2022، حيث شيع جثمانها بعد صلاة العصر بمقبرة سي عمر جغلول انطلاق من مقر سكناها الكائن بقرية أولا ثابت ببلدية اولاد تبان، في حين جاء الإعلان الثاني ليشهر نجاحها الباهر في شهادة التعليم المتوسط ويؤكد تفوقها في دراستها.

وقد كان للإعلانين أثر بليغ على كل من اطلع على خبر النجاح وخبر الوفاة الذي سبقه بيومين، وهو التزامن الذي زاد في حزن أفراد العائلة، التي لاقت المواساة من الأقارب وأهل المنطقة جراء هذه الفاجعة التي لا يخفف من وطئها سوى الإيمان بقضاء الله وقدره.

…

مقتل شاب طعنا بباتنة

ط. ح

لقي، مساء الأحد، شاب حتفه بحي باركافوراج بباتنة متأثرا بإصابة بآلة حادة، ما حتم نقله على جناح السرعة لمصلحة الاستعجالات فغرفة الإنعاش دون جدوى حيث لفظ أنفاسه متأثر بالطعنة التي تلقاها في جسده وسببت له نزيفا حادا.

وبحسب معلومات فقد أصيب الشاب وهو في العشرينيات بعد نشوب شجار، وهي الجريمة الثانية التي يشهدها هذا الحي في غضون أسابيع حيث لقي كهل حتفه قرب مسجد العربي التبسي، وسط كطالب من السكان بتدعيم الأمن وتفعيل الإجراءات الردعية لمحاربة الإجرام والجنوح للعنف.

…

“صاحب شوروم” متهم بالتزوير

مريم.ز

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، شخصين، أحدهما صاحب وكالة بيع السيارات، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وذلك عقب تورطهما في تداول سيارة من نوع “مرسيديس” للبيع بطريقة غير قانونية وتزوير وثائقها أثناء إبرام صفقة البيع عبارة عن وكالة توثيقية.

تفاصيل الملف انطلقت من شكوى أودعها موثق لدى وكيل الجمهورية بمحكمة باب الوادي، بخصوص وكالة توثيقية بيع سيارة فاخرة، وكشف الموثق أن الوكالة محل التزوير لم تصدر عنه رغم أنها تحمل ختمه، وقد سلمها له ضحية يدعى “ل.ناصر”، الأخير أخبره أنه اشترى السيارة من صاحب “شوروم” بمبلغ فاق نصف مليار سنتيم، ولم يتمكن من استعمالها أو بيعها بعد عدة تعقيدات صادفته أثناء تسوية إجراءات استخراج وثائق ملكيتها، كما لم يتمكن من استخراج البطاقة الرمادية الخاصة بالمركبة، وصرح المدعو “ل.ناصر” أنه منح وثائقه الشخصية من دون حضوره أثناء تحرير الوكالة، بطلب من البائع ويتعلق الأمر بالمدعو “ش.صادق”، تاجر في قطع الغيار والذي بدوره كان قد اشترى السيارة من المدعو “س.ع”، صاحب شوروم سيارات بمبلغ 500 مليون سنتيم، وهي عبارة عن مركبة من العلامة التجارية مرسيدس. وانطلاقا من الشكوى التي أودعها الموثق، تمت متابعة كل من “س.ع” و”ش.صادق” بتهمة التزوير واستعمال المزور في محرارات رسمية، أين مثلا أمس أمام محكمة الجنايات، حيث أنكرا قيامهما بتزوير الوكالة، فيما صرح الشاهد بالملف، أن الوكالة لم تكن مفهرسة وتحمل ختما منسوخا عن الختم الأصلي الذي يحمل اسمهمن دون أن يقوم هو شخصيا بتحريرها، واتهم أشخاصا آخرين بتزويره واستعماله لأغراض إجرامية، وصرح أنه علم بذلك عن طريق الضحية الذي بحث عنه للاستفسار عن الإجراءات التي تمكنه من تسوية وثائق السيارة، بعد ما اكتشف أنها مزورة وقد تم اقتناءها برخصة مجاهدين، ثم إعادة بيعها في الجزائ . وأمام ما سلف ذكره من وقائع، التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، في حق المتهمين “ش.صادق” و”س.ع”.

…

حجز كميات من الشمة المقلدة بالمسيلة

أحمد.ق

حجز، عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة، أزيد من 4 قناطير من مادة التبغ وتوقيف 5 أشخاص، حسب ما علمته الشروق من خلية الاتصال والعلاقات العامة، وهي القضية التي بدأت وقائعها على إثر ورود معلومات للمصلحة مفادها وجود ورشة سرية لصناعة مادة التبغ المقلدة من مختلف العلامات التجارية، على مستوى أحد المنازل بأحد أحياء المدينة، حيث مكنت المعلومات الأولية المتحصل عليها، فريق التحقيق من الإطاحة بالأشخاص السالفي الذكر وحجز كمية معتبرة من هذه المادة قدر وزنها بـ415 كلغ، معبأة في أكياس من مختلف الأوزان الوحدوية مع حجز كذلك الأدوات المستعملة في هذا النشاط، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم بخصوص صناعة وإنتاج وبيع مادة التبغ بطريقة غير شرعية، تقليد علامة تجارية مسجلة، ممارسة نشاط قار من دون القيد في السجل التجاري، مخادعة المستهلك مع تعريض صحة المستهلك للخطر.

…

متفوقة الشلف تفتك معدل 19.17 وتصرح لـ”الشروق”:

أطمح إلى أن أصبح مختصة في جراحة القلب!

م.قورين

فاطمة الزهراء مصباح، صاحبة أعلى معدل بولاية الشلف 19.71، تنحدر من عائلة متواضعة، وحلمها أن تصبح طبيبة كبيرة ومختصة في جراحة القلب، لتساعد المصابين بهذا المرض، فاطمة استقبلتنا في بيتها رفقة والدها وكافة أفراد العائلة التي حولت بيتها إلى فضاء حقيقي للاحتفال، وقالت بأن نجاحها هو ثمرة وقوف والديها إلى جانبها، وأضافت بأنها كانت تتوقع هذه النتيجة الممتازة بسبب العمل الدءوب والمتواصل ليلا ونهارا، وذلك عن طريق المراجعة والاحتكاك بزميلاتها لمعرفة أدق تفاصيل المواضيع، وهي تفكر حاليا في تعويض الأجزاء الضائعة في شهادة التعليم المتوسط، والحصول على شهادة البكالوريا بعلامة كاملة مستقبلا.

بدوره والدها جمال مصباح أبدى فرحتة وقال بأنه كان يتوقع هذه النتيجة بناء على تفوقها في مسارها الدراسي وحصولها على أعلى المعدلات الفصلية والسنوية، بداية من التعليم الابتدائي، وأضاف والدها بأنه كان يحاول دائما منعها من المراجعة إلى أوقات متأخرة من الليل حفاظا على صحتها، إلا أنها كانت تنزوي وتبتعد عن الأنظار وتواصل دراستها، لأنها كانت تجد لذة في الدراسة وحل التمارين الصعبة، قبل أن تتربع على عرش الفائزين في امتحانات التعليم المتوسط بمؤسسة بلعالية دومة وبالولاية ككل.