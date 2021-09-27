أخبار الجزائر ليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

انتحار طالبة جامعية، تلاميذ يغلقون الطريق، تفكيك شبكة لنهب المرجان

انتحار طالبة جامعية داخل منزلها بجيجل

ع. ب

اهتزت بلدية تاكسنة بجيجل، مساء الأحد، على وقع فاجعة إثر العثور على طالبة جامعية تبلغ من العمر 24 سنة جثة هامدة داخل منزلها العائلي.

وبحسب مصادر مقربة من العائلة، فإن الفتاة تم العثور عليها من طرف أختها الصغرى، أثناء عودتها مساء إلى المنزل حيث وجدتها معلقة بحبل مثبت في سقف بهو المنزل، أين قامت بتبليغ باقي أفراد العائلة ثم المصالح الأمنية التي عاينت الجثة والموقع وفتحت تحقيقا حول القضية وملابساتها.

الفتاة بحسب ذات المصادر كانت بمفردها بالمنزل في تلك الفترة، كما أكد معارف الضحية أنها وعائلتها يمرون بظروف عادية من دون أي مشاكل ظاهرة للعيان ولا تعاني من أي اضطرابات نفسية وكانت تتهيأ للدخول الجامعي.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط من العثور على جثة شاب بحي العقابي بولاية جيجل، تم العثور عليه معلقا بحبل داخل منزله أيضا، كما أنها الثالثة بالولاية في ظرف أقل من شهر حيث سبق وأن شهدت بلدية الشقفة بداية هذا الشهر حادث مشابه لما تم العثور على شيخ قارب السبعين من العمر معلقا بحبل بدعامة إسمنتية ببناية في طور الإنجاز بأحد مشاتي بلدية الشقفة، وفيما تبقى فرضيات الانتحار الأكثر احتمالا تواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها في هذه القضية.

…

شاب يهدد بالانتحار داخل ثانوية في سكيكدة

إسلام. ب

شهدت ولاية سكيكدة، الاثنين، محاولتي انتحار فاشلتين في يوم واحد تباينت أسبابهما بين الظروف الاجتماعية القاهرة والبطالة.

ففى ثانوية بوخميس سنيقر ببلدية تمالوس، غرب ولاية سكيكدة، أقدم شاب يبلغ من العمر 25 سنة على محاولة الانتحار بإلقاء نفسه من فوق سطح مكتب الحجامة، وذلك في حدود الساعة الثامنة صباحا وقت دخول التلاميذ، وعلى الفور تم التحاور معه وإنزاله، وانجر عن ذلك إصابة تلميذة في النهائي تبلغ من العمر 17 سنة، بحالة إغماء بسبب رؤيتها للحادثة حيث حمل المعني سكينا وراح يقطّع جسده وهو في حالة هستيرية، كما تم نقل الطالبة المصدومة، إلى مستشفى المدينة أين قدمت لها الاسعافات اللازمة، في حين سجلت الحالة الثانية من محاولة الانتحار بنزل الصفصاف المسمى ليلو بعاصمة الولاية سكيكدة، من طرف عامل يبلغ من العمر 33 سنة حاول وضع حدا لحياته، وفتحت المصالح الأمنية تحقيقين منفصلين في الحادثين.

…

تفكيك شبكة لنهب المرجان بجيجل

عبد العزيز. ب

تمكن أفراد الفرقة الجنائية بأمن ولاية جيجل، الأحد، من تفكيك شبكة خطيرة لنهب المرجان على مستوى سواحل ولاية جيجل، أين تم توقيف أربعة أشخاص من العصابة فيما لا تزال الأبحاث جارية عن عنصرين آخرين مازالا في حالة فرار، العملية جاءت باستغلال معلومات تفيد بقيام عدد من الأشخاص بنهب المرجان من سواحل ولاية جيجل، حيث أسفرت التحقيقات عن تحديد هويتهم وهم ستة أشخاص، غالبيتهم شباب من الغطاسين، تتراوح أعمارهم ما بين 33 و44 سنة، تم القبض على أربعة منهم وتم تحويلهم بعد استكمال التحقيقات معهم إلى الجهات القضائية في قضية بعنوان ممارسة صيد المرجان البحري من دون رخصة وحيازة سلاح من الصنف السادس يتمثل في بندقية صيد بحري من دون رخصة وحيازة أجهزة مساعدة على الصيد البحري من دون رخصة، أين صدر أمس الإثنين، في حقهم أمر إيداع فيما تجري الأبحاث عن العنصرين المتبقيين.

…

رفضوا تسقيف سعر الرغيف بـ 10 دنانير

الخبازون يضربون للمطالبة برفع الأسعار بباتنة

طاهر حليسي

شن، ما يناهز 100 خباز، الإثنين، إضرابا عن العمل بباتنة، توقفوا فيه عن تشغيل الأفران وتموين المطاعم والبقالات بمادة الخبز، مع ضمان تموين المطاعم المدرسية والخدمات الجامعية وجميع المؤسسات المدنية والأمنية الخاضعة لمعاملات تعاقدية، وذلك في أعقاب الحركة الاحتجاجية التي قاموا بها مساء أول أمس، أمام مصالح مديرية التجارة للولاية، لطرح جملة من الانشغالات التي تؤرق أوضاعهم المالية خاصة ما تعلق برفع تسعيرة الخبزة العادية ورفض تسقيف سعرها بـ 10 دج.

ويطالب الخبازون المتحججون برفع تسعيرة الخبز العادي، بدء من يوم الأربعاء أي بعد انقضاء الإضراب المحدد بيومي الاثنين والثلاثاء، وفي حال عدم تسوية الموضوع، فإنهم سيضطرون إلى التوقف النهائي عن إنتاج الخبز العادي أو الدخول في إضراب مفتوح. وقال أمس عدد من الخبازين إن زهاء 10 مخابز أغلقت نهائيا جراء الخسائر المتراكمة جراء ارتفاع كافة المواد الأولية اللازمة لإنتاج الخبز العادي، وهي الوضعية التي نجم عنها، حسبهم، العمل بخسائر كبيرة اضطرت خبازين لبيع مركباتهم للحاق بركب المعيشة.

فيما قدم ممثل الخبازين لزهر محرزي جملة من المعطيات الرقمية، التي توضح ارتفاع سعر الخميرة من 2700 دج للقنطار إلى 4800 دينار جزائري للقنطار، والمحسن من 1600 دج إلى 3500 دج للقنطار، فيما ضار السكر يباع بـ 8000 دج للقنطار بدل 6500 دج، أما “الفرينة” فأضحت تشترى بـ 2800 دج للقنطار من عند التجار الخواص بدل 1191 دج من مؤسسات “سومباك” التي تفرض التمون بكمية لا تتعدى 4.5 قنطار يوميا مع الفوترة وفرض إجراءات بنكية وإدارية تكلف الكثير من الجهد والوقت مقابل مرونة كبيرة في التعامل مع التجار الأحرار، ناهيك عن الارتفاع المتعلق بالغاز والكهرباء واليد العاملة”.

وبحسب تدخلات عدد من الخبازين فإن السعر الحقيقي بناء على ماتم من زيادات يكلف المنتج 12 دينار جزائري، أي بخسارة دينارين عن كل رغيف وهو ما لا يمكن تحمله من الناحية التجارية، داعين السلطات التجارية بعدم التعرض لهم بعد إقرار تلك الزيادة بدء من يوم الأربعاء المقبل.

…

حجز كمية من الكوكايين و4 آلاف كبسولة مخدرة بسطيف

سمير منصوري

تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية سطيف، الأحد، من وضع حد لنشاط 6 أشخاص خطيرين، يحترفون ترويج والمؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة وسط مدينة سطيف، العملية سمحت بحجز ما يناهز 4000 كبسولة من دواء بريغابالين، و20 غراما من الكوكايين، إلى جانب مبلغ مالي معتبر ناهز 30 مليون سنتيم يفترض أن يكون من العائدات الإجرامية.

العملية جاءت إثر استغلال معلومات تفيد بتورط أشخاص ينحدرون من مدينة سطيف، في مجال ترويج المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة، ليتم إطلاق أبحاث وتحريات موسعة أفضت وفق المعلومات المتحصل عليها، إلى تحديد هوية ومكان نشاط بعض المشتبه فيهم، ليتم مراقبتهم والتأكد من تورطهم في عمليات ترويجهم للسموم، ليتم توقيفهم في حالة تلبس بحيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية وأخرى من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين وكذا مبلغ مالي هام يعد من عائدات ترويج السموم.

…

74 مليار ديون أرهقت مصالح المياه

500 رخصة جديدة لحفر آبار بالبويرة

أحسن حراش

كشف المدير الولائي للموارد المائية بالبويرة، اسماعيل عبد الكريم، عن منح ما يقارب 500 رخصة لحفر آبار جديدة عبر تراب الولاية في مقابل العدد الكبير من الطلبات المودعة، مع التشديد على منع سقي الفلاحين من الأودية إلى غاية إثبات التحاليل على سلامتها، فيما أبرز مدير الجزائرية للمياه حجم الديون التي تعاني منها المؤسسة التي وصلت 74 مليار سنتيم خاصة بالجهة الشرقية للولاية.

وحل كل من مدير “الجزائرية للمياه” بالبويرة لحسن حكيم وكذا مدير الموارد المائية عبد الكريم اسماعيل ضيفين على العدد الثاني لفوروم نادي الصحافة والإعلام لولاية البويرة، أين فتحت لهما الفرصة لإعطاء مؤشرات قطاع المياه الحساس، خاصة في ظل الأزمة الحاصلة على مستوى الولاية خلال هذه الصائفة.

وكشف مدير الموارد المائية في هذا الصدد، عن منح مصالحه لما يقارب 500 رخصة حفر لآبار جديدة عبر تراب الولاية، حيث تعكف لجنة ولائية على دراسة الطلبات الكبيرة التي أودعت في هذا الخصوص، لاسيما بعد رفع التجميد عن حفر الآبار مثلما كان معمولا به من قبل، مضيفا بأن عددا من الفلاحين بالولاية قدموا طلبات من أجل سقي محاصيلهم من الأودية، غير أن ذلك يتوقف حسب ذات المدير على نتائج التحاليل التي تجريها المصالح الخاصة، والتي تثبت سلامة تلك المياه أو عدم اختلاطها بمياه الصرف الصحي، وذلك حفاظا على سلامة المنتج الفلاحي وكذا على الصحة العمومية.

وأبرز مدير الجزائرية للمياه من جهته حجم الديون المتراكمة التي تعاني منها مؤسسته بالولاية، كاشفا عن بلوغها حجم 74 مليار سنتيم أغلبها لدى الزبائن العاديين، ناهيك عن الإدارات العمومية والتجار أو الصناعيين، مضيفا في ذات السياق، بأن أغلب تلك الديون لدى الزبائن العاديين تتركز بالجهة الشرقية للولاية لاسيما منطقة أو دائرة مشدالة، خاصة بعد قرار عدم قطع التموين بالنسبة للمتخلفين عن الدفع، حيث تساهم تلك الديون في كبح طموح المؤسسة في تجسيد مشاريع جديدة حسب المدير، وفي بعض الأحيان حتى في دفع رواتب العمال أو تدخلاتهم في إصلاح الأعطاب والتسربات المسجلة، والتي تصل حسبه إلى 40 تسربا يوميا.

…

بعد إضراب أساتذة متوسطة الشهيد عامر الأخضر عن العمل

أكثر من 1000 تلميذ في الشوارع والأولياء يهددون بالاحتجاج بالبيرين في الجلفة

أحمد خلفاوي

لا يزال أساتذة متوسطة الشهيد عامر الأخضر ببلدية البيرين في ولاية الجلفة في إضراب مفتوح عن العمل دون تدخل أي جهة رسمية، وهو ما دفع بأكثر من 1000 تلميذ إلى البقاء في ساحة المؤسسة أو التجول في الشوارع.

وحمل بيان للأساتذة المضربين استلمت “الشروق” نسخة منه العديد من الأسباب التي دفعتهم إلى التوقف عن العمل، ومن ذلك الاكتظاظ الرهيب للتلاميذ داخل الأقسام أين فاق عدد التلاميذ 50 تلميذا في القسم وهو يتعارض مع البروتوكول الصحي ويؤثر حتما على التحصيل العلمي لدى التلاميذ، إضافة إلى الحجم الساعي الكثيف والذي يؤثر حتما على سيرورة العملية التعليمية، وهو ما سيؤثر أيضا بشكل مباشر على تحصيل التلاميذ، وكذا نقص التأطير للمشرفين التربويين مقارنة بالعدد الكبير للتلاميذ.

كما طالب الأساتذة المضربين بضرورة إعادة فتح المناصب المغلقة في هذا العام جراء الفائض من قبل الوصاية، إذا لا يعقل أن يتم تشخيص ستة مناصب تحت الفائض والعمل بحجم ساعي يفوق النصاب القانوني في مؤسسة بتعداد يفوق 1000 تلميذ، وهي الوضعية التي دفعت بأولياء التلاميذ إلى مطالبة مصالح مديرية التربية بضرورة التدخل العاجل من أجل معالجة هذه المشكلة التي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على التحصيل العلمي لأبنائهم، وقد هدد أولياء التلاميذ بتنظيم وقفة احتجاجية أمام متوسطة الشهيد عامر الأخضر من أجل لفت انتباه السلطات الوصية لظروف التمدرس التي وصفوها بالكارثية والتي حالت دون انطلاق الدراسة بالمؤسسة .

…

إصابة أكثر من 200 عون نظافة ووفاة 11 بالوباء

نقابة “نات كوم” تطالب بمنحة “كوفيد” والمصادقة على الاتفاقية الجماعية

حورية. ب

جددت النقابة المستقلة لعمال مؤسسة النظافة ورفع النفايات المنزلية “نات كوم” طلبها في فتح ملف الاتفاقية الجماعية والمصادقة عليها من طرف المدير العام للشركة والأمين العام للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حتى يستفيد منها العمال.

وأعرب الأمين العام للنقابة المستقلة ناصري أمين، عن استعداده للاتحاد مع نقابة “أوجيتيا” من أجل الدفاع عن حقوق العمال ولغرض المصلحة العامة.

وأوضح المتحدث في لقائه مع “الشروق”، أن الشركة رغم المصادقة على الاتفاقية الجماعية من طرف المجلس الإداري ومفتشية العمل في مارس 2020 وينتظر توقيعها من طرف المدير العام والأمين العام للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ويتم تطبيقها، غير أنه إلى يومنا ينفذون على العمال بنود الاتفاقية الجماعية الصادرة سنة 2016 والمنتهية الصلاحية.

وعليه يناشد الأمين العام للنقابة المستقلة والي ولاية الجزائر للتدخل ورفع الغبن على عمال نات كوم من خلال تطبيق الاتفاقية الجماعية بالإضافة إلى صرف منحة كوفيد المجمدة منذ جانفي 2021 لعمال النظافة، حيث أصيب منهم أكثر من 200 عامل كما سجلت 11 وفيات بسبب وباء كورونا “كوفيد 19″، وفي نفس السياق طلب المتحدث إعادة النظر في صرف منحة كوفيد لأعوان أمن العاملين في الحظائر والوحدات اللذين لم يصنفوا ضمن المستفيدين من منحة كورونا.

وتساءل المكلف بالتنظيم بالنقابة المستقلة أحمد قاسمي، عن سبب رفع التجميد عن منحة “كوفيد” في جميع القطاعات باستثناء عمال النظافة الذين ينتظرون صرفها لهم منذ 9 أشهر.

وأكد أن إدارة المؤسسة لا تتعامل معهم بصفتهم شريك اجتماعيا رغم طلباتهم المتكررة للدخول في اللجان غير أنهم لم يجدوا آذانا مصغية، حيث تقدمت النقابة المستقلة بطلب إلى المدير العام لمؤسسة نات كوم في 27 جوان المنصرم، موضوعها التمثيلية ضمن اللجان المختلفة للمؤسسة والتي تحوز الشروق على نسخة منها، وورد فيها “أحقيتهم تواجدهم ضمن اللجان المختلطة التي تنشط على مستوى المؤسسة باستثناء لجنة الخدمات الاجتماعية حاليا وكل لجنة تنشأ مستقبلا، باعتبار أن مكتب نقابتهم قد تعدى النصاب القانوني المحدد بـ 20 بالمائة.

كما راسل الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال النظافة والتطهير بمؤسسة نات كوم، حسب الوثائق التي تحوزها الشروق، مفتشية العمل لولاية الجزائر يعلمها بضرورة التكفل المباشر والتحقيق والمراقبة بخصوص عرقلة ممارسة نشاطهم النقابي.

وحاولت “الشروق” الاتصال بالمكلفة بالإعلام على مستوى مؤسسة “نات كوم” للاستفسار عن الأسباب التي أدت إلى رفض إدارة المؤسسة المصادقة على الاتفاقية الجماعية بالإضافة إلى مشاركة أعضاء النقابة المستقلة في اللجان المشتركة، غير أنه لم يتم الرد علينا.

…

العملية تشرف عليها ” كناص” تيبازة قبل 31 جانفي المقبل

إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخير في تسديد الاشتراكات لصالح المستخدمين

منير ركاب

وضع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ممثلا في وكالة ولاية تيبازة الكائن مقرها ببلدية القليعة، جملة من الإجراءات الاستثنائية لصالح المستخدمين والمؤسسات وأرباب العمل وكذا الأشخاص غير الأجراء المدنيين، الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، والمدنين في مجال الاشتراكات، حيث تمثلت تدابير الحملة الجوارية والإعلامية، التي انطلقت منذ الفاتح سبتمبر الجاري، في إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد الاشتراكات. ويشمل قرار الإعفاء الذي يسري مفعوله إلى غاية 31 جانفي 2022، جميع المستخدمين الذين يواجهون صعوبات الوفاء بالتزاماتهم تجاه صندوق الضمان الاجتماعي، وتدخل العملية في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل، وإنقاذ الشركات مهما كان قطاع نشاطها والتي تعاني هاجس الإفلاس بالتسوية الودية عن طريق التقسيط في دفع الاشتراكات الجارية، بوضع طلب عبر المنصة الإلكترونية، بعيدا عن التحصيل الجبري للاشتراكات.

أكد علو مالك، مدير وكالة تيبازة بالنيابة، في لقاء مع “الشروق”، أن هدف الوكالة من خلال الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منذ قرابة شهر، هو بلوغ الريادة من خلال تسوية عددا كبيرا من ملفات غرامات التأخير، قبل انتهاء الفترة المحددة في 31 جانفي المقبل، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الفرصة سانحة خلال أربعة أشهر، للمستخدمين الذين لديهم زيادات التأخير وغرامات التأخير، من أجل تسوية ملفاتهم العالقة، حيث يستلزم على المعني أن لا يكون عليه عبء الغرامات السابقة، وأن تكون أداءاته والتزاماته نظامية.

وبخصوص المستخدمين غير الناشطين، يقول مدير الوكالة بالنيابة، أن مصالحه تقوم حاليا باستدعائهم وحثّهم على القيام بطلبات كتابية عبر الأرضية الرقمية عن بعد، teledeclaration.cnas.dz، وبعد دراسة طلبهم سيستفيدون من الحصول على مدة ومبلغ التقسيط الشهري بواسطة البوابة دون عناء التنقل إلى مقر الوكالة، كما يتم إلغاء غرامات التأخير بنسبة 100%، عند آخر شهر لدفع الأقساط، ويتمكّن المستخدم المعني من الحصول على وثيقة، حيث تسمح لهم الأرضية الرقمية بالتصريح بأوعية الاشتراكات السنوية للضمان الاجتماعي، والتصريح بحركة الأجراء، ناهيك عن الإطلاع على شهادة أداء المستحقات واستخراجها ومطابقتها، بالإضافة إلى خدمة الطلب الإلكتروني للاستفادة من جدولة دفع ديون اشتراكات الضمان الاجتماعي بالتقسيط.

وتدخل المبادرة، يقول ذات المسؤول، ضمن إستراتيجية المرافقة الوطنية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي للمستخدمين، مع إعطائهم نفسا جديدا قصد بعث نشاط، لأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدانة، علما -يضيف علو مالك- أن حملة الإعفاءات تشمل مختلف الشركات التي تشغّل من 1 فما فوق من العمال الأجراء، مع عدم تحديد قيمة الديون والغرامات المتأخرة منذ نشأة المؤسسة، وهو الإجراء الذي استحسنه عديد المستخدمين وأرباب العمل بولاية تيبازة، في وقت تبقى فيه الحملة متواصلة وهي التي بلغت -حسبه- نسبة مئوية معتبرة ومعرضة للزيادة، متوقعا في الوقت نفسه بلوغ عدد ملفات التسوية نسبة 100%.

من جهته يأمل، صلاب نور، المكلف بتسيير المديرية الفرعية للتحصيل ومنازعات التحصيل، في تصريح لـ”الشروق”، الوصول إلى عدد كبير من المستخدمين غير الناشطين في منظومة الضمان الاجتماعي التي تعتمد أساسا على عامل الاشتراكات، داعيا هؤلاء إلى التقدم لمصالح وكالة ولاية تيبازة مباشرة للحصول على امتيازات التقسيط الشهري في دفع الاشتراكات المتأخرة قبل استفادتهم من تدابير الإعفاء الكلي لغرامات التأخير، مؤكدا في ذات السياق، أن الوكالة من خلال مصالحها المختصة، تسعى لإنشاء شباك متنقل، لتوسيع عملية التحسيس، من خلال الاتصال المباشر مع المواطنين، علاوة على توزيع المنشورات والمطويات، للمستخدمين من أجل بلوغ الهدف المنشود المتمثل في الوصول إلى أعلى عدد ممكن من المستخدمين بوكالة الضمان الاجتماعي وغير الناشطين.

ويرى صلاب أن أهداف الحملة تتمثل في استقطاب وتشجيع أكبر عدد ممكن من أرباب العمل وحثهم على ضرورة تسوية وضعيتهم في مجال الأعباء الاجتماعية، مع إبراز جهود قطاع الضمان الاجتماعي في مجال عصرنة التعامل مع أرباب العمل وتشجيعهم على استعمال القنوات الرقمية وفق ما يتلاءم مع إستراتيجية القطاع الخدماتية.

…

“المحتجون الصغار” طرحوا مشاكل كبيرة

تلاميذ يغلقون الطريق بالبويرة

أحسن حراش

أقدم عدد من التلاميذ المتمدرسين، رفقة أوليائهم القاطنين بكل من القلتة الزرقة وحوش جافاري التابعين لبلدية سور الغزلان جنوب البويرة، الإثنين، على الاحتجاج عن طريق غلق الطريق الوطني رقم 8، وذلك بسبب مشكل النقل المدرسي نحو عاصمة البلدية بالنسبة لتلاميذ الإكماليات وكذا بسبب الوضعية الكارثية للمدرسة الوحيدة بالمنطقة.

واستنادا إلى تصريحات بعض أولياء التلاميذ، فإن خطوتهم الاحتجاجية تأتي بعد تسجيل عدة نقائص على مستوى ظروف تمدرس أبنائهم، وعلى رأسها مشكل النقل المدرسي الذي ينقل أبناءهم المتمدرسين من منطقتهم نحو الإكماليات بمدينة سور الغزلان، حيث يجري نقلهم على الساعة السادسة صباحا، ليتركوا بالشارع إلى غاية الثامنة موعد الدخول، حيث يعود السائق لنقل العمال حسب الأولياء رغم تعاقده مع مصالح البلدية لنقل التلاميذ، هذا الأمر يتكرر مساء مع عودة أبنائهم على الساعة 6 مساء، مما يعرضهم لأخطار مختلفة كما قالوا ودفع بهم إلى الاحتجاج.

كما طرح الأولياء، وضعية مدرسة كليل بوجمعة التي تعاني من مشاكل عدة أهمها انعدام التهيئة خاصة بالأقسام التي تتسرب عبرها مياه الأمطار وكذا الساحة والمراحيض، مطالبين من خلال احتجاجهم بضرورة التدخل من أجل توفير ظروف تنقل مريحة وآمنة لأبنائهم الذين يتنقلون إلى غاية مدينة سور الغزلان بسبب انعدام متوسطة بالمنطقة، فضلا عن ظروف ملائمة لتمدرس أبنائهم بالمدرسة الابتدائية التي تحتاج إلى تهيئة وتحسين وضعيتها في أقرب الآجال حسب الأولياء.

أما رئيس بلدية سور الغزلان، لدى اتصالنا به لمعرفة رأيه حول المشاكل المطروحة من طرف الأولياء، فقد أكد لنا أنه استقبل هؤلاء رفقة رئيس الدائرة، أين تم التكفل بمشكل النقل من خلال صاحب الحافلة لتخفيض موعد الانطلاق والعودة بما يتماشى ومطلب الأولياء، إضافة إلى الشروع في تهيئة المدرسة من خلال مشاريع الولاية التي تمس الأقسام والساحة والمراحيض بشكل استعجالي.

…

مدان بسبع سنوات حبسا في قضايا عقار

رفض الإفراج الصحي عن مدير الوكالة العقارية لوهران

ب. يعقوب

أصدرت، الاثنين، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، قرارا جزائيا يقضي بموجبه رفض ملتمس الإفراج المشروط عن المدير السابق للوكالة الولائية العقارية لوهران “م. م” المحكوم عليه بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميعه ممتلكاته، لمتابعته في قضايا فساد طبقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06.

وجاء قرار الغرفة الجزائية، مؤيدا لالتماسات ممثل الحق العام على مستوى المجلس القضائي ذاته، برفض تمكين المدير الموقوف، من الإفراج المشروط بضمانات، الذي التمسته هيئة دفاعه، فالمتهم توبع بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، الغنى الفاحش غير المبرر وتبييض الأموال ونهب العقار وغيرها من التهم المحال بموجبها على القضاء.

وكانت هيئة دفاع المتهم تراهن على حرية مشروطة لنزيل المؤسسة العقابية في وهران، وتمكينه من الخروج من وراء القضبان تحت مسمى “الإفراج المشروط”، بعدما قضى محكومية أربع سنوات، بينما تنتظره ثلاث سنوات أخرى في السجن لصدور قرار جزائي في سنة 2000 يقضي بحسبه لمدة 7 سنوات.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن رفض الإفراج المشروط عن “م م”، وصف بالقانوني، لأن الإفراج وفق تقديرات قانونيين، يعود للسلطة التقديرية للقاضي، الذي رأى أن الملتمس لا يستند إلى أسس قانونية بحتة، وأن ذريعة الخروج المبكر من السجن بسبب الوضع الصحي الذي يتواجد عليه المحبوس في السجن، غير متوافرة في إجراءات الحال حسبما أشار إليه المصدر ذاته.

وكان مجلس قضاء وهران، فصل في أطوار ملف الوكالة العقارية لوهران في جوان 2020، بتسليط عقوبة سبع سنوات بحقه لتورطه في قضايا فساد تتعلق بنهب العقار على مستوى دائرة بئر الجير، والذي تجاوز 100 هكتار بهذه الدائرة، ببيعها بالدينار الرمزي، أي 1000دج للمتر المربع الواحد، ومنحها على وجه المحاباة خلال فترتي الواليين السابقين لولاية وهران محمد بوضياف وعبد الغني زعلان، هذا الأخير الموقوف في قضايا فساد والذي ينسب إليه الفضل في الترقيات القياسية للمدير الموقوف للوكالة العقارية من إطار ببلدية وهران إلى مستشار بديوانه قبل تعيينه مديرا للوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري.

وأسفرت التحقيقات الكبرى التي قادتها مصالح الأمن في وهران عن توقيف عدد معتبر من المسؤولين الأمنيين والتنفيذيين في وهران، ممن تورطوا في تبديد عقارات وهران ومراكمة ثروات هائلة على غرار رئيس الأمن الولائي لوهران الأسبق مراقب الشرطة صالح نواصري والعقيد المتقاعد من الجيش يمني هامل شقيق مدير الأمن الوطني الأسبق الذي أدين ب 4 سنوات حبسا نافذا عن تهمة تبييض الأموال، سوء استعمال النفوذ والثراء غير المشروع، علاوة على محاكمة رؤساء بلديات بئر الجير، السانية، عين الترك والكرمة.

وتلفت مصادر “الشروق”، إلى أن التحقيقات في ملف العقار في وهران، لا تزال مستمرة على قدر عال من الجدية، بالرغم من فصل العدالة في ملف الوكالة العقارية، حيث ترتبط تحقيقات الحال بحصول مسؤولين نافذين ومنتخبين وأبناء مسؤولين على عقارات في عين الترك بالدينار الرمزي، بالإضافة إلى تحقيقات مماثلة في بلدية بئر الجير، تخص استفادة منتخبين ومسؤولين سابقين على عقارات “محمية” بأسعار رمزية لا تفوق الـ 1000 دينار للمتر المربع الواحد.

…

أفراد العصابة كانوا بصدد الهجرة سرّا

حجز 12840 قرص مهلوس بوهران

ق. ج

تمكنت مصالح الشرطة ممثلة في فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة خطيرة تختص في الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية والمواد الصيدلانية، حيث تمّ توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 سنة و35 سنة، من بينهم مسبوقون قضائيا. العملية جاءت بعد المعلومات المؤكدة المحصلة عليها ميدانيا من طرف عناصر الفرقة، والتي مفادها قيام أفراد هذه الشبكة بترويج ونقل وتخزين هذه السموم داخل أحد المساكن بالجهة الغربية للولاية.

وبعد عملية تتبع ومراقبة لنشاطهم، تمّ تحديد هوية المشتبه فيهم ومكان تواجدهم، واستكمالا للتحقيقات الأمنية واستيفاء لكافة الإجراءات القانونية باستصدار إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، أسفرت عمليات التفتيش لمساكن المشتبه فيهم عن توقيفهم، مع حجز 12840 قرص من نوع برغابالين 300، و176 قرص من نوع “فاليوم 10 ملغ”، ومبلغ مالي قدر بـ15ألف دينار، وأسلحة بيضاء محظورة، متمثلة في “بوشية” وبندقية للصيد البحري، محرك قارب ب، 07 هواتف نقالة، ومركبة.

كما كشفت التحقيقات الأمنية، أن أفراد الشبكة كانوا بصدد الإعداد لعملية إبحار سري بعد اقتناء محرك قارب من أحد الشواطئ التابعة لولاية وهران، ليتم تحرير إجراء قضائي يتعلق بـ:(تكوين جمعية أشرار، مختصة في المتاجرة في المؤثرات العقلية والمواد الصيدلانية بطريقة غير شرعية ضمن جماعة إجرامية، حمل أسلحة بيضاء محظورة “بوشية، وبندقية صيد بحري” لاستعمالها لأغراض إجرامية، حيازة معدات الإبحار السري للإعداد لرحلة هجرة غير شرعية)، ضد المشتبه فيهم سيحالون بموجبه أمام العدالة.

…

ندرة أدوية وتوقف حصص العلاج بالأشعة

مرضى السرطان محرومون من العلاج بوهران

سيد احمد فلاحي

حالة كارثية، يعيشها مئات المصابين بداء السرطان بوهران، في الآونة الأخيرة، والسبب هو توقف حصص العلاج بالأشعة، على مستوى المؤسسات الاستشفائية، سواء بحي بلاطو أم بوعمامة “الحاسي”، الأمر الذي صعب مأمورية الطواقم الطبية التي أجبرت على تجميد كل الحصص العلاجية، منذ أكثر من شهر.

وبحسب ما صرح به عدد كبير من أهالي المرضى، فإن الوضع تأزم أكثر خلال الشهرين الأخيرين، حيث أدى انعدام الأدوية المستعملة في صورة “ميتوميسين”، و”الادوكسان”، و”النيوسار”، إلى عجز الأطباء عن مواصلة العلاج، والسبب الثاني هو تعطل آلة الخط الخاصة بالإشعاع، وهي كلها معطيات زادت من معاناة المرضى وأهاليهم، والأصعب من ذلك، أن هناك حالات فارقت الحياة بسبب انقطاع الحصص العلاجية، في حين هناك من الأقارب من صار يسابق الزمن، لجمع أكبر كمية ممكنة من الأدوية عبر الفايسبوك بنشر إعلانات موجهة للجالية الجزائرية في أوروبا، من أجل المساعدة والتطوع، بالتنسيق مع جمعيات خيرية، من أجل توفير تلك الأدوية المفقودة، وهي معاناة أخرجت الكثير من المرضى عن صمتهم، حيث ناشدوا وزير الصحة التدخل العاجل، وإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان .

من جهة ثانية، عبر بعض الممرضين، عن سخطهم من الحالة التي آلت إليها مؤسساتهم الاستشفائية في ظل غياب وسائل العمل، ما يجعلهم عرضة لانتقادات المرضى وأهاليهم، الذين يحملونهم مسؤولية توقيف حصص العلاج.

…

على مشارف أول زيارة إلى الولاية من طرف الوزير الأول

غياب مظاهر “التزويق” و”إخفاء العيوب” عن مدينة قسنطينة

ب. ع

من المنتظر أن يحل الأربعاء الوزير الأول أيمن عبد الرحمان ضيفا على عاصمة الشرق الجزائري، في أول زيارة عملية إلى الولاية، كما أفاد بذلك مصدر من المصالح الولائية، وهي أول زيارة لوزير أول منذ ثلاث سنوات.

وإذا كانت الزيارة مبرمجة ليوم غد الأربعاء، ساعات بعد لقاء رئيس الجمهورية بالولاة، حيث ستكون أول سنبلة من لقاح كورونا بمخابر صيدال بقسنطينة، فإن الملاحظة التي طغت على الحدث، هي غياب التحضيرات “الكرنفالية” التي تعوّد عليها المواطنون، قبل أيام، من مثل هذه الزيارات، التي في العادة تخصّ المناطق المعنية بالزيارة أو تلك التي يمرّ عبرها الوفد الحكومي، من خلال عملية الطلاء الواسعة وغرس الأشجار والأزهار وإطلاق مياه النافورات الراكدة والجافة، وتبليط الأرصفة وتعبيد الطرقات، لأجل إخفاء العيوب وإظهار ميزات ومحاسن هي في الأصل غير موجودة، على أمل ألا يعيش المواطنون نفس جحيم شلل حركة المرور التي تميز مثل هذه الزيارات في السابق.

من جهة أخرى، يأمل أبناء عاصمة الشرق الجزائري، أن تكون الزيارة فأل خير تنمويا، بعد التدهور الذي عرفته المدينة منذ انقضاء تظاهرة عاصمة الثقافة العربية، حيث ساءت أحوالها في جميع المجالات بشكل مريع، بسبب الأداء السيئ للذين تعاقبوا على إدارة جهازها التنفيذي والتسيّب والإهمال الذي عرفته الجماعات المحلية من دائرة وبلدية، وإلى حد الآن مازالت غالبية المشاريع التي انطلق العمل بها قبل احتفالية عاصمة الثقافة العربية 2015 لم تكتمل، ومنها ترميم وسط المدينة والمدينة القديمة وفندق سيرتا، والعديد من المساجد، وحتى بيت العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس في حي السويقة، إضافة إلى قصر المعارض في حي زواغي الذي مازالت أساساته شاهدة على انطلاقة من دون بناء، ودار الثقافة بعين عبيد، ودرب السياح الذي توقف بعثه من جديد في مرحلته الأولى، دون بقية المراحل ورُميت الدراسات الأجنبية والمحلية للمشروع، كما توقف خط التلفريك نهائيا عن العمل وهو الذي كلّف خزينة البلاد أكثر من مئة مليار سنتيم، وأنجزته شركة غرافانتا السويسرية وتم تدشينه في ربيع 2008 من طرف رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم، قبل أن يتوقف عن الخدمة في 2018 بحجة أعمال صيانة قارب زمنها أربع سنوات من دون أن تبدأ أصلا.

وكانت مصادر قد كشفت لـ”الشروق اليومي” أن تكاليف التحضير فقط لزيارة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى قسنطينة في بداية شهر ديسمبر من سنة 2007، قد تجاوزت المئة مليار سنتيم تم “رميها” في عمليات الطلاء والتزيين في كل المحطات التي مرّ بها الموكب الرئاسي مثل مطار محمد بوضياف وجامعة منتوري وشارع عبان رمضان وساحة أول نوفمبر وغيرها من مناطق الزيارة، كما ضاعت الملايير في نفس العمليات التزيينية المكررة في زيارات سابقة للرئيس الأسبق وخاصة خلال زيارات رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال، من دون أن تتجسد الوعود برغم مرور السنوات.

…

ينتظر حضور بن قيقي إلى الجزائر لمرافقة الجولة الوطنية لعملها

تنظيم العرض الأول لفيلم “الأخوات” بين 7 و10 أكتوبر

زهية. م

يرتقب تنظيم عرض أول لفيلم “الأخوات” ليمينة بن قيقي في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر “ما بين 7 و10 أكتوبر”. ويتوقع حضور المخرجة وفريق العمل مع بدء جولة العروض التجارية للعمل، وهذا بعد أن توصلت إدارة المركز الجزائري للسينما إلى اتفاق مع المخرجة التي قدمت نسخة عنه للمركز بصفته جهة شريكة في الإنتاج.

ويأتي تنظيم العرض الوطني لفيلم الأخوات تزامنا مع اقتراح قدمته إدارة المركز الجزائري لتطوير السينما للجنة الوطنية المكلفة بدراسة ترشيحات الأفلام الجزائرية لمسابقة الأوسكار، حيث يتوجب على الأفلام التي تقدم لمسابقة الأوسكار أن تستوفي جملة من الشروط منها تنظيم العرض الأول في بلد المنشأ وتنظيم جولة وطنية وعدد من العروض التجارية.

والجدير بالذكر أن الفيلم المذكور محل مشاكل إدارية وتسييرية سبق وأشارت إليها تقارير الخبرة المالية سابقا، وكان من ضمن الملفات التي خضعت مؤخرا للتحقيقات والتدقيق من طرف المفتشة العامة للمالية بل إن مخرجته لم تكلف نفسها عناء تسجيل إسم الجزائر كطرف منتج ضمن أفيش العمل، الذي عرض في مهرجان أنجوليم بفرنسا. وقد عرف هذا العمل سلسلة من المشاكل منذ أن رفض من طرف لجنة القراءة بالوزارة، مرتين متتاليتين قبل أن يعاد فرضه استنادا إلى علاقة المخرجة بعائلة الرئيس السابق.