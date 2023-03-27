أخبار الجزائر ليوم الإثنين 27 مارس 2023

تسجيل حالات مشتبه في إصابتها بالحمى المالطية، إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية

حليب الأبقار غير المبستر وراء الأعراض

تسجيل حالات مشتبه في إصابتها بالحمى المالطية بخنشلة

طارق.م

كشفت مصادر صحية بولاية خنشلة، للشروق، الإثنين، بأن بعض العيادات الطبية بالولاية، استقبلت منذ نهاية الأسبوع الماضي، حالات مشتبه في إصابتها بداء الحمى المالطية، ما استدعى مطالبتهم بضرورة الخضوع للمراقبة الطبية إلى حين ظهور نتائج التحاليل الطبية والأشعة المركزّة.

وأضافت مصادرنا بأن الحالات المشتبه في إصابتها بداء الحمى المالطية، أجمعت خلال خضوعها للكشف الطبي والاستفسار معها من طرف الأطباء، على تناولها لحليب الأبقار غير المبستر خلال وجبة السحور، والذي تم اقتناءه من بعض المحلات المتواجدة في بلديات إقامة المصابين.

وأضافت مصادرنا بأنه من بين الحالات المشتبهة سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 و60 سنة ينحدرون من بلديات المحمل، عين الطويلة، ششار، بابار، إضافة إلى متوسة والرميلة.

واشتبه الأطباء في إصابة هؤلاء الأشخاص بداء الحمى المالطية بعد أن ظهرت عليهم أعراض الداء المتمثلة في الإرهاق الشديد المصحوب بالتعرق والإسهال لدى البعض منهم.

وفي انتظار ظهور نتائج التحاليل المخبرية للتأكد من إصابة هؤلاء الأشخاص بداء الحمى المالطية من عدمه، تسود في أوساط المواطنين بولاية خنشلة، هذه الأيام حالة قلق كبيرة، حيث طالب بعضهم من مديرية المصالح الفلاحية ومديرية التجارة بالولاية ضرورة التدخل العاجل، لمعاينة ومراقبة مادة الحليب واللبن الطازج وغير المبستر المعروض للبيع هذه الأيام، في ظلّ تزايد إقبال المواطنين عليه، خلال أيام شهر رمضان المعظّم.

من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة والسكان بولاية خنشلة للشروق، أمس، بأن الحالات المشتبه في إصابتها تم استقبالها في العيادات الخاصة وتمت معاينتها من طرف الأطباء الخواص، الذين لا يمكنهم الإبلاغ عن الحالات المشبوهة إلاّ بعد ظهور نتائج التحاليل المخبرية والتأكد من الإصابة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هكذا حالات، ونفى ذات المصدر تسجيل أية حالة مؤكدة أو مشتبه بإصابتها بداء الحمى المالطية على مستوى المؤسسات الاستشفائية والعيادات العمومية في انتظار ظهور نتائج التحاليل التي خضع لها الأشخاص الذين ظهرت عليهم بعض الأعراض الشبيهة بأعراض الحمى المالطية.

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الجناة نفذوا العملية بطريقة هوليودية

إدانة عصابة سطت على مجوهرات بقيمة 1.7 مليار في وهران

ب. يعقوب

وقعت، مساء الأحد، المحكمة الجنائية الإستئنافية لوهران، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين موقوفين تتراوح أعمارهم بين 30-38 عاما، لوقوفهم خلف جناية سرقة هوليودية بحي النجمة في مدينة وهران والسطو على مجوهرات بداخل مسكن ما مقداره 1 مليار و 700 مليون سنتيم، في حين التمس ممثل الحق العام توقيع أحكام مشددة في حق المتهمين. وتوبع الموقوفون الأربعة بتهم جنائية تتعلق بتكوين جمعية أشرار، السرقة بالتعدد مع توافر ظروف التعدد. وبينت مجربات المحاكمة، أن أفراد التشكيل العصابي الخطير، استغلوا ظروف جائحة كورونا وتدابير الحجر المنزلي، لفرض منطقهم في أعمال السطو في جنح الظلام.

وبحسب الوقائع، فإن تفاصيل الحادثة وقعت في شهر أبريل 2020، حينما تقدم الضحية القاطن بحي النجمة إلى مصالح الدرك في وهران بشكوى تضمنت تعرض منزله لسرقة مبلغ مالي ومجوهرات ثمينة ملك لحرمه.

الأبحاث الأمنية المنجزة، أسفرت عن تحديد هويات المتهمين من خلال الاستعانة بتقارير الخبرة التقنية التي جاءت نتيجة رفع عينات من البصمات من مكان وقوع السرقة، و أفصح التحقيق، أن العصابة المفككة خططت لتنفيذ عملية السرقة بعد أسبوع من ترصد تحركات حرمه دخولها وخروجها من روضة الأطفال إلى البيت.

العصابة أقدمت على توزيع الأدوار من خلال مراقبة تحركاتها و التسلل إلى الجدار المجاور لأحد الجيران، فيما قام المتهم الرابع بجمع الأموال والحلي من صندوق خاص.وأبرزت الوقائع أن أحد المتهمين له سوابق عدلية في هكذا جرائم وسبق أن خطط نفس الجريمة في وقت سابق، كما أن العصابة وجدت ضالتها في هكذا أنشطة إجرامية في عز أزمة كورونا، التي تميزت بقلة الحركة وهدوء الشوارع. وفي جلسة المحاكمة، حاول أحد المتهمين 38 عاما إنكار المنسوب إليه على أساس أنه كان مصاب بوباء كوفيد 19، فيما اعترف الشريك الثاني بالتهم الموجهة إلى كافة المتهمين وأن ما ورد في محضر الضبطية القضائية كله على صلة بالواقعة، فيما واجه ممثل الحق العام، أفراد العصابة باعترافاتهم أمام هيئات التحقيق وتقارير الأمن، التي بينت خطورة جرائم العصابة في التسلل إلى بيوت الأشخاص والسطو على الأموال والمجوهرات.

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وفاة سائق أجرة وإصابة خمسة ركاب في حادث بقالمة

ن. طلحي

خلّف حادث مرور الإثنين، بولاية قالمة، وفاة شيخ يبلغ من العمر 79 سنة، وإصابة خمسة أشخاص آخرين بإصابات وجروح متفاوتة الخطورة، تم اسعافهم ونقلهم على إثرها إلى المستشفى.

الحادث المميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 20 في جزئه الرابط بين ولايتي قالمة وقسنطينة، وتحديدا على بعد نحو حوالي كيلومترين من بلدية سلاوة عنونة، أين وقع اصطدام عنيف بين سيارة أجرة من نوع بيجو 505 مرقمّة بولاية باتنة، وأخرى سياحية من نوع بيجو 207 تحمل ترقيم ولاية قالمة، ما تسبب في وفاة سائق سيارة الأجرة البالغ من العمر 79 سنة في عين المكان متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها، فيما اصيب خمسة اشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 24 و75 سنة، بجروح متفاوتة، وقد اضطر عناصر الحماية المدنية لاستخدام أدوات القطع والتفكيك لإخراج جثّة الضحية المتوفى من هيكل السيارة المحطّم، وتحويلها إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية هواري بومدين.

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المتهم كان ينشط في جماعة إرهابية

تأجيل قضية حارس بلدي سابق شارك في قتل زميله ببومرداس

سعيدة. م

أرجأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، الإثنين، البت في قضية حارس بلدي سابق في عقده الخامس ارتكب جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد مع الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وتسهيل أعمالها منذ سنة 2002 وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع. عملية التوقيف جاءت بناء على معلومات وردت مصالح أمن دائرة اختصاص برج منايل تفيد بوجود حركات مشبوهة لبعض الأشخاص على مستوى منطقتي عين الحمراء وأولاد علي المعروفتين بالنشاط الإرهابي.

وكان من بين المشتبه فيهم المتهم في قضية الحال الذي تم الترصد له على مدار فترة طويلة، حيث تبين أن هذا الأخير يعمل لصالح الجماعات الإرهابية المسلحة الناشطة في ظل سرية برج منايل المنضوية تحت لواء كتيبة “جند الأنصار” وقد اعترف هذا الأخير أنه كان يعمل لصالح الإرهابي المكنى بـ”أبي صهيب” بعد أن غير نشاطه من محاربة الإرهابيين خلال العشرية السوداء إلى دعمهم وإسنادهم حاليا أضاف هذا الأخير أنه كان بصدد ملاقاته بعد أسبوع لتسليمه شيئا من المؤونة من الألبسة والأحذية مع الأغطية الشتوية وسط الأحراش بمنطقة وادي الأربعاء.

وعلى هذا الأساس قامت القوات المشتركة للجيش والأمن الوطني بمداهمة المكان ومحاصرة الجماعة الإرهابية المكونة من 3 أشخاص تم القضاء على اثنين منهم، في حين أوقفت المدعو “أبو صهيب” الذي كان محل بحث منذ التحاقه بالعناصر الإرهابية وارتكابه لعملية قتل بشعة في حق عنصر بالحرس البلدي، وبهذا يكون المتهم في قضية الحال قد شارك في قتل زميله، هذا إلى جانب مجموعة أخرى من الأعمال الإجرامية التي شارك فيها مع زملائه في السرية كأعمال التهديد وابتزاز المواطنين من أجل سلبهم أموالهم لاسيما عمليات التفجير التي مست حواجز أمنية ومواكب خاصة بعناصر الشرطة أسفرت عن قتل وإصابة عدد كبير منهم على مدار فترة نشاط الجماعة.

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إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

نوارة. ب

سلّم الإرهابي المسمى “ملوكي لحبيب” المكنى “ربيع”، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وقنبلتين يدويتين بمشعلين و5 مخازن وكمية من الذخيرة.

وكان الإرهابي ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2012، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

وتأتي هذه العملية، يضيف المصدر، لتُعزز سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تُؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات وأفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

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الجمارك تحجز 2800 لتر من المازوت ببرج باجي مختار

ق. م

تمكنت مصالح الجمارك، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 2800 لتر من وقود المازوت الموجه للتهريب بولاية برج باجي مختار، حسب ما أفاد به الاثنين بيان للمديرية العامة للجمارك.

وجاء في البيان أن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي تمكنوا بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 14 برميلا بسعة 200 ل من المازوت بمجموع إجمالي قدر بـ2800 لتر مع حجز مركبتين رباعيتي الدفع.

وتندرج هذه العملية – حسب البيان – في إطار تنسيق النشاط العملياتي بين أجهزة الدولة في سبيل حماية الاقتصاد الوطني، ومكافحة شتى أشكال التهريب.

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حجز أزيد من 10 آلاف قرص مهلوس بقسنطينة

واج

تمكنت فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من حجز 10.400 قرص مهلوس وتوقيف ثلاثة أشخاص ببلدية الخروب بقسنطينة، حسب ما علم الاثنين من خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية.

حيثيات القضية تعود لاستغلال معلومات مؤكدة وردت لعناصر الشرطة بذات الفرقة مفادها قيام شخص ينحدر من إحدى الولايات الشرقية للبلاد بنقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على متن شاحنة قادمة من إحدى ولايات الشرق مرورا بمدينة قسنطينة، فيما تتولى مركبة سياحية مراقبة الطريق وتسهيل حركة مرور الشاحنة.

وبناء على ذلك تم وضع نقطة مراقبة أمنية على مستوى مفترق الطرق بمدينة الخروب أين كللت الأبحاث بتوقيف المركبتين على متنهما 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و46 سنة وبإخضاعهم للتفتيش بالاستعانة بالكلب البوليسي تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ10.400 كبسولة داخل الشاحنة مخبأة بإحكام بأماكن متفرقة داخل المحرك.