أخبار الجزائر ليوم الإثنين 27 ماي 2024

حجز 87 شجيرة من القنب الهندي، شاب يعرض العملة المزورة للبيع عبر الفايسبوك

حجز 87 شجيرة من القنب الهندي في بجاية

ع. تڤمونت

تمكن درك بجاية من حجز 87 شجيرة من القنب الهندي مع توقيف شاب متورط في القضية وذلك بعد ما استغل هذا الأخير فناء منزله العائلي بغرض غرس الأشجار المذكورة، إذ في إطار الوقاية والحضور الردعي في الميدان ضد كل أشكال الجريمة، فقد تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لبجاية من حجز 87 شجيرة من القنب الهندي بقرية الغابة الواقعة بإقليم بلدية سمعون.

وتعود وقائع القضية بناء على معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لسمعون مفادها قيام أحد الأشخاص باستغلال فناء منزله العائلي لغرس وزراعة نبتة القنب الهندي، بقرية الغابة بلدية سمعون.

على اثر ذلك، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة مدعمة بفرقة السينوتقني اختصاص مخدرات، وبعد تفتيش منزل المشتبه فيه تم العثور على 87 شجيرة من القنب الهندي، وقد تم توقيف المعني مع انجاز ملف في القضية.

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“جنايات” سيدي بلعباس أدانته بخمس سنوات سجنا

شاب يعرض العملة المزورة للبيع عبر الفايسبوك

زواوية. ق

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سيدي بلعباس الاثنين، بـ5 سنوات سجنا في حق الشاب المدعو (ب، ز) البالغ من العمر 22 سنة، بتهمة تقليد أوراق نقدية، ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، وتوزيع أوراق نقدية مقلدة .

تفاصيل القضية تعود إلى رصد أعوان الشرطة الإلكترونية، تحركات مشبوهة لأحد الشباب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة الفايسبوك، حيث كان المعني يعرض على رواد تلك المواقع، بيع أوراق نقدية مزورة، مقابل مبالغ مالية سليمة، وبعد تحريات مكثفة من طرف أعوان الشرطة لتحديد هوية الشاب، قام هؤلاء بوضع كمين له ـ حيث اتصل به أحد رجال الأمن، وطلب ملاقاته من أجل شراء من عنده الأوراق النقدية المزورة، المتهم لم يتأخر على طلب الشاري، حيث اتفق الطرفان على اللقاء بوسط المدينة، أين تم توقيفه من طرف الشرطة وبحوزته، أكثر من 33 مليون سنتيم مزورة .

المتهم وخلال التحقيق معه، نفى أمام الضبطية القضائية، أن يكون المبلغ المحجوز ملكا له، حيث صرح وقال إنه يحتال وينصب على الناس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا بأنه يقوم بحظر كل من تواصل معه، بمجرد أن يقوم بصب المبلغ المالي في حسابه البريدي الجاري، كما أكد في تصريحاته بأنه لم يقم يوما بتزوير الأوراق النقدية، ولا يعرف كيفية حتى القيام بهذه العملية.

نفس الأقوال، أعاد المتهم الإدلاء بها، على مسامع هيئة المحكمة، متمسكا بنفس التصريحات عند الإجابة عن أسئلة المحكمة، بينما ركزت محامية الدفاع، في مرافعتها على عدم وجود أي قرائن قانونية تثبت إدانة المتهم، خاصة أن مصالح الشرطة، لم تعثر على أي معدات مستعملة في التزوير، بمنزل المتهم، الكائن ببلدية عين قادة، بولاية سيدي بلعباس، وقدمت محامية الدفاع أيضا، تقريرا للخبرة الشرعية، يؤكد اختلال السلامة العقلية للمتهم، أين أوضح التقرير، أن المتهم يعاني من فصام ذهني، مما يعني عدم مسؤوليته عن أفعاله .

من جهته، التمس النائب العام، من هيئة المحكمة التماس عقوبة 20 سنة سجنا بحق المتهم، نظرا للجرم الذي قام به، خاصة لخطورة هذا الفعل الذي يهدد الاقتصاد الوطني، لتنطق في الأخير هيئة محكمة الجنايات، بـ5 سنوات سجنا في حق المتهم الشاب الذي احتال على عشرات المواطنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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ثاني حادث مميت بالمفرغة العمومية المهجورة

وفاة شاب في انهيار حفرة تنقيب عن الرصاص بباتنة

طاهر حليسي

لقي شاب حتفه ظهر الإثنين، في مفرغة النفايات القديمة ببوزوران، الواقعة بمحاذاة الطريق الاجتنابي الشرقي لمدينة باتنة، عقب سقوطه في حفرة عميقة، هيئت خصيصا لأشغال حفر وتنقيب عن مادة الرصاص.

وانتشلت فرق التدخل للوحدة الرئيسة مدعومة بفرقة البحث والتدخل في المناطق الوعرة جثة شاب 32 سنة هوى داخل الحفرة على عمق يقارب الستة أمتار، قبل أن تردمه أتربة انهالت عليه خلال انشغاله بتجميع مادة الرصاص.

وفيما تم تحويل جثة الشاب على مصلحة حفظ الأموات للمستشفى الجامعي للمدينة، فتحت مصالح الأمن تحقيقات في الحادثة التي واكبت منذ أشهر ظاهرة مقلقة تمثلت في إقبال كثير من الأشخاص على عمليات حفر وتنقيب يشبه الأشغال المنجمية بحثا عن رصاص يباع بـ100 دج للكيلوغرام الواحد ويدر مليون سنتيم يوميا على المشتغلين فيه. ولم تستطع السلطات المحلية وضع حد للظاهرة رغم التوقيفات التي مست مجموعات من ممارسي هذه المهنة الخطرة وغير المرخصة، التي أودت قبل أشهر بحياة شاب في ظروف مشابهة، بعدما انهالت عليه أتربة فيما نجا زميله بأعجوبة، إثر تدخل فرق الحماية المدنية التي انتشلته في الرمق الأخير، وحُوّل على عجل لمصلحة الطوارئ للمستشفى الجامعي بن فليس التوهامي بباتنة.

ويتقاطر على المنطقة شبان كل ليلة مزودين بمصابيح يدوية، لحفر آبار طولية قبل النزول إليها بواسطة حبال لتقطيع مادة النحاس من الطبقات البارزة منها، قبل شحنها في سيارات بغرض بيعها لأصحاب الخردوات.

وكانت السلطات وضعت إشارات تحذيرية من العمل بهذه المناطق، بعد حادثة وفاة شاب منذ أشهر، بيد أن ذلك لم ينه الظاهرة التي تعاظمت مسجلة إصابات التهابية في أقدام عشرات الممارسين لتواجد مواد كيماوية بالمكب الذي ردمت به بطاريات ومولدات كهربائية تحتوي زيت الأسكاريل الخطير، كما أفضت إلى وفاة مأساوية لشاب آخر، ظهر الإثنين.

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نتائج الخبرة الطبية أعفته من العقوبة

نقل مرتكب جريمة “ّقتل الأصول” بأم البواقي إلى مصحة عقلية

ج .لمودع

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي مؤخرا، ببراءة أستاذ في العقد الخامس من عمره، من جناية القتل العمدي التي راحت ضحيتها والدته المسنة والمعوقة، مع الأمر بتحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية لمتابعة حالته الصحية.

وتعود وقائع هذه القضية إلى فجر التاسع عشر من شهر فيفري من السنة الماضية، عندما تم ابلاغ مصالح الضبطية القضائية ببلدية قصر الصبيحي بولاية أم البواقي، بأن حادثا أليما قد وقع داخل أحد المساكن بحي 20 مسكنا فرديا ترقويا بقصر الصبيحي، ليتنقل إثر ذلك عناصر الضبطية إلى مسكن المسمى “ح،ن” وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم الدخول إليه، أين عثروا على الأم الضحية ملقاة على الأرض، وهي جثّة هامدة، ليتم تحويلها إلى المستشفى وإخضاعها للتشريح الطبي الذي أكد أن الوفاة غير طبيعية وأن الأم الضحية قد توفيت نتيجة تعرضها للضرب على مستوى القفص الصدري المصحوب بالخنق، كما عثر عناصر الضبطية القضائية خلال معاينتهم للمسكن على الأثاث المنزلي محطما ومبعثرا مما يؤكد وقوع شجار ومقاومة، حيث سمع الجيران في يوم الوقائع صراخ الابن المتهم ينبعث من داخل المسكن في فجر نفس اليوم. ممثل النيابة العامة وفي مرافعته، أكد بأن أركان جريمة القتل قائمة في حق المتهم، وأن كل الأدلة تؤكد إقدامه في يوم الوقائع على إزهاق روح والدته التي رعته وجعلته رجلا متعلما، ملتمسا معاقبته بالسجن المؤبد.

دفاع المتهم وفي مرافعته أسهب مطولا في الحديث عن خصال موكله، مؤكدا بأنه من غير المعقول أن يكون من قام برعاية أمه منذ عدّة سنوات وفضل أن يعيش أعزبا لأجلها بعد ما طلق زوجتين رفضتا التكفل برعاية والدته، أن يزهق روح أمه وهو في كامل قواه العقلية، مستعرضا تقارير خبراء الأمراض العقلية التي تثبت إصابة المتهم باختلالات ونوبات عقلية، وأنه لا يعي ما يفعل لحظة تعرضه لتلك النوبات، وذكر دفاع المتهم بعض المواد القانونية التي تنص على إلزامية عدم معاقبة المريض عقليا وأنه لا يتحمل المسؤولية الجزائية، مؤكدا بأن البحث الاجتماعي كان في صالح موكله الذي يتميز بأنه بار بوالديه ومربي أجيال نزيه، وأنه يمر بظروف عائلية صعبة وقاهرة، كما أنه كان لحظة إقدامه على ارتكاب فعلته في حالة جنون وهستيرية وأنه غير واع بما يصدر منه، خاصة وأن المتهم تولى التكفل بأمه المعوقة ورعايتها منذ أن طلقها والده، حين كان سنه اثنتي عشرة سنة، وانتسب إلى التربية والتعليم بعد حصوله على شهادة الماستر02 علوم شرعية من جامعة الحاج لخضر باتنة، كما أنه كان مواضبا على الصلاة ويؤم المصلين، ملتمسا تبرئة ساحة موكله.

وبعد المداولة القانونية، نطقت هيأة المحكمة ببراءة المتهم مع تحويله لمستشفى الأمراض العقلية لمتابعة حالته المرضية.

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تضم سيدة مرتبطة بشركة وهمية في العاصمة

تفكيك شبكة تستعمل 91 ختما لتزوير المحررات الرسمية بسطيف

سمير مخربش

نجحت مصالح أمن ولاية سطيف الأحد، في تفكيك شبكة وطنية تضم 9 أشخاص من بينهم امرأة، مختصة في تزوير المحررات الرسمية والوثائق الإدارية والمصرفية، بالتعاون مع شركة وهمية تحتال على خزينة الدولة.

العملية نفذها أفراد فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سطيف، التي تابعت التحركات المشبوهة لمكتب أعمال بمدينة العلمة، والذي ركز نشاطه على تزوير الفواتير، والمحررات المصرفية بطريقة جريئة وغير مألوفة، حيث حل محل هيآت عمومية وبنكية، وأصبح يقدم وثائق تحت الطلب. ويتم ذلك بتواطؤ تجار من مدينة العلمة وخارجها، والذين يستعملون أختامهم الرسمية لتحرير فواتير وهمية مقابل عمولات مالية. هذه العمولات يتم دفعها في حساب شركة وهمية بالجزائر العاصمة بطريقة احتيالية عالية الدقة. وهو النشاط الذي تبنته شبكة وطنية قامت بعدة عمليات عبر مختلف ولايات الوطن.

واتضح من خلال التحريات أن هناك امرأة تبلغ من العمر 32 سنة تورطت في هذا النشاط المشبوه، حيث تقوم باستنساخ كشوف بنكية ومصرفية يستفيد منها صاحب الشركة الوهمية. ومع الخطة التي وضعها عناصر الأمن، تم توقيف هذه المرأة، وحجز أدوات العمل التي كانت بحوزتها والمتمثلة في حاسوبين وطابعة، وهي الأجهزة التي كانت تستعمل في تزوير العديد من الوثائق الرسمية، والتي عثرت عليها الفرقة بتفقد الحاسوبين.

كما تم توقيف صاحب الشركة الوهمية البالغ من العمر 36 سنة، وهو المستفيد الرئيسي من كل المعاملات الوهمية، واتضح أنه يستغل كشوفات بنكية وهمية مسترجعة من أجل تبرير تعاملاته التجارية، التي كان يزورها بطريقة احترافية، ثم يقدمها إلى مصالح الضرائب على أنها وثائق سليمة. ويقوم بتحرير فواتير لا وجود لها في الواقع، ويكون ذلك بالاشتراك مع عدة أطراف تستفيد بنسبة من العمولة عن كل عملية.

وحسب بيان مصالح الأمن بولاية سطيف، فإن هذا النشاط كبَّد الخزينة العمومية خسائر جد معتبرة، ويدخل في إطار الغش والتهرب الضريبي. وأفضت التحريات إلى توقيف باقي المشتبه فيهم، الذين ينحدرون من ولاية شرقية مع استرجاع 91 ختما، و4 أجهزة إعلام آلي وطابعتين، وهي الأدوات التي استعملت في تزوير وثائق ومحررات رسمية.

وقد وصلت حصيلة الموقوفين إلى 9 أفراد من بينهم امرأة، والذين أحيلوا على الجهات القضائية بتهمة تحرير فواتير تجارية، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، والغش والتهرب الضريبي، وتبييض الأموال، وهي التهم التي سيمثلون على إثرها أمام محكمة العلمة التي ستنظر في الملف لاحقا.

وقد صنفت القضية كإحدى العمليات الدقيقة التي نجح عناصر الأمن بولاية سطيف في فك خيوطها المتشابكة، والتي تمتد لعدة ولايات بتواطؤ تجار احترفوا التحايل، رفقة بعض العناصر التي حققت ربحا سريعا من خلال وثائق ونشاطات وهمية.

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مجهود موسم كامل ضاع خلال دقائق

البَرَد يتلف 2900 هكتار من المحاصيل الزراعية بميلة

نسيم عليوة

تسبب التساقط الكبير لحبات البرد بالجهة الجنوبية من ولاية ميلة، نهاية الأسبوع الفارط، في إتلاف أكثر من 2900 هكتار من المساحات المزروعة من الأراضي الفلاحية ببلديات التلاغمة، شلغوم العيد، تاجنانت، من مختلف أنواع الحبوب قمح صلب ولين، شعير، الخرطال، البطاطا، البقول الجافة وبعض الأشجار المثمرة، والتي تأثرت بشكل كبير بالتساقط الغزير لحبات البرد التي أتلفت المحاصيل الزراعية بنسب أضرار متفاوتة وأدخلت الفلاحين بالمنطقة في حيرة من أمرهم، مطالبين الجهات الوصية بإحصاء شامل للمناطق المتضررة وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، بعد ما كانوا يأملون في موسم فلاحي جيد بعد التساقط الغزير للأمطار الذي شهدته الولاية خلال الموسم الفلاحي 2023/2024، حيث استبشر الفلاحون بولاية ميلة أواخر شهر مارس المنقضي خيرا بعد التساقط الكبير للأمطار والثلوج على جل مناطق الولاية، وزادهم اطمئنانا على انتاجهم وحبوبهم التي زرعوها في انتظار موعد الحصاد والدرس مع بداية شهر جوان القادم لرفع المردود وتسجيل انتاج وفير في مادة الحبوب وتعويض سنوات الجفاف التي عرفتها الولاية وأثرت بشكل كبير على الكثير من الفلاحين الذين دخلوا في ديون وتسببت لهم في خسارة كبيرة مثل السنة الماضية اين دفع الكثير من الفلاحين بالجهة الجنوبية من الولاية وحتى الشمالية على غرار احمد راشدي ووادي النجاء وفرجيوة وغيرها إلى ترك محصولهم الفلاحي في سنابله بدون حصاد بسبب الجفاف وشح المردود إلى مستويات لا يمكن حتى إدخال آلة الحصاد لدرسه.

من جهتها قام مكتب اتحاد الفلاحين بالجهة الجنوبية لميلة بتشكيل لجنة لمعاينة الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية على أن تباشر لجنة من المصالح الفلاحية عملية المعاينة المباشرة وتقييم الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، خصوصا أن التساقط الكثيف لحبات البرد جاء على مرحلتين في نفس الأسبوع مما أدى ألى إتلاف المحاصيل الزراعية بكل من مشاتي القنطرة، مشتة العربي، مشتة اوسكورت، مشتة عين الفلوس، مشتة المغلسة، مشتة المرابطة، مشتة تاهماشت، مشتة بوعشبية، مشتة الهمايش، وحسب مصادر من اتحاد لفلاحين بالجهة الجنوبية لولاية ميلة، فإن المساحات المصرح بها للمحاصيل الزراعية المتضررة كحصيلة أولية في المرة الأولى تقدر بـ1900 هكتار من الحبوب منها 940 هكتار قمح صلب، 265 قمح لين، 695 شعير بنسب أضرار متفاوتة من منطقة إلى أخرى منها ما تعرضت للإتلاف الكلي، لترتفع في المرة الثانية من التساقط لحبات البرد إلى 2900 هكتار في انتظار تقييم الخسائر بدقة.

أما عن عدد الفلاحين المتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة فوصل إلى 56 فلاحا، خسروا محاصيلهم الزراعية في رمشة عين، في انتظار الانتهاء من تقييم الخسائر والفلاحين المتضررين بشكل شامل الأيام المقبلة، حيث تم وضع سجل لتسجيل الفلاحين المتضررين جراء هذه التقلبات الجوية في القسم الفرعي الفلاحي لبلدية شلغوم العيد عقب الحادثة مباشرة.

وتعد ولاية ميلة من بين الولايات الرائدة في انتاج الحبوب وتحقيق ارقام قياسية في هذه الشعبة، حيث تقدر المساحة التي برمجت زراعتها بمختلف أنواع الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2023-2024 بولاية ميلة بـ121500 ألف هكتار، للموسم الفلاحي الحالي، هذه المساحة مخصصة لإنتاج القمح الصلب بمجموع 72 ألف هكتار والقمح اللين (20 ألف هكتار) والشعير (21 ألف هكتار) والخرطال (4 آلاف هكتار) على وجه الخصوص، كما ان المساحة المخصصة هذا الموسم لتكثيف البذور تقدر بـ6850 هكتار من إجمالي المساحة المبرمجة.

للإشارة فإن المساحة الإجمالية المتضررة من التقلبات الجوية الأخيرة وتساقط حبات البرد بالجهة الجنوبية لولاية ميلة، تبقى مرشحة للارتفاع، حيث أن المديريات الفرعية التابعة للقطاع تعمل حاليا على إحصاء الأراضي الفلاحية المتضررة والتي لم يتم التصريح بها بعد من قبل بعض الفلاحين لتحديد المساحة المتضررة هذا الموسم بدقة من مختلف أنواع الحبوب والمحاصيل الزراعية في مختلف الشعب.