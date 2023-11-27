أخبار الجزائر ليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

توقيف تاجر لمضاربته في العدس والفاصوليا، اختناق سيدة بالغاز في قسنطينة

توقيف تاجر لمضاربته في العدس والفاصوليا بنقاوس بباتنة

ط. ح

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بنقاوس، ولاية باتنة، بالتنسيق مع أعوان التجارة، تاجرا متلبسا بحيازة كميات من بقول العدس والفاصوليا، الموجهة للمضاربة.

وتم التوقيف بعد عملية تفتيش ومراقبة لمجموعة من المحلات التجارية وسط مدينة نقاوس، حيث عثر لدى التاجر “ب.أ” 37 سنة، على حصص متكونة من 50 كلغ من مادة العدس و42 كلغ من مادة اللوبيا، غير معروضة للبيع طبقا للتعليمات المنصوص عليها، ومموهة بإحكام وسط مواد غذائية مختلفة بالمخزن الخلفي للمتجر.

وحررت للمعني محاضر مخالفة إدارية وجزائية، قبل تقديمه إلى الجهات القضائية المختصة، فيما سلمت المواد المحجوزة لمفتشية أملاك الدولة بالدائرة.

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يسطوان على 1.3 مليار بالشلف ويحاولان “الحرقة”

م. قورين

جرى، الاثنين، توقيف شابين يبلغان من العمر 23 و24 سنة من طرف مصالح الدرك الوطني بالشلف، وبحوزتهما أكثر 1.3 مليار سنتيم، منها 980 مليون سنتيم نقدا، وما قيمته 380 مليون سنتيم من المجوهرات قاما بسرقتها من أحد المنازل، الكائن بالمخرج الشمالي لمنطقة الموافقية، بغرض توفير تكاليف الهجرة غير الشرعية عبر قوارب “الحرقة”.

العملية، حسب مصادر “الشروق”، تمت على إثر شكوى من قبل أحد المواطنين بقرية الحباير، مفادها تعرض مسكنه لسرقة مبلغ مالي ومجوهرات، وبعد تدخل مصالح الأمن وفتحها تحقيقا في القضية باستعمال أحدث التقنيات، تم تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما، وبعد إخضاعهما للتحقيق، اعترفا بقيامهما بالسرقة، كما كشفا عن مكان إخفاء المسروقات بمنزليهما، ولدى مداهمة مسكنيهما، تم العثور على الأموال والأشياء المسروقة، واعترف الموقوفان بأنهما كانا بصدد إتمام التحضيرات لمغادرة البلد بطريقة غير شرعية، عبر قوارب “الحرقة”، وبعد إتمام إجراءات التحقيق، تم تحويلهما على أروقة محكمة الشلف.

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اختناق سيدة بالغاز في قسنطينة

س. ع

عاش حي 158 مسكن ببلدية ديدوش مراد بولاية قسنطينة، مساء الأحد، حالة اختناق بالغاز طالت سيدة في الأربعين من العمر،عانت من صعوبة في التنفس جراء استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من سخان الماء المتواجد في حمام المنزل في غياب التهوية في مسكن الضحية .

وقد تلقت الضحية الإسعافات الأولية من طرف مصالح الحماية المدنية بعين المكان وتم نقلها إلى مستشفى “ديدوش مراد”، حيث تحسنت حالتها الصحية وغادرت المشفى.

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إتلاف 160 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة ببرج بوعريريج

وردة بوجملين

حجزت مصالح أمن ولاية برج بوعريريج 160 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة والتي كانت موجهة للاستهلاك البشري، حيث قامت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي خلال مراقبتها لمحلات بيع اللحوم بحجز 160 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة كانت معروضة داخل محلات لبيعها، ورغم أنها كانت تبدو صالحة للاستهلاك، الا انه وبعد فحصها من طرف الطبيب البيطري تبين أنها فاسدة، حيث قامت مصالح الأمن بإتلاف الكمية المحجوزة وإحالة صاحب المحل إلى العدالة للفصل في الجريمة.

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نصب ممر مؤقت بين ضفتي الوادي

مصير مجهول لعبد المالك خبزاوي بعد أربعة أيام من فقدانه

ع. تڤمونت

تحولت، منذ أربعة أيام، منطقة برج ميرة، مركز بلدية تاسكريوت بشرق بجاية، إلى ورشة مفتوحة وذلك إثر حادثة انهيار جسر كان يربط ضفتي المنطقة بسبب السيول التي تسبّبت في فيضان وارتفاع منسوب وادي أڤريون، ثاني أضخم وديان بجاية بعد وادي الصومام.

وهي الحادثة التي تحولت، للأسف، إلى مأساة عقب الإعلان عن فقدان شخص بالمكان والذي يجهل مصيره إلى غاية زوال يوم الاثنين، فيما تواصل فرق الحماية المدنية عمليات البحث عن الشخص المفقود على امتداد مسار وادي أڤريون بمساهمة العديد من المواطنين المتطوعين، الذين ساندوا عائلة المفقود في هذه المحنة وعلامات الحزن والأسى بادية على وجوههم، فيما تأمل العائلة رؤية ابنها عبد المالك حيا أو ميتا، حيث يظل في هذا الصدد، سكان قرية آيث مبارك ككل سكان بلدية تاسكريوت والولاية، يترقبون أي جديد كما يظل آخرون يرقبون الوادي طوال فترات اليوم وحتى خلال ساعات الليل رغم البرودة الشديدة التي تميز الأجواء.

وكان الحزن حاضرا أيضا بابتدائية “زياني مسعود” أين كان يشتغل عبد المالك، بعدما افتقد تلاميذ المدرسة المذكورة وجبتهم الدافئة من يدي من كانوا يلقبونه “عمي مالك” كما تأثر زملاؤه بهذه الحادثة الأليمة، علما أن المفقود “عبد المالك خبزاوي”، البالغ من العمر 49 سنة، أب لطفلين وعامل بسيط ببلدية تاسكريوت، حيث كان- حسب تصريحات شقيقه- يوم الحادثة، ببيته جراء الأمطار الغزيرة، إلى أن سمع بخبر فيضان الوادي وإمكانية انهيار الجسر الرابط بين الضفتين، قبل أن يخرج مسرعا من أجل مرافقة ابنه الذي كان يمارس رياضة الجيدو بقاعة كائنة بالضفة الأخرى من المسكن العائلي لكن الجسر قد انهار بمجرد وصول عبد المالك إلى المكان، وذلك قبل أن تجرف السيول كميات هائلة من الأتربة المحيطة بالوادي ومعها عبد المالك الذي اختفى عن الأنظار منذ تلك اللحظة.

من جهة أخرى، تم مساء الأحد، فتح ممر مؤقت يربط ضفتي منطقة برج ميرة، وذلك بعد تجنيد كل الآليات المتاحة بالمكان، عمومية كانت أو خاصة، حيث يسمح الممر بتنقل الأشخاص والمركبات بين الضفتين وباتجاه بلدية آيث إسماعيل وهو ما يسمح بتفادي الدوران عبر نفق خراطة، علما أن الطريق المقطوع ليس إلا بالطريق الوطني رقم 9 القديم المؤدي من جهة، نحو بلدية آيث إسماعيل، ومن جهة أخرى، إلى خراطة عبر منعرجات شعبة لاخرة.

وقد تم تعزيز الورشات بوسائل إضافية من أجل ترميم الطريق المتضرر مع إزالة مخلفات السيول، وبالتالي، تهيئة المكان قصد الشروع في إعادة إنجاز الجسر المنهار وهي العملية التي من المرتقب أن تتم في ظرف وجيز خاصة بعد المساهمة الفعالة التي قدّمتها المقاولات المتواجدة بالمكان، إذ أن الأهم في الوقت الحاضر يبقى العمل على إعادة تشييد الجسر المنهار وذلك ضمانا لتنقل المواطنين بين ضفتي الوادي، خاصة بالنسبة للعمال والمتمدرسين وحتى المرضى، حيث من المرتقب أن تتم العملية في أسرع وقت علما أن الممر المؤقت المنجز حاليا قد لا يصمد أمام التقلبات الجوية القادمة، كما يستلزم، من جهة أخرى، تكثيف حملات البحث عن رب العائلة المفقود على كامل مسار الوادي انطلاقا من برج ميرة وصولا إلى شاطئ البحر بضواحي سوق الاثنين وذلك بمساهمة المواطنين والجمعيات، علما أن العملية ليست بالسهلة بالنظر إلى كثرة الأوحال والأدغال والبرك المائية، كما يستوجب الوضع تخصيص، على عجالة، غلاف مالي يسمح بحماية أطراف برج ميرة من خطر فيضان الوادي خاصة بعد وصول مساره إلى حدود سكنات المواطنين خلال السيول الأخيرة.

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وفاة تلميذ بسكتة قلبية خلال حصة التربية البدنية في ثانوية ششار بخنشلة

طارق. م

خيّم الحزن، مساء الأحد، على تلاميذ وأساتذة ثانوية بلال بن رباح، بمدينة ششار، بولاية خنشلة، إثر وفاة التلميذ النجيب إلياس طاهري البالغ من العمر 16 سنة، والمتمدرس بالسنة الثانية ثانوي، بسكتة قلبية مفاجئة، خلال حصة مادة التربية البدنية داخل فناء المؤسسة، وذلك أمام أعين بقية زملائه في القسم، لتعم بعدها حالة من الحزن الشديد المصحوبة بالدموع داخل المؤسسة.

وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن التلميذ إلياس طاهري، كان قد زاول دروسه في القسم، بصفة عادية نهار الأحد، وبوصول موعد حصة مادة التربية البدنية، خرج بلباسه الرياضي إلى فناء المؤسسة برفقة زملائه في القسم، وخلال فترة التسخينات وبعد قيامه ببعض الحركات الرياضية، سقط أرضا، وظن زملاؤه وقتها بأنه كان يمزح معهم فقط، قبل أن يكتشفوا توقفه نهائيا عن الحركة وتوقفه عن التنفس، ليتدخل المشرفون على المؤسسة لمحاولة إسعافه والاتصال بالحماية المدنية، التي تدخل عناصرها وأكدوا وفاته، وهو ما صدم الجميع، لتتعالى أصوات البكاء والنحيب والصراخ وسط زملائه وزميلاته، وكذا الأساتذة وموظفي المؤسسة الذين لم يصدقوا ما حدث.

وقد تم تحويل جثّة الضحية المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، كما تنقل مدير التربية بالولاية، ورئيس مصلحة التمدرس والامتحانات، وكل من رئيسي الدائرة والبلدية، وممثلي الأمن والدرك، إلى عين المكان لمؤازرة أسرة الثانوية، وعائلة التلميذ في مصابها الجلل، فيما باشرت المصالح الأمنية تحقيقا في الفاجعة التي هزّت ثانوية بلال بن رباح بمدينة ششار وامتدت تداعياتها إلى غاية نهار الإثنين.