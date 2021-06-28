أخبار الجزائر ليوم الإثنين 28 جوان 2021

سائق يدهس ابنه بسكيكدة، قاصر يقتل ثلاثينيا بأم البواقي وأخبار اخرى

شدّد على الصرامة والانضباط في الأداء المؤسساتي.. رضا تير:

إشباع حاجيات المواطن تصطدم بالفساد والبيروقراطية!

س.ع

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، الإثنين بالجزائر العاصمة، على “ضرورة” تحسين الآليات المؤسساتية والمجتمعية من خلال انتهاج مبدأ “الصرامة والانضباط” في الأداء المؤسساتي لمحاربة ظاهرة الفساد والبيروقراطية.

وأوضح تير خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح يوم تكريمي بعنوان “البحث عن الصرامة في فكر البرفيسور الراحل جيلالي اليابس”، “إننا اليوم أمام ضرورة تحسين الآليات المجتمعية المختلفة من خلال أداة مهمة تكلم عنها البروفسور الراحل جيلالي اليابس والمتمثلة في الصرامة والانضباط لتحسين جودة التنظيم والتسيير المؤسساتي”.

وأبرز ذات المتحدث، أن “التغيرات المختلفة التي أثرت في إشباع حاجيات المواطن اليوم ورغبته المتزايدة في الحصول على خدمات ذات جودة وبطرق سهلة تصطدم بمعوقات كبيرة خاصة بالجانب التنظيمي والسلوكي المرتبط بالقائمين على الخدمة وغياب عناصر الصرامة الذي أدى إلى تفشي ظاهرة الفساد وعمّق من سلبيات البيروقراطية”.

وتابع قائلا “إن الصرامة التي يعبر عنها في شكل قوانين وأنظمة داخلية للمؤسسات، تعتبر دعامة للأنظمة الاجتماعية وعامل محوري من شأنه الحفاظ على البناء الاجتماعي من خلال ما تحدثه (الصرامة) من تماسك وانتظام واحترام حقوق الغير وأداء الواجبات ومن ثمة فهي تحافظ على تماسك المجتمع”.

وحسب ذات المتحدث، فإن “الاهتمام بالصرامة في إنتاج الخدمة سواء كانت عمومية أو خاصة يسمح بإرساء آليات ومناهج الجودة وبفعلها في تسيير مختلف المؤسسات وهو ما ينعكس على تحسين الأداء المؤسساتي”.

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الشروق تنشر الأجوبة النموذجية لامتحانات البكالوريا

تشرع جريدة “الشروق”، بدءا من غد الأربعاء، في نشر “الأجوبة النموذجية” لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 في كافة المواد والتخصصات، إذ سيتم البدء بشعبة “تسيير واقتصاد” ثم المرور لباقي الشعب العلمية والأدبية، وهي “الأجوبة” التي تعد رسمية والمعتمدة من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وليست بمثابة اجتهادات للأساتذة. وذلك لكي يتمكن الأولياء وأبناؤهم من تقييم الإجابات على ضوء “الأجوبة النموذجية”.

وبإمكان الممتحنين للبكالوريا الحصول على ملمح حول تقييم إجاباتهم، خاصة بالنسبة للمواد التي شكلت نوعا من الإرباك بسبب صعوبة الأسئلة والتمارين أو عدم توقع ورودها في مواضيع البكالوريا.

وتأتي هذه الخطوة في سياق المرافقة التي تحرص عليها الشروق منذ تأسيسها للمترشحين للبكالوريا سواء من خلال المتابعة الإخبارية أو من خلال المواضيع التوجيهية.

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المجاهد غالب محمد بن قدور في ذمة الله

توفي المجاهد غالب محمد بن قدور يوم الاثنين بمدينة بوقايد ولاية تيسمسيلت عن عمر ناهز 88 سنة إثر وعكة صحية، وفقا لما أفاد به المتحف الولائي للمجاهد. وكان الفقيد غالب محمد بن قدور الذي ولد سنة 1933 ببلدية بوقايد أحد مجاهدي الناحية الرابعة للمنطقة الثالثة بالولاية الرابعة التاريخية، حيث التحق بصفوف جيش التحرير الوطني في سنة 1957.

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إفريقيا في خطر بسبب كورونا

حذرت مديرة منطقة افريقيا في منظمة الصحة العالمية، من موجة قد تكون الأخطر، وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن منحنى تفشى فيروس كورونا في القارة السمراء يدعو إلى القلق، لأن الوضع أصبح خطيراً جداً. وفى ظل بطء حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في إفريقيا، من المتوقع أن تشهد القارة السمراء موجة وبائية ثالثة وعنيفة، قد تفرض ضغوطا على المستشفيات المنهكة أصلا والتي تعاني نقصا في الموارد وفقا لتقرير للوكالة الفرنسية. وسجلت إفريقيا إلى غاية أمس الإثنين، قرابة خمسة ملايين ونصف مليون إصابة بالمرض ونحو مئة وخمسين ألف وفاة حسب الأرقام الرسمية، وقالت مديرة منطقة إفريقيا فى منظمة الصحة العالمية بأن الموجة الثالثة تتسارع وتتمدّد بسرعة أكبر وتضرب بشكل أقوى، معتبرة أن هذه الموجة قد تكون الأخطر، خاصة على جنوب إفريقيا وزامبيا.

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الأستاذ والإمام في مداشر الطارف!

لم ينتظر كثيرا الفائز والنائب الجديد عن حزب إسلامي يترأسه الشيخ عبد الله جاب الله وهو حزب جبهة العدالة والتنمية، الأستاد والإمام المتطوع ومفتش التربية الوطنية الأستاذ علي مويلحي ابن ولاية الطارف وتحديدا بلدية البسباس غرب الولاية لتجسيد وعده بمعاودة الاتصال والتواصل، حيث برمج رزنامة لخرجات ميدانية إلى مختلف القرى والمداشر والبلديات بما فيها الحدودية، كما وعد مواطنيها وساكنيها في الحملة الانتخابية لرفع مختلف الانشغالات وتفقد أحوالهم، وتمتد خرجاته التي انطلقت الأسبوع الماضي إلى غاية الثاني من شهر جويلية القادم. للإشارة فإن النائب الفائز سبق له وأن ترشح في نفس الحزب الإسلامي وهو استاذ سابق في اللغة العربية بثانوية أبي الطيب المتنبي بالبسباس لسنوات طويلة جدا، ثم مفتشا للتربية الوطنية، لكن السؤال: هل تكون الزيارات مجرد رياضة بدنية، أم ستعطي ثمارها؟

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دفعة جديدة من الطيارين

أشرف اللواء محمود لعرابة، قائد القوات الجوية، على مراسيم تخرج الدفعات الجديدة بالمدرسة العليا للطيران بطفراوي بالناحية العسكرية الثانية. وتتكون الدفعات المتخرجة من الدفعة 34 من دورة القيادة والأركان، الدفعة 51 للطلبة الضباط العاملين، والثامنة في إطار نظام “LMD”، إضافة إلى الدفعة الـ7 للتكوين التخصصي للضباط المتربصين اختصاص نقل، الدفعة الـ5 للتكوين التخصصي للضباط المتربصين اختصاص طائرة بدون طيار.

كما تخرجت الدفعة الـ2 للتكوين التخصصي للضباط المتربصين اختصاص طيار ضابط منظومات على طائرات النقل، والدفعة الـ5 للتكوين التخصصي للضباط المتربصين اختصاص مراقب جوي، والدفعة الـ3 للتكوين التخصصي للضباط المتربصين اختصاص علم الأرصاد الجوية للطيران.

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OPPO تطلق الهاتف الذكي A94 المخصص للتصوير

أحمد. ع

أعلنت شركة “أوبو”، العلامة التجارية الرائدة في السوق العالمية للهواتف الذكية والأجهزة المتصلة، أمس، عن إطلاق الهاتف الذكي الجديد OPPO A94 أحدث منتجات سلسلة Aوالذي يقدم تجربة كاملة، سلسة وسهلة بشكل استثنائي.

ويستفيد هاتف A94الذكي الجديد من إمكانيات توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الجديدة التي طورتها “أوبو” من خلال تحديث البرنامج المجاني، ويمكن لمستخدم الهاتف الذكي بسهولة زيادة ذاكرة الوصول العشوائي للجهاز في أي وقت لتعزيز إمكانات A94 الجديد، كما يمكن تمديد بـ2 و3 و5 جيغا، مع وجود ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيغا على الهاتف، ويمكن لـA94 من خلال هذه الميزة الوصول إلى 10 و11 و13 جيغا من ذاكرة الوصول العشوائي حسب الحاجة لتحقيق أقصى قدر من السيولة.

وبفضل الكاميرا الرباعية Al Quadam 48MP، يقدم هاتف “أوبو” A94 خيارات إبداعية بعشرة أضعاف، حيث يتكون النظام من مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بكسل، مستشعر آخر بدقة 8 ميجا بكسل، مستشعر بورتريه بدقة 2 ميجا بكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، وتتيح هذه الكاميرات الأربع مجتمعة إمكانية الحصول على صور ومقاطع الفيديو بسهولة مذهلة.

يتميز الهاتف بتعدد الاستخدامات وخاصية الفيديو Dual-View كما يسمح “أوبو ” A94 الجديد بالحصول على مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا الخلفية والكاميرا الأمامية في نفس الوقت من خلال إمكانية الاطلاع على تعليقات المتابعين بصفة حينية، ستأخذ هذه الميزة صناع المحتوى إلى آفاق جديدة في احتراف مدونات الفيديو.

ويتميز هاتف “أوبو” A94 بسعة بطارية كبيرة تبلغ 4310 مللي أمبير في الساعة وباستخدام تقنية 30W VOOC Flash Charge 4.0، ويمكن إعادة شحن هاتفOPPO A94 بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في 56 دقيقة فقط.

وقال زكريا مسيخ مدير علامة “أوبو” الجزائر: “لقد لاحظنا طلبا متزايدا من المستهلكين على أدوات إنتاج الصور والفيديو المتقدمة، وبناء على هذه الملاحظات، توصلنا إلى A94 الجديد، حيث يوفر الهاتف مجموعة متكاملة من الخاصيات المتقدمة يسهل النفاذ إليها لتمكين المحترفين كما المبتدئين من الحصول على صور ومقاطع فيديو رائعة بعد بضع نقرات من خلال هذا النموذج الجديد، نطمح في “أوبو ” الجزائر للمساعدة في ظهور جيل جديد من المبدعين”.

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توقيف متهمين بارتكاب جريمتي قتل بباتنة

طاهر حليسي

أودع، مساء الأحد، قاضي التحقيق لدى محكمة باتنة، شابين أحدهما مسبوق قضائيا، يبلغ من العمر 27، والآخر يبلغ من العمر 32 سنة، للاشتباه في تورطهما في جريمتين متفرقتين، راح ضحيتها بالنسبة للأول، الشاب م.ي 21 سنة، بحي الزمالة فيما لفظ الثاني أنفاسه وهو المدعو خ.ي 30 سنة، بحي كشيدة. وأوضح بيان لمصالح الأمن لولاية باتنة، مساء الأحد، أن القاتلين المفترضين تم توقيفهما في ظرف قياسي فيما اتضح أن دوافع الجريمتين راجعة لخلافات شخصية بينهم، مشيرة أنها تملك مخططا أمنيا متواصلا ومركبا ما بين دوريات راجلة ومؤهلة للحفاظ على الأشخاص والممتلكات ومواجهة الإجرام بشتى أنواعه، داعية المواطنين إلى التبليغ عن كل الأنشطة المشبوهة.

وكانت مصالح الشرطة أوقفت شابا 23 سنة، بحي 1600 مسكن بحملة 3، لتسببه في دهس كهل ـ ع.ن ـ البالغ من العمر 50 سنة، وفتحت له ملفا جزائيا، قبيل تقديمه للنيابة المحلية لاحقا. يذكر أن فرقة البحث والتدخل ـ بياري ـ أوقفت شابين 24 و29 سنة، على متن سيرتهما بحي تامشيط وحجزت لديهم 1800 قرص مهلوس بريقابلين 300 ملغ كانت مخبأة بإحكام بين الجوانب الداخلية للمركبة.

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تزايد حالات كورونا يهدد مستشفيات قسنطينة بالتشبّع

عـصـام بـن منـية

دقّ أطباء ومختصون بولاية قسنطينة ناقوس الخطر، بشأن التزايد المستمر لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في ظلّ استهتار المواطنين وتخليهم الكامل عن إجراءات البروتوكول الصحي للوقاية من الفيروس، حيث قاربت المصالح المخصصة لعلاج المصابين بالفيروس أو ما يعرف بمصالح الكوفيد عبر مستشفيات الولاية بلوغ مرحلة التشبّع بالمرضى المقيمين فيها، ما يوحي بخطورة الوضع الصحي بالولاية، وتضاعف حالات الإصابة بالفيروس. وقد أرجع مختصون سبب الوضع إلى استهتار المواطنين وعدم التزامهم بإجراءات الوقاية خاصة ما تعلق منها بارتداء الأقنعة الواقية في الفضاءات العامة والأسواق، وإقدامهم على إقامة الحفلات والأعراس، والتجمعات العائلية وحتى التخلي عن تلك الإجراءات في المحلات والمراكز التجارية والمقاهي والمطاعم وحتى في وسائل النقل الجماعي للمسافرين خاصة منها حافلات النقل الحضري.

كل العوامل المذكورة ساهمت في تفاقم الوضع الصحي بالولاية، التي أصبحت مهددة بموجة جديدة لفيروس كورونا، رغم إجراءات الحجر الصحي الجزئي الذي يمتد من منتصف الليل إلى الساعة الرابعة صباحا. وتزداد المخاوف أكثر باقتراب عيد الأضحى المبارك واكتظاظ أسواق بيع الماشية، والزيارات المتكررة لبعض المواطنين إليها، والذين قد يوجد من بينهم مصابون ينشرون الفيروس في عدّة مناطق داخل الأسواق. وقد نصح المختصون بضرورة تجند الجميع للحد من انتشار الفيروس، من خلال التحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية والاحترام الصارم للإجراءات الوقائية والاحترازية وفق البروتوكول الصحي، خاصة ما تعلق منها بالتباعد الجسدي في الأماكن العمومية ووسائل النقل الجماعي، وارتداء القناع الواقي والتعقيم وغسل اليدين باستمرار مع تفادي التجمعات بشتى أنواعها.

وكانت ولاية قسنطينة قد شهدت خلال أشهر ماضية تراجعا كبيرا في عدد الحالات المسجلة يوميا لفيروس كورونا والتي تراوحت بين حالة أو حالتين في اليوم فقط عبر كامل مستشفيات الولاية، لكن تلك الوضعية لم تدم طويلا، بعدما أطلق أطباء تحذيراتهم منذ منتصف شهر مارس الماضي، حيث دعوا المواطنين إلى ضرورة اتخاذ كل الحيطة والحذر لتفادي عودة انتشار الفيروس بقوة، والالتزام بالبروتوكول الصحي الذي يعتمد أساسا على وجوب وضع الكمامة والتباعد الجسدي، لكن كل تلك التحذيرات والتنبيهات لم تجد آذانا صاغية لدى أغلب المواطنين، الذين غلب عليهم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي، ليعود مؤشر الإصابات في الارتفاع مجددا، وقد بلغت عدد الإصابات المسجلة بالولاية منذ بداية ظهور الوباء وإلى غاية نهار أول أمس 5484 إصابة بحسب اللجنة العلمية، مع تسجيل 21 إصابة جديدة، ما يستدعي توخي الحيطة والحذر والعودة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة قبل العودة إلى نقطة الصفر.

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شاب يلقي بنفسه من جسر سد بني هارون في ميلة

نسيم.ع

أقدم، مساء الأحد، شاب يدعى “أ.ب” يبلغ من العمر 36 سنة يقطن بقرية سيدي معروف التابعة لولاية جيجل الحدودية مع ولاية ميلة، على محاولة الانتحار ووضع حد لحياته من خلال إقدامه على رمي نفسه من أعلى جسر وادي الرمال التابع لبلدية سيدي مروان شمال ميلة والذي يعلو سد بني هارون، ليسقط مباشرة في الماء في محاولة لوضع حد لحياته. وحسب مصدر للشروق، فإن الشاب أقدم على فعلته بسبب مشاكل عائلية وظروف اجتماعية صعبة يعيشها منذ مدة، كما أنه يعاني اضطرابات نفسية، الأمر الذي جعله يفقد أعصابه ويرمي بنفسه من أعلى الجسر، وقد تدخل مواطنون كانوا بالقرب من الحادثة رفقة غطاس تابع للحماية المدنية، أين تمكنوا من انتشال الضحية على قيد الحياة في ظرف وجيز، ووضعه الصحي مستقر.

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اختفاء محير لـ”كلونديستان” من بجاية

ت. ع

لا تزال عائلة “دبو” القاطنة بولاية بجاية تبحث عن ابنها “علال” الذي اختفى عن الأنظار في ظروف غامضة ومحيرة منذ ليلة 24 جوان الجاري بعد خروجه من منزله العائلي الكائن ببلدية سيدي عياد بحوض الصومام، فيما تشير معلومات “الشروق” إلى العثور على سيارة المفقود بإقليم ولاية بومرداس بعد تعرضها لحادث سير بضواحي خميس الخشنة.

وحسب معلوماتنا دائما فإن الشخص المختفي يشتغل ناقلا غير شرعي “كلونديستان” بسيارته من نوع “كليو” رمادية اللون سنة 2003 حيث قام ليلة اختفائه بنقل شخص أو أشخاص، من ضواحي صدوق وذلك قبل انقطاع أخباره في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، إذ حاولت زوجته الاتصال به مرارا، لكن دون جدوى بعد ما ظل هاتفه النقال مغلقا وذلك قبل أن يتم العثور على هاتف الشخص المختفي مرميا – حسب معلوماتنا – بضواحي صدوق وهو اللغز الذي حير العائلة وسكان المنطقة على حد سواء. وتناشد عائلة الشخص المختفي، المواطنين بتقديم المساعدة على أمل فك لغز اختفاء ابنها في أسرع وقت ممكن، حيث تم في هذا الصدد تداول صور الشاب المختفي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل من لديه أي معلومة ما عليه إلا الاتصال بالدرك الوطني على الرقم الأخضر 1055 أو بالرقم 1548 الخاص بالشرطة.

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3 سنوات حبسا لرئيس بلدية بولوغين السابق وسنتين حبسا للرئيس الحالي

حورية. ب

أدانت الإثنين، محكمة سيدي محمد، الرئيس السابق والحالي لبلدية بولوغين، بـ3 سنوات حبسا منها سنتين نافذتين و100 ألف دج، وعقوبة الحبس سنتين منها سنة نافذة و500 ألف دج غرامة نافذة، لارتكابهما جنحة سوء استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من قانون الفساد.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية انفجرت من خلال الشكوى التي تقدم بها أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي، مدعما تصريحاته بقرص مضغوط سجل فيه فحوى اجتماع المجلس البلدي لبولوغين سنة 2014 لمناقشة منح صفقة إيجار الملعب البلدي “عمر حمادي” لصالح فريق اتحاد العاصمة لكرة القدم، وبذلك يتم تجديد العقد معه، وخلال الاجتماع ناقشوا إمكانية طلب رشوة من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد الذي أنذاك كان يحوز على أكبر عدد أسهم الفريق.

وبناء على الشكوى، فتحت الضبطية القضائية تحقيقا ووجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس السابق للبلدية ونائبه الذي تقلد منصب الرئيس الحالي لنفس البلدية.

للإشارة، فقد أنكر المتهم الأول الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه بتاريخ الوقائع نفذ أوامر والي ولاية الجزائر أنذاك، الذي وجه له تعليمات بضرورة منح الصفقة لعلي حداد، نافيا نيته طلب رشوة أو مزية غير مستحقة، ومن جهته تمسك نائبه الرئيس الحالي لبلدية بولوغين ببراءته، موضحا أنه فعلا حضر الاجتماع وأبدى رأيه بخصوص منح الصفقة لفريق اتحاد العاصمة بصفة قانونية، مؤكدا أنه لم يكن حاضرا خلال إبرام الصفقة، وأضاف أن الشكوى كيدية، المراد منها تشويه سمعته، كونه في تلك الفترة قرر الترشح لرئاسة البلدية في الانتخابات المحلية.

يذكر أن التحقيقات انطلقت سنة 2015 بناء على التسجيل الذي سلمه أحد المنتخبين على شكل قرص مضغوط إلى الشرطة المركزية بهدف تبرئة نفسه أمام القانون، أين استدعت الضبطية 19 منتخبا لاستجوابهم حول القضية، وبعد استكمال التحريات وجهت أصابع الاتهام إلى كل من رئيس بلدية بولوغين ونائبه في تلك الفترة واستبعدت تورط بقية الأعضاء.

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مواطنون يغلقون الطريق ومقر البلدية في بنهار بالجلفة

أحمد خلفاوي

أقدم الإثنين، العشرات من طالبي القطع الأرضية على تنظيم حركة احتجاجية وغلق مقر البلدية والطريق بالمدخل الشرقي للمدينة ببلدية بنهار بولاية الجلفة.

وجاءت الحركة الاحتجاجية حسب ما أكده عدد من المحتجين لـ”الشروق” من أجل المطالبة بضرورة التدخل العاجل لوالي ولاية الجلفة والإسراع في الإفراج عن قائمة المستفيدين من القطع الأرضية على مستوى التجزئات العقارية التي تم إنشاؤها في عدة مناطق بالمدينة.

وأضاف المحتجون بأنهم اتصلوا بكل من رئيس الفرع والمجلس الشعبي البلدي وكذا رئيس دائرة البيرين في العديد من المناسبات إلا أنهم في كل مرة يتلقون وعودا جوفاء لم يتم تحقيقها على أرض الواقع، خاصة وأن عددا كبيرا منهم حول ملف طلبه من السكنات الاجتماعية إلى القطع الأرضية، وقد هدد المحتجون بتصعيد الاحتجاج ونقله إلى مقر دائرة البيرين ما لم تتدخل السلطات المحلية والولائية من أجل الإفراج عن قائمة المستفيدين من القطع الأرضية.

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مكتتبو “الترقوي العمومي” يطالبون بالتقسيط في تسديد مستحقاتهم

منير ركاب

دعا مكتتبو السكن الترقوي العمومي مصالح وزارة السكن والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية “ENPI” إلى فتح باب الحوار لنقل انشغالهم المتمثل في منح عقد حفظ الحق، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 15 جويلية 2014، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، في مادته السابعة، بعد أربع سنوات، من صدور المرسوم التنفيذي رقم18-311 مؤرخ في 10 ديسمبر 2018.

كما طالب المكتتبون بتحرير عقود حفظ الحق، طبقا لأحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في17 فبراير 2011، الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، مستغربين الزيادة في سعر المتر المربع بـ100 دج، بعد أن كانت قيمته سنة 2013 قد حددت بـ45 دج، دون الإعلان المسبق قبل دفع الشطر الأول والثاني سنة 2013.

ورفع المكتتبون الذين لم يسددوا بعد القيمة المتبقية من الشقة انشغالهم لـ”الشروق”، مناشدين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إيجاد حل نهائي لملفهم العالق منذ سنة 2015 تاريخ الإعلان عن السعر الجديد للمتر المربع، مطالبين بتسديد الشطر الثالث المتبقي من ثمن السكن على أن يكون مثل ما هو الحال بالنسبة لسكن البيع بالإيجار “عدل”، والسكن الاجتماعي أي على شكل أقساط محددة في مدة معينة وفق وضعية كل مكتتب، بعد تسليم سكناتهم دون اللجوء للاقتراض بفوائد ربوية من البنوك العمومية أو المصاريف اﻹسلامية المعتمد عليها في هذا اﻹطار.

من جهتهم اعتبر المشتكون المحوّلون آليا من صيغة البيع بالإيجار”عدل” إلى صيغة الترقوي العمومي “LPP”، والمسجلين سنة 2001 و2002 وسنة 2014، العملية إخلالا بالقانون بحكم أن عديد المكتتبين المحوّلين لديهم مشاكل مع البنوك بسبب رواتبهم التي تم تخفيضها إلى أقل من 108 ألف دج على غرار أن أعمار الأكثرية منهم فاقت 60 عاما، داعين في السياق ذاته إلى وجوب حق المساواة بين مكتتبي البيع بالإيجار “عدل” ومكتتبي السكن الترقوي العمومي، علاوة على إعادة المكتتبين المحوّلين من الصيغة الأولى “عدل” إلى صيغة الترقوي العمومي إلى صيغتهم المسجل فيها سابقا خاصة المكتتبين الذين خفضت رواتبهم لأي سبب من الأسباب والمتقاعدين الذين لا يستطيعون دفع القسط الثالث حتى بلوغهم سن 75 عاما.

وبخصوص قرار تحديد سعر المتر المربع جدد المكتتبون في رسالتهم لرئيس الجمهورية المطالبة بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في25 أوت 2015 المعدل والمتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 مايو 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن القطع الأرضية التابعة لأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة بالنسبة للسكنات الترقوي العمومية، مشيرين إلى أن المؤسسة الوطنية قد اشترت القطع الأرضية من مديرية أملاك الدولة بنسب تخفيض معتبرة ومختلفة من منطقة إلى أخرى، مستغربين تحديد نفس السعر بـ95 ألف دينار جزائري للمتر المربع على جميع المكتتبين بكل ولايات الوطن، تاريخ التصريح بالمبلغ الجديد سنة 2016.

وفي السياق ذاته، طالب رضا ميلاط، رئيس التنسيقية الوطنية لمكتتبي الترقوي العمومي، المنضوية تحت لواء الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده منحهم القرار الكتابي الذي بموجبه تم تحديد سعر المتر المربع، ومعرفة نسبة الفائدة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI، في هذا الخصوص بكل منطقة محددة بالقرار الوزاري المشترك وإعادة دراسة السعر حسب كل منطقة وكل ولاية، داعيا المصالح المعنية بملفهم فتح باب الحوار وإعادة دراسة بعض القرارات من جديد التي اعتبرها مجحفة في حق المكتتبين سيما كبار السن والمتقاعدين، حيث ناشد المسؤولين السماح لذات الفئة بدفع مستحقاتهم بالتقسيط، متأسفا لعدم تطابق أشغال المسكن مع دفتر الشروط، مستغربا تنصل المؤسسة المعنية من التزاماتها ومطالبة الزبون بالالتزام بالعقد معطيا مثالا عن مكتتبي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بالقليعة الذين وقعوا الاتفاقية مع البنك منذ سنة 2017، حيث يجد المكتتب نفسه يدفع حق الكراء والبنك معا.

ويبقى تنفيذ مقترح مقاطعة دفع المستحقات المتبقية دفعة واحدة لدى 10 آلاف مكتتب في السكن الترقوي العمومي واردا، ما لم تفتح الوزارة الوصية والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية الحوار للوقوف على الانشغالات المطروحة.

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تقديم المشاريع الفائزة بجوائز «سينماتك » بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

فاطمة بارودي

أطلقت شركة «جيميناي إفريقيا» منصة إلكترونية «سينما تيك» لتلقي طلبات الشباب المهتم بالتدريب والعمل على تطوير تكنولوجيا صناعة السينما من خلال ريادة الأعمال بهدف تطوير صناعة الترفيه في مصر والبلاد العربية لضخ التكنولوجيا عبر مشروعات تدعمها هذه المنصة.

وأقيمت عروض ورشة جيميناي «سينماتك» النهائية ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، لتمكين الشباب الموهوبين ورواد الأعمال لنقل صناعة الأفلام إلى مستوى أعلى من خلال تقديم أفكار المشاركين بالورشة.

وتكوّنت لجنة مناقشة واختيار مشروعات الشباب من السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان والمهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «جيميناي إفريقيا» والفنانة هنا شيحة والفنان أحمد مجدي والمخرج السوري روش عبد الفتاح.

وقال عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «جيميناي إفريقيا» أنه تم اختيار الفائزين الثلاثة بعد مناقشة الأفكار والمشروعات التي طرحها الشباب المشارك بالورشة، حيث تهدف هذه الأفكار لتوفير الوقت وتقديم أعلى جودة تكنولوجية وتوفير ميزانيات الإنتاج. وأضاف: «شارك الشباب في الورشة على مدى شهرين من العمل الجاد المتواصل ليصلوا إلى اليوم لعرض أفكارهم وأحييهم على ما قدموه طوال فترة الورشة”.

ومع ختام الورشة تم اختيار ثلاثة مشاريع فائزة من ضمن تسعة مشاريع وصلت للنهائي. وفاز بالمركز الأول الفريق موفيت (Moviette) الذي قدم فكرة التنبؤ بمدى نجاح الأعمال الفنية المقدمة من خلال الذكاء الاصطناعي. وعاد المركز الثاني لفريق راكور (Raccord) الذي قدم تطبيقا يوفر الوقت ويعالج مشاكل الراكور الخاطئ بطريقة تكنولوجية بسيطة وجاء في المركز الثالث فريق دولاب الملابس (Digital Wardrobing) الذي قدم فكرة منصة توفر لصناع السينما طريقة سهلة للتعرف على الملابس التي تخص منطقة جغرافية معينة داخل مصر وفي حقبة زمنية محددة. على أن يتم تنفيذ التصميمات لهذه الملابس فور التعاقد من خلال المنصة.

كما منحت لجنة التحكيم فرصة ثانية لمشروعان لعرض أفكارهم عقب تطويرهم في الورشة القادمة خلال 60 يوما وهما فريق Scriptonight وStoryboardingوذلك للمجهود الكبير الذي تم بذله ومدى جدوى الفكرة.

وقد نال مشروع Cinéma 4 All اهتمام خاص من لجنة التحكيم حيث يقدم حلّ مشكلة المشاهدين من ضعاف السمع من خلال سماعات خاصة تمكنهم من الاستمتاع بالأفلام. وقد قدمت اللجنة بعض التوجيهات الخاصة لفرق العمل عليها وتطوير الفكرة لتسهيل تنفيذها بطريقة عملية.

واستمر شباب الورشة في تقديم المشروعات والأفكار لتطويرها من خلال ورشة جيميناي سينماتك وتنوّعت الأفكار، حيث تضمنت منصة لتأجير معدات التصوير على مستوى أنحاء الجمهورية وتقديم حلول لكتابة السيناريو وتطبيق يقوم بتجميع “الكادرات” في مكان واحد لتقديم رؤية شاملة لفكرة الكاتب والمخرج ومنصات للتواصل بين الممثلين وصناع السينما وفكرة إنشاء تطبيق لحلّ مشكلة تراكم السيناريو.

وحققت المنصة منذ إطلاقها في 21 أفريل الماضي، إقبالا واضحا من الشباب المهتمين ووصل عدد المتقدمين نحو 230 متقدم وجدير بالذكر أيضا أن 70% من المتقدمين كانوا من السيدات.

وبدأت الورشة ببرنامج تدريبي مكثف في أساسيات السينما وعناصرها وفنونها من خلال الأنترنت، وقد ساهم في الورشة خبراء من صناع السينما وخبراء في ريادة الأعمال لتقديم التوجيه للشباب لتطوير أفكارهم بشكل عملي. واستكمل التدريب بورشة عملية احترافية في أسوان قبل بدء المهرجان مباشرة للإعداد النهائي.

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الأيام الوطنية لمسرح الطفل من 1 إلى 5 جويلية ببودواو

محمود بن شعبان

أعلنت جمعية المسرح البودواوي عن تنظيم الدورة 14 للأيام الوطنية لمسرح الطفل وذلك في الفترة الممتدة من 1 إلى 5 جويلية 2021 ببودواو،تزامنا والاحتفالات المخلدة للذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب .

وأكد المنظمون للشروق اليومي أن التظاهرة التي ستقام بالمركز الثقافي لبلدية بودواو ستكون موجهة للجمهور بمختلف فئاته من عائلات وأطفال خاصة وأنها تأتي عقب نهاية فترة الامتحانات في مختلف الأطوار التعليمية، كما ستشهد مشاركة نخبة من الفنانين والفرق والنوادي الثقافية القادمة من مختلف ولايات الوطن على غرار المدية، تيارت، وهران، بجاية، أم البواقي، الجزائر العاصمة، باتنة، البليدة، تيزي وزو، مستغانم وسكيكدة والتي ستتنافس على افتكاك جوائز مسابقة القناع الذهبي أمام لجنة تحكيم مكونة من أساتذة ومختصين في عالم الفن الرابع على غرار الممثلة نضال، إلى جانب الدكتورة والباحثة في الدراسات المسرحية سعاد قادري، بالإضافة الى الفنان القدير جمال دكار، الأستاذ محمد بودان والمخرج سيد أحمد دراوي.

كما سطرت إدارة الأيام برنامجا موازيا على هامش التظاهرة يضم ورشات تكوينية في الأداء المسرحي لصالح الأطفال والشباب بالإضافة إلى جملة من النشاطات الترفيهية للأطفال بمناسبة العطلة الصيفية، وجلسات لمناقشة العروض المتنافسة على جوائز القناع الذهبي.

وسيشهد اختتام التظاهرة برنامجا فنيا خاصا بالذكرى التاسعة والخمسين لعيدي الاستقلال والشباب والذي سيحييه نخبة من الفنانين والمبدعين في الأغنية الوطنية والشبابية، بالإضافة إلى الإعلان عن قائمة المتوّجين في منافسات الأيام الوطنية لمسرح الطفل إلى جانب تكريم عدد من الأسماء البارزة في عالم المسرح والتلفزيون والسينما تقديرا لما قدموه طيلة مشوارهم الفني والإبداعي على غرار الفنان والممثل كمال بوعكاز وعدة أسماء أخرى.

ويعول القائمون على هذه التظاهرة الثقافية والفنية في خلق ملتقى وطني لهواة المسرح وفضاء للتواصل وتبادل الثقافات بين مختلف ولايات الوطن ومنصة لتشجيع الإنتاج المسرحي والفني من جهة وخلق فرصة لجمهور الأطفال والعائلات للاستمتاع بما يقدمه أبو الفنون من عروض مسرحية هادفة تضمن له المتعة والفرجة من جهة أخرى.

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زكية قارة تركي و”إيوال” تمتعان جمهور المهرجان الأوروبي

محمود بن شعبان

تتواصل فعاليات المهرجان الأوروبي بالجزائر في دورته الواحدة والعشرين بالمسرح الوطني الجزائري، حيث عرفت السهرة الرابعة برنامجا مميزا تألقت فيه الفنانة القديرة زكية قارة تركي وفرقة “ايوال” من ولاية باتنة.

وافتتحت زكية قارة تركي السهرة الرابعة بالطبع الأندلسي، وبرنامجها الموسيقي الذي مثلت به دولة المجر بمزج العناصر التقليدية للموسيقى الفلكلورية المجرية وتلك الخاصة بالموسيقى الأندلسية القديمة، لتكون فرصة لإحياء ذكرى ميلاد الـ140 للملحن المجري الشهير بيلا بارتوك الذي اشتغل على أغان في بسكرة عام 1913.

كما أدت زكية قارة تركي وصلات من الطرب الأندلسي، مثل “يا ضي عياني زرق الجنحان” تلاها خلاص “سلي همومك”، ثم غنت في الطبع الحوزي “السماح يا عين”، متبوعا بقصيد جميل شهير عنوانه “حنينة”، ثم خلاص “جول ترى المعاني” وانصراف “ابقاو على خير”.

وتميز برنامج السهرة الرابعة للمهرجان الأوروبي بحضور الموهبة اللافتة المتمثلة في فرقة “إيوال” التي قدمت من ولاية باتنة لتقدم عرضا موسيقيا فريدا في نوع الروك والفولك من خلال أداء الطابع الشاوي، ممثلة لدولة مالطا، حيث اعتلت فرقة “ايوال” التي تأسست في عام 2014، الركح لتنشيط الجزء الثاني من الحفل، فقدمت عددا من الأغاني الجميلة، منها ما هو مبرمج لإصداره في ألبومها الأول المنتظر شهر سبتمبر المقبل، والتي استهلت بأغنية “أغنجاي” وهي عبارة عن استجداء للمطر، وكأنها صلاة الغيث، و”هامغارث” أي العجوز، وهي أغنية تحمل أسئلة كثيرة عن الإنسان والأرض والحكمة والثقافة وغيرها.

وبعد أن غنت الفرقة أغنية مالطية، قدمت عرضا بهيجا وتمكنت من المقاربة بين موسيقى الروك ورقصة الرحبي المعروفة عند الشاوية، فكان مزيجا مميزا تفاعل معه الحضور على وقع التصفيق والزغاريد.

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حجز أزيد من 600 كلغ من المخدرات بالعاصمة خلال 6 أشهر

ق. و

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من حجز أزيد من 600 كلغ من المخدرات بمختلف أنواعها وكميات معتبرة من المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، خلال الخماسي الأول من السنة الجارية، حسب حصيلة كشفت عنها أمس الاثنين مصالح الأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه “تزامنا مع احياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات المصادف ليوم 26 يونيو، عرضت المصلحة الولائية للشرطة القضائية حصيلة الخماسي الأول من السنة الجارية بخصوص معالجة القضايا المتعلقة بحيازة واستهلاك المخدرات، حيث تمكنت من حجز 531 كلغ و742غ من القنب الهندي، 413 غ من الكوكايين، 384 غ من الهيروين”.

كما تم، خلال نفس الفترة، “حجز ما لا يقل عن 1532.75 قرص من المخدرات الصلبة، 110204 من المؤثرات العقلية وقارورة من محلول مخدر”، حسب المصدر ذاته.

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سائق يدهس ابنه بسكيكدة

إسلام. ب

مأساة حقيقية عاشها سكان قرية الشعبة، ببلدية بني زيد، غرب ولاية سكيكدة، ليلة أول أمس، بعد الحادث المؤلم الذي راح ضحيته التلميذ ب.محمد البالغ من العمر 10 سنوات، وذلك بحافلة والده التي تشتغل عبر الخط بني زيد القل، حيث تشير معلومات أن الأب كان بصدد إدخال الحافلة إلى المستودع دون أن يعلم بأن ابنه كان في استقباله، وبعد ثوان تعالى صراخه، ليهرول ابن عمه نحوه، ويجده قد أصيب بجروح بليغة على مستوى الرأس بعد محاصرته داخل المستودع بالحافلة، ليحول الضحية على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمقر البلدية بني زيد، حيث توفي متأثرا بجروحه، فيما انتابت الوالد حالة من الهستيريا وغياب عن الوعي، من جهتها، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية بي زيد فتحت تحقيقا لكشف حيثيات هذا الحادث المروع.

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قاصر يقتل ثلاثينيا بأم البواقي

ج. لمودع

اهتزت مدينة أم البواقي، سهرة الأحد، في حدود الثامنة والنصف، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في الثلاثين سنة من العمر يدعى ر.ص، إثر شجار نشب بينه وبين قاصر في السادسة عشرة من العمر، يدعى ح.م، وذلك بحي مصطفى بن بولعيد المكنى بحي الشيشان بوسط مدينة أم البواقي، وحسب معلومات من عين المكان، فإن أسباب الحادثة تعود إلى مشكلة اجتماعية، فتوجه نحوه في حالة ثوران، وأثناء المناوشة الكلامية استل الجاني سكينا ووجهه للضحية عبر طعنتين أين نقل الضحية إلى مستشفى محمد بوضياف، حيث قدمت له الإسعافات الأولية ثم تم نقله إلى مستشفى بن سينا بنفس المدينة فتم إدخاله قاعة العمليات الجراحية أين سخر ت له مجموعة من الأطباء الجراحين الذين باء تدخلهم بالفشل نظرا للنزيف الحاد الذي تعرض له، وقد خلفت الحادثة توافد أعداد كبيرة من أهل الضحية والفضوليين إلى مستشفى بن سينا، كما تم تسخير عدد من رجال الشرطة لتهدئة الوضع علما أن الجاني بعد ارتكابه لجناية القتل لاذ بالفرار، فيما فتحت الضبطية القضائية تحقيقا في أسباب وخلفيات الحادثة وطاردت المشتبه فيه.

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صعقة كهربائية تقتل طفلا في أولاد جلال

م. ع

لقي، الإثنين، طفل عمره 14 سنة حتفه بصعقة كهربائية داخل مرآب لغسل السيارات بمنطقة الخافورة الواقعة في المدخل الشمالي لبلدية الدوسن بولاية أولاد جلال. وحسب مصادر محلية متطابقة، فإن الأمر يتعلق بـالطفل (غ ع ب) وهو تلميذ في الطور المتوسط، حيث وأثناء تواجده بالمرآب الذي تؤكد ذات المصادر أنه ملك لأحد أبناء الحي لامس الضحية كابلا كهربائيا على غفلة فصعقه التيار الكهربائي بقوة وأرداه قتيلا رغم محاولات التدخل لإسعافه، ليتم نقل الضحية إلى المركز الصحي مع فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك بإقليم الاختصاص.

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فضائح التّسويق الشّبكي تصل إلى المحاكم

مريم. ز

تابعت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، شابا يدعي”ب. ز”، عميل تجاري للشركة العالمية “كيونت” بتهمة النصب والاحتيال عقب شكوى، قيدت ضده من قبل شخص آخر تلقى عرضا للعمل رفقته بنشاط البيع المباشر والانضمام لنفس الشركة، بعد سلبه مبلغ 45 مليون سنتيم مقابل الحصول على سلع مادية وخدماتية لإعادة بيعها للزبائن والترويج للسلع مقابل نسبة من الأرباح، غير أن الضحية تراجع عن فكرة العمل واتهام المدعو”ب.ز” بتسيير شركة وهمية للنصب على المواطنين.

ملف قضية الحال تضمن وقائع مماثلة لعشرات القضايا التي جرت عبرها الشركة العالمية المعروفة في نشاط التسويق الشبكي “كيونت”، أشخاصا وعملاء إلى أروقة العدالة، بتهم النصب والاحتيال نظرا لسياسة البيع التي تنتهجها مع زبائنها المباشرين.

ويذكر أن شركة “كيونت” العالمية هي الراعي الرسمي للفريق الإنجليزي “مانشستر سيتي” وكذا عدة دورات وفعاليات دولية خاصة بكرة القدم، وعلى أساس اختصاصها في البيع المباشر عبر الانترنت وكونها تملك فروعا بمختلف الدول منها الجزائر، استقطبت الملايين من العملاء طمعا في الربح السريع والذي يتضح لاحقا أنه وهمي، حسب ما ذكره الضحية في ملف الحال وهو بائع زرابي بسوق الحميز شرق العاصمة، أنه تلقى عرضا مغريا من صديق له للعمل رفقته وتحقيق أرباح خيالية، من خلال التسجيل عبر شركته التي يسيرها، ودفع حقوق التسجيل بقيمة 45 مليون سنتيم مقابل تسلم سلع مادية عبارة عن ساعات ومحركات لتصفية المياه، وأخرى خدماتية من بينها تكوينات وتأشيرات سفر وكذا حجوزات للإقامة بفنادق بمختلف دول العالم، من أجل بيعها مباشرة للزبائن وحصوله على نسبة أرباح لاحقا، وأضاف الضحية أنه تسلم السلع عبر البريد السريع داخل طرد، بعد 15 يوما من تسليم المبلغ والاتفاق مع المتهم بمكتبه، غير أنه تراجع عن الفكرة وطلب استرجاع أمواله وإعادة السلع، ليتفاجأ برفض المتهم الذي أخبره أن المبلغ ضخ في حساب الشركة الأصلية حسب بنود العقد، وتحصل هو مقابل ذلك على رقم سري وحساب للبيع لصالحها وأصبح ممثلا مستقلا.

وبسماع أقوال المتهم بجلسة محاكمته أمس، فند نيته في الاحتيال على الضحية، وصرح أنه قدم عرضا للعمل في إطار نشاط تجاري بتعاملات إلكترونية، وسلمه السلع حسب الاتفاق وما تضمنته بنود العقد، غير أن فشله في التسويق وعملية البيع دفعه للتراجع واتهامه بالنصب على حد قوله، بالمقابل تمسك الضحية بتأسسه طرفا مدنيا في الملف وطالب باسترجاع المبلغ المقدر. بـ 45 مليون سنتيم، فيما التمس وكيل الجمهورية بعد مناقشة الوقائع معاقبة المتهم بعامين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية.

للإشارة، توجد شركات أخرى تعمل بنفس الطريقة منها شركة يونيسيتي التي تحصي آلاف الضحايا من الذين انضموا إليها بنية الربح السريع.