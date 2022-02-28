أخبار الجزائر ليوم الإثنين 28 فيفري 2022

حجز 4 قناطير من الشمّة المقلدة، وفاة زوجين اختناقا بالغاز

حجز 4 قناطير من الشمّة المقلدة المغشوشة ببجاية

توفيق. ب

حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، 4 قناطير من مادة الشمة المقلدة المغشوشة.

وتعود وقائع القضية إلى معلومات واردة إلى أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها مرور كمية من مادة الشمة المقلدة المغشوشة عبر إقليم بلدية بوخليفة ببجاية على متن سيارة نفعية، على إثرها تم تشكيل دورية مع وضع نقاط مراقبة على جميع المحاور والمسالك التي يمكن أن تسلكها السيارة، أين أسفرت العملية عن توقيفها والتي كانت مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، وبعد تفتيشها، تم العثور على كمية من مادة التبغ (شمة تقليدية الصنع مرحية) جاهزة للاستهلاك معبأة في 13 كيسا بوزن إجمالي يقدر بـ400 كلغ، وعلى إثرها تم توقيف السائق واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق .

وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم البضاعة لمصالح أملاك الدولة.

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اصطدام تسلسلي شل حركة السير

قتيلان في حادث على الطريق السيّار شرق – غرب ببومرداس

فيصل. ن

خلف حادث اصطدام تسلسلي بين عدد من السيارات، وقع مساء الأحد، على الطريق السيار شرق-غرب، على مستوى بلدية الأربعطاش، غرب بومرداس، قتيلين وجريحين من عائلة واحدة حسب ما أفاد به الاثنين مصدر من الحماية المدنية. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح مسؤول خلية الإعلام بذات الجهاز، الملازم الأول حسين بوشاشية، بأن الحادث المذكور وقع في حدود الساعة العاشرة من مساء الأحد على الطريق السيار شرق-غرب بمنطقة “ذراع بيرة” على مستوى بلدية الأربعطاش، إثر اصطدام تسلسلي بين عدة سيارات نفعية كانت على الرواق من الطريق المتوجه نحو الجزائر العاصمة.

وخلف هذا الحادث، استنادا إلى نفس المصدر، قتيلان (رجل و امرأة عمرهما 23 و53 سنة)، لقيا مصرعهما بعين المكان وإصابة اثنين آخرين (شاب ورجل عمرهما 16 و83 سنة) بجروح متفاوتة وحياتهما ليست في خطر، وكلهم (القتيلان الجريحان) من نفس العائلة. وعلى إثر ذلك تم نقل كل الضحايا، بعد تدخل مصالح الحماية المدنية، إلى مستشفى الأخضرية بولاية البويرة المجاور للمنطقة. وتسبب هذا الحادث، الذي لم تحدد أسبابه لحد الساعة، حسب نفس المصدر، في شل حركة السير بالرواق من الطريق المؤدي نحو الجزائر العاصمة، قبل تدخل المصالح المعنية وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير بعد رفع وإزاحة مخلفات التصادم بين السيارات.

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وفاة زوجين اختناقا بالغاز في تيبازة

ب. بوجمعة

توفي مساء السبت، زوج في عقدهما الخامس، اختناقا بالغاز داخل شقتهما بعمارة في حي علي كركوبة بمدينة القليعة في ولاية تيبازة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية بعد إبلاغها من طرف مصالح أمن دائرة القليعة ليلة الأحد إلى الإثنين في حوالي العاشرة ليلا لأجل إجلاء زوج في عقدهما الخامس توفيا داخل شقتهما اختناقا بالغاز، حيث تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم فارس بالقليعة فيما فتحت مصالح الأمن التي تلقت بلاغا من الجيران حول وفاة الضحيتين، تحقيقا في ملابسات القضية بعد معاينة الضحيتين، بحضور وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.

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موظف يحاول ترويج 22 ألف قرص مهلوس بخنشلة

مامن. ط

كلل كمين للفرقة الجنائية، بأمن خنشلة، الإثنين، من توقيف شبكة إجرامية، من أربعة أشخاص ينحدرون من ولاية بسكرة، يقودها موظف، برتبة متصرف إداري، مختصة في ترويج المهلوسات والعقاقير المخدرة، حيث مكنت العملية من استرجاع 22 ألف قرص مهلوس من نوع بريغابالين حجم 300 ملغ، وهواتف نقالة، مع حجز سيارتين سياحيتين، تستعملان من طرف الشبكة، في ترويج البضاعة.

وكشف علاء الدين تومي، ملازم أول للشرطة، بالفرقة الجنائية، بأمن خنشلة، أمس للشروق اليومي، بأن عناصره فتحت تحقيقا معمقا، حول نشاط اجرامي، متعلق بترويج السموم، من كيف معالج ومهلوسات نفسية، لمجموعة من الأشخاص ينحدرون من ولاية بسكرة، على أهبة عقد صفقة بيع لكميات معتبرة من الاقراص المهلوسة، أين تم تنشيط عنصر الاستعلامات، مع استغلال بعض التقنيات الخاصة، ما مكن من تحديد هوية المتهم الرئيسي، صاحب الصفقة، ليتم ترصد تحركاته، قبل توقيفه بالمدخل الجنوبي لإقليم ولاية خنشلة، وهو على متن سيارة سياحية، رفقة صديقه، وخلال التفتيش تم العثور على كميات معتبرة من العقاقير النفسية، ومع تعميق التحريات تم توقيف سيارة أخرى، على متنها اثنان آخران، من بسكرة كذلك، متورطان في ذات القضية.

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إدماج 257 شاب في وظائف دائمة بتيزي وزو

معاكني فروجة

تواصل السلطات والجهات الوصية بولاية تيزي وزو، عملية الإدماج المهني لحاملي الشهادات المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث تم في هذا الإطار إدماج 3660 شاب من حاملي الشهادات، في مناصب دائمة في مختلف القطاعات والإطارات العمومية استجابة لتطلعاتهم، وتمكينهم من الحصول على مناصب شغل دائمة.

عملية إدماج حاملي الشهادات بتيزي وزو مرت بثلاث مراحل وقدرت نسبتها بـ 77.77 من المائة وتعتبر نسبة كبيرة بالمقارنة مع المعدل الوطني، حيث تم إدماج 3660 شاب من بين 4709 شاب حامل للشهادات، وبقي نحو 1149 سيتم إدماجهم حال توفر المناصب المالية، وهذا ابتداء من نهاية الثلاثي الأول من هذه السنة والتي ستشمل الحالات التي لديها اقل من ثلاثة سنوات.

عملية الإدماج سيتم تمديدها إلى غاية 31 ديسمبر 2023، حيث سيعملون على استيفاء كل الشروط لتسوية غالبية الحالات المتبقية قبل هذا التاريخ، لمنح الشباب فرصة الإدماج في مناصب دائمة، والسماح لهم بالاستقرار والعمل في ظروف حسنة.

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ناشدت وزيري العدل والمالية التدخل العاجل

عائلات مهددة بالطرد بشارع محمد زكال ببلوزداد

منير ركاب

ناشدت 5 عائلات تقطن بشارع 127 محمد زكال ببلدية بلوزداد في العاصمة، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزير المالية عبد الرحمان راوية، التدخل العاجل للنظر في حكم الطرد الذي صدر في حق المتضرّر الأكبر، أرهون عبد الرحيم، الذي تنقل إلى مسكنه المتنازع عليه، المحضر القضائي لدى مجلس قضاء الجزائر، رفقة القوة العمومية يوم 20 فيفري الجاري، لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد، رقم 03072/20، بتاريخ 21 ديسمبر 2020، ملتمسين من المسؤول الأول عن القطاع إعطاء تعليمات لإعادة النظر في ملف السكنات التي تم تأجيرها في الفترة الاستعمارية عن عائلة حميسي.

وأظهرت الشكوى المسلمة من طرف العائلات التي زارت مقر “الشروق”، أنه بعد أزيد من 56 سنة، تبين لهم من خلال عملية البحث والتحري بالمحافظة العقارية بحسين داي، أن الدفتر العقاري لا يطابق البطاقية العقارية، بحكم وجود عنوان واحد في البطاقية والمتمثل في شارع عز الدين عبور، بينما يوجد في الدفتر العقاري عنوانين بإضافة عنوان في شارع احمد زكال في الدفتر العقاري المرقم بـ 120 /2013 في البطاقية، عكس ما هو موجود في نسخته الأصلية برقم 67/2014، الأمر الذي استغربته العائلات المشتكية، التي طالبت المحافظ العقاري لحسين داي بإعادة مراجعة نسخ الوثائق أو المستخرجات المتممة للإجراءات المجدولة بتاريخ 13 سبتمبر 2021 عن إدارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، ناهيك عن وجود فوارق في المساحة المستغلة من طرف العائلات عامة وعائلة أرهون التي حملت معها وثائق وصور تؤكد تصريحاتها بخصوص المساحة الإجمالية، المبيّنة في المخطط الموقّع من طرف مديرية مسح الأراضي لولاية الجزائر بتاريخ 1 جويلية 2014 الذي أظهر أن المساحة الجبلية المستغلة من طرف المدعى عليهم المستأجرين للمسكن منذ الفترة الاستعمارية من الجهة الجنوبية لمسكن ورثة المستأجر بشارع 127 محمد زكال ببلدية بلوزداد، حيث يوضّح مخطط المسح أن المساحة الإجمالية تقدر بـ1148 متر مربع، بينما المساحة المشهر بها في العقد قدرت بـ1059 متر مربع، ما يشير إلى أن المساحة المستغلة من طرف المشتكين والتي تقارب 90 مترا، تعتبر إضافية وغير موجودة في العقد الرسمي رقم 34 المؤرخ بتاريخ 7 فيفري 1958، المستخرج من الحزينة العمومية والذي يشكل مجموعة ملكية رقكم 09 من القسم رقم 26 من مصالح الأراضي العام، وهو ما أكده -بحسب العائلات المشتكية- أن المحافظ العقاري لحسين داي أكد أن المساحة الزائدة غير مصرح بها في العقد الرسمين في إطار التكفل بالفوارق في الساحة، وهو ما دعت إليه المادة 47 من قانون المالية لسنة 2005 التي حددت وقتها كيفية تسوية هذه الوضعيات، حيث تم رفع تقرير مفصل من طرف المحافظة العقارية في إرسالية رقم 73 بتاريخ 12 نوفمبر 2015 إلى مدير الحفظ العقاري لولاية الجزائر، تم على إثرها كتابة تقرير موقّع من طرف مدير الحفظ العقاري لولاية الجزائر تحمل رقم 4151 المؤرخة بتاريخ 2 ديسمبر 2015، ردا على شكوى تقدمت بها العائلات بخصوص عملية المسح والترقيم الخاص بالعقار الكائن بشارع محمد زكال رقم 127 في القسم رقم 26 ضمن مجموعة ملكية رقم 9 لفائدة المدعين، والتي تظهر الفارق في المساحة بناء على الجدول الوصفي الذي تحوز “الشروق” نسخة منه.

وتلتمس عائلات أرهون وهرنون وشيكراد والوناس وقريوه، وزيري العدل والمالية، النظر في انشغالهم، بعد تأييد الحكم المستأنف في القضية رقم 00484/21 رقم 02800/21 في جلسة 9 ماي 2021، كما تشير الوثائق الإدارية والقضائية للمشتكين، وهو ما تم التصريح به.

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ضريبة جديدة على بطاقات التعبئة؟

أجبر هذه الأيام بائعو بطاقات التعبئة الخاصة باتصالات الجزائر، من الخواص على مستوى ولاية بجاية، زبائن اتصالات الجزائر على دفع 10 دنانير إضافية إلى جانب ثمن بطاقة التعبئة، وهي الخرجة التي ولدت استياء كبيرا لدى زبائن اتصالات الجزائر جراء هذه الزيادات الفجائية وغير المبررة، إذ بعدما فرض أصحاب محلات التعبئة أو ما يطلق عليه بـ”الفليكسي” ضريبة غير قانونية بـ10 دنانير على كل تعبئة، جاء الدور هذه المرة على بائعي بطاقات التعبئة الخاصة بالانترنيت التي أضيف إليها ضريبة الـ10 دنانير كما هو الحال بمحلات أوقاس شرق بجاية الأمر الذي يستدعي تدخل القائمين على هذا القطاع لوقف هذه الفوضى في الزيادات.

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عصابة فتيات لسرقة المجوهرات بباتنة

ط. ح

أوقفت مصالح فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مروانة، بولاية باتنة، الأحد، طفلة 15 سنة، وشابين آخرين، يبلغان من العمر 20 و25 سنة، لتورطهم في سرقة كمية مصوغات من مسكن امرأة مواطنة كانت وراء إيداع شكوى لدى مصالح الفرقة التي تولت التحقيق في القضية.

وخلفت نتائج التحريات النهائية صدمة لدى أهل الضحية، بعد توقيف شقيقتها الصغرى والتي نفذت السطو بمساعدة الشابين الموقوفين، في حين تم توقيف 5 فتيات أخريات، لا يتجاوز سنهن 18 سنة، كن في تورط مباشر أو عبر الشراكة في العملية.

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تحتضنه مكتبة قرفي

إطلاق مقهى أدبي شهري بباتنة

طاهر حليسي

احتضنت مكتبة قرفي “مقهى أدبي” خصص لمناقشة رواية “لحاء” التي أصدرتها الكاتبة “هاجر بالي” عن دار البرزخ وحظيت بالاهتمام داخل البلاد وخارجها، بالنظر إلى موضوعها المتخصص في العوالم الحميمية للنساء.

وحضر اللقاء أساتذة متخصصون في الأدب الفرنسي على غرار طارق بن زروال ولينا عبد العزيز، وشهد مداخلات نقدية وأسئلة عميقة طورها الأستاذان بن ساسي ودوراري، سمحت بالحفر في الجوانب النفسية والاجتماعية في أبطال رواية، صدرت باللغة الفرنسية وعرّضت على شظايا مراحل تاريخية مرت بها البلاد بين تقليد وحداثة، من خلال استقراء عوالم نسائية حميمية لبطلات رواية كتبتها الكاتبة في أول تجربة روائية لها بعد نشر نصوص مسرحية، بطريقة رصينة لم تخل من عقلانية الرياضيات، باعتبار أنها كانت أستاذة جامعية لمادة الرياضيات.

وأكد مسير المكتبة، رضا قرفي، بأن المقهى الأدبي الذي يأتي في إطار “الذكرى الستين” لإنشائه، باعتباره واحدا من أقدم مكتبات البلاد، يندرج في إطار إحياء الحركة الثقافية وتنشيط البناء الفكري والإبداعي، حيث تم استهلال البرنامج باستضافة هاجر بالي، في انتظار استضافة أسماء لامعة مثل فضيلة الفاروق ونصيرة بلولة والأمين الزاوي وواسيني الأعرج، وأسماء مهاجرة يجري ضبط الاتصال معها على أمل أن تكون جلسات النقاش كل شهر. واستحسن هذا المقهى كتاب ومسرحيو وطلاب وفنانو الولاية الذين حضروا ساعتين من النقاش الرفيع والدقيق واكتسبوا مصطلحات وتعريفات مهمة في عالم الأدب.