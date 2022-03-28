أخبار الجزائر ليوم الإثنين 28 مارس 2022

محاولة تسويق 4 قناطير من اللحوم الفاسدة، مختل يقتل شيخا بضربات سيف

محاولة تسويق 4 قناطير من اللحوم الفاسدة بالطارف

س. ك

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي بشبيطة مختار بولاية الطارف، الإثنين، من إحباط محاولة تسويق كمية معتبرة من اللحوم الحمراء والبيضاء الفاسدة، قدرت بأربعة قناطير، والتي تم حجزها بالتنسيق مع المصالح المختصّة وإتلافها.

وقد تمت هذه العملية على إثر خرجة ميدانية رقابية فجائية نظمتها مصالح الشرطة بالأمن الحضري بشبيطة مختار بمشاركة مصالح البلدية المختصة، أين شملت مراقبة العديد من المحلات التجارية بإقليم الاختصاص، خاصة محلات بيع اللحوم بأنواعها، حيث أسفرت هذه الخرجة عن ضبط بمحل أحد التجار صاحب قصابة لبيع اللحوم بالتجزئة، كمية معتبرة من اللحوم، وكذا بقايا اللحوم المجمدة قدرت في مجملها بـ4 قناطير، منها ثلاثة قناطير لحوم حمراء وقنطار واحد من اللحوم البيضاء، والتي تبين بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، كونها مجهولة المصدر ومنعدمة الشهادة الطبية مع انبعاث روائح كريهة منها ما يؤكد أنها فاسدة وبإمكانها التسبب في حدوث تسممات خطيرة على صحة مستهلكيها، وبعد التنسيق مع النيابة المحلية، تم إتلاف كمية اللحوم المحجوزة وتم تحويل صاحب القصابة إلى مقر الأمن للتحقيق معه وانجاز ملف جزائي ضده في انتظار عرضه على العدالة.

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فتاة ضمن القتلة المفترضين لحرفي الفضة بباتنة

طاهر حليسي

أوقفت، مصالح الشرطة الجنائية لمديرية أمن ولاية باتنة، خمسة أشخاص، بينهم امرأة، لتورطهم في جريمة قتل راح ضحيتها كهل داخل محله لصناعة الفضة بحي الزمالة بباتنة.

وكان الضحية “ب.خ” 56 سنة، المعروف بلقب “الفضايضي” عثر عليه جثة هامدة داخل محله وعليه آثار ضرب وتعنيف، ناجمة عن عملية خنق بأشرطة لاصقة، وكدمات في الجسم مكبل اليدين، ما أعطى للفعلة وصف الجريمة مكتملة الأركان، بتوافر التخطيط قبل فترة والتنفيذ المحكم الذي جرى بين ليلة وفجر يوم 14 مارس الجاري.

وأكدت مصالح الشرطة أن التحريات انطلقت بناء على معطيات ومعلومات دقيقة أفضت إلى الإطاحة بالعصابة المتكونة من خمسة مسبوقين، بينهم فتاة، تتراوح أعمارهم بين 27 و33 سنة، وجهت لهم تهم جنائية بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد والإعداد لها والتنكيل وتقييد الأطراف العلوية.

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أجهز عليه من دون سابق معرفة بينهما

مختل يقتل شيخا بضربات سيف في سطيف

سمير مخربش

شهدت مدينة العلمة بولاية سطيف، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، جريمة قتل بشعة نفذها شخص يعاني من اضطرابات عقلية، نزل ضربا على الضحية بسيف فأرداه قتيلا.

الضحية يبلغ من العمر 61 سنة، يقيم بحي بوخبلة بالعلمة، أين فاجأه المتهم بسيف، ومن دون أي تردد وجه له ضربات عنيفة على الرأس والكتف واليد. وقد ظل المتهم يصرخ ويوجه الضربات للشيخ الى أن تدخل سكان الحي، وتمكنوا من الإمساك به وإبعاده عن الضحية الذي سقط أرضا، وبقي يتخبط وسط بركة من الدماء.

وحسب شهود عيان فإن المتهم كان في حالة هيجان، بينما كان الضحية مارا بالشارع فتوجه إليه من دون سابق إنذار، مع العلم أنه لا توجد أي صلة بين الاثنين، ولا يوجد بينهما أي تعامل. وفور وقوع الحادثة، تم الاستنجاد برجال الحماية المدنية لنقل الضحية إلى مستشفى صروب الخثير بالعلمة، أين تلقى العلاج وخضع للرعاية الطبية الفائقة، لكن الإصابات كانت خطيرة، خاصة على الرأس، ليلفظ الضحية أنفاسه الأخيرة على طاولة الجراحة.

ومن جهتها تنقلت عناصر الأمن الى موقع الحادثة، وعاينت وقائع الجريمة. وقد تم إلقاء القبض على المتهم ومن المنتظر أن يتم إخضاعه للخبرة العقلية. وحسب الجيران فإن المتهم عُرف باعتداءاته المتكررة على المارة، وسبق له أن وجه ضربات للعديد من الأشخاص، خاصة عندما تنتابه نوبة من الهيجان.

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اختفاء محير لسيدة وابنتها ببجاية

ت. ع

تعيش هذه الأيام، قرية “تيفريتين” التابعة لبلدية فرعون بولاية بجاية، على أعصابها بعد الاختفاء المحير لأم وابنتها منذ يوم السبت الفارط في حدود الساعة العاشرة صباحا وفي ظروف تبقى جد غامضة.

وأطلقت في هذا الصدد مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة بحثا عن السيدة “صبرينة.ب” البالغة من العمر 39 سنة وابنتها “درين.ب” ذات سنتين بعد اختفائهما المحير.

وحسب معلومات “الشروق” فإن الأم قد خرجت يوم السبت الفارط رفقة ابنتها من بيتها العائلي الكائن بالقرية المذكورة، نحو وجهة مجهولة، ومنذ ذلك اليوم لم يظهر عنهما أي أثر، وهي الفاجعة التي تركت عائلتها وسكان قرية “تيفريتين” في حيرة كبيرة علما أن الأم لا تعاني- حسب معلوماتنا دائما- من أي مشاكل نفسية، فيما يطرح خبر اختفائها رفقة ابنتها الكثير من التساؤلات.

وتناشد عائلة المفقودين كل من لديه أي معلومات أن يتصل بأقرب مركز للأمن أو الاتصال بالرقم الأخضر 1055 بالنسبة للدرك الوطني و1548 بالنسبة للشرطة.

ولا تزال بجاية تعيش على وقع الاختفاءات المحيرة، هذه الظاهرة التي بدأت تطرح العديد من علامات الاستفهام.

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انتشال جثة شخص مجهول بتلمسان

س. م. نذير

انتشل عناصر الحماية المدينة، الأحد، جثة شخص متعفنة من واد يسر بالضبط بمنطقة قيطنة اللفت بدائرة بن سكران شرق ولاية تلمسان.

وحسب ما أعلنت عنه الحماية المدينة فإن العملية تمت بحضور أفراد الدرك الوطني والخلية التقنية للدرك الوطني والأمن الوطني، ولم يتم التعرف بعد على هويتها، حيث باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها بهذا الشأن.

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كانوا بصدد تهربيها عبر مسلك ترابي

3 سنوات حبسا للمضاربين بحليب الأكياس في بلعباس

م. مراد

قضت محكمة سفيزف بسيدي بلعباس، بعقوبة الحبس النافذ لثلاث سنوات في حق 3 أشخاص، ضبطوا في حالة تلبس بصدد تحويل وجهة حليب الأكياس من ولاية سيدي بلعباس نحو ولاية معسكر لغرض المضاربة.

القضية عالجتها فرقة الدرك الوطني لبلدية بلعربي مؤخرا، بناء على معلومات تحصلت عليها تفيد بإقدام صاحب شاحنة خاصة بنقل حليب الأكياس وتفريغ الحمولة بشاحنة أخرى لغرض نقلها إلى مكان آخر لغرض المضاربة، ليتم ترصد الشاحنة المشبوهة وضبطها بطريق ترابي بالمنطقة، أين كانت شاحنة أخرى في انتظارها لاستلام كمية من حليب الأكياس سعة واحد لتر قدرت بـ 2010 كيس، و150 كيس لبن من نفس السعة، إضافة إلى 72 وحدة جبن، وهي الكمية التي تم حجزها وتوقيف المشتبه فيهم الثلاثة، وتبين خلال مجريات التحقيق، أن صاحب الشاحنة الذي ينحدر من ولاية سيدي بلعباس، كان يعمل على نقل الحليب المدعم وملاقاة صاحب الشاحنة الثانية وشريكه اللذين ينحدران من ولاية معسكر بمنطقة معزولة، لتسليمه الكميات المتوفرة ونقلها لولاية معسكر قصد تسويقها بعد الزيادة في أسعارها، في وقت تعرف فيه هذه المادة ندرة كبيرة بمختلف مناطق ولاية سيدي بلعباس، ما يجبر الكثير من المواطنين على تشكيل طوابير طويلة صبيحة كل يوم للحصول على كميات منها.

وبعد إتمام الإجراءات القضائية وحجز كميات الحليب والشاحنتين، أحيل جميع الأطراف على المحاكمة بتهمة المضاربة بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك، أين صدر في حقهم عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.

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اعتداء خطير على موّال بالسلاح الأبيض

عصابة تسرق المواشي لبيع لحومها في رمضان بالبليدة

حسناء. ب

أطاحت فرقة الدرك الوطني بالشفة إلى الغرب من ولاية البليدة، بعصابة مكونة من أربعة أفراد تختص في سرقة المواشي بغرض بيع لحومها، لمحلات الجزارة تزامنا وحلول شهر رمضان. تفاصيل القضية تعود إلى شكاوى متطابقة تلقتها فرقة الدرك الوطني بالشفة من قبل الفلاحين بالمنطقة مفادها تعرض إسطبلاتهم لعمليات سطو، طالت المواشي، كان أخرها عملية سرقة متبوعة باعتداء جسدي على أحد الموالين، هذا الأخير قامت مجموعة مكونة من أربعة مجرمين تُجهل هوياتهم باقتحام زريبته بضواحي الشفة، في ساعة متأخرة من الليل بينما كان يقوم بعملية الحراسة، أين اعتدوا عليه باستعمال أسلحة بيضاء وقاموا بتكبيله، وتكميمه بشريط لاصق، واستولوا على كل رؤوس الأغنام التي كانت موجودة بالاسطبل، ونقلها عبر شاحنة إلى وجهة مجهولة.

وتمكن الضحية من تقديم مواصفات احد المشتبه فيهم والتعرف عليه بعد عرض صور معتادي الإجرام، باشر إثرها عناصر درك الشفة تحقيقاتهم في القضية وتم التوصل الى هوية المتورطين وعددهم أربعة أفراد تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، وأكدت التحريات الأمنية بشأنهم، إنهم مسبوقين في قضايا مماثلة، وبعد ترصد ومراقبة مكثفة، تم إلقاء القبض على المتهم الرئيسي، ومواصلة للتحقيقات، تم تحديد مكان إخفاء المواشي، حيث اتضح أن العصابة تقوم بنقلها لأحد الأحواش ببلدية موزاية المجاورة.

وشنت مصالح الدرك عملية مداهمات واسعة، خلال اليومين الأخيرين، وتم استرجاع 31 رأس غنم، إضافة إلى مضخات مائية وأدوية فلاحية، كما توصل المحققون إلى أن العصابة كانت تنفذ عمليات تستهدف سرقة المواشي، والتخطيط لبيعها لمحلات الجزارة تزامنا وحلول شهر رمضان الأسبوع المقبل.

المتورطون أحيلوا، الإثنين، على وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون، الذي وجه لهم تهم تكوين جمعية أشرار، والسرقة باستعمال مركبة، التهديد والضرب والجرح العمدي، حيث اردع المتهم الرئيسي رهن الحبس، فيما أصدرت أوامر بالقبض ضد باقي الجناة.

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الفلاحون مدعوون إلى المعالجة الفورية لحقولهم

فطريات خطيرة تهدد بإتلاف محاصيل الشعير في وهران!

خيرة غانو

أعلنت مصلحة الإنذار المبكر للمحطة الجهوية لحماية النباتات بمسرغين في وهران، الأحد، عن اكتشافها بؤر إصابة بأخطر الأمراض الفطرية التي تستهدف حقول الشعير، وتتسبب في إتلاف محاصيلها بالكامل، حيث سجلت ظهور أعراض لأنواع من العدوى الفطرية في كل من بلدية بوتليليس والسانيا.

وبحسب ذات المصدر، فإن التفطن لهذا الأمر جاء خلال الخرجات الميدانية التي قامت بها لجنة المراقبة المختصة في الصحة النباتية للمحاصيل الكبرى في عدد من المزارع الواقعة بغرب وهران، أين تم الوقوف على اختلالات مورفولوجية واضحة في شكل ولون نباتات الشعير أوقفت نموها، قبل أن يقود تشخيص المختصين لأكثر من عينة وفي مواقع مختلفة من بوتليليس والسانيا مؤخرا، إلى تحديد أجزاء من هذه النباتات تبدي أعراضا واضحة للإصابة بأمراض فطرية، ومنها ما فقدت بسبب ذلك خصائصها الحيوية، وبات وضعها مصدر قلق ومؤشر لنكبة مرتقبة بالنسبة لعدد من المزارعين، خاصة أن التشخيص أثبت في بعض الإصابات أنها تعود لأنواع مصنفة في قائمة أشرس الفطريات المقاومة للمبيدات، وكثيرة التحور الوراثي.

ومن ضمن الأمراض الفطرية المعاينة الواردة في تقرير اللجنة المختصة سالفة الذكر، جاء ذكر داء “الصدأ القزمي”، “التبقع هالمينتو سبوري”، “البياض الدقيقي”، إضافة إلى وباء “رينكوسبوريوز” و”المخطط اللوني”، وكلها رصدت في مساحات زراعة الحبوب، منها ما اجتمعت فيها أكثر من عدوى لهذه الأنواع من الأمراض الفطرية الخطيرة.

وقد دعت مصلحة الإنذار المبكر بالمناسبة عددا من الفلاحين، خاصة النشطين بالمناطق التي ظهرت فيها بؤر وبائية أو قريبة منها، إلى التحلي بكثير من اليقظة في مراقبة مراحل إنبات وتطور نمو الشعير، والقيام بالمعالجة الفورية لحقولهم عند أول اكتشاف لهم لأي من أعراض الأمراض الفطرية المثيرة لقلق وتخوفات المختصين والمزارعين، مع الحرص على استعمال المبيدات الفطرية المرخصة المدرجة ضمن القائمة الموصى بها من طرف المعهد الوطني لحماية النباتات، وأيضا احترام الظروف الملائمة لمباشرة عمليات الرش بها، وضرورة التقيد بتدابير الوقاية الشخصية منها حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

ويذكر في نفس السياق، أن محطة حماية النباتات لناحية الغرب بوهران كان قد سبق لها تنظيم حملات تحسيس دعت لحضورها مزارعين قصد تحذيرهم من المخاطر الفلاحية التي تستهدف خلال هذه الفترة الربيعية تحديدا مساحات الحبوب، وأيضا توعيتهم بطرق الوقاية من مختلف الأمراض والاختلالات التي تهدد حقولهم، كانت آخرها على مستوى مقر الغرفة الفلاحية لولاية وهران الأربعاء ما قبل الأخير، أين قدّم مختصون الكثير من المعلومات والنصائح التي من شأنها حماية محاصيل الحبوب من العدوى الفطرية على اختلاف أنواعها وسلالاتها، وأيضا مخاطرها التي قد تعصف بمردود السنة، وبمصادر عيش العديد من العائلات التي تقتات مما تجود به الأرض من خير وسخاء على خدّامها.

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حجز 1120 قطعة أثرية رومانية بباتنة

ط. ح

أوقف عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتيمقاد ولاية باتنة مؤخرا، شابا يبلغ من العمر 29 سنة، وينحدر من ولاية مجاورة، وبحوزته 220 قطعة نقدية أثرية يعود تاريخها للفترة الرومانية، بغرض المتاجرة.

وفور توسيع التحريات تم التعرف على شريك له يبلغ من العمر 49 سنة، متورط أيضا في عمليات الاتجار في المسكوكات التاريخية المصنفة، ما استوجب استصدار إذن بتمديد الاختصاص الإقليمي، ومداهمة مسكنه حيث تم العثور على 900 قطعة نقدية أخرى تعود لنفس الفترة حسب خبرة ومعاينة المختصين بدائرة حماية واستغلال الممتلكات الثقافية بتيمقاد، ليبلغ مجمل الحصة المحجوزة 1120 قطعة.

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في ظل غياب الإمكانيات

عمال النظافة بالعاصمة عرضة للحوادث بسبب مخلفات الزجاج

حورية. ب

يتعرض عمال النظافة للحوادث خلال ممارستهم مهنتهم. فإلى جانب الحساسية التي أصيبوا بها جراء احتكاكهم بالنفايات يوميا، هنالك كثيرون يكونون عرضة لعضات الجرذان، ناهيك عن تعرضهم لجروح بليغة بسبب الزجاج المكسور المرمي مع النفايات، وهو ما لم ينتبه إليه العمال الذين غالبا لا يرتدون القفازات التي من المفروض أن توفرها لهم الجهات المسؤولة عنهم وهناك من يقتنيها من ماله الخاص لحماية أنفسهم من المخاطر.

وفي نفس السياق، اشتكى عمال النظافة ببلدية الكاليتوس، من إصاباتهم المتكررة التي يتعرضون لها أثناء جمعهم للقمامة، الناجمة عن الزجاج الذي يتم رميه من طرف السكان داخل أكياس القمامات المنزلية، أين دعا الشاكون إلى ضرورة وضع مخلفات الزجاج المكسور في علب “الكرتون”.

ويذكر أن عمال النظافة سبق ورفعوا انشغالاتهم عن طريق ممثليهم النقابيين، من أجل توفير ظروف مهنية بسيطة كتزويدهم ببدلات للحماية وأقنعة واقية وقفازات وخوذات وأحذية خاصة، حيث يواجه هؤلاء يوميا صعوبات، بسبب الرمي العشوائي للزجاج والحديد والمواد الطبية، حيث أصيب بعض العمال لحوادث دهس في الطرق السريعة، وإصابات خطيرة خلال تأدية العمل، ورغم ذلك واصلوا ممارسة عملهم بتفان للحفاظ على البيئة ونظافة المحيط.

من جهة أخرى، يتعرض تلاميذ المدارس الابتدائية القريبة من النقاط السوداء على غرار منطقة الشراربة، لحوادث بسبب الرمي العشوائي لمخلفات الزجاج والحديد، حيث سجلت حالة إصابة لتلميذ أثناء مروره بمنطقة الشراربة أمام “الصوند” وراء ابتدائية “قعلول عكاشة”، أين تعرض لجرح بليغ عقب سقوطه على زجاج مرمي في كيس نفايات.

وعليه يلتمس عمال النظافة من المواطنين عدم رمي الزجاج في أكياس القمامة نظرا للمخاطر التي أصبحت تهدد حياتهم وبالتالي تجنبهم الوقوع ضحايا لحوادث خطيرة.

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أساتذة جامعة المدية نظموا وقفة احتجاجية

الطرد النهائي والمتابعة القضائية لطالب اعتدى على أستاذ

أحمد عليوة

نظم أساتذة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، بجامعة يحيى فارس بالمدية، الإثنين، وقفة احتجاجية للتنديد بالاعتداء الذي تعرض له أستاذ جامعي أثناء تأدية مهامه في الحراسة والمراقبة لامتحانات الدورة الاستدراكية بتاريخ 26 مارس الجاري، على يد طالب جامعي. وقال الأمين العام للفرع النقابي للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ولد محي الدين نبيل للشروق، إن الأساتذة رفعوا جملة انشغالات إلى رئاسة الجامعة تتمثل في تسليط أقصى عقوبة على الطالب المعتدي ومنعه من التسجيل وطنيا وتفعيل دور المجالس التأديبية والتي أكد عليها الفرع النقابي في عديد المناسبات والاجتماعات السابقة مع الإدارة، وكذا تأسس الجامعة كطرف مدني في قضية الأستاذ، مع ضرورة العمل بيوم السبت على الأقل بالحد الأدنى بالطاقم الإداري بالتناوب خصوصا في فترة الامتحانات.

من جهتها، شجبت رئاسة الجامعة، في بيان لها، الحادثة التي تعرض لها الأستاذ الجامعي، مؤكدة تحرير تقارير عن الحادثة من طرف العون المناوب في المدرج، كما تم تكليف الممثل القانوني بالجامعة باتخاذ الإجراءات القانونية على مستوى الأمن الحضري الثاني بالداميات وتأسس الجامعة كطرف مدني، مضيفة انه تم تشكيل ملف قضائي، وموازاة مع ذلك تم الاستدعاء الاستعجالي لدورة المجلس التأديبي للجامعة، وبعد المداولة تقرر معاقبة الطالب بالطرد النهائي مع الإبقاء على المتابعة القضائية.