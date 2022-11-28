أخبار الجزائر ليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022

العثور على جثة كهل مقتولا، وفاة أكبر معمرة

العثور على جثة كهل مقتولا بخنشلة

طارق. م

باشرت، صباح الاثنين، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوحمامة الواقعة غرب ولاية خنشلة، تحرياتها وتحقيقاتها المعمّقة في جريمة القتل الغامضة والتي راح ضحيتها كهل ينحدر من بلدية الحامة.

وكان مواطنون قد عثروا صبيحة الإثنين، على جثة الضحية البالغ من العمر 54 سنة والذي هو حارس بلدي سابق، ملقاة على حافة الطريق بمدخل مدينة بوحمامة، وعليه آثار ضرب على مستوى الرأس يعتقد أنها بحجر، ليتم إخطار فرقة الدرك الوطني ببوحمامة والتي تدخل أفرادها وتنقلوا فورا إلى مكان وجود الجثّة، أين قاموا بتطويق المكان وإجراء المعاينات اللازمة، مع فتح تحقيق معمّق في الحادثة، قبل تحويل جثّة الضحية من طرف عناصر الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، بغرض عرضها على الطبيب لتحديد أسباب الوفاة، فيما علمت الشروق اليومي أن فرقة الدرك الوطني استدعت بعض الأشخاص لسماع تصريحاتهم بشأن الحادثة التي اهتزت على وقعها مدينة بوحمامة صبيحة الإثنين.

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ضبط كوكايين و17 ألف قرص مهلوس في باتنة

طاهر حليسي

أوقفت عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية باتنة مؤخرا، شابا يبلغ من العمر 24 سنة، بمدينة عين جاسر ولاية باتنة، لتورطه في الترويج للمؤثرات العقلية، بعدما ضبطت بحوزته 2993 قرص اكستازي.

كما قام عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالتنسيق مع عناصر القطاع العسكري باتنة، بتوقيف مركبة نفعية بمدينة عين التوتة على متنها شخص يبلغ من العمر 40 سنة، ضبطت بحوزته كمية معتبرة من المؤثرات قدرت بـ13500 كبسولة بريغابلين 300 ملغ، فيما ليتم بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تقديم المشتبه به أمام النيابة المحلية.

من جهة أخرى، أوقف عناصر أمن دائرة الجزار جنوبي باتنة، مركبتين نفعيتين على متنهما شخصان يبلغان من العمر 33 و41 سنة وبعد إخضاعهما للتفتيش تم العثور على كمية من المخدرات الصلبة عبارة عن كوكايين بون 1.6 غرام.

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توقيف متهم بارتكاب جريمة قتل في الشلف

م. قورين

تمكن الاثنين عناصر الشرطة للأمن الحضري ببوزغاية بالشلف، من توقيف شخص يبلغ 25 سنة، عن قضية جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وقائع القضية حسب مصادر الشروق اليومي، تعود إلى ليلة الأربعاء إلى الخميس، عندما نشب خلاف وشجار بين شخصين، أين قام الجاني بإحضار سكين وباغت الضحية البالغ من العمر 51 سنة بعدة طعنات على مستوى مختلف أنحاء الجسم، ولاذ بالفرار، وتركه يسبح وسط بركة دمائه، ورغم نقله على جناح السرعة إلى غرفة الإنعاش بالمؤسسة الاستشفائية، إلا أنه فارق الحياة بسبب صعوبة إيقاف نزيفه، وفور تدخل مصالح الأمن تمكنت من تحديد هوية القاتل وتوقيفه، وتحويله إلى محكمة تنس عن قضية القتل العمد.

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وفاة أكبر معمرة عن عمر ناهز 106 سنة في سكيكدة

زبيدة بودماغ

انتقلت صباح، الإثنين، أكبر معمرة بولاية سكيكدة، إلى جوار بها، عن عمر ناهز 106 سنوات. المرحومة قطاية بوزناد التي تجاوزت من عمرها ست سنوات بعد القرن، من مواليد 5 نوفمبر من سنة 1917، وتحديدا بعد يومين فقط من اندلاع الثورة البلشفية، وقد عاصرت هذه المرأة التي ظلّت تحظى بحب وتقدير كل سكان مدينة القل، بالنظر لطيبتها وحديثها الشيق عن العديد من الأحداث العالمية وتطوراتها منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية. وكانت المرحومة قد تزوجت في عمر 22 سنة، وأنجبت 8 أطفال ولديها الآن 25 حفيدا في مختلف الأعمار.

وحافظت المرحومة التي تعتبر أكبر معمرّة في ولاية سكيكدة، رغم مرضها على أداء صلاتها، وتميزت خلال سنوات عمرها التي تجاوزت القرن بذاكرة جد قوية، حيث كانت تحكي لأبنائها ولأحفادها كل ما مر في حياتها من أحزان وأفراح بالتفاصيل الدقيقة.

تجدر الإشارة إلى أن نساء هذه العائلة من المعمرين، حيث توفت شقيقتها منذ عامين عن عمر ناهز 104 سنوات.