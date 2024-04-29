أخبار الجزائر ليوم الإثنين 29 أفريل 2024

جزّار يعرض 25 قنطارا من اللحوم الفاسدة، وفد أسترالي يعاين موقع مصنع تحويل الزنك ببجاية

جزّار يعرض 25 قنطارا من اللحوم الفاسدة بمحله في سطيف

س. مخربش

كشفت خرجة ميدانية قام بها عناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة، بأمن ولاية سطيف، برفقة أعوان الرقابة لمصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات، عن عرض كمية معتبرة من اللحوم الحمراء الفاسدة للبيع داخل أحد محلات القصابة المتخصص في بيع اللحوم والدواجن بوسط مدينة سطيف، قٌدر بـ25 قنطارا.

العملية التي تندرج في إطار مجابهة حدوث التسممات الغذائية خلال الفترة الصيفية وحماية صحة المستهلك، تم على إثرها معاينة العديد من الأنشطة التجارية بوسط المدينة، قبل أن يكتشف أعوان الرقابة وعناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة، وجود كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة والتي أكد المختصون بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم على الفور إتمام إجراءات حجزها وإتلافها، مع تحرير محضر ضد صاحب القصابة بغرض إحالته على العدالة.

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مشروع المنجم سيفتح 5000 منصب شغل

وفد أسترالي يعاين موقع مصنع تحويل الزنك ببجاية

ع. تڤمونت

حلّ الأحد، وفد أسترالي ببجاية من أجل معاينة مدى تقدّم أشغال تجسيد مشروع منجم الزنك والرصاص الواقع ببلديتي تالة حمزة وأميزور، بحضور المدير العام للشركة الأسترالية “طيرامين” المكلفة بإنجاز مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص، وكذا الرئيس المدير العام لمجمع “سونارام” والمدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، ومديرة الشركة الجزائرية – الأسترالية “غرب المتوسط للزنك”.

وقد نظم الوفد زيارة إلى المنطقة الصناعية الواقعة بفناية إلماثن بإقليم بلدية القصر من أجل معاينة الوعاء العقاري، المخصص لاحتضان مصنع تحويل مركزات الزنك والرصاص إلى منتجات تامة الصنع، كما تفقد الوفد مشروع تهيئة رصيف القصبة بميناء بجاية، الذي سيستغل من طرف الشركة المذكورة، علما أن نسبة تقدّم الأشغال به قد بلغت نحو 62 بالمائة مع تخصيص مخزنين على مستوى الميناء لفائدة الشركة.

وبالمناسبة، فقد حظي الوفد الأسترالي بزيارة سياحية إلى منطقة كاب كاربون وزيڤواط متبوعة بجلسة عمل تم عرض من خلالها مجمل المؤهلات التي تزخر بها ولاية بجاية في شتى المجالات، لاسيما في المجال السياحي، وفي الموضوع، أشار بيان الولاية إلى أن الوالي قد أكد لضيوفه أن بجاية تتوفر على العديد من الفرص والظروف المواتية التي تستطيع بموجبها استقطاب الاستثمارات الاقتصادية كما تحدث عن التسهيلات المتوفرة في مجال الاستثمار، وأبدى من جهته، الرئيس المدير العام الأسترالي إعجابه بالمقومات التي تتوفر عليها ولاية بجاية، مؤكدا إمكانية مد أواصر الشراكة والتعاون في المستقبل نحو مجالات أخرى، مبرزا في هذا الشأن ضرورة إقامة شراكات مثمرة وتعاون على المدى البعيد مع الاستثمار في مختلف المجالات.

وبدأت بوادر تجسيد المشروع مع بداية الدراسة المتعلقة بالخطر التي تمت في 18 سبتمبر 2022، تلتها دراسة الأثر البيئي في 17 جانفي 2023 وبعدها دراسة المنشآت المصنفة في 22 فيفري 2023، ثم جاء المرسوم التنفيذي الصادر بالعدد 44 من الجريدة الرسمية بتاريخ 2 جويلية 2023، الذي يعيد تصنيف الأراضي الفلاحية الواقعة بالمنجم وقبلها الحصول على الترخيص المنجمي لاستغلال المكمن بتاريخ 10 ماي 2023 وذلك قبل أن يأتي المرسوم التنفيذي الصادر بالعدد الـ60 من الجريدة الرسمية بتاريخ 6 سبتمبر 2023 الذي أعلن المنفعة العامة.

وكان والي بجاية قد عقد عديد الاجتماعات مع كل الجهات المعنية بالمشروع بهدف تسريع وتيرة التحضيرات وكذا مع سكان المنطقة بهدف طمأنتهم، وآخر هذه الاجتماعات، مؤخرا، قدّمت من خلالها مديرة المشروع وضعية حول مدى تقدّم المشروع بصفة عامة معلنة عن تمركز الشركة المختلطة بقاعدة الحياة بتالة حمزة، كما أكد الخبير العقاري من جهته، عن استكمال عملية التحقيق الجزئي للأراضي المعنية بنزع الملكية، فيما أصر الوالي بضرورة الإسراع في إجراءات تعويض المواطنين المالكين للأراضي المعنية بالمشروع كما أعطى تعليمات لكل المتدخلين في إطار هذا المشروع بضرورة التنسيق من أجل إتمام والانتهاء من كل الإجراءات الإدارية، أما فيما يخص الجانب التكويني، فقد أعلن مدير التكوين المهني بأنه قد تم تنظيم دورات تكوينية بمركز التكوين المهني ببلدية أميزور لفائدة المكونين في المجال المنجمي والتي أشرف عليها إطارات من شركة “سونارم- تكوين” وذلك تحسبا لعملية التوظيف .

معلوم أن منجم بجاية سيسمح باستحداث نحو 5 آلاف منصب عمل مباشر وغير مباشر، كما سيضمن مداخيل سنوية قدّرت بنحو 215 مليون دولار وبفوائد قدرها 60 مليون سنويا وذلك على مدار 30 سنة، حسب تقديرات الاحتياطات الحالية، مع الإشارة إلى أن المشروع يمر على ثلاث مراحل، على غرار البناء والاستغلال ومن ثمّ، إغلاق المنجم والشروع في التهيئة.

وتم اعتماد طريقة الغرف المردومة في استغلال المنجم كونها ستضمن استقرارا أكبر لمسطح الأرضية مع تجنّب خطر الانهيارات، ومن المنتظر أن يتم ربط المنجم بالطريق السريع مع حجز وتهيئة رصيف مخصص بميناء بجاية ورصيف آخر للشحن بمحطة واد غير، مع توسيع نطاق التعدين ليشمل الرواسب المجاورة الأخرى إلى جانب إنجاز مصنع ببجاية لتحويل مركزات الزنك والرصاص إلى منتجات تامة الصنع، وأن الانطلاق في الاستغلال والإنتاج سيكون سنة 2026.

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انتشال جثة غريق بساحل مستغانم

ق. م

تمكّنت فرقة الغطاسين للحماية المدنية، الاثنين، من العثور على جثة غريق ثالث مفقود بعرض البحر بشاطئ “الشعايبية” ببلدية بن عبد المالك رمضان بشرق ولاية مستغانم، وانتشالها ثم تحويلها نحو المصلحة المعنية بمستشفى مدينة سيدي علي، وهي من جنس ذكر يبلغ صاحبها 33 سنة من العمر، حسب بيان مصالح الحماية المدنية.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة الغطاسين كانت قد انتشلت بذات الموقع يوم الـ25 من الشهر الجاري جثتي غريقين مفقودين آخرين، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 3 غرقى تبقى أسباب غرقهم إلى حد الآن مجهولة.

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المتهم كان ينشط في عمليات تجنيد المقاتلين

إدانة تاجر بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية في مالي!

مريم. ز

وقّعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق شخص يدعى “ح. ج” متهم في قضية جنائية تتعلق بجناية الانخراط في تنظيم إرهابي ينشط خارج الوطن، وجنحة التزوير في محررات رسمية، وذلك عقب الاشتباه في تورطه ضمن تنظيمات إرهابية تنشط بدولة مالي.

ويكشف الملف القضائي للمتهم، بحسب ما جاء في جلسة محاكمته، أن الأخير متورط بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى كما التحق بمعاقل القتال في دولة مالي، والمشاركة في عمليات القتال والتدريب على استعمال الأسلحة الحربية، قبل أن يتم تسليمه من قبل السلطات المالية لنظيرتها الجزائرية بعد التحقيق معه ومعرفة هويته أين تم ترحيله وتسليمه للسلطات الجزائرية سنة 2022، ومتابعته بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، كما تبين من خلال التحقيقات التي باشرتها فرقة مكافحة الإرهاب للشرطة القضائية، أن المتهم كان يمارس تجارة التمور والمقايضة بالجمال في منطقة الصحراء الكبرى، قبل أن يلتحق بشبكة خطيرة تعمل على تجنيد المقاتلين بدولة مالي، ثم مكث تحت لواء ذلك التنظيم لمدة سنة، وتزوج خلالها مرتين كما قام بتزوير بطاقة هويته حتى يتمكّن من التنقل بحرية داخل الأراضي المالية.

وأظهرت التحريات التي أجرتها المصالح الأمنية المختصة، أن المتهم خطّط للسفر نحو مالي قبل أن تقبض عليه الحركة المسماة “أزواد”، ثم فرّ والتحق بتنظيم “داعش” وانخرط به أين تعلم فنون القتال وأخذ عدة صور مع قياداته حاملا أسلحة حربية.

وتضاربت تصريحات المتهم أثناء استجوابه من قبل القاضي، أين تراجع عن اعترافاته السابقة أمام مصالح الضبطية القضائية، مصرّحا أنه تاجر تمور كان يتنقل مع شخص آخر إلى دولة مالي لمقايضة التمور بالجمال، ليتم توقيفه من طرف القوات الفرنسية بالمنطقة، مفندا انخراطه في تنظيم “داعش” قبل أن يواجهه القاضي بصوره خلال العمليات العسكرية والتدريب على الأسلحة الحربية تحت لواء التنظيم المسمى”داعش”، وتمسّك المتهم بإنكاره للتهم الموجهة له، كما اعترف بالمقابل أنه توجّه فعلا إلى مالي بغرض التجارة لا أكثر.

من جهة أخرى، أشار النائب أثناء مرافعته بملف الحال إلى وجود قرائن قوية تدين المتهم، مضيفا أن هذا الأخير حاول استغلال حجة السفر والتجارة في التمور للتمويه فقط، وإبعاد الشبهات عنه، والتمس توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، قبل توقيع الحكم سالف الذكر.

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طلبة يبهرون في معرض المقاولاتية بوهران

ريش الدواجن لإنتاج الكيراتين وأجهزة استشعار لحراسة الأطفال

سيد أحمد فلاحي

لفت الطالب شمام علاء الدين من جامعة غليزان، الأنظار إلى مشروعه المتميّز، في معرض المقاولاتية الذي احتضنته الإذاعة الجهوية الباهية بوهران، الأحد، حيث نجح رفقة زملائه في تحويل ريش الدواجن إلى مادة تستعمل في ميدان الصيدلة وصناعة المواد التجميلية.

الطالب شمام، صرح لـ”الشروق”، أنه يملك براءة اختراع تخص مشروع رسكلة وتثمين ريش الدواجن، من أجل الحصول على الكيراتين وغيرها من المواد النافعة في مجال الصيدلة والتجميل، نفس الاهتمام لاقاه الطالب قاسيمي حمزة من المركز الجامعي بمغنية بولاية تلمسان، الذي قدّم جهازا ذكيا لضبط فرط الحركة خاص بالرضع، يحتوي على جهاز يكون موصولا بشاشة ذكية سواء بالتلفاز أو المحمول، يمكنه من معرفة تحركات الطفل والتحكم في الجهاز وفق ما يقتضيه الحال، عن بعد، وهو ما يسهل على الأم مهمة الاعتناء بالطفل، ومشاريع أخرى لاقت إعجاب الحضور، متمنين أن تتواصل مثل هذه الفرص التي تسهّل عملية الاحتكاك مع الوصاية وعرض الأفكار البنّاءة لتطويرها بما ينفع المجتمع.

للإشارة، فإن الإذاعة الجهوية الباهية بوهران، أبرمت بهذه المناسبة، 8 اتفاقيات عمل مع مؤسسات عمومية، على هامش افتتاح الملتقى الوطني حول دور الإذاعة في مرافقة الشباب لولوج عالم المقاولاتية، بحضور السلطات المحلية، وممثلي وزارة الاتصال ومدير عام الإذاعة، حيث جرى التوقيع على اتفاقيات جمعت بين ممثلي الإذاعة الجهوية والمؤسسات العمومية منها شركة “سيور”، مؤسسة “وهران نظافة”، مؤسسة “وهران الخضراء”، سوق الجملة، مركز تسيير الردم، مجلس التجديد الاقتصادي، وذلك لتكون همزة الوصل ونقطة بداية تعزيز الخدمة العمومية، ومرافقة كل تلك الشركات في مجالاتها الخاصة، كما سمحت الفرصة بتسليط الضوء على الكثير من المشاريع المميزة التي عرضها طلبة جامعيون قدموا من عدة نقاط من الجزائر، حيث وصل عدد المشاريع المعروضة إلى 20 مشروعا، أبدع أصحابها في تليين العلم والمعرفة وتطويعهما لخدمة المجتمع، أين أعجب الوفد الزائر للمعرض كثيرا بمشاريع بسيطة في هيكلها لكنها واسعة وعميقة في مضمونها.