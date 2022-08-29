أخبار الجزائر ليوم الإثنين 29 أوت 2022

خضّار يبيع " الإكستازي" مع الفواكه، توقيف 19 حراقا، فوضى في بجاية

خضّار يبيع ” الإكستازي” مع الفواكه

عصام بن منية

كشفت التحريات والتحقيقات التي باشرها عناصر فرقة الشرطة القضائية، بأمن دائرة الخروب في ولاية قسنطينة، بشأن المعلومات التي وردت إليها، بشأن قيام خضّار، باستغلال نشاطه التجاري داخل أحد الأسواق الشعبية بمدينة الخروب، لترويج المؤثرات العقلية، عن ضبط المعني متلبسا، وهو يقوم ببيع المؤثرات العقلية، داخل السوق، ليتم على الفور توقيفه وتفتيش مكان تواجده، أين عثر عناصر الشرطة على حقيبة يدوية تحتوي على 68 قرصا من المخدرات الصلبة نوع اكستازي. على الفور تم حجزها وتحويل صاحبها، بائع الخضر والفواكه والبالغ من العمر 25 سنة، إلى مقر أمن الدائرة للتحقيق معه، أين تم تكوين ملف قضائي ضده عن تهمة، حيازة وعرض وتوزيع ووضع للبيع والحصول والشراء قصد البيع لمخدرات صلبة من نوع اكستازي، بطريقة غير مشروعة على الطريق العمومي. تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب.

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فوضى في بجاية

أضحى وزير التربية، مطلوبا ببجاية وذلك بعد الفوضى والاهانة التي تعرض لها، الاثنين، حاملو الشهادات العليا، جراء عدم تخصيص منصة الكترونية تسمح لهؤلاء بالتسجيل في ظروف مريحة ومن دون مشقة، وعاش في هذا الصدد محيط ابتدائية مفترق الطرق الجديدة عند مدخل مدينة بجاية، طوابير غير منتهية من الراغبين في التسجيل في نظام التعاقد والغريب أنه تم تخصيص مكتب يتيم لكل طور لاستقبال ملفات مئات الأشخاص الذين انتظروا دورهم في جو حار جدا في الوقت الذي فتحت فيه عديد الولايات أرضية رقمية للتسجيل عبر المنصة الالكترونية، في اهانة تستوجب الاستدراك بتحسين الخدمات على الواقع وليس الاكتفاء بمجرد منشورات براقة على صفحات الفايسبوك علما العالم على مشارف العام 2023.

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سيدة على رأس متحف الشلف العمومي

تم مؤخرا تنصيب السيدة فائزة بن علالكمديرة جديدة للمتحف العمومي الوطني بالشلف، “عبد المجيد مزيان”، وأشرف على التنصيب السيد حكيم عيشوش نائب مدير المستخدمين بوزارة الثقافة والفنون، رفقة السيد قندوزي محمد ممثل عن مديرية الثقافة والفنون لولاية الشلف، وكانت المؤسسة الثقافية تُسير مؤقتا من قبل مدير القطاع السيد محمود حسناوي وعرفت إعادة بعث للنشاطات على غرار الزيارات الإرشادية لقوافل الكشافة وطلبة مدرسة الشرطة والانفتاح على الجمهور نهايات الأسبوع، مع احتضان نشاطات متنوعة في المناسبات الوطنية واللقاءات الفكرية والتاريخية حول تاريخ المنطقة وموروثها الثقافي.

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توقيف 19 حراقا على متن قارب تقليدي في عرض البحر بسكيكدة

عصام بن منية

تمكنت وحدة خفر السواحل بالقل في ولاية سكيكدة، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف فوج من الحراقة يتكون من 19 مرشحا للهجرة غير الشرعية، بعدما تم ضبطهم في عرض البحر، على متن قارب تقليدي الصنع، مزوّد بمحرك ميكانيكي بقوة أربعين حصانا بخاريا، وهم بصدد المغامرة في رحلة هجرة غير شرعية انطلقت من شاطئ تلزّة بالقل.

وبعد إعادة المرشحين للهجرة غير الشرعية إلى الميناء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، ومثلوا مساء أول أمس الأحد، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القل، والذي أمر بإحالتهم على قاضي قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، والذي أمر بإيداع أحدهم رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته برفقة شخصين آخرين متورطين في تنظيم الرحلة، فيما تم إدانة البقية بغرامة مالية نافذة.

وكان فوج آخر من الحراقة يتكون أيضا من 19 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و41 سنة، ينحدرون من مختلف ولايات الوطن، وهذا على غرار قسنطينة، سكيكدة، جيجل، عنابة، الجزائر العاصمة، قد وصلوا الخميس الماضي، إلى الضفّة الأخرى من المتوسط وتحديدا بمدينة سردينيا الإيطالية، بعدما انطلقوا من أحد سواحل ولاية سكيكدة على متن قارب صيد تقليدي الصنع مزوّد بمحرك ميكانيكي من نوع “سوزوكي” بقوة 40 حصانا بخاريا، انطلق في ساعة جد متقدمة من صبيحة الثلاثاء الماضي، في رحلة غير شرعية استمرت لعدّة ساعات في عرض البحر.

ويستغل العديد من الشباب الظروف المناخية السائدة خلال هذه الفترة الصيفية، وهدوء البحر، للمغامرة والسفر بطريقة غير شرعية على متن قوارب صيد تقليدية الصنع مجهزة بمحركات ميكانيكية قوية السرعة، رغم الضربات الموجعة التي وجهتها المصالح الأمنية المختصّة عبر مختلف الولايات الساحلية لعصابات تهريب البشر، حيث تم تفكيك العديد منها في الأشهر القليلة الماضية، مع إعادة العديد من المرشحين للهجرة غير الشرعية إلى اليابسة وإحالتهم على العدالة.

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مقابل دفع 40 مليونا وبتواطؤ من موظف بمجمع سيارات معروف

تفكيك شبكة وطنية تزور وثائق قاعدة بيانات المركبات المرهونة ببومرداس

أحسن حراش

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس من الإطاحة بعناصر شبكة وطنية مختصة في تزوير وثائق قاعدة البيانات للمركبات المرهونة لدى وكيل مجمع سيارات معروف، حيث كان أصحاب تلك المركبات التي اقتنوها عن طريق قرض من المجمع، يدفعون مبلغ 40 مليون سنتيم لأفراد العصابة في مقابل الحصول على وثائق مزورة لتسوية وضعيتها بتواطؤ من موظف بالمجمع .

تفاصيل القضية التي عالجتها مصالح أمن بومرداس بنجاح، بدأ اكتشاف أولى خيوطها حسب مصدر أمني موثوق بناء على معلومات وصلت لمصلحة الشرطة القضائية مفادها قيام أشخاص ينتمون لشبكة إجرامية من ولايات عدة منها أدرار وإليزي، بتزوير واستعمال المزور في إصدار محررات رسمية وإدارية خاصة بملفات قاعدية لمركبات وشاحنات، ثم إيداع تلك الملفات المزورة على مستوى البلديات عبر التراب الوطني لاستخراج البطاقات الرمادية بتواطؤ من الزبائن أصحاب تلك المركبات الذين يدفعون مبلغا ماليا قدره 40 مليون سنتيم لأفراد الشبكة نظير عملية التزوير .

وعلى إثر تلك المعلومات الأولية، باشرت مصالح الفرقة الجنائية لأمن بومرداس تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تحقيقاتها حول القضية قصد كشف خيوطها، وهو ما مكنها من تفكيك عناصر الشبكة المكونة من 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و50 سنة ينحدرون من ولايات عدة على غرار أدرار وإليزي وغيرها، حيث بين التحقيق حسب ذات المصدر بأن أفراد الشبكة الإجرامية كانوا يقومون بتزوير وثائق قاعدة البيانات الخاصة بمركبات وشاحنات اقتناها أصحابها من مجمع سيارات معروف على المستوى الوطني عن طريق قرض، ليقوموا وبتواطؤ منهم بدفع مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم في مقابل الحصول على الوثائق والملفات المزورة من أفراد الشبكة التي ساعدها في ذلك أحد موظفي مجمع السيارات، وذلك قصد إيداعها على مستوى البلديات للحصول على البطاقات الرمادية، ليتم في الأخير وصول المحققين إلى أكثر من 80 ملفا مزورا في القضية المعالجة، مع توقيف عناصر الشبكة الإجرامية التسعة وحجز 3 شاحنات من نوع “شاكمان”، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 170 مليون سنتيم من عائدات عمليات التزوير، فضلا عن جهاز إعلام آلي بجميع لواحقه يستعمل في إعداد الوثائق المزورة و5 أختام إدارية مقلدة خاصة بمؤسسات تجارية، وكذا مجموعة من الرزم لوثائق نماذج خاصة بإدارات معدة للتزوير ومفاتيح مقلدة وهواتف محمولة تابعة لأفراد الشبكة التي تم تقديمهم فيما بعد أمام الجهات القضائية المختصة.

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الحادثة دفعت بالمسؤولين إلى غلقه مؤقتا

وفاة طفل غرقا داخل مسبح عمومي بمشدالة في البويرة

أحسن حراش

لقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه في حادثة غامضة شهدها المسبح العمومي بدائرة مشدالة شرق الولاية، حيث فتحت الجهات المختصة تحقيقا في الحادثة مع غلق مؤقت للمسبح إلى غاية الانتهاء منه وتحديد الأسباب الحقيقية لوفاة الطفل.

الحادثة الأليمة وقعت مساء السبت- حسب مصادر محلية – بعد أن كان الطفل الضحية “ع.غلام” المنتمي لإحدى الجمعيات الرياضية المحلية والمنحدر من بلدية أحنيف شرق البويرة بصدد مزاولة رياضة السباحة داخل المسبح العمومي لدائرة مشدالة، قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة بمياه المسبح في ظروف غامضة، حيث تجهل لحد الساعة الأسباب الحقيقية وظروف وفاة الطفل الذي يعتقد بأنه وقع ضحية غرق تحت المياه وبقائه لفترة من دون أن ينتبه له القائمون على النشاط، ليتم نقله إلى مستشفى المدينة، أين تبين بأنه فارق الحياة، فيما أكد مدير المركب متعدد الرياضات عيسات منير في تصريح له بأن الضحية غرق بالمسبح لفترة وجيزة وسط حضور الجميع الذين هرعوا لانتشاله وتحويله على جناح السرعة إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه هناك متأثرا بالحادثة.

وفتحت الجهات المختصة على الفور تحقيقا حول الحادثة التي خلفت ألما وحزنا وسط العائلة التي طالبت حسب مصادرنا بالتحقيق في القضية ومعرفة ملابساتها، فيما تنقلت لجنة وزارية برئاسة المفتش العام لوزارة الشبيبة والرياضة، أين تنقلت إلى غاية المسبح قصد معرفة ملابسات القضية، حيث استمعت للموظفين ومسؤول المسبح، لاسيما في مجال طريقة تسيير الأخير، كما تقرر غلق مسبح مشدالة مؤقتا إلى غاية الانتهاء من التحقيق المفتوح حسب ما أوردته لنا مديرة الشبيبة والرياضة بالبويرة جميلة يعقوبي، التي أكدت لنا كذلك عن عقدها لاجتماع طارئ مساء الاثنين بمديري الوحدات التابعة لها قصد النظر في طريقة تسيير المسابح وتفعيل مخطط اليقظة.

وتنقل والي البويرة لكحل عياط عبد السلام رفقة أعضاء اللجنة الأمنية إلى المنطقة قصد تقديم واجب العزاء لعائلة الطفل الضحية مع حضور مراسيم تشييع جنازته حسب بيان صادر بالصفحة الرسمية للولاية، والذي أضاف بأن الضحية لفظ أنفاسه بمستشفى البويرة صباح الأحد متأثرا بالحادثة الأليمة التي وقعت له داخل المسبح خلال حصة تدريبية مع فريقه نادي تملاحت لبلدية أحنيف بدون تحديد نوع الحادثة التي ينتظر أن يكشف عنها التحقيق المفتوح في الخصوص خلال الأيام القليلة المقبلة.

ودفعت الحادثة العديد من المراقبين إلى توجيه نداء بضرورة إعادة النظر في طريقة تسيير تلك المنشآت الشبانية، لاسيما المسابح، خاصة في مجال النقص الفادح للموظفين وبالخصوص المدربين، فضلا عن الضغط الكبير الحاصل عليها ونشاط الجمعيات الرياضية بها، مما يطرح عديد التساؤلات حول ظروف تأمين الرياضيين فيها وغيرها من الأمور المتعلقة بتسيير تلك المنشآت ذات المنفعة العمومية.

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أحدهما هرب من المستشفى

العثور على الشابين المفقودين ببجاية

ع. تڤمونت

تم الأحد، العثور على شابين مفقودين بولاية بجاية، وذلك بعد التجاوب الكبير للمواطنين مع نداءات الاستغاثة التي أطلقتها عائلتا المفقودين، الأمر الذي سمح بفك لغز اختفاء الشابين وعودتهما سالمين إلى حضن عائلتهما في ظرف وجيز.

وتم العثور على شاب يبلغ من العمر 30 سنة، ينحدر من ولاية جيجل، وذلك بعد ما اختفى هذا الأخير عن الأنظار بولاية بجاية، وحسب معلومات “الشروق” فإن المعني كان قد عاد يوم الخميس الفارط من الجزائر العاصمة باتجاه مسكنه العائلي الكائن بولاية جيجل وعند وصوله إلى منطقة أميزور بإقليم ولاية بجاية، تعرض هذا الأخير لحادث سير استلزم نقله إلى مستشفى أميزور من أجل العلاج وذلك قبل تحويله إلى مصلحة جراحة الأعصاب بمستشفى بجاية، لكنه سرعان ما اختفى عن الأنظار بعد هروبه من المصلحة في ظروف تبقى غامضة، علما أن المعني يعاني – حسب معلوماتنا دائما – من اضطرابات نفسية.

وقد تم إطلاق حملات بحث على منصات التواصل انطلاقا من جيجل، وذلك قبل أن يتفاعل معها سكان بجاية بشكل فعال إلى أن تم العثور، الأحد، على الشاب المفقود مستلقيا على الأرض بمقربة من دار الثقافة، ليس ببعيد من المستشفى الذي هرب منه.

وتم ليلة نفس اليوم العثور على مراهق مفقود يبلغ من العمر 16 سنة، بعد ما تم الإعلان عن اختفائه ببلدية واد غير، هذا الأخير الذي اختفى عن الأنظار بشكل محير، منذ لحظة خروجه، يوم السبت الفارط على الساعة العاشرة، من منزله العائلي الكائن بقرية تايمة بإقليم بلدية واد غير، الأمر الذي حير عائلته التي أطلقت حملات بحث واسعة عن ابنها، وذلك قبل أن يتم العثور عليه، ليلة الأحد، سالما معافى فيما تبقى ظروف اختفائه ومكان تواجده لغزا محيرا، ما يستدعي على الأولياء أخذ الحيطة والحذر ومراقبة أبنائهم، كما يستوجب عليهم تفحص هواتفهم النقالة من حين لآخر بغرض معرفة هوية الأشخاص الذين يتحدثون مع أبنائهم سواء هاتفيا أو على منصات التواصل الاجتماعي، هذه الأخيرة التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى فضاءات للإيقاع بالفرائس.