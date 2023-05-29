أخبار الجزائر ليوم الإثنين 29 ماي 2023

توقيف مشتبه فيهم في قضية قتل الإطار المتقاعد، السيول تجرف رجلا أمام أنظار زوجته وابنته

الجريمة وقعت بدافع السرقة

توقيف مشتبه فيهم في قضية قتل الإطار المتقاعد بباتنة

طاهر حليسي

تمكنت، نهاية الأسبوع الفارط، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقصبات دائرة رأس العيون ولاية باتنة، من توقيف خمسة شبان، تورطوا في ارتكاب جريمة قتل، نفذت يوم 23 ماي الجاري، وراح ضحيتها، متقاعد من قطاع الصحة بولاية بسكرة، تعرض لخنق وضرب قبل أن تعثر عليه زوجته مديرة المدرسة ملقى على الأرض في منزلها الكائن بمشتة جرياط.

ومكنت المعاينة التي قامت بها الفرق الجنائية والتقنية والطبية من ربط الجريمة المنفذة بسبق الإصرار والترصد بدافع السرقة، حيث استولى المعتدون على مبلغ 1270 يورو، وسواري بلاكيور وخاتم وسلسلة فضيتين.

وتبعا للتحريات التي قادت إلى أن الجناة استفادوا من معلومات دقيقة تخص ممتلكات الضحية، تم توقيف ثلاثة شبان، أعمارهم على التوالي 21، 22 و30 سنة، إذ نفذ هؤلاء عملية اقتحام البيت، فيما أوقف شابان آخران، تولى أحدهما، وعمره 30 سنة، مهمة تأمين المكان وتسهيل ارتكاب الجريمة، في حين تورط مشتبه فيه بالغ من العمر 25 سنة، في التستر على الجريمة بمعرفته بوقوعها من دون التبليغ عنها.

ومواصلة للتحقيقات، تم تفتيش منازل المشتبه فيهم، ما مكن من استرجاع مبلغ قدر ب 500 أورو، ثم مبلغ ثان قدره 720 أورو و25 ريالا سعوديا، فيما عثر بمنزل آخر، على قطعتين من الكيف المعالج و1807 قرص مهلوس من نوع باركينان مخبأة بإحكام، بالإضافة إلى سوارين من الذهب المزيف (بلاكيور) وخاتم فضي وسلسلة فضية المسروقين من بيت الضحية. وأودع، أول أمس، المتهمون بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الحبس بعد تقديمهم للنيابة المحلية لدى محكمة نقاوس، فيما فتح تحقيق آخر بخصوص المخدرات والأقراص المهلوسة المحجوزة.

…

شاب يحاول السطو على محطة اتصالات بباتنة

ط. حليسي

أوقفت، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي الشعبة، الأحد، شابا عمره 28 سنة خلال محاولته السطو على ممتلكات عمومية، عقب بلاغ تقدم به مواطن عبر الرقم الأخضر، أفاد بتسلق شاب محطة الهوائي الخاص بمتعامل للهاتف النقال بمنطقة بوعروس ببلدية الشعبة دائرة باتنة.

وفيما انتقلت دورية للدرك إلى عين المكان، كان المواطنون حاصروا اللص الذي كان يحمل أداة قطع، وخلال توقيفه وتفتيشه عثر أعوان الدرك على كمية مخدرات وقرص مهلوس مخبأة بإحكام داخل علبة السجائر.

واسترجعت مصالح الدرك صفيحتين نحاسيتين بطول 20 سم خاصة بالمأخذ الأرضي، وصفيحة نحاسية بطول 35 سم خاصة بالحماية من الصواعق الرعدية، وغطاءً حديديا بطول مترين خاص بتغطية الصفيحة النحاسية المثبتة على رجل البرج.

وفيما سلمت المواد المسروقة لممثل المتعامل الهاتفي موبيليس، تم إعداد محضر جزائي للموقوف قبل تقديمه للنيابة المحلية.

…

حوادث بالجملة وإنقاذ عالقين داخل سيارة

السيول تجرف رجلا أمام أنظار زوجته وابنته بتيسمسيلت

حميد زغارية

تسببت التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة المتساقطة على ولاية تيسمسيلت، في وقوع عدة حوادث، خلف أحدها وفاة شخص الأحد، حسب ما أفاد به عبد الغني بتومي المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية.

وأوضح بتومي أن شخصا يبلغ من العمر 73 سنة بعدما جرفت السيول سيارته بمنطقة “ثنية البل” ببلدية برج الأمير عبد القادر 55 كلم شمال ولاية تيسمسيلت نتيجة ارتفاع منسوب المياه على مستوى الطريق الوطني رقم 127 الرابط بين منطقة مغيلة وبرج الأمير عبد القادر، بسبب التساقط الغزير للأمطار، في حين تم إنقاذ شخصين آخرين كانا محصورين بالمياه داخل سيارة على إثر ارتفاع منسوب مياه واد “الفرشة” وفق المصدر ذاته.

“الشروق” انتقلت إلى منطقة “ثنية البل” الإثنين، للوقوف على مزيد من التفاصيل بخصوص ظروف وفاة الشيخ المذكور، فعلمنا من أحد جيرانه، أن الضحية ويُدعى عبد القادر تيشوداد البالغ من العمر 73 سنة، متقاعد، كان رفقة زوجته وابنته، وعند اشتداد سقوط المطر بمنطقة الحادث، قام بإنزال زوجته وابنته، وتركهما في مكان مرتفع، ليحاول اجتياز الطريق بسيارته لوحده، متفاديا إشراك عائلته في المغامرة، إلا أن قوة السيول فاجأته، فنزل من السيارة في محاولة للنجاة بنفسه، لكن المياه جرفته بقوة، على مسافة 2 كلم، حيث تم العثور على جثته في منطقة سيدي أحمد بن علي، وحسب المصدر نفسه، فإنه وقت وقوع هذا الحادث المأساوي، كان الطريق خاليا من المارة، الأمر الذي لم يمكن من إنقاذه، وقد ووري الضحية الثرى ظهر الإثنين بمنطقة ثنية البل.

وحذرت مصالح الحماية المدنية مستعملي الطريق الولائي الرابط بين بلدية برج الأمير عبد القادر وثنية الحد وكذا باتجاه منطقة مغيلة ببلدية العيون بضرورة توخي الحيطة والحذر والتخفيف من السرعة لصعوبة هذه الطرقات بسبب سيول الأمطار وتراكم الأوحال والحجارة.

وذكر بتومي أن مديرية الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت، كانت قد أعلنت حالة تأهب لدى جميع وحداتها بعد النشرة الجوية التي تلقتها من مصالح الأرصاد الجوية يوم الجمعة الماضي بخصوص الاضطراب الجوي.

وقد شهدت ولاية تيسمسيلت سقوط أمطار غزيرة ليلة السبت إلى الأحد أدت إلى غلق بعض الطرقات، خاصة بالجهة الشمالية للولاية بعد أن حملت السيول كميات كبيرة من الأوحال والأتربة، وبدأت السلطات المحلية مساء الأحد عملية تنظيف الطرقات وإزالة هذه المخلفات.

…

بارون مخدرات يضرم النار في منزله لمنع الشرطة من تفتيشه!

مريم.ز

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الاثنين، شابا موقوفا بالمؤسسة العقابية، بتهمة إضرام النار عمدا في سكن مملوك له، لوقف عملية تفتيش ومداهمة قام بها عناصر الشرطة للبحث عن المخدرات وحجزها.

تفاصيل القضية جاءت عقب بلاغ تلقته مصالح الشرطة القضائية بمقاطعة الدار البيضاء، حول نشاط شخص يدعى “ب.م” في بيع وترويج الممنوعات وتحويل منزله بضواحي عين طاية إلى وكر لإخفاء المخدرات بكافة أنواعها، واستنادا لذلك، باشرت عناصر الأمن الوطني عملية مداهمة للمنزل المذكور، بعد الحصول على إذن بالتفتيش من النيابة المختصة إقليميا، أين حاول المتهم منع تدخل الأمن لتنفيذ قرار التفتيش بعد الاشتباه في تخزينه كميات معتبرة من المخدرات داخله، وقام بإضرام النار في المسكن وصب مادة سائلة لتسريع الاشتعال للتمويه وعرقلة مهام الأمن، الأمر الذي تسبب في احتراق معظم الأثاث والأغراض ومحتويات البيت قبل تدخل أفراد الحماية المدنية لإخماد الحريق.

وتوصلت التحقيقات الأمنية إلى أن الجاني مسبوق في عدة ملفات إجرامية، منها قضايا بيع وترويج المخدرات، ليتم إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، أين اعترف بالوقائع المنسوبة له، مؤكدا أنه قام بإضرام النار بعد مشاهدته عناصر الشرطة تقترب من منزله لمنعهم من تفتيش المسكن الذي يقيم فيه بمفرده منذ سنوات، لتوقع المحكمة بعد المداولة القانونية بالملف، عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهم.

…

تحت غطاء تسويق سلع مستوردة

الإطاحة بشبكة إجرامية تعتدي على الأشخاص باستعمال مواقع التواصل

نوارة. ب

تمكنت مصالح الأمن الحضري السابع بأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس بأمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الاعتداء على الأشخاص عن طريق استدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أطوار القضية – حسب بيان أمن ولاية الجزائر – بدأت بعد استقبال مصالح الأمن الحضري السابع (السمار)، لشكاوى مواطنين مفادها تعرض أشخاص للاعتداء على مستوى أحد أحياء إقليم الاختصاص تحت طائلة التهديد متبوع بالاعتداء بواسطة أسلحة بيضاء.

وأوضح أنه بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليميا، عملت الضبطية بنفس المصلحة على تتبع المعلومة التي أوصلتها إلى قيام مجموعة من الشبان تتراوح أعمارهم بين 21 و40 سنة بالترويج لسلع مستوردة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إيهام الضحايا بتواجد كمية معتبرة منها وبأسعار مغرية.

وبعد وضع خطة أمنية وعملية ترصد توصل العناصر إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه في حالة تلبس، وبعد التأكد والتوصل إلى هوية الفاعلين، تم تسطير خطة أمنية أخرى، من خلال استدراجهم إلى المكان الموعود، أفضت إلى توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم.

والشكاوى التي تلقتها المصلحة تتضمن تعرض الضحايا إلى الضرب، التهديد والاعتداء باستعمال أسلحة محظورة، أين تسبب المشبه فيهم في إصابتهم بجروح، سرقة 6 هواتف نقالة وكذا مبالغ مالية بالعملة الوطنية تفوق 50 مليون سنتم.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه بهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية السرقة بالتعدد، واستحضار مركبة لتسهيل الغرض في ظرف الليل تحت طائلة التهديد والاعتداء بالأسلحة المحظورة.

…

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية

دفع منح الصيادين المتضررين من السيول فور انتهاء الإحصاء

ف. ن / واج

سيتم الشروع في دفع المنح التي أٌقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة، فور الانتهاء من عملية الإحصاء الدقيق للأضرار والمتضررين التي قاربت حاليا 70 بالمائة، حسب ما أكده الاثنين مسؤول بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وأوضح نائب مدير الترقية الاجتماعية والمهنية بالوزارة، فاتح بن خليفة، لـ”وأج” أنه تم تنصيب لجنة محلية تشرف على إحصاء جميع السفن المتضررة على مستوى “ميناء خميستي” و”ملجأ الصيد ببلدية فوكة”، مشيرا أن “عملية إحصاء أضرار ومخلفات التقلبات الجوية وتحديد المهنيين المتضررين، قاربت حاليا 70 بالمائة”. كما أكد المسؤول انه “سيتم تعويض الصيادين المتضررين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد فور الانتهاء من إحصائهم بشكل دقيق”، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه الأحد لاجتماع مجلس الوزراء.

يذكر أن رئيس الجمهورية قد أقر خلال نفس الاجتماع، تخصيص منحة “فورا” للصيادين المتضررين قيمتها ما بين 20 و30 ألف دينار إلى غاية إعادة تهيئة موانئ الصيد المتضررة. من جهة أخرى، أشار السيد بن خليفة الى تضرر حوالي 25 سفينة صيد متواجدة بميناء خميستي وما يقارب 150 سفينة حرف صغيرة، مؤكدا أن عملية الإحصاء وتحديد الأضرار “لا تزال مستمرة إلى غاية الآن”.

وأضاف أن هذه اللجنة المحلية التي تعمل تحت اشراف والي ولاية تيبازة وممثلين عن مديرية الصيد البحري وغرفة الصيد البحري وتربية المائيات بذات الولاية والجمعيات المهنية، قد أحصت حاليا تضرر قرابة 1000 مهني. وتابع يقول أن عملية الإحصاء تتم بالشراكة مع الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وجمعيات مهنية والسلطات المحلية لولاية تيبازة وكل شركاء القطاع.

…

لعدم احترام شروط التبريد والنظافة وغياب الوثائق

حجز أزيد من 19 قنطارا من السمك ببلدية ملبو في بجاية

فيصل. ن

حجز أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، الأحد، كمية معتبرة من السمك غير الخاضع لشروط التبريد والنظافة ببلدية ملبو.

وتعود وقائع القضية، بحسب بيان لمصالح الدرك الوطني ببجاية، إثر قيام أفراد فصيلة أمن الطرقات بملبو بنقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ولايتي بجاية وجيجل، أين تم توقيف مركبة من “نوع طويوطا هيلكس”، يقودها شخص يبلغ من العمر 41 سنة ينحدر من ولاية جيجل، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للمركبة تم العثور بالصندوق الخلفي على كمية من السمك سعة الصندوق تقدر بأزيد من 1800 كلغ، وبعد طلب شهادة صحية للمنتج من المعني، أكد هذا الأخير أنه لا يحوز على أية وثيقة، بالإضافة إلى عدم حيازته السجل التجاري، وعدم احترامه لشروط التبريد والنظافة “عدم امتلاك المبرد”، على إثر ذلك، تم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، كما تم تسخير الطبيبة البيطرية لدى بلدية ملبو من أجل معاينة البضاعة المتمثلة في السمك، حيث أكدت أن السلعة جديدة وصالحة للاستهلاك.

وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى السلطات القضائية المختصة مع تسليم البضاعة المحجوزة إلى للمؤسسة الاستشفائية لسوق الاثنين.

…

123 مسكن غمرته المياه وأضرار بالمحاصيل والبنى التحتية

الأمطار الطوفانية تخلف خسائر مادية فادحة بسطيف

سمير مخربش

خلفت الأمطار الطوفانية التي تساقطت في اليومين الأخيرين، جنوب ولاية سطيف، خسائر مادية معتبرة قدرت قيمتها بحوالي 13 مليار سنتيم، مست عددا من البنايات والطرقات والأراضي الفلاحية.

هذه الخسائر أحصتها مصالح دائرة عين أزال جنوب ولاية سطيف، ومست بلديات بئر حدادة وعين لحجر وعين أزال، التي شهدت تساقط أمطار طوفانية جارفة ألحقت أضرارا بالمحاصيل الزراعية، خاصة ببلدية بئر حدادة المعروفة بنشاطها الفلاحي وبيوتها البلاستيكية المختصة في إنتاج مختلف أنواع الخضر والفواكه، فكانت المياه كافية لتحطيم هذه البيوت وإتلاف المحاصيل في مشهد خلف حسرة كبيرة وسط بعض الفلاحين الذين خسروا كل شيء وضيعوا الخضر والفواكه التي اقترب جنيها، وضاع بذلك الجهد الذي بذلوه منذ بداية الموسم الفلاحي.

وحسب رئيس دائرة عين أزال فإن خسائر الفلاحين لوحدهم بلغت 1.684 مليار سنيتم والخسائر امتدت أيضا لبلدية عين الحجر، هذه الأخيرة سجلت بها خسائر على مستوى البنايات والطرقات وشبكة المياه والصرف الصحي والتي قدرت قيمتها بـ9 ملايير و600 مليون. وفي قطاع الأشغال العمومية ببلدية بئر حدادة بلغت قيمة الخسائر التي خلفتها الأمطار 3 ملايير سنتيم، وببلدية عين الحجر بلغت قيمة الخسائر 568 مليون سنتيم لتصل بذلك حصيلة الخسائر بالبلديات الثلاث التابعة لدائرة عين أزال 13 مليار و202 مليون سنتيم.

وحسب رئيس الدائرة فقد تم إحصاء 123 عائلة متضررة جراء تسرب المياه الى المنازل، حيث بلغ ارتفاع منسوبها ببعض المناطق حوالي 70 سم، كما كان الحال على الطريق الرئيسي لبلدية بئر حدادة اين تسربت المياه الجارفة الى ثانوية سعد مرابط التي ستكون مركز امتحان خلال الأيام القليلة القادمة. وقد عرفت مختلف القطاعات حالة استنفار لتقديم يد المساعدة للمتضررين. ومن حسن الحظ لم تخلف الأمطار خسائر بشرية بولاية سطيف.

وسُجل تدخل أعوان الحماية المدنية رفقة عمال الأشغال العمومية وعمال البلديات الذين بذلوا جهودا معتبرة، في انتظار تدخل السلطات المعنية لدراسة طرق تعويض المتضررين، وما أكثرهم بهذه المنطقة المعروفة بطابعها الفلاحي وبساطة أهلها.